Что не так с развитием спортивной инфраструктуры Казахстана

Фото: energyprom.kz

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Вопрос необходимости развития спортивной инфраструктуры в РК неоднократно поднимался на высоком уровне. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своих посланиях и выступлениях подчеркивал необходимость создания условий как для массового и детского, так и для профессионального спорта. По словам президента, во всех областных центрах и районах должны функционировать секции футбола, бокса, борьбы, баскетбола, волейбола, стрельбы из лука, настольного тенниса, шахмат и других популярных видов спорта - это задача акимов, а правительству следует анализировать эффективность работы спортивных сооружений и принимать соответствующие решения по этому вопросу, сообщает energyprom.kz.





При этом проблема нехватки спортивной инфраструктуры в РК остается достаточно острой. В частности, согласно "Концепции развития физической культуры и спорта Республики Казахстан на 2023-2029 годы", к 2023 году в РК насчитывалось 43,1 тысячи спортивных сооружений, в том числе 15,3 тысячи объектов физкультурно-спортивного назначения, включая 638 физкультурно-оздоровительных комплексов, 25,3 тысячи объектов учреждений образования и 2,4 тысячи спортивных школ.





При этом в общее количество спортивных объектов входят и те, что были построены более 30 лет назад, сильно изношенные. Действительно, многие стадионы сегодня в плачевном состоянии - даже такие центральные, как, например, стадион ФК "Кайрат" в Алматы, о необходимости реконструкции которого говорят добрый десяток лет, а взялись за дело только сейчас и только после скандала.





Более того, основной рост инфраструктуры в РК происходит за счет плоскостных сооружений. Количество же крытых спортивных сооружений по стране остается совершенно недостаточным.





Наибольший дефицит зафиксирован в Астане. В число проблемных также входят Абайская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская и Туркестанская области. Для справки: за 2024 год в столице ввели в эксплуатацию всего три спортивных объекта, в 2023-м - и вовсе лишь один.





Фото: energyprom.kz





В то же время решению имеющихся в отрасли проблем мешает ряд препятствий. К примеру, Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции в прошлом году отмечало, что сфера спорта подвержена системным коррупционным рискам, способствующим нерациональным тратам и хищению государственных средств.





В пример агентство привело ситуацию с футболом: самый дорогой ФК "Астана" не имеет собственной футбольной академии и инфраструктуры. За шесть лет на аренду футбольных полей и помещений клуб потратил 1,4 млрд тенге. Тем временем вместо строительства спорткомплексов и футбольных академий спортивные организации тратили огромные деньги на содержание легионеров.





Также агентство отмечает: внушительные средства, выделяемые на развитие спорта, не доходят до целей, и Казахстан значительно отстает по спортивной инфраструктуре от соседних стран.





Фото: energyprom.kz





В целом, если говорить непосредственно о максимально популярном у казахстанцев футболе, ситуация по той же Астане, которая страдает наибольшими проблемами с инфраструктурой, будет следующей. В столице, по данным Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК, по итогам 2024 года числится 37 спортивных сооружений, в том числе 4 стадиона, 5 дворцов спорта, 25 спорткомплексов и 3 ипподрома.





Из них всего 8 предназначены, в числе прочего, для занятий футболом, причем 6 объектов не являются специализированными именно для футбола - это просто спорткомплексы. Лишь одно сооружение - футбольная "Астана Арена" - соответствует олимпийским стандартам. К слову, второй среди двух именно футбольных объектов - стадион имени Мунайтпасова - сейчас не используется, потому как находится на долгожданной реконструкции.





Сама по себе идея не только строить новые, но и реконструировать старые сооружения, расположенные в легкодоступных местах столицы - отличная, но этого явно мало. Нужны новые, современные здания и сооружения, в том числе крытые.





По данным Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, объем денежных вливаний в казахстанский спорт высших достижений в разы превышает бюджеты стран Центральной Азии и дальнего зарубежья, выделяемые на эти же цели.





В ведущих футбольных странах мира - Великобритании, Испании - на один даже некрупный город может приходиться минимум по три-четыре профессиональные команды, выступающие в разных дивизионах и имеющие свои стадионы и тренировочные базы. Например, в одной только агломерации "Большой Лондон" базируются 13 крупных футбольных коллективов, входящих в четыре ведущие футбольные лиги Англии.





Фото: energyprom.kz





Но даже если не брать в расчет главные страны-футболисты, можно посмотреть на те же Нидерланды, которые упоминало Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции. Вот лишь несколько отдельных футбольных клубов одного только Амстердама и их тренировочные базы:





• "Аякс" (AFC Ajax). Стадион - Johan Cruijff ArenA, тренировочная база - Sportpark De Toekomst;

• AVV Zeeburgia. База - Sportcomplex Middenmeer;

• SV De Meteoor. База - Sportpark Tuindorp Oostzaan;

• WV-HEDW. База - Sportcomplex Middenmeer;

• ASV De Dijk. База - Sportpark Schellingwoude.





Подчеркивается, что в одном лишь уже упомянутом Sportpark Middenmeer расположены 22 футбольных поля с разным покрытием, крытые и нет. А ещё шесть полей для бейсбола и софтбола, девять теннисных кортов, две площадки для бочче и поле для лакросса. Аналитики напомнили, что речь идет о стране, тратящей на развитие спорта высших достижений в разы меньше, чем Казахстан. Причем Нидерланды, хотя и имели определенные достижения в футболе, никогда не считались ведущей страной-футболистом.





Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today