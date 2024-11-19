Авторынок РК активизировался: в октябре было продано более 21 тысячи новых автомобилей

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Пятнадцатый месяц Freedom Finance Global изучает потребительскую уверенность, инфляционные и девальвационные ожидания жителей четырех стран Центральной Азии: Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. В сентябре 2024 года фиксируется негативная динамика с уменьшением потребительской уверенности в трех странах, хоть снижение и оказалось небольшим. Кроме того, похожая ситуация наблюдается и в динамике инфляционных настроений, которые выросли во всех четырех странах. Тем не менее девальвационные ожидания в регионе в целом остались на прежних уровнях, кроме Узбекистана, где беспокойство по этому поводу сильно выросло, сообщает Freedom Finance Global





В сентябре произошло падение индекса потребительской уверенности (CCI) сразу в трех странах региона. Кыргызстан после шести месяцев роста подряд и достижения рекордов показал небольшое снижение индекса. В Узбекистане падение оказалось чуть более значительным и практически полностью отменило весь августовский прогресс. В Таджикистане также произошло небольшое снижение, но эта страна продолжает сохранять лидерство в регионе. Казахстан же оказался единственной страной, где фиксируется позитивная месячная динамика индекса в сентябре.





В Казахстане и Узбекистане аналитики ежемесячно собирают по 3600 анкет, в Кыргызстане - 1600, в Таджикистане - 1200, соразмерно объему населения в исследуемых странах. Исследования базируются на методологии, используемой для получения индексов потребительской уверенности во многих странах мира и адаптированной под локальные задачи компанией United Research Technologies Group. Метод сбора данных - телефонный опрос. Анкета опроса адаптирована: исследование проводится на родном языке респондентов.





Казахстан





Индекс потребительской уверенности в Казахстане в сентябре показал частичное восстановление после августовского падения и вырос с 101,9 до 102,7 пункта. Улучшение настроений случилось по трем из пяти субиндексов. Наибольшее увеличение произошло по прогнозам изменений экономической ситуации в горизонте одного года. В сравнении с прошлогодним сентябрем CCI вырос на 2,7 пункта во многом благодаря значительному улучшению оценок изменений личного материального положения.





Значительный рост оптимизма по экономике

Субиндекс прогнозов изменений экономической ситуации в горизонте следующих 12 месяцев вырос на заметные 7,1 пункта, достигнув 131,3 пункта, что является вторым лучшим результатом этого года. Доля тех, кто считает, что экономическая ситуация улучшится, выросла с 49,3% в августе до 53,1% - в сентябре.





В возрастном разрезе рост происходит по всем группам, но наиболее сильное улучшение фиксируется среди людей 45-59 лет. Доля позитивно настроенных респондентов в этой группе выросла с 45,8 до 51,7%. Тем не менее это все равно является наименьшим показателем среди всех возрастных групп. Лучший результат продолжает показывать молодежь до 29 лет, среди представителей которой аналогичная доля достигла 55,8%.





В региональном плане наибольшее увеличение позитива по прогнозам изменений экономической ситуации наблюдается в Атырауской, Мангистауской и Жетысуской областях, где доля положительных ответов выросла на 17,5; 14 и 12,3 п. п. соответственно. В итоге лидером сентября становится Мангистауская область, где доля прогнозирующих улучшение экономики в ближайшие 12 месяцев составила 70,6%. Хуже всех ответили в Улытауской области, где этот показатель, наоборот, упал на 1,2 п. п. и составил 40,2%.





Условия для крупных покупок стали менее благоприятными

В сравнении с августом наибольшее падение показывает субиндекс благоприятности текущих условий для крупных покупок, который снизился на 5,2 пункта и достиг 71,3 пункта. Этот результат является самым низким за последние пять месяцев. Доля казахстанцев, считающих, что условия для покупок являются благоприятными, уменьшилась с 32,8 до 30,2%.





Среди возрастных групп наибольшее падение уровня оптимизма наблюдается у молодежи до 29 лет (доля положительных ответов упала с 41,8 до 36,8%) и респондентов 30-44 лет (доля положительных ответов снизилась с 33,4 до 28,6%). При этом в других возрастных группах динамика не была негативной. Доля респондентов 45-59 лет, отмечающих благоприятность условий для крупных покупок, не изменилась, а у старшего поколения от 60 лет показатель, наоборот, вырос до 26,1%. Но этот результат является худшим среди всех возрастов.





В региональном разрезе самый большой регресс показала Кызылординская область, где доля положительных ответов упала с 45,9 до 20,4%. Этот результат также оказался наихудшим среди всех регионов в сентябре. Также большое месячное падение наблюдается в Улытауской (-17,4 п. п.) и Атырауской (-10,1 п. п.) областях. С другой стороны, лучше всех ответили респонденты из Карагандинской области, где доля позитивных ответов немного упала - с 34,8 до 34,6%.









Инфляционные оценки и ожидания казахстанцев выросли

Инфляционные оценки жителей Казахстана немного выросли в сентябре после рекордно низких показателей августа. За прошедший месяц 39,7% жителей (в августе - 37,6%) заметили сильный рост цен. А в горизонте прошедшего года произошло небольшое падение доли заметивших более быстрое увеличение цен: с 51% в августе до рекордного минимума в 50,8% - на момент исследования.





Инфляционные ожидания казахстанцев в целом заметно выросли и достигли самых высоких значений в этом году. Доля людей, ожидающих сильного роста цен в горизонте одного месяца, увеличилась с 18 до 19,9%, в горизонте следующих 12 месяцев доля ждущих ускорения роста цен выросла с 21,7% в августе до 24,9% - на момент исследования.





Аналогичное исследование Национального банка РК по инфляционным оценкам и ожиданиям показало существенный рост пессимизма после многомесячных минимумов августа. Согласно его данным, доля ожидающих сильного роста цен в течение года выросла с 20,9 до 24,3%. Тогда как в горизонте одного месяца аналогичный показатель резко вырос с 14,7 до 19,5%. Инфляционные оценки в разных временных горизонтах показали разнонаправленное движение. Если по оценке роста цен за последний месяц произошло увеличение доли респондентов с 26 до 29%, то доля указывающих на быстрый рост цен за предыдущие 12 месяцев снизилась с 43,4 до 42,7%, что является вторым самым низким значением с апреля 2020 года.





Среди отдельных товаров и услуг большинство респондентов все еще волнует существенный рост цен на продукты питания. Топ-4 наиболее заметно подорожавших для населения товаров остается неизменным одиннадцатый месяц подряд. В него входят категории "Мясо и птица", "Молоко и молочные изделия", "Хлеб и хлебобулочные изделия" и "Овощи и фрукты". Тем не менее в среднем доля людей, заметивших сильный рост цен всех вышеперечисленных продуктов, упала на 4,4 п. п. По овощам и фруктам показатель снизился с 32,6 до 27,2%, что является минимумом за все время исследования. Также заметно (на 4,9 п. п.) упала доля людей, выбравших молочные продукты, а сам показатель достиг 31%, что лишь на 0,2 п. п. выше рекордного минимума. Согласно официальной статистике, цены на молочные продукты выросли в сентябре лишь на 0,4% м/м, а на мясо - на 0,2% м/м. Цены на фрукты и овощи также сезонно подешевели на 3,6% в сравнении с августом.









Девальвационные ожидания немного снизились

Девальвационные ожидания казахстанцев в сентябре остаются на высоком уровне, хоть и показали небольшое снижение после незначительного сентябрьского укрепления тенге. Согласно результатам опроса, доля казахстанцев, ждущих ослабления тенге в горизонте одного года, упала с рекордных 58,7 до 57,5%. А в горизонте одного месяца произошло снижение с 35,7 до 35,2%. Отметим, что в сравнении с прошлым сентябрем доля пессимистов выросла на 1,1 п. п. по первому вопросу и уменьшилась на 3,3 п. п. по второму.





Узбекистан





Индекс потребительской уверенности узбекистанцев в сентябре 2024 года снизился после двух месяцев восстановления подряд и упал со 130,9 до 128,7 пункта. По отдельности снижение произошло по всем пяти субиндексам, которые определяют индекс. Наибольшее падение показал субиндекс благоприятности условий для крупных покупок. В сравнении с сентябрем 2023 года индекс также снизился на 2,7 пункта во многом за счет падения оптимизма по вопросу экономической ситуации.





Снижение оптимизма по условиям для крупных покупок

Субиндекс благоприятности условий для крупных покупок и расходов после рекордного августа снизился на 5,4 пункта, достигнув 86,9 пункта. 40,1% жителей Узбекистана выбрали положительный вариант ответа, тогда как в августе таких было 41,8%. Заметно выросла доля негативных ответов - на 3,9 п. п.





Среди возрастных групп наибольшее ухудшение оценок показывают люди старше 60 лет. Если в предыдущем месяце доля положительных ответов этой группы достигала 42,6%, то в сентябре она упала до 35,5%, что является самым низким результатом среди всех возрастных групп. Лучший результат все еще показывает молодежь до 29 лет, где набралось 44,4% оптимистов, что при этом на 2,3 п. п. ниже, чем в августе. Результаты остальных двух средних возрастных групп оказались похожими - 38-40%.





В региональном разрезе наибольшее ухудшение показателя произошло в Навоийской области. Там доля респондентов, выбравших позитивные варианты ответов, упала с 50,7 до 36,4%. Самые низкие результаты в сентябре показала Ташкентская область, где доля положительных ответов упала с 39,9 до 31%. С другой стороны, в Наманганской, Ферганской, Хорезмской, Сурхандарьинской областях и Республике Каракалпакстан доля оптимистов увеличилась относительно августа.





Мнения об экономической ситуации ухудшились за последний год

За прошедший год наибольшее падение показал субиндекс произошедших изменений экономической ситуации. Он упал на 8,4 пункта в сравнении с сентябрем 2023 года и достиг 119,5 пункта, что на два пункта выше антирекорда, установленного в мае 2024 года. 49% опрошенных узбекистанцев считают, что экономическая ситуация улучшилась за предыдущий год, что на 8,1 п. п. меньше результата прошлого года.





Среди всех возрастных групп наблюдается заметная негативная динамика. Наибольшее изменение зафиксировано у людей 45-59 лет, 50,1% которых считают, что экономическая ситуация улучшилась. Однако в прошлом году таких респондентов насчитывалось 60,7%. Лучший результат показывает старшее поколение от 60 лет, где эта доля достигла 52,1%. На последних позициях - молодежь до 29 лет, среди которой показатель в сентябре составил 46,9%.





В региональном плане в сравнении с прошлогодним сентябрем наибольшее снижение фиксируется в Наманганской и Андижанской областях, где доля положительных ответов упала на 16,8 и 16 п. п. соответственно. И все же за последний год ситуация не изменилась, и Ташкент по-прежнему замыкает список - доля отметивших положительные изменения в экономике достигает 36,9%. Лучшую годовую динамику показала Республика Каракалпакстан, где этот же показатель упал лишь на 0,8 п. п. Тем не менее лидером является Хорезмская область с показателем доли в 59,5%.









Инфляционные ожидания и оценки остались прежними

Инфляционные оценки и ожидания жителей Узбекистана в сентябре в целом изменились незначительно и остались на довольно высоких уровнях. Так, за прошедший год очень сильный рост цен в сентябре ощутили 51,4% жителей против 48,2% - в августе. А вот в горизонте прошедшего месяца их доля, наоборот, незначительно упала с 31,9 до 31,8%.





Инфляционные ожидания показали небольшое улучшение в сравнении с августом в обоих временных горизонтах. Доля ожидающих сильного роста цен в следующем месяце упала с 20 до 19,6%. А в горизонте одного года 25,6% респондентов ожидают более быстрого роста цен, что на 1,5 п. п. ниже августовского показателя.





Согласно официальной статистике, в августе зафиксирован месячный рост цен на 1,23%. Тем не менее годовая инфляция незначительно снизилась с 10,47 до 10,46%. При этом продолжается резкий месячный рост цен на мясо, овощи и фрукты. Так, мясо подорожало за сентябрь на 2,8-3,1% (+4,9-5,3% - в августе), и это продолжает негативно отражаться на настроении респондентов. Также за все время исследования в вопросе наиболее сильно повысившихся в цене товаров и услуг вновь зафиксирован максимум по мясу и птице. 61,9% респондентов указывают на это наименование, тогда как в августе таких было 57,8%. Немного увеличилась доля указавших овощи и фрукты (+3,2 п. п.) на фоне сезонного роста цен на целый ряд овощей и фруктов на 10-16% м/м. Услуги ЖКХ выросли в цене лишь на 0,5% м/м в сентябре, и доля отметивших этот вариант снизилась с 31,9 до 28,5%. Однако отдельный резкий рост цен на пропан на 15,7% м/м не особо повлиял на настроения респондентов.









Резкий рост девальвационных ожиданий

В сентябре девальвационные ожидания жителей Узбекистана резко повысились после четырех месяцев снижения подряд. В сентябре узбекский сум показал небольшое ослабление в 0,6% второй месяц подряд. Доля тех, кто ждет ослабления национальной валюты по отношению к доллару в течение следующих 12 месяцев, выросла с 49,1% в августе до 59,4% - в сентябре. А вот в горизонте одного месяца доля пессимистов увеличилась с 32,2 до 41,2%. Однако в сравнении с сентябрем 2023 года она упала на 3,9 и 7,9 п. п. соответственно.





Кыргызстан





В Кыргызстане индекс потребительской уверенности в сентябре показал небольшое снижение после непрерывного шестимесячного роста. Индекс за месяц упал на 1,3 пункта, достигнув 140,7 пункта. В этот раз снижение показали четыре из пяти субиндексов, определяющих его композитный уровень. А наибольший спад фиксируется в вопросе благоприятности условий для крупных покупок. В сравнении с сентябрем 2023 года рост индекса составил внушительные 12,9 пункта.





Небольшой откат оценок благоприятности условий для крупных покупок

Субиндекс благоприятности текущих условий для крупных покупок упал на 3,5 пункта в сравнении с августом, достигнув уровня в 107,6 пункта, что по-прежнему является самым высоким значением в Центральной Азии. Доля людей, указывающих на благоприятность условий для крупных расходов, упала с 45,2% в августе до 43,5% - в сентябре.





Все возрастные группы продемонстрировали рост пессимизма, но сильнее всего он заметен среди респондентов 45-59 лет. Там доля выбравших положительные ответы упала с 43,8 до 40,1%. А самый низкий показатель фиксируется у старшего поколения от 60 лет, где аналогичный уровень указанных ответов упал с 40,5 до 37,2%. Лучший результат демонстрирует молодежь до 29 лет с показателем 48,2%.





Также отметим, что ухудшение фиксируется во всех регионах, кроме Таласской, Нарынской и Баткенской областей. Наиболее сильное падение наблюдается в Чуйской области, где снижение доли положительных ответов составило 10,9 п. п., что перенесло регион на последнее место. С другой стороны, резкое улучшение наблюдается в Таласской и Нарынской областях, где доля отмечающих благоприятность условий для крупных покупок выросла на 29 и 19 п. п. соответственно. В итоге Нарынская область стала лидером сентября с результатом в 57,1%.





Оценки экономической ситуации сильно улучшились за год

Субиндекс оценок изменений экономической ситуации за последние 12 месяцев показал заметный рост в сравнении с сентябрем 2023 года. За год субиндекс вырос на 26,1 пункта, достигнув околорекордных 154 пунктов. 71,7% жителей указывают на улучшение экономической ситуации, тогда как в прошлом году этот показатель достигал лишь 54,4%.





В возрастном разрезе значительный рост наблюдается по всему спектру, но наибольшее улучшение показало старшее поколение от 60 лет. Если в 2023 году доля положительных ответов среди его представителей достигала 50,9%, то в сентябре этого года она выросла до 72,8%. При этом лучше всех ответили респонденты 45-59 лет, среди которых аналогичный показатель увеличился до 74,3% (+19,4 п. п.). Также отметим сильный годовой рост доли оптимистов в двух других возрастных группах, на 14,9-16,3 п. п.





В региональном разрезе также наблюдается полное единение в улучшении оценок изменений экономической ситуации. Лидером сентября и показавшей наибольший рост за последние 12 месяцев стала Баткенская область, где доля позитивных ответов выросла с 65,5 до 88,2%. Также на 19-20 п. п. выросли доли в Бишкеке и Джалал-Абадской области. Хуже остальных ответили респонденты из Чуйской области, где позитивные изменения в экономике отмечают лишь 57,7%.









Инфляционные оценки и ожидания немного выросли

Инфляционные оценки кыргызстанцев в сентябре показали заметный рост впервые с марта этого года. Если в августе 26,2% опрошенных ощущали очень сильный рост цен за прошедший месяц, то в сентябре таких набралось 30,8%. Оценки роста цен за прошедшие 12 месяцев также выросли похожими темпами. В сентябре 50,7% кыргызстанцев фиксируют ускорение роста цен, тогда как в августе этот показатель составлял 46,6%. К тому же официальные данные по годовой инфляции указывают на ее резкий рост в сентябре с 3,8 до 4,9%, что является максимумом с апреля.





Инфляционные ожидания кыргызстанцев выросли не так значительно, как инфляционные оценки, но оказались на самых высоких в этом году уровнях. Доля респондентов, ожидающих более быстрого увеличения цен в следующие 12 месяцев, выросла с 12,4 до 12,9%. Доля тех, кто считает, что цены повысятся очень сильно в следующем месяце, также выросла с 7,7 до 8,7%.





Среди отдельных товаров и услуг, по которым жители заметили наибольший рост цен, так же, как и в других странах региона, отмечаем категорию "Мясо и птица". Она уверенно перехватила лидерство у муки, которая держалась на первой строчке 12 месяцев. Доля респондентов, выбравших это наименование, выросла с 35 до рекордных 51,6%. Также отметим, что в целом список топ-5 товаров, по которым заметен наибольший рост цен, не меняется 13 месяцев подряд. Кроме мяса и птицы, в сентябре 39,5% респондентов отметили муку, 37,4% - растительное масло, 29,9% - овощи и фрукты и 26,8% - сахар с солью. Среди упомянутых продуктов рост беспокойства наблюдается лишь по овощам и фруктам. Отметим резкий месячный скачок цен на мясо на 5,3% м/м в сентябре, согласно официальной статистике, чего не было с мая 2007 года. Также заметно подорожали овощи - на 2,9% м/м, хотя фрукты продолжили дешеветь относительно предыдущего месяца (-4,7%). Цены на масла и жиры выросли на 1,8% м/м. В последний раз их стоимость росла так стремительно в апреле 2022 года.









Девальвационные ожидания снижаются до новых рекордов

Кыргызский сом в сентябре вновь укрепился на 0,8% после небольшого ослабления в августе. В итоге девальвационные ожидания кыргызстанцев незначительно снизились в сравнении с восьмым месяцем года, достигнув новых абсолютных минимумов за время исследования. Если в августе 23,2% жителей ждали ослабления национальной валюты через год, то в сентябре доля таких упала до 23,1%. А вот в вопросе роста доллара в горизонте одного месяца доля пессимистов снизилась куда более значительно: с 17,5 до 14,4%.





Таджикистан





Индекс потребительской уверенности в Таджикистане в сентябре снизился со 151,4 до 149,6 пункта, что подразумевает второй месяц падения подряд. В этот раз снижение показали четыре из пяти субиндексов, а наибольшее падение произошло по прогнозам личного материального положения. В сравнении с прошлогодним сентябрем индекс потребительской уверенности вырос на 6,3 пункта, по большей части за счет улучшения оценок изменений экономической ситуации и благоприятности условий для крупных покупок.





Прогнозы личного материального положения ухудшились

Прогнозы жителей касательно ожидаемых изменений личного материального положения показали наиболее заметное падение в сравнении с августом. Данный субиндекс упал со 164,2 до 160,6 пункта, что стало вторым самым низким результатом в этом году. Доля оптимистично настроенных таджикистанцев в сентябре составила 72,7% против 75,3% - в августе.





В возрастном разрезе снижение оптимистов фиксируется у всех возрастных групп, кроме старшего поколения от 60 лет. В этой группе доля тех, кто ожидает улучшения личного материального положения, выросла с 68,7 до 75,2%. Тем не менее лучший результат все равно фиксируется у молодежи до 29 лет, где доля достигает 79%. С другой стороны, среди респондентов 45-59 лет доля положительных ответов упала на 4,7 п. п., что стало самым большим темпом падения в сентябре. А сам абсолютный результат в 67,5% оказался наименьшим.





Во всех регионах, кроме Горно-Бадахшанской автономной области, фиксируется снижение доли жителей, ожидающих улучшения личного материального положения в горизонте 12 месяцев. Вышеуказанный регион показал долю положительных ответов в 72,9% против 65,4% - в августе. Наибольший показатель в 78,4% наблюдается в Согдийской области. И в то же время именно там произошло наибольшее падение показателя за месяц. Хуже остальных продолжают отвечать жители Душанбе, где доля положительных ответов достигла 66,3%.





Условия для крупных покупок сильно улучшились за последний год

Субиндекс, касающийся вопроса благоприятности текущих условий для крупных покупок и расходов, в сентябре вырос на 14,6 пункта в сравнении с прошлогодним сентябрем, достигнув 95,1 пункта. Этот показатель является вторым наивысшим в этом году после июльского рекорда. 45,6% респондентов дали положительные ответы, тогда как в прошлом году таких было 39,7%.





В разрезе возрастных групп наибольший рост наблюдается среди старшего поколения от 60 лет. Если в 2023 году доля оптимистов среди его представителей достигала 39,2%, то в этом году она составила 49,9%, что является лучшим результатом среди всех возрастных групп. В целом же рост показали все возрастные группы, но у молодежи до 29 лет он оказался небольшим, в 1,5 п. п., тогда как у людей среднего возраста рост доли составил 7,7-7,8 п. п. Худший результат в 42,7% фиксируется у респондентов 45-59 лет.





В разрезе регионов улучшение за последний год наблюдаются везде, кроме Горно-Бадахшанской автономной области, где доля оптимистов упала с 53,1% в 2023 году до 45,3% - на момент последнего исследования. А вот наибольший рост произошел в районах республиканского подчинения, где 42,4% респондентов считают, что текущие условия благоприятны для крупных покупок (28,5% - в 2023 году). Тем не менее этот показатель все равно оказался наихудшим среди всех регионов, а лидером сентября стала Согдийская область.









Инфляционные ожидания заметно выросли

Инфляционные оценки таджикистанцев в сентябре показали небольшой рост после резкого увеличения в августе. Доля респондентов, отметивших сильный рост цен за последний месяц, незначительно упала с 27,4 до 27,3%. В горизонте последних 12 месяцев доля тех, кто ощутил более быстрый рост цен, выросла с 29,7 до 31,2%, что стало самым высоким показателем в этом году. Инфляционные ожидания жителей Таджикистана показали куда более значительный рост в сравнении с августом. 12% жителей ждут очень сильного роста цен в ближайший месяц, тогда как в августе таких было 9,7%. А в горизонте следующих 12 месяцев доля пессимистов выросла с 10,2 до 14,4%.





Официальные данные за сентябрь еще не были опубликованы, но годовая инфляция в августе ускорилась с 3,4 до 3,6%, что, вероятно, и стало причиной резкого роста инфляционных оценок в августе. Среди отдельных товаров жителей Таджикистана продолжают сильно беспокоить цены на мясо и птицу. За последний месяц доля людей, заметивших сильный рост цен на эту категорию, выросла с 45,1 до рекордных за все время исследования 50,8%. А вот по остальным продуктам питания уровень беспокойства продолжает снижаться. По муке этот показатель упал с 33,4 до 30,7%, а по растительному маслу - с 28,3 до 25,1%. Отметим, что топ-4 наименований наряду с овощами и фруктами остается неизменным. Согласно официальной статистике, в августе цены на мясо и мясную продукцию выросли на 1,2% м/м, а отдельно по говядине - на 2,7% м/м. Таким образом, стоимость мяса ежемесячно растет весь 2024 год. Фрукты в августе сезонно подешевели на 7,9% м/м, тогда как овощи за месяц подорожали на 1,3%.









Девальвационные ожидания незначительно снизились

Девальвационные ожидания в Таджикистане в сентябре немного снизились и продолжают находиться возле средних значений предыдущих 11 месяцев. Курс доллара по отношению к сомони в сентябре упал на 0,1% после небольшой паузы в августе. Доля тех, кто ждет ослабления нацвалюты в течение месяца, упала с 17,2 до 15,8%. А в горизонте одного года ослабления ждут 24,5% населения страны (24,4% - в августе).





Выводы





Сентябрь 2024 года оказался по большей части негативным для стран Центральной Азии. Только в Казахстане фиксируется небольшой рост индекса потребительской уверенности (CCI) после снижения в августе. Тем не менее он не полностью восстановился, но все еще находится выше нейтральной границы в 100 пунктов. При этом отметим сильное улучшение прогнозов жителей по изменениям в экономической ситуации. Хотя, с другой стороны, также произошло заметное падение оценок благоприятности условий для крупных покупок. В Кыргызстане в сентябре произошло падение индекса потребительской уверенности после шести месяцев роста подряд и достижения новых рекордов. И все же снижение не было катастрофичным, и по большей части оценки и прогнозы жителей остались примерно на тех же уровнях. Тем не менее наиболее заметное снижение также произошло по оценке благоприятности условий для крупных покупок, которая остаётся наибольшей во всей Центральной Азии. К тому же в сравнении с сентябрем 2023 года CCI все еще показывает существенный рост почти на 13 пунктов.





У регионального лидера по индексу потребительской уверенности - Таджикистана - второй месяц подряд происходит небольшое снижение. В этот раз темп падения оказался еще меньше, да и сам показатель индекса является третьим самым высоким в этом году. Основное снижение произошло по части прогнозов как личного материального положения, так и экономики. Тем не менее показатели упавших субиндексов все равно самые высокие в Центральной Азии, и подавляющее большинство жителей выражают оптимизм. Да и в сравнении с прошлым годом CCI в Таджикистане показывает рост на 6,3 пункта. Также негативная динамика индекса была зафиксирована и в Узбекистане после двух месяцев восстановления подряд. Индекс при этом оказался немного выше июльского значения, а падение произошло из-за обратного снижения оценок благоприятности условий для крупных покупок после рекордного показателя в августе. Также заметно снизились оценки изменений в экономической ситуации. Отметим, что Узбекистан оказался единственной страной, у которой индекс относительно сентября 2023 года снизился на 2,7 пункта.





Динамика инфляционных оценок и ожиданий в сентябре оказалась негативной по всему региону. После резкого августовского роста инфляционных оценок и ожиданий в Таджикистане и Узбекистане в сентябре заданная тенденция по большей части продолжилась. В Таджикистане особенно заметно повышение инфляционных ожиданий, которые достигли максимума этого года. В Узбекистане же выросли инфляционные оценки - в горизонте прошедших 12 месяцев они достигли рекорда за все время исследования. Однако инфляционные ожидания немного снизились, и Узбекистан стал единственной страной в регионе, где произошло подобное снижение. А в Казахстане инфляционные ожидания заметно выросли, достигнув самых высоких значений в 2024 году. В Кыргызстане ситуация с инфляционными ожиданиями схожая, хотя их рост оказался не таким большим, как в Казахстане. Также отметим, что в Кыргызстане существенно выросла доля тех, кто отмечает сильный рост цен за последние месяц и год. В целом по региону продолжает наблюдаться обеспокоенность населения касательно увеличения цен на мясо и птицу. В большей степени она выражена в Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане, где достигла многомесячных рекордов.





Девальвационные ожидания в странах Центральной Азии в целом остались на прежних уровнях. Однако отметим резкий рост девальвационных ожиданий в Узбекистане, который сильно выделяется среди других стран. После достижения рекордно низких девальвационных ожиданий в августе доля ждущих ослабления сума увеличилась на 9-10 п. п. Хотя показатели все равно оказались меньше, чем в сентябре 2023 года. В Казахстане минимальное укрепление тенге в сентябре, вероятно, и привело к небольшому снижению девальвационных ожиданий, которые до этого росли четыре месяца подряд на фоне такой же динамики обменного курса. В Таджикистане девальвационные ожидания тоже в целом немного упали и находятся в пределах средних значений за последние 11 месяцев. В Кыргызстане же ситуация с девальвационными ожиданиями также остается спокойной и стабильной. В обоих временных горизонтах был обновлен новый минимум за все время исследования. То есть никогда еще такое малое количество респондентов не ждало роста обменного курса в Кыргызстане через месяц или год.





Пятнадцатая волна исследования потребительской уверенности населения четырех стран Центральной Азии показала увеличение общего пессимизма практически по всему региону. Сразу в трех странах произошло снижение потребительской уверенности. Хотя необходимо отметить, что снижение было не таким большим. Снижение индекса в Кыргызстане было вполне ожидаемо после беспрерывного роста в течение полугода. А вот в Узбекистане потребительская уверенность так и не восстановилась после резкого падения весной. И даже небольшое восстановление в июле - августе было прервано в сентябре. В Таджикистане, несмотря на небольшое падение потребительской уверенности, все довольно стабильно и подавляющее большинство жителей излучает оптимизм. Казахстан же оказался единственной страной, показавшей рост в сентябре, хотя его темп был незначительным и лишь частично компенсировал августовское падение. Важным событием этой волны исследования стало почти повсеместное увеличение инфляционных оценок и ожиданий населения. Почти во всех странах так или иначе фиксируется рост этих параметров второй месяц подряд, в том числе продолжается сильная обеспокоенность большинства жителей в вопросе роста цен на мясо и птицу. В итоге сентябрь однозначно можно назвать негативным для Центральной Азии из-за ухудшения потребительской уверенности и инфляционных настроений. Отметим, что в сравнении с 2023 годом потребительская уверенность показала рост во всех странах, кроме Узбекистана.





Автор: Данияр Оразбаев, аналитик Freedom Finance Global