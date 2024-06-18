17.06.2024, 18:37 2196
Число ДТП в Казахстане увеличилось на 81%
Фото: Depositphotos
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За январь-апрель текущего года в РК зарегистрировали 6,1 тыс. дорожно-транспортных происшествий - сразу на 81,3% больше, чем годом ранее, пишет Ranking.kz.
Чаще всего - в 2,1 тыс. случаев - виновниками ДТП оказывались водители легковых транспортных средств. По вине пешеходов произошло 194 ДТП. Помимо этого, за четыре месяца в стране зарегистрировали 111 ДТП, где виновниками оказались водители мопедов, 70 ДТП случилось по вине водителей автобусов, 56 ДТП - по вине водителей грузового транспорта, 7 ДТП - по вине водителей малых электрических транспортных средств (кроме электрических самокатов и мопедов), 5 ДТП - по вине велосипедистов, 4 ДТП - по вине водителей электросамокатов.
Что касается факторов, способствовавших ДТП, 1,2 тыс. случаев произошли из-за несоблюдения правил маневрирования, 1,1 тыс. ДТП - по причине непредоставления преимущества пешеходам или иным участникам движения, 1 тыс. ДТП - из-за превышения скорости, 441 ДТП - из-за нарушения водителями правил безопасности дорожного движения, 317 ДТП - из-за нарушения правил проезда перекрёстков или пересечения проезжей части дороги.
В разрезе видов происшествий чаще всего фиксировались случаи столкновения транспортных средств (2,6 тыс. ДТП), а также наезды на пешеходов (2,4 тыс. ДТП).
Кроме того, были зарегистрированы случаи опрокидывания транспортных средств (325), падения пассажира (181), а также наезда на препятствие (179), на стоящее транспортное средство (79), на велосипедиста (45) и на животное (40 случаев).
В региональном разрезе чаще всего ДТП регистрировали в Алматы: 1,7 тыс. случаев - сразу на 78,3% больше, чем годом ранее. Далее идут Алматинская область и Шымкент: 493 и 478 случаев соответственно. Меньше всего ДТП было зафиксировано в Улытауской, Карагандинской и Костанайской областях.
В результате ДТП за январь-апрель текущего года пострадали 8,1 тыс. человек - на 69,4% больше, чем годом ранее.
Среди них численность раненых увеличилась на 77,4%, до 7,6 тыс. человек, численность погибших - на 3,8%, до 542 человек.
В региональном разрезе больше всего пострадавших насчитывалось в Алматы: 1,9 тыс. человек, плюс 79,1% за год. Далее идут Жамбылская область (745 человек, плюс 48,7%), Алматинская область (693 человека, плюс 37,2%), Шымкент (615 человек) и Мангистауская область (553 человека).
Тем временем СЦК рапортует, что строительство современных магистралей положительно влияет на дорожную безопасность в стране. Если 15 лет назад на дорогах погибали более 4 тыс. граждан, то сейчас, по данным службы, в 2 раза меньше. На отдельных участках магистральных дорог смертность сократилась более чем в 6 раз.
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03.06.2024, 11:44 20586
В Казахстане количество новых машин сократилось на 15%
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан количество новых машин сократилось на 15%.
На 1 апреля текущего года в стране насчитывалось 5,4 млн автотранспортных средств - на 15,9% больше, чем годом ранее. Непосредственно легковых автомобилей было зарегистрировано 4,8 млн", - сообщает energyprom.kz.
По данным аналитиков, в региональном разрезе больше всего автотранспортных средств традиционно было зарегистрировано в Алматы: 626,9 тысячи - на 14,6% больше, чем годом ранее.
На второй и третьей строчках расположились Алматинская область и Астана. Наименьшие показатели наблюдались в относительно новых регионах - Улытауской, Абайской и Жетысуской областях", - проинформировали они.
Также отмечается, что количество машин с дипломатическими номерами выросло на 12,1% за год, до 48,1 тысячи, а число автомобилей, у которых не указан регион, - на 15%.
К апрелю текущего года обеспеченность населения легковыми автомобилями в личной собственности составила 22,6 авто на 100 человек, против 18,4 годом ранее. Самый высокий показатель наблюдался в Восточно-Казахстанской области: 39,1 на 100 человек. Далее расположились Алматинская, Карагандинская и Северо-Казахстанская области, а также Алматы", - сообщили аналитики.
Подчеркивается, что наименьшие показатели были зафиксированы в новообразованных регионах - Жетысуской, Абайской и Улытауской областях.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
23.05.2024, 11:36 132121
В Казахстане цены на продукты питания выросли на 6% за год
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан цены на продукты питания выросли на 6,3% за год.
Среди продуктов растительного происхождения фрукты и овощи в годовой динамике подорожали на 3,9%, в том числе свежие фрукты - сразу на 16,8%, переработанные и консервированные фрукты - на 3,9%, переработанные и консервированные овощи - на 7,9%. Свежие овощи, напротив, подешевели на 4,9%", - сообщает energyprom.kz.
По данным аналитиков, молочные продукты по итогам апреля подорожали на 8% за год. В том числе питьевое молоко выросло в цене на 11,4%, консервированное молоко - на 7,9%, кисломолочные продукты - на 7,2%.
Мясо и мясные продукты подорожали на 5,6% за год. Непосредственно мясо и птица в годовой динамике показали рост цен на 5,1%, колбасы - на 6,1%, изделия из мяса - на 7%", - проинформировали они.
Также среди хлебобулочных изделий и круп мука подорожала на 8% за год, хлеб - на 7,2%, макаронные изделия - на 6,3%. Крупы подешевели на 14,9% по сравнению с апрелем прошлого года.
В годовой динамике наибольшее удорожание продуктов питания было зафиксировано в Улытауской области: на 9,9%. В тройке регионов-антилидеров также оказались Алматы и Жетысуская область. Наименьший годовой рост цен наблюдался в Актюбинской области: на 4,4%", - добавили аналитики.
Напомним, годовая инфляция замедлилась в большинстве регионов Казахстана.
13.05.2024, 09:44 83181
В Казахстане мясо и мясопродукты подорожали на 6% за год
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам марта текущего года цены на мясо, включая мясопродукты, выросли на 6% в годовой динамике. В том числе мясо и птица подорожали на 5,4%, колбасы - на 6,3%, изделия из мяса - на 7,8%, сообщает energyprom.kz.
В частности, говядина выросла в цене на 6,5%, свинина - на 6,4%, баранина - на 5,4%, конина - на 3,7%, птица - на 3,3%. Вареная и полукопченая колбаса подорожала на 6,2%.
В региональном разрезе цены на мясо и мясопродукты сильнее всего выросли в Акмолинской области: на 11,8% за год. В пятерку регионов, где наблюдалось наибольшее удорожание, также вошли Восточно-Казахстанская, Атырауская, Улытауская и Абайская области. Наименьший рост цен в секторе был отмечен в Шымкенте, а также в Туркестанской и Западно-Казахстанской областях.
В марте говядина в среднем по стране продавалась по 2,7 тыс. тенге за кг, баранина - по 2,8 тыс. тенге, свинина - по 2,3 тыс. тенге, конина - по 3 тыс. тенге, куры - по 1,5 тыс. тенге, вареная колбаса - по 2,9 тыс. тенге, полукопченая колбаса - по 3,5 тыс. тенге.
По итогам января-марта 2024 года в Казахстане произвели 20,3 тыс. тонн свежего и охлажденного мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных - на 13,9% больше, чем годом ранее.
В региональном разрезе наибольший объем производства пришелся на Актюбинскую область: 3,5 тыс. тонн, годовой рост - на 24,8%. В пятерке лидирующих регионов также оказались Костанайская (3,1 тыс. тонн), Северо-Казахстанская (2,8 тыс. тонн), Павлодарская (2,6 тыс. тонн) и Акмолинская (1,8 тыс. тонн) области.
В целом производство животноводческой продукции за январь-март текущего года в плюсе. К примеру, вырос выпуск куриных яиц: на 1,4% за год, до 935,4 млн штук. Надои коровьего молока в хозяйствах составили 347,2 тыс. тонн - на 9,6% больше, чем годом ранее. Производство крупных шкур увеличилось на 3,8% за год, до 227,4 тыс. штук, мелких - на 4,3%, до 348,4 тыс. штук.
23.04.2024, 13:25 134496
В Казахстане почти половина капвложений в АПК пришлась на животноводство
Фото: Акорда
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Объем инвестиций в основной капитал в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства за январь-март текущего года составил 122,8 млрд тенге - на 13,4% меньше в стоимостном выражении, чем за аналогичный период 2022 года (ИФО - 81,8%). Для сравнения: годом ранее наблюдался рост сразу на 29,2% (ИФО - 126,9%), информирует finprom.kz.
В целом за весь 2023 год объем инвестиций в АПК составил 981 млрд тенге, рост за год - на 14,9% в деньгах (ИФО - 110,3%).
В разрезе регионов наибольший объем вложений в секторе за январь-март 2024 года пришелся на Павлодарскую область: 24,4 млрд тенге. Следом с незначительным отставанием идет Акмолинская область: 24 млрд тенге. Замыкает тройку лидеров Северо-Казахстанская область с объемом в 20,4 млрд тенге. Значительные объемы пришлись также на Туркестанскую (11 млрд тенге) и Костанайскую (10,1 млрд тенге) области.
В структуре инвестиций в АПК самый большой объем пришелся на животноводство: 59,2 млрд тенге - более чем в 1,5 раза больше в деньгах, чем за январь-март 2023 года. Стоит отметить, что доля вложений в сфере животноводства от всего объема инвестиций в АПК выросла за год с 26,5% до 48,2%.
Следом идут инвестиции в выращивание сезонных культур: 55 млрд тенге - на 37,4% меньше, впрочем, чем за январь-март 2023 года. Доля за год уменьшилась с 61,9% до 44,8%.
Значительный объем капвложений был отмечен также в секторе смешанного сельского хозяйства: 6,5 млрд тенге - почти в 2 раза меньше прошлогоднего показателя за аналогичный период.
На прочие отрасли в сфере растениеводства и животноводства, а также охоты и предоставления услуг в этих областях пришлось 442,7 млн тенге.
Инвестиции в рыболовство и аквакультуру за январь-март 2024 года составили 1,6 млрд тенге- более чем в 2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На лесоводство и лесозаготовки пришлось лишь 128,6 млн тенге - лучше, впрочем, чем за январь-март 2023 года, когда инвестиции в секторе и вовсе отсутствовали.
Среднемесячная номинальная заработная плата в сфере АПК в четвертом квартале 2023 года составила 242,2 тысячи тенге - сразу на 38,5% меньше, чем в среднем по РК. При этом годовой рост покупательной способности заработной платы в отрасли был выше, чем в среднем по РК, хотя и незначительно: 5,8% против 5,3% соответственно.
Самая высокая среднемесячная заработная плата в сфере АПК в четвертом квартале текущего года пришлась на отрасль лесоводства и лесозаготовок: 308,4 тысяч тенге. Реальный рост заработной платы в секторе по сравнению с четвертым кварталом 2022-го составил сразу 28%.
Следом идет отрасль растениеводства и животноводства, охоты и предоставления услуг в этих областях: 240,5 тысяч тенге. Самая же низкая заработная плата была зафиксирована в секторе рыболовства и аквакультуры: лишь 129,5 тысяч тенге.
12.04.2024, 18:47 260311
Стала известна самая часто встречающаяся зарплата в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан не сумел сократить разрыв между номинальной и модальной зарплатой наемных работников. В 2022 году наиболее часто встречающаяся заработная плата была в 4,5 раза меньше среднестатистического уровня. В 2023 году эта разница осталась почти такой же - в 4 раза, сообщает finprom.kz.
Номинальная зарплата в четвертом квартале 2023 года составила 322,8 тыс. тенге, модальная - всего 81,4 тыс. тенге. Уровень заработка, который чаще всего встречается среди работающих в найме казахстанцев, последние два года был близок к минимальному.
Годовой рост модальной зарплаты в 2022-2023 годах в сравнении с предыдущими периодами кажется существенным: на 18,4% и на 18,7% соответственно. Однако с учетом инфляции увеличение этого индикатора на самом деле было мизерным и никак не повысило уровень жизни казахстанцев с такими доходами. По данным экспертов Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, в 2023 году модальная зарплата выросла в реальном выражении всего на 1,6%.
По регионам рассматриваемый индикатор рынка труда может отличаться в разы. К примеру, в Астане наемные работники в 2023 году чаще всего зарабатывали 297,5 тыс. тенге, а в Акмолинской области - 82,1 тыс. тенге.
Разбивка данных по видам экономической деятельности показывает, как сильно модальная заработная плата зависит от уровня доходов в отрасли в целом. Например, в горнодобывающей промышленности значительно выше средних по экономике уровень как номинальной (608,7 тыс. тенге), так и модальной (417,7 тыс. тенге) зарплаты. Именно в "нефтянке" и на горнорудных предприятиях наиболее часто встречающаяся зарплата считается самой высокой в стране.
Второе место по наиболее привлекательной модальной зарплате ожидаемо занимает IT-сектор и связь. Судя по данным отечественной статистики, айтишники и специалисты по информатизации чаще всего зарабатывают в пределах 297,5 тыс. тенге. Почти на такую же сумму могут рассчитывать те, кто идет работать в логистику (295,8 тыс. тенге).
В число антилидеров по модальной зарплате входят сферы обслуживания, торговли и образования. Чаще всего работники этих отраслей в прошлом году зарабатывали в пределах минимальной заработной платы.
02.04.2024, 11:48 191841
Расходы казахстанцев выросли на 12% за год. Более половины трат заняло продовольствие
Фото: Depositphotos
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Денежные расходы казахстанцев в четвертом квартале 2023 года составили 277,2 тысячи тенге в среднем на душу населения - на 2% больше по сравнению с прошлым кварталом и на 12,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает ranking.kz.
Стоит отметить, что денежные доходы населения выросли за год на 21,2%, достигнув 305,9 тысячи тенге в среднем на душу населения. Соответственно, отношение расходов к доходам за год сократилось с 97,8% сразу до 90,6%, что является самым низким значением со второго квартала 2016 года.
Среди регионов РК самые большие расходы в четвертом квартале 2023 года понесли жители мегаполисов, Астаны и Алматы: 366,3 тысячи и 359,5 тысячи тенге на душу населения соответственно. При этом в Астане расходы населения выросли сразу на 21,9% за год, а в Алматы - на 11,6%.
Самые низкие расходы были зафиксированы в южных регионах РК - Туркестанской области, Шымкенте и Кызылординской области . Стоит отметить, что в Туркестанской области показатель годового роста расходов населения - один из самых низких среди регионов РК: лишь 4,4%.
Самое низкое соотношение расходов к доходам было отмечено в Костанайской области: 79%. Следом идут Западно-Казахстанская и Туркестанская области: 81,2% и 83% соответственно. В то же время в трех регионах РК расходы населения превысили доходы: в Жетысуской области - сразу на 20,4%, в Жамбылской - на 8%, в Северо-Казахстанской - на 1,7%.
В структуре денежных расходов населения в четвертом квартале 2023 года 256,7 тысячи тенге составили потребительские расходы, рост за год - на 11,5%. Из них 142,2 тысячи тенге пришлось на продовольственные товары, 66,3 тысячи тенге - на непродовольственные товары, 48,3 тысяч тенге - на платные услуги.
Среди расходов населения на продовольственные товары наибольший объем составили продукты питания и безалкогольные напитки: 130 тысяч тенге. На питание вне дома, в свою очередь, пришлось 6,1 тысяч тенге, на табачные изделия - 4 тысячи тенге, на алкогольные напитки - 1,8 тысячи тенге.
Расходы на погашение кредита и долга за год выросли на 22,1%, до 14,8 тысячи тенге в среднем на душу населения. Расходы на материальную помощь родственникам и знакомым, а также алименты увеличились сразу на 27,2%, до 5,4 тысячи тенге. Расходы населения на налоги, платежи и другие выплаты выросли на 9,2%, составив 334 тысячи на в среднем на душу населения.
12.03.2024, 23:45 224566
ЧС в энергетике. Власти Кыргызстана вытаскивают систему из глубоко кризиса
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Власти Кыргызстана приступают к реализации плана спасения энергетической системы Кыргызстана. Более четверти века после распада СССР из отрасли выжимали последние соки, а выделяемых из бюджета средств хватало лишь на то, чтобы подлатать физически изношенное и морально устаревшее оборудование. О запуске дополнительных мощностей речь не шла в принципе. С таким подходом рано или поздно республика должна была столкнуться с тем, что мы получили сейчас, - это дефицит электроэнергии, поломки на генерирующих станциях и аварии в распределительных сетях. Это тяжелое наследие того, что в течение 30 лет отрасль финансировалась по остаточному принципу и была поражена коррупцией, сообщает ИАЦ "Кабар".
Энергосистема в тяжелом положении, скрывать это бесполезно и бессмысленно. Взрыв на теплоэлектроцентрали Бишкека наглядно демонстрирует то, до какого состояния доведено оборудование, часть которого была введена в эксплуатацию в 60-70-е годы прошлого века. Министерство энергетики Кыргызстана привело официальные данные по износу оборудования - на каскаде Токтогульских ГЭС оно превышает 57%, на ТЭЦ Бишкека 64%, а на ТЭЦ Оша более 77%.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров доходчиво объяснил, почему отечественная энергетика оказалась в столь плачевном положении.
Нам всем нужно хорошо понять одну вещь: за 30 лет не было построено ни одной дополнительной ГЭС. Население увеличилось почти вдвое. Потребности в энергии растут с каждым годом. Строятся дома, школы, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры - все они в разной степени требуют дополнительной мощности. Кроме того, зимой мы импортируем 3 млрд кВт·ч электроэнергии из соседних стран. Жаль, что мы, обладая огромными запасами воды, вынуждены импортировать электроэнергию. Об этом следовало позаботиться еще 30 лет назад, думая о чести. По крайней мере, если бы мы строили ГЭС по 50 МВт в год, то сегодня такой проблемы не возникло. Сейчас я тоже мог бы провести свой президентский срок и сказать, что дальше "хоть трава не расти". Но совесть не позволила. Я готов к тому, что в глазах людей буду выглядеть плохим, но я полон решимости навести во всем порядок. Уже два года мы строим более 50 средних и малых ГЭС" - рассказал Садыр Жапаров.
План спасения энергосистемы запущен, но те проблемы, что копились десятилетиями, невозможно решить быстро и сразу. Постройка даже небольших гидростанций требует времени, серьезной подготовки, проектирования и инвестиций. Но эта работа ведется постоянно. Как отметил глава государства, только в прошлом году в Кыргызстане из более чем полусотни заложенных были сданы в эксплуатацию около десяти малых ГЭС.
Остальное введем в эксплуатацию в 2025-2026 годах. Скоро, в конце этого месяца, мы запустим ГЭС "Бала-Саруу". Мощность составляет 25 МВт. Это означает, что Таласскую область летом будут обеспечивать электроэнергией", - подчеркнул Садыр Жапаров.
А в Нарынской области при поддержке Евразийского банка развития и Российско-Кыргызского фонда ведется строительство ГЭС "Куланак". Ее мощность оставит 100 МВт. Во-первых, это позволит значительно сократить внутренний энергодефицит. Во-вторых, плотина станции даст возможность подать воду на несколько сотен гектаров багары, которые станут орошаемыми землями сельскохозяйственного назначения. До запуска Куланакской гидростанции, на строительной площадке которой идут работы, не останавливающиеся даже в суровых зимних условиях высокогорья, остается менее двух лет.
А в планах еще и строительство крупной ГЭС "Камбар-Ата -1". По этому проекту готовится новое технико-экономическое обоснование, и это тот самый объект, который должен стать флагманом не только энергетической отрасли, но и объектом, который будет иметь стратегическое значение для развития Центральной Азии как в сфере сельского хозяйства, так и в секторе энергоемких производств.
Поэтому к проекту "Кабар-Ата-1" у президента Кыргызстана особое отношение.
Уже как 2 года ведем подготовительную работу, выделяя средства из собственного бюджета. Это дороги, мосты, тоннели и другие работы. Как только закончим, начнем строительство самой ГЭС. Когда эта ГЭС будет построена, она станет одной из крупнейших ГЭС в Центральной Азии и даст возможность решить не только электроэнергетическую проблему Центральной Азии, но и водную. Кроме того, готовится технико-экономическое обоснование многих крупных ГЭС. Мы не сидим сложа руки. Мы строим планы и принимаем меры на будущее. Наша цель - стать в будущем страной, которая не импортирует, а экспортирует электроэнергию. Более того, мы будем экспортировать "зеленую" электроэнергию", - рассказал Садыр Жапаров.
Проекты и преобразования в энергетике Кыргызстана действительно масштабные. Председатель правительства Акылбек Жапаров, выступая еще на втором Народном курултае, рассказал делегатам, что руководство страны поставило перед собой амбициозную цель - к 2026 году нарастить мощности в энергосекторе настолько, что это позволит не только удовлетворить внутренние потребности, но и начать экспорт электроэнергии.
Системный аналитик Бактыбек Саипбаев говорит, что ближайшие 7-8 месяцев это то время, которое отводится правительству на проведение реанимационных мероприятий в энергетике. Необходимо успеть не только запустить какие-то новые мощности, но провести обслуживание и ремонт на объектах с сильно изношенным оборудованием. Прежде всего это пострадавшая от взрыва ТЭЦ Бишкека, по факту в значительной степени ее нужно успеть перестроить и подготовить к зиме. Требуют реконструкции агрегаты на ряде ГЭС, в том числе на Токтогульской. Это действительно чрезвычайная ситуация, которую мы сейчас только преодолеваем.
Пришло время всерьез заняться всем этим хозяйством. Энергетика очень важная отрасль, без которой мы жить не сможем. Это критически важная инфраструктура для жизнедеятельности государства. А это значит, что учитывая то состояние, в котором оказалось все это хозяйство, ему сейчас требуется повышенное внимание. Необходим текущий ремонт энергогенерирующих объектов, восстановление всей сети передающей инфраструктуры. Если сейчас, когда уже достаточно тепло, стоит вопрос об отключении электроэнергии на несколько часов, то зимой какие-то недоделки могут обернуться серьезными авариями и полным блэкаутом. Это такие вещи, на которых совершенно не стоит сейчас спекулировать. Я очень надеюсь, что граждане это понимают", - говорит Бактыбек Саипбаев.
В экспертном сообществе также достаточно выдержанно относятся к новостям о падении уровня воды в водохранилище Токтогульской ГЭС. Действительно, из-за взрыва на ТЭЦ Бишкека расход воды на этой станции был повышенным, это и позволило избежать паралича энергосистемы. Но есть достаточно обнадеживающие прогнозы по водности горных рек в весенне-летний период. Этой зимой в горах выпало достаточно осадков, поэтому стратегический запас влаги, прежде всего в Токтогулке, будет восполнен.
Автор: Кирилл Степанюк, ИАЦ "Кабар"
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
07.03.2024, 18:29 233556
Китай определил задачи экономического развития на 2024 год
Фото: russian.cgtn.com
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Темпы роста экономики КНР в 2024 году составят порядка 5%. Этот плановый показатель закреплен в докладе о работе правительства, озвученном 5 марта на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) - высшего органа государственной и законодательной власти КНР. Учитывая, что по итогам минувшего года ВВП КНР достиг 126 трлн юаней, легко подсчитать: страна намерена в нынешнем году нарастить свой ВВП еще как минимум на 6,3 трлн юаней, его объем превысит психологически важный порог в 130 трлн, сообщает CGTN.
Экономисты считают, что правительство "поскромничало" с плановым показателем, который будет превышен, как это произошло в минувшем году. Напомним, что в 2023-м при плане в "порядка 5%" национальная экономика выросла на 5,2%. В году нынешнем рост ВВП способен достичь 5,3-5,4%, уверен член ВСНП от провинции Ляонин Юй Мяоцзе.
Уверенность в этом внушают и плановые показатели роста, представленные регионами до открытия сессии ВСНП. Так, из 26 крупнейших городов Китая, которые обеспечивают 40% национального ВВП, лишь один опустил плановый показатель роста ниже планки в 5%. Десять городов определили их на уровне 6% и выше. Рекордсменом стал административный центр провинции Хэнань, город Чжэнчжоу, который намерен увеличить свой ВВП на 7% в нынешнем году. Самую высокую среди всех регионов планку роста на 2024-й поставила провинция Хайнань 8%.
Ставка в экономическом развитии в нынешнем году будет сделана на развитие инвестиций и внутреннего потребления. Это было вполне ожидаемо: еще в декабре на Центральном совещании по экономической работе была подчеркнута необходимость "эффективной корреляции между инвестициями и ростом потребления". Расчет прост: наращивание инвестиций будет означать новые рабочие места и рост доходов населения, что повлечет повышение потребительской активности.
При этом в развитии инвестиционной деятельности государство берет инициативу на себя. Как пояснял ранее председатель КНР Си Цзиньпин, "ожидания частных инвесторов ныне невелики, поэтому ведущую роль должно играть государство".
В нынешнем году на инвестиции из центрального бюджета будет выделено 700 млрд юаней. На 100 млрд юаней по сравнению с 2023 до 3,9 трлн юаней - повышена квота эмиссии целевых облигаций госзайма для правительств на местах. Главное - введен новый механизм поддержки инвестиций. Это эмиссия сверхдолгосрочных спецоблигаций госзайма на осуществление стратегических проектов. В этом году таких облигаций будет выпущено на триллион юаней. Эмиссии продолжатся и в последующие годы, отмечено в докладе правительства.
Самой сложной задачей, несомненно, станет обеспечение развития внутреннего потребления. В 2023 оно продемонстрировало заметный "посткоронакризисный отскок": розница взлетела на 7,2%, а вклад конечного потребления в национальный рост достиг 82,5%. Однако в 2024, по прогнозу сотрудника Китайского института макроэкономики Тянь Юня, темпы роста розницы замедлятся до 5%, конечное потребление обеспечит только половину национального экономического роста. Проблема "недостаточного внутреннего спроса" прямо обозначена в докладе правительства. Действительно, соотношение объемов розницы к национальному ВВП в Китае сегодня составляет лишь порядка 37%.
Это крайне низкий показатель для страны, не находящейся в состоянии войны", - констатировал не так давно в интервью экономическому изданию "Цайсинь" экс-глава американского Минфина Лоуренс Саммерс.
Ставка сбережений в КНР сегодня достигает 40% от располагаемого дохода - это тоже невероятно высокий показатель.
Попытки "вскрыть кубышки" китайского потребителя пока не отличаются высокой эффективностью. Все дело в изменившейся психологии граждан, падении их уверенности в завтрашнем дне, считают эксперты.
Мы заинтригованы контрастом между сохраняющимся ростом располагаемых доходов населения (6,1% в 2023. - Прим. ред.) с одной стороны и одновременным падением уверенности в завтрашнем дне - с другой. Некогда уверенный в лучшем будущем, в постоянном увеличении своих доходов китайский потребитель изменился до неузнаваемости. По результатам исследования консалтинговой компании BСG, 67% китайского среднего класса в ближайшие 12 месяцев намерены либо оставить неизменными, либо сократить свои расходы", пишет авторитетный китайский экономист Чэнь Лун.
Чтобы излечить "потребительскую хандру", Китай запустит годовую кампанию стимулирования потребления под лозунгом "Потребляй - и не беспокойся". Ее подробности в докладе правительства не приводятся, однако можно с уверенностью говорить: мы узнаем о них в ближайшее время. Среди возможных мер - проведение череды эмиссий потребительских ваучеров, предоставляющих скидки в 15%-20% на товары общего потребления. Высока вероятность наращивания кредитования потребления. Китай уже предпринимает меры в этом направлении. Так, в начале февраля на 25 базовых пунктов - с 4,2% до 3,95% - снижена базовая процентная ставка по долгосрочным кредитам. А китайским студентам объявили кредитные каникулы на весь 2024 год. Учащихся вузов освободили от выплаты процентов по займам, а также предоставили возможность отсрочить возврат кредитов до 12 месяцев. Возможно и снижение налогового давления на потребителя, чтобы тот смог больше тратить. Во всяком случае, такое предложение вынесла на рассмотрение ВСНП известный предприниматель и депутат Дун Минчжу. Она предлагает заметно увеличить размер дохода, освобождаемого от подоходного налога. Сегодня налог не платит гражданин, получающий в месяц 5000 юаней и менее. Дун Минчжу призвала повысить объем необлагаемого подоходным налогом заработка до 8 тысяч или даже 10 тысяч юаней в месяц. Примечательно, что в проекте бюджета на 2024 обозначена цель "выработки налоговой политики по поощрению потребления". Так что предложение Дун вполне может быть учтено.
Разумеется, законодатели не забыли и о поддержке частного предпринимательства, прежде всего - малого и среднего. В проекте бюджета 2024 обозначено, что государство в нынешнем году снизит налоговое давление на бизнес на 2,2 трлн юаней. Главным бенефициаром этой политики станет именно частный малый бизнес.
Кроме того, обозначена задача "дальнейшего развития поддержки индивидуального предпринимательства". Мера важная: сегодня в КНР насчитывается 124 млн индивидуальных предпринимателей, которые обеспечивают работой порядка 300 млн человек по стране - это более трети от общей численности трудоспособного населения КНР, свидетельствует отчетность Госуправления рыночного регулирования КНР.
Также прописана задача дальнейшего роста кредитования частного сектора экономики. Приоритет, опять же отдадут среднему и малому предпринимательству. Напомним, что в 2023 году Китай на 23% увеличил кредитование малого и микробизнеса - было выдано займов на 29 трлн юаней (порядка $4 трлн). Темпы роста кредитования малого бизнеса оказались на 13 процентных пунктов выше, чем в целом темпы роста кредитования по стране.
Законодатели рассчитывают, что "троица" из наращивания инвестиций, стимулирования потребления и поддержки частного предпринимательства дадут толчок к хорошему посткоронакризисному росту, как экономическому, так и социальному. В частности, по стране в этом году планируется создать 12 млн новых рабочих мест, а доходы населения - "увеличить пропорционально экономическому росту".
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