Коррупция в акиматах: в исполнительных органах каких регионов РК работает больше всего взяточников и коррупционеров

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События "трагического января" в текущем году, а также упоминание "20 тысяч террористов", о которых и сегодня толком ничего не известно и не понятно и нет официальных проверенных данных ни о чем, включая реальное количество "террористов" и сам факт их существования, - все это изменило отношение казахстанцев к самому понятию "терроризм", информирует портал energyprom.kz
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Особенно иронично то, что буквально в прошлом году Казахстан получил высокую международную оценку как страна, свободная от влияния терроризма. Так, согласно отчету Глобального индекса терроризма (GTI), подготовленному Институтом экономики и мира (IEP) с использованием данных Terrorism Tracker и других источников, в прошедшем, 2021 году Казахстан впервые за последние десять лет получил нулевой балл GTI, а это означает, что за последние пять лет в стране не было терактов и смертей, связанных с ними. Для сравнения: в период с 2011-го по 2016 год в Казахстане было зарегистрировано 12 террористических актов, в результате которых погибли 26 человек, причем 73% погибших пришлись на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.
Благодаря нулевому баллу Казахстан в 2021 году вошел в число 71 страны, где отсутствует значимая террористическая угроза. GTI оценивает каждую страну по шкале от 0 до 10, где 0 означает отсутствие угрозы терроризма, а 10 - максимальную угрозу. В 2020 году Казахстан занял 75-е место из 163, набрав 1,76 балла GTI, а всего стран, в которых была отмечена террористическая угроза, в 2020 году насчитывалось 103.
Глобальный индекс терроризма (GTI) - комплексное исследование, анализирующее влияние терроризма на 163 страны, в которых проживает 99,7% населения мира.
В целом за 2021 год количество террористических атак в мире увеличилось до 5226, при этом количество смертей, связанных с ними, немного снизилось - на 1,2%. Кроме того, терроризм стал более "концентрированным": в 119 странах не зарегистрировано ни одного случая подобных смертей, что является лучшим результатом с 2007 года. Террористы используют более передовые технологии, включая беспилотники, системы GPS и сервисы зашифрованных сообщений.
Всего в мире за 2021 год воздействию терроризма подверглись 92 страны из 163. Антилидером по уровню терроризма был Афганистан (9,11 балла), следом шли Ирак (8,51 балла) и Сомали (8,4 балла). Наименьшее воздействие терроризма среди стран, где таковой в принципе отмечался, было зафиксировано в Тайване (0,23 балла и 92-е место), Судане (0,29 балла и 91-е место) и Косово (0,29 балла и 90-е место).
Среди стран СНГ в 2021 году баллы GTI выше нуля набрали Россия (4,22 балла и 44-е место), Таджикистан (3,99 балла и 47-е место) и Украина* (2,3 балла и 62-е место). Остальные страны СНГ, как и Казахстан, вошли в список государств, где в 2021 году террористическая угроза отсутствовала.
Среди развитых стран также было отмечено влияние террористов: к примеру, в 50 стран с худшими результатами по уровню терроризма вошли США (4,96 балла и 28-е место), Великобритания (4,77 балла и 31-е место), Германия (4,73 балла и 33-е место), Франция (4,56 балла и 35-е место), Канада (3,88 балла и 48-е место) и Италия (3,69 балла и 50-е место). При этом в этих странах религиозный терроризм уступает политическому. Большинство случаев политически мотивированного терроризма на Западе являются результатом роста крайне левого терроризма.
Текущий год пустил позитивную динамику РК насмарку. Первые дни 2022-го ознаменовались январскими митингами, где параллельно с мирными протестами граждан были организованы беспорядки, в результате которых, по данным Генпрокуратуры РК, погибли 230 человек, 18 из которых - военные и силовики.
Международная организация Human Rights Watch (HRW) проанализировала множество видеозаписей, снятых в Алматы, и пришла к заключению, что как минимум в четырех случаях силовики применили чрезмерную силу, использовав летальное оружие. В этих случаях, по мнению HRW, 10 человек погибли и 19 получили ранения. Также HRW располагает сведениями о десятках случаев, когда полиция произвольно задерживала мирных протестующих и других лиц, после чего некоторые задержанные подвергались жестокому обращению и пыткам. Организация задокументировала ситуации, когда власти произвольно вмешивались в адвокатскую деятельность.
Всего в республике за январь-апрель 2022 года было зарегистрировано 124 уголовных правонарушения, связанных с терроризмом и экстремизмом, - сразу на 39,3% больше по сравнению с январем-апрелем 2021-го. Треть из них пришлась непосредственно на акты терроризма по статье 255 (42 случая), следом идут пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма (22 случая), а также возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни (18 случаев).
Также было зарегистрировано 9 уголовных правонарушений в сфере нападения на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захвата и 7 уголовных правонарушений в сфере вербовки или подготовки либо вооружения лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности.