Курс тенге к началу января составит свыше 470 тенге за доллар - аналитики

Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляция к декабрю 2023 года может составить 14,3%. Средний курс тенге может подняться с 468,12 тенге за доллар до 470,14 тенге, сообщается в отчете аналитического центра АФК, составленном по результатам опроса профессиональных участников финансового рынка.
В исследовании изучалось мнение профессиональных участников финансового рынка, представителей банковских, страховых, брокерских организаций, сотрудников аналитических и казначейских подразделений по следующим ключевым индикаторам:
- стоимость нефти марки Brent;
- стоимость доллара США против российского рубля;
- стоимость доллара США против казахстанского тенге;
- инфляция;
- ВВП;
- базовая ставка НБРК.
Эксперты ожидают, что весь следующий год инфляция сохранится двузначной и к концу года составит 14,3% (ранее 13,9%), говорится в итоговом заключении экспертов.
Риски раскручивания инфляционной спирали в стране остаются высокими, что подчеркивает необходимость принятия дополнительных мер для сдерживания роста цен в стране, в первую очередь по слаженности фискальной и монетарной политик", - сообщают аналитики.
67% участников финрынка ожидают повышения ставки, 33% - сохранения на текущем уровне. При этом прогнозируемый шаг повышения ставки идентичен октябрьскому решению - на 150 б.п., до 17,5%.
Средний курс тенге, по мнению экспертов, к началу января составит 470,14 тенге за доллар. Таким образом, по итогам 2022 года нацвалюта может ослабнуть к доллару на 8,4% с отметки 433,52 тенге за доллар.
Однако через год ожидаемый темп ослабления будет заметно ниже - на 5,7%, до 497,1 тенге за доллар (490 ранее)", - считают эксперты.
Они также прогнозируют снижение цен на нефть марки Brent до 91,4 доллара за баррель.
При этом, по их мнению, прогноз по росту ВВП страны через год сохраняется умерено позитивным - на отметке 2,8% при текущем уровне в 2,5%.
В АФК подчеркнули, что данные результаты не являются инвестиционной рекомендацией и отражают суждения независимых экспертов, а также не являются официальным мнением представленных организаций.
Напомним, Нацбанк сегодня в очередной раз повысил базовую ставку до 16,75% годовых.