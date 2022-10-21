Импорт овощей в РК по ключевым категориям значительно перевешивает экспорт

Цены на свежие овощи в республике выросли на 10% за год, сообщает EnergyProm.

По итогам января-июля текущего года заметно вырос импорт перца в РК - в 3 раза, до 26,9 тысячи тонн. Также среди овощей в плюсе импорт бахчевых культур (на 85,2%, до 50 тысяч тонн), огурцов и корнишонов (на 69,7%, до 7,6 тысячи тонн), чеснока (на 64,4%, до 3,5 тысячи тонн), капусты (на 61,5%, до 103 тысяч тонн), помидоров (на 40,9%, до 51 тысячи тонн). Кроме того, вырос импорт столовой свеклы (на 5,3%, до 9,1 тысячи тонн) и баклажанов (на 2,3%, до 2,2 тысячи тонн), хотя и менее значительно.

Сократились объемы импорта по таким овощам, как картофель (на 19,9%, до 42,9 тысячи тонн), репчатый лук (на 8,4%, до 194,5 тысячи тонн), столовая морковь (на 5,5%, до 32,5 тысячи тонн).





В свою очередь экспорт из РК вырос по таким видам овощей, как столовая свекла (в 3,4 раза, до 892,9 тонны), перец (в 3,2 раза, до 565,3 тонны), столовая морковь (на 29,6%, до 2,3 тысячи тонн), огурцы (на 24,6%, до 3 тысяч тонн), чеснок (на 24,4%, до 403,2 тонны).

Сократился экспорт картофеля, баклажанов, помидоров, бахчевых культур, репчатого лука, капусты.

Отметим, что в текущем году по основным видам овощей импорт в РК в разы превышает экспорт из республики. Так, по итогам января-июля импорт баклажанов превышает экспорт в 67,3 раза, перца - в 47,6 раза, капусты - в 18,3 раза, столовой моркови - в 13,9 раза, столовой свёклы - в 10,2 раза, чеснока - в 8,7 раза, репчатого лука - в 6,3 раза, бахчевых культур - в 5,1 раза, картофеля - в 5 раз, помидоров - в 4,9 раза, огурцов - в 2,6 раза.





По итогам сентября текущего года свежие овощи в Казахстане подорожали на 10% за год. Среди них огурцы подорожали на 29,6%, помидоры - на 21,8%, репчатый лук - на 13,9%, картофель - на 13,2%, свекла - на 0,1%. Подешевела морковь (на 2,2%) и белокочанная капуста (на 9,5%).

В региональном разрезе сильнее всего рост цен ощутили жители Алматинской области - на 27,8% за год. В антилидеры попали также Жетысуская и Атырауская области: здесь овощи подорожали на 24,4% и 17% за год соответственно.

Снижение цен замечено в Жамбылской (на 0,6%) и Улытауской (на 2,3%) областях.





Премьер-министр Алихан Смаилов поручил акимам регионов активнее заполнять стабилизационные фонды, в частности овощехранилища, так как текущий период - самое подходящее время, чтобы закупить овощи максимально дешево и делать впоследствии интервенции в межсезонье, не позволяя ценам в секторе ощутимо расти.