Дефицит сахара всерьез бьет по населению и бизнесу, однако госорганы, судя по всему, еще не прошли стадию отрицания

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О том, как в Казахстане развиваются зимние виды спорта, можно судить по результатам выступления национальной сборной на Олимпийских играх. В Зимних играх 2018 года в Пхенчхане участвовали 46 спортсменов РК, вернувшись с одной медалью: бронзу завоевала могулистка Юлия Галышева.

В этом году на Олимпиаду в Пекин отправились 34 спортсмена, и лучший результат - четвертое место, которое занял шорт-трекист Абзал Ажгалиев. На пьедестал почета никто из казахстанцев не взошел.

Некоторые казахстанцы стремятся поддержать своих спортсменов, независимо от результатов: ребята сумели завоевать лицензии и пробиться на главные игры планеты, где соревнуются лучшие из лучших. Но гораздо больше людей считают нынешнее выступление провальным. И основания для этого есть. Поддержка развития спорта в Казахстане является одним из стратегических направлений в деятельности государства. В стране функционируют как всемирно известные объекты - Шымбулак и Медео, так и создаются новые спортивные сооружения, построенные как будто по самым современным стандартам. Вроде бы нет и недостатка финансирования - государственного и частного. В разных видах спорта созданы и активно действуют федерации, возглавляемые в том числе первыми лицами государства. Климат Казахстана также на стороне зимних видов спорта. Но… в последние годы более успешно к Олимпиадам готовятся лишь дизайнеры костюмов для национальной сборной.

Стоит отметить , что и летние Игры 2020 года в Токио для казахстанских спортсменов не были слишком успешными. Сборная завоевала восемь бронзовых наград, впервые оставшись без золота и серебра.

Спорт больших сооружений

Давайте вспомним, что же было сделано для развития большого спорта в Казахстане в последние годы. Одним из знаковых событий стало проведение в 2011 году VII зимних Азиатских игр. При подготовке к Азиаде были построены конькобежный стадион, велотрек с раскаточным катком, комплекс лыжных трамплинов, лыжно-биатлонный стадион в Солдатском ущелье, ледовая арена дворца спорта "Казахстан" в столице. Реконструированы высокогорный каток "Медео", горнолыжная база "Шымбулак", Дворец спорта имени Б. Шолака в Алматы.

Все эти объекты в последующем должны были стать центрами развития массового спорта. В 2015 году в Алматы создано ТОО "Дирекция спортивных сооружений" (ДСС) со стопроцентным участием государства. Как заявляется на сайте компании, ТОО является крупнейшим спортивным предприятием в Казахстане. В Дирекцию входят высокогорный каток "Медеу", ледовый дворец Almaty arena, комплекс лыжных трамплинов "Сункар", Центральный стадион Алматы, спорткомплекс Halyk Arena, Атлетическая деревня.

Руководство ДСС ставит перед собой две очевидно взаимоисключающие задачи. Первая - развитие спорта высших достижений, а также детского и массового спорта. Вторая - коммерческая успешность при управлении данными объектами. И ко второй задаче здесь подошли со всей ответственностью. Спортивные сооружения исправно сдаются в аренду, в том числе вне профиля.

Результаты этой работы можно найти в открытых данных. На портале Реестра государственных предприятий и учреждений, юрлиц с участием государства в уставном капитале сообщается, что органом госуправления ДСС является управление спорта города Алматы. Уставной капитал ДСС - 1 млрд 541 млн 024 тыс. 920 тенге. В 2020 году в ТОО числилось 142 работника. Доходы за 2020 год составили 1 млрд 400 млн 044 тыс. тенге, расходы - 1 млрд 415 млн 536 тыс. тенге, расходы по подоходному налогу - 51 млн 981 тыс. тенге, прибыль - 36 млн 489 тыс. тенге. А годом ранее, в 2019, Дирекция спортивных сооружений получила убыток в размере 678 млн 104 тыс. тенге. Данных за 2021 год пока нет.

Стоит отметить, что директором ДСС является Наиль Нуров. С его именем связано скандальное строительство горнолыжного курорта в урочище Кок-Жайляу. Горы удалось отстоять усилиями активистов и общественных организаций. Борьба за урочище длилась более восьми лет, пока в октябре 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не запретил там строительство. Проектом управляло ТОО "Almaty Mountain Resorts", а возглавлял эту компанию как раз Наиль Нуров. За годы строительства он не только противостоял экоактивистам, но и судился с ними, как следует из материалов СМИ. Дело в том, что помимо экологического ущерба от масштабной застройки гор, журналисты и активисты заявляли о конкретных финансовых нарушениях.

В частности, как сообщал журналист Вадим Борейко, в 2014-2019 годах на строительство сетей электрогазоснабжения и канализационного коллектора из бюджета было затрачено $19 млн, а затем дополнительно профинансировано еще $13,5 млн, но сети на самом деле не были проложены. Еще около $200 тыс. ушло на содержание самого ТОО "Almaty Mountain Resorts".

Спустя месяц после того, как Касым-Жомарт Токаев запретил строительство, Антикоррупционная служба начала проверку рациональности использования госсредств, выделенных на строительство горнолыжного курорта.

Скандалы в тренерском штабе

Вспомним также многочисленные скандалы, сотрясавшие тренерские штабы в прошлом году, в том числе и в команде по фристайлу. Фристайлист Александр Геберт после исключения его из сборной обвинил тренера Елену Круглыхину в оскорблениях и поборах. Она в свою очередь объяснила, что спортсменам при выездах на сборы не всегда вовремя выплачивают командировочные. В результате тренерам приходится просить спортсменов перевести деньги на свои карты либо самим оплачивать расходы по их проживанию и питанию. Но прежде всего, разумеется, сыграла роль методики "коммерческая успешность при управлении спортивными объектами" в той или иной форме.

Давление со стороны тренерского штаба трагично завершилось для 24-летнего тяжелоатлета Альберта Линдера, он совершил суицид. После его смерти казахстанские тяжелоатлеты заявили о тяжелой психологической обстановке в федерации. В сентябре 2021 года полиция возбудила уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства", которое в ноябре было закрыто за отсутствием состава уголовного правонарушения.

На днях Генпрокуратура, отвечая на вопрос депутатов мажилиса, сообщила, что 3 февраля решение о закрытии дела отменено прокуратурой Талдыкоргана с направлением на дальнейшее расследование. Тренеры национальной сборной по тяжелой атлетике Ахметов и Седов отстранены от тренировочного процесса.

Спортивное будущее

Не меньше проблем и в детском спорте. Прежде всего отметим, что вышеупомянутая "коммерческая успешность при управлении спортивными объектами" очевидно предопределила участь детских спортивных школ и не только детского спорта, но и спорта высоких достижений в принципе. Согласно тому же ответу надзорного ведомства, прокурорам указано обращать особое внимание на пресечение и выявление возможных фактов дедовщины и вымогательства в спортинтернатах. В 2020 году территориальным прокурорам поручено ежегодно проводить комплексные проверки в детских учреждениях с привлечением специалистов в области образования, здравоохранения, социальной защиты населения, ревизионной комиссии, государственного аудита, органов внутренних дел и других.

В ноябре 2021 года Instagram появилось видео из спортивной школы-интерната Степногорска, на котором ученики 8 класса матерились, издевались и избивали учащихся младших классов.

Данный факт зарегистрирован по статье 141, часть 1 Уголовного кодекса (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей), а днем позже - по статье 194, часть 2 УК (Вымогательство, совершенное с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору). Из банков второго уровня истребованы сведения о наличии у учащихся карточных счетов и движений по ним, проведен анализ передвижения денежных средств; допрошены воспитатели и учителя. По результатам исследования обстоятельств действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка. А пока учащиеся интерната братья Буркит и Куралбай отчислены, воспитатели привлечены к дисциплинарной ответственности. Директор интерната Токкужинов освобожден от занимаемой должности и привлечен к административной ответственности по статье 127-1, часть 1 КоАП (Несообщение о противоправных деяниях в отношении несовершеннолетних).

Возвращаясь к Олимпиаде

По информации генерального секретаря Национального Олимпийского комитета Андрея Крюкова, на непосредственное участие в Олимпийских играх-2022 было затрачено 248 млн тенге, из которых 107 млн оплачены компании AirAstana за предоставление чартера. Затраты на подготовку национальных сборных команд к Олимпиаде составили 789 млн тенге. В подготовительных учебно-тренировочных сборах и соревнованиях участвовали 234 спортсмена и тренеры. Средние затраты составили 15 млн тенге на одного участника.

При этом Крюков заявил, что Казахстан традиционно выступает слабее в зимних видах спорта.

Проводя в течение одного года две Олимпиады, конечно, мы начинаем сравнивать результаты обеих. Зимние виды спорта в нашей стране по уровню развития значительно отстают от летних. За всю историю страны зимники выиграли только восемь олимпийских медалей и только одно золото в 1994 году. Четыре медали на счету одного спортсмена. Таким образом, нельзя сказать, что в зимнем спорте положение дел резко ухудшилось или улучшилось, оно всегда было стабильно хуже, чем в летних. Одна золотая медаль в Токио или Пекине не означала бы, что в казахстанском спорте проблем нет, о них просто говорили бы меньше. Кстати, хочу напомнить, что призовыми местами по закону считаются места с первого по шестое. И спортсмены, соответственно, премируются за занятие этих мест. Кстати, тоже хотим ходатайствовать о присвоении к госнаградам отличившихся спортсменов и тренеров. Ведь для некоторых из них это третья-четвертая олимпиада, когда они на высшем уровне представляют нашу страну. И многие заканчивают свою спортивную карьеру после этой олимпиады", - процитировала представителя НОК Служба центральных коммуникаций.

В целом, по словам Крюкова, на развитие спорта РК ежегодно направляет 250 млрд тенге. Так кто должен нести ответственность за результат?

Ответственность солидарная. Каждый на своем этапе исполняет свою задачу. Бюджетных денег 250 млрд в год по стране тратится на спорт. Ответственность несут все участники", - цитирует Крюкова портал " Азаттык ".

Исходя из этой суммы, ответственность НОК за итоги последней Олимпиады Крюков оценил в 6%.

Сообщается, что с 2018 года распределением бюджетных средств на развитие спорта занимается НОК. Эту организацию возглавляет Тимур Кулибаев. При этом с 2018 года, с введением новой системы финансирования, результаты Казахстана на международных соревнованиях резко упали. На летних Олимпийских играх в Токио летом 2021 года Казахстан показал самый низкий результат в своей истории и остался без золотой медали, отмечает Азаттык.

С апреля спорткомитет и НОК расторгают контракт. По словам Крюкова, для НОК "ничего не изменится", но "будет чуть меньше работы" с бюрократическими процедурами.

А что думают спортсмены? Казахстанская биатлонистка и серебряный призер Олимпийских игр-2010 Елена Хрусталева объяснила провальное выступление сборной Казахстана на Олимпиаде-2022 невезением, пишет Sports.kz.

Это загадка, на самом деле загадка, которую непросто отгадать. И ее нельзя отгадать, потому что надо погрузиться в этот вопрос, рассмотреть со всех сторон. Где-то, конечно, бывают удачи-неудачи, звезды в любом случае на Олимпийских играх играют роль. Вся проблема в том, что мы по крайней мере выходим в зимние виды спорта с шансом на медаль… Шансы, которые могут сыграть не в твою сторону, они увеличиваются. Иногда срабатывает закон подлости. В этом году он сработал, COVID нам в этом деле "помог", другие факторы тоже сработали. Сработали не в нашу сторону", - заявила она в интервью Арманжану Байтасову.

Хрусталева также добавила , что спортсменов-зимников в Казахстане не так много, особенно тех, кто может бороться за топовые места.

Очевидно, что до тех пор пока побеждает, точнее, живет и побеждает, «коммерческая успешность при управлении» спортивными структурами, спортивными процессами и спортивными объектами, спортивных успехов страны на международной арене не ожидается.