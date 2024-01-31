26.01.2024, 21:05 10916
Экспорт пшеницы и меслина вырос на 21% в тоннах, однако менее чем на 3% - в деньгах
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За январь-ноябрь 2023 года Казахстан отправил на экспорт 6,7 млн тонн пшеницы и меслина на 1,7 млрд долл. США. Рост в натуральном выражении составил 20,6%, в денежном - всего 2,9%, energyprom.kz.
Наибольшая часть продукции традиционно была отправлена в страны СНГ: 4,8 млн тонн - на 19,2% больше, чем годом ранее. В денежном выражении экспорт составил 1,2 млрд долл. США, минус 1,6% за год. Основные объемы пришлись на Узбекистан (3,3 млн тонн), Таджикистан (888,2 тыс. тонн) и Туркменистан (528,1 тыс. тонн).
В прочие страны мира, не входящие в состав СНГ, Казахстан отправил 1,9 млн тонн пшеницы - на 24,3% больше, чем годом ранее. Здесь лидирует Китай: 519,5 тыс. тонн против всего 23,3 тыс. тонн годом ранее. В тройке ключевых направлений также оказались Италия (496,7 тыс. тонн) и Афганистан (418,6 тыс. тонн).
В ноябре прошлого года цены экспортных поставок на пшеницу и меслин уменьшились на 4,1% за месяц и на 8,4% за год.
В месячной динамике цены экспортных поставок для стран СНГ снизились на 6,9%, для прочих стран - на 0,8%.
В годовой динамике цены для стран СНГ упали сразу на 16,8%, а вот для остальных стран мира, не входящих в Содружество, - напротив, выросли на 3,2%.
Инвестиции в основной капитал в сфере выращивания зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство, по итогам января-декабря прошлого года составили 465,3 млрд тенге - на 3% больше, чем годом ранее.
В региональном разрезе наибольший объем инвестиций пришелся на Северо-Казахстанскую (126,6 млрд тенге), Костанайскую (89,5 млрд тенге) и Акмолинскую (78,2 млрд тенге) области. В целом инвестиции в секторе были зафиксированы в 16 из 20 регионов страны.
В сфере складирования и хранения зерна капвложения за двенадцать месяцев 2023 года составили 8,3 млрд тенге - на 13,2% меньше, чем годом ранее. В региональном разрезе в лидерах оказались те же Северо-Казахстанская (6,2 млрд тенге), Костанайская (995,9 млн тенге) и Акмолинская (656,7 млн тенге) области.
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19.01.2024, 19:48 34951
Услуги такси в Казахстане подорожали на 9% за год
Фото: Depositphotos
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За январь-декабрь 2023 года доходы компаний, оказывающих услуги такси в Казахстане, выросли на 17% за год, до 5,9 млрд тенге, сообщает energyprom.kz.
Услугами такси за этот период воспользовались 47,4 млн человек - на 2% меньше, чем годом ранее. Пассажирооборот сократился на 44% за год, до 1,4 млрд пкм.
За январь-ноябрь прошлого года инвестиции в основной капитал в сфере деятельности такси достигли 751,9 млн тенге против 495,1 млн тенге годом ранее. Годовой рост инвестиций в стоимостном выражении составил 51,8%.
Наибольшая сумма вложений пришлась на Алматы: 360,6 млн тенге - в 6,9 раза больше, чем годом ранее. Доля региона составила 48% от РК.
Новый налоговый режим для таксистов разрабатывает Минфин, сообщает inbusiness.kz. Согласно требованию, таксисты должны прийти в налоговые органы и зарегистрироваться либо могут зарегистрироваться онлайн (как ИП) через мобильное приложение. Для этого созданы необходимые условия. Однако рассматривается также возможность освободить водителей от уплаты налогов и возложить эту обязанность на операторов.
В декабре 2023 года проезд в такси подорожал на 9,1% по сравнению с декабрем предыдущего года.
В региональном разрезе сильнее всего рост цен ощутили жители Алматы: на 30,3% за год. На второй и третьей строчках антилидерства оказались Актюбинская и Абайская области: на 22,1% и на 17% соответственно.
Наименьшее годовое удорожание услуг такси было зафиксировано в Мангистауской области: на 1,2%. Еще в трех областях - Алматинской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской - цены остались на том же уровне, что и годом ранее.
На 15 января текущего года, согласно данным Numbeo, самые высокие цены на услуги такси в расчете на 1 км по стандартному тарифу были зафиксированы в Швейцарии (4,63 доллара США), Люксембурге (3,29 доллара США) и Кувейте (3,25 доллара США).
В Казахстане стоимость услуг такси составляла 0,61 доллара США - это самый высокий показатель среди стран СНГ. В Азербайджане проезд в такси в расчете на 1 км по стандартному тарифу стоил 0,59 доллара США, в России - 0,34 доллара США, на Украине - 0,32 доллара США, в Беларуси - 0,31 доллара США, в Армении и Узбекистане - 0,3 доллара США.
* У Украины в СНГ по целому ряду причин спорный статус.
02.01.2024, 08:00 241856
Опрос КТ: свыше 70% респондентов считают необходимым запретить фейерверки в жилых массивах Эксклюзив КТ
Фото: Акимат Алматы
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - По предварительным результатам опроса, подавляющее большинство респондентов считают необходимым наложить запрет на использование фейерверков в местах проживания людей, жилых массивах, вблизи больничных комплексов, домов престарелых и около кладбищ.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос. Респондентам предлагается ответить на вопрос: "Фейерверки (150-170 децибел) оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Считаете ли вы необходимым запретить их использование в жилых массивах и вблизи больничных комплексов, домов престарелых, около кладбищ и т.п.?"
71% участников опроса ответили: "Да, фейерверки следует запретить полностью"; 11% выбрали ответ: "Необходимо разрешить использование пиротехники только на городских площадях, в ТРЦ и офисных центрах"; 14% считают, что фейерверки необходимо взрывать везде и ограничения не нужны, и 4% участников опроса выбрали ответ: "Мне все равно".
Таким образом, подавляющее большинство респондентов высказались в пользу использования пиротехники в специально отведенных местах: на городских площадях, на территориях ТРЦ и в офисных центрах, в рекреационных зонах, на стадионах с обязательным привлечением пожарных, медицинских и правоохранительных служб.
Напомним, фейерверки оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Фейерверки неэкологичны на протяжении всего своего существования, сообщает recyclemag.ru.
Химический состав фейерверков содержит: уголь, селитру (нитрат калия), серу, порох, хлорат калия (другое название бертолетовая соль), а также мелкие металлические стружки. Именно соли металлов оказывают непосредственное влияние на цвет вспышки и визуальный эффект. Отмечается, что при взрывании фейерверки выделяют тяжелые металлы, алюминий, нитрат бария, соединения меди, перечислять можно долго. К коктейлю из тяжелых металлов можно смело добавлять мелкодисперсную пыль и окислители.
Перхлораты - химические соединения, которые способствуют окислению взрывчатых веществ, нарушают работу щитовидной железы. Частички пыли наносят вред дыхательной и сердечно-сосудистой системам. Во время праздников концентрация этих веществ в крупных городах превышает норму более чем в десять раз. Кроме того, оглушительный шум фейерверков губителен как для диких, так и для домашних животных.
Грохот безмерно пугает диких и домашних животных, приводя их предсмертное состояние. В панике животные выбегают на автотрассы и гибнут под колесами машин. В эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY заведующий лабораторией териологии и руководитель Центра мониторинга снежного барса Института зоологии КН МНиВО РК Алексей Грачев, говоря о влиянии громких звуков, издаваемым фейерверками, на диких животных, подчеркнул, что они испытывают колоссальный стресс.
По громкости взрывы пиротехники достигают 150-170 децибел, сообщает greenbelarus.info. Звуки на уровне выше 85 децибел при длительном воздействии могут быть опасны для слуха человека, а 120-140 децибел - порог болевого ощущения.
Также звуки взрывов, вспышки света и запах пороха могут вызывать у людей нежелательные воспоминания и ассоциации. Несмотря на популярность пиротехники, эти изделия могут привести к слепоте, потере слуха, изувечению, и каждый год мы узнаем о все новых случаях получения травм.
20 декабря начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС города Алматы Данияр Жусупов сообщил, что в новогодние праздники ежегодно происходит в среднем 13 пожаров. При этом около 20% возгораний от общего числа происходят по причине использования пиротехнических изделий. За последние 5 лет произошло 67 пожаров, 9 из которых по причине использования пиротехники.
В эту новогоднюю ночь также не обошлось без пожаров. В частности, в микрорайоне Нурсая Атырау загорелся жилой многоэтажный дом, а в Павлодаре из-за пиротехники загорелся балкон.
Спасатели МЧС работали в усиленном режиме. Силами Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана было совершено 163 выезда. За сутки произошло более 90 пожаров. Также поступило около 70 вызовов на поисковые и аварийно-спасательные работы.
22.12.2023, 11:05 96316
Потребительская уверенность казахстанцев в ноябре установила рекорд
Фото: Depositphotos
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Индекс потребительской уверенности казахстанцев в ноябре достиг 108,2 пункта, продемонстрировав рост второй месяц подряд. Это рекордный показатель за все 15 месяцев проведения макроэкономического исследования в стране. Год назад индекс CCI составлял лишь 101,7 пункта, сообщает пресс-служба Freedom Finance Global.
При этом компания пятый месяц одновременно изучает потребительскую уверенность, инфляционные и девальвационные ожидания жителей четырех стран Центральной Азии: Казахстана (3600 респондентов), Узбекистана (3600), Кыргызстана (1600) и Таджикистана (1200).
Месячный рост в Казахстане показали все пять субиндексов, из которых рассчитывается итоговый результат. Но сильнее всего выросли связанные с оценкой текущего состояния. Казахстанцы намного лучше стали оценивать произошедшие за последние 12 месяцев изменения в экономике страны и личного материального положения.
Рост потребительской уверенности в стране был обусловлен значительным улучшением фактических оценок. Субиндекс оценки текущего состояния экономики вырос на 8,9 пункта, достигнув 85,4 пункта, что является рекордным показателем за всю историю исследований. Почти 23% казахстанцев считают, что экономика за последний год показала улучшение.
В региональном разрезе лучший результат наблюдается в Кызылординской области, где 36% жителей отмечают положительные изменения в экономике. Также позитив преобладает над негативом лишь в Туркестанской и Жетысуской областях. Больше всего пессимистов в вопросе текущего состояния экономики можно увидеть в Западно-Казахстанской и Карагандинской областях. В обоих регионах доля негативных ответов достигает 51%.
Субиндекс фактической оценки изменений личного материального положения за последние 12 месяцев вырос на 6,1 пункта. Среди опрошенных жителей страны 37,9% считают, что их личное материальное положение улучшилось за последний год.
Также рекордно высокий уровень продемонстрировал уровень благоприятности условий для крупных покупок и расходов. 32,8% казахстанцев считают, что сейчас в той или иной степени хорошее время для крупных приобретений.
В Казахстане инфляционные ожидания обновили максимумы. Тем не менее инфляционные ощущения несколько упали вместе со снижением годовой инфляции. Доля ожидающих ускорения роста цен в течение месяца выросла с 24,6 до 30,2%, что является рекордом с декабря 2022 года. При этом ожидания сильного роста цен в горизонте следующих 12 месяцев - с 24,4 до 27,3%. Это является наивысшим показателем за всю историю исследования.
Среди отдельных товаров и услуг казахстанцев больше всего волнует рост цен на мясо и птицу, хлеб и хлебобулочные изделия, а также молоко и молочные изделия. По всем этим товарам 32-35% казахстанцев заметили сильный рост цен в ноябре, что, однако, примерно на 3 п.п. ниже результата октября. Отметим, что мука выпала из топов и теперь занимает пятое место, уступая еще овощам и фруктам.
Девальвационные ожидания казахстанцев немного выросли и приблизились к максимумам, которые были зафиксированы в сентябре. Это несмотря на укрепление тенге в ноябре на 2%. 55,4% опрошенных ждут ослабления тенге к доллару (53,9% - в октябре) через год, а 36,1% (34,4% - в октябре) - через месяц.
Пятая волна исследования потребительской уверенности жителей четырех стран Центральной Азии отличается разнонаправленностью динамики, прорывами и снижением некоторых показателей в отдельных странах. И все же если смотреть на общую картину, то второй месяц подряд наблюдается нахождение потребительской уверенности всего региона в положительной зоне. Данная тенденция может быть позитивно воспринята государством и бизнесом. С другой стороны, несмотря на падающую годовую инфляцию во всем регионе, единой уверенности у жителей по будущему росту цен нет. Поэтому необходимо внимательно следить за инфляционными ожиданиями, не констатируя преждевременную победу над инфляцией. Следующая волна исследования покажет, насколько эта динамика является единовременной или долгоиграющей", - заявил аналитик Freedom Finance Global Данияр Оразбаев.
Индекс кредитного доверия в Казахстане вырос на 1,3 пункта и остается примерно на уровне предыдущих четырех месяцев. Доля казахстанцев, считающих, что сейчас хорошее время для получения кредитов, выросла с 14,8 до 16,6%. При этом уровень депозитного доверия немного снизился: с 35,5 до 34,1%. Именно столько казахстанцев одобряют банковские депозиты в текущей ситуации.
Уровень спокойствия также заметно повысился, как и индекс потребительской уверенности. 57,3% казахстанцев отмечают, что сейчас скорее спокойное время, нежели тревожное (56,3% - в октябре).
При этом среди них существенно выросла доля людей, давших однозначный ответ, что сейчас спокойное время: с 32,9 до 35,8%. Ожидания по росту безработицы остаются на стабильном для последних шести месяцев уровне в 40,3%. Тем не менее беспокойство об отсутствии работы достигло минимума с мая. Год назад аналогичный показатель составлял 38,3%, то есть опасения казахстанцев по росту безработицы усилились за этот период.
19.12.2023, 12:34 151971
Объемы взаимных прямых инвестиций между странами ЦА растут опережающими темпами - ЕАБР
Фото: Depositphotos
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Объемы взаимных прямых инвестиций между странами Центральной Азии растут опережающими темпами со среднегодовым ростом в 9,2% в течение последних 7 лет, сообщает пресс-служба Евразийского банка развития.
Аналитики ЕАБР констатируют, что общий объем накопленных взаимных прямых инвестиций стран Евразийского региона составил 48,8 млрд долларов к концу первого полугодия 2023 года. Подчеркивается, что он вырос на 5,4% в 2022 года и продолжил рост в 2023 году.
Казахстан укрепил позицию лидера по привлеченным накопленным взаимным инвестициям в регионе с долей 27,2% на июнь 2023 года против 26,6% в 2021 году. Другие крупные страны - импортеры инвестиций в регионе: Узбекистан (19,8%), Беларусь (12,0%), Россия (9,8%) и Азербайджан (8,7%)", - проинформировали в пресс-службе.
Аналитики отмечают, что сырьевые отрасли повысили свою значимость во взаимных инвестициях государств Евразийского региона.
Сообщается, что их доля составила 37% на середину 2023 года по сравнению с 29% в 2016 году. Также параллельно растет и количество взаимных проектов в производствах с высокой добавленной стоимостью. Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме ПИИ с 2016 года увеличилась на 6 п.п., до 18%.
Также подчеркивается, что геополитическая ситуация оказала наибольшее влияние на отрасль финансовых услуг.
Ее доля сократилась с 10% в 2021 году до 8% в 2022-2023 годах. Открытие дочерних компаний региональных банков было локомотивом положительной динамики накопленных ПИИ в финансовом секторе в предыдущие годы", - сообщили в банке.
По данным аналитиков ЕАБР, объем взаимных прямых инвестиций в Центральной Азии составил 1,1 млрд долларов на первое полугодие 2023 году, что в 1,8 раза выше уровня 2016 года. Основные направления взаимных капиталовложений: сырьевые отрасли, обрабатывающая промышленность и финансовые услуги. Основные внутренние инвесторы в регионе - Казахстан и Узбекистан.
Сообщается, что в среднесрочной перспективе в динамике взаимных инвестиций в Евразийском регионе могут сохраняться неопределенности. По оценкам аналитиков ЕАБР, факторами, которые будут оказывать влияние на среднесрочные тренды взаимных инвестиций, станут:
- "эффект соседства": доля стран ЕАЭС во взаимных инвестициях Евразийского региона продолжит расти;
- динамичный рост в обрабатывающей промышленности. Этому будет способствовать выход стран региона на новые переделы;
- повышение привлекательности транспортно-логистического сектора. Это объясняется переориентацией товарных потоков, приоритетами стран Центральной Азии по развитию инфраструктуры сухих портов, логистических и распределительных центров.
Также аналитики констатируют, что на Китай и Турцию приходится 79,9 млрд и 68,1 млрд долларов соответственно из общего объема взаимных ПИИ, оцененных в 158,2 млрд долларов - взаимные ПИИ стран Евразийского региона с Китаем, Турцией, Ираном, арабскими государствами Ближнего Востока и Северной Африки. Китай в основном является чистым инвестором в регион. Турция, наоборот, - чистый реципиент капитала из Евразийского региона.
Отмечается, что накопленные взаимные ПИИ с Турцией динамично растут.
Среднегодовая динамика взаимных прямых инвестиций с Турцией составляет 13%, в то время как среднегодовые темпы роста взаимных инвестиций с КНР - лишь 3,2%. По сравнению с 2016 года взаимные ПИИ с Турцией увеличились в 2,3 раза, количество проектов - с 99 до 172. Заметная активизация турецких инвесторов наблюдается в Центральноазиатском регионе", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что ЕАБР ежегодно вкладывает в казахстанские проекты по 1 млрд долларов.
Справка:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
04.12.2023, 17:29 134616
От геополитики эмоций к геополитике гуманности на паузе
Фото: Depositphotos
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Контролируемое создание всеобщей паники в масштабе цифровизированного (медийно проникнутого) глобального социума в период пандемии c внедрением тоталитарных методов ограничения прав на перемещение, в том числе с применением методов контроля на базе цифровых решений, выступило в роли своеобразной проверки обратных реакций социумов разных стран на реализацию комплекса мер по слому предыдущей парадигмы, отличительной чертой которой было наличие у человека безоговорочного права по факту своего рождения.
Запрет на выход из дома без неоспоримого научного обоснования верности данного шага - мера, которую можно сравнить с режимом сегрегации или апартеида в отношении небелого населения. Даже тогда для ограниченной в правах части населения был разрешительный доступ лишь на часть объектов и городских территорий. Самые угнетенные имели прав больше, чем все мы (за исключением пары стран, в самую первую очередь - Беларуси) в период ограничительных мер периода пандемии.
Единичные страны гибко меняли практику, в основном шли путем взаимного копирования и наращивания запретных мер.
Среди управленческих элит-лидеров, кто успешно справился с нагнетанием паники, можно назвать власти России, но с оговоркой - за исключением администрации Москвы, которая дала пример полного копирования "западной моды" на медийное формирование паники и алогичные запреты. При этом в сопредельной Московской области все было реализовано принципиально более сбалансированно, как и в большинстве регионов страны, включаю второй мегаполис - Санкт-Петербург.
Москва - мегаполис с официальным населением около 13 миллионов человек, где на месяцы запретили выходить из дома всем кроме более миллиона гастарбайтеров, работники стройки и сервисных организаций), чиновников и работников медиа, работников социальных и экстренных служб, работников ключевых производств, работников торговли и служб доставки. Почти все люди из данных категорий ежедневно добирались на работу с помощью городского наземного и подземного транспорта. Одновременно одиночные поездки на такси или личном транспорте к родственникам были запрещены, как и выход из дома и нахождение у подъезда на свежем воздухе.
Показательно, что изменения в законодательство, которые вносились в обоснование уже принимаемых мер, могли быть при желании истолкованы против предпринимаемых региональными властями шагов.
К примеру, согласно новой редакции статьи 207.1 УК РФ, "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств будет наказываться штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет.
При этом отмечается, что обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасности граждан, признаются чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения".
С одной стороны, такие решения были необходимы для контроля процессов и реализации карантинных мер, с другой - как с точки зрения данных положений рассматривать запрет на прогулки вне дома на открытом воздухе при хорошей весенней погоде? Трудно представить, что существует научная доказательная база, подтверждающая, что свежий воздух и солнце способствуют ухудшению состояния инфицированных респираторным заболеванием, переносящих заболевание в легкой форме? Или тех, кто не инфицирован - разве есть данные, что уединенные прогулки снижают иммунитет и повышают риск заболевания? А категории пациентов, которым в обязательном порядке прописаны прогулки на свежем воздухе?
При всем при этом в целом первая жесткая реакция властей России выглядит обоснованной, учитывая, как это видится аналитически, небеспочвенные подозрения о возможном появлении вируса в Китае в силу действий третьей стороны.
В книге пентагоновского старожила-аналитика 7 Deadly Scenarios: A Military Futurist Explores the Changing Face of War in the 21st Century, которая увидела свет в 2010 году, один из вариантов катастрофы - пандемия на базе мутации птичьего гриппа.
Последовательным был Китай - запрет сопровождался в части провинций мерами по дезинфекции улиц силам РХБЗ, централизованной доставкой продовольствия населению, тотальной обязательной вакцинацией.
В России провели учения РХБЗ и в ряде случаев применили (например, в Челябинске) для дезинфекции улиц, как и в ряде случаев в Казахстане. В Беларуси ввели рекомендательную самоизоляцию (без принуждения) и по необходимости применили РХБЗ с изоляцией выявленных контактов в медицинских учреждениях.
В целом большинство стран провалились в части применения адекватных заявленной степени риска мер, а именно: проведение дезинфекции пространств, изоляция в медицинских учреждениях пациентов и контактов, развертывание мобильных и полевых госпиталей. Иными словами, "ночной сторож" показал профессиональную непригодность в реализации мер реагирования и запер население по домам в ожидании, что будет.
Эксперимент показал, что массы податливы к управлению медийными средствами, даже без полного исключения альтернативного рационально-скептического мнения из повестки и готовы слепо выполнять требования с прямым ущербом своим жизненным интересам.
Вероятно, пропорция населения в странах массового проникновения медиа, для которых образование - это фрагментарное знание, но не понимание, уже достаточно большая, что и позволяет через медиа внедрять идеи произвольного содержания.
Несмотря на то что в информационном пространстве звучали голоса экспертов от медицины, вирусологии о том, что предпринимаемые меры не пропорциональны и несут больше вреда, чем пользы, их удалось купировать за счет буллинга - клейма "антиваксеры" в сочетании с мерами управления выдачей новостной ленты агрегаторами и социальными медиа.
Предположения о том, что пандемия - это не пик кризиса, а начало вхождения в длительный период потрясений, оправдались.
Сразу после завершения первого этапа слома прежней практики и фиксации доходов корпораций начинается работа по запуску серии крупных войн.
Вероятно, война России и Запада должна была стартовать в конце 2020 - начале 2021 года в Беларуси, как развитие политического кризиса, вызванного попыткой цветной революции.
Сценарный план мог быт следующим. В рамках протестов в Беларуси группы "мирных демократических граждан" захватывают пару региональных администраций (уровня районного центра или даже области). Это ведет к активным действиям силовиков с вероятным применением боевого оружия. Сразу за этим на территории Беларуси начинают действовать группы "патриотов" из числа украинских боевиков (для Гомельской области) и польских диверсантов (для Гродненской и Брестской областей). Это приводит к введению в Беларуси режима контртеррористической операции. На этом этапе в стране должны были произойти инциденты с российскими военными объектам или, если бы врагам Беларуси повезло, с силами России, которые, вероятно, могли быть присланы в ключевые города для подстраховки. Далее - вывод конфликта через "мировое сообщество" в русло гуманитарной интервенции и перехода в войну Украины и России на территории Беларуси с активным вовлечением прокси НАТО.
Как мы сейчас знаем, в ходе протестов в Беларуси было задержано множество белорусских и иностранных граждан - участников экстремистских группы, в том числе посещавших "тренинги" в Украине и участвовавших в событиях 2014 года, АТО на Донбассе. Польша активно осуществляла подготовку к вторжению путем передислокации войск и учений с отработкой форсирования водных преград. Сюда же стоит добавить откровения Порошенко о том, что он санкционировал операцию с бойцами "Вагнер", которая почти удалась на территории Беларуси и вызвала на короткий период времени сложности между Минском и Москвой. Притом что ситуацию удалось взять под контроль, диверсии "демократических сил" в отношении военной инфраструктуры России на территории Беларуси и важных гражданских объектов Беларуси также произошли, хотя и не достигли нужной степени разрушительности.
Второй, дополняющий сценарий - это ситуация в Казахстане. ОДКБ действовала стремительно и эффективно. Что также не позволило открыть конфликтный фронт.
В итоге был задействован безотказный вариант - прямая армейская операция Украины против Донбасса и Крыма, когда уклониться от боевых действий возможности уже не оставалось. Был выбор - вступать в военное противоборство упредительно или в рамках гуманитарной интервенции в зону этноцида.
При всей критической стратегической важности России вероятность, что борьба с ней - это этап, а не финальная цель, велика. Финальная цель не исключено - не подавление амбиций и возможностей конкретного государства, даже если это Россия или КНР, а смена организации пространства и социума в целом. Столь часто звучащее предположение о том, что Запад бьется за сохранение своей финансово-управленческой гегемонии - верное утверждение, но как промежуточная цель.
Целью может быть подготовка системы правил и прав, общественных отношений и процессов под вхождение в массовую экономику решений 6-го технического уклада и вход в стадию формирования 7-го технологического уклада.
При таком фокусе целеполагания мир в целом и страны в отдельности будут "выравнивать" как площадку под новую комплексную застройку.
Что мы видим сейчас - мир быстро вводят в состояние, пригодное для коренного пересмотра всех правил, смены ролей и обнуления некогда ключевых активов.
Казалось бы, еще вчера политические и военно-политические решения стран были в обязательном порядке обусловлены практикой, согласно которой политикам надо было убедительно делать вид, что они ведомы этическими мотивами и реагируют на эмоциональный отклик масс. Сегодня мы видим реализацию политических планов в режиме "на пролом".
За полтора года украинского кризиса способ публичного обоснования тех или иных шагов со стороны многих политических акторов прошел эволюцию от ставших в 80-е и 90-е единственно допустимыми для "рукопожатных" политиков сценически выверенных реверансов общественному мнению - хотя их же команды через медиа и лидеров мнения и создавали необходимую общественную повестку - до показного игнорирования общества.
Мы уже перестаем удивляться демаршам и даже откровенным выходкам легально избранных политиков, нет возможности написать "легитимных". Все чаще позиции публичных фигур во многих странах занимают персоны откровенно некомпетентные, но не случайные. Их персональная случайность применительно к занимаемой позиции - важная характеристика, так как благодаря ей они способны озвучивать тезисы с произвольно большой степенью несовместимости со здравым смыслом и наблюдаемой реальностью.
Выставив для публики таких фронтменов, которые переключают внимание с обсуждения сложной и предельно драматической ситуации на себя, команды стратегического планирования снимают "непроизводственную" нагрузку с госсистемы на создание сюжетов по убеждению масс в необходимости принятия сложных, неприятных и рискованных решений.
Как итог, растет степень допустимого - не в смысле приемлемого, а того, что может произойти в реальности.
Политика как шоу создала в растущем числе стран ситуацию, когда картинка сама по себе, лица принимающие решения - сами по себе и не подотчетны обществу и большинству, если не всем, публичных институтов государства.
Когда политик только играет роль, то он, очевидно, полностью зависим от системы, что определила его на данную позицию, и он исключен из процесса принятия решений, доступа к ключевой информации.
Все выглядит таким образом, что консьюмеризм, который в 60-х стал спасением для многих стран Запада от массового вовлечения населения в разрушительную политическую борьбу (мощные профсоюзные и политические движения с четкими и системными запросами на преобразования, полярными взглядами), породил сначала поколение "взрослых детей" (вечные студенты, созерцатели, саморазвитие как цель, жить здесь и сейчас), а потом создал из них генерацию людей, всерьез играющих в политику, - избирателей и политиков, которых они выбирают.
Выборы - как шоу, голосование - как болеть за любимую команду или обсуждать сценарий сериала, видеть картинку и согласно усвоенному с детства маркетинговому букварю осуществлять нужную реакцию.
Это люди, живущие в медиа и не понимающие мира вне медиа. Социальные медиа лишь кратно увеличили энтропию. Кроме профессиональных манипуляторов - классических медиа, теперь возникла огромная прослойка "инфлуенсеров" с образованием на базе фейсбук (берем как имя нарицательное), легальных и не очень стимуляторов, сериалов и коучей по саморазвитию.
Люди, проживающие в медиа, нуждаются в постоянной ротации сюжетов, так их воспитал маркетинг. Новый сезон - новый тренд. Много сказано про клиповое мышление, но сезонность трендов дает свой вклад - люди привыкли забывать прежних героев. Никого не смущает, что за 6-12 месяцев прежнее "правильно" становится в "корне плохо". Если так можно в маркетинге, где люди выбрасывают кровно заработанные средства под воздействием дюжины сюжетов на очередную вещь (услугу), которая им объективно не нужна, почему эту психологическую особенность генерации живущих в медиа не использовать в политике.
Сегодня правильно помогать одной стране, завтра правильно ввести против нее блокаду, сезон сменился - новые тренды. Болонская система и кейсовая модель обучения облегчают задачу - вымывается во всех странах группа населения, кто обучен рассуждать системно и критически.
Политики поколения живущих в медиа - такие же люди, им тоже нужны новые сюжеты. Тем более они взращены на медийно упрощенных и ярок украшенных образах из истории. Это формирует запрос на подражание образу при игнорировании тернистого пути становления, как это было у любой реальной исторически значимой личности.
При этом новые сюжеты нужны и электорату: для поддержания тонуса, веры в эффективность системы, а также для восполнения пустот в эфире - население приучено к соучастию через медиа "в реальных событиях". Им показывают, объясняют спикеры и участники ток-шоу, вовлекают через опросы.
Взаимно выигрышная ситуация для населения и формальных лидеров стран из генерации ведомых медиа. В выигрыше и экспертные команды: все прежние сложности с политически заряженным и организованным населением, а также избранными и вовлеченными в сущностный процесс лидерами ушли в прошлое. На современном этапе необходимо лишь готовить контент - для масс и формальных лидеров.
И это тренд не только классического Запада.
Вторая проблема генерации живущих в медиа - это не просто незнание, а эмоционально-когнитивное безразличие к позиции, которая изложена источником, если даже они с ней столкнутся, который не является лично выбранным (любимым). Чужие источники - это все ложь, выдумка или просто шум.
Ровно как в спортивном азарте - не важно как, "главное - чтобы мои победили". Правила? Только для нас. И вот в этом разрушительный итог прожития в медиа, который окончательно снимает в условиях постиндустриального общества любые естественные преграды для катаклизмов.
Посмотрим на события за последние два года и оценим степень разбалансировки сдержек и противовесов.
Когда украинская сторона в конце 2020 года начала новую волну интенсивных обстрелов городов Донбасса, не только коллективный Запад, но и Юг - Арабский Восток, Латинская Америка, Индостан, Африка не реагировали. Реакции были только от союзников России.
Также все эти группы стран, которые в иных ситуациях очень активно взывают к коллективному действию в интересах своей позиции, не реагировали на казни российских пленных и украинских гражданских, которые даже были засняты на видео, промолчали при массовом и демонстративно показательном применении запрещенных противопехотных мин и кассетных боеприпасов, в том числе по гражданскому населению - городам Донбасса.
Не было реакции при множественных ударах по Запорожской АЭС, ее хранилищам отработанного топлива. Запорожскую АЭС систематически обстреливали ствольной гаубичной артиллерией, дронами, а это девятая по размерам АЭС в мире, и всем в целом все равно, кроме прямых союзников России.
Совсем никак мировое сообщество, в том числе глобальный Юг, не отреагировало на разрушение Каховской ГЭС.
Все это - вопиющее наращение гуманитарного права. Не было ни конференций, ни митингов, ни ярких речей политиков Юга.
Новый конфликт - на Ближнем Востоке - был начат максимально жестоко, как карательный рейд с умышленным и демонстрируемым через медиа варварством, когда население расстреливали и разрывали в прямом смысле на части.
В этот момент глобальный Юг был нем, а как раз это и было окном возможности спозиционировать себя как геополитический клуб, от которого что-то может зависеть.
Отдельное осуждение действий ХАМАС, которые были инициативными и в момент совершения не были чем-то спровоцированы, произойдет сильно позже, когда нарисуется перспектива полного демонтажа Палестины и всех движений, связанных с ней. Изначально многие политики Юга делали пиар, фактически оправдывая ХАМАС - "они же борцы". Более того, раздавались голоса о священной войне. Это как раз очень показательно, целый ряд лидеров Юга, судя по всему, в силу информационно-культурного искажения восприятия истории и реальных процессов, о которых идет речь выше, считает, что "священная война" может быть только с их стороны, так как они чаще про это говорят. Но "священная война" может быть с любой стороны, притом при любом культурном коде.
Ответ Израиля был полностью вне рамок гуманитарного права.
Как представляется, многие страны мира за шумом санкционных баталий не уловили момента завершения этапа гуманности в рамках постиндустриального периода развития и перехода к постгуманности в период постиндустриализма.
В практику возвращается предельно жесткий Realpolitik. Новый-старый принцип был апробирован в Закавказье, когда все в прямом эфире наблюдали вторую войну за Нагорный Карабах.
Возможность второй войны за Нагорный Карабах была обусловлена геополитической конфигурацией в макрорегионе. Однако все процессы связаны. Что можно раз, можно и два. Второй раз - это сорванное наступление Киева на Донбасс. А три - это уже принятая практика, три - Ближний Восток.
История принципиально беспощадна.
Страны, которые решились в силу момента сыграть вне прежних правил, получили краткосрочный успех, и то не все - Украина проиграла все и сразу, стали инструментом возвращения практики циничного реализма и Realpolitik на историческую арену.
Как ни крути, но Азербайджан, а не Анкара и не другие столицы запустил вторую войну за Нагорный Карабах, и именно это останется в истории. Эксперты отметят системную и деструктивную роль Еревана, европейских столиц, но помнить будут тех, кто вышел вперед.
Украина на время смогла сыграть роль жертвы, но стрелять по городам начал Киев, и этого не изменить. Очень вероятно, что ситуация на Ближнем Востоке выгодна и поощрялась многими сторонами, но первые выстрелы в новом раунде сделал ХАМАС.
Все, кто рискнул и кто был союзником-подстрекателем, - в зоне исторического риска.
Это касается даже таких крупных, на первый взгляд, субъектов, как Турция. Стамбул активно играл сразу на многих досках, но не заметил, как оказался в центре региона, который с большой вероятностью приговорен к полному и тотальному переформатированию.
Экспертные команды геополитических грандов умело играют на гиперэмоциональности этносов Юга, их культуре публичной демонстрации гордыни, а также слабости аналитических команд, которые, вероятно, не понимают своих оппонентов, что и ведет к подчеркнутому отрицанию позиции контрпартнера со стороны публичных политиков многих стран данной группы.
Манипулируя публичными аспектами и предсказуемыми культурно обусловленными реакциями, экспертные команды геополитических грандов создают предпосылки, при которых страны глобального Юга самостоятельно формируют для себя неблагоприятную ситуацию.
Стратегия отрицания оппонента его жизненных интересов, особенно с отсылкой на религиозно-культурные мотивы, губительна. Оппонент объективен и будет действовать согласно своему целеполаганию, что должно быть учтено максимально полно.
Заложенные историей риски умело подогреваются медийно-культурными аллюзиями и информационными вбросами со стороны внешних по отношению к региону интересантов. Это создает условия, когда субъекты по своей воли выполняют план третьей стороны, заводя свои страны в тупик.
Лидеры страны как бы всерьез считают, что наличие древней истории гарантирует что-то в настоящем или тем более в будущем.
Геостратегии безразлична археология, она работает с текущим ресурсом реально, а не воображаемо располагаемыми компонентами силы со стратегической глубиной пространства и социально-экономической системы.
Как видится, страны глобального Юга попали в следующую ловушку. В послевоенном глобальном дискурсе доминировали постколониальные мотивы, формальное (на словах) отношение к народам и элитам, обретающим самостоятельность, с позиций покровительства.
Медийная картинка с образами "понимания", "содействия", "снисхождения" за десятилетия перешла в категорию само собой разумеющегося, естественного положения дел.
Это мы видим в допустимости со стороны официальных и общественных лиц стран Юга публичного снисхождения к актам терроризма (очень мягкого осуждения, на грани оправдания), проникновения и поощрения в культуре мигрантов с юга лидерами мнения трактовки реальности, что принимающие страны и народы "обязаны", что города, принявшие мигрантов, вдруг начинают трактоваться мигрантами как "свои", нормальности непротиводействия этнических групп формируемой их же представителями преступности.
Вероятно, часть лидеров Юга из генерации живущих в медиа приняли данную ситуацию как единственно возможную и самоочевидную.
Но это была двусторонняя игра в поддавки с момента краха социалистического блока, который мощно стимулировал прогресс многих стран Юга. Одна группа стран и элит делала вид, что не способна заниматься развитием своих государств (на самом деле не было мотивации), другая - что готова имитировать покровительство бесконечно долго.
Когда элиты Юга забыли про исходную диспозицию и причины такой игры, которая была выгодна элитам обеих групп, правила начали стремительно меняться.
Экспертные команды Запада, дав в очередной раз начать конфликт в прежнем формате, неожиданно для глобального социума и части элит повели его по пути тотальной ("священной") войны с двух сторон. Неслучайность событий и серьезность намерений в отношении региона подчеркивается объемами стянутых средств проекции силы - авианесущих групп.
Безмолвный" саммит Организации исламского сотрудничества не смог предложить ничего. Да, он осудил Израиль, но не осудили действия ХАМАС, который, как бы кому ни хотелось, начал этот раунд борьбы. Саммит показывает, что глобальный Юг в реальности не готов ни функционально, ни аналитически, ни морально к тому, что старый мир взаимных поддавков окончен и геостратегия возвращается в состояние публичной свободы от моральных императивов.
Наступает мир баланса силы, в котором имеет смысл только твоя реальная стратегическая глубина, функциональная устойчивость и гарантированные союзные связи.
Вероятно, с очередной войны на Ближнем Востоке начинается серия вооруженных конфликтов с максимальным применением всех средств поражения (коме ОМП) в отношении не только боевых сил, но и накопленного антропогенного ресурса противоборствующей стороны. То есть можно ожидать серии пространственно локализованных военных конфликтов, которые ведутся в логике тотальной или "священной" войны.
Применительно к Передней Азии, которую сейчас начали разрушать, стратегическая глубина есть только у Ирана и Сирии. Именно поэтому не будет войны с Ираном и новой прокси-войны в Сирии, локализованные удары и акции - возможны.
Остальным странам региона надо осознать, что задача данного раунда: одних уничтожить об вторых, чтобы заменить третьими для выгоды четвертых.
Если на текущем этапе какой-то этнос потеряет свою государственность - возврата к ней не будет.
Россия гипотетически могла бы вписаться в сохранение региона в силу своих цивилизационных воззрений, но на данный момент железных мотивов для этого нет, как и свободного ресурса.
Региону при этом некого винить кроме самих себя. Вкладывать ресурсы необходимо не только в роскошь, но и в обустройство своей ойкумены. У стран было время с 1991 года, после "Бури в пустыне", для осознания своей стратегической беспомощности в условиях ухода Союза и принятия мер для выживания стран в условиях кризиса.
Время было упущено всеми кроме Ливии, потому ее снесли лобовой атакой, и Сирии, которую разрушали через ИГИЛ.
Цикл гуманности и окно возможностей для национального строительства народы прошли. Множественность политических субъектов объективно не будут востребованы геополитической системой на текущем этапе цивилизационного развития, культурные локальные особенности - сколько угодно, но без прав в экономике, политике, стандартах технологий.
Кто не успел построить крепкое национальное государство за 1980-е - начало 2020-х, тот, скорее всего, опоздал. С правами народов в горизонте не менее одного поколения никто нянчиться не будет. Это надо было ранее, когда была конфронтация двух полюсов на принципах идеологии, когда шла "мягкая" реконкиста пространств после ухода одного полюса. Инструмент национальных государств был удобен для этапного перетягивания народов из одной группы в другую - эффективно использовался аспект исторических амбиций и обид.
Сейчас идет консолидация альтернативного полюса и дальнейшее "мягкое" перетекание пространства и населения стало невозможным, только через силовую борьбу. Это делает бессмысленным дробление на мелкие государства и ставит запрос на консолидацию блоков, при этом не обязательно формировать унитарные или федеративные формально единые страны. Важен не формализм, а единство постановки и реализации целей.
Целенаправленно ликвидировать юридические суверенитеты стороны не станут - бессмысленные затраты, но и искусственно поддерживать тех, кто не справляется сам, также не станут.
Будущая конкуренция полюсов будет, вероятно, в том, чья система элит возглавит новую попытку построения несоревновательной системы мироустройства. Такая система должна быть не политической (религия в данном случае как политическая сущность), а функциональной - мир-корпорация с дивизионными ролями у текущих субъектов. Такой мир может быть как утопичным, так и анти-утопичным - форматом обновленного имперского колониализма. Все зависит от того, какая команда элит выиграет предварительный раунд (только что начался) и будет лидировать в постановке целей и правил.
На данный момент есть "старая команда", которая продвигает жесткое ограничение на рождаемость в мальтузианской логике, развитие и контроль миросистемы через бесконечный круг финансовых взаимозависимостей. Это - традиционный Запад.
Быстро идет оформление второй команды, которая продвигает на практике этатистскую глобализацию, то есть сотрудничество стран, которые держат слово и движимы метафизикой идеалистического развития.
Для этих стран первичны цели развития, принцип нерушимости обязательств и принцип железного соблюдения принятых правил. По этим показателям определятся "свой-чужой", а не по религии, языку или этнической группе. Это и проще, и сложнее, сложнее для народов, которые не могут мечтать и действовать за рамками бытового накопления, не могут быть пионерами.
Никакой третьей группы пока не видно. Значит, все иные регионы будут в логике стратегической игры "разобраны" между сторонами с четким подчинением целям группы. Те, кто не войдет в одну из групп, будут пространством игры - худший из возможных вариантов. Это сразу проигравшая сторона.
Возводить новые государственности никто не станет, сейчас ресурсы уйдут на полную смену поколения технологий и адаптацию социума под совершенно иной кибер-социальный мир - 6-й и 7-й технологические уклады.
Для народов-прожигателей, народов-мигрантов - это очень плохое обстоятельство. Их нишу займут машины. Именно поэтому Китай держит отрицательный прирост населения и запускает в серию роботов-гуманоидов.
Наиболее благоприятный вариант - оказаться во второй группе -этатистской глобализации. К ним можно отнести по состоянию на текущий момент Китай, Россию, Иран, Казахстан, Беларусь.
Каждое из этих государств-наций на практике доказало умение:
- обеспечивать научно-технический прогресс в условиях противодействия глобальной среды;
- обеспечивать восходящую социально-экономическую динамику вне зависимости от конъюнктуры;
- результативно управлять социальными и демографическими процессами, достигая поставленной цели в долгосрочной перспективе;
- быть надежным партнером вне зависимости от политической конъюнктуры.
К данной группе стран тяготеет широкой перечень государств, которые имеют равные шансы как стать в ряд с данными системообразующими государствами полюса, так и не справиться.
Для каждого государства - потенциального партнера есть свой главный риск. Для одних - проблема социально-демографических процессов, когда население идет по обратному пути к восходящему росту и становится источником проблем, в том числе для партнеров. Для других - неумение и невозможность в силу отсутствия внутринациональной стратегической управленческой глубины обеспечить выполнение принятых обязательств до конца. Третьи имеют слабость в научно-технической базе, экономической базе.
Эти вызовы выглядят не простыми, но решаемыми при выборе странами соответствующего целеполагания и демонстрации системной воли. Например, ряд стран Африки на ходу меняют свои перспективы, пусть и такими резкими инструментами, как переворот, но получают шанс не проиграть свою историческую перспективу в новой парадигме.
Надо понимать, что в первую очередь творческо-технологического и ресурсного потенциала стран этатистской глобализации достаточно, чтобы вытянуть в будущее еще несколько десятков стран.
Но для этого народы должны принять вызов будущего, решиться на стратегию свершений, отказаться от мелкой политической подлости на государственном уровне и экспорта этнической и религиозной преступности на уровне общества.
Предположу, что такой выбор сделан КНДР и рядом стран Африки, что активно прощаются с европейским колониализмом и где элитам нечего терять, только вперед.
Другие страны пойдут по пути промедления и окажутся между жерновами геополитики и технологий.
Западный, условно - финансово детерминированный, блок сформирован и в целом готов к схватке. Ближайшие годы он будет "разогревать" свои социумы разнообразными шоковыми приемами для возвращения основного населения из состояния благодушного прожития в мотивированную борьбу. Возможны как экономические шаги, на что указывают слова Макрона и Шольца о том, что период благоденствия прошел, так и криминально-этнические акции. Относительно второго - придумывать особо ничего не надо, достаточно просто дать негласное согласие на ответную реакцию. Общины мигрантов и их "лидеры мнения" уже все сделали для этого - обеспечив мотивированное и устойчивое отрицание принимающими обществами искусственно привнесенного культурно-этнического субстрата. Создана потенциально очень тяжелая проблема внутреннего этнокультурного конфликта - также итог двойной игры в поддавки: одна сторона делала вид, что готова интегрироваться, на самом деле строила этнические сети теневой экономики, вторая - делала вид, что готова брать на себя труд по культурной интеграции и мягкой ассимиляции. На самом деле красиво звучавшая и столь модная повестка толерантности и "дружбы народов" вне жесткой политики принимающих стран по принуждению к интеграции - это прямой путь к тяжелому внутреннему конфликту. Как бы это неполиткорректно ни прозвучало, но обеим сторонам в Западном блоке такой внутренний конфликт выгоден, а значит, он неминуем.
Остается третья группа, наиболее обширная. Государства там не в контексте, живут в инерции старой парадигмы, мыслят категориями раннего индустриального общества - региональные союзы, этнокультурная и религиозная солидарность, разовые интриги ради сиюминутной выгоды. Это уровень дискурса и аналитического видения, приемлемый при оговорках для третьего технического уклада или 4-го при условии наличия глобальной идеологически мотивированной полюсной системы. Оба условия не соблюдаются, и это значит, что данные страны из разряда субъектов определяют себя в ресурсные объекты в геостратегии.
Только нации несут ответственность за свою судьбу.
Автор: эксперт Сергей Ломов, кандидат политических наук
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
30.11.2023, 12:20 145606
Казахстанская ипотека входит в число самых дорогих в мире
Фото: Depositphotos
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В Казахстане произошло знаменательное событие: численность населения достигла 20 млн человек. Вместе с тем проблема обеспечения населения страны жильем становится все острее, сообщает energyprom.kz
К концу 2022 года обеспеченность жильем на одного проживающего в РК составила 23,4 квадратных метра - всего на 0,9% больше, чем в предыдущем году. Это значение существенно ниже стандартов ООН - 30 квадратных метров. Именно такой показатель, по мнению Организации Объединенных Наций, является минимально допустимым в развитых странах. Для сравнения: в соседней России уровень обеспеченности жильем составляет уже более 28 квадратных метров на человека, в Великобритании - 35 квадратных метров, во Франции и даже в густонаселенной Японии - 39 квадратных метров, в Германии, чьи проблемы с жильем общеизвестны - 46 квадратных метров, в США - 68 квадратных метров, а в Австралии - и вовсе 89 квадратных метров.
Основная причина низкой обеспеченности жильем в Казахстане - низкий уровень доступности приобретения этого жилья. Ключевую роль в процессе приобретения жилья в стране играет ипотека. Для многих людей это основной и порой единственный доступный способ стать собственником жилья. В стране есть ощутимая потребность в жилье, и ипотека становится неотъемлемой частью жилищной политики.
Одним из самых популярных направлений ипотечного кредитования в Казахстане остается система жилищно-строительных сбережений (ЖСС), которая по факту является наиболее доступным способом приобретения жилья. Единственный фининститут, реализующий систему ЖСС в Казахстане - "Отбасы банк". Именно этот банк в рамках системы ЖСС предлагает самые низкие ставки, позволяя гражданам приобретать жилье. У "Отбасы банка" есть два основных варианта займов: жилищный, с накоплениями от 3 лет и ставкой ГЭСВ всего от 3,6%, и самый популярный промежуточный заем.
Сообщается, что сейчас процентные ставки по ним составляют 6%-10%, а с 15 февраля 2024 года они снизятся до 6%-8,5%. Размер ставки по кредиту будет зависеть от срока накопления на депозите и значения оценочного показателя: чем они больше, тем ниже ставка.
На сегодняшний день количество участников системы жилищных строительных сбережений составляет 2,7 млн человек, или, по оценочным данным, 28% от экономически активного населения страны. При этом из года в год наблюдается рост: к примеру, в 2021 году доля составляла 23,5%, в 2020-м - 20,3%, в 2019-м - 16,9%, в 2018-м - 14,2%. В текущем году новыми участниками системы жилищных строительных сбережений уже стали 377 070 казахстанцев. В целом доля банка от всего портфеля ипотеки страны составляет 56% (по состоянию на 1 октября 2023 года).
Система ЖСС основана на принципе солидарности. В то время как одни накапливают, другие могут получать кредиты на основе этих накоплений. Это позволяет обходиться без привлечения внешних финансовых ресурсов, что делает займы доступными для граждан. Система помогает планомерно накопить средства, даже имея невысокий доход, и затем взять заем по приемлемой ставке. Этот инструмент сейчас остается доступным практически для всех.
В свою очередь ипотечные продукты готовы предоставить еще 12 из 21 БВУ РК. Однако коммерческая ипотека довольно дорога и малодоступна для граждан страны. В ноябре 2023 года годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) по "обычной" ипотеке, то есть по займам вне партнерских программ банков и льготных госпрограмм, а также не по системе ЖСС, варьировалась от 15% до 26,5%. Это настолько высокие ставки, что мало кто из казахстанцев будет рассчитывать на такой вариант. Кроме того, это минимальные ставки, итоговое значение может быть еще больше.
Минимальные значения ГЭСВ от 15% до 20% предлагают три фининститута - "Банк ЦентрКредит", Altyn Bank и "Банк Фридом Финанс Казахстан". У 7 БВУ минимальная ГЭСВ и вовсе превышает 20%: у Halyk Bank - от 20,4%, у "Шинхан Банка" - от 20,9%, у "Нурбанка" - от 21,4%, у ForteBank - от 22,3%, у Bank RBK - от 23,2%, у "КЗИ Банка" - от 24,8%, у Банка Китая в Казахстане - от 26,5%. При этом последние два упомянутых БВУ, помимо высокой ставки, выдают ипотеку на короткий срок (5 и 7 лет соответственно), что также делает заем практически недоступным для обычных граждан.
Отмечается, что БВУ РК постепенно ужесточают требования к платежеспособности клиентов, что в свою очередь также оказывает ограничительное влияние на доступность приобретения жилья.
Также высокие процентные ставки по ипотеке в РК подтверждаются и международными аналитиками. В частности, согласно данным аналитиков Numbeo, в рейтинге по процентным ставкам по ипотеке среди 104 государств и территорий Казахстан оказался в десятке стран с самыми высокими ставками.
27.11.2023, 11:54 155546
В Казахстане за последний год количество самоубийств среди подростков выросло почти на треть
Фото: ranking.kz.
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Общее количество суицидов в Казахстане за январь-октябрь 2023 года увеличилось на 3,4%. При этом количество самоубийств среди подростков выросло на 30%. За десять месяцев из жизни ушли 169 несовершеннолетних казахстанцев, из них 27,8% составили дети в возрасте от 5 до 14 лет, 72,2% - подростки от 15 до 17 лет. Именно в этой возрастной категории наблюдается активный рост количества завершенных суицидов (плюс 45,2% к аналогичному периоду прошлого года), информирует ranking.kz.
Больше стало и тех, кто попытался свести счеты с жизнью. Количество попыток суицида молодых казахстанцев в возрасте от 5 до 18 лет за год выросло на 17,8%: с 253 до 298 случаев. Не исключено, что их реальное количество было намного больше, ведь неудачные попытки суицида, которые обошлись без последствий, нередко нигде не фиксируются. Например, в России незафиксированных попыток подростковых самоубийств в 15 раз больше, чем учтенных. В Казахстане такой информации в открытом доступе нет.
Многолетние данные Комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры (КПСиСУ ГП) РК говорят об отсутствии четко выраженного тренда подростковых суицидов и попыток. Динамику таких несчастных случаев скорее можно назвать скачкообразной. Например, после двухлетнего периода роста в первый год пандемии количество самоубийств сократилось сразу на 20,6%, а на следующий год, после окончания локдаунов, показатели вернулись к прежнему уровню. В 2022-м аналитики КПСиСУ ГП РК вновь сообщили о небольшом снижении показателей (минус 11,4%).
Как среди взрослых, так и среди детей от суицидов чаще гибнут представители мужского пола. За январь-октябрь текущего года 68% (или 115 случаев) всех подростковых самоубийств пришлось на мальчиков. И именно в этой группе наблюдался значительный рост: плюс 45,6% за год.
Завершенных суицидов среди девочек было в два раза меньше: 54 случая. При этом девочки намного чаще, чем мальчики, совершают попытки суицида: 221 против 77. В целом такая же ситуация, которая называется гендерным парадоксом самоубийств, наблюдается для женщин и мужчин во всем мире и объясняется целым рядом социальных и психологических факторов. К примеру, исследователи частично объясняют разницу между попытками и завершенными самоубийствами в гендерном разрезе тем, что мужчины используют более смертельные средства, чтобы покончить с жизнью. Масштабы суицидальных мыслей неясны, но исследования показывают, что суицидальные мысли чаще встречаются у женщин, чем у мужчин, особенно среди тех, кто моложе 25 лет.
В то же время даже с учетом того, что суицидальное поведение может быть попыткой манипулирования или "наказания" окружающих, к таким попыткам ни в коем случае нельзя относиться недостаточно серьезно, списывая все на "привлечение внимания": унылое настроение, низкая самооценка, нарушения сна и аппетита, неспособность сосредоточиться, прогулы, соматические жалобы и суицидальная озабоченность - очень частые предвестники завершенных суицидов. Более того, после совершенного суицида риск самоубийства может увеличиться у других людей в сообществе, особенно у друзей и одноклассников погибших детей.
Отмечается, что по социальному статусу лишь в 15% случаев покончившие с собой казахстанские подростки росли в неполных семьях. Основная часть детей, которые уже никогда не станут взрослыми, были из семей, где есть оба родителя. Судя по статистике, 97% умерших несовершеннолетних в последний момент своей жизни были трезвы.
Результаты опросов родственников погибших сотрудниками правоохранительных органов не позволяют в полной мере оценить основные факторы, которые предшествовали трагедиям. В отчетах КПСиСУ ГП РК приводится лишь несколько установленных причин совершения суицида. И они дают представление о природе произошедшего лишь в 10% случаев. Так, за январь-октябрь текущего года лишь в 19 из 169 случаев была зафиксирована возможная причина подросткового суицида. Семь детей покончили с жизнью вследствие одиночества и чувства отверженности, пять - из-за ощущения нужды и тяжелого материального положения, три - в результате ссор с родителями или другими родственниками. Один суицид произошел из-за нежелательной беременности в паре, при этом погиб мальчик.
Нет в этой статистике отдельной графы о случаях суицидального поведения подростков из-за буллинга и насилия (физического или психологического), хотя такие факты не единичны. В 2017-2021 годах в стране ежегодно открывалось более 30 уголовных дел по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства". Максимальное количество было зафиксировано в 2021 году: тогда полицейские зарегистрировали 41 такое дело.
10.11.2023, 13:09 185021
Меняющаяся архитектура мира. Саммит ОЭС в Ташкенте об экономике, энергетике и Палестине
Фото: kabar.kg
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Организация экономического сотрудничества в современных геополитических реалиях ищет путь к стабильности и взаимовыгодному сотрудничеству. Если посмотреть на карту, то ОЭС включает в себя всю Центральную Азию, Каспийский регион, часть Кавказа с выходом к Персидскому заливу. В международный альянс входят 10 стран: Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан, сообщает ИА "Кабар".
В этом году саммит лидеров ОЭС принимает Ташкент. Президент Узбекистана в качестве хозяина саммита уже во вступительном слове сделал сразу несколько важных заявлений.
Сегодня на наших глазах кардинально меняется политическая архитектура мира и происходит ее глобальная трансформация. Важно, чтобы государства нашей организации, имеющие большое влияние в этих сложных процессах, действовали сплоченно и слаженно, вели совместный поиск эффективных ответов на возникающие угрозы и вызовы", - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Путь к миру и процветанию лежит через взаимовыгодное экономическое взаимодействие. Ближайшие соседи сами знают, какими товарами или ресурсами и с кем выгодно обмениваться и торговать. Этот простой и понятный принцип и положен в основу сотрудничества в формате ОЭС. Потенциал организации использован далеко не в полной мера. Главным сдерживающим фактором остается низкий уровень развития логистики. Поэтому тема строительства новых транспортных коридоров и диверсификации маршрутов поставок была на ташкентском саммите одной из ключевых. Сделал на этом акцент и президент Кыргызстана.
Драйвером экономического роста является развитие регионального транзитного, транспортного и логистического потенциала. Наш регион вполне может выступить ключевым мостом между Севером и Югом, Западом и Востоком. Важно приложить совместные усилия по развитию транспортно-логистических коридоров и мультимодальных перевозок нашего региона с тем, чтобы создать возможности для выхода к морским портам. Мы также придаем особое значение реализации стратегического проекта по строительству железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан", - отметил Садыр Жапаров.
В свою очередь лидер Узбекистана подчеркнул, что запуск мультимодальных коридоров по маршруту Китай - Кыргызстан - Узбекистан и Трансафганской дороге отвечает интересам всех государств ОЭС.
Вместе с тем мы должны в полной мере использовать потенциал трансконтинентальных транспортных коридоров, соединяющих рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, регионов Южной Азии, Ближнего Востока и Европы и проходящих через наши территории", - отметил Шавкат Мирзиёев.
Другой важной темой было развитие энергетики. В этом направлении большинство стран начали двигаться в соответствии с "зеленой повесткой" к достижению углеродной нейтральности. Но солнечные и ветровые станции, конечно, не столь стабильны и производительны как крупные ГЭС. "В Кыргызстане практически вся вырабатываемая энергия является "зеленой", поскольку приходится на гидроэнергетику. Мы запустили реализацию проекта по строительству крупной гидроэлектростанции "Камбар-Ата-1", который внесет значительный вклад в укрепление водной и энергетической безопасности в Центральной Азии. Мы предлагаем активно использовать потенциал и возможности нашей Организации по развитию возобновляемых источников энергии", - призвал Садыр Жапаров.
В контексте глобальных мировых потрясений обращает на себя внимание то, что страны ОЭС, а точнее их экономики, демонстрируют устойчивость. Ключевые показатели их развития демонстрируют положительную динамику. В этой связи президент Узбекистана призвал коллег к активному взаимодействию.
В этом плане мы готовы к эффективной работе со всеми членами нашей организации, обладающей большим авторитетом на международной арене. Ибо экономики наших стран - близких и добрых соседей - могут взаимодополнять друг друга. Наши государства связаны общими торгово-транспортными коридорами и энергетическими сетями. Благодаря совместному поиску новых "точек роста" в будущем мы обязательно добьемся еще более значительных результатов", - выразил уверенность Шавкат Мирзиёев.
Лидер Узбекистана отдельно остановился на ситуации в секторе Газа, где на фоне военных действий происходит гуманитарная катастрофа.
К огромному сожалению, жертвами кровавого конфликта прежде всего становятся многочисленные представители мирного населения, особенно женщины, дети и пожилые люди. Все более реальной становится угроза распространения войны по региону. Нельзя допустить превращения этого противостояния в масштабный конфликт. Мы призываем стороны к немедленному прекращению военных действий, началу мирных переговоров, достижению разумного компромисса. Еще раз выражаем свою твердую позицию - народ Палестины имеет право на создание собственного независимого государства, что подтверждают резолюции ООН", - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров также озвучил позицию нашего государства по отношению к трагическим событиям.
С болью в сердце и глубоким сопереживанием мы наблюдаем за ситуацией на Ближнем Востоке и гуманитарным кризисом в секторе Газа. Мы призываем стороны принять исчерпывающие меры по недопущению жертв и насилия по отношению к мирному населению, скорейшему прекращению боевых действий и незамедлительному началу переговорного процесса", - отметил глава КР.
Конфликт на Ближнем Востоке, по мнению экспертов, это характерный пример глубокого кризиса во всей системе международных отношений. Мир поляризуется, что потенциально создает новые точки нестабильности. Поэтому ближайшие соседи налаживают между собой добрые отношения и вместе развивают торговлю и экономику, чтобы народы жили в согласии, не смотрели друг на друга через колючую проволоку, и без танков и пушек на границах.
Автор: ИАЦ "Кабар", Кирилл Степанюк
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