Российские компании активно мигрируют в Казахстан

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18-20 мая по СМИ лавиной прокатились новости о нетипичном распространении оспы обезьян, обнаруженной ещё в 1958 году у яванских макак. 20 мая ВОЗ объявила о созыве экстренного совещания по поводу новых случаев заболевания для обсуждения возможного возобновления вакцинации от натуральной оспы и введения мер по борьбе с распространением заболевания. В сводке Хабр собрали всю известную на текущий момент информацию.

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Коротко об оспе обезьян

Впервые вирус MPXV был обнаружен в 1958 году у яванских макак. После его находили у обезьян, содержащихся в зоопарках и приматологических исследовательских институтах. В период с 1970 по 1983 год зафиксировали всего 155 случаев оспы обезьян у человека. Примерно в 80% случаев заражение произошло вследствие контакта человека с обезьяной. После 2016 года случаи обезьяньей оспы среди людей фиксировали в ДРК (более 1000 случаев), Республике Конго (88 случаев в год), Нигерии (89 случаев в год), Центральноафриканской Республике (19 случаев в год) и некоторых других странах. Последняя крупная вспышка была в конце 2017 года в Нигерии: 42 лабораторно подтвержденных случая и еще 146 вероятных. Из Нигерии с человеком вирус попал в Великобританию, но количество больных исчислялось единицами.

Вакцинация от натуральной оспы частично защищает от MPXV. Но после заявления о ликвидации натуральной оспы массовую вакцинацию прекратили. С 1970 годов от натуральной оспы в обязательном порядке не вакцинируют.

Симптомы и инкубационный период

Инкубационный период MPXV длится до 21 дня, в среднем - от 6 до 13 дней. ВОЗ указывает следующие симптомы заболевания: лихорадка, сыпь и увеличение лимфатических узлов. Также во время болезни наблюдаются гриппоподобные симптомы и образование пустул. В целом заболевание переносится человеком легче, чем при натуральной оспе. Кроме того, MPXV менее заразна, чем натуральная оспа.

В последнее время коэффициент летальности колеблется в пределах 3-6%. Осложнения MPXV могут включать вторичные инфекции, такие как бронхопневмонию, сепсис, энцефалит и инфекцию роговицы с последующей потерей зрения.

По данным ВОЗ, симптомы обычно наблюдаются у больного в течение двух-четырех недель. Медицине не известны бессимптомные случаи заболевания оспой обезьян. ВОЗ условно делит болезнь на два этапа.

Период инвазии (до 5 дней) характеризуется лихорадкой, сильной головной болью, увеличением лимфатических узлов, болями в спине и мышцах, а также сильной астенией.

Сыпь появляется в течение 1-3 дней после появления лихорадки, преимущественно на лице (95% случаев) и конечностях (75%), слизистых оболочках полости рта (70%), гениталиях (30%) и конъюнктиве (20%). Сыпь развивается последовательно от макул до папул, а после везикул, пустул и корок, которые высыхают и отваливаются. В тяжелых случаях повреждения могут срастаться до тех пор, пока не отслоятся большие участки кожи.

MPXV в 2022 году

7 мая Великобритания Великобритания заявила о первом в 2022 году случае заболевание оспой обезьян в стране. Незадолго до этого больной несколько раз посещал Нигерию, где, как предполагают врачи, он мог заразиться оспой.

14 мая Великобритания сообщила еще о двух случаях заболевания у английских граждан, живущих в Лондоне и на юго-востоке страны. Эти случаи не связаны с поездками в эндемичные для заболевания районы.

16 мая Великобритания выявила еще 4 случая заболевания MPXV: 3 в Лондоне и один на северо-востоке страны. Четыре новых случая не имеют известных связей с предыдущими подтвержденными случаями от 7 мая и 14 мая.

18 мая

Великобритания опубликовала данные еще о двух случаях заболевания MPXV, не связанных с путешествиями в эндемичные районы. Итого на текущий момент в стране зафиксировано 9 больных оспой обезьян.

В Мадриде объявили санитарную тревогу из-за восьми случаев обнаружения MPXV у населения.

из-за восьми случаев обнаружения MPXV у населения. Португалия сообщила о 15 предполагаемых и 5 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян.

о 15 предполагаемых и 5 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян. Испания сообщила о восьми случаях заболевания с симптомами, похожими на оспу обезьян.

о восьми случаях заболевания с симптомами, похожими на оспу обезьян. США заявили о подтвержденном случае заболевания MPXV у пациента, вернувшегося из Канады.

19 мая

Агентство общественного здравоохранения Канады сообщило , что сотрудничает с США по поводу расследования подтвержденного 18 мая случая заболевания MPXV. Пациент путешествовал на личном транспорте и, вероятно, заразился вирусом в Монреале. Также агентство сообщило о двух подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян в Канаде.

, что сотрудничает с США по поводу расследования подтвержденного 18 мая случая заболевания MPXV. Пациент путешествовал на личном транспорте и, вероятно, заразился вирусом в Монреале. Также агентство сообщило о двух подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян в Канаде. Италия сообщила о первом подтвержденном случае заражения оспой обезьян у человека, вернувшегося с Канарских островов, и еще о двух неподтвержденных.

о первом подтвержденном случае заражения оспой обезьян у человека, вернувшегося с Канарских островов, и еще о двух неподтвержденных. Швеция подтвердила один случай заболевания MPXV.

один случай заболевания MPXV. Испания сообщила о семи подтвержденных случаях заболевания MPXV. Позже стало известно, что число случаев выросло до 30.

20 мая

Министерство здравоохранения Австралии сообщило о первом случае заболевания MPXV в стране. Им заболел 40-летний мужчина, накануне вернувшийся из Европы. Позже еще два случая заражения оспой обезьян подтвердили в Сиднее.

о первом случае заболевания MPXV в стране. Им заболел 40-летний мужчина, накануне вернувшийся из Европы. Позже еще два случая заражения оспой обезьян в Сиднее. Франция сообщила о первом случае выявления оспы обезьян в стране у пациента, ранее не посещавшего эндемичные районы.

о первом случае выявления оспы обезьян в стране у пациента, ранее не посещавшего эндемичные районы. Бельгия сообщила о двух случаях заболевания MPXV в стране.

о двух случаях заболевания MPXV в стране. В Дубае ввели режим санитарной тревоги из-за MPXV.

режим санитарной тревоги из-за MPXV. Швеция классифицировала MPXV как общественно опасное заболевание.

MPXV как общественно опасное заболевание. Великобритания выявила еще 11 случаев заражения оспой обезьян в стране. Общее число больных выросло до 20 человек.

еще 11 случаев заражения оспой обезьян в стране. Общее число больных выросло до 20 человек. В Германии в Мюнхене зафиксировали первый подтвержденный случай заболевания обезьяньей оспой.

первый подтвержденный случай заболевания обезьяньей оспой. В Португалии подтвердили 23 случая заражения оспой обезьян.

По данным ВОЗ , в мире на 20 мая всего 37 подтвержденных случаев заболевания оспой обезьян, еще 71 случай расследуется.

В настоящее время имеется 37 подтвержденных случаев и 71 случай находится в стадии расследования. ВОЗ призывает страны следовать определению случаев и искать новые. Мы ожидаем, что их будет больше по мере расширения поиска", - сообщил официальный организации Тарик Язаревич.

21 мая

ВОЗ сообщила, что на текущий момент подтверждено 80 случаев заболевания оспой обезьян. Еще 50 случаев сейчас расследуется. Организация советует людям ориентироваться на информацию из официальных надежных источников, таких как национальные органы здравоохранения.

80 случаев заболевания оспой обезьян. Еще 50 случаев сейчас расследуется. Организация советует людям ориентироваться на информацию из официальных надежных источников, таких как национальные органы здравоохранения. Первый случай заражения MPXV зафиксирован в Швейцарии.

в Швейцарии. В Германии в Берлине зафиксировали еще три подтвержденных случая обезьяньей оспы.

еще три подтвержденных случая обезьяньей оспы. В Израиле зафиксировали случай заражения оспой обезьян у 30-летнего пациента, накануне посещавшего Западную Европу.

случай заражения оспой обезьян у 30-летнего пациента, накануне посещавшего Западную Европу. Институт общественного здравоохранения Норвегии начал поиск заболевших в стране и предупредил о риске распространения оспы обезьян в Осло. Накануне оспой обезьян заболел гражданин другой страны (не сообщается, какой), посещавший Осло. Симптомы заболевания были еще в Норвегии, но диагностировали оспу обезьян лишь по возвращении домой.

заболевших в стране и предупредил о риске распространения оспы обезьян в Осло. Накануне оспой обезьян заболел гражданин другой страны (не сообщается, какой), посещавший Осло. Симптомы заболевания были еще в Норвегии, но диагностировали оспу обезьян лишь по возвращении домой. Греция изучает возможный случай заражения оспой обезьян, он пока не подтвержден.

22 мая

ВОЗ сообщила о 92 лабораторно подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян и еще 28 расследуемых. На сегодняшний день сообщений о летальных исходах вследствие заболевания оспой обезьян нет. Основываясь на имеющейся информации, ВОЗ сообщает, что случаи заболевания в основном, но не исключительно были выявлены среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, обратившихся за помощью в клиники первичной медико-санитарной помощи и сексуального здоровья.

Также ВОЗ предоставила таблицу с данными о заболеваниях в эндемичных странах с 1 декабря 2021 года по 1 мая 2022 года.

В Австрии в Вене госпитализирован первый пациент с подозрением на оспу обезьян.





Половые контакты мужчин с мужчинами: Европу накрывает обезьянья оспа

Представители здравоохранения по всей Европе стремятся расследовать внезапное появление и распространение редкой инфекции - обезьяньей оспы. Об этом пишет британеская The Independent.

В начале недели Великобритания объявила о выявлении еще четырёх заболевших. В результате общее число заражений в стране увеличилось до семи, обращает внимание издание. Португальские власти столкнулись с 20 случаями подозрения на обезьянью оспу, пять из которых были подтверждены. Все заразившиеся оказались мужчинами, проживающими в районе Лиссабона и долины Тежу. Испанские власти анализируют восемь потенциальных заражений, зафиксированных в столице. В местном департаменте здравоохранения отметили, что обычно обезьянья оспа передается воздушно-капельным путем, но в этих случаях речь шла об "обмене биологическими жидкостями", пишет EADaily

Восемь случаев с подозрением на обезьянью оспу в Мадриде относятся к мужчинам, имеющим половые контакты с мужчинами. Они чувствуют себя хорошо, но эта болезнь может потребовать лечения в больнице", - добавил испанский чиновник.

Примечательно, что четыре из семи зараженных в Британии также являются геями или бисексуалами. Подобное соотношение "наводит на мысль о распространении болезни в социальных сетях, специализирующихся на сексуальных знакомствах", считает эпидемиолог-инфекционист Агентства здравоохранения Британии Матео Прохазка, который руководит расследованием.

Эту теорию также подтверждает тот факт, что общие контакты были выявлены только в двух из четырех последних случаев", - подчеркнул эксперт.

Он назвал удивительным то, что люди, по-видимому, заразились половым путем, поскольку подобный способ передачи болезни в Британии ранее не фиксировался. Однако эпидемиолог Ноттингемского университета Кит Нил призвал не торопиться с выводами.

Необходимо дальнейшее изучение, чтобы выяснить, находится ли вирус в сперме, и затем уже можно будет сказать, действительно ли он передается половым путём", - добавил он.

Министерство здравоохранения Испании ввело режим санитарной тревоги, "чтобы гарантировать быстрое, скоординированное и своевременное реагирование" на возможную вспышку.

В свою очередь португальские чиновники заявили: "Мы следим за ситуацией на национальном уровне и обмениваемся информацией с европейскими учреждениями".

Начальные симптомы обезьяньей оспы включают лихорадку, боли в голове и мышцах, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. У заболевших может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела, включая руки, ноги и половые органы, поясняет издание. Обезьянья оспа может передаваться через укус или царапины животного, зараженные предметы, тесный контакт с инфицированным человеком. Болезнь обычно ассоциируют с поездками в Западную Африку, где, как считается, ее переносят определенные виды грызунов. Лекарства от вируса не существует. Большинство заразившихся выздоравливают в течение нескольких недель. Однако наиболее смертоносные штаммы обезьяньей оспы, которая впервые была обнаружена в 1970 году, могут убить до 10% заболевших.

Как сообщает Роспотребнадзор, в последние дни случаи заражения оспой обезьян выявлены и в США. В этой связи правительство США выдало заказ на закупку 13 млн вакцин от оспы. В России случаи оспы обезьян отсутствуют, риск завоза инфекции в страну оценивается как низкий. Тем не менее государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" уже создал автономную тест-систему для выявления возможных случаев заражения оспой обезьян.





Вирусолог объяснил высокий уровень заражения оспой обезьян среди гомосексуалистов

Повышенная заразительность оспой обезьян среди гомосексуальных и бисексуальных мужчин объясняется высокой травмирующей нагрузкой на слизистые при половом контакте, рассказал газете " ВЗГЛЯД" ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций "Вектора" профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Британская газета Daily Mail сообщила, что число заражений оспой обезьян "непропорционально высоко среди гомосексуальных и бисексуальных мужчин", передают РИА Новости . При этом уточняется, что заболевание не считается инфекцией, передаваемой половым путем.

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Этот вирус передается обоими способами: и воздушно-капельным, и при контакте с инфицированными жидкостями человека, например кровью, с кожными покровами и слизистой. А все потому, что и на кожных покровах, и на слизистых всегда есть микротрещины", - говорит Чепурнов.

Он рассказывает, что такой же путь передачи (через микротрещины) имел вирус Эбола. То есть, когда кровь или рвотные массы инфицированного попадали на незащищенные кожные покровы или слизистые здорового человека, вирус проникал в кровяное русло и разносился по организму.

Повышенная заражаемость среди гомосексуальных и бисексуальных мужчин объясняется высокой травмирующей нагрузкой на слизистые при половом контакте. Поэтому это вполне логичное развитие событий, аналогичное тому, что происходит при распространении вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) половым путем", - объясняет вирусолог.

Ранее СМИ сообщили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян. На заседании планируется обсудить пути передачи заболевания, его распространенность среди гомосексуалистов и бисексуалов, а также ситуацию с вакцинами.

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев в беседе с газетой "ВЗГЛЯД" рассказал , что для передачи данного вируса от человека к человеку требуется тесный контакт. Чтобы избежать заражения, он настоятельно рекомендует соблюдать все меры, которые предусмотрены при других вирусных заболеваниях: гигиена рук, социальная дистанция, а также советует не контактировать с привезенными экзотическими животными.

Для недопущения завоза оспы обезьян в Россию Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе. Отмечается, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора создал автономную тест-систему для выявления возможных случаев заражения данным вирусом.