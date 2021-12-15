Десять шокирующих прогнозов на 2022 год от экспертов

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Всего аналитики подготовили 10 прогнозов с вероятностью исполнения менее одного процента.
С 2022 года США вступят в фазу политической турбулентности, которая продлится несколько лет и закончится лишь со вступлением США в крупномасштабный конфликт против Китая
Первым шагом к дестабилизации станет досрочное сложение Байденом полномочий президента в 2022 году в связи с состоянием здоровья и передача власти вице-президенту Камале Харрис, которая является самой непопулярной среди всех вице-президентов в истории США. Также в 2022 году республиканцы получат большинство в обеих палатах, а Трамп станет спикером Конгресса, что обеспечивает жесткое противостояние Конгресса всем инициативам Камалы Харрис.
В 2023 году Конгресс начнет аудит итогов выборов в шести штатах, где до выборов были приняты правила, облегчающие процедуру голосования. Одновременно начнётся активизация всех антитрамповских организаций, в том числе BLM и Antifa.
В 2024 году Трамп вернется в Белый дом и продолжит все прерванные Байденом инициативы по выходу из международных организаций и соглашений, одновременно приняв жёсткие торговые санкции против Китая. После избрания Трампа президентом повторится митинг вокруг Капитолия, но уже организованный противниками Трампа. Митинг закончится вооружённым столкновением противников и сторонников Трампа, после чего в течение недели ряд демократических штатов объявят независимость, в том числе Калифорния, которая производит 15% американского ВВП.
Угольные шахты Казахстана станут основным драйвером развития "зелёной" энергетики
В течение следующих трёх лет Казахстан реализует проекты по водородной энергетике на базе старых угольных шахт, что позволит досрочно выполнить добровольно взятые обязательства по наращиванию доли "зелёной" энергетики в энергобалансе страны. Проект окажется настолько успешным, что позволит вдохнуть новую жизнь в угольные регионы страны и решить проблему с долгосрочным дефицитом электроэнергии.
Шведская модель станет основной для борьбы с коронавирусом, что приведёт к появлению более коварного штамма
Мягкие последствия штамма Омикрон и последующих штаммов приведут к изменению тактики борьбы с пандемией. В связи с кратным снижением смертности и вероятности тяжёлого течения болезни от новых штаммов коронавирус будет трактоваться как сезонная болезнь, где учёт будет вестись лишь по тем лицам, которые обратились в больницу. В реальности новыми штаммами в лёгкой форме переболеет более 50% населения планеты, что позволит вирусу получить новые мутации.
В 2024 году появится штамм Сигма, единственным последствием которого будет повышение риска тромбообразования через месяц-два после заболевания. Отсутствие иных симптомов затруднит своевременную диагностику и вызовет всплеск смертности в связи с инсультом, инфарктом и иными проявлениями процессов тромбообразования. Наиболее подвержены новому штамму будут те, кто в силу состояния здоровья и обстоятельств работы ведёт малоподвижный образ жизни.
В течение следующих двух лет Kaspi Bank выкупит Halyk Bank и станет крупнейшим банком страны по активам
Постепенное расширение кредитования МСБ позволит Kaspi обеспечить переток всех прибыльных компаний сектора, вследствие чего депозитная и кредитная база Kaspi достигнет объемов Halyk Bank. В целях выхода на крупный корпоративный сегмент Kaspi сделает предложение акционерам Halyk Bank по выкупу банка, на которое получит согласие.
После этого финтех-гигант пойдет на географическую экспансию в страны вокруг Каспийского моря, открыв до 2025 года дочерние банки в соседних центрально-азиатских и кавказских странах, где дочерние структуры Kaspi также станут крупнейшими банками.
К весне 2022 года масштабы гуманитарного кризиса в Афганистане достигнут максимума
В условиях неопределенной позиции крупных стран и ООН в отношении развития Афганистана, а также неспособности "Талибана" управлять страной в мирных условиях, гуманитарный кризис достигнет катастрофических масштабов к весне 2022 года, что проявится в массовом бегстве населения из страны в поисках лучшей жизни.
Основной поток беженцев направится в страны с низкой плотностью населения, то есть в страны Средней Азии и Казахстана. Поскольку в этих странах нет системы по ограничению притока мигрантов и альтернативной системы по их приему и распределению, это приведёт к конфликтам с местным населением и потере управляемости.
В ответ на жёсткие меры Туркменистана и Таджикистана по депортации мигрантов и восстановлению контроля, талибы вторгнутся в эти страны.
В 2023 году компания Amazon выкупит Байконур
Развитие космического туризма приведёт к небывалому росту спроса на космодромы. В 2023 году компания Amazon предложит правительству Казахстана продать Байконур с обязательством полного обновления инфраструктуры, создания специализированного вуза по подготовке кадров, обучения казахстанских кадров и комплектации ими на 90% персонала нового космодрома, выплаты всех неустоек России за досрочное расторжение аренды. Аналогичное предложение поступит от крупнейших космических компаний Китая.
Россия согласится на досрочное расторжение при условии, что новый владелец Байконура не менее 20% своих коммерческих запусков будет осуществлять с космодрома Плесецк.
Казахстан станет криптостолицей мира к 2025 году
В 2022 году Казахстан создаст на МФЦА полноценную правовую и институциональную инфраструктуру по криптовалютам и криптобиржам с особыми условиями для десяти крупнейших криптобирж мира.
Это сделает Казахстан криптостолицей мира, обеспечив большой приток ликвидности на МФЦА и быстрый рост проектов по модернизации и строительству новых электростанций, причём половина прироста мощностей будет использована под майнинг, что выведет Казахстан на второе место в мире по майнингу криптовалют в 2025 году.
Казахстан и Средняя Азия испытают засуху библейских масштабов
Следующие пять лет ежегодно повторяющиеся засухи будут увеличиваться в масштабах. К проблеме обмеления Арала добавится резкое падение уровня воды на Балхаше и Каспии, а также в основных реках страны. В 2025 году в ходе сильнейшей засухи за всю историю наблюдений обмелеет и главная водная артерия столицы река Ишим.
Такая засуха приведет к катастрофическим последствиям как для экосистемы Казахстана и Средней Азии, так и для сельского хозяйства, что заставит правительства объявить режим национального бедствия и обратиться за помощью к крупным странам и международным организациям.
Быстрый всплеск и угасание интеграционной активности России
На фоне политической турбулентности в США Россия активизирует интеграционные процессы и пригласит бывшие постсоветские страны, остающиеся в составе СНГ, войти в состав Союзного государства, который пока включает Россию и Беларусь и начнёт работу с 1 января 2022 года.
Однако проблемы в США отразятся на мировых товарных рынках, вследствие чего цена нефти упадет до $20 за баррель и будет сохраняться на низких уровнях в течение всего периода политической нестабильности. Это вызовет у России необходимость приостановить процесс интеграции и направить все силы на перестройку экономики для жизни в условиях низких цен на нефть.
Трёхкратная девальвация рубля вкупе с резким ростом безработицы приведёт к дестабилизации ситуации во всех крупных регионах России.
В течение следующей пятилетки Китай перейдет к 5-й промышленной революции
Бурное развитие Китая – реализация масштабной лунной программы, двукратное превышение числа ежегодно регистрируемых патентов Китая над аналогичным показателем США, активное внедрение квантовых технологий в повседневную жизнь – создаст условия для его перехода к новому технологическому укладу, который будет определен как 5-я промышленная революция и будет выражаться в трёх ключевых изменениях:
- применение кардинально новых технологий по выработке электроэнергии (на базе строительства электростанций с "искусственным солнцем", создания сети орбитальных электростанций с беспроводной передачей энергии на земные накопители и так далее) с соразмерным кратным уменьшением стоимости электроэнергии, с полным закрытием всех АЭС и ТЭЦ на угле и нефтепродуктах;
- активное внедрение квантовых технологий во всё, что связано с передачей, хранением и обработкой информации;
- создание новых отраслей в экономике, которые будут фокусироваться на освоении ближайшего космоса (терраформирование Луны и Марса, строительство инопланетных баз, создание космических аппаратов, работающих на ядерной энергии, отправка первого космолета к планете у ближайшей после солнца звезды).
Бонус-прогноз
Искусственный интеллект разработает новую экономическую теорию и назовет её теорией цифрового коммунизма
Активная цифровизация всех сфер жизни на фоне продолжения вливания пандемических денег для поддержания экономик, популяризация левых взглядов и нарастание масштаба экологических проблем планетарного масштаба заставит корпорацию Google попробовать найти ответы у искусственного интеллекта.
Google поручит ему разработать новую экономическую теорию, которая должна решить проблемы человечества на основе последних трендов в экономической политике, науке, технологиях и социологии.
Искусственный интеллект предложит теорию цифрового коммунизма, где основой станет китайская модель социального кредита, где ежедневный эффективный контроль позволит реализовать принцип "от каждого по возможностям, каждому по потребностям".
Для исключения человеческих пороков (жадность и накопительство) искусственный интеллект предложит использовать концепцию цифровой валюты, которая будет предполагать использовать деньги со сроком годности без возможности их накопления.