Экономический кризис после Covid-19: кто выигрывает, кто проигрывает?

"Поразительно, но Китай, кажется, выходит сухим из воды, Соединенные Штаты не так уж плохо справляются с трудностями, в то время как Европа продвигается вперед (или отступает назад) в своем собственном темпе", - пишет Жерар Орни, журналист, специалист по экономическим и финансовым вопросам, в издании Slate.fr .

Такое казалось неслыханным даже во время финансового кризиса 2008 года, который был чрезвычайно жестоким. Падение ВВП, зафиксированное разными странами мира во втором квартале, не имеет аналогов. Тут нечему удивляться: когда от людей требуют оставаться прикованными к своим домам на долгие недели, очевидно, что они больше ничего не производят, пусть даже для определенных видов деятельности удаленная работа позволяет гарантировать относительную непрерывность", - говорится в статье.

Посудите сами. Во Франции, по данным Национального института статистики и экономических исследований (INSEE), во втором квартале ВВП упал на 13,8% по сравнению с первым. В упадке оказалось все: потребление, инвестиции, экспорт. Падение произошло немного быстрее, чем в среднем по Евросоюзу из 27 стран (11,9%) или в еврозоне (12,1%). Различия возникают, в основном, из-за строгости и продолжительности карантинных мер, а также из-за того, что на разных станах с той или иной степенью суровости сказываются негативные последствия в сфере туризма. Поэтому неудивительно, что ВВП Германии упал всего на 10,1%, но еще более удивительно то, что Италия показала лучший результат, чем Франция, со спадом на 12,4%. Другие страны пострадали больше: ВВП Португалии упал на 14,1%, а Испании - на 18,5%", - пишет Slate.fr.

Во втором квартале ВВП США упал "всего" на 9,5%, то есть меньше, чем во Франции, и даже меньше, чем в Германии. Что же касается "либерального" управления американской экономикой, то следует напомнить, что Конгресс уже одобрил все бюджетные ассигнования в пользу домохозяйств и предприятий для борьбы с кризисом "китайского вируса", как сказал бы Дональд Трамп: они составляют 3,6 трлн долларов, или 16% ВВП. Для либералов, которым положено отказаться от вмешательства в экономическую жизнь, это совсем неплохо!" - комментирует автор статьи.

8 августа Дональд Трамп с одного из своих полей для гольфа объявил о подписании четырех указов: об отсрочке выплаты социальных взносов, подлежащих уплате служащими, для тех, кто зарабатывает менее 100 тыс. долларов в год, об инструкциях для различных соответствующих администраций о том, чтобы арендаторы и владельцы могли оставаться в своих домах, о продлении федеральной помощи безработным жителям в размере 400 долларов в месяц и о продлении срока приостановки выплаты студенческих ссуд и о нулевой ставке по этим кредитам", - отмечает Орни.

Случай Америки далеко не единичный: все страны в меру своих возможностей вмешались, чтобы поддержать экономическую деятельность и дать возможность своему населению преодолеть этот трудный период", - указывает журналист.

В целом меры, принятые различными государствами, сыграли очень важную роль амортизатора кризиса, - говорится в публикации. - С механической точки зрения, падение ВВП должно приводить к падению доходов населения страны. Однако в развитых странах этого не произошло, как показывает исследование Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), посвященное показателям за первый квартал, когда начали ощущаться первые последствия кризиса: "Несмотря на падение реального ВВП на душу населения на 2% в регионе ОЭСР в первом квартале 2020 года, реальный доход домохозяйств на душу населения, который дает лучшее представление об эволюции экономического благосостояния людей, увеличился на 0, 1%".

(...) В Испании в конце июня ВВП был на 22,1% ниже, чем годом ранее; снижение составляет 19% во Франции, 17,3% в Италии и т. д. Не следует ожидать, что этот минимум исчезнет до конца 2021 года или начала 2022 года, понимая, что в таких секторах, как туризм или авиационная промышленность, не может быть и речи о быстром возврате активности к прежнему уровню", - указывает Орни.

В Соединенных Штатах безработица продолжает снижаться до 10,2% трудоспособного населения в июле с достигнутого в апреле пика в 14,7%. Но темпы создания рабочих мест замедляются, и начинают выражаться сомнения относительно способности страны вернуться к экономическому росту и полной занятости, о чем свидетельствуют ухудшение позиций Дональда Трампа по результатам опросов с начала кризиса и падение доллара до самого низкого уровня за два года", - анализирует автор публикации.

Мало того, что выход из кризиса будет долгим, но он может преподнести немало сюрпризов. Достигнутые позиции могут быть пересмотрены из-за сочетания двух основных явлений: пандемии и торгового конфликта между Китаем и США. Пока еще слишком рано определять, кто окажется в выигрыше, а кто в проигрыше", - считает журналист.

С одной стороны, видно, что Соединенные Штаты, в частности, из-за катастрофического руководства Дональда Трампа, не способны выйти из санитарного кризиса, но с другой - видно, что их крупные высокотехнологичные компании расширяют свое влияние и бьют рекорды на фондовом рынке: 6 августа, в частности, благодаря новому росту бумаг Apple и Facebook, индекс Nasdaq Composite установил 31-й рекорд года и впервые преодолел отметку в 11 000 пунктов", - говорится в статье.

По другую сторону Тихого океана Китай, судя по всему, выходит из кризиса намного быстрее, чем другие страны, после того, как ему удалось принять меры к уменьшению потерь: ВВП упал на 10% в первом квартале, затем вырос на 11,5% во втором, и более года страна сохраняет положительные темпы роста в 3,2%. Но в то же время такие компании, как корейская Samsung, закрывают заводы в Китае, чтобы перенести производство в такие страны, как Вьетнам, где рабочая сила по-прежнему намного дешевле", - указывает автор публикации.

В ожидании развития этих долгосрочных тенденций следует указать, что внешняя торговля Китая чувствует себя хорошо, в июле наблюдается быстрое восстановлением экспорта; в частности, отмечается большой скачок в продажах текстильной продукции, в том числе масок", - пишет Slate.fr.

Во Франции торговый баланс во втором квартале ухудшился, при этом падение экспорта оказалось еще более резким, чем падение импорта; наша страна особенно страдает от падения продаж в авиационной промышленности, и один только массовый импорт масок способствовал увеличению дефицита на 3,7 млрд долларов в этом квартале", - рассуждает автор публикации.

Постковидная битва еще не выиграна", - резюмирует Ришар Орни.

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