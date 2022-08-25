Количество убийств и покушений на убийство в Алматы выросло более чем вчетверо за год
24.08.2022, 15:24 1246
Фото: polisia.kz
По итогам января-июля текущего года в стране зарегистрировали 537 убийств и покушений на убийство - на 9,4% больше, чем годом ранее. В том числе количество убийств составило 356 случаев, приготовлений и покушений - 181 случай, сообщает ranking.kz.
Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года в стране зарегистрировали 491 подобное правонарушение, минус 5,8% за год.
Кроме того, в РК зарегистрировали 4 случая убийств матерями новорожденных детей, 5 случаев убийств, совершенных при превышении пределов необходимой обороны, 28 случаев причинения смерти по неосторожности, 858 случаев доведения до самоубийства.
В региональном разрезе больше всего правонарушений в секторе зарегистрировали в Алматы: 160 убийств и покушений - сразу в 4,2 раза больше, чем годом ранее. На второй и третьей строчках антилидерства оказались Алматинская и Восточно-Казахстанская области - 49 и 48 случаев соответственно.
Меньше всего подобных правонарушений среди 20 регионов страны зарегистрировали в новообразованных Жетысуской и Абайской областях, что связано с особенностями статистики для новых регионов: по 1 случаю в каждой. В еще одном новообразованном регионе, Улытауской области, пока вообще не зафиксировано подобных правонарушений.
Отметим, что раскрываемость убийств и покушений на убийство за семь месяцев текущего года составила 93,9%. Самый высокий уровень раскрываемости был зафиксирован в Жамбылской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях - 100%. Самый низкий уровень раскрываемости убийств наблюдался в Алматы - всего 76,9%.
Тем временем на сайте Генеральной прокуратуры опубликовали полный список погибших во время январских событий. Всего в списке 238 человек. Среди них мирные жители, правонарушители и силовики, прокуратура не раскрывает более никаких данных. Расследование массовых беспорядков продолжается.
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Значительный рост мощностей нетрадиционной энергетики в Казахстане усилил зависимость от российской энергосистемы и увеличил риск системных аварий
02.08.2022, 11:44 16976
За прошедшие 5 лет мощности ветровых и солнечных станций выросли в 10 раз, однако нестабильность работы этих источников требует срочных решений, считают аналитики из EnergyProm.
Развитие возобновляемой энергетики в Казахстане является частью политики нашей страны по достижению целей Парижского климатического соглашения и снижению негативного воздействия традиционной энергетики на окружающую среду и население. В РК одна из самых "угольных" энергетик в мире, доля угля здесь составляет 68%-70%. Угольная энергетика - основной источник выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ, поэтому постепенное замещение угольной генерации более экологически чистой, безусловно, необходимо, но должно гармонично развиваться в логике общего следования стратегии развития отрасли.
Замещение угольной энергетики может происходить за счёт строительства АЭС или развития объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Наиболее быстрые в строительстве объекты ВИЭ - ветровые и солнечные электростанции (нетрадиционная генерация), стоимость капитальных вложений в строительство которых значительно снизилась за последние годы. В Казахстане за счёт действенного механизма отбора проектов объектов ВИЭ на специальных аукционах наблюдается снижение стоимости ветровой и солнечной электроэнергии.
Однако отсутствие долгосрочной стратегии развития электроэнергетики, учитывающей не только достижение целевых показателей по ВИЭ*, но и вопросы надёжности электроснабжения и энергетической безопасности, привели к существенным проблемам в секторе.
За пять лет рост мощностей ветровых и солнечных станций составил более 1500 МВт, или более 6% общей установленной мощности электростанций Казахстана, однако другие типы электростанций практически не развивались, что привело к дисбалансу в энергосистеме.
* Целевые показатели по развитию солнечной и ветровой энергетики, установленные в концепции перехода к "зеленой" экономике - 3% от общей выработки электроэнергии к 2020 году - были достигнуты.
Выработка электроэнергии солнечными и ветровыми электростанциями нестабильна и сильно зависит от погодных условий - например, от изменений облачности и скорости ветра, - поэтому для работы в энергосистеме этих нестабильных источников необходимы манёвренные электростанции (газовые или гидро-), компенсирующие постоянные колебания мощности на ветровых и солнечных электростанциях.
В Казахстане специалисты отмечали недостаток манёвренных мощностей ещё до 2014 года. С тех пор было введено 1693 МВт (большинство - в последние 5 лет) нестабильных ветровых и солнечных электростанций, что еще больше увеличило дефицит маневренных мощностей.
В июле 2022 года прошли аукционы на строительство к 2026 году двух манёвренных электростанций. Отсутствие стратегического подхода к развитию энергосистемы не позволило заранее запланировать и ввести эти маневренные мощности до 2022 года.
Показательно, что с 2017 года было введено 407 МВт газовых электростанций, относимых к манёвренным источникам, однако эти мощности были введены в Западной энергетической зоне, фактически не имеющей связи с объединением энергетических зон Севера и Юга, на которые и пришёлся основной рост мощностей нестабильных ветровых и солнечных электростанций (1467 МВт).
Дефицит маневренных мощностей в Казахстане компенсируется за счет энергосистемы России, при этом фиксируются существенные отклонения от установленных норм регулирования. В национальном энергетическом докладе KAZENERGY 2021 года отмечается: "Фактические отклонения единой энергосистемы Казахстана от согласованного диспетчерского графика достигают 1300 МВт, что создаёт угрозу разделения энергосистем с последующим развитием системной аварии с массовыми ограничениями потребителей. Российская сторона выдвигает претензии по факту систематических нарушений Казахстаном условий параллельной работы энергосистем".
В результате отсутствие стратегического планирования электроэнергетики Казахстана привело к существенным диспропорциям между наличием манёвренных источников и стремительным ростом нестабильных ветровых и солнечных электростанций. Для энергосистемы Казахстана увеличился риск системных аварий и возникла еще большая зависимость от энергосистемы России.
Заметим: о необходимости комплексного, стратегического подхода говорил и президент. Касым-Жомарт Токаев отмечал: "Нельзя забывать и об имеющемся дефиците энергомощностей. Согласно планам энергобаланса, в этом году мы должны были ввести более 1 ГВт мощностей. Однако реализация ряда проектов отложена. В текущем году будет введен только 31% от планировавшихся мощностей (347 МВт). В условиях энергодефицита такие темпы неприемлемы". Упомянул президент и тот факт, что усиление электрической сети Южной и Западной зон единой энергосистемы страны идет недостаточными темпами, а работы по Западной зоне завершены только на 10%.
Токаев подчеркнул необходимость принять все меры для своевременной реализации проектов, от которых зависит энергетическая безопасность Казахстана.
Собственный капитал — "подушка безопасности" БВУ РК: с какими показателями банки вступили в лето?
14.07.2022, 23:03 29216
К 1 июня текущего года собственный капитал БВУ РК достиг 5,46 трлн тг — на 11,8% больше, чем годом ранее. За месяц показатель в плюсе на 0,8%, сообщает ranking.kz.
Среди банков ведущей десятки уверенно лидирует по годовому росту этого нормативного показателя Jusan Bank: собственный капитал фининститута вырос сразу на 77,8%, до 698,7 млрд тг к лету текущего года. Банк занимает в секторе уже 12,8%, против 8% годом ранее (второе место в банковском секторе). Заметим: показатели Jusan Bank заметно превышают минимальные требования регулятора по пруденциальным нормативам. Так, к примеру, коэффициент достаточности собственного капитала (k1) составил 0,283 — это лучший результат среди крупных коммерческих казахстанских банков. Более высокие показатели среди банков первой десятки — только у государственного Отбасы банка и "американца" с ограниченным профилем работы, Ситибанка. В свою очередь, коэффициент текущей ликвидности (k4) у Jusan Bank составил 2,191 — также один из лучших по сектору. Результаты банка оценили и международные рейтинговые агентства: к примеру, Moody's присвоил Jusan Bank высокие долгосрочные рейтинги по депозитам в национальной и иностранной валюте на уровне B1 с прогнозом "Стабильный".
Второе место по росту собственного капитала занимает Банк ЦентрКредит: плюс 33,6% за год, до 276,5 млрд тг. Это 5,1% от совокупного собственного капитала БВУ РК, против 4,2% годом ранее, и седьмое место в секторе по этому показателю. Коэффициент достаточности собственного капитала (k1) этого фининститута составил 0,135, коэффициент текущей ликвидности (k4) — 1,133.
Замыкает тройку лидеров по годовому росту в топовой десятке Kaspi Bank: плюс 28,9% за год, до 488 млрд тг. Это уже 8,9% от РК, против 7,8% годом ранее. Фининститут, наряду с гигантом Halyk Bank и Jusan Bank, входит в тройку крупнейших БВУ РК по этому показателю. Коэффициент достаточности собственного капитала (k1) Kaspi Bank составил по итогам мая 0,125, коэффициент текущей ликвидности (k4) — 1,413.
Тем временем активы БВУ РК за год увеличились на 9%, до 37,1 трлн тг по итогам мая текущего года (впрочем, за месяц показатель незначительно сократился — на 0,2%).
Примечательно, что здесь в десятке крупнейших БВУ также лидирует Jusan Bank: сразу плюс 41,6% за год, до 2,4 трлн тг. Это 6,4% от совокупных активов БВУ РК, против 4,9% годом ранее. Заметим: согласно годовому отчёту Jusan Bank, в 2021 году в результате рекордного роста активов фининститута (на 55%) и успешного присоединения к нему ещё одного банка топовой десятки, АТФБанка, Национальный банк РК присвоил Jusan Bank статус потенциально системно значимого БВУ, что говорит о ведущей роли банка в обеспечении стабильной и бесперебойной работы финансовой системы РК.
Второе место по росту активов занимает Банк ЦентрКредит: плюс 39% за год, до 2,7 трлн тг. Это уже 7,3% от активов БВУ РК, против 5,7% к началу лета прошлого года.
Замыкает тройку лидеров государственный Отбасы банк — институт развития, специализирующийся на льготной ипотеке и системе жилстройсбережений. Портфель активов фининиститута вырос на 32,9% за год, до 3,1 трлн тг, это 8,4% от сектора (против 6,9% год назад).
Стоит отметить, что банковский сектор продолжает держать общий курс на укрупнение. Так, топовая десятка БВУ РК удерживает уже 89% собственного капитала (против 81,7% годом ранее) и обладает 89,6% активов (против 85,4% год назад).
Российские компании активно мигрируют в Казахстан
28.06.2022, 12:28 43591
Фото: Depositphotos
В РК зарегистрировано уже более 13 тысяч предприятий с российским участием.
С началом так называемой военной операции России на Украине Казахстан стал магнитом для компаний, бегущих от санкционного давления. Так, к концу мая текущего года количество действующих иностранных предприятий в РК увеличилось на 12,7% с начала года, до 25 тысяч. При этом если рассматривать месячный рост, то всплеск притока иностранных компаний в РК ожидаемо начался именно в марте 2022 года.
В марте 2022 года прирост в секторе составил 3,3%, в апреле - 4%, в мае - 4%. Это максимальные значения за последние годы. Для сравнения: в целом за 2021 год среднемесячные темпы роста количества иностранных компаний составляли всего 1,1%.
В свою очередь количество зарегистрированных юридических лиц, филиалов и филиалов иностранных юридических лиц с иностранным участием к концу мая достигло 40,2 тысячи.
С января по май текущего года показатель увеличился на 2,4 тысячи компаний. При этом основной приток приходится на организации из России: плюс 1,6 тысячи. По итогам мая 2022 года их количество достигло 13 тысяч.
Между тем в тройке лидеров по росту количества компаний также оказались Узбекистан (плюс 205 организаций) и Беларусь (плюс 120 организаций).
Основной наплыв компаний из России и Беларуси связан с веденными санкциями. Учитывая текущую динамику и неопределенность относительно дальнейшей ситуации, связанной с геополитическим кризисом, можно предположить, что наплыв российских компаний продолжится и далее.
Дефицит сахара всерьез бьет по населению и бизнесу, однако госорганы, судя по всему, еще не прошли стадию отрицания
22.06.2022, 16:50 49271
Заметим, казахстанцы - сладкоежки: месячное потребление сахара-песка в стране составляет порядка 1,5 килограмма на душу населения, сообщает EnergyProm.
Потребление сладостей в РК снизилось. За первый квартал 2022 года на душу населения в среднем пришлось 10,3 кг сахара, джема, меда, шоколада и кондитерских изделий, что на 1,3% меньше по сравнению с первым кварталом 2021 года.
Из них непосредственно на сахар-песок пришлось 4,5 кг, на 7,2% больше по сравнению с январем–мартом 2021 года. Кроме сахара-песка сладкоежки страны увеличили потребление мороженого (на 2,6% за год, до 275 граммов на душу населения за квартал), а также шоколада (на 0,5%, до 223 граммов).
В то же время потребление сахара-рафинада сократилось на 27,6%, до 113 граммов за квартал на душу населения. Снизилось и потребление варенья, джема и повидла (на 27,4%, до 547 граммов), а также конфет, глазированных шоколадом (на 11,2%, до 687 граммов), меда (на 0,3%, до 293 граммов) и прочих сладостей (на 2,8%, до 3,7 кг).
Между тем "сахарный ажиотаж" в Казахстане продолжается. Дефицит уже начал сказываться на кондитерских предприятиях, которые сильно зависят от сахара. Так, по сообщению "Хабар24", в начале июня кондитеры Уральска были вынуждены повысить цены на свою продукцию из-за дефицита и удорожания сахара.
Более того, по данным Forbes.kz, крупнейшая кондитерская фабрика РК АО "Лотте Рахат", на которую приходится 21% рынка, заявила о приостановке производства некоторых сладостей с высокой долей сахара в приготовлении. Простаивает фабрика компании в Шымкенте. Парадоксальным образом в тот же день данное заявление опроверг акимат Алматы, пытаясь уверить, что АО "Лотте Рахат" полностью обеспечено сахаром. То есть на заявление бизнеса об очевидных проблемах акимат отвечает полным отрицанием всех проблем. Жаль, слаще от этого никому не становится.
Однако, несмотря на все заявления, действительность оказывается намного менее сахарной, чем официальные данные. Так, по информации "Хабар24", в регионах РК сахар отпускают строго лимитировано, по 2-3 килограмма в одни руки, а цены за килограмм сахара варьируются от 630 тенге в Актобе до 800 тенге в Шымкенте и Костанае. Более того, к осени цены могут взлететь до 1 тысячи тенге за кг. К примеру, в Талдыкоргане очередь за "льготным" сахаром занимают с двух часов ночи, продукт реализуют по 435 тенге за кг, но на руки выдают лишь по 2 кг.
Тем временем, по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, средняя цена за 1 кг сахара-песка в городах РК по итогам мая текущего года составляла 439 тенге. Дороже всего сахар стоил в Алматы (463 тенге), далее идут Караганда (461 тенге) и Атырау (460 тенге), дешевле всего - в Актобе (378 тенге), Актау (397 тенге) и Петропавловске (401 тенге).
Акиматы не готовы переходить на "человекоцентричную экономику". Система вовлечения общественности в процессы госпланирования провалилась
15.06.2022, 11:39 53981
Фото: pixabay.com
Об уровне вовлеченности казахстанского населения в госпланирование красноречиво говорит проведенное по заказу Министерства информации и общественного развития исследование по оценке деятельности общественных советов (ОС) Казахстана в 2021 году.
Как оказалось, 69% опрошенных (всего 1200 респондентов) об общественных советах не знают ничего.
В основе "человекоцентричной экономики" заложены механизмы прямого участия населения в системе госуправления через развитую систему общественных институтов. В Казахстане эту функцию должен был обеспечивать общественный совет - консультативно-совещательный орган, теоретически создаваемый представителями гражданского сообщества и призванный контролировать деятельность власти на всех уровнях (планирование, реализация, мониторинг). Такой механизм придает государству устойчивость, не позволяя превратить госаппарат в механизм обслуживания интересов правящего класса.
По факту сложилась совсем иная картина. Только в трех регионах осведомленность населения об общественных советах носит удовлетворительный характер. Полное невежество в отношении институтов участия населения в госуправлении продемонстрировала Карагандинская область, где об общественных советах в принципе не в курсе 82% опрошенных. Недалеко ушли Атырауская и Костанайская области: ответ "Ничего не знаю о деятельности общественных советов" дали 79,5% и 76,2% респондентов соответственно.
Главные точки развития страны, Нур-Султан и Алматы, также не оправдали ожиданий по переходу на модель "человекоцентричной экономики": о существовании общественных советов в обеих столицах знает менее половины опрошенных.
Подытожим: в сознании казахстанцев общественных советов нет, а по факту они есть. На сентябрь 2021 года в стране действовало 249 ОС, из них на местном уровне - 216 ОС. Возникают вопросы к Министерству информации и общественного развития об эффективности освоения бюджетных средств на такие направления, как продвижение государственной политики, модернизация общественного сознания, развитие гражданского общества. В Казахстане общественные советы функционируют с 2016 года, но чем они заняты - в целом страна не в курсе.
Такие же вопросы и к МИО. Можно констатировать, что местные власти сознательно или по недоразумению саботируют основу реформ госуправления. Напомним прямую цитату из послания президента "Казахстан в новой реальности: время действий" от 1 сентября 2020 года: "Система государственного планирования должна обеспечить мобилизацию всех человеческих ресурсов, вовлечь частный сектор и общество в качестве полноценных партнеров на всех этапах: планирования, исполнения, оценки".
Свою оценку о низкой эффективности общественных советов дало и Агентство РК по противодействию коррупции в Национальном докладе о противодействии коррупции за 2021 год.
Если акиматы не изменят свой подход к вовлечению населения в систему госуправления, велики риски, что недавно озвученный президентом проект "Новый Справедливый Казахстан" ждет та же участь, что и пакет программ "Казахстан - 2050". Бюджеты освоят, "человекоцентричной экономики" не создадут, убытки оставят населению.
Сам термин "человекоцентричная экономика" введен в активный обиход с подачи ООН в 2020 году. За этим термином скрывается переход на новый мирохозяйственный уклад, где госаппарат рассматривается как экосистема, направленная на самореализацию каждого гражданина.
Технически переход на новый уклад реализуется через достижение 17 целей и 169 задач. Каждая задача - это конкретный механизм, ресурсы и измеряемые результаты в общей модели устойчивого развития. На местном уровне госаппарат должен четко и внятно представлять населению решения задач целей устойчивого развития (ЦУР) и далее совместно с гражданским обществом вырабатывать оптимальные варианты.
В этой же логике платформа ЦУР работает на национальном и международном уровнях. По замыслу ООН, новая модель позволит перенаправить ресурсы социально-экономического развития от интересов локальных бизнес-групп к повышению благосостояния общества в целом.
В контексте мирохозяйственного уклада ЦУР местная власть Казахстана, по сути, провалила работу по достижению цели № 11 "Устойчивые города и населенные пункты", где есть конкретная задача "устойчивое планирование населенных пунктов и управление ими на основе широкого участия граждан". При этом именно ЦУР являются методологической основой проводимых реформ госуправления Казахстана.
В ближайшей политической повестке тема ЦУР выходит на передовую. 16-17 июня в Алматы состоится второй региональный саммит по ЦУР на тему "За пределами COVID - на пути к справедливому восстановлению в Центральной Азии". Среди спикеров отмечены первые лица стран Центральной Азии, заместитель Генерального секретаря ООН, комиссар Европейского союза по международному партнерству. Цель саммита - обсудить перспективы взаимодействия стран Центральной Азии по переходу в новую мирохозяйственную систему.
В году, предшествующем январским событиям, Казахстан был назван страной, свободной от воздействия терроризма
02.06.2022, 12:33 64626
Фото: Facebook/Шелепова
События "трагического января" в текущем году, а также упоминание "20 тысяч террористов", о которых и сегодня толком ничего не известно и не понятно и нет официальных проверенных данных ни о чем, включая реальное количество "террористов" и сам факт их существования, - все это изменило отношение казахстанцев к самому понятию "терроризм", информирует портал energyprom.kz.
Особенно иронично то, что буквально в прошлом году Казахстан получил высокую международную оценку как страна, свободная от влияния терроризма. Так, согласно отчету Глобального индекса терроризма (GTI), подготовленному Институтом экономики и мира (IEP) с использованием данных Terrorism Tracker и других источников, в прошедшем, 2021 году Казахстан впервые за последние десять лет получил нулевой балл GTI, а это означает, что за последние пять лет в стране не было терактов и смертей, связанных с ними. Для сравнения: в период с 2011-го по 2016 год в Казахстане было зарегистрировано 12 террористических актов, в результате которых погибли 26 человек, причем 73% погибших пришлись на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.
Благодаря нулевому баллу Казахстан в 2021 году вошел в число 71 страны, где отсутствует значимая террористическая угроза. GTI оценивает каждую страну по шкале от 0 до 10, где 0 означает отсутствие угрозы терроризма, а 10 - максимальную угрозу. В 2020 году Казахстан занял 75-е место из 163, набрав 1,76 балла GTI, а всего стран, в которых была отмечена террористическая угроза, в 2020 году насчитывалось 103.
Глобальный индекс терроризма (GTI) - комплексное исследование, анализирующее влияние терроризма на 163 страны, в которых проживает 99,7% населения мира.
В целом за 2021 год количество террористических атак в мире увеличилось до 5226, при этом количество смертей, связанных с ними, немного снизилось - на 1,2%. Кроме того, терроризм стал более "концентрированным": в 119 странах не зарегистрировано ни одного случая подобных смертей, что является лучшим результатом с 2007 года. Террористы используют более передовые технологии, включая беспилотники, системы GPS и сервисы зашифрованных сообщений.
Всего в мире за 2021 год воздействию терроризма подверглись 92 страны из 163. Антилидером по уровню терроризма был Афганистан (9,11 балла), следом шли Ирак (8,51 балла) и Сомали (8,4 балла). Наименьшее воздействие терроризма среди стран, где таковой в принципе отмечался, было зафиксировано в Тайване (0,23 балла и 92-е место), Судане (0,29 балла и 91-е место) и Косово (0,29 балла и 90-е место).
Среди стран СНГ в 2021 году баллы GTI выше нуля набрали Россия (4,22 балла и 44-е место), Таджикистан (3,99 балла и 47-е место) и Украина* (2,3 балла и 62-е место). Остальные страны СНГ, как и Казахстан, вошли в список государств, где в 2021 году террористическая угроза отсутствовала.
Среди развитых стран также было отмечено влияние террористов: к примеру, в 50 стран с худшими результатами по уровню терроризма вошли США (4,96 балла и 28-е место), Великобритания (4,77 балла и 31-е место), Германия (4,73 балла и 33-е место), Франция (4,56 балла и 35-е место), Канада (3,88 балла и 48-е место) и Италия (3,69 балла и 50-е место). При этом в этих странах религиозный терроризм уступает политическому. Большинство случаев политически мотивированного терроризма на Западе являются результатом роста крайне левого терроризма.
Текущий год пустил позитивную динамику РК насмарку. Первые дни 2022-го ознаменовались январскими митингами, где параллельно с мирными протестами граждан были организованы беспорядки, в результате которых, по данным Генпрокуратуры РК, погибли 230 человек, 18 из которых - военные и силовики.
Международная организация Human Rights Watch (HRW) проанализировала множество видеозаписей, снятых в Алматы, и пришла к заключению, что как минимум в четырех случаях силовики применили чрезмерную силу, использовав летальное оружие. В этих случаях, по мнению HRW, 10 человек погибли и 19 получили ранения. Также HRW располагает сведениями о десятках случаев, когда полиция произвольно задерживала мирных протестующих и других лиц, после чего некоторые задержанные подвергались жестокому обращению и пыткам. Организация задокументировала ситуации, когда власти произвольно вмешивались в адвокатскую деятельность.
Всего в республике за январь-апрель 2022 года было зарегистрировано 124 уголовных правонарушения, связанных с терроризмом и экстремизмом, - сразу на 39,3% больше по сравнению с январем-апрелем 2021-го. Треть из них пришлась непосредственно на акты терроризма по статье 255 (42 случая), следом идут пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма (22 случая), а также возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни (18 случаев).
Также было зарегистрировано 9 уголовных правонарушений в сфере нападения на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захвата и 7 уголовных правонарушений в сфере вербовки или подготовки либо вооружения лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности.
В Казахстане на фоне роста инвестиций в науку число ученых сокращается
31.05.2022, 12:01 67161
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - Объем инвестиций в основной капитал в сфере профессиональной, научной и технической деятельности за январь-апрель текущего года достиг 15,9 млрд тенге - сразу на 62,6% больше в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2021года. Реальный рост в секторе составил 53,7% за год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Более половины всего объема вложений в секторе пришлось лишь на три региона. Лидируют мегаполисы Нур-Султан и Алматы. При этом объем капвложений в столице за год вырос в стоимостном выражении почти в 2 раза, до 3,3 млрд тенге, а в Алматы почти не изменился, составив 2,8 млрд тенге. Замыкает тройку лидеров Кызылординская область - 2,6 млрд тенге, в 3 раза больше по сравнению с январем-апрелем 2021 года, информирует Finprom.kz.
Самый внушительный годовой рост объема инвестиций в секторе наблюдался в Костанайской области - сразу в 8 раз, до 2,6 млрд тенге.
Основными источниками финансирования отрасли являются собственные средства предприятий: объем капитальных инвестиций в сегменте за январь-апрель 2022 года составил 14,6 млрд тенге. Следом идут кредиты банков и небанковские заемные средства - 1,1 млрд и 157,1 млн тенге соответственно. На местные бюджеты пришлось лишь 56,6 млн тенге.
Что касается оплаты труда в секторе, в первом квартале текущего года среднемесячная номинальная заработная плата в сфере профессиональной, научной и технической деятельности достигла 416,4 тысячи тенге - сразу на 45,9% выше среднереспубликанского показателя. Покупательная способность заработных плат в секторе выросла на 9,7%", - рассказали аналитики.
В то же время, отмечают они, несмотря на господдержку и достаточно высокие заработные платы, списочная численность работников в сфере профессиональной, научной и технической деятельности сокращается уже четвертый год подряд: на конец первого квартала 2022 года она составила 81,4 тысячи человек.
Объем услуг в сфере научных исследований и разработок в первом квартале текущего года составил 12,8 млрд тенге - на 12,2% больше, чем годом ранее.
В то же время до этого в отрасли наблюдался многолетний спад. Для сравнения: в первом квартале 2018 года объем услуг в секторе достигал 23,3 млрд тенге, в 2019 году - 20,5 млрд тенге.
"Внезапная" оспа обезьян: сводка по текущей ситуации
23.05.2022, 08:12 73351
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18-20 мая по СМИ лавиной прокатились новости о нетипичном распространении оспы обезьян, обнаруженной ещё в 1958 году у яванских макак. 20 мая ВОЗ объявила о созыве экстренного совещания по поводу новых случаев заболевания для обсуждения возможного возобновления вакцинации от натуральной оспы и введения мер по борьбе с распространением заболевания. В сводке Хабр собрали всю известную на текущий момент информацию.
Коротко об оспе обезьян
Подробная информация об MPXV (обезьянья оспа) представлена на сайте ВОЗ и в материале информационной службы Хабра о болезнях обезьян. Заболевание относится к группе зоонозов, то есть передается от животного к человеку, эндемичное для Западной и Центральной Африки. Передача MPXV от человека к человеку возможна воздушно-капельным путем, смертность составляет до 10%. Также ВОЗ указывает, что вирус оспы обезьян передается от одного человека к другому при тесном контакте с поражениями, жидкостями организма, дыхательными каплями и загрязненными материалами, такими как постельное белье.
Впервые вирус MPXV был обнаружен в 1958 году у яванских макак. После его находили у обезьян, содержащихся в зоопарках и приматологических исследовательских институтах. В период с 1970 по 1983 год зафиксировали всего 155 случаев оспы обезьян у человека. Примерно в 80% случаев заражение произошло вследствие контакта человека с обезьяной. После 2016 года случаи обезьяньей оспы среди людей фиксировали в ДРК (более 1000 случаев), Республике Конго (88 случаев в год), Нигерии (89 случаев в год), Центральноафриканской Республике (19 случаев в год) и некоторых других странах. Последняя крупная вспышка была в конце 2017 года в Нигерии: 42 лабораторно подтвержденных случая и еще 146 вероятных. Из Нигерии с человеком вирус попал в Великобританию, но количество больных исчислялось единицами.
Вакцинация от натуральной оспы частично защищает от MPXV. Но после заявления о ликвидации натуральной оспы массовую вакцинацию прекратили. С 1970 годов от натуральной оспы в обязательном порядке не вакцинируют.
Симптомы и инкубационный период
Инкубационный период MPXV длится до 21 дня, в среднем - от 6 до 13 дней. ВОЗ указывает следующие симптомы заболевания: лихорадка, сыпь и увеличение лимфатических узлов. Также во время болезни наблюдаются гриппоподобные симптомы и образование пустул. В целом заболевание переносится человеком легче, чем при натуральной оспе. Кроме того, MPXV менее заразна, чем натуральная оспа.
В последнее время коэффициент летальности колеблется в пределах 3-6%. Осложнения MPXV могут включать вторичные инфекции, такие как бронхопневмонию, сепсис, энцефалит и инфекцию роговицы с последующей потерей зрения.
По данным ВОЗ, симптомы обычно наблюдаются у больного в течение двух-четырех недель. Медицине не известны бессимптомные случаи заболевания оспой обезьян. ВОЗ условно делит болезнь на два этапа.
Период инвазии (до 5 дней) характеризуется лихорадкой, сильной головной болью, увеличением лимфатических узлов, болями в спине и мышцах, а также сильной астенией.
Сыпь появляется в течение 1-3 дней после появления лихорадки, преимущественно на лице (95% случаев) и конечностях (75%), слизистых оболочках полости рта (70%), гениталиях (30%) и конъюнктиве (20%). Сыпь развивается последовательно от макул до папул, а после везикул, пустул и корок, которые высыхают и отваливаются. В тяжелых случаях повреждения могут срастаться до тех пор, пока не отслоятся большие участки кожи.
MPXV в 2022 году
7 мая Великобритания заявила о первом в 2022 году случае заболевание оспой обезьян в стране. Незадолго до этого больной несколько раз посещал Нигерию, где, как предполагают врачи, он мог заразиться оспой.
14 мая Великобритания сообщила еще о двух случаях заболевания у английских граждан, живущих в Лондоне и на юго-востоке страны. Эти случаи не связаны с поездками в эндемичные для заболевания районы.
16 мая Великобритания выявила еще 4 случая заболевания MPXV: 3 в Лондоне и один на северо-востоке страны. Четыре новых случая не имеют известных связей с предыдущими подтвержденными случаями от 7 мая и 14 мая.
18 мая
Великобритания опубликовала данные еще о двух случаях заболевания MPXV, не связанных с путешествиями в эндемичные районы. Итого на текущий момент в стране зафиксировано 9 больных оспой обезьян.
Португалия сообщила о 15 предполагаемых и 5 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян.
Испания сообщила о восьми случаях заболевания с симптомами, похожими на оспу обезьян.
США заявили о подтвержденном случае заболевания MPXV у пациента, вернувшегося из Канады.
19 мая
Агентство общественного здравоохранения Канады сообщило, что сотрудничает с США по поводу расследования подтвержденного 18 мая случая заболевания MPXV. Пациент путешествовал на личном транспорте и, вероятно, заразился вирусом в Монреале. Также агентство сообщило о двух подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян в Канаде.
Италия сообщила о первом подтвержденном случае заражения оспой обезьян у человека, вернувшегося с Канарских островов, и еще о двух неподтвержденных.
Испания сообщила о семи подтвержденных случаях заболевания MPXV. Позже стало известно, что число случаев выросло до 30.
20 мая
Министерство здравоохранения Австралии сообщило о первом случае заболевания MPXV в стране. Им заболел 40-летний мужчина, накануне вернувшийся из Европы. Позже еще два случая заражения оспой обезьян подтвердили в Сиднее.
Франция сообщила о первом случае выявления оспы обезьян в стране у пациента, ранее не посещавшего эндемичные районы.
Бельгия сообщила о двух случаях заболевания MPXV в стране.
В Дубае ввели режим санитарной тревоги из-за MPXV.
Великобритания выявила еще 11 случаев заражения оспой обезьян в стране. Общее число больных выросло до 20 человек.
В Германии в Мюнхене зафиксировали первый подтвержденный случай заболевания обезьяньей оспой.
В Португалии подтвердили 23 случая заражения оспой обезьян.
По данным ВОЗ, в мире на 20 мая всего 37 подтвержденных случаев заболевания оспой обезьян, еще 71 случай расследуется.
В настоящее время имеется 37 подтвержденных случаев и 71 случай находится в стадии расследования. ВОЗ призывает страны следовать определению случаев и искать новые. Мы ожидаем, что их будет больше по мере расширения поиска", - сообщил официальный организации Тарик Язаревич.
21 мая
ВОЗ сообщила, что на текущий момент подтверждено 80 случаев заболевания оспой обезьян. Еще 50 случаев сейчас расследуется. Организация советует людям ориентироваться на информацию из официальных надежных источников, таких как национальные органы здравоохранения.
В Германии в Берлине зафиксировали еще три подтвержденных случая обезьяньей оспы.
В Израиле зафиксировали случай заражения оспой обезьян у 30-летнего пациента, накануне посещавшего Западную Европу.
Институт общественного здравоохранения Норвегии начал поиск заболевших в стране и предупредил о риске распространения оспы обезьян в Осло. Накануне оспой обезьян заболел гражданин другой страны (не сообщается, какой), посещавший Осло. Симптомы заболевания были еще в Норвегии, но диагностировали оспу обезьян лишь по возвращении домой.
Греция изучает возможный случай заражения оспой обезьян, он пока не подтвержден.
22 мая
ВОЗ сообщила о 92 лабораторно подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян и еще 28 расследуемых. На сегодняшний день сообщений о летальных исходах вследствие заболевания оспой обезьян нет. Основываясь на имеющейся информации, ВОЗ сообщает, что случаи заболевания в основном, но не исключительно были выявлены среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, обратившихся за помощью в клиники первичной медико-санитарной помощи и сексуального здоровья.
Также ВОЗ предоставила таблицу с данными о заболеваниях в эндемичных странах с 1 декабря 2021 года по 1 мая 2022 года.
В Австрии в Вене госпитализирован первый пациент с подозрением на оспу обезьян.
Половые контакты мужчин с мужчинами: Европу накрывает обезьянья оспа
Представители здравоохранения по всей Европе стремятся расследовать внезапное появление и распространение редкой инфекции - обезьяньей оспы. Об этом пишет британеская The Independent.
В начале недели Великобритания объявила о выявлении еще четырёх заболевших. В результате общее число заражений в стране увеличилось до семи, обращает внимание издание. Португальские власти столкнулись с 20 случаями подозрения на обезьянью оспу, пять из которых были подтверждены. Все заразившиеся оказались мужчинами, проживающими в районе Лиссабона и долины Тежу. Испанские власти анализируют восемь потенциальных заражений, зафиксированных в столице. В местном департаменте здравоохранения отметили, что обычно обезьянья оспа передается воздушно-капельным путем, но в этих случаях речь шла об "обмене биологическими жидкостями", пишет EADaily.
Восемь случаев с подозрением на обезьянью оспу в Мадриде относятся к мужчинам, имеющим половые контакты с мужчинами. Они чувствуют себя хорошо, но эта болезнь может потребовать лечения в больнице", - добавил испанский чиновник.
Примечательно, что четыре из семи зараженных в Британии также являются геями или бисексуалами. Подобное соотношение "наводит на мысль о распространении болезни в социальных сетях, специализирующихся на сексуальных знакомствах", считает эпидемиолог-инфекционист Агентства здравоохранения Британии Матео Прохазка, который руководит расследованием.
Эту теорию также подтверждает тот факт, что общие контакты были выявлены только в двух из четырех последних случаев", - подчеркнул эксперт.
Он назвал удивительным то, что люди, по-видимому, заразились половым путем, поскольку подобный способ передачи болезни в Британии ранее не фиксировался. Однако эпидемиолог Ноттингемского университета Кит Нил призвал не торопиться с выводами.
Необходимо дальнейшее изучение, чтобы выяснить, находится ли вирус в сперме, и затем уже можно будет сказать, действительно ли он передается половым путём", - добавил он.
Министерство здравоохранения Испании ввело режим санитарной тревоги, "чтобы гарантировать быстрое, скоординированное и своевременное реагирование" на возможную вспышку.
В свою очередь португальские чиновники заявили: "Мы следим за ситуацией на национальном уровне и обмениваемся информацией с европейскими учреждениями".
Начальные симптомы обезьяньей оспы включают лихорадку, боли в голове и мышцах, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. У заболевших может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела, включая руки, ноги и половые органы, поясняет издание. Обезьянья оспа может передаваться через укус или царапины животного, зараженные предметы, тесный контакт с инфицированным человеком. Болезнь обычно ассоциируют с поездками в Западную Африку, где, как считается, ее переносят определенные виды грызунов. Лекарства от вируса не существует. Большинство заразившихся выздоравливают в течение нескольких недель. Однако наиболее смертоносные штаммы обезьяньей оспы, которая впервые была обнаружена в 1970 году, могут убить до 10% заболевших.
Как сообщает Роспотребнадзор, в последние дни случаи заражения оспой обезьян выявлены и в США. В этой связи правительство США выдало заказ на закупку 13 млн вакцин от оспы. В России случаи оспы обезьян отсутствуют, риск завоза инфекции в страну оценивается как низкий. Тем не менее государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" уже создал автономную тест-систему для выявления возможных случаев заражения оспой обезьян.
Вирусолог объяснил высокий уровень заражения оспой обезьян среди гомосексуалистов
Повышенная заразительность оспой обезьян среди гомосексуальных и бисексуальных мужчин объясняется высокой травмирующей нагрузкой на слизистые при половом контакте, рассказал газете "ВЗГЛЯД" ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций "Вектора" профессор вирусологии Александр Чепурнов.
Британская газета Daily Mail сообщила, что число заражений оспой обезьян "непропорционально высоко среди гомосексуальных и бисексуальных мужчин", передают РИА Новости. При этом уточняется, что заболевание не считается инфекцией, передаваемой половым путем.
Этот вирус передается обоими способами: и воздушно-капельным, и при контакте с инфицированными жидкостями человека, например кровью, с кожными покровами и слизистой. А все потому, что и на кожных покровах, и на слизистых всегда есть микротрещины", - говорит Чепурнов.
Он рассказывает, что такой же путь передачи (через микротрещины) имел вирус Эбола. То есть, когда кровь или рвотные массы инфицированного попадали на незащищенные кожные покровы или слизистые здорового человека, вирус проникал в кровяное русло и разносился по организму.
Повышенная заражаемость среди гомосексуальных и бисексуальных мужчин объясняется высокой травмирующей нагрузкой на слизистые при половом контакте. Поэтому это вполне логичное развитие событий, аналогичное тому, что происходит при распространении вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) половым путем", - объясняет вирусолог.
Ранее СМИ сообщили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян. На заседании планируется обсудить пути передачи заболевания, его распространенность среди гомосексуалистов и бисексуалов, а также ситуацию с вакцинами.
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев в беседе с газетой "ВЗГЛЯД" рассказал, что для передачи данного вируса от человека к человеку требуется тесный контакт. Чтобы избежать заражения, он настоятельно рекомендует соблюдать все меры, которые предусмотрены при других вирусных заболеваниях: гигиена рук, социальная дистанция, а также советует не контактировать с привезенными экзотическими животными.
Для недопущения завоза оспы обезьян в Россию Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе. Отмечается, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора создал автономную тест-систему для выявления возможных случаев заражения данным вирусом.
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