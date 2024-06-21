ЕАБР улучшил макроэкономический прогноз для 6 стран-участниц

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Евразийский банк развития (ЕАБР) представил анализ экономического развития стран-участниц в 2024 году и прогноз основных макроэкономических показателей до конца этого года, а также на 2025-2026 годы.

Макроэкономический прогноз опубликован для шести государств-участников.

"В 2024 году ожидается следующий прирост ВВП: в Армении - 7,5%, в Беларуси - 3,4%, в Казахстане - 5%, в Кыргызстане - 5,5%, в России - 3,0% и в Таджикистане - 8,0%", - сообщает ЕАБР.

По оценкам аналитиков ЕАБР, мировая экономика продолжит расти темпами около 3% в 2024 году, во многом благодаря динамике развивающихся экономик.

"Инфляция в развитых странах снижается, но темп снижения замедлился. Это связано с нехваткой рабочей силы, а также с ростом издержек, вызванных фрагментацией мировой экономики. Следствием станет более долгий, чем ранее ожидалось, период высоких процентных ставок в США и еврозоне, что негативно скажется на росте этих экономик. В 2024 году ВВП США увеличится на 1,9% по сравнению с ростом на 2,5% в 2023 году из-за снижения потребительской активности. В еврозоне сохранятся слабые темпы экономического роста на уровне предыдущего года - около 0,5%. В то же время Китайской экономике вновь удастся преодолеть ориентир по росту в 5% за счет мер государственного стимулирования. По мнению аналитиков ЕАБР, прогноз мировой экономики не создает условий для широкого роста цен на сырьевые товары", - отмечается в макропрогнозе.

Для большинства стран-участниц ЕАБР прогноз был повышен благодаря сильным показателям начала года и продолжающемуся активному использованию внутренних источников роста.

"Стимулирующая бюджетная политика и структурные преобразования создают условия для поддержки инвестиционной и потребительской активности. Аналитики ЕАБР ожидают прирост ВВП региона операций банка на 3,4% по итогам 2024 года", - сообщают аналитики.

В Армении, Кыргызстане и Таджикистане сильный внутренний спрос и увеличение экспорта основных металлов обеспечили высокие темпы роста в начале 2024 года. Это позволило повысить прогноз экономического роста на 2024 год в этих странах: в Армении ВВП увеличится на 7,5%, в Кыргызстане - на 5,5%, в Таджикистане - на 8,0%.

"Экономика Казахстана сохранит высокие темпы роста ВВП на уровне около 5% в 2024 году. Меры правительства по диверсификации экономики Казахстана будут выполнять роль катализатора в экономике, позволяя поддерживать устойчивые темпы роста ВВП на среднесрочном горизонте", - подчеркнули эксперты.

Прогноз роста ВВП в России в этом году повышен до 3%. Аналитики ЕАБР отмечают дальнейшее расширение внутреннего спроса, поддерживаемого высоким уровнем доходов населения и бюджетным стимулированием. На прогнозном горизонте потребительская активность будет постепенно снижаться под влиянием жесткой денежно-кредитной политики.

Также до 3,4% улучшен прогноз для Беларуси.

"Аналитики ЕАБР прогнозируют дальнейшее замедление инфляционных процессов в регионе операций банка: агрегированный показатель инфляции снизится до 5,8% по итогам 2024 года с 7,2% в 2023-м. Инфляционная картина в регионе остается разнородной: в Армении сохраняется низкая инфляция, а в Кыргызстане и Таджикистане инфляция может опуститься за пределы нижней границы целевого ориентира. В то же время Россия и Казахстан продолжают испытывать повышенное инфляционное давление. Аналитики банка ожидают постепенного движения темпов роста цен к целевым ориентирам: в Армении инфляция прогнозируются на уровне 1,5% в 2024 г., в Беларуси - 6%, в Казахстане - 8,3%, в Кыргызской Республике - 4,3%, в России - 5,8%, в Таджикистане - 4,1%", - уточнили в ЕАБР.

Несмотря на снижение инфляции, сохранение инфляционных рисков в крупных экономиках региона ЕАБР будет формировать осторожное отношение регуляторов к смягчению денежно-кредитной политики. Аналитики ЕАБР ожидают, что базовая ставка в Казахстане все еще будет находиться выше 13% в конце 2024 года. Банк России перейдет к циклу снижения ставки в этом году и на конец года она опустится до 15% годовых.

Подробнее с содержанием макроэкономического прогноза можно ознакомиться на сайте ЕАБР.

Для справки

Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц.

Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.

В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.





