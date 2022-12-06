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Курс тенге к началу января составит свыше 470 тенге за доллар - аналитики

05.12.2022, 15:37 5591
Курс тенге к началу января составит свыше 470 тенге за доллар - аналитики
Весь следующий год инфляция сохранится двузначной и к концу года составит 14,3%
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляция к декабрю 2023 года может составить 14,3%. Средний курс тенге может подняться с 468,12 тенге за доллар до 470,14 тенге, сообщается в отчете аналитического центра АФК, составленном по результатам опроса профессиональных участников финансового рынка.

В исследовании изучалось мнение профессиональных участников финансового рынка, представителей банковских, страховых, брокерских организаций, сотрудников аналитических и казначейских подразделений по следующим ключевым индикаторам:

  • стоимость нефти марки Brent;
  • стоимость доллара США против российского рубля;
  • стоимость доллара США против казахстанского тенге;
  • инфляция;
  • ВВП;
  • базовая ставка НБРК.

Эксперты ожидают, что весь следующий год инфляция сохранится двузначной и к концу года составит 14,3% (ранее 13,9%), говорится в итоговом заключении экспертов.


Риски раскручивания инфляционной спирали в стране остаются высокими, что подчеркивает необходимость принятия дополнительных мер для сдерживания роста цен в стране, в первую очередь по слаженности фискальной и монетарной политик", - сообщают аналитики.


67% участников финрынка ожидают повышения ставки, 33% - сохранения на текущем уровне. При этом прогнозируемый шаг повышения ставки идентичен октябрьскому решению - на 150 б.п., до 17,5%.

Средний курс тенге, по мнению экспертов, к началу января составит 470,14 тенге за доллар. Таким образом, по итогам 2022 года нацвалюта может ослабнуть к доллару на 8,4% с отметки 433,52 тенге за доллар.


Однако через год ожидаемый темп ослабления будет заметно ниже - на 5,7%, до 497,1 тенге за доллар (490 ранее)", - считают эксперты.


Они также прогнозируют снижение цен на нефть марки Brent до 91,4 доллара за баррель.

При этом, по их мнению, прогноз по росту ВВП страны через год сохраняется умерено позитивным - на отметке 2,8% при текущем уровне в 2,5%.

В АФК подчеркнули, что данные результаты не являются инвестиционной рекомендацией и отражают суждения независимых экспертов, а также не являются официальным мнением представленных организаций.

Напомним, Нацбанк сегодня в очередной раз повысил базовую ставку до 16,75% годовых.
 

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Импорт медикаментов вырос на 17% за год в объеме и на 26% в деньгах

21.11.2022, 11:28 16871
Импорт медикаментов вырос на 17% за год в объеме и на 26% в деньгах
За январь-октябрь текущего года производство лекарств в стране в стоимостном выражении составило 112 млрд тенге - на 13,2% меньше, чем годом ранее, сообщает energyprom.kz.
 
В региональном разрезе наибольший объем выпуска пришелся на Шымкент: 46 млрд тенге, плюс 10,3% за год. В тройке лидирующих регионов также оказались Алматинская область (31,1 млрд тенге, плюс 23,4% за год) и Алматы (16,2 млрд тенге, плюс 7,7%).


По итогам января-сентября текущего года в страну завезли 18,7 тысячи тонн медикаментов на сумму $1 млрд. Увеличение в натуральном выражении составило 17,3%, в денежном - 25,8%.
 
Из стран СНГ завезли 6,2 тысячи тонн медикаментов на сумму $101,3 млн. Здесь основной объем импорта в РК пришелся на Россию: 4,6 тысячи тонн медикаментов - на 16,6% меньше, чем годом ранее. В тройку ключевых поставщиков также вошли Беларусь и Украина.
 
Из стран, не входящих в состав СНГ, Казахстан завез 12,5 тысячи тонн медикаментов на сумму $900 млн. Здесь основным поставщиком для РК стал Китай: 2,6 тысячи тонны медикаментов - в 2,1 раза больше, чем годом ранее. В топ-3 также вошли Германия и Индия.

 

По итогам октября текущего года цены на фармацевтическую продукцию в стране выросли на 13,3% за год.
 
Сильнее всего рост цен ощутили жители Алматы: сразу на 17,5%. В пятерке антилидеров также оказались Мангистауская (плюс 17,1%), Актюбинская (плюс 16,7%), Жетысуская (плюс 16,2%) и Жамбылская (плюс 14,4%) области. Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Кызылординской области: "всего" на 8,9%.
 
Напомним: согласно постановлению правительства, с 1 июля этого года 90 наименований лекарственных препаратов подлежат обязательной маркировке. Производители лекарств просят отложить маркировку на 2025 год, сообщает inbusiness.kz. Фармкомпании утверждают, что инфраструктура не готова.

 

Решение жилищного вопроса: обзор глобального опыта. Один из доступных способов - развитие арендного рынка

17.11.2022, 10:10 21116
Решение жилищного вопроса: обзор глобального опыта. Один из доступных способов - развитие арендного рынка
По итогам 2021 года жилищный фонд в Казахстане достиг 387,7 млн кв. м - на 3,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (373,3 млн кв. м). За пять лет рост составил 13,2%, сообщает ranking.kz.
 
В соответствии с международными стандартами ООН требуемая норма общей площади жилья на человека составляет 30 кв. м. Текущий уровень обеспеченности жильем на одного человека в Казахстане - 23,2 кв. м. Более того, в сельской местности показатель и вовсе составляет всего 19,8 кв. м. Несмотря на ежегодный рост, обеспеченность жильем остается достаточно низкой, сильно отставая от международных стандартов.
 
Таким образом, несмотря на все предпринятые за долгие годы меры, доступность жилья в Казахстане находится на невысоком уровне.
 
 
Один из доступных способов решения жилищного вопроса в условиях урбанизации и трудовой миграции - развитие рынка арендного жилья.
 
Однако на текущий момент, по данным социологического опроса, теневой рынок в стране занимает 60%-70% от общего рынка арендного жилья. Квартиры часто сдаются без заключения договоров, а условия аренды не защищают интересы арендаторов. В целом рынок аренды жилья в Казахстане находится на начальной стадии развития и имеет большие перспективы.
 
Международный опыт показывает, что арендное жилье является важным элементом жилищного рынка и позволяет удовлетворять жилищные потребности разных групп населения на разных этапах жизни. Почти во всех странах ОЭСР жилищная поддержка предоставляется за счет жилищных пособий, на которые приходится от 0,6% до 1,8% ВВП. Страны ОЭСР в основном поддерживают предоставление социального арендного жилья.
 
Кроме того, в странах ОЭСР получили распространение инвестиционные фонды недвижимости (REIT, Real Estate Investment Trust). Это частные компании, которые приобретают объекты недвижимости или ипотечные ценные бумаги (например, закладные или ипотечные облигации) за счет коллективных инвестиций - паев, долей и т. д. Затем приобретенное предоставляется в аренду для получения прибыли.
 
Главный сдерживающий фактор развития рынка частной аренды в РК по сравнению со странами ОЭСР - существенная разница в налогообложении на имущество для физических (0,1-0,5%) и юридических (1,5%) лиц. Необходимо предусмотреть налогообложение юридических лиц - владельцев жилья для социальной аренды по таким же ставкам, как для физических лиц. К таким юридическим лицам могут относиться социальные предприниматели, инвестиционные фонды недвижимости, паевые инвестиционные фонды, арендные (потребительские) кооперативы.
 
Далее рассматривается международный опыт в части социального арендного жилья в разрезе стран.
 
 
Стоит также детально рассмотреть опыт Германии. Массовое строительство доступного жилья в послевоенной ФРГ оказалось самым масштабным и успешным строительным проектом за всю историю Европы: за двенадцать послевоенных лет было возведено 5 млн ед. жилья общей площадью более 250 млн кв. м.
 
На протяжении 50-х годов объем инвестиций в строительство жилья стабильно превышал 5% от ВВП страны, а доля государственной поддержки сектора колебалась от 30% до 50% от общего объема инвестиций. При этом немецкому правительству удалось избежать как раскручивания инфляции, так и прочих серьезных макроэкономических проблем, причем для их предотвращения правительство принимало достаточно нетипичные методы. Например, чтобы избежать взлета цен на стройматериалы, строителям было разрешено заключать картельные договоры, призванные сбить цены на цемент.
 
Строительные программы того времени можно было сформулировать так: жилищное строительство должно стать массовым и дешевым, при этом оно невозможно без масштабных государственных субсидий, а факт субсидирования означает создание централизованного строительного ведомства, которое будет осуществлять жесткий контроль как над строительством жилья, так и над использованием уже готовых домов. Для выполнения всех этих задач еще в 1949 году в ФРГ было создано Министерство жилищного строительства, а к лету 1950-го бундестаг принял предложенный чиновниками министерства закон о жилищном строительстве.
 
В целом рассмотренный опыт зарубежных стран указывает на ряд аналогичных инструментов, применяемых для решения жилищных вопросов населения и в Казахстане. К примеру, по опыту Великобритании и Канады в РК оказывается помощь в приобретении жилья определенным группам населения через строительство социального жилья, предоставляются льготные займы и жилищные сертификаты. Кроме того, по опыту Канады и стран ОЭСР внедряются жилищные выплаты на субсидирование арендной платы в частном жилищном фонде. По модели деятельности Совета по развитию и жилищному строительству Республики Сингапур была основана "Казахстанская жилищная компания". КЖК стимулирует сферу строительства жилья в РК, в том числе путем поддержки строительства арендного и кредитного жилья.

 

Прожиточный минимум вырос на 17% за год

14.11.2022, 10:04 24516
Прожиточный минимум вырос на 17% за год
В октябре текущего года прожиточный минимум в РК составил 48,1 тысячи тенге - на 17,1% больше, чем годом ранее.
 
Для сравнения: в октябре 2021-го показатель составлял 41,1 тысячи тенге, плюс 13,6% за год.

 
В региональном разрезе наибольшая величина прожиточного минимума традиционно была зафиксирована в Мангистауской области: 60,8 тысячи тенге - на 26,7% больше, чем годом ранее.
 
Вторую и третью строчки заняли столица (52,6 тысячи тенге) и Алматы (51,5 тысячи тенге). В топ-5 также вошли Восточно-Казахстанская (50,1 тысячи тенге) и Акмолинская (48,1 тысячи тенге) области.
 
Наименьшие показатели прожиточного минимума были отмечены в Кызылординской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях.

 
В разрезе возрастов наименьшая величина прожиточного минимума среди мужчин и мальчиков была зафиксирована для детей в возрасте 1-3 лет (37,3 тысячи тенге), наибольшая - для подростков 14-17 лет (60,1 тысячи тенге).
 
Аналогична ситуация у девочек и женщин: наименьшая величина прожиточного минимума была установлена для детей в возрасте 1-3 лет (36,5 тысячи тенге), наибольшая - для девочек 14-17 лет (46,1 тысячи тенге).
 
Прожиточный минимум для мальчиков и мужчин во всех возрастных категориях заметно превосходит показатели для девочек и женщин. В октябре текущего года разница в пользу мужчин в зависимости от возрастной категории варьировалась в пределах от 2,1% до 30,5%.

 

Услуги колледжей и училищ подорожали сразу на 19% за год

02.11.2022, 11:31 43176
Услуги колледжей и училищ подорожали сразу на 19% за год
Фото: Depositphotos
За январь-июнь 2022 года объем услуг в области технического и профессионального среднего образования достиг 84,2 млрд тенге - на 14,5% больше, чем годом ранее, finprom.kz.
 
Услуги, оказанные за счет бюджета, составили 73,8 млрд тенге, за счет населения - 9,8 млрд тенге, за счет предприятий - 669 млн тенге.
 
Для сравнения: за аналогичный период 2021-го объем услуг в секторе составлял 73,6 млрд тенге, плюс 7,8% за год.

 
В региональном разрезе наибольший объем оказанных услуг пришелся на Алматы: 11,1 млрд тенге - на 18% больше, чем годом ранее. Следом идут Туркестанская область (5,6 млрд тенге, минус 3,9% за год) и Шымкент (5,5 млрд тенге, плюс 21,5%).
 
Наименьший объем услуг был отмечен в Улытауской области: всего 1,5 млрд тенге. В тройке аутсайдеров также оказались Атырауская и Абайская области.
 
Наибольший рост объема услуг в области технического и профессионального среднего образования наблюдался в столице (на 27,1% за год, до 4,6 млрд тенге), наибольшее сокращение - в Восточно-Казахстанской области (на 42%, до 3,1 млрд тенге).

 
76,7% предприятий, оказывающих услуги в области технического и профессионального среднего образования, - государственные. С начала года госучреждения оказали услуг на 64,6 млрд тенге - на 11,9% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Еще 23,3% услуг пришлось на частный бизнес (19,7 млрд тенге, годовой рост - на заметные 24,3%) и лишь 1,9 млн тенге - на иностранные предприятия.
 
В разрезе размерности предприятий основной объем услуг пришелся на средний бизнес: 46,4 млрд тенге - на 11,3% больше, чем годом ранее. Малый бизнес оказал услуг в секторе на 30,5 млрд тенге, плюс 20,1% за год, крупный - на 7,3 млрд тенге, плюс 13%.

 
По итогам сентября текущего года стоимость профессионального среднего образования выросла на 19,5% за год.
 
Наибольший рост цен наблюдался в Атырауской области: на 65,9% за год. На второй и третьей строчках антилидерства оказались Западно-Казахстанская и Туркестанская области: 35,4% и 34,5% соответственно. Наименьший рост цен был зафиксирован в Акмолинской области: на 1,3% за год.

 

Русские в Казахстане: численность населения, иммиграция и эмиграция

26.10.2022, 12:03 51041
Русские в Казахстане: численность населения, иммиграция и эмиграция
Фото: pixabay.com
Куда уезжают из РК и откуда чаще всего прибывают граждане русской национальности?
 
В начале текущего года в стране проживало 3,4 млн русских - на 1,4% меньше, чем годом ранее, сообщает finprom.kz.
 
В региональном разрезе наибольшая численность русского населения была зафиксирована в Восточно-Казахстанской области: 469,7 тысячи человек, минус 2% за год. На второй и третьей строчках расположились Карагандинская область и Алматы: 469,2 тысячи и 458,9 тысячи человек соответственно.
 
Меньше всего русских проживало в Кызылординской области: 14,1 тысячи человек - на 1,8% меньше, чем год назад.

 
По итогам первого полугодия в Казахстан прибыло 1,3 тысячи русских - на 5% больше, чем годом ранее.
 
В региональном разрезе больше всего прибывших поселилось в Алматы: 339 человек, плюс 61,4% за год. В тройку лидирующих регионов также вошли Северо-Казахстанская (152 человека) и Костанайская (143 человека) области. Меньше всего людей русской национальности поселилось в Кызылординской области: всего 3 человека.
 
В то же время численность выбывших из страны русских сократилась на значительные 15% за год, до 8,1 тысячи человек. Большинство выбыло из Восточно-Казахстанской (1,2 тысячи человек), Карагандинской (1 тысяча человек) и Павлодарской (989 человек) областей.

 
По итогам первого полугодия больше всего граждан русской национальности ожидаемо прибыло в РК из России: 83,3%, или 1,1 тысячи человек. Далее идут Узбекистан, Кыргызстан, Германия, Беларусь и Украина.
 
Выбыло большинство граждан русской национальности также преимущественно в РФ: 91,7%, или 7,4 тысячи, однако годовое сокращение составило заметные 15,4%. К популярным для эмиграции русского населения странам также относятся Германия, Беларусь, США, Польша и Канада.

 
В целом из России по итогам первого полугодия прибыло 1,7 тысячи граждан разных национальностей - на 1,9% меньше, чем годом ранее. Популярными регионами для поселения прибывших из РФ стали Алматы, а также Северо-Казахстанская и Костанайская области.
 
В то же время выбыло из РК в Россию 9,9 тысячи граждан всех национальностей - на заметные 15,2% меньше, чем годом ранее. Чаще всего в РФ выбывают из Костанайской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей.
 
Заметим: численность выбывших из РК в РФ по сравнению с аналогичным периодом пять лет назад сократилась на 23,9%, десятью годами ранее - на 11,7%. Численность же прибывших из РФ в РК по сравнению с аналогичным периодом пять лет назад сократилась на 23,5%, десятью годами ранее - на 36,4%.

 

Взаимная торговля Казахстана с другими странами мира за 8 месяцев составила 86 млрд долларов

22.10.2022, 13:46 56056
Взаимная торговля Казахстана с другими странами мира за 8 месяцев составила 86 млрд долларов
Фото: Depositphotos
По предварительным данным Бюро национальной статистики, взаимная торговля Казахстана с другими странами мира за 8 месяцев текущего года составила ~86 млрд долларов США, что на 36% больше чем за аналогичный период прошлого года. При этом экспорт увеличился на 51%, а импорт на 16%.

 
Экспорт РК в страны СНГ увеличился на 13%, а в остальные страны мира вырос на 61%.

 
Импорт из стран СНГ увеличился на 5%, а из остальных стран мира на 26%.

 

Импорт овощей в РК по ключевым категориям значительно перевешивает экспорт

20.10.2022, 16:22 58306
Импорт овощей в РК по ключевым категориям значительно перевешивает экспорт
Цены на свежие овощи в республике выросли на 10% за год, сообщает EnergyProm.
 
По итогам января-июля текущего года заметно вырос импорт перца в РК - в 3 раза, до 26,9 тысячи тонн. Также среди овощей в плюсе импорт бахчевых культур (на 85,2%, до 50 тысяч тонн), огурцов и корнишонов (на 69,7%, до 7,6 тысячи тонн), чеснока (на 64,4%, до 3,5 тысячи тонн), капусты (на 61,5%, до 103 тысяч тонн), помидоров (на 40,9%, до 51 тысячи тонн). Кроме того, вырос импорт столовой свеклы (на 5,3%, до 9,1 тысячи тонн) и баклажанов (на 2,3%, до 2,2 тысячи тонн), хотя и менее значительно.
 
Сократились объемы импорта по таким овощам, как картофель (на 19,9%, до 42,9 тысячи тонн), репчатый лук (на 8,4%, до 194,5 тысячи тонн), столовая морковь (на 5,5%, до 32,5 тысячи тонн).

 
В свою очередь экспорт из РК вырос по таким видам овощей, как столовая свекла (в 3,4 раза, до 892,9 тонны), перец (в 3,2 раза, до 565,3 тонны), столовая морковь (на 29,6%, до 2,3 тысячи тонн), огурцы (на 24,6%, до 3 тысяч тонн), чеснок (на 24,4%, до 403,2 тонны).
 
Сократился экспорт картофеля, баклажанов, помидоров, бахчевых культур, репчатого лука, капусты.
 
Отметим, что в текущем году по основным видам овощей импорт в РК в разы превышает экспорт из республики. Так, по итогам января-июля импорт баклажанов превышает экспорт в 67,3 раза, перца - в 47,6 раза, капусты - в 18,3 раза, столовой моркови - в 13,9 раза, столовой свёклы - в 10,2 раза, чеснока - в 8,7 раза, репчатого лука - в 6,3 раза, бахчевых культур - в 5,1 раза, картофеля - в 5 раз, помидоров - в 4,9 раза, огурцов - в 2,6 раза.

 
По итогам сентября текущего года свежие овощи в Казахстане подорожали на 10% за год. Среди них огурцы подорожали на 29,6%, помидоры - на 21,8%, репчатый лук - на 13,9%, картофель - на 13,2%, свекла - на 0,1%. Подешевела морковь (на 2,2%) и белокочанная капуста (на 9,5%).
 
В региональном разрезе сильнее всего рост цен ощутили жители Алматинской области - на 27,8% за год. В антилидеры попали также Жетысуская и Атырауская области: здесь овощи подорожали на 24,4% и 17% за год соответственно.
 
Снижение цен замечено в Жамбылской (на 0,6%) и Улытауской (на 2,3%) областях.

 
Премьер-министр Алихан Смаилов поручил акимам регионов активнее заполнять стабилизационные фонды, в частности овощехранилища, так как текущий период - самое подходящее время, чтобы закупить овощи максимально дешево и делать впоследствии интервенции в межсезонье, не позволяя ценам в секторе ощутимо расти.
 
Также он подчеркнул, что в настоящее время сформировались низкие цены на широкую линейку овощной продукции нового урожая, сообщает официальный ресурс премьер-министра РК.
 

Рост кредитования ведет к перегреву экономики - аналитика Jusan

12.10.2022, 16:04 64656
Рост кредитования ведет к перегреву экономики - аналитика Jusan
Фото: Depositphotos
Jusan Analytics опубликовал результаты специально разработанного дэшборда по оценке текущей экономической активности за сентябрь 2022 года. Напомним, что дэшборд позволяет понять, в какой фазе краткосрочного цикла находится экономика, а также спрогнозировать вероятные действия экономических агентов (инфляция, курс, деловая активность, ставка).

 
По результатам дэшборда за сентябрь 18 из 29 факторов указывают на перегрев экономики. Анализ проводился по 4 блокам: инфляции, монетарным, экономическим и внешним условиям. Также был проведен семантический анализ пресс-релиза НБРК.

 
По сравнению с прошлым дэшбордом, вышедшем в сентябре 2022, 1 показатель в блоке инфляции и 2 в блоке экономических условий перешли в зону охлаждения. Ценовые факторы за сентябрь демонстрируют усиление перегрева, при этом показатели на стороне деловой активности демонстрируют охлаждение. Таким образом, возникает дисбаланс между спросом и предложением, когда последнее не успевает реагировать на соответствующие фискальное и кредитное стимулирования.
 
В этих условиях необходимо сконцентрироваться на точечных факторах избыточного спроса: потребительском кредитовании и не масштабируемом фискальном стимулировании. Дальнейшее ужесточение монетарных условий может привести к ассиметричному и нежелательному эффекту, когда предложение может сократиться сильнее, а спрос не среагирует должным образом.
 
Основные выводы по блоку инфляции:
 
Потребительская инфляция непрерывно растет уже 10 месяцев и становится, судя по текущей динамике, гораздо устойчивее. Основными факторами роста инфляции являются удорожание стоимости импортных товаров, транспортировки, ослабление тенге по отношению к доллару и рублю вместе с позитивной динамикой потребительского спроса. Наблюдаемое повышение спроса, помимо ставших уже привычными кредитным и фискальным импульсами, было вызвано притоком российских граждан в Казахстан и последующего шока спроса.
 
Основные выводы по блоку монетарных условий:
 
Выдача розничных кредитов превышает оптимальные значения. Активнее всего на спрос откликаются посреднические предприятия, что ведет к росту кредитования сферы услуг и торговли. Подобный непродуктивный рост кредитования продолжает оказывать влияние на формирование избыточного спроса в экономике при наличии ряда структурных проблем на стороне предложения.
 
Расширение кредитования не нашло отражения в приросте тенгового фондирования, при этом долларизация выросла на 1.2 п.п. Снижение тенгового фондирования, рост кредитования и долларизации в экономике в совокупности сигнализируют о сильном перегреве.
 
Основные выводы по блоку экономических условий:
 
Потребительские расходы, составляющие более 90% всех расходов населения, во 2 квартале 2022 года увеличились на 13.3% г/г (+16.0% в I квартале 2022) и составили 207.5 тысячи тенге в среднем на душу населения. При этом розничная торговля в августе выросла на 19% г/г (+22% г/г в июле), оптовая торговля - на 14% г/г (+21%).
 
Несмотря на то, что рост торговли в денежном выражении лишь незначительно замедляется, в физических объемах розничная и оптовая торговли практически сохраняются на уровне прошлых лет. Это свидетельствует о снижении покупательской способности населения в результате значительного роста цен с начала года.
 
Основные выводы по блоку внешних условий:
 
Индекс продовольственных цен ФАО опустился за сентябрь на 1.5 пункта до 136.3. Снижение произошло благодаря падению цен на растительные масла и умеренное снижение цен на сахар, мясо, молочную продукцию. При этом стоимость зерновых, как ключевой для продовольственного рынка составляющей, за этот период выросла.
 
Инфляция во всех странах-партнерах Казахстана превышает оптимальные для этих стран значения. В августе инфляция в РФ и ЕС составила 14.3% и 10.0% соответственно, в сентябре в Турции - 83.45%. В Китае потребительская инфляция показала рост на 3.2%. При этом текущий уровень инфляции в Китае является максимальным за последние 2 года, что свидетельствует об усилении инфляционных процессов, в том числе и во второй экономике мире.
 
Анализ пресс-релизов НБРК:
 
Семантический анализ пресс-релиза НБРК "О сохранении базовой ставки на уровне 14,5%" от 5 сентября 2022 показал, что ключевыми факторами, объясняющие решение НБРК, по-прежнему остаются показатели инфляции, роста цен, а также прогнозы по снижению внешней продовольственной инфляции и цены на нефть.
 

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