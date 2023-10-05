03.10.2023, 15:37 2751

Казахстанский рынок недвижимости движется к выходу из застоя - исследование Freedom Finance Global

Казахстанский рынок недвижимости движется к выходу из застоя - исследование Freedom Finance Global
Аналитики Freedom Finance Global провели комплексное исследование рынка недвижимости Казахстана и проанализировали будущие тенденции на рынке. В исследовании раскрыты некоторые аспекты настроений населения, а также освещено мнение профессиональных участников рынка.

Исследование поддерживает концепцию, что на рынке сейчас превалирует стагнация, вызванная как рыночными факторами, так и прямыми решениями правительства, являющегося влиятельным участником рынка. Однако, по мнению аналитиков компании, в долгосрочной перспективе 2022-2023 годы будут, скорее, выглядеть как переходный период в росте рынка, который начался в 2018 году.


Текущие условия на казахстанском рынке недвижимости жесткие, и, вероятно, останутся таковыми в начале 2024 года. Положительным фактором в данной ситуации является тенденция к снижению ставок, что создаст поддержку для рынка в следующем году. Однозначно только снижение ставки не решит всех проблем, необходимо разумное вмешательство со стороны государства. Тем не менее такие меры должны улучшить покупательскую способность жителей страны, что, наряду с дефицитом обеспеченности населения жильем, является одним из важнейших факторов развития рынка недвижимости в Казахстане", - отмечает аналитик Freedom Finance Global Ансар Абуев.


Экспертная оценка рынка в рамках исследования включила в себя интервью с менеджерами высшего звена управления со стороны государства (регулирование рынка), застройщиков, агентств недвижимости, агрегаторов объявлений в сфере недвижимости и банков второго уровня. С количественной точки зрения ответы экспертов выглядят неоднозначно, поскольку мнения поделились поровну - одна сторона дает позитивную оценку, а вторая склонна к видению стагнации на рынке. В целом специалисты не готовы характеризовать рынок как снижающийся, а на вопрос о пузыре на рынке недвижимости отвечают, как "если и есть, то небольшой". Тем не менее поле проблем и недостатков они отмечают как обширное и признают низкую ликвидность и высокие ставки и цены, а также указывают на снижение стандартов работы со стороны застройщиков. За этим идет проблема недоверия потребителя. Большинство экспертов ставит государство на первое место по значимости влияния на участников рынка, что заставляет их быть более привязанными к решению правительства, нежели отражать рыночные тенденции.

Точка зрения потенциальных покупателей жилья в основном продиктована их покупательской способностью. Опрос, проведенный среди 1047 жителей Казахстана (561 планирующий покупку и 486 - купивших), косвенно подтверждает большой спрос на жилье. Однако довольно жесткий рынок ставок способствует ухудшению кредитного риска потенциальных ипотечных заемщиков, что, в свою очередь, препятствует развитию рынка, создавая так называемые "черные списки".



Опрос респондентов, планирующих купить жилье, показывает, что 90 % согласны с потребностью в его приобретении. Наибольшая часть (33,9 %) сообщает, что предпочтительным вариантом было бы решить вопрос покупки в текущем году. В течение трех лет приобрести жилье готово чуть меньшее количество людей - 31,6 %. При этом возраст большинства тех, кто хочет стать обладателем недвижимости в текущем году, составляет 25 лет - 34 года (37,7 %). Эта часть населения является экономически активной, однако уступает в покупательской способности лицам 35-55 лет.

Среди планирующих купить жилье наибольшая часть выбирает новые, но уже сданные в эксплуатацию дома, отказываясь от приобретения жилья в строящемся доме. Тенденция меняется в зависимости от возраста: молодежь 18-24 лет в 60 % случаев выбирает дома в сданных в эксплуатацию новостройках, однако с возрастом предпочтение, отдаваемое вторичному жилью, увеличивается вплоть до 41 %. Чаще это встречается у людей 35-55 лет. В вопросе о количестве комнат лидирует 3-комнатный вариант.


Что касется покупки жилья, 75 % опрошенных заявляют, что им не хватает средств на это. Среди тех, кто планирует купить квартиру, чуть более 60 % признаются, что воспользуются ипотекой. Данный результат расходится с долей ипотечных сделок, которые упоминались ранее (34-40 % в 2022 году). Это может помочь определить будущую тенденцию к сильной зависимости от рыночных ставок и показать снижение собственных накопленных средств из-за высокой инфляции в 2023 году.

Доля людей, которая считает, что может позволить себе ипотеку под текущие условия (~20 % годовых) составляет 40 %. Учитывая, что присутствуют тенденция к уменьшению уровня инфляции и некоторые вербальные сигналы со стороны правительства к ослаблению денежно-кредитной политики, снижение ставок может уверенно подтолкнуть рынок ипотечного кредитования. Однако оплата ставок от 10 до 20 % у половины опрашиваемых потребовала бы сторонней помощи (например, родственников) для полного погашения. Уровень в 15-20 % годовых для большинства является самой высокой ставкой, которую они могли бы оплатить (любыми способами), независимо от того, как оценивают свое финансовое положение. 70 % опрошенных заявляют, что не смогут выплатить ипотеку, если ставка будет выше 20 %.


Учитывая 40 % готовых брать ипотеку под высокие 20 %, и 70 %, которые заявляют, что не смогут платить по ставкам выше, складывается ощущение довольно натянутой ситуации с ликвидностью у населения. Прослеживается некая склонность к "финансовому авантюризму", поскольку для погашения данных 20 % потенциальные заемщики надеются на третьих лиц. Это несколько не укладывается в данные по просроченным платежам свыше 90 дней (NPL), которые на конец 2022 года составляли около 5 %. Но такое положение дел совпадает с высказываниями экспертов банковского рынка о низком качестве заемщиков в ипотеке", - говорит аналитик Freedom Finance Global.


Среди купивших чуть менее половины приходится на тех, кто совершал сделку на вторичном рынке. Тенденция также сильно зависима от возраста опрашиваемых - чем старше респондент, тем чаще он выбирает вариант вторичного рынка. Около 65 % заявляют, что покупали квартиру в многоквартирном доме. При этом самым популярным был вариант покупки 2-комнатной квартиры - ее выбирали 36,8 % опрошенных.

В случае использования ипотеки первое место занимает Отбасы банк (51,8 %), тогда как Народный банк и Банк ЦентрКредит делят второе место с показателем 13,6 %. Ровно половина из них сообщает, что оплачивали от 100 до 250 тыс. тенге ежемесячных платежей. Доля тех, кто вносил свыше 250 тыс. тенге, составила 14,6 %.


Сравнение базовой ставки и количества сделок показывает прямую корреляцию между жесткостью денежно-кредитной политики и активностью рынка. С одной стороны, базовая ставка должна играть роль инструмента замедления рынка. Но с другой, основным игроком на рынке ипотеки остался Отбасы банк, который может выдавать ипотеку по нерыночным ставкам. Исходя из этого, в 2022 году базовая ставка и количество выданных ипотек могли не зависеть друг от друга в полной мере. Однако начиная с 2023 года, когда условия получения льготной программы "7-20-25" значительно ухудшились, население будет чаще обращать внимание на рыночные ставки. Значение базовой ставки будет иметь еще большее влияние на рынок на фоне отсутствия новой льготной ипотеки и рисков ухода Отбасы банка из крупных городов. Также стоит учитывать, что в 2023 году доля рыночной ипотеки БВУ, зависимой от базовой ставки, выросла до 25 % и, вероятно, этот тренд продолжится", - прогнозирует Ансар Абуев.



На основе данных исследования аналитики Freedom Finance Global сформулировали следующие сценарии развития ситуации с рынком недвижимости. Согласно первому, правительство не объявляет новую льготную ипотечную программу либо не расширяет ассортимент до уровня, достаточного, чтобы покрыть спрос рынка. В данном случае ожидается, что рынок пойдет по сложному пути - продолжится увеличение доли программ банков второго уровня на рынке, а население продолжит ощущать давление высоких ставок до их снижения к более приемлемым показателям. Второй вариант сценария предполагает, что правительство объявит новую программу льготного кредитования для широкого рынка. В данном случае рынок пойдет по упрощенному пути. Тем не менее не ожидается того, чтобы ставки оказались такими же, как это было при запуске программы "7-20-25" в 2018 году. Они будут пересмотрены в сторону повышения. В обоих сценариях прослеживается рост инвестиционной привлекательности жилья в областных центрах. Доходность от аренды жилья и депозитов может сравняться, однако ставка в банках второго уровня будет выигрывать за счет отсутствия фактора амортизации жилья.
 
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22.09.2023, 11:30 28696

Нищета подступает: численность казахстанцев, живущих в семьях с доходами ниже стоимости продовольственной корзины, выросла втрое

Прожиточного минимума фактически не хватает на проживание
Нищета подступает: численность казахстанцев, живущих в семьях с доходами ниже стоимости продовольственной корзины, выросла втрое
Фото: Depositphotos
По итогам второго квартала текущего года в Казахстане насчитывалось 177,8 тысячи домашних хозяйств, имеющих доходы ниже прожиточного минимума - на 9,4% больше, чем годом ранее. Это 5,1% от всех домохозяйств РК. В таких домохозяйствах проживал 1 млн человек, плюс 4,7% за год, сообщает ranking.kz.

В городах РК было 88,6 тысячи подобных домохозяйств с населением 455,7 тысячи человек, в селах - 89,2 тысячи домохозяйств, в них проживало 560,8 тысячи человек.

Что касается домашних хозяйств, имеющих доходы ниже стоимости продовольственной корзины, их в стране насчитывалось 9,4 тысячи - сразу в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Это 0,3% от всех домохозяйств страны. В них проживало 59,5 тысячи человек - в 2,7 раза больше, чем год назад. В городах было зарегистрировано 4,2 тысячи таких домохозяйств с населением в 24,2 тысячи человек, в селах - 5,2 тысячи домохозяйств с населением 35,2 тысячи человек.

Фото: ranking.kz

В региональном разрезе наибольшее число домохозяйств, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума, числилось в Туркестанской области: 27 тысяч - на 1,3% меньше, чем годом ранее. В них проживало 207,7 тысячи человек, минус 4,8%.

Далее идут Алматы (18,5 тысячи, плюс 40,5%) и Шымкент (13 тысяч, плюс 8,7%). В Алматы в таких домохозяйствах проживало 98,1 тысячи человек, в Шымкенте - 76,8 тысячи человек.

Меньше всего домохозяйств, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума, насчитывалось в Улытауской области: 1,6 тысячи - на 86,8% больше, чем годом ранее. В них проживало 9,9 тысячи человек.

Фото: ranking.kz

Средняя величина прожиточного минимума во втором квартале текущего года составила 47,9 тысячи тенге на душу населения в месяц - на 11,1% больше, чем годом ранее. В то же время доходы, использованные на потребление, достигли 88,4 тысячи тенге, увеличившись на 15,4% за год. Отношение доходов, использованных на потребление, к величине прожиточного минимума составило 184,7%, против 177,8% годом ранее.

Проще говоря, прожиточного минимума фактически не хватает на проживание.

Фото: ranking.kz

Наибольший разрыв между доходами, использованными на потребление, и величиной прожиточного минимума наблюдается в Алматы: здесь отношение составило 240,2%. Далее идут Карагандинская (238,2%) и Северо-Казахстанская (231,8%) области.
 
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Теги:РКпроблемыДоход
15.09.2023, 10:13 37161

Какие правонарушения чаще всего совершают безработные?

Какие правонарушения чаще всего совершают безработные?
Фото: Depositphotos
Среди лиц, совершивших уголовные правонарушения, по итогам января-августа текущего года числилось 30,1 тыс. безработных - на 5,1% меньше, чем годом ранее. В том числе 5,5 тыс. граждан совершили проступки, 24,6 тыс. человек - преступления. Из этих 24,6 тыс. человек 10,7 тыс. человек совершили преступления средней тяжести, 8 тыс. человек - тяжкие преступления, 5 тыс. человек - преступления небольшой тяжести, 959 человек - особо тяжкие преступления, сообщает ranking.kz.

Численность безработных, нарушающих закон, уменьшается из года в год. Так, например, в 2022 году показатель снизился на 3,6%, до 31,7 тыс. человек, в 2021-м - на 21,8%, до 32,9 тыс. человек, в 2020-м - на 22,8%, до 42,1 тыс. человек, в 2019-м - на 6,5%, до 54,5 тыс. человек.


В региональном разрезе больше всего безработных, совершивших уголовные правонарушения, числилось в Алматы: 5 тыс. человек - сразу на 27% больше, чем годом ранее.

В тройку регионов-антилидеров также вошли Астана (3 тыс. человек, плюс 5,8%) и Алматинская область (2,4 тыс., минус 40,7%).

Наименьшие показатели были зафиксированы в Улытауской (239 человек), Абайской (710 человек) и Кызылординской (781 человек) областях.


В разрезе статей уголовного кодекса 35,1% всех правонарушителей, не имевших официального трудоустройства, попались на кражах: 10,6 тыс. человек - на 8,3% меньше, чем годом ранее.

Из видов правонарушений, наиболее "популярных" среди безработных, стоит также отметить мошенничество (3,7 тыс. человек, плюс 13,9%), мелкое хищение (3,1 тыс. человек, минус 7,1%), незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта (1,6 тыс. человек, минус 6,9%) и нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств (1,2 тыс. человек, плюс 8,4%).

 
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08.09.2023, 18:17 62551

Экспорт угля сократился на 20% в натуральном выражении и на 19% - в денежном

Экспорт угля сократился на 20% в натуральном выражении и на 19% - в денежном
Фото: Depositphotos
За январь-июль текущего года в РК добыли 65 млн тонн каменного угля, включая бурый уголь и угольный концентрат, - на 2,1% меньше, чем годом ранее, сообщает energyprom.kz.

На ключевые добывающие регионы - Павлодарскую и Карагандинскую области - пришлось 92% всего объема добычи угля, лигнита и угольного концентрата в стране. В Павлодарской области добыли 39,2 млн тонн угля (на 0,5% больше, чем годом ранее), в Карагандинской - 20,6 млн тонн (минус 3,3% за год). В тройку лидирующих регионов также вошла Абайская область: 4,2 млн тонн, минус 10,3% за год.

За полный 2022 год в стране добыли 117,8 млн тонн угля - на 1,4% больше, чем годом ранее.


Непосредственно каменного угля добыли 60,4 млн тонн - на 1,7% меньше, чем в прошлом году. В том числе добыча коксующегося угля составила 4,2 млн тонн (минус 6% за год), энергетического - 8,9 млн тонн (минус 4%).

Добыча бурого угля (лигнита) сократилась на 0,9%, до 2,6 млн тонн, добыча угольного концентрата - на 12,4%, до 2 млн тонн.


По итогам января-июня текущего года Казахстан экспортировал 13 млн тонн каменного угля на сумму 370,8 млн долл. США. В натуральном выражении сокращение объема экспорта составило 20,4%, в денежном - 18,9%.

В страны СНГ отправили 8,3 млн тонн угля - на 24,2% меньше, чем годом ранее. Основным импортером угля из РК ожидаемо стала Россия: 7,4 млн тонн, минус 27,2% за год. В тройку ключевых стран также вошли Кыргызстан и Узбекистан.

Экспорт в остальные страны мира составил 4,7 млн тонн угля - на 12,7% меньше, чем в прошлом году. В денежном выражении объем экспорта сократился на 12,3%, до 264 млн долл. США. Здесь основными импортерами казахстанского угля стали Польша, Латвия и Турция.

 
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05.09.2023, 16:53 72196

Минторговли и Минцифры признаны самыми неэффективными ведомствами в Казахстане

Минторговли и Минцифры признаны самыми неэффективными ведомствами в Казахстане
Министерство торговли и интеграции и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК продемонстрировали наихудшие показатели эффективности среди центральных государственных органов (ЦГО).

Наименьшую оценку среди ЦГО продемонстрировало Министерство торговли и интеграции (МТИ), набравшее 86,5 балла. Следом идут Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) с оценкой в 86,7 балла, а также Министерство науки и высшего образования (МНВО), получившее 87,3 балла", - сообщает Ranking.kz.


Наиболее эффективным ведомством, по результатам прошлого года, признано Министерство национальной экономики (МНЭ), набравшее 100 баллов. Годом ранее МНЭ также было на первом месте, но с 98,8 балла. Следом идут Министерство иностранных дел (МИД) с оценкой в 99,2 балла и Агентство по делам государственной службы (АГДС), набравшее 99 баллов.

По сравнению с 2021 годом свою оценку также значительно улучшили АГДС (сразу плюс 6,6 балла), Министерство здравоохранения (плюс 6 баллов) и МИД (плюс 5,2 балла).

Ухудшили свои оценки по сравнению с 2021 годом Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и Министерство культуры и спорта (МКС): у обоих госорганов сразу минус 5,6 балла.

ranking.kz

Общая оценка исполнения планов ЦГО по результатам 2022 года составила 93,9 балла из 100. Годом ранее средняя оценка по ЦГО составляла 92,9 балла.

В 2022 году в планах развития ЦГО было достигнуто 59 целей из 76. Для достижения целей было определено 302 целевых индикатора, взаимоувязанных с бюджетными программами, из которых были полностью достигнуты 242, частично достигнуты 25, не достигнуты 5 и не взяты в расчет 30. Также было достигнуто в полной мере 60 макроиндикаторов из 128, ещё 10 были частично достигнуты и 58 не взяты в расчет (в связи с отсутствием оперативных и итоговых данных Бюро национальной статистики АСПиР РК на момент проведения операционной оценки)", - говорится в информации.


Таким образом, общее количество целевых индикаторов составило 430. Из них полностью были достигнуты 302 (или 70,2%; в 2021 году - также 70,2%), частично достигнуты 35 (или 8,1%; в 2021-м - 9,4%), не достигнуты 5 (или 1,2%; в 2021-м - 1,1%), не взяты в расчет 88 (или 20,5%; в 2021-м - 19,3%).

ranking.kz

Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев в рамках традиционного послания народу Казахстана подписал указ, в результате которого реорганизуются четыре министерства:

  • Министерство экологии и природных ресурсов;
  • Министерство индустрии и инфраструктурного развития;
  • Министерство информации и общественного развития;
  • Министерство культуры и спорта.

В результате созданы новые министерства:

  • Министерство водных ресурсов и ирригации;
  • Министерство транспорта;
  • Министерство туризма и спорта;
  • Министерство культуры и информации;
  • Министерство промышленности и строительства.

Главой Министерства промышленности и строительства стал Канат Шарлапаев, ранее занимавший пост председателя правления НУХ "Байтерек". Министром транспорта стал Марат Карабаев, министром культуры и информации - Аида Балаева. Ермек Маржикпаев назначен министром туризма и спорта РК. Министерство водных ресурсов и ирригации возглавил Нуржан Нуржигитов.  
 
04.09.2023, 10:07 77726

Казахстанцам приходится увеличивать расходы на еду в ущерб другим нуждам

Казахстанцам приходится увеличивать расходы на еду в ущерб другим нуждам
Фото: Depositphotos
Казахстан занял 104-е место в мире в рейтинге по затратам жителей на продукты питания и вошел в число мировых антилидеров по этому показателю. Всего сравнение проводили по данным из 110 государств. Судя по расчетам аналитиков международной компании по исследованию рынков Euromonitor International и сервиса Picodi.com, почти половину (49,4%) потребительских расходов казахстанцев составляет покупка еды. В сравнении с развитыми странами это очень много. Например, в США доля затрат на продовольствие составляет всего 6,7%, в большинстве европейских странах показатель колеблется в пределах 9%-19%. Даже в некоторых бедных странах Африки траты жителей на продовольствие меньше, чем у казахстанцев: в Уганде - 44,2%, в Камеруне - 45,2%, в Эфиопии - 41,3%, сообщает ranking.kz.

При сравнении месячных расходов в денежном выражении среди государств Европы и Центральной Азии Казахстан оказался примерно в середине списка (сравнивались показатели 41 страны). Оказалось, что жители РК в месяц тратят на продуктовую корзину 213 долл. США. Это 98 тыс. тг по курсу Нацбанка на 28 августа. Казалось бы, общий чек казахстанцев на продовольственные товары ненамного больше, чем у жителей Великобритании (202 долл. США) или Испании (190 долл. США). Но в этих странах 200 долл. США гораздо меньше бьют по семейному бюджету граждан. К примеру, в Туманном Альбионе 202 долл. США составляют лишь 8,7% от общих потребительских расходов, в Испании - 13,1%.


Обнародованная международными аналитиками сумма расходов казахстанцев в два раза превышает цифры, которые указывает национальная служба статистики. Судя по отчетам Бюро национальной статистики АСПиР РК, в январе-марте текущего года затраты жителей на продукты составляли 134 тыс. тг в квартал, или 44,7 тыс. тг в месяц. В сравнении с первыми тремя месяцами прошлого года казахстанцы стали тратить на эту обязательную статью на 21,9% больше. Рост был постепенным, по 4%-7% в квартал, но в итоге разница оказалась существенной.


Сыграли свою роль два фактора, один из них - общая продовольственная инфляция, которая в конце прошлого года и в начале 2023-го побила рекорды последних лет. С ноября до января общее подорожание продуктов было на уровне 24,1%-25,7%, в феврале цены подскочили на 26,2%.

Второй фактор связан с тем, что рост доходов казахстанцев не успевал компенсировать взлетающие цены на продукты. Это хорошо видно по разнице в динамике номинальной и реальной зарплат. Например, в первом квартале текущего года средняя номинальная зарплата казахстанцев выросла на 19,3%, а ее покупательная способность уменьшилась на 0,6%. В апреле-июне индекс реальной зарплаты был хоть и в плюсе, но этот плюс был настолько крошечным (1,2%), что, думается, казахстанцы его вряд ли заметили.


Согласно данным БНС АСПиР РК, доля затрат на продуктовую корзину за последний год увеличилась с 50,4% в первом квартале прошлого года до 51,2% в январе-марте текущего года. Незначительное отличие от данных Euromonitor International (49,4% в августе) объясняется как разными рассматриваемыми периодами, так и возможной разницей в методиках.

Чтобы компенсировать растущие затраты на продовольствие, казахстанцы стали делать меньше покупок в других категориях. Например, в первом квартале текущего года с 26,3% до 24,4% уменьшилась доля расходов на непродовольственные товары. Люди экономили на одежде и обуви, мебели и предметах домашнего обихода, материалах для ремонта. Чуть меньше стали также покупать алкоголя и сигарет: удельный вес этих трат сократился на один процентный пункт.

Примечательно, что в сложные времена казахстанцы не стали экономить на питании вне дома. Доля затрат на походы в кафе, гриль-бары и пиццерии даже немного выросла: с 1,7% до 2,2%.


В деньгах рост в категории "Питание вне дома" составил 57,3% за год. Если в начале 2022-го среднестатистический казахстанец тратил на фастфуд, кофе на вынос и ужин в ресторане 3,4 тыс. тг в квартал, то в январе-марте текущего года сумма увеличилась до 5,3 тыс. тг. Эта цифра кажется невероятно маленькой. Однако нужно учесть, что это математически вычисленная сумма, среднее арифметическое, и здесь мы ее приводим только ради расчета динамики.

Детализированная информация статистиков по отдельным продуктовым категориям дает понять, что у казахстанцев выросли затраты на все продукты, и рост этот был в среднем в пределах инфляционных показателей: плюс 20%-27%. Но самый большой вклад в растущие расходы на продовольствие внесли мясные и молочные продукты, крупы и мучные изделия.

 
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31.08.2023, 11:50 86341

Какие дивиденды выплатили национальным управляющим холдингам РК их дочерние компании

Какие дивиденды выплатили национальным управляющим холдингам РК их дочерние компании
Фото: Depositphotos
В Казахстане работают два национальных управляющих холдинга - АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" и АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".

По информации портала finprom.kz, среди "дочек" НУХ "Байтерек" по росту объема дивидендов, выплаченных холдингу как единственному акционеру, лидирует АО "Казахстанская жилищная компания", КЖК: здесь показатель вырос за год сразу в 8,6 раза, достигнув по итогам 2022 года 31,3 млрд тенге (против 3,6 млрд тенге годом ранее). При этом чистая прибыль КЖК в 2022 году тоже в 8,6 раза превысила показатели предыдущего года и достигла 44,7 млрд тенге. Помимо выплаты дивидендов остальная прибыль будет направлена на поддержание инвестиционной и операционной деятельности и обеспечение финансовой устойчивости КЖК.

В текущем виде и в качестве единого оператора жилищного строительства КЖК сформировалась в 2021 году, объединив три дочерние структуры НУХ "Байтерек": "Байтерек Девелопмент", Фонд гарантирования жилищного строительства и Казахстанскую ипотечную компанию", - напомнили аналитики.


На втором месте по приросту - АО "Аграрная кредитная корпорация" (ранее - дочерняя компания ликвидированного в 2020 году АО "НУХ "КазАгро"): здесь объем выплаченных дивидендов увеличился в 2,2 раза, до 13,7 млрд тенге.

Замыкает тройку лидеров роста еще один фининститут, связанный с жильем, - АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк". Здесь наблюдался годовой рост более чем в 2 раза, а объем дивидендов достиг 67,2 млрд тенге.

Решение не выплачивать дивиденды в 2022 году приняли АО "Банк развития Казахстана" и, ожидаемо, АО "Bereke Bank". По АО "Экспортная страховая компания KazakhExport" в открытых источниках (в отчетах и новостях KASE, на официальных сайтах компаний) данных за 2022 год нет.

Что касается самих сумм дивидендов, выплаченных холдингу "Байтерек", здесь с большим отрывом от всех лидируют оба жилищных института: "Отбасы" банк и КЖК.


Что касается дочерних компаний АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"", здесь по росту лидирует АО "Samruk-Kazyna Construction" (на 58,5% за год), однако сама сумма совсем невелика - всего 3,2 млрд тенге.

Второе место занимает АО "Национальная компания "КазМунайГаз", с внушительным ростом в 1,5 раза и суммой выплаченных дивидендов в 300 млрд тенге (максимальный результат по дочерним компаниям этого холдинга).

Увеличение показателя продемонстрировала еще лишь одна компания - АО "НГК "Тау-Кен Самрук": на 0,2%, до 89 млрд тенге за 2022 год.

Четыре компании сократили объемы выплаченных дивидендов (АО "Самрук-Энерго", АО "Национальная атомная компания "Казатомпром", АО "KEGOC" и АО "Казахтелеком"), а одна прошла через переформирование и смену акционеров (АО "НК "QazaqGaz"", объем выплаченных дивидендов в 2022 году - 27,1 млрд тенге).

АО "Национальная компания "Казакстан темiр жолы" было принято решение не выплачивать дивиденды. Не обнаружено данных в открытых источниках сразу по четырем дочерним компаниям: АО "QAZAQ AIR", АО "Эйр Астана", АО "Казпочта" и ТОО "Samruk-Kazyna Ondeu".
 
10.08.2023, 19:28 128611

В первом полугодии казахстанцы осуществили безналичные операции через QR на 2,2 триллиона тенге

В первом полугодии казахстанцы осуществили безналичные операции через QR на 2,2 триллиона тенге
Фото: Depositphotos
Общий объем безналичных транзакций за период вырос до рекордной отметки в 63,1 триллиона тенге, сообщает Аналитический центр АФК.

  • Темпы роста безналичных транзакций в стране сохраняются двухзначными в первом полугодии текущего года (+44% г/г) и практически не изменились в сравнении с аналогичным показателем за прошлый год (+48%).
  • В абсолютном значении объем безналичных транзакций в первом полугодии вырос до рекордной отметки в 63,1 трлн тенге, в сравнении с 43,9 трлн тенге годом ранее.
  • Одновременно с увеличением безналичных оплат отмечается рост объема наличных денег в обращении - M0 (+7,2% г/г) и операций по их выдаче (+3,4% г/г).
  • Отметим, суммарные операции по выдаче наличных в стране в первом полугодии текущего года составили 10,7 трлн тенге (10,3 трлн тенге - годом ранее). В то же время объем наличности в обращении (M0), т. е. денег вне банковской системы, вырос за год на 235 млрд тенге - до 3,5 трлн тенге. Предпочтение наличного расчет безналичному, вероятно, обусловлено налоговыми последствиями, высоким теневым сектором экономики (20% от ВВП), меньшим развитием телекоммуникаций в отдаленных населенных пунктах страны.
  • Тем не менее виду более ускоренного проникновения безналичных расчетов в общем объеме операций (нал+безнал) доля безналичных операций в стране выросла с 81% до 86% (г/г).
  • Лучше странового показателя проникновения безналичных транзакций (86%) в разрезе регионов отмечается лишь у г. Астаны (+0,4 п.п.) и г. Алматы (+5,8 п.п.); "цифровой разрыв" свыше 10 п.п. сохраняется в Костанайской (-11 п.п.), Павлодарской (-11 п.п.), Акмолинской областях (-14 п.п.), в ВКО (-15 п.п.) и СКО (-17 п.п.). Эти регионы представляют основной потенциал роста оборота безнала в ближайшей перспективе.
  • Между тем львиная доля всех безналичных платежей в стране совершается через интернет и мобильный банкинг (82,2% или 52,2 трлн тенге), далее следуют оплата через POS-терминал (13,6% или 8,6 трлн тенге) и оплата через QR (3,6% или 2,2 трлн тенге).
  • По сравнению с серединой 2022 г. количество дебитных карт в обращении в стране выросло на 19,3%, с 47,0 до 56,0 млн единиц, а кредитных - на 7,0%, с 11,3 до 12,1 млн единиц.



На фоне благоприятных макроэкономических условий в стране (рост ВВП ускорился до 5% в первом полугодии) и сокращения теневой экономики (доля опустилась c 27% до 20% от ВВП за последние три года) ускоренный рост безналичных операций продолжился в первом полугодии 2023 года.

К началу июля текущего года объемы безналичных транзакций по карточкам превышают соответствующие показатели операций по выдаче наличности почти в 6 раз (63,1 vs 10,7 трлн тенге). Для сравнения, годом ранее эти показатели отличались лишь в 4 раза (₸43,9 трлн против ₸10,3 трлн), а 4 года назад операции по выдаче наличных и вовсе преобладали над безналичными расчетами.

При этом "средний чек" одной операции по безналичным транзакциям вырос в первом полугодии с 11,9 до 12,3 тыс. (+3,5%); по снятию из банкоматов - с 84,3 до 95,6 тыс. тенге (+13,4%), отражая в большей степени повышенное инфляционное давление в экономике.

Вместе с тем в первом полугодии увеличение количества платёжных карточек международных систем (+6,7 млн или 17% г/г) превышало соответствующий показатель локальных (+3,1 млн или 15%). На этом фоне произошла умеренная ребалансировка их долей на рынке (международных выросла до 66,4%, локальных опустилась до 33,6%). Таким образом, на 1 июля 2023 года общее количество платежных карточек стране составило 70,0 млн единиц в сравнении с показателем в 60,2 млн годом ранее.

На душу населения в моменте приходится 2,8 дебитных карт (2,4 годом ранее) и 0,6 кредитных (не изм. за год). Среди важных трендов на рынке отметим и рост безналичных платежных операций через QR (2,2 трлн за первое полугодие 2023 г.), которые с высокой вероятностью продолжат расти в ближайшей перспективе.
 
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01.08.2023, 11:41 148201

По-настоящему востребованное: техническое и профессиональное среднее образование демонстрирует рост на 15%

По-настоящему востребованное: техническое и профессиональное среднее образование демонстрирует рост на 15%
Фото: depositphotos
В первом квартале текущего года объем услуг в сфере технического и профессионального среднего образования в стране значительно увеличился, достигнув 80,8 млрд тенге - на 14,8% больше, чем годом ранее, сообщает finprom.kz.

Услуги в секторе оказывались за счет различных источников: 69,6 млрд тенге - за счет государственного бюджета, 10,6 млрд тенге - за счет населения и скромные 80,8 млн тенге - за счет предприятий.

Параллельно с техническим образованием услуги в области основного и общего среднего образования также демонстрируют положительную динамику. Объем предоставленных услуг составил 572,8 млрд тенге, плюс 15,9% за год. В том числе за счет бюджета было оказано услуг на 540,4 млрд тенге, за счет населения - на 29,9 млрд тенге, за счет предприятий - на 2,4 млрд тенге.


74,7% предприятий, оказывающих услуги в области технического и профессионального среднего образования, являются государственными. С начала года госучреждения предоставили услуг на сумму 60,3 млрд тенге - на 15,9% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Еще 20,5 млрд тенге пришлось на частный бизнес, рост за год - на 11,9%.

В разрезе размерности предприятий основной объем услуг пришелся на средние предприятия: 44,6 млрд тенге - на 18,1% больше, чем за первый квартал прошлого года. Услуги в секторе, оказанные малым бизнесом, также показали положительную динамику, увеличившись на 13,1%, до 29,7 млрд тенге, тогда как объем услуг, оказанных крупными предприятиями, вырос лишь на 2,3%, до 6,5 млрд тенге.

В то же время 91,5% всех услуг в области основного и общего среднего образования было оказано госучреждениями. С начала года государственные компании предоставили услуг на сумму 524,4 млрд тенге - на 13,2% больше по сравнению с предыдущим годом. Услуги в секторе, оказанные частными компаниями, выросли на 55,3%, достигнув 46,7 млрд тенге, а объем услуг, оказанных иностранными компаниями, увеличился на 60%, до 1,7 млрд тенге. В разрезе размерности предприятий средние компании оказали услуг на 315 млрд тенге, малые - на 204,7 млрд тенге, крупные - на 53,1 млрд тенге.


В региональном разрезе больше всего услуг в области технического и профессионального среднего образования пришлось на Алматы: 11,4 млрд тенге - на 11,7% больше, чем годом ранее. В тройку лидирующих регионов также вошли Шымкент (5,7 млрд тенге, плюс 32,1% за год) и Туркестанская область (5,5 млрд тенге, плюс 14,8%). Наименьший объем оказанных услуг был отмечен в Улытауской области: всего 1,2 млрд тенге.

В области основного и общего среднего образования больше всего услуг оказали в Туркестанской области: 67,8 млрд тенге - на 13,5% больше, чем годом ранее. В тройке лидеров также оказались Алматинская область (51,7 млрд тенге, минус 24,7%) и Астана (48,8 млрд тенге, плюс 33,6%). Меньше всего услуг было оказано в той же Улытауской области: 4,1 млрд тенге.

Согласно сообщению Министерства просвещения РК, с нового учебного года во всех регионах страны будет запущен пилотный проект по предоставлению рабочей квалификации старшеклассникам на базе колледжей. Новая образовательная программа позволит учащимся 10-х и 11-х классов, обучаясь в своих школах, параллельно осваивать рабочие специальности в колледжах.

На данный момент определены 16 рабочих квалификаций, а обучение предполагает 2 часа в день. В каждом регионе страны уже определено по два колледжа, где школьники будут проходить профессиональную подготовку.

 
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      По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?

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