Что будет с ценами на золото после выборов в США

Победа Байдена откроет дорогу к принятию пакета помощи экономике и росту стоимости золота, а вот неопределенность после выборов может спровоцировать непредсказуемую реакцию рынка, сообщает РБК .

В преддверии выборов в США золото вновь начало расти в цене — инвесторы начали переходить в защитные активы на фоне роста числа зараженных коронавирусом и ожидающегося периода неопределенности после голосования. На торгах 2 ноября цена фьючерса на золото на бирже COMEX выросла на 0,76%, до $1906,85 за тройскую унцию.

Неопределенность может спровоцировать как рост, так и падение золота

Согласно последним предвыборным опросам, Джо Байден опережал Дональда Трампа на 8-10 процентных пунктов на национальном уровне, но в колеблющихся штатах разрыв менее велик. Ранее Трамп говорил, что сомневается в честности выборов из-за массового голосования по почте. Угрозу того, что действующий президент не признает свое поражение, вследствие чего после выборов возникнет политическая неопределенность, аналитики рассматривают как вполне реальную.

Главный стратег AGF Investments Грег Вальер отметил в исследовательской записке: "Мы опасаемся, что неокончательные результаты выборов могут спровоцировать конфликт. Власти Пенсильвании заявили, что у них уйдут дни, прежде чем они представят окончательные результаты. Если победитель выборов не определится в течение этого периода, возможны протесты, которые могут перерасти в насилие", — цитирует Вальера Barron's.

Настроения на рынке сейчас крайне нестабильны. Ни у кого нет никакой уверенности, чем закончатся выборы", — сказал Reuters экономист OCBC Bank Хоуи Ли. При этом он отметил, что неясный исход выборов окажет поддержку доллару и в краткосрочной перспективе ослабит золото.

По мнению аналитика "Фридом Финанс" Елены Беляевой, политическая неопределенность после выборов приведет к снижению цены на золото. Противоположного мнения придерживаются аналитики Royal Bank of Canada - если в ночь после выборов не будет однозначного победителя, цены на золото могут вырасти.

Вероятность поствыборных потрясений и спорного исхода — это значительный риск. На наш взгляд, экстремальные ситуации могут позитивно сказаться на стоимости золота", — цитирует Bloomberg аналитиков RBC.

Победа Байдена — золото вырастет в цене, победа Трампа — вероятно падение котировок

На золото давит отсутствие новых финансовых стимулов для экономики США. Если Трамп будет переизбран, принятие нового пакета стимулирующих мер может затянуться — до сих пор президент не достиг компромисса с демократами, контролирующими Палату представителей Конгресса США. Ожидается, что после выборов большинство Демократической партии в нижней палате сохранится.

В случае победы Байдена рынок ждет скорого принятия масштабной программы экономической помощи, обещанной демократами. Из-за этого, а также благодаря ожидаемому росту расходов на инфраструктуру победа демократов станет лучшим сценарием для золота, считает главный исполнительный директор Metals Daily Росс Норман. По его словам, рост госдолга, который и без того находится на рекордно высоком уровне, также окажет поддержку золоту. Однако он отметил, что победа Трампа также позитивна для цен на драгметалл, выросших примерно на 60% за время его президентства.

Аналитик "Фридом Финанс" Елена Беляева считает, что рынок на данный момент заложил в цену активов победу Байдена и большой стимулирующий пакет. В том случае, если ожидания оправдаются, следует ожидать приток на рынок новой ликвидности, снижение курса доллара и рост цен на золото, уверена эксперт.

Повышение цены на золото — это проявление скрытого обесценивания доллара. Запущенные ФРС и правительством США программы экономического стимулирования увеличивают объем долларов в обращении, растет дефицит бюджета и баланс ФРС. В конечном итоге это может привести к росту инфляции, повышению процентных ставок и снижению привлекательности золота. Однако вероятно, что этот процесс займет год или два. В краткосрочной же перспективе приток ликвидности на рынок, скорее всего, приведет к росту цены на желтый металл", — отметила Беляева.

Эксперт добавила, что победа Трампа вызовет краткосрочную бурную реакцию рынка — в этом случае доллар может краткосрочно вырасти, а золото упасть в цене.

Начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин согласился, что победа Байдена с контролем Конгресса демократами обеспечит позитив для цен на золото. Однако он отметил, что даже в таком случае позитивный эффект в драгметаллах может быть кратковременным.

Риски повторного экономического спада из-за локдаунов провоцируют снижение совокупного спроса и, соответственно, снижают инфляционное давление. В результате это оказывает обратный эффект на золото, которое многими воспринимается в качестве защитного инструмента в периоды инфляции", — объяснил Карпунин.

Эксперт добавил, что победа Трампа может обеспечить повышенную волатильность, но общая картина не изменится — главным драйвером для золота станет поиск компромисса по пакету стимулов с демократами.

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