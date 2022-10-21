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Импорт овощей в РК по ключевым категориям значительно перевешивает экспорт

20.10.2022, 16:22 1521
Импорт овощей в РК по ключевым категориям значительно перевешивает экспорт
Цены на свежие овощи в республике выросли на 10% за год, сообщает EnergyProm.
 
По итогам января-июля текущего года заметно вырос импорт перца в РК - в 3 раза, до 26,9 тысячи тонн. Также среди овощей в плюсе импорт бахчевых культур (на 85,2%, до 50 тысяч тонн), огурцов и корнишонов (на 69,7%, до 7,6 тысячи тонн), чеснока (на 64,4%, до 3,5 тысячи тонн), капусты (на 61,5%, до 103 тысяч тонн), помидоров (на 40,9%, до 51 тысячи тонн). Кроме того, вырос импорт столовой свеклы (на 5,3%, до 9,1 тысячи тонн) и баклажанов (на 2,3%, до 2,2 тысячи тонн), хотя и менее значительно.
 
Сократились объемы импорта по таким овощам, как картофель (на 19,9%, до 42,9 тысячи тонн), репчатый лук (на 8,4%, до 194,5 тысячи тонн), столовая морковь (на 5,5%, до 32,5 тысячи тонн).

 
В свою очередь экспорт из РК вырос по таким видам овощей, как столовая свекла (в 3,4 раза, до 892,9 тонны), перец (в 3,2 раза, до 565,3 тонны), столовая морковь (на 29,6%, до 2,3 тысячи тонн), огурцы (на 24,6%, до 3 тысяч тонн), чеснок (на 24,4%, до 403,2 тонны).
 
Сократился экспорт картофеля, баклажанов, помидоров, бахчевых культур, репчатого лука, капусты.
 
Отметим, что в текущем году по основным видам овощей импорт в РК в разы превышает экспорт из республики. Так, по итогам января-июля импорт баклажанов превышает экспорт в 67,3 раза, перца - в 47,6 раза, капусты - в 18,3 раза, столовой моркови - в 13,9 раза, столовой свёклы - в 10,2 раза, чеснока - в 8,7 раза, репчатого лука - в 6,3 раза, бахчевых культур - в 5,1 раза, картофеля - в 5 раз, помидоров - в 4,9 раза, огурцов - в 2,6 раза.

 
По итогам сентября текущего года свежие овощи в Казахстане подорожали на 10% за год. Среди них огурцы подорожали на 29,6%, помидоры - на 21,8%, репчатый лук - на 13,9%, картофель - на 13,2%, свекла - на 0,1%. Подешевела морковь (на 2,2%) и белокочанная капуста (на 9,5%).
 
В региональном разрезе сильнее всего рост цен ощутили жители Алматинской области - на 27,8% за год. В антилидеры попали также Жетысуская и Атырауская области: здесь овощи подорожали на 24,4% и 17% за год соответственно.
 
Снижение цен замечено в Жамбылской (на 0,6%) и Улытауской (на 2,3%) областях.

 
Премьер-министр Алихан Смаилов поручил акимам регионов активнее заполнять стабилизационные фонды, в частности овощехранилища, так как текущий период - самое подходящее время, чтобы закупить овощи максимально дешево и делать впоследствии интервенции в межсезонье, не позволяя ценам в секторе ощутимо расти.
 
Также он подчеркнул, что в настоящее время сформировались низкие цены на широкую линейку овощной продукции нового урожая, сообщает официальный ресурс премьер-министра РК.
 

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Рост кредитования ведет к перегреву экономики - аналитика Jusan

12.10.2022, 16:04 7946
Рост кредитования ведет к перегреву экономики - аналитика Jusan
Фото: Depositphotos
Jusan Analytics опубликовал результаты специально разработанного дэшборда по оценке текущей экономической активности за сентябрь 2022 года. Напомним, что дэшборд позволяет понять, в какой фазе краткосрочного цикла находится экономика, а также спрогнозировать вероятные действия экономических агентов (инфляция, курс, деловая активность, ставка).

 
По результатам дэшборда за сентябрь 18 из 29 факторов указывают на перегрев экономики. Анализ проводился по 4 блокам: инфляции, монетарным, экономическим и внешним условиям. Также был проведен семантический анализ пресс-релиза НБРК.

 
По сравнению с прошлым дэшбордом, вышедшем в сентябре 2022, 1 показатель в блоке инфляции и 2 в блоке экономических условий перешли в зону охлаждения. Ценовые факторы за сентябрь демонстрируют усиление перегрева, при этом показатели на стороне деловой активности демонстрируют охлаждение. Таким образом, возникает дисбаланс между спросом и предложением, когда последнее не успевает реагировать на соответствующие фискальное и кредитное стимулирования.
 
В этих условиях необходимо сконцентрироваться на точечных факторах избыточного спроса: потребительском кредитовании и не масштабируемом фискальном стимулировании. Дальнейшее ужесточение монетарных условий может привести к ассиметричному и нежелательному эффекту, когда предложение может сократиться сильнее, а спрос не среагирует должным образом.
 
Основные выводы по блоку инфляции:
 
Потребительская инфляция непрерывно растет уже 10 месяцев и становится, судя по текущей динамике, гораздо устойчивее. Основными факторами роста инфляции являются удорожание стоимости импортных товаров, транспортировки, ослабление тенге по отношению к доллару и рублю вместе с позитивной динамикой потребительского спроса. Наблюдаемое повышение спроса, помимо ставших уже привычными кредитным и фискальным импульсами, было вызвано притоком российских граждан в Казахстан и последующего шока спроса.
 
Основные выводы по блоку монетарных условий:
 
Выдача розничных кредитов превышает оптимальные значения. Активнее всего на спрос откликаются посреднические предприятия, что ведет к росту кредитования сферы услуг и торговли. Подобный непродуктивный рост кредитования продолжает оказывать влияние на формирование избыточного спроса в экономике при наличии ряда структурных проблем на стороне предложения.
 
Расширение кредитования не нашло отражения в приросте тенгового фондирования, при этом долларизация выросла на 1.2 п.п. Снижение тенгового фондирования, рост кредитования и долларизации в экономике в совокупности сигнализируют о сильном перегреве.
 
Основные выводы по блоку экономических условий:
 
Потребительские расходы, составляющие более 90% всех расходов населения, во 2 квартале 2022 года увеличились на 13.3% г/г (+16.0% в I квартале 2022) и составили 207.5 тысячи тенге в среднем на душу населения. При этом розничная торговля в августе выросла на 19% г/г (+22% г/г в июле), оптовая торговля - на 14% г/г (+21%).
 
Несмотря на то, что рост торговли в денежном выражении лишь незначительно замедляется, в физических объемах розничная и оптовая торговли практически сохраняются на уровне прошлых лет. Это свидетельствует о снижении покупательской способности населения в результате значительного роста цен с начала года.
 
Основные выводы по блоку внешних условий:
 
Индекс продовольственных цен ФАО опустился за сентябрь на 1.5 пункта до 136.3. Снижение произошло благодаря падению цен на растительные масла и умеренное снижение цен на сахар, мясо, молочную продукцию. При этом стоимость зерновых, как ключевой для продовольственного рынка составляющей, за этот период выросла.
 
Инфляция во всех странах-партнерах Казахстана превышает оптимальные для этих стран значения. В августе инфляция в РФ и ЕС составила 14.3% и 10.0% соответственно, в сентябре в Турции - 83.45%. В Китае потребительская инфляция показала рост на 3.2%. При этом текущий уровень инфляции в Китае является максимальным за последние 2 года, что свидетельствует об усилении инфляционных процессов, в том числе и во второй экономике мире.
 
Анализ пресс-релизов НБРК:
 
Семантический анализ пресс-релиза НБРК "О сохранении базовой ставки на уровне 14,5%" от 5 сентября 2022 показал, что ключевыми факторами, объясняющие решение НБРК, по-прежнему остаются показатели инфляции, роста цен, а также прогнозы по снижению внешней продовольственной инфляции и цены на нефть.
 

Оценка пяти лет тайных прозападных операций влияния

20.09.2022, 10:27 24906
Оценка пяти лет тайных прозападных операций влияния
В июле и августе 2022 года Twitter и Meta удалили две перекрывающиеся группы учетных записей за нарушение условий обслуживания своих платформ. Twitter заявил, что учетные записи нарушили его политику в отношении «манипулирования платформой и спама», в то время как Meta заявила, что активы на ее платформах участвовали в «скоординированном недостоверном поведении». После удаления активов обе платформы предоставили часть активности Graphika и Стэнфордской интернет-обсерватории для дальнейшего анализа, сообщает издание GRAPHIKA.

Наше совместное расследование обнаружило взаимосвязанную сеть учетных записей в Twitter, Facebook, Instagram и пяти других социальных сетях, которые использовали обманную тактику для продвижения прозападных нарративов на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Наборы данных платформ, похоже, охватывают серию тайных кампаний за период почти в пять лет, а не одну однородную операцию. 

Эти кампании последовательно продвигали нарративы, продвигающие интересы Соединенных Штатов и их союзников, в то же время выступая против таких стран, как Россия, Китай и Иран. В отчетах резко критиковалась Россия, в частности за гибель невинных гражданских лиц и другие зверства, совершенные ее солдатами в погоне за "имперскими амбициями" Кремля после его вторжения в Украину в феврале этого года. Чтобы продвигать это и другие повествования, аккаунты иногда делились новостными статьями из США. финансируемые правительством средства массовой информации, такие как "Голос Америки" и "Радио Свободная Европа", а также ссылки на веб-сайты, спонсируемые военными США. Часть этой деятельности также способствовала распространению сообщений о борьбе с экстремизмом.
 
Как и в случае с предыдущими раскрытиями, Twitter и Meta не поделились техническими деталями своих расследований. Кроме того, ни одна из компаний публично не приписывала активность какому-либо юридическому лицу или организации: Twitter перечислил "предполагаемые страны происхождения" активности как США и Великобританию, в то время как Meta заявила, что "страной происхождения" были США. Выводы в этом отчете основаны на нашем собственном расследовании с открытым исходным кодом и анализ двух наборов данных, совместно используемых платформами.
 
Набор данных Twitter, предоставленный Graphika и SIO, охватывал 299 566 твитов от 146 аккаунтов в период с марта 2012 года по февраль 2022 года. Эти аккаунты делятся на два различных по поведению набора действий. Первый был связан с  кампанией правительства США по обмену сообщениями под названием "Межрегиональная веб-инициатива", которая была подробно задокументирована в академических исследованиях, сообщениях СМИ и отчетах о федеральных контрактах. Второй включает в себя серию тайных кампаний неясного происхождения. Эти скрытые кампании также были представлены в Мета-наборе данных из 39 профилей Facebook, 16 страниц, двух групп и 26 аккаунтов Instagram, активных с 2017 по июль 2022 года.
 
Для этого отчета мы сосредоточили наш анализ на исключительно скрытой деятельности, чтобы лучше понять, как различные субъекты используют неаутентичные методы для проведения операций онлайн-влияния (IO). Однако мы отметили некоторые низкоуровневые связи с открытым исходным кодом между явной и скрытой активностью в объединенном Твиттере и Meta. Они включали в себя ограниченные случаи обмена контентом и один аккаунт в Твиттере, который выдавал себя за частное лицо в Ираке, но ранее утверждал, что действует от имени вооруженных сил США. Без вспомогательных технических индикаторов мы не в состоянии дополнительно оценить характер взаимосвязи между двумя наборами видов деятельности.
 
Мы считаем, что эта деятельность представляет собой самый обширный случай скрытого прозападного IO в социальных сетях, который на сегодняшний день был рассмотрен и проанализирован исследователями с открытым исходным кодом. За немногими исключениями изучение современных IO в подавляющем большинстве случаев сосредоточено на деятельности, связанной с авторитарными режимами в таких странах, как Россия, Китай и Иран, при этом в последнее время наблюдается рост исследований неотъемлемой роли, которую играют частные организации. Этот отчет иллюстрирует более широкий круг субъектов, вовлеченных в активные операции по влиянию на онлайн-аудиторию.
 
В то же время данные Twitter и Meta показывают ограниченный диапазон тактик, используемых субъектами IO; тайные кампании, подробно описанные в этом отчете, примечательны тем, насколько они похожи на предыдущие операции, которые мы изучали. Активы, идентифицированные Twitter и Meta, создавали поддельных персонажей с лицами, сгенерированными GAN, выдавали себя за независимые СМИ, использовали мемы и короткие видеоролики, пытались запустить кампании с хэштегами и запускали онлайн-петиции: все тактики, наблюдавшиеся в прошлых операциях другими участниками.
 
Важно отметить, что данные также показывают ограничения использования неаутентичных тактик для привлечения внимания и укрепления влияния в интернете. Подавляющее большинство сообщений и твитов, которые мы просмотрели, получили не более нескольких лайков или ретвитов, и только у 19% выявленных нами скрытых активов было более 1000 подписчиков. Средний твит получил 0,49 лайка и 0,02 ретвита. Характерно, что два наиболее популярных ресурса в данных, предоставленных Twitter, были открытыми аккаунтами, которые публично заявляли о своей связи с вооруженными силами США.
 
Этот отчет не является исчерпывающим и основан на предыдущих исследованиях академических кругов и исследовательских сообществ с открытым исходным кодом. Мы надеемся, что наши выводы могут способствовать более глубокому пониманию операций онлайн-влияния, типов действующих лиц, которые их проводят, и ограничений, связанных с использованием недостоверных тактик.


С полным текстом исследования можно ознакомиться по ссылке.

Коррупция в акиматах: в исполнительных органах каких регионов РК работает больше всего взяточников и коррупционеров

02.09.2022, 10:00 38201
Коррупция в акиматах: в исполнительных органах каких регионов РК работает больше всего взяточников и коррупционеров
Фото: Depositphotos
Вопрос коррупции в стране всегда стоял остро, особенно в государственных органах. Команда Ranking.kz провела анализ коррупционных правонарушений, совершенных служащими акиматов страны, сообщает ranking.kz.
 
За январь-июль 2022 года такие правонарушения совершил 91 служащий акиматов и их структурных подразделений. Это "рекордное" значение за последние годы. К примеру, в аналогичном периоде 2021 года за руку поймали 87 коррупционеров. Стоит отметить, что именно в 2021-2022 годах численность служащих акиматов, совершивших коррупционные правонарушения, значительно превысила показатели предыдущих лет (для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года было 11 правонарушителей, 2019-го - 23, 2018-го - 22).
 
В разрезе статей коррупционных правонарушений больше всего служащих акиматов было привлечено к ответственности за:
 
  • присвоение или растрату вверенного чужого имущества (пункт 2 части 3 статьм 189 УК РК) - 28 человек;
  • получение взятки (статья 366 УК РК) - 26 человек;
  • дачу взятки (статья 367 УК РК) - 19 человек;
  • мошенничество (пункт 2 части 3 статьи 190 УК РК) - 14 человек.
 
В региональном разрезе больше всего служащих акиматов попалось на коррупционных правонарушениях в Туркестанской области - 13 человек.
 
Проблемы коррупции в акиматах региона всегда стояли остро. Напомним: именно из-за коррупционных скандалов 26 августа текущего года бывший аким Туркестанской области подал в отставку. Ранее Умирзак Шукеев заявлял, что готов уйти в отставку, в случае если бывший аким Кентау Даурен Махажанов будет признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. В итоге экс-акима Кентау приговорили к 10 годам лишения свободы, передает Forbes.kz.
 
Среди антилидеров по численности коррупционных правонарушителей также оказались Кызылординская область (11 человек) и город Шымкент (9 человек).

 

Количество убийств и покушений на убийство в Алматы выросло более чем вчетверо за год

24.08.2022, 15:24 45196
Количество убийств и покушений на убийство в Алматы выросло более чем вчетверо за год
Фото: polisia.kz
По итогам января-июля текущего года в стране зарегистрировали 537 убийств и покушений на убийство - на 9,4% больше, чем годом ранее. В том числе количество убийств составило 356 случаев, приготовлений и покушений - 181 случай, сообщает ranking.kz.
 
Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года в стране зарегистрировали 491 подобное правонарушение, минус 5,8% за год.
 
Кроме того, в РК зарегистрировали 4 случая убийств матерями новорожденных детей, 5 случаев убийств, совершенных при превышении пределов необходимой обороны, 28 случаев причинения смерти по неосторожности, 858 случаев доведения до самоубийства.

 
В региональном разрезе больше всего правонарушений в секторе зарегистрировали в Алматы: 160 убийств и покушений - сразу в 4,2 раза больше, чем годом ранее. На второй и третьей строчках антилидерства оказались Алматинская и Восточно-Казахстанская области - 49 и 48 случаев соответственно.
 
Меньше всего подобных правонарушений среди 20 регионов страны зарегистрировали в новообразованных Жетысуской и Абайской областях, что связано с особенностями статистики для новых регионов: по 1 случаю в каждой. В еще одном новообразованном регионе, Улытауской области, пока вообще не зафиксировано подобных правонарушений.
 
Отметим, что раскрываемость убийств и покушений на убийство за семь месяцев текущего года составила 93,9%. Самый высокий уровень раскрываемости был зафиксирован в Жамбылской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях - 100%. Самый низкий уровень раскрываемости убийств наблюдался в Алматы - всего 76,9%.

 
Тем временем на сайте Генеральной прокуратуры опубликовали полный список погибших во время январских событий. Всего в списке 238 человек. Среди них мирные жители, правонарушители и силовики, прокуратура не раскрывает более никаких данных. Расследование массовых беспорядков продолжается.
 

Значительный рост мощностей нетрадиционной энергетики в Казахстане усилил зависимость от российской энергосистемы и увеличил риск системных аварий

02.08.2022, 11:44 60926
Значительный рост мощностей нетрадиционной энергетики в Казахстане усилил зависимость от российской энергосистемы и увеличил риск системных аварий
За прошедшие 5 лет мощности ветровых и солнечных станций выросли в 10 раз, однако нестабильность работы этих источников требует срочных решений, считают аналитики из EnergyProm.
 
Развитие возобновляемой энергетики в Казахстане является частью политики нашей страны по достижению целей Парижского климатического соглашения и снижению негативного воздействия традиционной энергетики на окружающую среду и население. В РК одна из самых "угольных" энергетик в мире, доля угля здесь составляет 68%-70%. Угольная энергетика - основной источник выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ, поэтому постепенное замещение угольной генерации более экологически чистой, безусловно, необходимо, но должно гармонично развиваться в логике общего следования стратегии развития отрасли.
 
Замещение угольной энергетики может происходить за счёт строительства АЭС или развития объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Наиболее быстрые в строительстве объекты ВИЭ - ветровые и солнечные электростанции (нетрадиционная генерация), стоимость капитальных вложений в строительство которых значительно снизилась за последние годы. В Казахстане за счёт действенного механизма отбора проектов объектов ВИЭ на специальных аукционах наблюдается снижение стоимости ветровой и солнечной электроэнергии.
 
Однако отсутствие долгосрочной стратегии развития электроэнергетики, учитывающей не только достижение целевых показателей по ВИЭ*, но и вопросы надёжности электроснабжения и энергетической безопасности, привели к существенным проблемам в секторе.
 
За пять лет рост мощностей ветровых и солнечных станций составил более 1500 МВт, или более 6% общей установленной мощности электростанций Казахстана, однако другие типы электростанций практически не развивались, что привело к дисбалансу в энергосистеме.
 
* Целевые показатели по развитию солнечной и ветровой энергетики, установленные в концепции перехода к "зеленой" экономике - 3% от общей выработки электроэнергии к 2020 году - были достигнуты.
 
Выработка электроэнергии солнечными и ветровыми электростанциями нестабильна и сильно зависит от погодных условий - например, от изменений облачности и скорости ветра, - поэтому для работы в энергосистеме этих нестабильных источников необходимы манёвренные электростанции (газовые или гидро-), компенсирующие постоянные колебания мощности на ветровых и солнечных электростанциях.
 
В Казахстане специалисты отмечали недостаток манёвренных мощностей ещё до 2014 года. С тех пор было введено 1693 МВт (большинство - в последние 5 лет) нестабильных ветровых и солнечных электростанций, что еще больше увеличило дефицит маневренных мощностей.
 
В июле 2022 года прошли аукционы на строительство к 2026 году двух манёвренных электростанций. Отсутствие стратегического подхода к развитию энергосистемы не позволило заранее запланировать и ввести эти маневренные мощности до 2022 года.
 
Показательно, что с 2017 года было введено 407 МВт газовых электростанций, относимых к манёвренным источникам, однако эти мощности были введены в Западной энергетической зоне, фактически не имеющей связи с объединением энергетических зон Севера и Юга, на которые и пришёлся основной рост мощностей нестабильных ветровых и солнечных электростанций (1467 МВт).
 
Дефицит маневренных мощностей в Казахстане компенсируется за счет энергосистемы России, при этом фиксируются существенные отклонения от установленных норм регулирования. В национальном энергетическом докладе KAZENERGY 2021 года отмечается: "Фактические отклонения единой энергосистемы Казахстана от согласованного диспетчерского графика достигают 1300 МВт, что создаёт угрозу разделения энергосистем с последующим развитием системной аварии с массовыми ограничениями потребителей. Российская сторона выдвигает претензии по факту систематических нарушений Казахстаном условий параллельной работы энергосистем".
 
В результате отсутствие стратегического планирования электроэнергетики Казахстана привело к существенным диспропорциям между наличием манёвренных источников и стремительным ростом нестабильных ветровых и солнечных электростанций. Для энергосистемы Казахстана увеличился риск системных аварий и возникла еще большая зависимость от энергосистемы России.
 
Заметим: о необходимости комплексного, стратегического подхода говорил и президент. Касым-Жомарт Токаев отмечал: "Нельзя забывать и об имеющемся дефиците энергомощностей. Согласно планам энергобаланса, в этом году мы должны были ввести более 1 ГВт мощностей. Однако реализация ряда проектов отложена. В текущем году будет введен только 31% от планировавшихся мощностей (347 МВт). В условиях энергодефицита такие темпы неприемлемы". Упомянул президент и тот факт, что усиление электрической сети Южной и Западной зон единой энергосистемы страны идет недостаточными темпами, а работы по Западной зоне завершены только на 10%.
 
Токаев подчеркнул необходимость принять все меры для своевременной реализации проектов, от которых зависит энергетическая безопасность Казахстана.
 

Собственный капитал — "подушка безопасности" БВУ РК: с какими показателями банки вступили в лето?

14.07.2022, 23:03 73166
Собственный капитал — "подушка безопасности" БВУ РК: с какими показателями банки вступили в лето?
К 1 июня текущего года собственный капитал БВУ РК достиг 5,46 трлн тг — на 11,8% больше, чем годом ранее. За месяц показатель в плюсе на 0,8%, сообщает ranking.kz.
 
Среди банков ведущей десятки уверенно лидирует по годовому росту этого нормативного показателя Jusan Bank: собственный капитал фининститута вырос сразу на 77,8%, до 698,7 млрд тг к лету текущего года. Банк занимает в секторе уже 12,8%, против 8% годом ранее (второе место в банковском секторе). Заметим: показатели Jusan Bank заметно превышают минимальные требования регулятора по пруденциальным нормативам. Так, к примеру, коэффициент достаточности собственного капитала (k1) составил 0,283 — это лучший результат среди крупных коммерческих казахстанских банков. Более высокие показатели среди банков первой десятки — только у государственного Отбасы банка и "американца" с ограниченным профилем работы, Ситибанка. В свою очередь, коэффициент текущей ликвидности (k4) у Jusan Bank составил 2,191 — также один из лучших по сектору. Результаты банка оценили и международные рейтинговые агентства: к примеру, Moody's присвоил Jusan Bank высокие долгосрочные рейтинги по депозитам в национальной и иностранной валюте на уровне B1 с прогнозом "Стабильный".
 
Второе место по росту собственного капитала занимает Банк ЦентрКредит: плюс 33,6% за год, до 276,5 млрд тг. Это 5,1% от совокупного собственного капитала БВУ РК, против 4,2% годом ранее, и седьмое место в секторе по этому показателю. Коэффициент достаточности собственного капитала (k1) этого фининститута составил 0,135, коэффициент текущей ликвидности (k4) — 1,133.
 
Замыкает тройку лидеров по годовому росту в топовой десятке Kaspi Bank: плюс 28,9% за год, до 488 млрд тг. Это уже 8,9% от РК, против 7,8% годом ранее. Фининститут, наряду с гигантом Halyk Bank и Jusan Bank, входит в тройку крупнейших БВУ РК по этому показателю. Коэффициент достаточности собственного капитала (k1) Kaspi Bank составил по итогам мая 0,125, коэффициент текущей ликвидности (k4) — 1,413.
 
Тем временем активы БВУ РК за год увеличились на 9%, до 37,1 трлн тг по итогам мая текущего года (впрочем, за месяц показатель незначительно сократился — на 0,2%).
 
Примечательно, что здесь в десятке крупнейших БВУ также лидирует Jusan Bank: сразу плюс 41,6% за год, до 2,4 трлн тг. Это 6,4% от совокупных активов БВУ РК, против 4,9% годом ранее. Заметим: согласно годовому отчёту Jusan Bank, в 2021 году в результате рекордного роста активов фининститута (на 55%) и успешного присоединения к нему ещё одного банка топовой десятки, АТФБанка, Национальный банк РК присвоил Jusan Bank статус потенциально системно значимого БВУ, что говорит о ведущей роли банка в обеспечении стабильной и бесперебойной работы финансовой системы РК.
 
Второе место по росту активов занимает Банк ЦентрКредит: плюс 39% за год, до 2,7 трлн тг. Это уже 7,3% от активов БВУ РК, против 5,7% к началу лета прошлого года.
 
Замыкает тройку лидеров государственный Отбасы банк — институт развития, специализирующийся на льготной ипотеке и системе жилстройсбережений. Портфель активов фининиститута вырос на 32,9% за год, до 3,1 трлн тг, это 8,4% от сектора (против 6,9% год назад).
 
Стоит отметить, что банковский сектор продолжает держать общий курс на укрупнение. Так, топовая десятка БВУ РК удерживает уже 89% собственного капитала (против 81,7% годом ранее) и обладает 89,6% активов (против 85,4% год назад).
 

Российские компании активно мигрируют в Казахстан

28.06.2022, 12:28 87541
Российские компании активно мигрируют в Казахстан
Фото: Depositphotos
В РК зарегистрировано уже более 13 тысяч предприятий с российским участием.
 
С началом так называемой военной операции России на Украине Казахстан стал магнитом для компаний, бегущих от санкционного давления. Так, к концу мая текущего года количество действующих иностранных предприятий в РК увеличилось на 12,7% с начала года, до 25 тысяч. При этом если рассматривать месячный рост, то всплеск притока иностранных компаний в РК ожидаемо начался именно в марте 2022 года.
 
В марте 2022 года прирост в секторе составил 3,3%, в апреле - 4%, в мае - 4%. Это максимальные значения за последние годы. Для сравнения: в целом за 2021 год среднемесячные темпы роста количества иностранных компаний составляли всего 1,1%.

 
В свою очередь количество зарегистрированных юридических лиц, филиалов и филиалов иностранных юридических лиц с иностранным участием к концу мая достигло 40,2 тысячи.
 
С января по май текущего года показатель увеличился на 2,4 тысячи компаний. При этом основной приток приходится на организации из России: плюс 1,6 тысячи. По итогам мая 2022 года их количество достигло 13 тысяч.
 
Между тем в тройке лидеров по росту количества компаний также оказались Узбекистан (плюс 205 организаций) и Беларусь (плюс 120 организаций).
 
Основной наплыв компаний из России и Беларуси связан с веденными санкциями. Учитывая текущую динамику и неопределенность относительно дальнейшей ситуации, связанной с геополитическим кризисом, можно предположить, что наплыв российских компаний продолжится и далее.

 

Дефицит сахара всерьез бьет по населению и бизнесу, однако госорганы, судя по всему, еще не прошли стадию отрицания

22.06.2022, 16:50 93051
Дефицит сахара всерьез бьет по населению и бизнесу, однако госорганы, судя по всему, еще не прошли стадию отрицания
Заметим, казахстанцы - сладкоежки: месячное потребление сахара-песка в стране составляет порядка 1,5 килограмма на душу населения, сообщает EnergyProm.
 
Потребление сладостей в РК снизилось. За первый квартал 2022 года на душу населения в среднем пришлось 10,3 кг сахара, джема, меда, шоколада и кондитерских изделий, что на 1,3% меньше по сравнению с первым кварталом 2021 года.
 
Из них непосредственно на сахар-песок пришлось 4,5 кг, на 7,2% больше по сравнению с январем–мартом 2021 года. Кроме сахара-песка сладкоежки страны увеличили потребление мороженого (на 2,6% за год, до 275 граммов на душу населения за квартал), а также шоколада (на 0,5%, до 223 граммов).
 
В то же время потребление сахара-рафинада сократилось на 27,6%, до 113 граммов за квартал на душу населения. Снизилось и потребление варенья, джема и повидла (на 27,4%, до 547 граммов), а также конфет, глазированных шоколадом (на 11,2%, до 687 граммов), меда (на 0,3%, до 293 граммов) и прочих сладостей (на 2,8%, до 3,7 кг).


energyprom.kz
Среди регионов РК наибольшее потребление сахара, джема, меда, шоколада и кондитерских изделий в первом квартале 2022 года зафиксировано в Алматинской (12,46 кг в среднем на душу населения) и Туркестанской (11,28 кг) областях, а также городе Алматы (11,27 кг). Наименьшие показатели наблюдались в Шымкенте (6,9 кг), Атырауской (7,95 кг) и Восточно-Казахстанской (8,52 кг) областях.
 
Между тем "сахарный ажиотаж" в Казахстане продолжается. Дефицит уже начал сказываться на кондитерских предприятиях, которые сильно зависят от сахара. Так, по сообщению "Хабар24", в начале июня кондитеры Уральска были вынуждены повысить цены на свою продукцию из-за дефицита и удорожания сахара.
 
Более того, по данным Forbes.kz, крупнейшая кондитерская фабрика РК АО "Лотте Рахат", на которую приходится 21% рынка, заявила о приостановке производства некоторых сладостей с высокой долей сахара в приготовлении. Простаивает фабрика компании в Шымкенте. Парадоксальным образом в тот же день данное заявление опроверг акимат Алматы, пытаясь уверить, что АО "Лотте Рахат" полностью обеспечено сахаром. То есть на заявление бизнеса об очевидных проблемах акимат отвечает полным отрицанием всех проблем. Жаль, слаще от этого никому не становится.


energyprom.kz
В театре сахарного абсурда выступает не только акимат Алматы. Так, еще 1 июня МСХ проинформировало, что сахарные заводы Жамбылской области, которые обеспечивают половину спроса населения на сахар, с марта вышли на полную мощность и что объемы поставок в рамках тарифной льготы позволяют полностью обеспечить внутренний рынок, а запасы составляют порядка 67 тысяч тонн. В тот же день МТИ сообщило, что в запасах имеется более 60 тысяч тонн сахара, которых достаточно для покрытия потребности населения.
 
Однако, несмотря на все заявления, действительность оказывается намного менее сахарной, чем официальные данные. Так, по информации "Хабар24", в регионах РК сахар отпускают строго лимитировано, по 2-3 килограмма в одни руки, а цены за килограмм сахара варьируются от 630 тенге в Актобе до 800 тенге в Шымкенте и Костанае. Более того, к осени цены могут взлететь до 1 тысячи тенге за кг. К примеру, в Талдыкоргане очередь за "льготным" сахаром занимают с двух часов ночи, продукт реализуют по 435 тенге за кг, но на руки выдают лишь по 2 кг.
 
Тем временем, по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, средняя цена за 1 кг сахара-песка в городах РК по итогам мая текущего года составляла 439 тенге. Дороже всего сахар стоил в Алматы (463 тенге), далее идут Караганда (461 тенге) и Атырау (460 тенге), дешевле всего - в Актобе (378 тенге), Актау (397 тенге) и Петропавловске (401 тенге).


energyprom.kz
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