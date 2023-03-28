Казахстан воспользовался геополитическим кризисом и нарастил экспорт в страны, где прервались цепочки поставок

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Пресс-канцелярия Госсовета Китайской Народной Республики





Март 2023 года





Содержание





Предисловие

I. Дисфункциональная система защиты гражданских прав

II. Выхолощенная электоральная демократия по-американски

III. Рост расовой дискриминации и неравенства

IV. Обострение кризиса выживания среди низшего класса

V. Исторический регресс в сфере прав женщин и детей

VI. Произвольное нарушение прав человека в других странах и попрание правосудия





Предисловие





Соединенные Штаты, называющие себя "защитником прав человека", на самом деле являются олигархической страной, которая отвергает идею "правления народного, народом и для народа", о которой говорил Авраам Линкольн в знаменитой Геттисбергской речи. В общественной повестке дня США доминируют несколько богатых людей, элиты и группы интересов, в то время как воля и интересы почти 90% населения игнорируются. Крайнее неравенство в политике, экономике, культуре, расовых и гендерных вопросах серьезно подорвало фактическую реализацию прав человека для большинства американцев.





2022 год ознаменовался знаменательным откатом в области прав человека в США. Свирепствуют хронические болезни, такие как политика "золотого тельца", расовая дискриминация, стрельба и полицейское насилие, а также поляризация доходов. Законодательство о правах человека и правосудие пережили крайний регресс, что еще больше подорвало основные права и свободы американского народа.





Правительство США значительно ослабило контроль над оружием, в результате чего смертность от насилия с применением огнестрельного оружия осталась высокой. Решение Верховного суда США по делу Бруэна в 2022 году стало знаковым шагом назад в сфере контроля над оружием. Почти половина штатов ослабила ограничения на ношение оружия. Страна лидирует в мире по владению оружием, убийствам с применением огнестрельного оружия и массовым стрельбам: более 80 тыс. человек были убиты или ранены в результате насилия с применением огнестрельного оружия в 2022 году. Уже третий год подряд за историю наблюдений в Соединенных Штатах происходит более 600 массовых стрельб. Насилие с применением огнестрельного оружия стало "американской болезнью".





Промежуточные выборы стали самыми дорогими в США, а демократия по-американски потеряла поддержку населения. Стоимость выборов в США снова резко возросла: совокупные расходы на промежуточные выборы 2022 года превысили 16,7 млрд долларов. Политические пожертвования миллиардеров составили 15% всех федеральных политических пожертвований, и их доля возросла по сравнению с 11% в избирательном цикле 2020 года. "Темные деньги" тайно манипулируют выборами в США, а политическая поляризация и социальная раздробленность мешают достичь демократического консенсуса. 69% американцев считают, что их демократии угрожает "риск краха", 86% - что она сталкивается с "очень серьезными угрозами". Отчаяние по поводу демократии по-американски разделяется многими.





Расизм поднимает голову, этнические меньшинства страдают от широко распространенной дискриминации. Преступность на почве расовой предвзятости в США резко возросла с 2020 по 2022 год. Расистская бойня в супермаркете города Буффало, в результате которой были убиты 10 афроамериканцев, потрясла мир. 81% американцев азиатского происхождения заявляет о росте насилия в отношении азиатских общин. У афроамериканцев в 2,78 раза больше шансов быть убитыми полицией, чем у белых. Страдания, вызванные геноцидом и культурной ассимиляцией, которую правительство США проводило в отношении индейцев и других коренных народов, продолжаются и сегодня.





Продолжительность жизни резко сократилась, а смертность от злоупотребления наркотиками продолжает расти. Согласно отчету, опубликованному в августе 2022 года Национальным центром статистики здравоохранения при Центрах США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), средняя продолжительность жизни в стране снизилась на 2,7 года до 76,1 года с 2019 по 2021 год, что является самым низким показателем с 1996 года. Группы интересов и политики обменивают власть на деньги, позволяя процветать злоупотреблению наркотиками и психоактивными веществами. В последние годы число американцев, умирающих от злоупотребления наркотиками и психоактивными веществами, резко возросло и составляет более 100 тыс. человек в год. Злоупотребление психоактивными веществами стало одним из самых разрушительных кризисов общественного здравоохранения в Америке.





Женщины лишились конституционной защиты абортов, а условия жизни детей вызывают беспокойство. Решение Верховного суда США об отмене вердикта по делу "Роу против Уэйда" лишило женщин права на аборт, которое защищалось Конституцией США в течение почти 50 лет, что нанесло огромный удар по правам женщин и гендерному равенству. В 2022 году более 5800 детей в возрасте до 18 лет получили ранения или были убиты в результате стрельбы в Соединенных Штатах. Количество случаев стрельбы в школах достигло 302, что является самым высоким показателем с 1970 года. Уровень детской бедности в США вырос с 12,1% в декабре 2021 года до 16,6% в мае 2022 года. Число бедных детей возросло на 3,3 млн. С 2018 года количество нарушений правил детского труда увеличилось почти на 70%. В 2022 финансовом году число несовершеннолетних, занятых на опасных работах, увеличилось на 26%.





Злоупотребление силой и односторонние санкции США привели к гуманитарным катастрофам. С начала 21 века Соединенные Штаты провели военные операции в 85 странах мира во имя "борьбы с терроризмом", которые напрямую привели к гибели не менее 929 тыс. мирных жителей и перемещению 38 млн человек. США ввели больше односторонних санкций, чем любая другая страна в мире. До сих пор действуют санкции против более чем 20 стран, в результате чего те не могут обеспечить свое население основными продуктами питания и лекарствами. Проблема иммиграции превратилась в инструмент межпартийной борьбы, а иммиграционные фарсы разыгрываются в больших масштабах. Иммигранты сталкиваются с крайней ксенофобией и жестоким обращением. В 2022 году на юго-западной границе страны было арестовано почти 2,4 млн мигрантов, что является самым высоким показателем за время ведения статистики. Число погибших на южной границе иммигрантов достигло нового годового максимума в 856 человек.





США, основанные на колониализме, расистском рабстве и неравенстве в труде, владении и распределении, в последние годы еще сильнее увязли в трясине системных сбоев, дефицита управления, расового разделения и социальных волнений из-за взаимодействия между поляризованной моделью экономического распределения, социальной моделью, в которой доминируют расовые конфликты, и политической моделью, которую контролируют капиталистические группы интересов.





Американские политики, служащие интересам олигархов, постепенно утратили субъективную волю и объективную способность реагировать на основные требования простых людей и защищать основные права простых граждан, не смогли решить свои собственные структурные проблемы прав человека. Вместо этого они произвольно используют права человека как оружие для нападения на другие страны, создавая конфронтацию, раскол и хаос в международном сообществе, и препятствуя глобальному развитию прав человека.





I. Дисфункциональная система защиты гражданских прав





Соединенные Штаты - это страна крайнего насилия, где людям угрожают как насильственные преступления, так и насильственные действия правоохранительных органов, и их безопасность не может быть гарантирована. Тюрьмы переполнены и превратились в места современного рабства, где принудительный труд и сексуальная эксплуатация являются обычным явлением. Самопровозглашенные гражданские права и свободы Америки превратились в пустую болтовню.





Сговор между политиками и бизнесом парализует ситуацию в области контроля над оружием. Американские группы, выступающие в поддержку оружия, развернули мощное политическое лоббирование для защиты своих интересов. Вопреки общественному мнению, правительство резко ослабило контроль над оружием, разрешив носить его в людных общественных местах, таких как больницы, школы, бары и стадионы. 3 июля 2022 года агентство Bloomberg сообщило, что решение Верховного суда США по "делу Бруэна" от 23 июня отменило полвека работы законодателей по контролю над оружием в Нью-Йорке и шести других штатах. Жителям этих регионов было разрешено скрытое ношение, что стало серьезным шагом назад в области контроля над оружием в Соединенных Штатах. 28 октября 2022 года газета New York Times сообщила, что федеральный суд Техаса постановил, что закон штата, запрещающий взрослым моложе 21 года носить огнестрельное оружие, является неконституционным. Почти половина штатов США ослабила ограничения на ношение оружия. "В последние 20-30 лет страна в целом очень четко и резко двигалась к ослаблению законов о ношении оружия", - сказал профессор Вашингтонского университета Али Роухани-Рахбар. В книге американской ученой Памелы Хааг "Стрельба в Америке: бизнес и создание американской оружейной культуры" отмечается, что производство оружия в Соединенных Штатах представляет собой производственную цепочку, которая "начинается с производственной линии и заканчивается смертью жертв". "Трагедия насилия с применением огнестрельного оружия в Америке уходит своими корнями в вековую торговлю оружием", - пишет она.





Насилие с применением огнестрельного оружия растет в тандеме с владением оружием. Исследователи, опубликовавшие статью в British Medical Journal, полагают, что ослабление контроля над оружием в США привело к одновременному росту числа владельцев оружия и массовых стрельб. В США проживает менее 5% населения мира, при этом в стране сосредоточено 46% гражданского оружия. Соединенные Штаты лидируют в мире по владению оружием, убийствам с применением огнестрельного оружия и массовым стрельбам. По данным сайта Gun Violence Archive, количество массовых стрельб в США за последние годы значительно увеличилось. В 2022 году число жертв применения огнестрельного оружия составило 43341, еще 37763 человека получили ранения. В США произошло 636 массовых стрельб: в среднем по два случая в день. Уровень убийств с применением огнестрельного оружия в Америке в восемь раз выше, чем в Канаде, в 13 раз выше, чем во Франции, и в 23 раза выше, чем в Австралии. В колонке, опубликованной 25 июня 2022 года в Australian говорится, что Соединенные Штаты "являются страной, которую почти полностью определяет ультранасилие в СМИ и на улицах". Насилие с применением огнестрельного оружия стало "американской болезнью".





Число тяжких преступлений, таких как убийства и грабежи, продолжает расти. Газета USA Today сообщила 11 сентября 2022 года, что в первой половине 2022 года количество убийств в городах-членах Ассоциации начальников полиции крупных городов увеличилось на 50%, а количество нападений с отягчающими обстоятельствами - примерно на 36% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Wall Street Journal сообщила 6 сентября 2022 года, что по состоянию на сентябрь 2022 года уровень убийств в Новом Орлеане вырос на 141%, перестрелок - на 100%, угонов автомобилей - на 210%, а вооруженных ограблений - на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Согласно отчету Совета по уголовному правосудию от 28 июля 2022 года, в первой половине 2022 года количество грабежей в крупных городах США выросло на 19%, а краж - на 20% 7 июля 2022 года канал Fox News сообщил, что с июня 2021 года общий уровень преступности в Нью-Йорке вырос на 31%, число крупных краж - на 41%, грабежей - на 36%, краж со взломом - почти на 34%, а число жертв тяжких преступлений увеличилось примерно на 1000 в квартал. Согласно репортажу CNN от 8 июня 2022 года, 72% американцев были недовольны политикой страны по борьбе с преступностью. 80% жителей США говорят, что они сильно или значительно обеспокоены преступностью и насилием. Такого показателя не наблюдалось уже более 10 лет.





Усиливается полицейское насилие. По данным веб-сайта Mapping Police Violence, в 2022 году в результате полицейского насилия в США погибло рекордное количество людей - 1239 человек. В течение года зафиксировано всего 10 дней, когда полицейские не убили ни одного человека. Большинство таких убийств происходит во время рутинных правоохранительных мероприятий, например, при остановке для проверки или при расследовании ненасильственных преступлений. Полицейских редко обвиняют в применении чрезмерной силы. 98,1% полицейских, причастных к убийствам в период с 2013 по 2022 год, обвинения не предъявлялись. 27 июня 2022 года полицейские в городе Акрон /штат Огайо/, более 90 раз выстрелили в Джейленда Уокера, безоружного 25-летнего афроамериканца. Согласно предварительному медицинскому заключению, на теле Уокера обнаружено более 60 ран. Это был третий случай полицейской стрельбы в Акроне с декабря 2021 года по июнь 2022 года.





Жизнь и здоровье заключенных находятся под угрозой. В Соединенных Штатах самый высокий уровень заключения под стражу в мире, а условия содержания в тюрьмах ужасны. Согласно статье Guardian от 1 октября 2022 года, в США насчитывается почти 500 заключенных на 100 тыс. человек, что примерно в пять раз больше, чем в Великобритании, в шесть раз больше, чем в Канаде, и в девять раз больше, чем в Германии. Согласно статье, опубликованной организацией The Fair Justice Initiative 25 апреля 2022 года, заключенные в тюрьмах Миссисипи содержатся в темных камерах без света и чистой воды, а температура в помещениях часто очень высока. Газета Chicago Sun-Times сообщила 19 февраля 2022 года, что в камерах тюрьмы города Джолиет /штат Иллинойс/ водятся крысы, а в места общего пользования попадают сгнившая еда и нечистоты. Жизнь заключенных не гарантирована. Согласно исследованию, опубликованному в октябре 2022 года в Prison Legal News, нехватка охранников и неадекватная инфраструктура в тюремной системе Алабамы привели к высокому уровню насилия и смертности среди заключенных. За первые восемь месяцев 2022 года зафиксировано 39 смертей, в том числе 30 неестественных.





Тюрьмы стали средоточием современного рабства. Согласно отчету, опубликованному совместно Школой юриспруденции Чикагского университета и Американским союзом гражданских свобод (АСГС) 16 июня 2022 года, в тюрьмах штатов и федеральных тюрьмах США содержится более 1,2 млн человек, около 800 тыс. из них 65 % заняты принудительным трудом. Более 76% опрошенных заключенных сообщили, что их принуждали продолжать работать, угрожая одиночным заключением, переносом сроков условно-досрочного освобождения и лишением права на свидание с родными.





Заключенные были вынуждены обеспечивать питание, стирку и другие услуги, но у них мало прав и возможностей для защиты, говорится в отчете Инициативы по тюремной политике от 14 марта 2022 года. Кроме того, согласно исследованию АСГС, обнародованному 15 июня 2022 года, заключенные обычно мало зарабатывают или вообще не получают денег. Американские тюрьмы превратились в настоящие современные фабрики с рабами.





Усиливается религиозная нетерпимость. Согласно статистике преступлений на почве ненависти за 2021 год, опубликованной Федеральным бюро расследований (ФБР) 15 декабря 2022 года, в 2021 году в США было зарегистрировано 1005 преступлений на почве религиозной ненависти, из которых 31,9% направлены против иудеев, 21,3% - против сикхов, 9,5% - против мусульман, 6,1% - против католиков и 6,5% - против православных.





Нетерпимость к исламу в США усилилась, и мусульмане подвергаются жесткой дискриминации, говорится в докладе, опубликованном Советом по американо-исламским отношениям в 2022 году. В 2021 году организация получила 6720 жалоб, в том числе 308, связанных с проявлениями ненависти и предубеждения, что на 28% больше, чем в 2020 году. Поступило 679 жалоб на злоупотребления со стороны правоохранительных органов и органов власти, что на 35% больше, чем в 2020 году. Зафиксировано 1298 случаев дискриминации на работе и в общественных местах, что на 13% больше, чем в 2020 году.





23 августа 2022 года издание Middle East Eye сообщило, что исследование показало, что мусульмане подвергаются преследованиям со стороны полиции из-за своей религии в пять раз чаще по сравнению с представителями других религий.





II. Демократия по-американски все сильнее выхолащивается





Политические пожертвования превратили американские выборы в игру для богатых, отчуждение двухпартийной политики превратилось в поляризованную политику, а американская демократия теряет фундамент общественной поддержки.





Бывший президент США Джимми Картер однажды сказал, что политический подкуп запятнал политическую систему США. "Это просто олигархия с неограниченным политическим взяточничеством, которое лежит в основе выдвижения кандидатур на пост президента или избрания президента", - заявил он.





Расходы на выборах установили новый рекорд. Американские выборы лежат в основе демократии, базирующейся на деньгах. Расходы на выборы резко выросли с тех пор, как лимиты пожертвований были сняты в 2010 году и в 2014 году. Согласно анализу, опубликованному OpenSecrets, общая стоимость промежуточных выборов на уровне штатов и федеральном уровне в 2022 году составила почти 17 млрд долларов. Они стали самыми дорогими в истории. Кандидаты федерального уровня и политические комитеты потратили 8,9 млрд долларов. Кандидаты в штатах, партийные комитеты и избирательные комитеты потратили 7,8 млрд долларов. Оба показателя являются абсолютными рекордами. CNN сообщил 8 декабря 2022 года, что в ходе пяти самых дорогих сенатских гонок 2022 года на праймериз и выборы было потрачено почти 1,3 млрд долларов. Лидирует Пенсильвания, где истратили почти 375 млн долларов.





Политические пожертвования создают олигархию. Политика США захвачена в заложники капиталом, возникли стабильные отношения "деньги-результат". "Правление народное, народом и для народа" превратилось в "правление одного процента, одним процентом и для одного процента", того самого, о котором говорит девиз движения "Захвати Уолл-Стрит": "Мы - 99%, но нас контролирует один процент". Политолог из Йельского университета Элен Ландемор заявила в статье, опубликованной в журнале Foreign Policy в декабре 2021 года, что американской демократии не хватает "народной власти" и только сверхбогатые, очень небольшая часть населения, могут использовать свой высокий экономический статус, чтобы подтолкнуть к выбору политических приоритетов, которые им выгодны.





Американские миллиардеры потратили колоссальные 880 млн долларов на выборы к концу октября, а окончательная сумма, вероятно, приближается к астрономической отметке в миллиард долларов. Это революционная сумма, которая, несомненно, повлияла на результаты выборов, которые мы сейчас наблюдаем", - написал журнал Fortune 9 декабря 2022 года в статье под названием "У миллиардеров был дополнительный триллион долларов, чтобы повлиять на промежуточные выборы. Спасите американскую демократию, обложив налогом сверхбогатых".





В материале отмечается, что богатство миллиардеров "топит" американскую демократию, как выразился исполнительный директор организации "Американцы за налоговую справедливость" Фрэнк Клементе. Агентство Рейтер сообщило 9 ноября 2022 года, что финансист Джордж Сорос стал самым крупным индивидуальным донором, потратив более 128 млн долларов на поддержку кампаний демократов. Пока плутократы используют свои деньги, чтобы контролировать исход голосования, выборы в США все больше расходятся с природой демократии.





Темные деньги" тайно манипулируют ходом выборов. "Темные деньги" незаметно влияют на выборы в США. Центр правосудия Бреннана сообщил 16 ноября 2022 года, что четыре группы с "темными деньгами", связанные с партиями, вложили почти 300 млн долларов в кампании нынешнего избирательного цикла, пожертвовав их родственным суперкомитетам политического действия или купив хитроумно сформулированную рекламу. Существуют сотни политически активных групп, тайно вливающих деньги в выборы.





Как сообщила газета Guardian 29 августа 2022 года, некий миллиардер тайно перевел 1,6 млрд долларов республиканской политической группе, что стало крупнейшим известным пожертвованием на политическую защиту интересов в американской истории.





Только в 2020 году в выборы в США поступило более 1 млрд "темных денег", происхождение которых неизвестно из-за слабых правил раскрытия информации в стране. В преддверии выборов 2022 года ситуация ухудшилась. Основные республиканские и демократические суперкомитеты Сената и Палаты представителей финансируются анонимными группами с "темными деньгами", которые не обязаны раскрывать своих спонсоров. "Темные деньги" тайно захватили политические партии и правительство США, а большинство избирателей стало инструментом политических игр.





Множество тактик и манипулирование результатами выборов. Многие американцы полностью отказались от идеи равенства, и часто именно люди, отвергающие идею равенства, устанавливают правила, которым должны следовать другие, пишет Дж. Р. Поул в своей книге "Стремление к равенству в американской истории". Часто вводятся законы, ограничивающие право избирателей голосовать. Согласно исследованию, опубликованному Центром правосудия Бреннана 26 мая 2022 года, в 2021 году 18 штатов приняли 34 ограничительных закона. На сессии 2022 года законодатели в 39 штатах рассмотрели не менее 393 ограничительных законопроектов, которые несоразмерно затронули цветных избирателей, создав ряд препятствий для голосования. До 200 тыс. избирателей могут лишиться регистрации после принятия в Аризоне закона о документальном подтверждении гражданства для регистрации избирателей. 4 августа 2022 года Глобальная организация по борьбе с ненавистью и экстремизмом опубликовала отчет под названием "Страхи американцев подавляют участие в демократии", в котором говорится, что 40% чернокожих и 37% латиноамериканцев очень обеспокоены отказом в праве проголосовать.





Строгие законы не позволили проголосовать почти 16% чернокожего населения штата Миссисипи, достигшим нужного возраста. Доля чернокожих в этом регионе одна из самых высоких в стране, но ни один из них не избирался на должности уровня штата более века, сообщает Guardian на своем сайте в статье, озаглавленной "Расистский закон 1890 года, который до сих пор не дает голосовать тысячам чернокожих американцев", опубликованной 8 января 2022 года.





В докладе Национальной городской лиги "Черная Америка в 2022 году: в осаде. Заговор с целью уничтожения демократии" от 12 апреля 2022 года говорится, что только в 2021 году 20 штатов использовали данные переписи населения для перенарезки избирательных участков. Эти манипуляции лишили большое количество избирателей права голоса, оставив равные избирательные права только на бумаге.





Американские выборы сопровождаются насилием и запугиванием. Их политическая история не лишена насилия и террора. Исторически сложилось, что такие группы, как пресловутый Ку-клукс-клан, насильственно не позволяли афроамериканцам голосовать, применяя избиения, линчевания и убийства, создавая чувство страха, которое сохраняется и по сей день.





Избиратели могут столкнуться с запугиванием на избирательных участках и за их пределами со стороны самопровозглашенных "блюстителей порядка", говорится в отчете Центра правосудия Бреннана, опубликованном 28 октября 2022 года. Часто они появляются вооруженными и в тактическом снаряжении.





Глобальный проект против ненависти и экстремизма сообщил в отчете от 4 августа 2022 года, что среди американцев растет чувство страха, избиратели, в особенности меньшинства, обеспокоены безопасностью на избирательных участках. 63% опрошенных заявили, что "очень обеспокоены" такими вещами, как насилие, притеснения и запугивание, на их избирательном участке. Психологическая тень линчевания и атмосфера страха стали большим препятствием для реализации избирателями своего права голоса. Двухпартийная политика стала поляризованной. Политическая поляризация, особенно поляризация двухпартийной политики, была одной из самых ярких черт американской политики за последние три десятилетия. Растущий идеологический раскол и разногласия между Демократической и Республиканской партиями усилили разрыв в американском обществе и привели к тому, что американская политика забуксовала. Около 28% американцев назвали "политический экстремизм или поляризацию" одной из самых важных проблем, стоящих перед страной, согласно опросу, проведенному FiveThirtyEight 14 июня 2022 года. 64% заявили, что считают основным фактором политической поляризации влияние политических и социальных элит.





Как сообщил канал NBC NEWS 23 октября 2022 года, 81% демократов полагает, что программа Республиканской партии несет в себе угрозу, которая, если ее не остановить, уничтожит Америку. 79% республиканцев думают также о повестке Демократической партии. 71 избирателей уверен, что страна движется в неправильном направлении. "Похоже, избиратели больше не стремятся к "контракту с Америкой". Они хотят развода", - заявил социолог-демократ Джефф Хорвитт из Hart Research Associates.





Политическая поляризация и социальные разногласия затруднили достижение демократического консенсуса, а электоральный фарс и послевыборный хаос стали характерными чертами американской политики. Поляризация партийных разногласий и жестокое соперничество привели к краху политического доверия и вызвали серьезный кризис управления в Соединенных Штатах, пишут профессор политологии Университета Вандербильта Марк Дж. Хетерингтон и профессор политологии Университета Иллинойса Томас Дж. Рудольф в своей книге "Почему Вашингтон не сработает: поляризация, политическое доверие и кризис управления".





Чиновники пользуются своим положением в личных целях. Политики высокого уровня могут заранее получить доступ к большому количеству конфиденциальной информации, которая принесет им прибыль. Собственный капитал бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и ее мужа Пола Пелоси составляет более 114 млн долларов. Большая часть их состояния получена от инвестиций, в частности в акции и опционы, говорится в статье газеты Hill от 24 июля 2022 г. В марте 2021 г. Пол реализовал опционы на покупку 25 тыс. акций Microsoft на сумму более 5 млн долларов. Менее чем через две недели армия США сообщила о сделке с Microsoft на сумму 21,9 млрд долларов, после чего акции компании резко выросли. В июне 2022 года Пол купил опционы на акции на сумму до 5 млн долларов у Nvidia, ведущей полупроводниковой компании. В то время Конгресс должен был голосовать за закон о выделении 52 млрд долларов субсидий на развитие производства микросхем. За время пребывания Нэнси Пелоси на посту главы Палаты представителей ее семья заработала около 30 млн долларов на сделках с участием крупных технологических компаний, за регулирование которых она отвечала. 183 из 435 конгрессменов в 2019-2022 годах торговали акциями сами или через ближайших родственников, говорится в статье Daily Mail от 13 сентября 2022 года. Отмечается, что по меньшей мере 97 человек самостоятельно или через своих супругов купили или продали акции, облигации или другие финансовые активы, напрямую связанные с их работой в Конгрессе. Расследование Wall Street Journal, опубликованное 11 октября 2022 года, показало, что более 2600 должностных лиц в таких ведомствах, как Министерство торговли и Минфин, отчитались об инвестициях в акции компаний, которые лоббировали в этих ведомствах благоприятную политику. В ходе так называемого скандала о торговле детьми бывшие судьи Пенсильвании Марк Чиаварелла и Майкл Конахан закрыли окружной центр содержания под стражей несовершеннолетних и получили 2,8 млн долларов в виде незаконных платежей от двух коммерческих исправительных учреждений, сообщило Associated Press /AP/ 18 августа 2022 года. В статье говорится, что Чиаварелла продвигал политику абсолютной нетерпимости, которая гарантировала, что большое количество детей окажется под стражей. Многие ведущие политики США давали избирателям пустые обещания, получая при этом финансовую выгоду от своего положения.





Общественное доверие к американской демократии продолжает снижаться. Американские ученые Томас Р. Дай, Хармон Зейглер и Луи Шуберт в своей книге "Ирония демократии: необычное введение в американскую политику" отмечают, что немногие американцы сегодня верят, что правительство работает на благо народа. Большинство считает, что политическая система управляется несколькими крупными воротилами в их собственных интересах, оставляя среднего человека за бортом. 67% американцев полагают, что демократия в стране находится под угрозой краха, говорится в опросе, проведенном Квиннипэкским университетом 31 августа 2022 года. AP сообщило 19 октября 2022 года, что в Америке царит общее отчаяние по поводу демократии после нескольких десятков лет растущей поляризации. Всего 9% взрослых американцев считают, что демократия работает "чрезвычайно" или "очень хорошо", в то время как 52% ответили, что она работает плохо, говорится в статье. PR Newswire сообщила 4 ноября 2022 года, что внепартийный опрос More Perfect перед промежуточными выборами показал, что 86% избирателей заявили, что демократия в США сталкивается с очень серьезными угрозами. 72% американских избирателей оценили состояние американской демократии как плохое, 64% заявили, что в политике слишком много денег, 61% считает, что политика в США коррумпирована, 58% - что в американской демократии слишком много предвзятой информации и дезинформации. Согласно опросу, проведенному NBC News 9 ноября 2022 года, 72% избирателей-демократов, 68% избирателей-республиканцев и 70% независимых избирателей согласились с тем, что демократия находится под угрозой. Общественное доверие к американской демократии продолжает снижаться, что свидетельствует о потере поддержки среди населения.





III. Расовая дискриминация и неравенство усугубляются





Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации заявил в Заключительных замечаниях по объединенным десятому-двенадцатому докладам США, опубликованных 21 сентября 2022 года, что сохраняющееся наследие колониализма и рабства продолжает подпитывать расизм и расовую дискриминацию по всей стране.





В последние годы количество преступлений на почве ненависти и ненавистнической риторики в Соединенных Штатах значительно увеличилось, число случаев смерти от огнестрельного оружия на расовой почве существенно возросло, а цветные и этнические меньшинства продолжают сталкиваться с систематической дискриминацией в сферах медицинского обслуживания, образования, жилья и других, отметили в комитете.





Расовая дискриминация широко распространена. "Расовая неполноценность и превосходство" стали "неотделимы" от американских институтов. Опрос более чем 3000 афроамериканцев показал, что 82% из них считают расизм серьезной проблемой для чернокожих в США. 79% сообщили, что сталкивались с дискриминацией по признаку расы или этнического происхождения, а 68% уверены, что расовая дискриминация является основной причиной того, почему многие чернокожие не могут добиться успеха. Об этом сообщил CNN 30 августа 2022 года. Согласно опросу, опубликованному группой Ipsos 29 марта 2022 года, 65% респондентов-латиноамериканцев сообщили, что сталкивались с предубеждениями в прошлом году. Согласно отчету, опубликованному 30 марта 2022 года Национальным форумом американских женщин азиатского и тихоокеанского происхождения, 74% женщин азиатского, гавайского и тихоокеанского происхождения сообщили, что сталкивались с расизмом и/или дискриминацией за последние 12 месяцев. 53% заявили, что расистское поведение исходило от незнакомцев, 47% сталкивались с инцидентами в общественных местах, таких как рестораны и торговые центры.





Уровень преступности на почве расовой ненависти остается высоким. Согласно исследованию Центра изучения ненависти и экстремизма при Университете штата Калифорния в Сан-Бернардино, в 15 крупных городах США с 2020 по 2021 год число преступлений на почве ненависти увеличилось не менее чем на 10%, а количество инцидентов по мотивам предубеждений увеличилось примерно на 5% к августу 2022 года. В статье под названием "Всплеск сообщений о преступлениях на почве ненависти", опубликованной 21 октября 2022 года, газета Chicago Sun-Times сообщила, что по состоянию на 18 октября 2022 года полицейское управление Чикаго получило сообщения о 120 преступлениях на почве ненависти. 14 мая 2022 года 19-летний белый стрелок Пэйтон Гендрон убил 10 афроамериканцев и ранил еще троих в ходе расистской бойни в супермаркете в Буффало /штат Нью-Йорк/. Убийца также транслировал нападение в прямом эфире. Согласно отчету, опубликованному в феврале 2023 года базирующейся в США Антидиффамационной лигой, число массовых убийств в стране резко возросло за последнее десятилетие. Все экстремистские убийства, выявленные в 2022 году, были связаны с правым экстремизмом, в первую очередь с идеей превосходства белых. "Не будет преувеличением сказать, что мы живем в эпоху экстремистских массовых убийств", - говорится в докладе.





Безудержная преступность на почве ненависти в отношении американцев азиатского происхождения. Некоммерческая организация Stop AAPI Hate заявила, что получила сообщения о почти 11,5 тыс. случаев ненависти с 19 марта 2020 года по 31 марта 2022 года. Онлайн-опрос, проведенный исследовательской фирмой AAPI Data, показал, что каждый шестой американец азиатского происхождения в стране подвергался расовому насилию в 2021 году, сообщила Los Angeles Times 22 марта 2022 года. 14 марта 2022 года газета New York Times сообщила, что 28-летнему мужчине было предъявлено обвинение в преступлениях на почве ненависти в связи с двухчасовой серией нападений на семь женщин азиатского происхождения на Манхэттене. Также отмечается, что четыре жителя Нью-Йорка азиатского происхождения погибли за последние месяцы в результате нападений. 30 ноября 2022 года CNN сообщил, что в городе Йонкерс /штат Нью-Йорк/ мужчина более 100 раз ударил пожилую азиатку, осыпал ее расистскими оскорблениями, много раз пнул ее и оплевал. Houston Public Media сообщает о многочисленных нападениях на лиц азиатского происхождения в Сан-Франциско 22 августа 2022 года. Одна из жертв, Эми Ли, рассказала журналистам, что до сих пор почти каждый день видит преступника в своем районе. "Я сообщила об этом случае в полицию и ничего не услышала в ответ... Каждый день мы с сыном живем в страхе", - говорит она.





57% американцев азиатского происхождения заявили, что часто или иногда не чувствуют себя в безопасности в общественных местах из-за своей расы или этнической принадлежности. 81% считает, что насилие в отношении азиатско-американского сообщества растет, а 73% заявили, что насилие сейчас представляет большую угрозу, чем это было до пандемии. Такие данные были опубликованы в медицинском журнале Health Affairs 12 апреля 2022 года. "Какими бы шокирующими ни были эти инциденты, важно понимать, что они не являются случайными действиями, совершенными невменяемыми людьми. Они являются выражением долгой истории системного расизма и расового насилия в нашей стране, направленных против американцев азиатского и тихоокеанского происхождения", - заявила на слушаниях в Конгрессе профессор истории и азиатско-американских исследований, директор Исследовательского центра истории иммиграции в Университете Миннесоты Эрика Ли, которая выступила по вопросу о дискриминации и насилии в отношении американцев азиатского происхождения.





Укоренившаяся расовая дискриминация в правоохранительных органах и судебной системе. Заключительный отчет Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации показал, что в Соединенных Штатах по-прежнему широко распространена ситуация, при которой сотрудники правоохранительных органов применяют чрезмерное насилие в отношении цветных и меньшинств, но остаются безнаказанными. Статистические данные с веб-сайта Mapping Police Violence показывают, что с 2013 по 2022 год чернокожие американцы в 2,78 раза чаще погибали от рук полицейских, чем белые, а невооруженные чернокожие американцы - в 1,3 раза чаще. В Бостоне, Миннеаполисе и Чикаго чернокожие в 20 раз чаще, чем белые, погибают от рук полиции. Национальное общественное радио /NPR/ сообщило 27 сентября 2022 года со ссылкой на отчет Национального реестра оправданий, что чернокожие составляют менее 14% населения США, но на их долю приходится 53% тех, кто был ложно осужден за серьезное преступление, а затем освобожден после отбывания по крайней мере части наказания. У чернокожих примерно в семь раз больше шансов быть неправомерно осужденными за три серьезных преступления, чем у белых, и в 19 раз больше шансов быть неправомерно осужденными за преступления, связанные с наркотиками. Система уголовного правосудия, пронизанная расизмом, "все чаще служит главными воротами в гораздо более широкую систему стигматизации и долгосрочной маргинализации", отмечается в книге "Рост числа заключенных в США: причины и последствия", опубликованной издательством National Academies Press.





Увеличение расового разрыва в доходах. Цветные люди исторически сталкивались с расовыми барьерами при трудоустройстве, и им приходилось буквально заниматься "грязным бельем". CNN сообщил 30 августа 2022 года, что две трети чернокожих американцев заявили, что недавнее повышенное внимание к расам и расовому неравенству в США не привело к улучшению жизни афроамериканцев. Недавнее долгосрочное исследование, совместно опубликованное учеными из Принстонского и Боннского университетов, показало, что расовый разрыв в уровне благосостояния является самым большим из экономических различий между черными и белыми американцами. Соотношение душевого дохода белых и черных составляет 6 к 1. Сокращение разрыва в благосостоянии между черными и белыми после отмены рабства шло очень медленно, а к 1950-м годам и вовсе остановилось. С 1980-х годов разрыв в уровне благосостояния снова увеличился, поскольку прирост капитала в основном приносил пользу белым домохозяйствам. В 2021 году 19,5% чернокожих в Соединенных Штатах жили за чертой бедности, а среди белых показатель составляет 8,2%, говорится в отчете исследовательского отдела Statista от 30 сентября 2022 года. Более половины чернокожих и латиноамериканских домохозяйств и более двух третей коренных американцев сообщили, что недавнее повышение цен, вызванное инфляцией, вызвало у них серьезные финансовые проблемы. Это показал национальный опрос, опубликованный совместно NPR, Фондом Роберта Вуда Джонсона и Гарвардской Школой общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана 8 августа 2022 года. Влияние инфляции на чернокожих американцев "чрезвычайно разрушительно", сказал профессор Уильям Дарити-младший из Университета Дьюка. "Людям придется принимать очень и очень трудные решения о том, покупать ли лекарства и продукты питания, откладывать ли оплату коммунальных услуг", - отмечает он.





Дискриминация в жилищной политике. Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации заявил в своих заключительных замечаниях, что существует высокая степень расовой сегрегации по месту жительства, сохраняется политическая и правовая дискриминация в доступе к жилью по признаку расы, цвета кожи и национального или этнического происхождения. Согласно репортажу BBC от 10 июля 2022 года, разрыв между количеством домовладельцев среди белых и чернокожих в США является самым большим за 120 лет. Около 19,4% чернокожих заявителей и лишь 10,8 проц. белых получили отказ в ипотеке в 2021 году, сообщает агентство недвижимости Zillow. У многих чернокожих домовладельцев процентные ставки часто выше, чем у белых, независимо от дохода, цитирует газета Hill исследование Гарвардского университета 2021 года в статье от 28 августа 2022 года. Только 45,3% чернокожих домохозяйств и 48,3% латиноамериканских владели собственным жильем во втором квартале 2022 года. Для белых этот показатель составил 74,6%.





Серьезное расовое неравенство в сфере здравоохранения. Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации заявил в заключительных замечаниях, что расовые и этнические меньшинства непропорционально сильно страдают от материнской смертности и заболеваемости. Этнические и расовые различия в уровне материнской смертности значительно увеличились. Согласно докладу, опубликованному Национальным центром статистики здравоохранения 23 февраля 2022 года, этот показатель заметно вырос среди неиспаноязычных чернокожих женщин в 2020 году - в 2,9 раза по сравнению с белыми неиспаноязычными женщинами. Согласно отчету CDC, опубликованному 28 октября 2022 года, расовые и этнические различия сохраняются при амбулаторном лечении COVID-19 для чернокожих, латиноамериканцев и коренных американцев. Пандемия COVID-19 оказала несоразмерное воздействие на расовые и этнические меньшинства, говорится в докладе. Несправедливое медицинское обслуживание затрагивает право пациентов из числа меньшинств на жизнь. Согласно исследованию Принстонской школы общественных и международных отношений, опубликованному в июле 2022 года, испаноязычное население Калифорнии потеряло 5,7 года ожидаемой продолжительности жизни с 2019 по 2021 год. Чернокожее население потеряло 3,8 года, азиатское - 3 года, а белое - 1,9 года.





Американские индейцы не увидели облегчения своих страданий. "Первым корнем Америки был колониальный геноцид ее коренных народов. Этот корень остается фундаментальной опорой американского общества и пронизывает американскую культуру". 11 мая 2022 года Министерство внутренних дел США опубликовало первую часть Федеральной инициативы по созданию школ-интернатов для индейцев. В ней признаются прошлые попытки федерального правительства ассимилировать детей коренных американцев в белое американское общество путем отделения их от семей и лишения собственных языков и культур.





В обзоре отмечается, что с 1819 по 1969 год в 37 штатах насчитывалось 408 федеральных школ. Дети и подростки в этих школах сталкивались с систематическим применением военизированных и ведущих к изменению личности методик со стороны федерального правительства, включая получение английских имен, стрижку и запрет на использование родного языка и исповедание традиционной религии. Первоначальное расследование показало, что в 19 школах-интернатах погибло более 500 детей американских индейцев, коренных жителей Аляски и Гавайев. Ожидается, что по мере расследования могут быть выявлены десятки тысяч смертей.





Это геноцид", - заявила Марша Смолл, исследователь из племени северных шайеннов.





Дональд Некони, старейшина индейского племени, который когда-то учился в государственной школе-интернате для индейцев, рассказал о трудностях, которые он перенес, включая избиения, порку, сексуальные домогательства, принудительную стрижку и болезненные прозвища. Некони вспоминает, как его избивали, если он говорил на родном языке кайова: "Каждый раз, когда я пытался говорить на кайова, они клали мне в рот щелок". "Это были 12 лет ада, - говорит он. - Я никогда, никогда не прощу этой школе того, что они сделали со мной".





Страдания, которые исторически пережили американские индейцы, сохраняются и сегодня. Домохозяйства из числа меньшинств заявляют, что рост цен, связанный с инфляцией, вызвал у них "серьезные финансовые проблемы". Как сообщило NPR 8 августа 2022 года, среди коренных американцев этот показатель превышает две трети.





В отчете CDC США проанализирована материнская смертность среди американских индейцев и коренных жителей Аляски, которые более чем в два раза чаще, чем белые, умирают от причин, связанных с беременностью, однако данные часто занижают из-за неправильной классификации. Об этом сообщила газета USA Today 19 сентября 2022 г. Как заявили в CDC, более 90% смертей матерей из числа коренного населения можно было предотвратить. "Как у афроамериканцев, так и у коренных американцев мы наблюдаем эту исторически сложившуюся и прискорбную постоянную разницу в исходах беременности", - заявила заведующая отделением акушерства и гинекологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско Андреа Джексон.





IV. Обострение кризиса выживания среди низшего класса





Увеличение разрыва в уровне благосостояния, ухудшение условий жизни групп с низким доходом, увеличение числа бездомных, опасное для жизни злоупотребление наркотиками, снижение средней продолжительности жизни. Низший класс США сталкивается с серьезным кризисом выживания. Разрыв в доходах увеличился еще больше. Соединенные Штаты - бедное общество со множеством сверхбогатых.





Книга профессора социологии Индианского университета Кокомо Эрла Вайсонга, профессора социологии Университета Пердью Роберта Перруччи и профессора социологии Уичитского университета Дэвида Райта "Новое классовое общество. Прощай, американская мечта?" глубоко анализирует американское общество и демонстрирует широкий спектр классового, гендерного и расового неравенства в стране. В четвертом издании книги говорится, что возникла новая поляризованная двойная ромбовидная социальная структура, состоящая из 20% наиболее богатого населения, и оставшихся 80% - нового рабочего класса, который становится все беднее и лишается стабильности.





Согласно данным, опубликованным исследовательским отделом Statista 30 сентября 2022 года, коэффициент Джини в США вырос до рекордно высокого уровня 0,49 в 2021 году, а уровень бедности рос второй год подряд. 37,9 млн человек находятся за чертой бедности в США.





Статистика Федеральной резервной системы /ФРС/ США показывает, что общее состояние богатейшего 1% населения страны достигло рекордных 45,9 трлн долларов в конце четвертого квартала 2021 года. Оно увеличилось более чем на 12 трлн долларов, или более чем на треть за время пандемии COVID-19. На середину 2022 года избыточные сбережения домохозяйств в США составляли порядка 1,7 трлн долларов. При этом на долю богатейшей половины населения приходилось 1,35 трлн долларов, а на долю беднейшей - лишь 350 млрд.





Инфляция продолжает ударять по малообеспеченным домохозяйствам. В то время как сбережения жителей США иссякли, такие предметы и услуги первой необходимости, как ремонт автомобилей, продукты питания и жилье, резко подорожали, сообщила New York Times 25 ноября 2022 года. Между тем, цены в первые 10 месяцев года выросли на 7,7%, что оказало наиболее серьезное негативное влияние на группы с низкими доходами. Управляющий ФРС Лаэль Брейнард заявил, что домохозяйства с низкими доходами тратят 77% своего дохода на предметы первой необходимости. У семей с высокими доходами этот показатель составляет лишь 31%.





В докладе, опубликованном Ассоциацией национальных помощников по энергетической поддержке 12 апреля 2022 года, говорится, что резкий рост цен на энергию лишит многие семьи с низким и средним доходом, которые составляют 40% беднейших домохозяйств в США, возможности покупать основные товары и услуги, поскольку им придется оплачивать счета за электроэнергию.





Количество бездомных резко возросло. Согласно Ежегодному отчету об оценке бездомности за 2022 год, опубликованному Министерством жилищного строительства и городского развития США, в 2022 году в среднем каждый день более 580 тыс. американцев были бездомными, причем 40% были вынуждены искать кров в местах, не предназначенных для проживания людей.





За последние три года число людей в Калифорнии, не имеющих стабильного места жительства, увеличилось по меньшей мере на 22,5 тыс. до 173,8 тыс. человек. Однако, по данным местного департамента социальных служб, штат предоставляет только около 5000 коек для бездомных. Их число сократилось по сравнению с максимумом в 16 тыс. в августе 2020 года.





21 декабря 2022 года газета Los Angeles Times сообщила, что число бездомных в городе Лонг-Бич /штат Калифорния/ резко увеличилось на 62% по сравнению с 2020 годом. Среди них 1282 хронически бездомных инвалида.





Согласно исследованию, опубликованному в California Law Review профессором юридического факультета Сиэтлского университета, основательницей и директором Проекта по защите прав бездомных Сарой К. Рэнкин, бездомные в Соединенных Штатах обычно представляют собой "маргинализированные группы, включая инвалидов, чернокожих, иммигрантов, беженцев и сексуальные меньшинства", которые подвергаются преследованиям, задержаниям, лишению свободы или сегрегации, что мешает им интегрироваться в сообщества. Это разоблачает системную дискриминацию, которая существует в Соединенных Штатах.





Продолжительность жизни значительно снизилась. Отчет, опубликованный Национальным центром статистики здравоохранения CDC в августе 2022 года, показал, что ожидаемая продолжительность жизни в США снизилась на 2,7 года до 76,1 года в период с 2019 по 2021 год, что является самым низким показателем с 1996 года. Неиспаноязычные коренные американцы и коренные народы Аляски пережили самый большой спад - ошеломляющие 6,6 года. Резкое снижение ожидаемой продолжительности жизни в мирное время редкость. Данные CDC показывают, что по состоянию на 29 декабря 2022 года в Соединенных Штатах зарегистрировано более 1,08 млн смертей от COVID-19, в том числе более 260 тыс. в 2022 году.





Хотя американские политики молчат об ожидаемой продолжительности жизни, это, вероятно, самый важный показатель для оценки того, насколько хороша жизнь в стране и даже, в некоторой степени, насколько великой является страна, написала немецкая газета Die Welt 15 января 2023 года. Помимо пандемии COVID-19, причинами резкого снижения продолжительности жизни в США являются злоупотребление наркотиками, насилие с применением огнестрельного оружия и др.





Согласно совместному исследованию, опубликованному в British Medical Journal учеными из Университета Содружества Вирджинии, Университета Колорадо в Боулдере и Института урбанизации, ухудшение ситуации со здоровьем, высокий уровень смертности и сохраняющаяся несправедливость в отношении меньшинств в Соединенных Штатах в значительной степени являются результатом долговременного политического выбора и системного расизма. Массовая смертность от COVID-19 отражает не только неправильный выбор мер в отношении эпидемии, но и глубоко укоренившиеся причины ухудшения ситуации со здоровьем в Соединенных Штатах за последние десятилетия.





Правительство США активно продвигает легализацию марихуаны, не учитывая здоровье людей. Марихуана является контролируемым наркотиком в соответствии с международными конвенциями ООН о контроле над наркотиками. В 1970-х годах в Соединенных Штатах был принят Закон о контролируемых веществах, согласно которому марихуана классифицируется как вещество, контролируемое на федеральном уровне.





Федеральное правительство и власти штатов США не в состоянии регулировать наркотики и злоупотребление наркотиками и даже настаивают на легализации марихуаны под напором заинтересованных групп, в результате чего все больше и больше молодых людей становятся жертвами. В опубликованной в 2022 году книге "Может ли легальная марихуана победить? Косяки экономики каннабиса" ученые Калифорнийского университета в Дэвисе Робин Гольдштейн и Дэниел Самнер подчеркивают, что одним из несбыточных мечтаний, стоящих за стремлением к легализации, является намерение сделать легальный каннабис новой дойной налоговой коровой для властей.





Продажи марихуаны в Соединенных Штатах на данный момент превысили 30 млрд долларов. По прогнозам, к 2030 году объем рынка достигнет 65 млрд долларов.





Согласно данным, опубликованным Open Secrets, в 2018-2021 годах некоторые компании и торговые ассоциации, связанные с марихуаной и продуктами из нее, потратили в США более 16,6 млн долларов на политическое лоббирование, при этом среднегодовые расходы примерно в 10 раз превысили показатели 2016 года. За первые три квартала 2022 года на лоббирование марихуаны было потрачено более 5,6 млн долларов.





Компании, организации и политики, связанные с марихуаной, используют деньги и власть, чтобы сформировать заинтересованные группы, позволяя наркотикам и злоупотреблению наркотиками становиться все более и более серьезными, отражая провал социального управления правительства США.





Наркотики и злоупотребление наркотиками угрожают жизни и здоровью. Согласно опросу, опубликованному Управлением по вопросам злоупотребления психоактивными веществами и психического здоровья США, в 2020 году 59,3 млн американцев старше 12 лет злоупотребляли наркотиками. 49,6 млн из них курили марихуану. Согласно общедоступной информации CDC, почти 40% американских старшеклассников длительное время употребляют марихуану.





Согласно отчету, опубликованному Национальным институтом здравоохранения США в августе 2022 года, 43% молодых американцев курили марихуану за прошедший год, 8% употребляли галлюциногены и 11% курили марихуану каждый день, что является самым высоким показателем в истории.





Согласно исследованию, опубликованному Манхэттенским институтом политических исследований 4 августа 2022 года, число американцев, умирающих от наркотиков и злоупотребления наркотиками, за последние годы резко возросло, более чем на 100 тыс. человек в год.





Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, за 12-месячный период, закончившийся в августе 2022 года, произошло более 107 тыс. случаев смерти от передозировки наркотиков.





Заместитель директора Центра оценки и исследований лекарств Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США Марта Соколовска отметила, что злоупотребление наркотиками стало одним из самых разрушительных кризисов общественного здравоохранения в Соединенных Штатах.





Отсутствие управления ставит под угрозу экологические права. 21 июня 2022 года телеканал ABC сообщил, что в Луизиане из-за большого количества промышленных отходов образовалось множество "раковых переулков" вдоль реки Миссисипи, где риск заболевания раком на 95% выше, чем в остальной части страны из-за загрязнения воздуха.





Газета Chicago Tribune сообщила 13 июля 2022 года, что по крайней мере одно перфторалкильное и полифторалкильное вещество из числа "вечных" химикатов, которое может быть вредным для здоровья, было обнаружено в питьевой воде более 8 млн жителей Иллинойса, что составляет около 60% местного населения.





На фоне ухудшения экологической ситуации Верховный суд США в июне 2022 года постановил, что Агентство по охране окружающей среды не имеет права регулировать выбросы углерода без разрешения Конгресса и не может требовать от электростанций перехода с ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что это решение стало "шагом назад в нашей борьбе с изменением климата".





V. Исторический регресс в сфере прав женщин и детей





В 2022 году произошел значительный регресс в деле защиты прав женщин и детей в США. Право женщин на аборт утратило конституционную защиту. Сексуальные посягательства в школах, вооруженных силах и тюрьмах по-прежнему широко распространены. Жизнь и законные права детей находятся под серьезной угрозой.





Запрет абортов нарушает права женщин. В 2022 году Верховный суд США отменил решения по делам "Роу против Уэйда" и "Американская федерация планирования семьи против Кейси", которые гарантировали женщинам право на аборт. Это положило конец почти 50-летнему конституционному статусу права на аборт и ведет к запрету абортов приблизительно в половине штатов. Агентство Рейтер сообщило 1 декабря 2022 года, что генеральный прокурор Индианы попросил медицинскую комиссию штата наказать врача, который сделал аборт 10-летней жертве изнасилования из штата Огайо, где ввели запрет на аборты после шести недель беременности. 29 июня 2022 года BBC сообщил, что министр здравоохранения США Хавьер Бесерра сказал: "Трудно поверить, что Америка откатывается назад, идет вспять, когда остальной мир движется к тому, чтобы предоставить женщинам права, которые они давно должны были иметь". Тогдашний Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет 24 июня 2022 года заявила, что решение Верховного суда США об абортах является "огромным ударом по правам женщин и гендерному равенству". Это решение "представляет собой серьезный шаг назад после 50 лет защиты сексуального и репродуктивного здоровья и прав в США на основе дела "Роу против Уэйда", подчеркнула она.





Сексуальное насилие над женщинами шокирует. Каждая пятая студентка в США заявила, что подверглась сексуализированному насилию в колледже и эта травма повлияла на весь ее образовательный опыт. CNN сообщил 1 сентября 2022 года, что количество заявлений о сексуальных домогательствах в вооруженных силах США выросло на 13% в 2021 году, при этом почти 25% женщин-военнослужащих заявили, что подвергались сексуальному насилию в армии, а более половины - что подвергались сексуальным домогательствам. Сенат США 13 декабря 2022 года опубликовал отчет о расследовании, в котором говорится, что за последние 10 лет случаи сексуального насилия над женщинами-заключенными со стороны администрации тюрем имели место более чем в двух третях федеральных тюрем. 5415 подобных случаев были зарегистрированы тюремными властями. AP 6 февраля 2022 года сообщило, что в 2020 году были поданы 422 жалобы на администрацию тюрем за сексуальные домогательства к заключенным. Федеральную женскую тюрьму в Дублине /штат Калифорния/ прозвали "клубом изнасилований" Заключенные заявляют, что подвергались безудержному сексуальному насилию со стороны сотрудников и даже начальника пенитенциарного учреждения.





Безудержное насилие с применением огнестрельного оружия угрожает жизни детей. Фонд семьи Кайзер 14 октября 2022 года опубликовал отчет, в котором говорится, что с 2011 по 2021 год почти 18,5 тыс. детей в возрасте 17 лет и младше были застрелены в США. В 2021 году в результате стрельбы в день погибало в среднем семеро детей. Газета Washington Post сообщила 11 декабря 2022 года, что в 2022 году более 5800 детей в возрасте до 18 лет были ранены или убиты в результате стрельбы в Соединенных Штатах. По состоянию на 1 декабря 2022 года число смертельных случаев применения огнестрельного оружия с участием детей увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2021 годом. Количество таких инцидентов без смертельного исхода увеличилось на 80%. В июне 2022 года президент США Джозеф Байден публично признал, что "оружие - убийца детей номер один в Соединенных Штатах Америки. Убийца номер один. Больше, чем автомобильные аварии. Больше, чем рак".





Стрельбы в школах происходят все чаще. США - мировой лидер по числу стрельб в школах. Согласно "Базе данных о стрельбе в школах K-12", в 2022 году в стране произошло 302 подобных инцидента, что является самым высоким показателем с 1970 года. Число убитых и раненых достигло 332 человек, что является самым высоким показателем за последние пять лет. 24 мая 2022 года в начальной школе Робба в городе Ювалд /штат Техас/ произошел громкий случай массовой стрельбы. 18-летний старшеклассник вошел в здание с винтовкой типа AR-15, купленной в магазине спортивных товаров, и убил 19 учеников и двух учителей. Это стало самым смертоносным инцидентом после стрельбы в начальной школе Сэнди-Хук в 2012 году. Комментируя произошедшее, Дж. Байден признал, что с момента стрельбы в Сэнди-Хук десять лет назад было зарегистрировано более 900 случаев стрельбы на территории школ. "Такого рода массовые стрельбы нигде не происходят так часто, как в Америке", - сказал он. 28 мая 2022 года газета Washington Post сообщила, что в "Базе данных о стрельбе в школах K-12" с 2018 года зарегистрировано более 2500 случаев угроз стрельбы в школах. Согласно сообщению BBC от 25 мая 2022 года, американский эксперт по школьным стрельбам Шерил Леро Джонсон отметила, что молодые американцы сегодня стали "поколением массовых стрельб".





Уровень детской бедности непропорционально высок. Согласно данным, опубликованным Бюро переписи населения США 13 сентября 2022 года, национальный уровень бедности в США в 2021 году составлял 12,8%, а уровень детской бедности - 16,9%. В штатах Миссисипи и Луизиана, а также в Вашингтоне, округ Колумбия, уровень детской бедности достиг 27,7, 26,9 и 23,9% соответственно. Исследование Центра бедности и социальной политики Колумбийского университета показало, что уровень детской бедности в Соединенных Штатах вырос с 12,1% в декабре 2021 года до 16,6% в мае 2022 года. Число нищих детей увеличилось на 3,3 млн. В книге американского обозревателя Джеффа Мадрика "Невидимые американцы: трагическая цена детской бедности" отмечается, что США - это страна с исторически предвзятым отношением к бедности, которая не может даже договориться о том, сколько в ней проживает нищих, не говоря уж о сокращении бедности, в том числе среди детей. Если использовать более справедливые и новые стандарты, реальное количество бедных в Соединенных Штатах составляет около 60 млн, а реальное количество детей в бедных семьях может превышать 20 млн. "Детская бедность в США - позор", - уверен Дж. Мадрик.





Незаконное использование детского труда сохраняется, несмотря на неоднократные запреты. По данным некоммерческого Национального центра здоровья сельскохозяйственных рабочих, в сельском хозяйстве США занято от 300 тыс. до 800 тыс. несовершеннолетних. Журнал Slate Magazine отмечает, что работодатели в сфере фаст-фуда совершили множество нарушений правил детского труда, заставляя подростков работать сверхурочно, что нарушает ограничения, защищающие здоровье и образование детей. Постоянные попытки запретить детский труд заканчиваются неудачей, первопричиной чего являются лазейки в правовой системе США. Из-за пандемии COVID-19 и кризиса цепочки поставок Соединенные Штаты страдают от нехватки рабочей силы. Многие штаты приняли новые законопроекты о продлении рабочего дня несовершеннолетних. По данным Министерства труда США, в 2022 году миллионы американских подростков были заняты в сельском хозяйстве, общественном питании, розничной торговле, индустрии развлечений и строительстве. Согласно статье Рейтер, опубликованной 28 февраля 2023 года, проблема незаконного трудоустройства несовершеннолетних становится все более серьезной: с 2018 года количество нарушений детского труда увеличилось почти на 70%. Согласно данным Минтруда США, в прошлом финансовом году было установлено, что 835 компаний нарушили законы о детском труде, наняв 3800 несовершеннолетних. На 26% увеличилась занятость несовершеннолетних на опасных работах. Газета USA Today сообщила 13 ноября 2022 года, что промышленная клининговая компания из Висконсина обвиняется в незаконном найме более 30 детей в возрасте 13-17 лет для уборки на мясокомбинатах и фермах. Несколько несовершеннолетних сотрудников травмировались на работе, в том числе 13-летний ребенок, получивший ожоги от едких чистящих веществ. Агентство Рейтер 16 декабря 2022 года сообщило, что по меньшей мере четыре крупных поставщика автомобильных компаний использовали детский труд на заводах в Алабаме, а кадровые агентства подыскали этих несовершеннолетних иммигрантов для работы на заводах. На сегодняшний день Соединенные Штаты по-прежнему являются единственной страной среди 193 государств-членов ООН, не подписавшей Конвенцию о правах ребенка. Перспективы решения проблемы детского труда остаются туманными.





Условия в центрах содержания под стражей для несовершеннолетних суровы. 23 августа 2022 года газета Houston Chronicle сообщила о плохих условиях в центре содержания под стражей для несовершеннолетних в техасском городе Гейтсвилл. Подростки, отбывающие наказание за тяжкие преступления, по 23 часа в сутки находятся в одиночестве в крошечных камерах. Вместо походов в туалет им дают пустые бутылки из-под воды, в которые можно справить нужду. Отменены спортивные программы и другие мероприятия, направленные на реабилитацию и перевоспитание проблемной молодежи. Вместо занятий в классах, они получают пакеты с заданиями для выполнения в своих камерах, что лишает их доступа к консультированию и терапии. 29 ноября 2022 года газета Los Angeles Times сообщила, что в системе содержания под стражей несовершеннолетних в округе Лос-Анджелес царит хаос. Кадровый кризис в пенитенциарных учреждениях привел к частым случаям конфликтов между юными заключенными и насильственных вмешательств со стороны охранников. Повышенная изоляция, отсутствие поддерживающей структуры и насилие пагубно сказываются на психическом здоровье детей-заключенных. Один несовершеннолетний заключенный сказал, что не чувствует, что с ним "обращаются как с человеком".





VI. Грубые нарушения прав человека в других странах и попрание правосудия





Американский ученый Джон Миршаймер отмечает, что в условиях либеральной гегемонии США склонны постоянно провоцировать войны, что усиливает конфликты и создает нестабильность в международной системе. "Эти вооруженные конфликты обычно заканчиваются неудачей, иногда катастрофической, и в основном за счет государства, которое якобы спасает либеральный голиаф", - отмечает политолог. Соединенные Штаты проводят политику силы в международном сообществе, часто применяют силу, провоцируют "прокси-войны", без разбора вводят односторонние санкции, серьезно нарушают права иммигрантов, отказываются закрыть тюрьму в Гуантанамо, разрушают глобальный мир и развитие и создают препятствия на пути прогресса в области прав человека.





Военные операции за границей привели к гуманитарным катастрофам. 20 декабря 2022 года некоммерческое американское СМИ Common Dreams опубликовало статью под названием "Уоррен и Джейкобс обвиняют Пентагон в значительном занижении числа гражданских лиц, убитых американскими военными", в которой указывается, что, согласно данным британской мониторинговой группы Airwars, США нанесли почти 100 тыс. авиаударов в Афганистане, Ираке, Ливии, Пакистане, Сомали, Сирии и Йемене с 2001 года, жертвами которых стали 48 тыс. мирных жителей. Правительство США проводило операции, которые называло "контртеррористическими" в 85 странах, в результате чего было убито не менее 929 тыс. человек и перемещено еще 38 млн. Женщина и двое детей были убиты в результате ударов американских беспилотников в йеменском Аль-Вади 30 ноября 2022 года. "...насилие, которое характеризует современные Соединенные Штаты у себя дома и за границей - от преобладания смертей, связанных с огнестрельным оружием, до скандалов по поводу упреждающих военных действий и ударов беспилотников".





Провокация "прокси-войн" из-за кулис. Преследуя собственные интересы, Соединенные Штаты действуют как "черная рука" за кулисами и провоцируют войны в других странах и регионах. Штатный обозреватель Foreign Policy Колм Куинн 14 июля 2022 года опубликовал статью, в которой говорится, что операции США больше не ограничиваются Ближним Востоком, а расширили географический охват, только стали менее заметными. Советник программы свободы и национальной безопасности Центра правосудия Бреннана Кэтрин Йон Эбрайт назвала это "войной с минимальным вмешательством". В рамках программы, известной как 127e, спецназ США уполномочен обучать прокси-силы для выполнения миссий США за границей. Иностранные боевики имеют доступ к вооружению, обучению и разведывательной поддержке США и отправляются на миссии под руководством США против врагов США и для достижения целей США. С 2017 по 2020 год Пентагон начал 23 "прокси-войны" в рамках 127e на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Не менее десятка стран проводили операции против Сирии, Йемена, Ирака, Туниса, Камеруна, Ливии и других стран.





Долгосрочное произвольное введение односторонних санкций. В последние годы односторонние санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении других стран, увеличились в геометрической прогрессии, что значительно ослабило возможности и уровень защиты прав человека в странах, на которые распространяются рестрикции. Бангладешская газета Daily Star сообщила 28 декабря 2022 года, что США, наиболее активно применяющие односторонние санкции в мире, в настоящее время поддерживают санкции против более чем 20 стран, включая Кубу с 1962 года, Иран с 1979 года, Сирию с 2011 года и Афганистан в последние годы. Многие из них не в состоянии обеспечить свое население необходимыми продуктами питания и лекарствами. Газета Washington Post 13 июня 2022 года сообщила, что почти половине афганцев не хватает продовольствия, а уровень детского недоедания растет. 20 декабря 2022 года несколько независимых экспертов Совета ООН по правам человека выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что санкции США против Ирана наносят ущерб его окружающей среде, мешают жителям Исламской Республики в полной мере пользоваться своими правами на здоровье и жизнь и нарушают права иранского народа на чистую окружающую среду. 10 ноября 2022 года спецдокладчик ООН по вопросу о негативном влиянии односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань заявила, что односторонние санкции усугубили страдания сирийского народа и являются грубым нарушением прав человека. Произвольное введение санкций со стороны США спровоцировало кризисы с правами человека в других странах, что было решительно осуждено международным сообществом. 3 ноября 2022 года Генеральная Ассамблея ООН в 30-й раз подряд проголосовала за осуждение американской экономической, торговой и финансовой блокады Кубы. 185 из 193 проголосовавших стран осудили блокаду.





Неоднократный и преднамеренный саботаж глобальных климатических усилий. США являются крупнейшим в мире кумулятивным источником выбросов парниковых газов с высоким уровнем выбросов углерода на душу населения. Они отказались ратифицировать Киотский протокол, однажды самовольно вышли из Парижского соглашения и затягивают выполнение своих обязательств по Зеленому климатическому фонду. Даже после возвращения к Парижскому соглашению Соединенные Штаты еще не претворили свои обязательства в жизнь. Вместо этого они используют проблему изменения климата как инструмент политического манипулирования. Согласно оценкам, опубликованным американской компанией экономических исследований Rhodium Group 10 января 2023 года, выбросы парниковых газов в США в 2022 году увеличились на 1,3% по сравнению с предыдущим годом. Вашингтону не хватает искренности и эффективности в выполнении обязательств по Парижскому соглашению. Проект "Издержки войны", опубликованный Университетом Брауна, показывает, что Министерство обороны США является одним из крупнейших в мире источников выбросов парниковых газов. Войны после 11 сентября "внесли значительный вклад" в изменение климата.





Неинклюзивная иммиграционная политика порождает трагедии. Соединенные Штаты массово арестовывают мигрантов на своей южной границе, что создает серьезный гуманитарный кризис. В 2022 году на границе США было арестовано почти 2,4 млн мигрантов, что на 37% больше, чем в 2021 году, и является самым высоким показателем за всю историю. Право мигрантов на жизнь находится под серьезной угрозой. 22 октября 2022 года Fox News сообщил, что в 2022 году на южной границе США погибло 856 мигрантов, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений. Газета Mexico News Daily сообщила 16 ноября 2022 года, что губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о "вторжении" мигрантов на границу США и Мексики, подчеркнув, что он примет такие меры, как направление Национальной гвардии для изгнания нелегальных иммигрантов и развертывание артиллерийских катеров для обеспечения безопасности границы. 16 декабря 2022 года CNN сообщила, что иммиграционная политика США подвергает риску мигрантов и лиц, ищущих убежище: тысячи людей были похищены, подверглись сексуальному насилию или жестоким нападениям. Иммиграционная политика была серьезно подорвана политической поляризацией. Мигранты превратились в инструмент межпартийной борьбы, они столкнулись с крайней ксенофобией и жестоким обращением. Широко распространился фарс с "подкидыванием" мигрантом. 26 декабря 2022 года CNN сообщила, что более 100 мигрантов, включая детей, привезли в Вашингтон и бросили на обочине дороги в канун Рождества 2022 года. Температура была ниже нуля, а на некоторых мигрантах были только футболки. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк раскритиковал политику правительства США в отношении иммиграции, отметив, что она угрожает базовым правам искателей убежища и подрывает основы международного права в области прав человека и беженского права.





Отказ закрыть тюрьму в Гуантанамо. В тюрьме на базе в заливе Гуантанамо, созданной в 2002 году, на пике работы содержалось около 780 человек, большинство из которых были задержаны без суда и подверглись жестокому и бесчеловечному обращению. Гуантанамо является "уродливой главой в истории безжалостных нарушений прав человека" Соединенными Штатами. Специальный докладчик ООН по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Фионнуала Ни Аолэйн и другие независимые эксперты в январе 2022 года совместно заявили, что данная тюрьма является "пятном на приверженности правительства США верховенству права". Они потребовали, чтобы правительство США закрыло тюрьму в Гуантанамо и предоставило средства правовой защиты и возмещения ущерба тем, кто подвергся ужасным пыткам и был произвольно задержан его агентами, а также в соответствии с международным правом привлекло к ответственности тех, кто санкционировал пытки и причастен к ним.