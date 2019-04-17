Китай - Европа: рост международных грузовых железнодорожных перевозок в рамках программы "Один пояс – один путь"

Анализ операционной модели

Анализ операционной модели Уханьских поездов Китай - Европа в статистике отправлений, маршрутах, продукции, холодильной цепи поставок, экспорте-импорте и многом другом в ходе организованного посольством КНР в РК пресс-туре по ключевым хабам грузоперевозок на маршруте Шелкового пути в Китае.

В новом Азиатско-Европейском континентальном мосте, в международных экономических коридорах Китай - Монголия - Россия, Китай-Центральная Азия, Китай - Индокитай мы сформировали через погранстанции Алашанькоу, Маньчжурия, Эрэн-Хото, Пинсян, Хоргос "пять параллельных маршрутов", чтобы построить "одну главную вспомогательную, многоточечную прямую" международную мультимодальную транспортную сеть, излучающуюся во все Евразийские страны", - рассказали в компании WuhanAsia-EuropeLogisticsCo., Ltd. корреспонденту агентства.

Ухань Ханьоу" - мультимодальный контейнерный перевозчик, предназначенный в основном для обслуживания региональных промышленных и торговых кластеров. Город Ухань, где располагается компания, благодаря своему преимущественному местоположению, является важным центральным городом в программе развития "Экономический пояс реки Янцзы" и концепции "Один пояс - один путь". С момента открытия с октября 2012 года, сила и влияние компании "Ухань Ханьоу" в Центральном Китае увеличиваются из года в год, расширяются возможности транзитного узла.

Статданные

Количество перевозимых грузовых контейнеров с каждым годом увеличивается. В 2016, 2017 объем перевозки увеличился на 45%, 58%. На 31 декабря 2018 года всего было отправлено 423 поезда (37474TEU). По западному направлению - 174 поезда (15406TEU), восточному - 249 поездов (22068TEU).

60% перевозимого груза - товар местного производства. Поезда "Ухань Ханьоу" имеют самый высокий показатель в стране по количеству обратных поездов, объем перевозимого груза по обратному пути достигает 98%.

Основываясь на разный объем единоразовой перевозки груза, мы предлагаем крупным компаниям, предприятиям среднего и малого бизнеса три основные услуги в зависимости от объема груза: специальные, регулярные, сборные грузы. Если это большой груз - от 41 контейнеров - мы организуем под этот заказ специальный поезд. Если это один или несколько контейнеров - мы доставим груз на нашем регулярном поезде. А также можем собрать мелкие грузы в один контейнер и сделать сборную перевозку", - отметили в логистическом центре.

Специальный сырьевой поезд Россия - Манчжурия - Ухань

В апреле 2015 года "Ханьоу" открыла обратный специальный поезд с лесопродукцией по маршруту Россия - Манчжурия - Ухань, контейнерный поезд и до сегодняшнего дня ходит из Томска через Манчжурию по железной дороге в Ухань на станцию Уцзяшань. 90% груза с лесопродукцией распределяется со станции Уцзяшань по Уханьским и Хубейским лесообрабатывающим заводам.

Данный проект имеет для нас важную роль. Благодаря этому поезду Ухань стал сортировочной, распределительной, обрабатывающей базой древесины Центрального Китая", - пояснили в компании.

В этом году по инициативе Министерства торговли и народного правительства провинции Хубэя, в рамках исследования по вопросу о введении в эксплуатацию маршрута из Уханя через Россию в Хельсинки и Коувола между Ханьоу и Северной Европой было достигнуто торгово-экономическое сотрудничество, что позволит и дальше укреплять сотрудничество с Российскими железными дорогами.

Ханьоу" большое внимание уделяет перевозкам российского сырья, активно ведет переговоры с Трансконтейнером, ищет разные пути сотрудничества с китайско-российской Томской торгово-промышленной зоной по формированию специального сырьевого поезда из Томска в Ухань. На сегодняшний день благодаря поездам Россия - Манчжурия - Ухань, Ухань привлекает многочисленные лесные торговые предприятия из провинций Хейлунцзян, Фуцзян, Гуандунь и других для инвестиции в строительство заводов в Ухане, что увеличивает формирование уханьского первичного рынка лесоматериалов и национальной базы стратегических ресурсных запасов.

Холодильная цепь поставок

В собственности компании есть 40/45 футовые рефрижераторные контейнера, с топливным баком 800 литров, холодильной системой, оборудованные монитором температуры и влажности, системой навигации и местоопределения Beidou, установленная Китайской научно-технической компанией Hangtiansiyuanxingyun, что позволяет полностью визуализировать и контролировать процесс перевозки и обеспечивает гарантию сохранности груза во время летней и зимней аномальной температуры. В ноябре 2018 года компания приобрела 200 рефрижераторных контейнеров, которые уже введены в эксплуатацию в работе поездов Китай-Европа", - отметили в компании.

Система приточной вентиляции рефконтейнеров обеспечивает гарантию качества фруктов благодаря низкотемпературному условию транспорта. 22 ноября Ханьоу отправил целый поезд с мандаринами, помело и другими фруктами в Иркутск. Холодильная цепь Ханьоу предоставляет доступ отечественным сельскохозяйственным продуктам быстрый экспортный канал, значительно уменьшающий потери при перегрузочных работах.

Во время Кубка мира по футболу в России 100 000 китайских раков впервые были отправлены из Уханя и после 20 дней в дороге прибыли в Москву.

Активное развитие экономики городов-побратимов

Когда мы открываем рынок за рубежом, мы выбираем дружественные города города Уханя за пределами провинции Хубэй и города Ухань, создаем круг друзей уханьских поездов Китай - Европа, устанавливаем дружественные отношения с европейскими странами, Беларусью, Россией, Казахстаном и другими странами, продвигаем скоординированное решение проблем на высоком правительственном уровне", - рассказали в компании.

В 2015 году "Ухань Ханьоу" открыла маршрут до немецкого города-побратима Дуйсбурга, дуйсбургское муниципальное правительство и немецкая железнодорожная корпорация провели церемонию в городе в честь присвоения имени междугороднему поезду Ухань Китай ("Wuhan China"), который ходит между городом Рур и районами Рейна, данное событие является первым в истории немецкой железной дороги и европейского транспорта.

После открытия маршрута во Францию "Ухань Ханьоу" отправила обратным поездом вино из Бордо в Ухань. В феврале 2017 года бывший премьер-министр Франции г-н Казенев посетил Китай и участвовал на церемонии приветствия Уханьского поезда Китай - Европа из Франции в Ухань.

Стратегическое сотрудничество с транснациональными компаниями

В компании намерены и далее активно продвигать стратегическое сотрудничество с транснациональными компаниями.

Мы активно сотрудничаем с китайскими ЖД, РЖД, КТЖ, немецкими ЖД, французскими ЖД и другими. Также стратегическое сотрудничество с COSCO shipping group, опираясь на глобальную сеть контейнерных перевозок COSCO Shipping Group, мы создаем высококачественный бренд для решений по всей цепочке поставок", - отмечают в компании.

Вокруг узла уханьских поездов Китай - Европа создана интегрированная логистическая база для мультимодальных перевозок, также улучшена логистическая база с холодильной цепью, сформирована международная мультимодальная транспортная система для достижения целостного и эффективного соединения.

Открытие внутренних и зарубежных маршрутов, строительство каналов

На основе маршрута Китай - Монголия - Европа был открыт водно-железнодорожный маршрут Манчжурия - Ухань.

Активное присоединение к маршруту Наньнин - Ухань поездов Вьетнам - Китай, участие в строительстве Южного канала.

Активное развитие холодильной цепи Гонконг - Ухань, комплексные таможенные услуги.

Укрепление связей между центральными районами и приграничными районами Китая путем открытия внутренних и международных маршрутов.

Распределение сырья внутри провинции, стимулирование региональной экономики

Глубокая интеграция в строительство Хубейской зоны свободной торговли, открытие поездов Сянъян - Ухань - Европа, Ичань - Ухань - Европа. Прямая поставка мандаринов, дрожжей, фортепиано из Учаня, автозапчастей из Сянъяна в Россию, в Европу. В полной мере комбинируется благоприятная политика свободной торговли и транспортные преимущества международного маршрута "Ухань Ханьоу".

Торгово-экономическое обслуживание, продвижение промышленного кластера

Список перевозимых грузов "Ухань Ханьоу" включает древесину, автомобили и автозапчасти, одежду, механические аксессуары, электронные продукты, продукты питания, а также самолеты, фортепиано и другие продукты с высокой добавленной стоимостью. Это создает значительный эффект логистической агломерации, содействует развитию бизнеса, развивает обрабатывающую промышленность. Множество больших промышленных производителей перенесли производственную линию в Ухань, Хубэй.

О планах на будущее

Во-первых, опираясь на существующие сухопутные линии, открыть интермодальные линии в СНГ, а также в странах Европы, Центральной Азии и Западной Азии. Сотрудничать с отечественными и зарубежными логистическими компаниями, реализуя идею "совместного обсуждения, совместного строительства, совместного использования.

Во-вторых, мы будем продолжать осуществлять перевозку как в Китае, так и за рубежом, в полной мере используя наш опыт работы, стимулируя развитие пограничных районов.

В-третьих, Китай активно изучает многосторонние (TIR), двусторонние соглашения о дорожном транспорте и соглашение об облегчении перевозок в районе Большого Меконга (GMS) между Китаем и странами, расположенными вдоль "Пояса и дороги", и открывает международные карты для доступа к автомобильным транспортным линиям из Уханя в соседние страны для расширения охвата рынка".

В июле 2018 года, город Ухань официально стал комплексной испытательной зоной для трансграничной электронной коммерции.

В этом году наша материнская компания Wuhan xingang Investment Group была выбрана Министерством коммерции для 100 предприятий в качестве пилотного предприятия по инновациям и управлению цепочкой поставок. Используя эту возможность, мы вместе с группой будем продвигать строительство информатизации, для обеспечения более интеллектуальным управлением цепями поставок для местных предприятий и клиентов из стран, расположенных вдоль "Одного пояса и одного пути", - сообщает "Ухань Ханьоу".

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