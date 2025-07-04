Заводы по утилизации отходов стоимостью $600 млн планирует построить китайский инвестор в КазахстанеЗаводы по утилизации отходов стоимостью $600 млн планирует построить китайский инвестор в Казахстане
03.07.2025, 10:25 5011
Число семей с доходами ниже стоимости продовольственной корзины возросло на 14,5% в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Экстремально бедных семей с доходами ниже стоимости продовольственной корзины в Казахстане стало больше сразу на 14,5%. Проживает в таких семьях более 16 тысяч казахстанцев, сообщает finprom.kz.
В первом квартале текущего года в стране числилось 160,4 тыс. домашних хозяйств, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума — на 0,1% меньше, чем годом ранее. В них проживало 924,4 тыс. человек против 928,1 тыс. годом ранее. Их численность за год сократилась на 0,4%, сообщают аналитики.
В региональном разрезе больше всего семей с доходами ниже прожиточного минимума проживают в Туркестанской области - 21,9 тыс., что на 6,8% больше, чем в первом квартале прошлого года. На втором и третьем местах расположились Алматы (17,1 тыс. семей) и Жамбылская область (10,6 тыс. семей). Меньше всего таких семей проживает в Улытауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях - 2,2 тыс., 3 тыс. и 5,1 тыс. соответственно.
Помимо населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, в Казахстане 3 тыс. семей имеют доход ниже стоимости продовольственной корзины — и таких сразу на 14,5% больше, чем годом ранее. Численность проживающих в таких бедных семьях граждан выросла на 7,7% и достигла 16,4 тыс. человек", - отметили обозреватели.
Наибольшая численность таких семей насчитывается в Карагандинской области - 898 семей с населением 6,3 тыс. человек. Далее следуют Шымкент - 752 семьи и 3 тыс. человек, и Жетысуская область - 469 семей с 2,3 тыс. человек. Помимо этих регионов, семьи с доходами ниже стоимости продовольственной корзины также проживают в Акмолинской, Абайской и Улытауской областях. 11,6 тыс. человек проживают в домохозяйствах из пяти и более человек, еще 4,9 тыс. - в домохозяйствах из четырех человек.
По данным Our World in Data, Казахстан, по крайней мере исходя из официальной статистики, относится к странам с минимальной долей населения, проживающего в крайней нищете - всего 0,02%. Свою позицию Казахстан разделил с Албанией, Финляндией и Тонга.
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01.07.2025, 12:10 79746
В 2025 году дефицит электроэнергии в Казахстане может составить 5,7 млрд кВтч
Фото: Pixabay
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году дефицит электроэнергии в Республике Казахстана может составить 5,7 млрд кВтч, передает корреспондент агентства.
По итогам 2024 года в Казахстане было произведено 117,9 млрд кВтч электроэнергии, а потребление составило 119,9 млрд кВтч, вследствие чего дефицит электроэнергии составил 2 млрд кВтч. В 2025 году прогнозируется дефицит уже в 5,7 млрд кВтч, а в 2026 году - 2,5 млрд кВтч. Но уже в 2027 году, согласно прогнозам Министерства энергетики, ожидается профицит электроэнергии в 1,2 млрд кВтч, в 2028 - 3,2 млрд кВтч, а в 2029 - сразу 5 млрд кВтч", - сообщает energyprom.kz.
По мнению аналитиков, достигнуть профицита должен позволить план мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли до 2035 года Министерства энергетики. В рамках плана предусмотрен ввод более 26 ГВт новых генерирующих мощностей.При этом в 2030 году вновь прогнозируется дефицит - в 0,6 млрд кВтч, а в 2031 году - сразу 6,9 млрд кВтч.
Одним из ключевых долгосрочных решений дефицита может стать запуск атомных электростанций. Уже выбран лидер международного консорциума для строительства первой АЭС в Казахстане - это российский "Росатом". Строительство первой АЭС в Казахстане планируют завершить к 2035-2036 годам. Вторую АЭС по планам будет строить китайская компания CNNC, которая станет лидером консорциума по строительству еще одной АЭС. Также инициативы в области "зеленой" энергетики приносят свои плоды", - заявили они.
В частности, сообщается, что в 2024 году доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии составила 6,43%.
Ранее Казахстан договорился с Таджикистаном о поставках электроэнергии.
11.06.2025, 11:26 45411
В Казахстане продукты подорожали на 10%
Фото: Depositphotos
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По итогам мая 2025 года цены на продовольственные товары выросли на 0,9% за месяц и на 9,6% за год, сообщает energyprom.kz.
По данным аналитиков, в региональном разрезе в месячной динамике наибольший рост цен зафиксирован в Западно-Казахстанской области - на 2,6%. На второй и третьей строчках расположились Жетысуская и Абайская области. Наименьший рост цен отмечен в Астане - всего на 0,1%. При этом в Карагандинской области цены остались на уровне предыдущего месяца.
В годовой динамике наибольший рост цен отмечался в Акмолинской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Абайской областях и в Шымкенте. Наименьший годовой рост цен на продовольственные товары отмечен в Алматы - на 8%.
В частности, фрукты и овощи в стране подорожали за месяц на 0,8% и за год на 17%. В том числе в месячной динамике свежие фрукты подорожали на 2,9%, переработанные и консервированные фрукты - на 0,3%, переработанные и консервированные овощи - на 0,9%, свежие овощи, напротив, подешевели на 3,9%. В годовой динамике свежие овощи показали рост цен сразу на 25,1%, переработанные и консервированные овощи подорожали на 8,4%, свежие фрукты - на 7,6%, переработанные и консервированные фрукты - на 2,7%.
Цены на фрукты на рынках и в магазинах РК выглядели следующим образом: яблоки - 751 тысяча тенге за килограмм, бананы - 1,1 тысячи тенге за килограмм, апельсины - 1,2 тысячи тенге за килограмм, лимоны - 1,5 тысячи тенге за килограмм, курага - 4 тысячи тенге за килограмм.
В сегменте овощей картофель можно было приобрести в среднем за 276 тенге за килограмм, капусту - за 212 тенге за килограмм, репчатый лук - за 204 тенге за килограмм, свеклу - за 409 тенге за килограмм, морковку - за 219 тенге за килограмм, огурцы - за 647 тенге за килограмм, помидоры - за 988 тенге за килограмм.
Тем временем молочная продукция подорожала на 0,9% за месяц и на 7% за год. В том числе питьевое молоко подорожало на 0,8% за месяц и на 6,5% за год, консервированное - на 0,6% за месяц и на 4,4% за год, кисломолочные продукты - на 1% за месяц и на 6,6% за год.
Цена пастеризованного молока 2,5% жирности составила 417 тенге за литр, цена молока 3,2%-4% жирности - 519 тенге, сметана стоила 2,1 тысячи тенге за килограмм, кефир - 451 тенге за литр, творог 5%-9% жирности - 2,2 тысячи тенге за килограмм, твердый сыр - 5,5 тысячи тенге за килограмм.
Жизнь казахстанцев невозможно представить без мяса. Цены на мясо, включая мясопродукты, выросли на 1,3% за месяц и на 10,4% за год.
Наиболее популярная у казахстанцев говядина с костями стоила в мае 2025 года 3,1 тысячи тенге за килограмм в среднем по стране - на 1,9% больше, чем месяцем ранее, и на 15,3% больше, чем год назад. Баранина подорожала на 2,9% за месяц и на 14,3% за год, до 3,2 тысячи тенге за килограмм, свинина - на 0,9% за месяц и на 3,5% за год, до 2,3 тысячи тенге, конина - на 0,5% за месяц и на 5,4% за год, до 3,2 тысячи тенге.
Колбасы подорожали на 0,9% за месяц и на 7,4% за год. В том числе за год вареная колбаса подорожала на 7,9%, до 3,2 тысячи тенге за килограмм, полукопченая - на 6,7%, до 3,8 тысячи тенге за килограмм.
Яйца за месяц подешевели на 2,4%, но по сравнению с маем прошлого года рост цен составил 2,2%.
Хлебобулочные изделия и крупы подорожали на 0,6% за месяц и на 3,3% за год. В том числе мука подорожала на 0,1% за месяц и на 2,1% за год, хлеб - на 1,4% за месяц и на 7,2% за год, макаронные изделия - на 0,7% за месяц и на 4,1% за год. Крупы подорожали на 0,7% за месяц, но в годовой динамке цены здесь снизились на 5,6%.
Розничные цены на муку высшего сорта составили в среднем 412 тенге за килограмм, первого сорта - 222 тенге за килограмм. Ржано-пшеничный хлеб продавали за 550 тенге за килограмм, пшеничный из муки первого сорта - за 426 тенге за килограмм, из муки первого сорта - 219 тенге за килограмм. Цены на макаронные изделия выглядели так: вермишель - 638 тенге за килограмм, лапша - 1,4 тысячи тенге за килограмм, рожки - 613 тенге за килограмм.
Ряд круп, как уже упоминалось, в годовой динамике показал снижение цен: так, рис подешевел на 8,3% за год, до 632 тенге за килограмм, гречневая крупа - на 12%, до 435 тенге, овсяная крупа - на 3,3%, до 644 тенге. В то же время манная крупа подорожала на 8% за год, до 526 тенге за килограмм, перловая крупа - на 2,5%, да 410 тенге, пшено - на 0,6%, до 515 тенге.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
06.06.2025, 10:29 57306
Лето-2025: на какие компании стоит обратить внимание инвесторам
Фото: Depositphotos
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Летний период 2025 года формирует новые ориентиры для инвесторов: компании публикуют отчетность за разные периоды - квартал, полугодие и год, а также подводят итоги ключевых этапов своей деятельности. Одновременно на рынки все сильнее влияют глобальные макроэкономические тренды и решения центральных банков. Аналитики Freedom Broker представляют актуальные инвестиционные идеи, отражающие текущую рыночную ситуацию и способствующие формированию сбалансированного портфеля в летний период.
Казахстанский рынок
Данияр Оразбаев, аналитик Freedom Finance Global
Лидеры лета
- АО "НАК "Казатомпром" (KZAP): после 14-месячного снижения цен на уран наблюдается долгожданный отскок. Поддержка ядерной энергетики со стороны администрации Трампа и восстановление отрасли делают компанию привлекательной для инвесторов.
- АО KEGOC (KEGC): с апреля 2025 года компания повысила тарифы на основные виды услуг. Ожидается, что это отразится в ближайшей финансовой отчетности в виде роста выручки и прибыли.
- АО "Kaspi.kz" (KSPI): текущая цена акций предоставляет интересную точку входа для инвесторов. Однако важно следить за поддержкой на уровне $79.
Компании с наибольшим потенциалом
- АО KEGOC (KEGC) - 46% (резкий рост тарифов, который пока не получил отражения в цене).
- АО Halyk Bank (HSBK) - 30% (отличный отчет по итогам I квартала 2025 года).
- АО "Эйр Астана" (AIRA) - 32% (хороший отчет по итогам I квартала, выплата дивидендов и предстоящая сильная сезонность для авиакомпании).
Дивидендные истории
Дивидендный сезон на KASE близится к концу, и почти все компании уже предложили и утвердили определенный объем дивидендов по итогам 2024 года. Тем не менее еще можно успеть на получение дивидендов по таким компаниям, как "Казатомпром" и Air Astana. Ну а ближайшие (осень-2025) дивиденды ожидаются от KEGOC по итогам первого полугодия. И, как уже упоминалось раньше, вероятность увеличения чистой прибыли и, соответственно, дивидендов после резкого роста тарифов компании довольно высокая.
Глобальные инвестиционные возможности
Елдар Шакенов, аналитик Freedom Finance Global
В условиях глобальных макроэкономических изменений и технологических трансформаций выделяются следующие компании:
- Amazon.com, Inc. (AMZN)
Сильные результаты за I квартал 2025 года, превышающие ожидания по выручке и прибыли за счет роста облачного направления AWS (с годовым темпом выручки свыше $117 млрд) и рекламы (+19%). Основные драйверы будущего роста - развитие AWS в сегментах облачных и AI-услуг, и запуск спутникового интернета Project Kuiper. При консервативной оценке EV/EBITDA акции предполагают 10% апсайда в этом году и до 34% - в следующем.
- Alphabet Inc. (GOOGL)
Стабильное лидерство в digital-рекламе и глобальном поиске (~90% рынка), развитие AI-продуктов (таких как AI Overviews и Gemini), рост YouTube (+10,3% г/г) и облачного направления (+28% г/г). По оценкам ведущих инвестбанков, справедливая стоимость акций превышает $200.
- Microsoft Corporation (MSFT)
Коммерческий сегмент компании, составляющий 77% выручки, демонстрирует рост на 18% благодаря высокому спросу на облачные и AI-решения. Прогнозируется рост EBIT-маржи выше 47% в 2026 году, а маржа свободного денежного потока может достичь около 35% выручки. При мультипликаторе P/E forward (прогнозируемом коэффициенте цена/прибыль) на уровне 31x рынок еще не полностью учел ожидаемые улучшения по выручке и рентабельности.
- NVIDIA Corporation (NVDA)
Компания сохраняет лидерство в AI-инфраструктуре, поддерживаемое капитальными расходами (CAPEX) крупнейших IT-компаний свыше $320 млрд в 2025 году. Прогнозируется EPS (рост прибыли на акцию) на 47% в 2026 финансовом году при мультипликаторе P/E 38,4x. Финансово компания надежна: на балансе $38,5 млрд в денежных средствах и инвестициях при $8,5 млрд долга. Акции остаются привлекательными для долгосрочных инвесторов с ценой около $130.
- Bank of America Corporation (BAC)
Компания показала сильные результаты в I квартале 2025 года благодаря росту чистого процентного дохода и успешной торговле. Высокие ставки ФРС поддерживают стабильное увеличение доходов. Прогноз на IV квартал - рост чистого процентного дохода примерно на 7,6% г/г за счет расширения кредитного портфеля и переоценки активов. Резервы стабильны, подтверждают качество кредитов. Акции торгуются с коэффициентом цена/балансовая стоимость (P/B) около 1,06, ниже секторальных аналогов, с потенциалом роста до 1,20 при отсутствии рецессии.
- Chevron Corporation (CVX)
Несмотря на краткосрочные риски и волатильность нефти, Chevron остается привлекательной благодаря взвешенной стратегии и доступу к высокодоходным активам в Гайане. Сделка с Hess открывает долгосрочный потенциал за счет доли в перспективном месторождении Stabroek. Разводнение уже заложено в котировки, что создает апсайд к 2026 году. Ожидаемый рост свободного денежного потока (CAGR 14,1% до 2027 года) позволит сохранять высокие выплаты акционерам. Текущая цена - благоприятная точка входа для долгосрочных инвесторов.
- Starbucks Corporation (SBUX)
После слабых результатов за II квартал 2025 года и снижения маржи Starbucks запустила трансформацию. Временные трудности создают возможность для долгосрочного входа. Компания инвестирует в клиентский опыт, автоматизацию и развитие международного присутствия. Уже заметны первые результаты: быстрое обслуживание, рост вовлеченности персонала, новые продукты и развитие сети. При ожидаемом росте EPS на 50% за два года и мультипликаторе 22,9х на 2027 год бумаги выглядят недооцененными. Дивидендная доходность - около 2,9%, выплаты растут 14 лет подряд. Реализация стратегии восстановления может стать драйвером роста.
- Caterpillar Inc. (CAT)
Устойчивый промышленный лидер с рекордным бэклогом $35 млрд и выгодной позицией в мегатрендах: строительство дата-центров, спрос на генераторы и добыча редкоземельных металлов. Несмотря на давление тарифов и снижение продаж, компания улучшает прогноз и укрепляется в сегменте Energy & Transportation. Сервис приносит 33% выручки, обеспечивая стабильность. Финансовые позиции сильные: низкий долг, высокая рентабельность, байбэк (-18,6% за 10 лет) и payout ratio 27%. При EPS $22-25 в 2026-2027 годах и ожидаемом P/E около 13х акции недооценены и имеют потенциал до $425.
- Johnson & Johnson (JNJ)
Дивидендный аристократ с доходностью 3,4% и 62-летней историей роста выплат. Несмотря на юридические риски и снижение цены, компания сохраняет сильные финансовые показатели, высокую рентабельность и дисциплину в управлении капиталом. Акции торгуются с P/E менее 15х от ожидаемой прибыли 2025 года, при этом прогнозируется двузначный рост EPS. Инвестиции в инновации (включая CAPLYTA) и расширение мощностей создают основу для устойчивого роста.
- The Coca-Cola Company (KO)
Компания отличается стабильной маржинальностью, высокой прибыльностью и низкой зависимостью от импорта - 58% выручки приходится на концентраты, произведенные в США. Франчайзинговая модель помогает адаптироваться к рискам. Несмотря на спад спроса на газировку в США, компания успешно развивает бессахарные напитки и многоразовую упаковку. Рост прибыли, восстановление продаж в Латинской Америке и Азии, а также эффективный маркетинг укрепляют позиции на фоне слабости PepsiCo.
- NextEra Energy, Inc. (NEE)
Лидер коммунального сектора с устойчивой выручкой от Florida Power & Light, что снижает риски возобновляемой энергетики. Несмотря на угрозы отмены налоговых стимулов, компания имеет диверсифицированный портфель мощностью 3,2 ГВт до 2027 года и сохраняет уверенность в достижении верхнего диапазона прогноза по EPS. Дивидендная доходность 3,3% привлекает инвесторов, а текущая оценка ниже пиков 2021 года создает выгодную точку входа.
- Newmont Corporation (NEM)
Мировой лидер в добыче золота и меди, усиливший позиции после интеграции с Newcrest. Компания демонстрирует рекордные маржи (EBITDA 52%), стабильный свободный денежный поток ($1,2 млрд в Q1 2025), консервативную долговую нагрузку (net debt/EBITDA 0,3x) и высокую доходность на капитал (ROE 16,6%). Фокус на экологичных Tier-1 проектах, продажа нерентабельных активов и возврат капитала акционерам через дивиденды и байбэки поддерживают устойчивость. При мультипликаторах ниже отраслевых (EV/EBITDA 6,2x; P/E 12,5x) и росте цен на золото акции выглядят привлекательными для долгосрочных инвесторов, готовых к сырьевой волатильности.
- Prologis, Inc. (PLD)
Лидер в индустриальной недвижимости с 95% занятости, высокой рентабельностью аренды (+53,7% на новых договорах) и сильной клиентской базой. Дивидендная доходность 3,8% при стабильном росте выплат (3-летний CAGR 13,2%) делает акции привлекательными после коррекции (~15% ниже внутренней стоимости). Несмотря на макроэкономические риски, компания сохраняет ликвидность $6,5 млрд и фокусируется на заказных объектах, снижая спекулятивные риски. Акции интересны как идея buy-on-weakness с потенциалом роста и стабильным денежным потоком.
Летний сезон 2025 года предоставляет инвесторам как локальные, так и глобальные возможности. На казахстанском рынке драйверами становятся повышение тарифов в электроэнергетике, восстановление интереса к урановому сектору и сильная отчетность отдельных эмитентов. Дивидендные истории еще сохраняют актуальность, особенно в контексте ожидаемых выплат по итогам первого полугодия.
На американском рынке продолжается переоценка технологических гигантов, укрепляющих позиции за счет облачных и AI-направлений. При этом компании из секторов недвижимости, промышленности и энергетики выглядят недооцененными на фоне коррекции или временных рисков, создавая интересные точки входа.
03.06.2025, 11:10 68456
Виновниками почти 50 ДТП стали водители электросамокатов в Казахстане
Фото: Depositphotos
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По итогам января-апреля текущего года в Казахстане зарегистрировали 9,2 тысячи дорожно-транспортных происшествий - на заметные 51,5% больше, чем годом ранее, сообщает ranking.kz.
В региональном разрезе 24,1% всех ДТП в стране пришлось на один только Алматы, где происходит примерно каждый четвертый инцидент. Всего с начала года в южной столице зарегистрировали 2,2 тысячи ДТП - на 29,9% больше, чем за январь-апрель 2024-го. На второй и третьей строчках расположились Алматинская область - 767 ДТП и Жамбылская область - 538 ДТП. Меньше всего ДТП было зарегистрировано в Улытауской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях.
В большинстве случаев вина в ДТП лежала на водителях транспортных средств: по итогам января-апреля было зарегистрировано 7,2 тысячи таких происшествий, против всего 2,1 тысячи годом ранее. Кроме того, виновниками часто были водители автобусов - 313 ДТП, грузового транспорта - 265 ДТП, мопедов, включая велосипеды с подвесным двигателем, мокики, скутеры - 232 ДТП, малых электрических транспортных средств, кроме электрических самокатов и мопедов - 205 ДТП и непосредственно электрических самокатов - 48 ДТП, а также пешеходы - 22 ДТП.
Чаще всего ДТП происходили в населенных пунктах: 83,7% от общего количества по стране, или 7,7 тысячи происшествий - на 51,8% больше, чем годом ранее. На дорогах республиканского значения за четыре месяца произошло 824 ДТП, на дорогах областного значения - 348 ДТП, на дорогах районного значения - 189 ДТП, на дорогах международного значения - 140 ДТП.
В разрезе видов столкновений чаще всего фиксировались случаи наезда на пешехода: 3,6 тысячи из 9,2 тысячи. ДТП в целом по стране. Следом идут лобовое столкновение и опрокидывание. Пятерку самых частых видов ДТП замыкают случаи бокового и попутного столкновения.
По данным аналитиков, ДТП могут произойти как из-за нарушения правил дорожного движения, так и под влиянием косвенных факторов.
С учетом этого разделения наиболее часто причиной ДТП, произошедших из-за нарушения правил дорожного движения, являлись непредоставление преимущества пешеходам или иным участникам движения, а также несоблюдение правил маневрирования: по 1,9 тысячи случаев на каждый вид нарушений ПДД. Часто фиксировались и такие нарушения, как превышение установленной ПДД или дорожными знаками скорости - 915 ДТП, нарушение правил проезда перекрестков или пересечения проезжей части - 573 ДТП, несоблюдение требований дорожных знаков или дорожной разметки - 553 ДТП, нарушение водителями транспортных средств правил безопасности дорожного движения - 442 ДТП.
Среди косвенных факторов, способствующих дорожным инцидентам, чаще всего в качестве причины произошедшего выступали скользкое покрытие - 384 ДТП, недостаточное освещение проезжей части - 77 ДТП, неровное покрытие, колейность и выбоины - 48 ДТП. Заметим: при этом сразу в в 6,8 тысячи случаев из всех 9,2 тысячи. ДТП косвенных факторов, связанных с недостатками дороги, не наблюдалось.
Многие ДТП сопровождаются наличием пострадавших. По итогам января-апреля текущего года при дорожных инцидентах пострадали 13,1 тысячи человек - на 62,1% больше, чем годом ранее. В том числе численность погибших выросла на 3%, до 558 человек, раненых - на 66,3%, до 12,6 тысячи человек.
В региональном разрезе больше всего пострадавших было зарегистрировано в Алматы: 2,6 тысячи человек - на 37% больше, чем в прошлом году. Далее следуют Алматинская и Жамбылская области. Меньше всего пострадавших было зарегистрировано в Улытауской (103 человека), Северо-Казахстанской (207 человек) и Карагандинской (216 человек) областях.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
26.05.2025, 12:13 86011
В каких регионах Казахстана сильнее всего подорожал бензин
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В апреле текущего года цены на бензин в РК выросли на 0,4% за месяц и на 2,2% в годовом выражении. В месячной динамике бензин марок АИ-95/96 и АИ-98 подорожал на 0,1%, АИ-92 - на 0,4%. В годовой динамике цена бензина марки АИ-92 выросла на 1,8%, АИ-98 - на 3,2%, АИ-95/96 - на 4,3%, сообщает energyprom.kz.
В региональном разрезе наибольший рост цен за месяц был зафиксирован в Жамбылской области, а также в Абайской и Туркестанской областях и в Шымкенте. Наименьшее удорожание бензина было отмечено в Северо-Казахстанской области: на 0,1%. Без изменений остались цены в Актюбинской и Улытауской областях, а также в Алматы. В Западно-Казахстанской области наблюдалось незначительное удешевление: на 0,1%.
В годовом выражении наиболее заметный рост цен был зафиксирован в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях, а также в Шымкенте. Наименьшее удорожание наблюдалось в Алматинской, Акмолинской и Жетысуской областях.
Средняя розничная цена литра бензина марки АИ-92 в апреле составила 205 тенге, АИ-95/96 - 264 тенге, АИ-98 - 299 тенге. Самым дорогим АИ-92 был в Петропавловске, самым дешевым - в Атырау. Бензин марок АИ-95/96 дороже всего стоил в Талдыкоргане, дешевле всего - в Атырау. Цена АИ-98 самой высокой была в Алматы, самой низкой - в Актобе.
В рейтинге стран по объему бензина, который можно приобрести на среднюю заработную плату, по состоянию на 20 мая текущего года Казахстан занял 36-е место из 124. В РК на одну среднемесячную зарплату можно было купить 1,1 тысячи литров бензина.
Среди стран СНГ Казахстан оказался вторым после России, где на одну зарплату можно было приобрести немного больше: около 1,14 тысячи литров. В рейтинг также вошли Беларусь, Азербайджан, Кыргызстан, Молдова, Узбекистан, Армения, Украина и Таджикистан.
Лидерами рейтинга стали Ливия, Кувейт и Катар. Меньше всего бензина на среднемесячную зарплату можно было купить в Сирии, на Кубе и в Кот-д’Ивуаре.
Что касается цен, самым дорогим бензин был в Гонконге, Исландии, а также в Сингапуре, Нидерландах и Швейцарии. Самые низкие цены на бензин наблюдались в Ливии, Кувейте и Малайзии . В Казахстане стоимость бензина составила 0,5 долларов за литр.
Отмечается, что за январь-февраль текущего года казахстанские компании обеспечили внутренний спрос на бензин почти полностью: на 99,99%. За два месяца в стране было произведено 1,1 млн тонн бензина - на 20,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.
Объем импорта составил всего 101,8 тонны, сократившись на 8,1% в годовом выражении. В то же время Казахстан экспортировал 6,7 тысячи тонн бензина, и весь этот объем был направлен в Узбекистан. Поставки бензина на внутренний рынок выросли на 20%, достигнув 1,1 млн тонн.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
30.04.2025, 13:28 138816
Современное рабство: численность потерпевших выросла на треть
Фото: Depositphotos
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В Казахстане остается высоким уровень преступности, связанной с торговлей людьми. По данным комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, за первый квартал текущего года уже зарегистрировано 116 уголовных преступлений, связанных с человеческим трафиком, - практически столько же, сколько было в январе-марте 2024 года, сообщает ranking.kz.
Обратим внимание, что именно прошлый год был отмечен рекордным количеством преступлений в этой сфере. Нельзя сказать, что сам факт наличия большого количества уголовных дел по таким преступлениям - отрицательный. Скорее, наоборот, учитывая латентный характер такого вида преступности", - заявили аналитики.
Подчеркивается, что преступления, связанные с торговлей людьми, относятся к нескольким статьям Уголовного кодекса РК.
Эти статьи напрямую связаны с целями, которые преследуют преступники - сексуальным или трудовым рабством, продажей детей, - а также всеми сопутствующими правонарушениями", - сообщили они.
В частности, согласно статистике за первый квартал 2025 года, 54 из 116 зарегистрированных уголовных преступлений относились к статье "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество". В тройке наиболее часто встречающихся также оказались преступления, квалифицируемые по статьям "Незаконное лишение свободы" и "Похищение человека". Преступлений, непосредственно относящихся к статье "Торговля людьми", было зарегистрировано по 6 в отношении взрослых и в отношении несовершеннолетних.
По информации портала Polisia.kz, только за три дня акции "STOP-трафик", проведенной сотрудниками МВД РК в первом квартале текущего года, было зарегистрировано 40 различных преступлений этой категории. Среди самых диких - продажа матерью своих дочерей пожилому мужчине для совершения развратных действий в Карагандинской области, торговля людьми для использования в рабском труде в крестьянских хозяйствах Абайской области.
Численность пострадавших от торговли людьми в первом квартале 2025 года увеличилась на 34,1%. Потерпевшими признаны 59 человек, из них 84,7% пришлось на женщин и девочек. Непосредственно от преступлений, относящихся к статьям "Торговля людьми" и "Торговля несовершеннолетними", пострадали 19 жертв, в том числе 5 девочек в возрасте до 11 лет. Здесь речь идет не только о девочках, которых используют в сексуальном рабстве, но и о торговле младенцами. В СМИ упоминаются, как правило, единичные уголовные дела, но на самом деле их больше. Детей продают бездетным парам, цена варьируется от 100 тысяч до 2 млн тенге", - проинформировали аналитики со ссылкой на информационный центр ООН.
Отмечается, что больше всего потерпевших в первом квартале 2025 года пришлось на наиболее распространенные преступления, относящиеся к статьям "Похищение человека" и "Незаконное лишение свободы". За три месяца их численность превысила 30 человек.
Согласно аналитическим выводам авторов доклада ООН о торговле людьми за 2024 год, чаще всего целью такой купли-продажи является непосредственно рабство. Мир борется с этим преступным отношением к человеческой свободе уже более 200 лет, но скрытый уровень таких преступлений все еще остается высоким для современного общества. Счет идет на десятки тысяч жертв во всем мире. В отчете международной организации, опубликованном 31 декабря прошлого года, приводятся цифры за 2022 год. Общая тенденция в мире такова: численность жертв торговли людьми продолжает расти. За два года потерпевших стало больше на 43%", - заявили аналитики.
В докладе говорится, что основной целью торговли людьми становится в первую очередь принудительный труд, а не сексуальная эксплуатация, как это было раньше. При этом во многих странах правоохранительная система не всегда показывает результативность в выявлении жертв, которых превращают в рабов. И такие дела дольше расследуются и рассматриваются в суде: средний срок - 3 года.
По этой причине по итогам судебного рассмотрения дел, связанных с торговлей людьми, на первое место выходят уголовные дела, касающиеся сексуальной эксплуатации. В 2022 году в мире более 70% приговоров в этой сфере относились именно к торговле людьми для дальнейшего вовлечения в проституцию. В целом доля именно таких преступлений составляет 36%. Данные основаны на опросах более чем 65,3 тысячи жертв в 156 странах мира", - добавили аналитики.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
21.04.2025, 12:30 156931
Потребление газа на человека в Казахстане подскочило на 70%
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Казахстан входит в число стран с самым большим потреблением газа на душу населения в мире. В частности, по итогам полного 2023 года потребление голубого топлива в РК превысило 10,9 тысяч кВт∙ч на человека. Это почти на 70% больше, чем десять лет назад, в 2013, сообщает energyprom.kz.
Отмечается, что такой колоссальный рост - самый значительный в мире среди государств с высоким уровнем потребления газа.
В то же время даже в стране с самым большим потреблением газа на душу населения в мире - Катаре - показатель за десять лет уменьшился на 6,1%. В целом сокращение потребления отмечается во всей тройке самых "потребляющих" стран", - заявили аналитики.
По данным аналитиков, общий объем потребляемого в Казахстане природного газа вырос за десять лет почти вдвое, до 214 ТВт∙ч в 2023 году. Подчеркивается, что столь заметный рост - один из самых значительных показателей в мире. Большие значения среди стран, лидирующих по потреблению голубого топлива, отмечаются только у Китая.
Для сравнения: потребление газа в мире увеличилось за десятилетие лишь на 18,9%, в СНГ - на 11,4%, а в ЕС оно и вовсе сократилось на 14,8%. Таким образом, в Казахстане потребление газа растет огромными темпами - как в целом, так и в расчете на душу населения. Это говорит, с одной стороны, о росте газификации страны и переходе многих электростанций на газ, что в целом является весьма позитивным фактором для граждан, а с другой - об отсутствии культуры потребления и понимания необходимости относиться к этому ресурсу с бережностью и экономностью", - пояснили они.
Подчеркивается, что бездумное потребление этого ценнейшего природного ресурса серьезно вредит всему миру, а развитие культуры энергосбережения - ключевой тренд для устойчивого будущего. Бережное потребление газа продлевает ресурсную базу, уменьшает экологический ущерб и экономит деньги.
Важны все озвученные факторы. В частности, по данным The Energy Institute, доказанные мировые запасы природного газа составляют около 188,1 трлн кубических метров. При текущем уровне потребления их хватит примерно на 47 лет, то есть даже не на полвека. Фактически газ может закончиться уже при нашей жизни.
Отмечается, что экономия средств - еще один ключевой вопрос. К примеру, в ЕС после кризиса 2022 года сокращение потребления газа на 15% за год сэкономило более 100 млрд евро. Отличный пример - Германия: в 2022-2023 годах немцы уменьшили расход газа на 18%, или на 12 млрд кубических метров.
Как экономить газ:
- утепление жилья: снижает расход на 20%-30%;
- современные котлы: качественные модели экономят минимум 10%-15% топлива;
- регулировка температуры: снижение на 1°C уменьшает потребление на 6%-8%.
На последнем пункте остановимся подробнее. Согласно исследованиям, энергопотребление систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха составляет почти половину энергии, потребляемой в зданиях, и около 10%-20% от общего потребления энергии в развитых странах. Соответственно, разумная экономия играет решающую роль в сбережении ресурсов, применяемых при отоплении, в том числе газа", - сообщили аналитики.
Они пояснили, что в РК принято отапливать жилые помещения по максимуму, а если становится жарко - открывать окна.
Сама по себе эта практика - нонсенс. Тепло и производящие его ресурсы буквально пускаются на ветер. Сами температурные нормы в Казахстане значительно выше, чем в других странах", - отметили они.
В частности, согласно закону, зимой температура воздуха в жилых комнатах должна составлять 18-24 °C, а для холодных регионов - 20-24 °C. Между тем, в Европе, в том числе в самых холодных ее странах, где температура зимой значительно ниже, чем в РК, нормы предусматривают лишь 15-21 °C, в зависимости от страны, а перегревать помещения не принято в принципе.
Подчеркивается, что норма, рекомендуемая ВОЗ - 18 °C.
При обогреве воздуха ниже этой температуры действительно возникают риски заболеваний, особенно для пожилых людей и детей, но и заметно более высокие температуры негативно влияют на систему кровообращения, артериальное давление и когнитивные способности населения. Поэтому экологичный подход к расходу коммунальных благ - вопрос не только благосостояния и затрат, но и здоровья", - заявили аналитики.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
31.03.2025, 13:31 190491
Потребительская уверенность в Казахстане в феврале 2025 года осталась вблизи рекордно низких значений
Фото: Depositphotos
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Аналитик Freedom Finance Global Данияр Оразбаев опубликовал прогнозы инфляционных и девальвационных ожиданий и потребительской уверенности жителей Казахстана.
Freedom Finance Global двадцать восьмой месяц изучает потребительскую уверенность, инфляционные и девальвационные ожидания жителей Казахстана.
"Февраль 2025 года показал нейтральную динамику, а индекс потребительской уверенности (CCI) оказался на уровне 93 пунктов, во второй раз подряд обновив самое низкое значение за всю историю исследования. Негативные ответы продолжают преобладать над позитивными. Заметное снижение оптимизма вновь произошло по прогнозам экономической ситуации, тем не менее по паре других компонентов наблюдается небольшое восстановление. Инфляционные оценки растут четвертый месяц подряд на фоне ускорения официальной инфляции и ухудшения прогнозов по экспорту. Однако инфляционные ожидания остались на прежнем уровне, так же, как и девальвационные ожидания, на фоне заметного укрепления тенге", - пишет автор материала.
Аналитики ежемесячно собирают по 3 600 анкет в Казахстане, что дает достаточную выборку для оценки различных параметров. Исследования базируются на методологии, используемой для получения индексов потребительской уверенности во многих странах мира и адаптированной под локальные задачи компанией United Research Technologies Group. Метод сбора данных - телефонный опрос. Анкета опроса адаптирована: исследование проводится на родном языке респондентов.
Прогнозы населения по экономике вновь ухудшаются
Субиндекс прогноза изменений экономической ситуации в горизонте следующих 12 месяцев снизился на 5 пунктов и достиг самого низкого уровня с июня 2023 года. Сильное падение этого показателя происходит второй месяц подряд. Доля тех, кто считает, что экономическое положение улучшится, упала с 45% в январе до 40% - в феврале.
В возрастном разрезе месячное падение оптимизма происходит повсеместно, за исключением людей старше 60 лет. Самое заметное ухудшение фиксируется среди опрошенных в возрасте 45-59 лет, где доля позитивно настроенных респондентов упала с 43,5 до 33,1%. Также немногим меньше, чем на 6 п. п., упала доля ожидающих улучшения экономического положения среди респондентов в возрасте 30-44 лет. Лидером же продолжает оставаться молодежь до 29 лет с показателем в 45,1%, что, правда, тоже заметно ниже январского показателя. А вот среди старшего поколения от 60 лет зафиксировано небольшое увеличение оптимизма: аналогичный показатель доли вырос с 39,5 до 41,6%.
В региональном плане снижение оптимизма по прогнозам изменений экономической ситуации наблюдается в 15 из 20 регионов. Наибольший рост показала Улытауская область, где доля положительных ответов выросла с 43,8 до 60,7%. Этот результат и оказался лучшим в феврале среди регионов. Также неплохо выросла доля людей, ожидающих улучшения экономики в течение ближайшего года в Западно-Казахстанской и Алматинской областях (+8,4 п. п.) и Алматинской области (+7,2 п. п.). Наибольшее снижение долевого показателя и наихудший результат февраля зафиксированы в Северо-Казахстанской области: уровень упал с 45,7 до 25,9%. Также значительное снижение больше 10 п. п. за месяц наблюдается в следующих регионах: Астане, Костанайской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях.
Условия для крупных покупок немного улучшились
Субиндекс оценок благоприятности крупных покупок вырос на 3,7 пункта в сравнении с январем и достиг 65,9 пункта. Это восстановление произошло после самого низкого за все время исследования январского значения. Доля казахстанцев, считающих, что текущие условия для крупных покупок благоприятны, упала с 26,4 до 25,9%. Тем не менее в этот раз рост субиндекса обеспечило заметное падение доли пессимистов: с 66,4 до 63,3%.
Среди возрастных групп наибольшее падение пессимизма показали респонденты 45-59 лет. Доля отрицательных ответов среди них снизилась с 70,3 до 64%. Также заметное улучшение показала молодежь до 29 лет, среди которой аналогичный показатель снизился с 60,9 до 57,5%. Это и стало лучшим показателем февраля среди всех возрастных групп. С другой стороны, отметим небольшое месячное увеличение доли указывающих на неблагоприятность текущих условий для крупных покупок среди старшего поколения от 60 лет: с 67,1 до 68,3%.
В региональном разрезе улучшение наблюдается во всех регионах, за исключением Астаны, Мангистауской, Костанайской и Кызылординской областей. Там доля негативных ответов выросла в сравнении с январем. Наиболее заметный рост произошел в Мангистауской (+8,6 п. п.) и Костанайской (+6,7 п. п.) областях. Хуже всех вновь ответили жители Кызылординской области, где доля считающих текущие условия в целом неблагоприятными для крупных покупок достигла 72%. С другой стороны, сразу в трех регионах падение доли отрицательных ответов составило больше 10 п. п. Наибольшее снижение фиксируется в Улытауской области - 23 п. п. В итоге лучший результат в этом месяце показала именно она. Там доля отрицательных ответов составила лишь 45,3%. Также почти на 13 п. п. аналогичный показатель упал в Павлодарской и Актюбинской областях.
Небольшое восстановление экономических оценок
Субиндекс произошедших изменений экономической ситуации за последние 12 месяцев также немного восстановился, увеличившись на 2,2 пункта после рекордно низкого за все время исследования январского показателя. Доля тех, кто считает, что экономическая ситуация улучшилась за последний год, выросла с 13,3% в январе до 14% - в феврале.
В возрастном разрезе месячный рост оптимизма заметен лишь по двум группам. Тем не менее их темпы оказались довольно ощутимыми. Доля заметивших улучшение экономической ситуации в стране среди молодежи до 29 лет за месяц выросла с 13,9 до 17,1%. Это и стало лучшим значением февраля среди всех возрастных групп. Также на 3 п.п. выросла доля положительных ответов среди старшего поколения от 60 лет. С другой стороны, среди респондентов 45-59 лет аналогичный показатель упал с 12 до 9,9%, что является худшим результатом в этом месяце.
В региональном разрезе месячное улучшение показателей наблюдается в 12 из 20 регионов. Вновь лучше всех ответили, показав также и самую заметную динамику, жители Улытауской области. Среди них доля оптимистично настроенных в вопросе изменений экономической ситуации увеличилась с 14,2 до 26%. Также на 5-6 п.п. выросли аналогичные показатели в Жамбылской, Западно-Казахстанской областях и в Шымкенте. С другой стороны, наиболее заметное ухудшение доли положительных ответов фиксируется в Мангистауской области: с 20,3 до 12,8%. Также ощутимо упала аналогичная доля в Акмолинской области, где она достигла лишь 7,3%. Однако хуже всех вновь ответили в Атырауской области, где этот показатель составил лишь 6,6%, что на 0,5 п.п. меньше, чем в январе.
Freedom Finance
Инфляционные оценки населения продолжают расти
Инфляционные оценки жителей Казахстана четвертый месяц подряд показывают рост, хоть на этот раз увеличение и не было таким существенным. В горизонте прошедшего месяца 55,1% опрошенных (51,8% - в январе) указали на сильный рост цен. Этот показатель оказался максимальным с апреля 2023 года. А доля людей, заметивших быстрое увеличение цен за предыдущие 12 месяцев, выросла не так значительно: с 57,8% в январе до 58,1% - на момент последнего сбора данных.
А вот инфляционные ожидания казахстанцев в целом показали нейтральный результат в отличие от инфляционных оценок. Доля людей, ожидающих сильного роста цен в горизонте одного месяца, выросла с 23 до 24,5%, в горизонте же следующих 12 месяцев доля ждущих ускорения роста цен немного упала: с 26,3% в январе до 25,5% - на момент последнего анкетирования.
Аналогичное исследование Национального банка РК по инфляционным оценкам и ожиданиям показывают куда больший рост пессимизма в феврале. Согласно представленным данным, доля ожидающих сильного роста цен в течение года выросла с 26,9 до 29%. Тогда как в горизонте одного месяца аналогичный показатель резко увеличился с 23,3 до 29,2%. В целом же фиксируется рост пессимизма после резкого его падения в январе. Инфляционные оценки продолжают увеличиваться четвертый месяц подряд - так же, как и в случае с нашим исследованием. Если по фиксации сильного роста цен за последний месяц доля респондентов повысилась с 39,4 до 46,1%, то доля указывающих на быстрый рост цен за предыдущие 12 месяцев увеличилась с 47 до 53,1%.
Среди отдельных товаров и услуг большинство казахстанцев продолжает волновать существенный рост цен на продукты питания.
Хотя в этот раз впервые за время исследования услуги ЖКХ попали в топ-3 наиболее заметно подорожавших, по мнению населения, товаров и услуг. Сильный рост тарифов на услуги ЖКХ заметили почти 35,7% респондентов (24,9% - в январе). Также отметим возвращение на первое место категории "Мясо, птица" после месячного перерыва. Этот товар выбрали 54,3% опрошенного населения против 43,5% в январе", - сообщает эксперт.
Также население беспокоят цены на овощи и фрукты. Доля людей, заметивших сильное увеличение цен, составила 50,8%, что лишь на 2 п.п. ниже рекордного значения января.
"Отметим существенный рост беспокойства по целому ряду товаров и услуг. Он особенно заметен по категориям "Интернет и мобильная связь" и "Медикаменты и лекарства". Согласно официальной статистике, цены на овощи и фрукты выросли в феврале в среднем на 3,5% м/м после почти такого же роста в январе. Также очень существенно подорожали мясо и птица: на 2,4% за месяц. В последний раз настолько сильный месячный рост цен на этот продукт наблюдался в марте 2022 года, когда в принципе сильно увеличились цены почти на все наименования. Тарифы на услуги ЖКХ выросли еще на 3% м/м за февраль, а за год показали рост в 16,3%, что заметно опережает общую инфляцию", - говорится в материале.
Freedom Finance
Девальвационные ожидания остались на прежнем уровне
Девальвационные ожидания казахстанцев в целом остаются на прежнем уровне января. Курс доллара в феврале упал почти на 4%, что наверняка остановило рост пессимизма среди населения. Согласно результатам исследования, доля казахстанцев, ждущих ослабления тенге в горизонте одного года, упала с 61,3 до 59,4%. А в горизонте месяца немного выросла: с 39,1 до 40,4%.
Выводы
Второй месяц 2025 года остается негативным в вопросе потребительской уверенности казахстанцев.
"После резкого январского падения индекс продолжает находиться ниже 100 пунктов, что говорит о преобладании негативных ответов над позитивными. Вновь фиксируется ухудшение прогнозов населения по изменению экономической ситуации, которые достигли самого низкого значения за последние 20 месяцев наблюдений. За этот период так мало казахстанцев еще не выражали оптимизма по поводу улучшения экономики в следующем году. Тем не менее в вопросах благоприятности текущих условий для крупных покупок и оценок изменений в экономике наблюдается небольшое восстановление. И все же эти показатели продолжают находиться вблизи рекордных минимумов. В абсолютных же значениях казахстанцы все еще сильно беспокоятся по вопросам экономической ситуации, учитывая недавнее обсуждение роста налога на добавленную стоимость, рост курса доллара и в целом увеличение инфляционного давления, которое стали замечать все больше и больше жителей", - сообщает аналитик.
Динамика инфляционных оценок и ожиданий в феврале вновь оказалась негативной, учитывая продолжение роста инфляционных оценок четвертый месяц подряд. На фоне ускорения официальной годовой инфляции до 9,4%, что является самым высоким значением с февраля 2024 года, неудивительно видеть продолжение роста инфляционных оценок. К тому же динамика этого показателя является схожей в последние месяцы с аналогичным опросом Национального банка. Услуги ЖКХ являются одним из главных драйверов роста цен, что не осталось незамеченным жителями. К тому же недавний сезонный рост цен на овощи и фрукты продолжает влиять на настроения. И все же инфляционные ожидания остались примерно на прежних уровнях. То есть, казахстанцы продолжают считать текущее повышение цен временным. Вероятно, этому способствует также и резкое снижение курса доллара в феврале. Девальвационные ожидания тем не менее снизились не так значительно, и в целом остались на уровне января. Наверняка нужен чуть больший период стабильности курса доллара, после которого мы и увидим снижение этих ожиданий.
"В итоге 28-я волна исследования потребительской уверенности населения Казахстана показала нейтральный результат после резкого январского падения. Однако это не спасло от обновления минимумов по одному из компонентов индекса. Казахстанцы, как и в январе, сильно беспокоятся об экономической ситуации в стране. Ухудшение прогнозов по инфляции от экспертов и Нацбанка на этот год вместе с фактическим ускорением инфляции может оказать дальнейшее негативное давление на потребительскую уверенность жителей. Тем не менее есть некоторые надежды на укрепившийся тенге, который с некоторым опозданием может позитивно повлиять на инфляционные ожидания и в целом помочь потребительской уверенности восстановиться", - резюмирует автор.
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