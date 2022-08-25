Количество убийств и покушений на убийство в Алматы выросло более чем вчетверо за год

За прошедшие 5 лет мощности ветровых и солнечных станций выросли в 10 раз, однако нестабильность работы этих источников требует срочных решений, считают аналитики из EnergyProm .

Развитие возобновляемой энергетики в Казахстане является частью политики нашей страны по достижению целей Парижского климатического соглашения и снижению негативного воздействия традиционной энергетики на окружающую среду и население. В РК одна из самых "угольных" энергетик в мире, доля угля здесь составляет 68%-70%. Угольная энергетика - основной источник выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ, поэтому постепенное замещение угольной генерации более экологически чистой, безусловно, необходимо, но должно гармонично развиваться в логике общего следования стратегии развития отрасли.

Замещение угольной энергетики может происходить за счёт строительства АЭС или развития объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Наиболее быстрые в строительстве объекты ВИЭ - ветровые и солнечные электростанции (нетрадиционная генерация), стоимость капитальных вложений в строительство которых значительно снизилась за последние годы. В Казахстане за счёт действенного механизма отбора проектов объектов ВИЭ на специальных аукционах наблюдается снижение стоимости ветровой и солнечной электроэнергии.

Однако отсутствие долгосрочной стратегии развития электроэнергетики, учитывающей не только достижение целевых показателей по ВИЭ*, но и вопросы надёжности электроснабжения и энергетической безопасности, привели к существенным проблемам в секторе.

За пять лет рост мощностей ветровых и солнечных станций составил более 1500 МВт, или более 6% общей установленной мощности электростанций Казахстана, однако другие типы электростанций практически не развивались, что привело к дисбалансу в энергосистеме.

* Целевые показатели по развитию солнечной и ветровой энергетики, установленные в концепции перехода к "зеленой" экономике - 3% от общей выработки электроэнергии к 2020 году - были достигнуты.

Выработка электроэнергии солнечными и ветровыми электростанциями нестабильна и сильно зависит от погодных условий - например, от изменений облачности и скорости ветра, - поэтому для работы в энергосистеме этих нестабильных источников необходимы манёвренные электростанции (газовые или гидро-), компенсирующие постоянные колебания мощности на ветровых и солнечных электростанциях.

В Казахстане специалисты отмечали недостаток манёвренных мощностей ещё до 2014 года. С тех пор было введено 1693 МВт (большинство - в последние 5 лет) нестабильных ветровых и солнечных электростанций, что еще больше увеличило дефицит маневренных мощностей.

В июле 2022 года прошли аукционы на строительство к 2026 году двух манёвренных электростанций. Отсутствие стратегического подхода к развитию энергосистемы не позволило заранее запланировать и ввести эти маневренные мощности до 2022 года.

Показательно, что с 2017 года было введено 407 МВт газовых электростанций, относимых к манёвренным источникам, однако эти мощности были введены в Западной энергетической зоне, фактически не имеющей связи с объединением энергетических зон Севера и Юга, на которые и пришёлся основной рост мощностей нестабильных ветровых и солнечных электростанций (1467 МВт).

Дефицит маневренных мощностей в Казахстане компенсируется за счет энергосистемы России, при этом фиксируются существенные отклонения от установленных норм регулирования. В национальном энергетическом докладе KAZENERGY 2021 года отмечается: "Фактические отклонения единой энергосистемы Казахстана от согласованного диспетчерского графика достигают 1300 МВт, что создаёт угрозу разделения энергосистем с последующим развитием системной аварии с массовыми ограничениями потребителей. Российская сторона выдвигает претензии по факту систематических нарушений Казахстаном условий параллельной работы энергосистем".

В результате отсутствие стратегического планирования электроэнергетики Казахстана привело к существенным диспропорциям между наличием манёвренных источников и стремительным ростом нестабильных ветровых и солнечных электростанций. Для энергосистемы Казахстана увеличился риск системных аварий и возникла еще большая зависимость от энергосистемы России.

Заметим: о необходимости комплексного, стратегического подхода говорил и президент. Касым-Жомарт Токаев отмечал: "Нельзя забывать и об имеющемся дефиците энергомощностей. Согласно планам энергобаланса, в этом году мы должны были ввести более 1 ГВт мощностей. Однако реализация ряда проектов отложена. В текущем году будет введен только 31% от планировавшихся мощностей (347 МВт). В условиях энергодефицита такие темпы неприемлемы". Упомянул президент и тот факт, что усиление электрической сети Южной и Западной зон единой энергосистемы страны идет недостаточными темпами, а работы по Западной зоне завершены только на 10%.

Токаев подчеркнул необходимость принять все меры для своевременной реализации проектов, от которых зависит энергетическая безопасность Казахстана.