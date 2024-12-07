06.12.2024, 13:27 4356
Казахстан входит в тройку антилидеров по уровню безработицы среди стран СНГ и ЦА
Фото: Depositphotos
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За январь-сентябрь текущего года объем услуг в области трудоустройства в Казахстане составил 374,6 млрд тенге - на 4,6% меньше в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (индекс физического объема - 84,1%, что свидетельствует о сокращении реального объема услуг в секторе на 15,9%), сообщает energyprom.kz.
Общий объем услуг в отрасли составил 371,5 млрд тенге - на 5,2% меньше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Основной объем обеспечили агентства по трудоустройству: 59,1 млрд тенге, против 54,2 млрд тенге за январь-сентябрь 2023-го. Объем услуг агентств по временному трудоустройству показал значительный рост, достигнув 4,8 млрд тенге - сразу в 3,5 раза больше, чем в прошлом году.
В региональном разрезе наибольшая доля пришлась на Атыраускую область: сразу 70,9% от общего объема услуг по стране (или 263,6 млрд тенге) - на 15,1% больше, чем годом ранее. Среди других регионов, продемонстрировавших значительные показатели в секторе, оказались Алматы с объемом в 49,5 млрд тенге (минус 18,5%), Астана с 19,1 млрд тенге (минус на 61,3%), а также Западно-Казахстанская область с 12,8 млрд тенге (плюс 7,8%) и Мангистауская область с 12,7 млрд тенге (плюс 17,8%).
А что можно в принципе сказать о востребованности таких услуг у Казахстане, какова у нас ситуация по безработице? По официальным данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, по итогам третьего квартала текущего года в РК насчитывалось 448,6 тыс. безработных - на 0,6% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Уточним: речь идет о тех, кто официально имеет такой статус, зарегистрирован в качестве безработного, ищет работу и готов к ней приступить. Уровень безработицы по стране, исходя именно из этих данных, составил 4,6%: в городах он также был равен 4,6%, а в сельской местности - 4,7%.
Среди основных причин незанятости безработного населения выделяются семейные обстоятельства (100,2 тыс. человек), увольнение по собственному желанию (95,6 тыс. человек) и невозможность найти работу (92,2 тыс. человек). Кроме того, значительное число казахстанцев остается без работы по таким причинам, как ведение домашнего хозяйства, увольнение в связи с ликвидацией или банкротством организации, а также сокращением штата, завершение срока трудового договора, отсутствие работы после окончания учебного заведения, а также состояние здоровья.
Чаще всего безработные граждане ищут работу менее месяца - таких в стране по итогам третьего квартала текущего года насчитывалось 127,5 тыс. человек. Еще 113,3 тыс. человек ищут работу от одного до трех месяцев, 124,6 тыс. человек - от трех до шести месяцев, 36,8 тыс. человек - от шести месяцев до года, и 46 тыс. человек остаются без работы более года.
Примечательно, что 332 человека из числа безработных на момент формирования данных БНС уже начали предпринимательскую деятельность или имели договоренность о выходе на новую работу.
В рейтинге худших стран по уровню безработицы на 2024 год, согласно данным ILOSTAT, Казахстан занял 104-е место из 187. Уровень безработицы в РК на момент составления рейтинга достигал 4,8%.
Худшие показатели в мире зарегистрированы в Эсватини (34,4%), ЮАР (33,2%), Джибути (25,9%), Ботсване (23,1%) и Габоне (20,1%). Самые же низкие показатели уровня безработицы наблюдаются в Катаре (0,1%), Камбодже (0,3%), Нигере (0,4%).
Среди стран СНГ Казахстан оказался на третьем месте по уровню безработицы после Таджикистана, где показатель составил весьма пессимистичные 11,6%, и Азербайджана, где уровень безработицы достиг 5,6%. После РК, то есть с лучшими показателями, чем в нашей стране, расположились Узбекистан (4,5%), Туркменистан (4,3%), Беларусь (3,4%), Кыргызстан (3,3%), Россия (2,5%) и Молдова (1,4%).
Средний показатель безработицы в мире составил 5%, в Африке - 6,5%, в Америке - 5,5%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 4,2%, в Европе и Центральной Азии - 5,5%.
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18.11.2024, 12:10 39116
Авторынок РК активизировался: в октябре было продано более 21 тысячи новых автомобилей
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Объем производства в автомобильной промышленности Казахстана, по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за три квартала текущего года составил 1,2 трлн тенге - на 8,5% меньше, чем за аналогичный период 2023-го. Несмотря на некоторый спад объемов выпуска, автопром по-прежнему остается основным драйвером машиностроения РК. В частности, доля производства автотранспортных средств за январь-сентябрь 2024 года составила 39,4% от отрасли машиностроения, сообщает energyprom.kz.
В региональном разрезе более половины объема выпуска в отрасли автомобилестроения пришлось лишь на Костанайскую область, где расположен автозавод Allur: 633,8 млрд тенге. Более того, доля автопрома там достигла 84,7% от машиностроения и сразу 46,2% от всего объема обрабатывающей промышленности в регионе, что делает автомобильную индустрию ведущим и определяющим драйвером экономики области.
Следом по объемам производства идет Алматы с автозаводами Hyundai Trans Kazakhstan и Hyundai Trans Auto: 359 млрд тенге. При этом доля автопрома от машиностроения в городе составила 69,9%, а от обрабатывающей промышленности - 29,4%.
На остальные регионы в совокупности пришлось 17,3% от всего объема производства автомобилей, прицепов и полуприцепов: 208,3 млрд тенге.
В натуральном выражении за три квартала текущего года было произведено 92,2 тысячи автотранспортных средств - на 15,8% меньше, чем за аналогичный период 2023-го.
Сразу 90% всего производства традиционно пришлось на легковые пассажирские автомобили: 82,9 тысячи авто. Выпуск грузовых автомобилей составил 5,9 тысячи единиц, автобусов - 1,8 тысячи, прицепов и полуприцепов - 1,2 тысячи. Также было произведено 386 специальных и специализированных автомобилей.
Согласно данным профильной Казахстанской автомобильной ассоциации, за январь-октябрь 2024 года в стране было произведено уже 104,9 тыс. автотранспортных средств, 62,9% из которых пришлось лишь на один автомобильный завод - костанайский Allur. Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года доля Allur составляла 61%, по итогам 2019-го - чуть более половины всей отрасли автопрома, а в 2016 году - 22%.
Следом идут Hyundai Trans Kazakhstan с удельным весом на рынке в 30,5% и СемАЗ с долей в 3,6%. На остальные автозаводы пришлось лишь 3% от всего производства автотранспортных средств.
Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в Казахстане по итогам октября текущего года достигли 21,5 тысячи единиц - на 20,1% больше, чем в прошлом месяце, и на 18,3% больше по сравнению с октябрем 2023-го. Стоит отметить, что объем продаж в октябре - самый большой в текущем году.
В разрезе дистрибьюторов более половины продаж новых автомобилей в октябре пришлось только на Allur: 50,7%, или 10,9 тысячи авто, что является рекордом по ежемесячным продажам в 2024 году среди дилеров РК как в абсолютном значении, так и по удельному весу на рынке. Следом идет Astana Motors: 31,9%, или 6,9 тыс. проданных новых автомобилей. На прочих дистрибьюторов суммарно пришлось 17,4% от авторынка.
Среди брендов автомобилей по продажам в октябре текущего года лидирует Chevrolet: 6,3 тысячи авто. Следом идут Hyundai, Kia, Chery и Haval.
В разрезе моделей абсолютным лидером в октябре стала Chevrolet Cobalt: сразу 5,9 тысячи автомобилей, что является рекордом по продажам одной модели за месяц. Следом идут Hyundai Tucson и Kia Sorento: 1,3 тысячи и 746 автомобилей соответственно.
За январь-октябрь текущего года в РК было продано 158,6 тысячи новых автомобилей - на 1,5% больше, чем за аналогичный период 2023-го. В разрезе брендов больше всего продаж новых авто пришлось на Hyundai: 34,2 тысячи машин. Следом идут Chevrolet и Kia.
В разрезе моделей по количеству проданных новых автомобилей ожидаемо также лидирует Chevrolet Cobalt: 18,2 тысячи авто. Следом идут Hyundai Tucson и Kia Sportage: 17,4 тысячи и 7,8 тысячи машин соответственно.
23.10.2024, 16:29 79121
Совокупный ВВП региона операций ЕАБР увеличился на 4,2%
Фото: Depositphotos
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Аналитики Евразийского банка развития представили очередной выпуск макроэкономического обзора по шести государствам - участникам банка.
Аналитики отмечают, что высокий темп роста экономики в странах-участницах сохраняется благодаря активному внутреннему спросу: совокупный ВВП региона операций ЕАБР увеличился на 4,2% г/г по итогам января - августа 2024 года после роста на 3,9% в 2023 года.
За период с января по август 2024 года экономическая активность в Армении увеличилась на 9,0% г/г, основной вклад в ее рост внесли сектора услуг и торговли.
Экономика Беларуси выросла на 4,9% г/г во многом благодаря высокой потребительской и инвестиционной активности.
Темпы роста ВВП Казахстана ускорились до 4% г/г за январь - сентябрь 2024 года по сравнению с 3,3% г/г в первом полугодии. Расширению деловой активности способствует улучшение динамики роста в сфере услуг и торговле.
Экономический рост в Кыргызской Республике достиг 8,4% г/г в январе - сентябре 2024 года во многом благодаря высокой инвестиционной активности.
В России темпы роста экономики остаются высокими, но признаки замедления экономической активности усилились на фоне ужесточения денежно-кредитных условий. ВВП увеличился на 4,2% г/г за январь-август 2024 года после 4,4% г/г в январе-июле.
Экономика Таджикистана сохраняет высокие темпы роста - 8,2% г/г за первое полугодие 2024 года - благодаря сильной динамике потребления и экспорта.
Инфляционная картина в регионе остается разнородной: в Армении, Кыргызской Республике и Таджикистане инфляция находится ниже целевых диапазонов. При этом в Армении слабая динамика цен носит устойчивый характер, а в Кыргызской Республике и Таджикистане инфляция может вернуться в целевой диапазон к концу года. В Беларуси рост стоимости потребительской корзины остается в рамках целевого коридора. В то же время в России и Казахстане инфляция держится выше цели.
С учетом динамики инфляции, различается направленность денежно-кредитной политики по странам региона. Центральный банк Армении снизил ставку рефинансирования в шестой раз в этом году. Денежно-кредитные условия в Беларуси и Кыргызстане близки к нейтральным, что повышает вероятность сохранения базовой ставки на текущем уровне до конца 2024 года. Национальный банк Казахстана сохраняет базовую ставку на уровне 14,25% второе заседание подряд, поддерживая умеренно жесткие денежно-кредитные условия в экономике. Банк России повысил ключевую ставку до 19%, и на фоне растущих проинфляционных рисков возможно дальнейшее повышение. Национальный банк Таджикистана снизил ставку рефинансирования на 1 п.п. до 9% с начала года и, вероятно, продолжит смягчение на одном из ближайших заседаний.
В макрообзоре обозначено, что ведущие центральные банки развитых стран снижают ключевые ставки вслед за снижением инфляции. "Снижение ключевых ставок создает предпосылки для начала открытия рынков капитала для развивающихся экономик. Пионером выхода на международные рынки капитала стал Казахстан, который успешно разместил 10-летние долларовые облигации на $1,5 млрд долларов с купонной ставкой 4,7%. Это суперудачное размещение демонстрирует доверие и большой интерес иностранных инвесторов к экономике Казахстана", - отметил Евгений Винокуров, главный экономист Евразийского банка развития.
Авторы доклада отмечают, что не только тенденции мировой экономики влияют на Евразийский регион, но и Евразийский регион может оказывать влияние на мировую экономику. Например, через развитие новых логистических маршрутов, вовлекая наземные транспортные коммуникации, соединяющие Азию, Европу и Ближний Восток, в глобальные цепочки поставки товаров. Это поддерживает устойчивость международной торговли, повышает продовольственную безопасность и позволяет диверсифицировать источники поставки на мировые рынки товаров, в первую очередь продукции АПК и металлов.
Справка:
Макроэкономический обзор является регулярной публикацией ЕАБР, в которой дан оперативный срез макроэкономической ситуации в странах-участницах и оценки ее развития в краткосрочной перспективе. Обзор также содержит детальную статистическую информацию об основных макроэкономических показателях.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
17.10.2024, 14:06 88251
Потребительская уверенность в странах ЦА: негативная динамика с ухудшением инфляционных настроений
Фото: Depositphotos
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Пятнадцатый месяц Freedom Finance Global изучает потребительскую уверенность, инфляционные и девальвационные ожидания жителей четырех стран Центральной Азии: Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. В сентябре 2024 года фиксируется негативная динамика с уменьшением потребительской уверенности в трех странах, хоть снижение и оказалось небольшим. Кроме того, похожая ситуация наблюдается и в динамике инфляционных настроений, которые выросли во всех четырех странах. Тем не менее девальвационные ожидания в регионе в целом остались на прежних уровнях, кроме Узбекистана, где беспокойство по этому поводу сильно выросло, сообщает Freedom Finance Global.
В сентябре произошло падение индекса потребительской уверенности (CCI) сразу в трех странах региона. Кыргызстан после шести месяцев роста подряд и достижения рекордов показал небольшое снижение индекса. В Узбекистане падение оказалось чуть более значительным и практически полностью отменило весь августовский прогресс. В Таджикистане также произошло небольшое снижение, но эта страна продолжает сохранять лидерство в регионе. Казахстан же оказался единственной страной, где фиксируется позитивная месячная динамика индекса в сентябре.
В Казахстане и Узбекистане аналитики ежемесячно собирают по 3600 анкет, в Кыргызстане - 1600, в Таджикистане - 1200, соразмерно объему населения в исследуемых странах. Исследования базируются на методологии, используемой для получения индексов потребительской уверенности во многих странах мира и адаптированной под локальные задачи компанией United Research Technologies Group. Метод сбора данных - телефонный опрос. Анкета опроса адаптирована: исследование проводится на родном языке респондентов.
Казахстан
Индекс потребительской уверенности в Казахстане в сентябре показал частичное восстановление после августовского падения и вырос с 101,9 до 102,7 пункта. Улучшение настроений случилось по трем из пяти субиндексов. Наибольшее увеличение произошло по прогнозам изменений экономической ситуации в горизонте одного года. В сравнении с прошлогодним сентябрем CCI вырос на 2,7 пункта во многом благодаря значительному улучшению оценок изменений личного материального положения.
Значительный рост оптимизма по экономике
Субиндекс прогнозов изменений экономической ситуации в горизонте следующих 12 месяцев вырос на заметные 7,1 пункта, достигнув 131,3 пункта, что является вторым лучшим результатом этого года. Доля тех, кто считает, что экономическая ситуация улучшится, выросла с 49,3% в августе до 53,1% - в сентябре.
В возрастном разрезе рост происходит по всем группам, но наиболее сильное улучшение фиксируется среди людей 45-59 лет. Доля позитивно настроенных респондентов в этой группе выросла с 45,8 до 51,7%. Тем не менее это все равно является наименьшим показателем среди всех возрастных групп. Лучший результат продолжает показывать молодежь до 29 лет, среди представителей которой аналогичная доля достигла 55,8%.
В региональном плане наибольшее увеличение позитива по прогнозам изменений экономической ситуации наблюдается в Атырауской, Мангистауской и Жетысуской областях, где доля положительных ответов выросла на 17,5; 14 и 12,3 п. п. соответственно. В итоге лидером сентября становится Мангистауская область, где доля прогнозирующих улучшение экономики в ближайшие 12 месяцев составила 70,6%. Хуже всех ответили в Улытауской области, где этот показатель, наоборот, упал на 1,2 п. п. и составил 40,2%.
Условия для крупных покупок стали менее благоприятными
В сравнении с августом наибольшее падение показывает субиндекс благоприятности текущих условий для крупных покупок, который снизился на 5,2 пункта и достиг 71,3 пункта. Этот результат является самым низким за последние пять месяцев. Доля казахстанцев, считающих, что условия для покупок являются благоприятными, уменьшилась с 32,8 до 30,2%.
Среди возрастных групп наибольшее падение уровня оптимизма наблюдается у молодежи до 29 лет (доля положительных ответов упала с 41,8 до 36,8%) и респондентов 30-44 лет (доля положительных ответов снизилась с 33,4 до 28,6%). При этом в других возрастных группах динамика не была негативной. Доля респондентов 45-59 лет, отмечающих благоприятность условий для крупных покупок, не изменилась, а у старшего поколения от 60 лет показатель, наоборот, вырос до 26,1%. Но этот результат является худшим среди всех возрастов.
В региональном разрезе самый большой регресс показала Кызылординская область, где доля положительных ответов упала с 45,9 до 20,4%. Этот результат также оказался наихудшим среди всех регионов в сентябре. Также большое месячное падение наблюдается в Улытауской (-17,4 п. п.) и Атырауской (-10,1 п. п.) областях. С другой стороны, лучше всех ответили респонденты из Карагандинской области, где доля позитивных ответов немного упала - с 34,8 до 34,6%.
Инфляционные оценки и ожидания казахстанцев выросли
Инфляционные оценки жителей Казахстана немного выросли в сентябре после рекордно низких показателей августа. За прошедший месяц 39,7% жителей (в августе - 37,6%) заметили сильный рост цен. А в горизонте прошедшего года произошло небольшое падение доли заметивших более быстрое увеличение цен: с 51% в августе до рекордного минимума в 50,8% - на момент исследования.
Инфляционные ожидания казахстанцев в целом заметно выросли и достигли самых высоких значений в этом году. Доля людей, ожидающих сильного роста цен в горизонте одного месяца, увеличилась с 18 до 19,9%, в горизонте следующих 12 месяцев доля ждущих ускорения роста цен выросла с 21,7% в августе до 24,9% - на момент исследования.
Аналогичное исследование Национального банка РК по инфляционным оценкам и ожиданиям показало существенный рост пессимизма после многомесячных минимумов августа. Согласно его данным, доля ожидающих сильного роста цен в течение года выросла с 20,9 до 24,3%. Тогда как в горизонте одного месяца аналогичный показатель резко вырос с 14,7 до 19,5%. Инфляционные оценки в разных временных горизонтах показали разнонаправленное движение. Если по оценке роста цен за последний месяц произошло увеличение доли респондентов с 26 до 29%, то доля указывающих на быстрый рост цен за предыдущие 12 месяцев снизилась с 43,4 до 42,7%, что является вторым самым низким значением с апреля 2020 года.
Среди отдельных товаров и услуг большинство респондентов все еще волнует существенный рост цен на продукты питания. Топ-4 наиболее заметно подорожавших для населения товаров остается неизменным одиннадцатый месяц подряд. В него входят категории "Мясо и птица", "Молоко и молочные изделия", "Хлеб и хлебобулочные изделия" и "Овощи и фрукты". Тем не менее в среднем доля людей, заметивших сильный рост цен всех вышеперечисленных продуктов, упала на 4,4 п. п. По овощам и фруктам показатель снизился с 32,6 до 27,2%, что является минимумом за все время исследования. Также заметно (на 4,9 п. п.) упала доля людей, выбравших молочные продукты, а сам показатель достиг 31%, что лишь на 0,2 п. п. выше рекордного минимума. Согласно официальной статистике, цены на молочные продукты выросли в сентябре лишь на 0,4% м/м, а на мясо - на 0,2% м/м. Цены на фрукты и овощи также сезонно подешевели на 3,6% в сравнении с августом.
Девальвационные ожидания немного снизились
Девальвационные ожидания казахстанцев в сентябре остаются на высоком уровне, хоть и показали небольшое снижение после незначительного сентябрьского укрепления тенге. Согласно результатам опроса, доля казахстанцев, ждущих ослабления тенге в горизонте одного года, упала с рекордных 58,7 до 57,5%. А в горизонте одного месяца произошло снижение с 35,7 до 35,2%. Отметим, что в сравнении с прошлым сентябрем доля пессимистов выросла на 1,1 п. п. по первому вопросу и уменьшилась на 3,3 п. п. по второму.
Узбекистан
Индекс потребительской уверенности узбекистанцев в сентябре 2024 года снизился после двух месяцев восстановления подряд и упал со 130,9 до 128,7 пункта. По отдельности снижение произошло по всем пяти субиндексам, которые определяют индекс. Наибольшее падение показал субиндекс благоприятности условий для крупных покупок. В сравнении с сентябрем 2023 года индекс также снизился на 2,7 пункта во многом за счет падения оптимизма по вопросу экономической ситуации.
Снижение оптимизма по условиям для крупных покупок
Субиндекс благоприятности условий для крупных покупок и расходов после рекордного августа снизился на 5,4 пункта, достигнув 86,9 пункта. 40,1% жителей Узбекистана выбрали положительный вариант ответа, тогда как в августе таких было 41,8%. Заметно выросла доля негативных ответов - на 3,9 п. п.
Среди возрастных групп наибольшее ухудшение оценок показывают люди старше 60 лет. Если в предыдущем месяце доля положительных ответов этой группы достигала 42,6%, то в сентябре она упала до 35,5%, что является самым низким результатом среди всех возрастных групп. Лучший результат все еще показывает молодежь до 29 лет, где набралось 44,4% оптимистов, что при этом на 2,3 п. п. ниже, чем в августе. Результаты остальных двух средних возрастных групп оказались похожими - 38-40%.
В региональном разрезе наибольшее ухудшение показателя произошло в Навоийской области. Там доля респондентов, выбравших позитивные варианты ответов, упала с 50,7 до 36,4%. Самые низкие результаты в сентябре показала Ташкентская область, где доля положительных ответов упала с 39,9 до 31%. С другой стороны, в Наманганской, Ферганской, Хорезмской, Сурхандарьинской областях и Республике Каракалпакстан доля оптимистов увеличилась относительно августа.
Мнения об экономической ситуации ухудшились за последний год
За прошедший год наибольшее падение показал субиндекс произошедших изменений экономической ситуации. Он упал на 8,4 пункта в сравнении с сентябрем 2023 года и достиг 119,5 пункта, что на два пункта выше антирекорда, установленного в мае 2024 года. 49% опрошенных узбекистанцев считают, что экономическая ситуация улучшилась за предыдущий год, что на 8,1 п. п. меньше результата прошлого года.
Среди всех возрастных групп наблюдается заметная негативная динамика. Наибольшее изменение зафиксировано у людей 45-59 лет, 50,1% которых считают, что экономическая ситуация улучшилась. Однако в прошлом году таких респондентов насчитывалось 60,7%. Лучший результат показывает старшее поколение от 60 лет, где эта доля достигла 52,1%. На последних позициях - молодежь до 29 лет, среди которой показатель в сентябре составил 46,9%.
В региональном плане в сравнении с прошлогодним сентябрем наибольшее снижение фиксируется в Наманганской и Андижанской областях, где доля положительных ответов упала на 16,8 и 16 п. п. соответственно. И все же за последний год ситуация не изменилась, и Ташкент по-прежнему замыкает список - доля отметивших положительные изменения в экономике достигает 36,9%. Лучшую годовую динамику показала Республика Каракалпакстан, где этот же показатель упал лишь на 0,8 п. п. Тем не менее лидером является Хорезмская область с показателем доли в 59,5%.
Инфляционные ожидания и оценки остались прежними
Инфляционные оценки и ожидания жителей Узбекистана в сентябре в целом изменились незначительно и остались на довольно высоких уровнях. Так, за прошедший год очень сильный рост цен в сентябре ощутили 51,4% жителей против 48,2% - в августе. А вот в горизонте прошедшего месяца их доля, наоборот, незначительно упала с 31,9 до 31,8%.
Инфляционные ожидания показали небольшое улучшение в сравнении с августом в обоих временных горизонтах. Доля ожидающих сильного роста цен в следующем месяце упала с 20 до 19,6%. А в горизонте одного года 25,6% респондентов ожидают более быстрого роста цен, что на 1,5 п. п. ниже августовского показателя.
Согласно официальной статистике, в августе зафиксирован месячный рост цен на 1,23%. Тем не менее годовая инфляция незначительно снизилась с 10,47 до 10,46%. При этом продолжается резкий месячный рост цен на мясо, овощи и фрукты. Так, мясо подорожало за сентябрь на 2,8-3,1% (+4,9-5,3% - в августе), и это продолжает негативно отражаться на настроении респондентов. Также за все время исследования в вопросе наиболее сильно повысившихся в цене товаров и услуг вновь зафиксирован максимум по мясу и птице. 61,9% респондентов указывают на это наименование, тогда как в августе таких было 57,8%. Немного увеличилась доля указавших овощи и фрукты (+3,2 п. п.) на фоне сезонного роста цен на целый ряд овощей и фруктов на 10-16% м/м. Услуги ЖКХ выросли в цене лишь на 0,5% м/м в сентябре, и доля отметивших этот вариант снизилась с 31,9 до 28,5%. Однако отдельный резкий рост цен на пропан на 15,7% м/м не особо повлиял на настроения респондентов.
Резкий рост девальвационных ожиданий
В сентябре девальвационные ожидания жителей Узбекистана резко повысились после четырех месяцев снижения подряд. В сентябре узбекский сум показал небольшое ослабление в 0,6% второй месяц подряд. Доля тех, кто ждет ослабления национальной валюты по отношению к доллару в течение следующих 12 месяцев, выросла с 49,1% в августе до 59,4% - в сентябре. А вот в горизонте одного месяца доля пессимистов увеличилась с 32,2 до 41,2%. Однако в сравнении с сентябрем 2023 года она упала на 3,9 и 7,9 п. п. соответственно.
Кыргызстан
В Кыргызстане индекс потребительской уверенности в сентябре показал небольшое снижение после непрерывного шестимесячного роста. Индекс за месяц упал на 1,3 пункта, достигнув 140,7 пункта. В этот раз снижение показали четыре из пяти субиндексов, определяющих его композитный уровень. А наибольший спад фиксируется в вопросе благоприятности условий для крупных покупок. В сравнении с сентябрем 2023 года рост индекса составил внушительные 12,9 пункта.
Небольшой откат оценок благоприятности условий для крупных покупок
Субиндекс благоприятности текущих условий для крупных покупок упал на 3,5 пункта в сравнении с августом, достигнув уровня в 107,6 пункта, что по-прежнему является самым высоким значением в Центральной Азии. Доля людей, указывающих на благоприятность условий для крупных расходов, упала с 45,2% в августе до 43,5% - в сентябре.
Все возрастные группы продемонстрировали рост пессимизма, но сильнее всего он заметен среди респондентов 45-59 лет. Там доля выбравших положительные ответы упала с 43,8 до 40,1%. А самый низкий показатель фиксируется у старшего поколения от 60 лет, где аналогичный уровень указанных ответов упал с 40,5 до 37,2%. Лучший результат демонстрирует молодежь до 29 лет с показателем 48,2%.
Также отметим, что ухудшение фиксируется во всех регионах, кроме Таласской, Нарынской и Баткенской областей. Наиболее сильное падение наблюдается в Чуйской области, где снижение доли положительных ответов составило 10,9 п. п., что перенесло регион на последнее место. С другой стороны, резкое улучшение наблюдается в Таласской и Нарынской областях, где доля отмечающих благоприятность условий для крупных покупок выросла на 29 и 19 п. п. соответственно. В итоге Нарынская область стала лидером сентября с результатом в 57,1%.
Оценки экономической ситуации сильно улучшились за год
Субиндекс оценок изменений экономической ситуации за последние 12 месяцев показал заметный рост в сравнении с сентябрем 2023 года. За год субиндекс вырос на 26,1 пункта, достигнув околорекордных 154 пунктов. 71,7% жителей указывают на улучшение экономической ситуации, тогда как в прошлом году этот показатель достигал лишь 54,4%.
В возрастном разрезе значительный рост наблюдается по всему спектру, но наибольшее улучшение показало старшее поколение от 60 лет. Если в 2023 году доля положительных ответов среди его представителей достигала 50,9%, то в сентябре этого года она выросла до 72,8%. При этом лучше всех ответили респонденты 45-59 лет, среди которых аналогичный показатель увеличился до 74,3% (+19,4 п. п.). Также отметим сильный годовой рост доли оптимистов в двух других возрастных группах, на 14,9-16,3 п. п.
В региональном разрезе также наблюдается полное единение в улучшении оценок изменений экономической ситуации. Лидером сентября и показавшей наибольший рост за последние 12 месяцев стала Баткенская область, где доля позитивных ответов выросла с 65,5 до 88,2%. Также на 19-20 п. п. выросли доли в Бишкеке и Джалал-Абадской области. Хуже остальных ответили респонденты из Чуйской области, где позитивные изменения в экономике отмечают лишь 57,7%.
Инфляционные оценки и ожидания немного выросли
Инфляционные оценки кыргызстанцев в сентябре показали заметный рост впервые с марта этого года. Если в августе 26,2% опрошенных ощущали очень сильный рост цен за прошедший месяц, то в сентябре таких набралось 30,8%. Оценки роста цен за прошедшие 12 месяцев также выросли похожими темпами. В сентябре 50,7% кыргызстанцев фиксируют ускорение роста цен, тогда как в августе этот показатель составлял 46,6%. К тому же официальные данные по годовой инфляции указывают на ее резкий рост в сентябре с 3,8 до 4,9%, что является максимумом с апреля.
Инфляционные ожидания кыргызстанцев выросли не так значительно, как инфляционные оценки, но оказались на самых высоких в этом году уровнях. Доля респондентов, ожидающих более быстрого увеличения цен в следующие 12 месяцев, выросла с 12,4 до 12,9%. Доля тех, кто считает, что цены повысятся очень сильно в следующем месяце, также выросла с 7,7 до 8,7%.
Среди отдельных товаров и услуг, по которым жители заметили наибольший рост цен, так же, как и в других странах региона, отмечаем категорию "Мясо и птица". Она уверенно перехватила лидерство у муки, которая держалась на первой строчке 12 месяцев. Доля респондентов, выбравших это наименование, выросла с 35 до рекордных 51,6%. Также отметим, что в целом список топ-5 товаров, по которым заметен наибольший рост цен, не меняется 13 месяцев подряд. Кроме мяса и птицы, в сентябре 39,5% респондентов отметили муку, 37,4% - растительное масло, 29,9% - овощи и фрукты и 26,8% - сахар с солью. Среди упомянутых продуктов рост беспокойства наблюдается лишь по овощам и фруктам. Отметим резкий месячный скачок цен на мясо на 5,3% м/м в сентябре, согласно официальной статистике, чего не было с мая 2007 года. Также заметно подорожали овощи - на 2,9% м/м, хотя фрукты продолжили дешеветь относительно предыдущего месяца (-4,7%). Цены на масла и жиры выросли на 1,8% м/м. В последний раз их стоимость росла так стремительно в апреле 2022 года.
Девальвационные ожидания снижаются до новых рекордов
Кыргызский сом в сентябре вновь укрепился на 0,8% после небольшого ослабления в августе. В итоге девальвационные ожидания кыргызстанцев незначительно снизились в сравнении с восьмым месяцем года, достигнув новых абсолютных минимумов за время исследования. Если в августе 23,2% жителей ждали ослабления национальной валюты через год, то в сентябре доля таких упала до 23,1%. А вот в вопросе роста доллара в горизонте одного месяца доля пессимистов снизилась куда более значительно: с 17,5 до 14,4%.
Таджикистан
Индекс потребительской уверенности в Таджикистане в сентябре снизился со 151,4 до 149,6 пункта, что подразумевает второй месяц падения подряд. В этот раз снижение показали четыре из пяти субиндексов, а наибольшее падение произошло по прогнозам личного материального положения. В сравнении с прошлогодним сентябрем индекс потребительской уверенности вырос на 6,3 пункта, по большей части за счет улучшения оценок изменений экономической ситуации и благоприятности условий для крупных покупок.
Прогнозы личного материального положения ухудшились
Прогнозы жителей касательно ожидаемых изменений личного материального положения показали наиболее заметное падение в сравнении с августом. Данный субиндекс упал со 164,2 до 160,6 пункта, что стало вторым самым низким результатом в этом году. Доля оптимистично настроенных таджикистанцев в сентябре составила 72,7% против 75,3% - в августе.
В возрастном разрезе снижение оптимистов фиксируется у всех возрастных групп, кроме старшего поколения от 60 лет. В этой группе доля тех, кто ожидает улучшения личного материального положения, выросла с 68,7 до 75,2%. Тем не менее лучший результат все равно фиксируется у молодежи до 29 лет, где доля достигает 79%. С другой стороны, среди респондентов 45-59 лет доля положительных ответов упала на 4,7 п. п., что стало самым большим темпом падения в сентябре. А сам абсолютный результат в 67,5% оказался наименьшим.
Во всех регионах, кроме Горно-Бадахшанской автономной области, фиксируется снижение доли жителей, ожидающих улучшения личного материального положения в горизонте 12 месяцев. Вышеуказанный регион показал долю положительных ответов в 72,9% против 65,4% - в августе. Наибольший показатель в 78,4% наблюдается в Согдийской области. И в то же время именно там произошло наибольшее падение показателя за месяц. Хуже остальных продолжают отвечать жители Душанбе, где доля положительных ответов достигла 66,3%.
Условия для крупных покупок сильно улучшились за последний год
Субиндекс, касающийся вопроса благоприятности текущих условий для крупных покупок и расходов, в сентябре вырос на 14,6 пункта в сравнении с прошлогодним сентябрем, достигнув 95,1 пункта. Этот показатель является вторым наивысшим в этом году после июльского рекорда. 45,6% респондентов дали положительные ответы, тогда как в прошлом году таких было 39,7%.
В разрезе возрастных групп наибольший рост наблюдается среди старшего поколения от 60 лет. Если в 2023 году доля оптимистов среди его представителей достигала 39,2%, то в этом году она составила 49,9%, что является лучшим результатом среди всех возрастных групп. В целом же рост показали все возрастные группы, но у молодежи до 29 лет он оказался небольшим, в 1,5 п. п., тогда как у людей среднего возраста рост доли составил 7,7-7,8 п. п. Худший результат в 42,7% фиксируется у респондентов 45-59 лет.
В разрезе регионов улучшение за последний год наблюдаются везде, кроме Горно-Бадахшанской автономной области, где доля оптимистов упала с 53,1% в 2023 году до 45,3% - на момент последнего исследования. А вот наибольший рост произошел в районах республиканского подчинения, где 42,4% респондентов считают, что текущие условия благоприятны для крупных покупок (28,5% - в 2023 году). Тем не менее этот показатель все равно оказался наихудшим среди всех регионов, а лидером сентября стала Согдийская область.
Инфляционные ожидания заметно выросли
Инфляционные оценки таджикистанцев в сентябре показали небольшой рост после резкого увеличения в августе. Доля респондентов, отметивших сильный рост цен за последний месяц, незначительно упала с 27,4 до 27,3%. В горизонте последних 12 месяцев доля тех, кто ощутил более быстрый рост цен, выросла с 29,7 до 31,2%, что стало самым высоким показателем в этом году. Инфляционные ожидания жителей Таджикистана показали куда более значительный рост в сравнении с августом. 12% жителей ждут очень сильного роста цен в ближайший месяц, тогда как в августе таких было 9,7%. А в горизонте следующих 12 месяцев доля пессимистов выросла с 10,2 до 14,4%.
Официальные данные за сентябрь еще не были опубликованы, но годовая инфляция в августе ускорилась с 3,4 до 3,6%, что, вероятно, и стало причиной резкого роста инфляционных оценок в августе. Среди отдельных товаров жителей Таджикистана продолжают сильно беспокоить цены на мясо и птицу. За последний месяц доля людей, заметивших сильный рост цен на эту категорию, выросла с 45,1 до рекордных за все время исследования 50,8%. А вот по остальным продуктам питания уровень беспокойства продолжает снижаться. По муке этот показатель упал с 33,4 до 30,7%, а по растительному маслу - с 28,3 до 25,1%. Отметим, что топ-4 наименований наряду с овощами и фруктами остается неизменным. Согласно официальной статистике, в августе цены на мясо и мясную продукцию выросли на 1,2% м/м, а отдельно по говядине - на 2,7% м/м. Таким образом, стоимость мяса ежемесячно растет весь 2024 год. Фрукты в августе сезонно подешевели на 7,9% м/м, тогда как овощи за месяц подорожали на 1,3%.
Девальвационные ожидания незначительно снизились
Девальвационные ожидания в Таджикистане в сентябре немного снизились и продолжают находиться возле средних значений предыдущих 11 месяцев. Курс доллара по отношению к сомони в сентябре упал на 0,1% после небольшой паузы в августе. Доля тех, кто ждет ослабления нацвалюты в течение месяца, упала с 17,2 до 15,8%. А в горизонте одного года ослабления ждут 24,5% населения страны (24,4% - в августе).
Выводы
Сентябрь 2024 года оказался по большей части негативным для стран Центральной Азии. Только в Казахстане фиксируется небольшой рост индекса потребительской уверенности (CCI) после снижения в августе. Тем не менее он не полностью восстановился, но все еще находится выше нейтральной границы в 100 пунктов. При этом отметим сильное улучшение прогнозов жителей по изменениям в экономической ситуации. Хотя, с другой стороны, также произошло заметное падение оценок благоприятности условий для крупных покупок. В Кыргызстане в сентябре произошло падение индекса потребительской уверенности после шести месяцев роста подряд и достижения новых рекордов. И все же снижение не было катастрофичным, и по большей части оценки и прогнозы жителей остались примерно на тех же уровнях. Тем не менее наиболее заметное снижение также произошло по оценке благоприятности условий для крупных покупок, которая остаётся наибольшей во всей Центральной Азии. К тому же в сравнении с сентябрем 2023 года CCI все еще показывает существенный рост почти на 13 пунктов.
У регионального лидера по индексу потребительской уверенности - Таджикистана - второй месяц подряд происходит небольшое снижение. В этот раз темп падения оказался еще меньше, да и сам показатель индекса является третьим самым высоким в этом году. Основное снижение произошло по части прогнозов как личного материального положения, так и экономики. Тем не менее показатели упавших субиндексов все равно самые высокие в Центральной Азии, и подавляющее большинство жителей выражают оптимизм. Да и в сравнении с прошлым годом CCI в Таджикистане показывает рост на 6,3 пункта. Также негативная динамика индекса была зафиксирована и в Узбекистане после двух месяцев восстановления подряд. Индекс при этом оказался немного выше июльского значения, а падение произошло из-за обратного снижения оценок благоприятности условий для крупных покупок после рекордного показателя в августе. Также заметно снизились оценки изменений в экономической ситуации. Отметим, что Узбекистан оказался единственной страной, у которой индекс относительно сентября 2023 года снизился на 2,7 пункта.
Динамика инфляционных оценок и ожиданий в сентябре оказалась негативной по всему региону. После резкого августовского роста инфляционных оценок и ожиданий в Таджикистане и Узбекистане в сентябре заданная тенденция по большей части продолжилась. В Таджикистане особенно заметно повышение инфляционных ожиданий, которые достигли максимума этого года. В Узбекистане же выросли инфляционные оценки - в горизонте прошедших 12 месяцев они достигли рекорда за все время исследования. Однако инфляционные ожидания немного снизились, и Узбекистан стал единственной страной в регионе, где произошло подобное снижение. А в Казахстане инфляционные ожидания заметно выросли, достигнув самых высоких значений в 2024 году. В Кыргызстане ситуация с инфляционными ожиданиями схожая, хотя их рост оказался не таким большим, как в Казахстане. Также отметим, что в Кыргызстане существенно выросла доля тех, кто отмечает сильный рост цен за последние месяц и год. В целом по региону продолжает наблюдаться обеспокоенность населения касательно увеличения цен на мясо и птицу. В большей степени она выражена в Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане, где достигла многомесячных рекордов.
Девальвационные ожидания в странах Центральной Азии в целом остались на прежних уровнях. Однако отметим резкий рост девальвационных ожиданий в Узбекистане, который сильно выделяется среди других стран. После достижения рекордно низких девальвационных ожиданий в августе доля ждущих ослабления сума увеличилась на 9-10 п. п. Хотя показатели все равно оказались меньше, чем в сентябре 2023 года. В Казахстане минимальное укрепление тенге в сентябре, вероятно, и привело к небольшому снижению девальвационных ожиданий, которые до этого росли четыре месяца подряд на фоне такой же динамики обменного курса. В Таджикистане девальвационные ожидания тоже в целом немного упали и находятся в пределах средних значений за последние 11 месяцев. В Кыргызстане же ситуация с девальвационными ожиданиями также остается спокойной и стабильной. В обоих временных горизонтах был обновлен новый минимум за все время исследования. То есть никогда еще такое малое количество респондентов не ждало роста обменного курса в Кыргызстане через месяц или год.
Пятнадцатая волна исследования потребительской уверенности населения четырех стран Центральной Азии показала увеличение общего пессимизма практически по всему региону. Сразу в трех странах произошло снижение потребительской уверенности. Хотя необходимо отметить, что снижение было не таким большим. Снижение индекса в Кыргызстане было вполне ожидаемо после беспрерывного роста в течение полугода. А вот в Узбекистане потребительская уверенность так и не восстановилась после резкого падения весной. И даже небольшое восстановление в июле - августе было прервано в сентябре. В Таджикистане, несмотря на небольшое падение потребительской уверенности, все довольно стабильно и подавляющее большинство жителей излучает оптимизм. Казахстан же оказался единственной страной, показавшей рост в сентябре, хотя его темп был незначительным и лишь частично компенсировал августовское падение. Важным событием этой волны исследования стало почти повсеместное увеличение инфляционных оценок и ожиданий населения. Почти во всех странах так или иначе фиксируется рост этих параметров второй месяц подряд, в том числе продолжается сильная обеспокоенность большинства жителей в вопросе роста цен на мясо и птицу. В итоге сентябрь однозначно можно назвать негативным для Центральной Азии из-за ухудшения потребительской уверенности и инфляционных настроений. Отметим, что в сравнении с 2023 годом потребительская уверенность показала рост во всех странах, кроме Узбекистана.
Автор: Данияр Оразбаев, аналитик Freedom Finance Global
12.10.2024, 00:41 99571
Количество ДТП в Казахстане увеличилось вдвое. Усиливают беспредел на дорогах мопеды и самокаты
Фото: Depositphotos
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Объем поступлений страховых премий по добровольному имущественному страхованию автотранспорта в Казахстане за январь-август текущего года составил 67,9 млрд тенге - на 10,1% меньше, чем за аналогичный период 2023-го. Примечательно, что годом ранее объем поступлений премий по КАСКО показывал рост сразу в 2,4 раза, сообщает finprom.kz.
Отношение выплат к премиям на рынке добровольного страхования автотранспорта за год значительно увеличилось: с 18,7% за январь-август 2023-го до 27,8% за январь-август 2024 года. Несмотря на значительный рост этого показателя, он все еще меньше, чем за аналогичные периоды 2021-го и 2022-го.
Удельный вес премий по КАСКО среди всех премий по добровольному имущественному страхованию за последние два года существенно вырос. Если в январе-августе 2022 года их доля составляла 13,1%, то в 2023-м она увеличилась до 22,8%, а в 2024 году сократилась до 19,3%.
Доля КАСКО в целом на рынке страхования за январь-август 2024 года составила 6,3%, в то время как годом ранее она достигала 9,7%.
В отличие от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, где виновник ДТП возмещает ущерб владельцу пострадавшего автомобиля, добровольное страхование защищает личное авто обладателя полиса вне зависимости от того, кто виновен в ДТП. Это особенно актуально на фоне роста количества электросамокатов и мопедов на казахстанских дорогах, которые вряд ли имеют страховку ГПО. Только в Алматы за 12 месяцев 2023-го было зарегистрировано 617 ДТП с участием мопедов и самокатов, а в 2024 году уже зафиксировали 743 ДТП с участием мопедов и 103 ДТП с участием самокатов.
В целом количество ДТП за год увеличилось почти вдвое, до 15,9 тысячи за январь-август 2024 года. Водители мопедов стали виновниками 689 ДТП, водители малых электрических транспортных средств - 91 ДТП, водители электросамокатов - 41 ДТП. Наиболее распространенными видами ДТП были наезд на пешехода, лобовое столкновение и опрокидывание транспортного средства.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
26.09.2024, 16:11 122971
В ВОЗ заявили о резком росте проблемного использования социальных сетей подростками
Фото: unsplash.com
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По данным исследования "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья" (HBSC), в 2022 году было опрошено почти 280 000 молодых людей в возрасте 11, 13 и 15 лет в 44 странах и регионах Европы, Центральной Азии и Канады. Рост проблемного использования социальных сетей этих регионах увеличился с 7% в 2018 году до 11% в 2022 году. Это вызывает острую обеспокоенность по поводу влияния цифровых технологий на психическое здоровье и благополучие молодежи, сообщили в пресс-службе Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК.
Проблемное использование социальных сетей определяется экспертами, как модель поведения, характеризующаяся симптомами, сходными с зависимостью. К ним относятся неспособность контролировать использование социальных сетей, недовольство, когда социальными сетями нельзя пользоваться, пренебрежение другими видами деятельности в пользу социальных сетей и негативные последствия в повседневной жизни из-за чрезмерного использования.
В Казахстане, согласно результатам исследования, который провел Национальный центр общественного здравоохранения МЗ РК при поддержке Странового офиса ВОЗ:
● Более 1 из 10 подростков (12%) проявляли признаки проблемного поведения в социальных сетях, пытаясь контролировать их использование и испытывая негативные последствия. Девочки сообщили о более высоком уровне проблемного использования социальных сетей, чем мальчики (14% против 10%).
● Более трети (36%) молодых людей сообщили о постоянном контакте с друзьями в Интернете.
Рост числа проблемных пользователей социальных сетей среди подростков вызывает серьезную обеспокоенность по поводу потенциального воздействия на молодежь. Предыдущее исследование показало, что проблемные пользователи социальных сетей также сообщали о более низком психическом и социальном благополучии и более высоком уровне употребления психоактивных веществ по сравнению с пользователями, не испытывающими проблем, и теми, кто их не употребляет.
Эта тенденция, если она сохранится, может иметь далеко идущие последствия для развития подростков и их здоровья в долгосрочной перспективе. Более того, проблемное использование социальных сетей связано с недосыпанием и более поздним отходом ко сну, что потенциально влияет на общее состояние здоровья подростков и их успеваемость в школе.
Очевидно, что социальные сети могут оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на здоровье и благополучие подростков", - отметил д-р Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ. "Вот почему обучение цифровой грамотности так важно. Тем не менее, во многих странах она остается недостаточной, а там, где она доступна, зачастую не успевают за молодыми людьми и быстро развивающимися технологиями. Мы видим последствия этого разрыва, и, скорее всего, они будут еще хуже, если правительства, органы здравоохранения, учителя и родители не осознают первопричины сложившейся ситуации и не предпримут шаги для ее исправления".
Положительные аспекты использования социальных сетей
Хотя в отчете подчеркиваются риски, в нем также подчеркиваются преимущества ответственного использования социальных сетей. Подростки, которые активно, но без проблем пользуются ими, сообщили о более сильной поддержке сверстников и социальных связях.
Молодежь надо научить безопасно ориентироваться в Интернет пространстве, чтобы они получили максимальную пользу без рисков для своего психического и социального комфорта", - сообщает Салтанат Назарова, заместитель Председателя Правления Национального Центра общественного здравоохранения МЗ РК.
Целенаправленные вмешательства
Европейское региональное бюро ВОЗ, охватывающее Европу и Центральную Азию, призывает политиков, работников образования и здравоохранения уделять приоритетное внимание цифровому благополучию подростков, используя следующие конкретные призывы к действию:
● Внедрение в школах научно-обоснованных программ, охватывающие ответственное использование социальных сетей, безопасность в Интернете, навыки критического мышления.
● Расширение услуг в области охраны психического здоровья: обеспечение доступа к конфиденциальным, беспристрастным и доступным услугам в области охраны психического здоровья, которые могут решить проблемы, возникающие в результате проблемного использования цифровых технологий.
● Продвижение открытого диалога: поощрение разговоров в семьях о безопасном использовании Интернета в обществе, чтобы снизить стигматизацию и повысить осведомленность.
● Обеспечение подотчетности соц сетей: убедитесь, что платформы социальных сетей соблюдают возрастные ограничения, и необходима нормативная база, поощряющаяяя ответственное создание цифровых инструментов для молодых пользователей.
С полным отчетом можно ознакомиться по ссылке.
19.09.2024, 17:57 136021
"Лаборатория Касперского" провела исследование по детской онлайн-безопасности
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Международная компания "Лаборатория Касперского" провела исследование по детской онлайн-безопасности, в котором проанализировала ряд рисков для детей в киберпространстве, сообщили в компании.
Каждый пятый родитель не знает, какая информация опубликована в соцсетях у ребенка
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Примерно каждый пятый (19%) родитель в Казахстане не знает, какая информация есть в открытом доступе на личной странице его ребенка в соцсетях. Таковы результаты исследования "Лаборатории Касперского". Эксперты компании отмечают, что с детьми важно обсуждать правила безопасности в Сети, в том числе рассказывать о рисках овершеринга - то есть излишней публикации данных о себе в Сети.
Как рано дети начинают пользоваться соцсетями. Более половины опрошенных сообщили, что у их ребенка есть личная страница в соцсетях, которую он ведет самостоятельно (56%). При этом многие дети заводят аккаунты еще в дошкольном возрасте: своя страница есть у каждого седьмого ребенка 4-6 лет (14%). И чем старше дети, тем активнее они начинают пользоваться соцсетями. Среди детей в возрасте 7-11 лет личная страница есть почти у половины (44%), 12-15 лет - уже у 78%, 16-18 лет - у 84%.
Что публикуют дети. По словам родителей, которые знают о публикациях детей, у каждого второго ребенка на странице есть личные фотографии (49%), при этом у некоторых опубликованы фотографии, на которых видно обстановку квартиры (9%). У каждого четвертого ребенка указан номер мобильного телефона (24%).
Также многие дети публикуют информацию о хобби и увлечениях (51%), уточняют возраст (30%), номер школы (11%), имена родственников (8%), свою геолокацию (7%), домашний адрес (6%).
Какими соцсетями пользуются. Самая популярная соцсеть у детей в Казахстане - TikTok, сервис для создания и просмотра коротких видео. Ею пользуется большинство детей опрошенных родителей (74%). В числе самых востребованных соцсетей также YouTube (59%), Instagram (57%) и "ВКонтакте" (19%).
Многие дети используют соцсети не только для общения и досуга, но и для самовыражения. Им важно делиться яркими моментами из своей жизни, в том числе фото и видео. Однако ребенок не всегда задумывается о рисках, с которыми он может столкнуться в Сети. Если в открытом доступе есть много личной информации, ее могут использовать злоумышленники, например, в целях мошенничества или шантажа. Поэтому родителям необходимо рассказывать детям о правилах безопасности в Сети и объяснять, зачем нужны те или иные меры предосторожности. Дополнительно защитить ребенка, не устанавливая за ним тотальный контроль, помогают специальные программы для родителей, такие как Kaspersky Safe Kids. Например, приложение пришлет уведомление, если к ребенку в соцсети добавится пользователь с большой разницей в возрасте", - сообщил руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.
Чтобы защитить ребенка в Сети, эксперты "Лаборатории Касперского" рекомендуют:
- рассказывать детям о ключевых понятиях в области информационной безопасности, учить их, как противостоять онлайн-угрозам и распознавать уловки мошенников. В этом может помочь Азбука кибербезопасности от экспертов "Лаборатории Касперского";
- объяснять, почему важно использовать сложные и уникальные пароли, а также двухфакторную аутентификацию;
- помочь ребенку с настройками конфиденциальности - например, ограничить круг лиц, которые могут писать ему в личные сообщения или приглашать его в группы;
- установить надежное защитное решение, которое не позволит скачать вредоносное ПО или перейти по фишинговой ссылке, такое как Kaspersky Premium. В 2024 году оно получило наивысшую оценку по итогам антифишингового теста AV-Comparatives. В течение же 2023 года решения "Лаборатории Касперского" принимали участие в 100 независимых тестированиях защитных технологий по различным параметрам, в том числе 93 раза заняли первые места.
Каждый двадцатый родитель в Казахстане знает как минимум об одном случае, когда его ребенок участвовал в травле
В рамках исследования "Лаборатории Касперского" родителей в Казахстане спросили, известно ли им о случаях, когда их ребенок участвовал в травле других детей в интернете, или кибербуллинге. В частности, 5% признались, что такое было как минимум один раз, а 3% сообщили, что их ребенок или его друзья создавали для этого группы в соцсетях. При этом масштаб проблемы может быть гораздо серьезнее: каждый четвертый взрослый признался, что ему неизвестно, были ли такие случаи.
Чем дети занимаются в интернете. Чаще всего они заходят в Сеть для развлечения: смотрят смешные видео и мемы (62%), играют в онлайн-игры (59%), общаются с друзьями (53%), включают фильмы и сериалы либо слушают музыку (52%).
Многие используют интернет и в познавательных целях: готовятся с помощью него к учебе (39%), ищут разную информацию, например о фильмах, играх, погоде (26%), читают новости и статьи (11%).
Какие блоги интересны детям. Каждый третий ребенок смотрит или читает в интернете публикации блогеров (31%). Популярнее всего блоги, посвященные видеоиграм, фильмам и мультфильмам (по 55%), хобби и увлечениям (48%), музыке (46%), а также челленджам, когда блогер выполняет какие-то задания (45%).
Около четверти детей интересуются компьютерами и технологиями (26%), распаковкой товаров (25%), модой и красотой (24%), игрушками (21%).
Что публикуют сами дети. Многие дети проявляют в интернете собственные творческие способности. Каждый второй ребенок создает собственный контент - например, фото, видео, рисунки, музыку (48%). Чаще всего это имеет отношение к хобби и увлечениям ребенка (52%), видеоиграм (26%), музыке (23%) и челленджам (19%).
Интернет сам по себе - всего лишь инструмент, который дети могут использовать как во благо, так и во вред. Он помогает познавать мир и заниматься творчеством. Однако существуют и негативные явления, такие как кибербуллинг. Дети не всегда отдают себе отчет в том, какие переживания это может принести другому человеку. С угрозами и оскорблениями справится не каждый взрослый, а юные пользователи куда более чувствительные. Иногда это даже может нанести психологическую травму. Чтобы этого избежать, родителям нужно обсуждать с ребенком, чем опасен кибербуллинг, и приучать его самому не проявлять агрессию в интернете. И объяснить, что если он столкнется с интернет-травлей, то он не должен испытывать стыд или чувство вины, и взрослые всегда окажут ему поддержку", - заявил Андрей Сиденко.
Чтобы оградить ребенка от кибербуллинга, "Лаборатория Касперского" рекомендует родителям:
- рассказывать ребенку о правилах цифровой грамотности и этикета, а также о базовых понятиях из сферы кибербезопасности. В этом может помочь Азбука кибербезопасности от экспертов "Лаборатории Касперского";
- предупредить о рисках овершеринга, то есть излишней публикации личных данных, фото и видео в сети. Их могут использовать в том числе для кибербуллинга или шантажа;
- объяснить ребенку, что, если он столкнется с кибербуллингом, не нужно отвечать агрессору, вступать с ним в диалог оправдываться. Самое эффективное оружие - это безразличие, поэтому лучше не реагировать и заблокировать обидчика;
- рассказать на примерах, что с кибербуллингом сталкиваются многие люди, в том числе мировые звезды;
- использовать решение для родительского контроля, которое поможет защитить ребенка от онлайн-угроз и отслеживать его онлайн-активность, такое как Kaspersky Safe Kids.
Каждый десятый родитель в Казахстане терял деньги из-за ошибок детей в интернете.
По данным опроса "Лаборатории Касперского", каждый десятый родитель в Казахстане терял деньги из-за ошибок детей в Сети. Обычно это происходит из-за недостаточной цифровой грамотности, поэтому с ребенком важно обсуждать правила безопасного поведения в интернете.
Ошибки детей в Сети не всегда связаны с внешними угрозами, например онлайн-мошенничеством. Ребенок может оформить пробную платную подписку с банковской карты родителей, за которую потом продолжат списывать деньги, если вовремя ее не отменить. Или, например, добавить в корзину онлайн-магазина какие-то товары с аккаунта взрослых.
Как показал опрос, у многих детей есть доступ к сервисам, которыми пользуются родители. Причем иногда они начинают осваивать их в совсем маленьком возрасте. Например, 15% родителей сообщили, что у их детей есть доступ к онлайн-кинотеатрам. При этом 17% уточнили, что их детям всего 4-6 лет, еще 13% - 7-11 лет. Доступ к онлайн-магазинам и маркетплейсам есть у детей 14% опрошенных, из них 6% - в возрасте 4-6 лет, 11% - 7-11 лет.
Среди других платных онлайн-инструментов, к которым предоставляют доступ родители в Казахстане, такси (14%), музыкальные приложения (13%), доставка продуктов и еды из ресторанов (10%), облачные сервисы (10%).
Какие расходы несут родители. Ошибки детей в интернете порой могут нанести значительный ущерб семейному бюджету. Каждый пятый опрошенный родитель в Казахстане потерял из-за этого свыше 16 тысяч тенге: 11% - от 16 до 40 тысяч тенге, 6% - от 40 до 80 тысяч тенге, 3% - от 80 до 400 тысяч тенге, 2% - более 400 тысяч тенге.
Помимо этого, есть и регулярные расходы. На подписки для ребенка и покупку гаджетов более половины родителей потратили более 16 тысяч тенге: 7% - от 16 до 40 тысяч тенге, 19% - от 40 до 80 тысяч тенге, 24% - от 80 до 400 тысяч тенге, 4% - более 400 тысяч тенге.
В цифровом мире, как и в реальной жизни, есть свои правила безопасности. Чтобы оградить детей от угроз, важно обучать их с раннего возраста основам цифровой грамотности. Здесь можно провести аналогию с правилами дорожного движения: без регулирования на дорогах было бы очень опасно. При этом нужно рассказывать не только о распространенных угрозах, например онлайн-мошенничестве, но и прививать ребенку навыки финансовой грамотности. Например, он должен понимать, что нужно тщательно подходить к выбору платных сервисов, следить за своими подписками, стараться не совершать спонтанных покупок и не привязывать без крайней необходимости банковскую карту к каким-то сервисам", - сообщил Андрей Сиденко.
Чтобы защитить детей в Сети, "Лаборатория Касперского" рекомендует:
- рассказывать детям о ключевых понятиях в области информационной безопасности, учить их, как противостоять онлайн-угрозам. В этом может помочь Азбука кибербезопасности от экспертов "Лаборатории Касперского";
- объяснять, что аккаунты необходимо защищать надежными уникальными паролями, и их нельзя никому сообщать. Комбинации должны содержать не менее 12 знаков: заглавные и строчные буквы, цифры и спецсимволы;
- приучать детей не сообщать свои личные и банковские данные без крайней необходимости и не вводить их на сомнительных ресурсах;
- помочь ребенку настроить двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, которые это позволяют - это снижает риск взломов и утечек;
- установить надежное защитное решение на все устройства, которыми пользуется ребенок, например Kaspersky Premium;
- использовать специальные программы для родительского контроля, которые позволяют отслеживать онлайн-активность детей, такие как Kaspersky Safe Kids.
13.09.2024, 11:06 153826
В Казахстане растет число просроченных кредитов
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Объем просроченных кредитов в микрофинансовых организациях Казахстана стремительно растет: более половины из них - "токсичные", сообщает Finprom.
Удельный вес кредитов с просрочкой платежей в МФО РК за год вырос с 10,2% до 15,4%.
Кредитный портфель (основной долг) микрофинансовых организаций (МФО) РК на конец второго квартала 2024 года превысил 1,3 трлн тенге - на 5,6% больше, чем в предыдущем квартале, и на 19,8% больше по сравнению со вторым кварталом 2023-го.
Наибольший объем кредитования приходится на открытие и развитие бизнеса, а также на розничные товары, далее следует автокредитование. Две МФО из десятка крупнейших специализируются на микрозаймах до зарплаты. Причем одна из них - "Робокэш.кз" печально известна утечкой более 2 млн персональных данных казахстанцев в текущем году и была оштрафована за это всего на 1,8 млн тенге, что в эру цифровых технологий составило менее 1 тенге за каждого гражданина РК.
Объем просроченных платежей по кредитам в МФО за год вырос со 113,5 млрд до 206,9 млрд тенге, а доля просроченных кредитов увеличилась с 10,2% до 15,4%. Кредиты с просрочкой платежей от одного до двух месяцев составили 63,1 млрд тг, а наименьший объем - 33,6 млрд тенге - пришелся на кредиты с просрочкой платежей от 2 до 3 месяцев", - говорится в информации.
Более половины всех просроченных кредитов пришлось на кредиты с просрочкой платежей более 90 дней: 109,7 млрд тенге - почти на треть больше, чем в прошлом квартале, и на 74,5% больше, чем годом ранее. Доля "токсичных" кредитов в МФО РК за год выросла с 5,6% до 8,2%.
На конец второго квартала 2024 года у восьми МФО РК доля кредитов с просрочкой платежей более трех месяцев превысила 90% их кредитного портфеля. Более того, у двух МФО - "Жаңа-Қаржы" и AUA Finance - доля просроченных кредитов достигла 100%", - сообщает агентство.
Четыре МФО с критическими долями "токсичных" кредитов - CashCapital (99,2%), My Money (97,3%), Hava Finance (95,2%) и POS Credit (94,4%) - работают в сфере онлайн-кредитования.
Ранее сообщалось, что казахстанцы задолжали по кредитам 738 млрд тенге. Кредиты населению составили 18,7 трлн тенге, увеличившись за июль 2024 года на 2,2%. В связи с этим в Казахстане ввели законодательные ограничения на потребительские займы и микрокредиты, которые позволят ограничить выдачу беззалоговых потребительских займов на крупные суммы.
05.09.2024, 12:51 157286
Цены на макароны в Казахстане растут, а их производство сокращается
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Производство макаронных изделий в Казахстане сократилось на 5%, а цены при этом растут, сообщает Energyprom.
За январь-июль текущего года объем производства макарон, лапши, кускуса и аналогичных мучных изделий в РК составил 82,5 тыс. тонн - на 5,2% меньше, чем за аналогичный период 2023-го", - пишет агентство.
Половина объема выпуска макаронных изделий совокупно пришлась лишь на три региона - Шымкент (15,4 тыс. тонн), Северо-Казахстанскую (14,6 тыс. тонн) и Западно-Казахстанскую (11,6 тыс. тонн) области. Значительные объемы также были зафиксированы в Костанайской области и Астане: 9,8 тыс. и 9,2 тыс. тонн соответственно.
Казахстанские компании за январь-июнь 2024 года обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на макаронные изделия на 78%, против 82,1% годом ранее.
Объем производства сократился на 8,3%, до 70,2 тыс. тонн, в то время как импорт вырос сразу на 18,9%, до 19,8 тыс. тонн. Объем экспорта и реэкспорта макаронных изделий за год уменьшился на 16,3%, составив за шесть месяцев текущего года 21,2 тыс. тонн. Реализация на внутреннем рынке увеличилась лишь на 1,3%, до 68,8 тыс. тонн", - говорится в информации.
Между тем цены на макаронные изделия по итогам августа текущего года поднялись на 0,1% за месяц и на 4,6% за год.
Для сравнения: годом ранее наблюдался рост цен на 17,3%, а в августе 2022 года - сразу на 35,7%. Удорожание макаронных изделий за год наблюдалось в 16 из 20 регионов Казахстана. Самый заметный рост цен был отмечен в Улытауской области: сразу на 17,4%. Следом идут Восточно-Казахстанская (на 9,5%) и Абайская (на 9%) области, а также Астана (на 8,9%). Подешевели макаронные изделия с учетом уровня инфляции в четырех регионах - в Западно-Казахстанской (на 4,2%), Карагандинской (на 2,3%) и Акмолинской (на 1,6%) областях, а также в Шымкенте (на 1,1%).
Заметнее всего за год подорожала лапша: сразу на 12%. Вермишель и рожки выросли в цене на 3,6% и на 3,2% соответственно, а спагетти - на 2,6%. В июле текущего года в среднем по РК рожки продавались по 587 тенге за кг, вермишель - по 617 тенге, лапша - по 1,4 тыс. тенге. Для сравнения: пять лет назад стоимость килограмма рожек составляла 273,5 тенге, вермишели - 277,6 тенге, а лапши - 614,9 тенге.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?