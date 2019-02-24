Bloomberg: курс доллара может обвалиться на 30%

Основатель хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио заявил в интервью Bloomberg TV, что, если доллар утратит статус мировой резервной валюты, это станет "худшим кошмаром" для Америки. Курс доллара в таком случае может обвалиться на 30%.

Миллиардер и основатель крупнейшего в мире хедж-фонда считает, что курс доллара может рухнуть в результате "тройного дефицита": дефицита бюджета, дефицита торгового баланса и дефицита счета текущих операций. "Тройной дефицит" может привести к отказу иностранных инвесторов от покупки облигаций Казначейства США, что приведёт к резкому росту их доходности, и в результате – к падению курса доллара.

В таком случае место доллара займут другие валюты. На вопрос какие Далио отвечать отказался, сославшись на то, что это слишком большая тема.

В то же время всё больше стран начинают использовать национальные валюты в расчётах между собой. Советник президента России, академик Сергей Глазьев говорит, что в свете последних событий долларовые расчёты становятся неприемлемыми для России и её торговых партнёров. Уже готовы предложения по налоговым преференциям для стран, которые будут торговать с Россией в рублях. Это ускоренный возврат НДС и отсутствие обязанности возврата экспортной выручки. На таких условиях уже проводятся некоторые расчёты с Китаем.

Расчёты с Китаем в рублях и юанях уже привели к росту товарооборота, который составил в 2017 году 87 млрд (пока ещё считаем в долларах). При этом США никак не могут повлиять на эти расчёты.

Расчёты с Индией также частично ведутся в нацвалютах. Успехи России в дедолларизации экономики недавно признала газета The Wall Street Journal.

Европейские страны тоже в последнее время всё чаще задумываются о дедолларизации экономики. Так, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал увеличивать долю евро в расчётах между странами.

Страны БРИКС планируют перейти к расчётам в нацвалютах уже в ближайшее время.

Ещё два года назад доллар использовался в 90% всех международных расчётов, а сегодня эта цифра не превышает двух третей. Санкционная политика США в скором времени может привести к полному отказу от использования доллара в международной торговле.

Инвесторы в панике сливают криптовалюты и убегают в золото

Инвесторы в панике сливают криптовалюты и убегают в золото. Очередной резкий обвал биткоина и остальных криптовалют подстегнул инвесторов к переводу активов в золото.

Глава инвестиционной фирмы VanEck Associates Ян ван Эйк заявил в интервью CNBC: "Мы только что опросили 4000 биткоин-инвесторов, и главной инвестицией в 2019 году для них является золото".

Основатель компании Seymour Asset Management Тим Сеймор предположил, что использование биткоина в качестве средства сохранения ценности больше не актуально: "Мы потеряли всю ликвидность биткоина, и спорить об использовании криптовалюты в качестве средства сохранения ценности сложно. Средство сохранения ценности – это золото, и это не обсуждается".





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