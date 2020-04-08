Две глобальные державы: разное мышление, разные подходы к COVID-19

С первых дней появления нового коронавируса Соединенные Штаты всеми возможными путями стремятся обвинить Китай в появлении COVID-19. Хотя если быть объективными, то КНР уже пару недель как объявил о завершении эпидемии внутри страны (заблокировав распространение инфекции и применив новые медицинские методы лечения) и все новые заражения сегодня исходят от прибывших в основном из-за рубежа, сообщает Центр по изучению Китая.

При этом международные новости и социальные сети переполнены сообщениями о серьезном кризисе в США ввиду специфической политики президента Д.Трампа, фактически пустившего эпидемию на самотек. В итоге на сегодня в КНР – более 95% из 82 000 заразившихся вылечились, в США – число инфицированных растет с каждым днем и на начало апреля составило 312 000 человек (что почти в 4 раза больше чем в Китае). Полная ситуация в мире представлена в инфографике РБК.

При 1,4 млрд. человек в самый пик эпидемии КНР допустила гибель лишь порядка 3000 граждан, а в США с "самой развитой медициной в мире", по словам Д. Трампа, допустили бесконтрольное распространение малоизученной инфекции и в целом готовятся к гибели до 250 000 американцев, называя это еще "хорошим сценарием" (жутко подумать, какими цифрами в реальности оперируют в правительстве США на закрытых совещаниях).

Но нужно отметить, что в КНР не злорадствуют по этому поводу. В это непростое время китайское академическое сообщество направило американскому народу свое открытое письмо, которое отражает китайскую позицию в отношении сложившейся ситуации. В целом это неплохой ход КНР – максимально использовать публичную дипломатию в противовес политизированной кампании Вашингтона по искусственному приклеиванию COVID-19 ярлыка "китайский".

В условиях кризиса Китай старается показать, что сейчас на фоне глобальной угрозы не время для политической конфронтации (хотя если бы Пекин желал бы нанести чувствительный удар своему американскому конкуренту, то сейчас на самом деле было бы очень удобно, но КНР, напротив, демонстрирует мирный подход).

В дополнение к активной гуманитарной помощи порядка 136 государствам такие открытые месседжи позволят Китаю значительно улучшить восприятие своей политики в мире и, соответственно, получить еще большую поддержку своим инициативам на международном уровне. "Друг познается в беде" - эта мудрость известна многим народам, и настоящее время именно та ситуация, когда ее смысл очевиден каждому на планете.

Сейчас, помогая многим странам бороться с пандемией, КНР на практике строит глобальный Шелковый пояс здоровья (Health Silk Road) – без излишней пропаганды и политической рекламы. Ранее у Пекина не было удобной возможности продемонстрировать свои намерения мировому сообществу, пандемия COVID-19 наряду с вызовами и потерями, принесла КНР и хороший шанс выгодно показать себя миру.

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Открытое письмо жителям Соединенных Штатов от 100 китайских ученых, опубликованное в журнале The Diplomat

В момент, когда мир столкнулся с самой опасной инфекционной болезнью столетия, политизированная критика не поможет ни Китаю, ни США, ни миру в борьбе с распространением вируса".

Дорогие американские друзья!

Мы – группа из 100 китайских ученых, представляющих различные области науки, включая философию, политологию, экономику, медицину, международные отношения, социологию, право, связь, военную науку и технологии. Членом нашей группы являются несколько университетских профессоров из Уханя. Несмотря на то, что мы представляем разные сферы науки, нас, как интеллектуалов, объединяет желание донести свою озабоченность о благополучии людей как в Китае, так и в США и каждой стране мира.

В последнее время мы слышим много критических откликов, политизирующих пандемию COVID-19. В момент, когда мир столкнулся с самой опасной инфекционной болезнью столетия, политизированная критика не поможет ни Китаю, ни США, ни миру обуздать распространение вируса. Политические споры не способствуют здоровому развитию китайско-американских отношений, так же, как и не помогают жителям планеты рационально и точно понять, и справиться с пандемией. Сегодня мы хотим искренне и откровенно поделиться с американскими друзьями нашими взглядами.

Пандемия COVID-19 – это глобальный кризис общественного здравоохранения ужасающих масштабов, каких не было ранее; усилия по преодолению как самой пандемии, так и его последствий станут длительной и тяжелой глобальной борьбой. Страны должны работать вместе, а не жаловаться и обвинять друг друга. Вирус не знает границ, но также безграничны и любовь, и дружба. Сотрудничество Китая и США – двух великих держав планеты – можно и нужно использовать для достижения более полезных результатов для всего человечества. Почтение к науке, забота о жизни и защита людей от вреда должны стать нашими общими целями в борьбе с COVID-19.

Вспышка COVID-19 в Китае в настоящее время в основном находится под контролем. С тех пор как вирус впервые появился в начале января, китайцы предприняли невообразимые усилия и пошли на большие жертвы на пути достижения с трудом завоеванных результатов.

Мы благодарны международному сообществу, в том числе американским друзьям за пожертвования и поддержку в самый критический период борьбы. Мы поддерживаем программу и политику сдерживания эпидемии, осуществляемые другими странами в соответствии с их собственными условиями, и готовы поделиться своим опытом, а также оказать этим государствам всевозможную помощь.

На данной стадии пандемии источник и происхождение COVID-19 остаются неопределенными, но эти вопросы не так важны, а взаимные упреки оскорбительны и вредны для всех. В конце концов мы все согласимся с вердиктом ученых. Как и многие другие страны, Китай является жертвой этого вируса, успешно преодолевает его и поэтому готов сотрудничать с жителями других стран в борьбе с пандемией.

Мы искренне надеемся на сотрудничество с международным сообществом, включая интеллектуалов и экспертов США, которые верят в светлое будущее. Мы с нетерпением ждем того времени, когда принципы международного сотрудничества будут вновь процветать во всем мире. Мы призываем все народы к сотрудничеству для победы общего врага человечества.

Надеемся, что скоро мы сможем отпраздновать окончательную победу над COVID-19!

Подписано 100 учеными Китая – имена всех подписантов с китайской стороны доступны в первоисточнике: https://thediplomat.com/…/an-open-letter-to-the-people-of…/…





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