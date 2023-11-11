Меняющаяся архитектура мира. Саммит ОЭС в Ташкенте об экономике, энергетике и Палестине

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Компания Freedom Finance Global провела исследование потребительской уверенности, инфляционных и девальвационных ожиданий жителей четырех стран Центральной Азии - Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. В опросе приняли участие по 3600 респондентов из двух первых указанных стран и 1600 и 1200 информантов - из последних, отметили в компании.





Казахстан





Индекс потребительской уверенности казахстанцев в сентябре составил ровно 100 пунктов и продолжил медленно снижаться. Такая ситуация наблюдается уже второй месяц подряд. Этот показатель указывает на нейтральную позицию казахстанцев по вопросам изменений и прогнозов личного материального положения и экономики.





Нефтяные регионы - самые благополучные?





Главными факторами снижения индекса стали вопросы, касающиеся изменений экономической ситуации за последний год и благоприятности условий для совершения крупных покупок. Субиндексы по этим вопросам снизились на 1,8 и 1,4 пункта соответственно. Если в августе 18,2% казахстанцев считали, что экономика страны улучшилась в какой-либо степени, то в сентябре доля таковых упала до 16,4%. В целом же продолжает сохраняться тенденция к тому, что казахоязычные респонденты оказались более оптимистичными, чем русскоязычные. Также отчетливо видно, что чем старше опрашиваемый, тем меньше у него доля позитивных ответов. К примеру, если 22% молодежи выбрали положительные варианты ответов, то у людей старше 60 лет таких набралось лишь 12%. Самым пессимистичным регионом оказалась Павлодарская область, где индекс произошедших изменений в экономической ситуации составил 61,9 пункта, а в лидерах оказались Атырауская, Жетысуская и Мангистауская области, набравшие 86,6-90,1 пункта.





В вопросе благоприятности текущих условий для совершения крупных покупок 62,5% казахстанцев дали негативный ответ, тогда как не согласились с этим лишь 29,4% респондентов. В августе чуть меньше жителей страны ответили на этот вопрос негативно (61,4%). В этом случае разница во владении языками не оказала существенного влияния на результат, но возраст казахстанцев, напротив, повлиял на средний показатель. 43% молодежи отмечают благоприятность условий для совершения крупных покупок, тогда как в самой старшей возрастной группе к такому решению пришли лишь 20% информантов. Среди регионов в лидерах вновь вышеупомянутая тройка: Атырау, Жетысу и Мангистау. Последней в списке оказалась Восточно-Казахстанская область, где лишь 21% респондентов отмечает благоприятность условий для крупных покупок.





Несмотря на снижение двух вышеупомянутых субиндексов, падение несколько компенсировалось ростом ожиданий изменения личного материального положения. 49,4% казахстанцев так или иначе ожидают улучшения материального положения в течение года (47,7% - в августе). Казахоязычные опрошенные оказались намного более оптимистичными: 62% ожидают улучшения, тогда как русскоязычных респондентов с подобным мнением набралось лишь 46%. И здесь тоже прослеживается ухудшение результатов вместе с увеличением возраста респондентов. Лидером стал город Шымкент, где 60% людей ждут улучшения личного материального положения, а последнее место вновь заняла Восточно-Казахстанская область, где этот же показатель составил лишь 34%.





Фото: ffin.kz





Инфляционные ожидания резко пошли вверх





Инфляционные ожидания казахстанцев резко выросли в сентябре, как и ожидалось в прошлом материале за август. Доля ждущих ускорения роста цен в течение месяца выросла с 20,7 до 26%, а в течение 12 месяцев - с 21,9 до 26,3%. Эти показатели оказались самыми высокими за много месяцев наблюдений. В случае с ожиданиями на месяц вперед показатель является самым высоким с декабря 2022 года, а в случае с ожиданиями на год вперед - самым высоким как минимум с ноября 2022 года. Хотя исследование Национального банка РК в сентябре, наоборот, показало снижение инфляционных ожиданий.





Оценки фактической инфляции оказались разнонаправленными: мнение относительно роста цен за последний месяц выросло, а за год - немного снизилось. 53,9% казахстанцев (48,6% - в августе) заметили сильное повышение цен в сентябре. Но вот в горизонте одного года доля таковых упала с 63,1 до 62,6%. Вероятнее всего, инфляционные ожидания отреагировали на рост курса доллара в сентябре на 4,4%. К тому же выросли ожидания по росту самого курса: 56,4% казахстанцев ждут укрепления доллара к тенге через год (54,7% - в августе), а 38,5% (34% - в августе) - через месяц. Эти показатели побили рекорды за все время исследования.





Фото: ffin.kz





Цены на хлеб, муку и мясо волнуют население сильнее всего





Среди отдельных товаров и услуг казахстанцев больше всего волнует рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия, муку, мясо и птицу, молоко и молочные изделия. По всем этим категориям от 32,5 до 35,2% респондентов заметили сильный рост цен в сентябре. Чаще казахстанцев начало беспокоить повышение стоимости хлеба и хлебобулочных изделий: их доля за месяц выросла с 27,8 до 35,2%. Второй месяц подряд продолжает снижаться доля беспокоящихся о подорожании бензина (до 10,6%), а также доля тех, кого волнует стоимость услуг ЖКХ - с 12,8 до 11,8%. Все меньше и меньше жителей страны беспокоятся о росте цен на последние два наименования, несмотря на социальную значимость и рост цен летом.





Узбекистан





Индекс потребительской уверенности узбекистанцев в сентябре продолжил расти и составил 139,1 пункта, тем самым указывая на продолжение роста позитива среди населения. Показали рост все компоненты-субиндексы, кроме благоприятности условий для совершения крупных покупок - этот показатель снизился с 89,8 до 88 пунктов.





Личное положение жителей улучшается





Наибольшее увеличение можно увидеть по оценке изменений личного материального положения, которая выросла сразу на 4,4 пункта. Если в августе доля тех, кто отмечал улучшение этого компонента, составляла 54,7%, то в сентябре показатель вырос до 57,5%. Как и в случае с Казахстаном, русскоязычные респонденты также чаще всего показывали более пессимистичные результаты. Однако нужно понимать, что в Казахстане доля русскоязычных респондентов в разы выше, чем в других странах региона, где почти полностью преобладают носители национального языка, и поэтому данный фактор практически не играет роли в анализе.





Молодежь также оказалась более оптимистичной: 66% ее представителей указывают на улучшение личного материального положения, тогда как среди старшего поколения таковых набралось лишь 47%. Сильнее всего оценка материального положения выросла в Андижанской и Бухарской областях, где этот фактор отмечают 65% респондентов. Регионом, где люди меньше всего видят улучшение, является Сырдарьинская область: доля таких информантов там составляет 47%. Дополнительно отметим, что результаты опроса отлично коррелируют с уровнем доходов населения. Среди наиболее богатых 81% отмечает улучшение личного материального положения за последний год, тогда как среди наиболее бедных таких набралось лишь 25%.





Также на 2,4 пункта выросли два субиндекса: ожидания по личному материальному положению и экономической ситуации в стране в течение 12 месяцев. Если, как отмечалось выше, более 57,5% респондентов указывают на фактическое улучшение материального положения, то на будущее большинство смотрит с оптимизмом. 70,9% узбекистанцев ждут улучшения материального благополучия, что немного выше результата в 70% в августе.





Разница в возрасте опрашиваемых продолжает играть свою роль. Однако различие в результатах между молодежью и старшим поколением намного меньше, чем это было в оценке фактического изменения личного материального положения. 78% молодежи ожидают улучшения, а среди самых возрастных таких набралось 62%.





В региональном разрезе также значительно снизилась разница в результатах среди регионов. Лидерами стали Ферганская и Андижанская области, где 76% людей ждут улучшения материального положения в течение года. Наименьший результат показали респонденты Республики Каракалпакстан, где доля оптимистов составила 65%.





Фото: ffin.kz





Меньше пессимизма в оценке перспектив экономики





Что касается ожиданий экономической ситуации через год, доля позитивных ответов в сентябре изменилась незначительно - с 66,6 до 67%. Однако заметно снизился процент негативных ответов - с 7,5 до 6,2%. Интересна обратная корреляция ответов в разрезе возрастов: чем старше человек, тем более позитивный прогноз он дает по экономической ситуации. Среди молодежи доля таковых составила 65%, а среди старшего поколения - 70. Первой в списке вновь становится Ферганская область, где 73% людей ждут улучшения экономики страны. Последнее место занял Ташкент, где доля людей, имеющих такое же мнение, составляет 61%. Стоит подчеркнуть, что в разрезе личных доходов разница в ответах также не оказалась слишком высокой. Среди наиболее богатых респондентов оптимистов набралось 76%, а среди наиболее бедных- 63%.





Инфляция ощущается все сильнее





Оценки инфляции узбекистанцев резко выросли в сентябре. Если в августе 25,4% респондентов отмечали очень сильный рост цен, то в сентябре доля таких выросла до 40,1%. Месячная инфляция составила 1,24%, что стало самым высоким показателем в этом году, а годовая инфляция ускорилась до 9,2%. Опрос, проведенный Freedom Finance Global, также показывает, что узбекистанцы заметили резкий рост цен на муку. Таких оказалось 59,4%, что является наивысшим результатом среди всех товаров и услуг. Официальная статистика показывает увеличение стоимости муки на 15,7% за один месяц на фоне приостановки поставок из Казахстана. Также существенно выросли цены на яйцо (+7,8% м/м) и целый ряд овощей и фруктов. Эти товары заняли 6 и 7 места соответственно в опросе наиболее подорожавших товаров.





Сильнее всего ощущают инфляцию в Ташкентской области, где 49,7% людей отмечают очень сильный рост цен за месяц. Также увеличились оценки населения по росту цен за последний год. Теперь уже больше половины (50,6%) респондентов заметили их более быстрый рост. Хотя в августе доля таких людей составляла лишь 42,7%.





При этом инфляционные ожидания практически не изменились. То есть фактически рост цен и более высокие оценки инфляции не оказали значительного влияния на ожидания. Лишь 18,7% жителей страны ждут очень сильного роста цен в течение месяца, хотя в августе этот же показатель составлял 17,2%. При этом выросла даже доля тех, кто ждет снижения цен, - с 6,2 до 7,8%. Ожидания более быстрого роста цен в течение следующих 12 месяцев продолжают снижаться: доля пессимистов упала с 29,2% в августе до 27,7. Больше всего таких людей оказалось в Джизакской области - 35,6%. Отметим резкое снижение ожиданий увеличения цен в Навоийской области - с 40,4 до 26,8%.





Фото: ffin.kz





Девальвационные ожидания стабильно высокие





В сентябре немного выросли девальвационные ожидания узбекистанцев. Напомним, что в августе они резко снизились во многом из-за увеличения доли затруднившихся ответить на фоне резкого роста курса доллара на 4% в августе. В сентябре же курс вырос незначительно - лишь на 0,6%, но доля затруднившихся ответить поднялась с 23,4 до 24,6% с горизонтом на год и с 25,8 до 29% - с горизонтом на месяц. Увеличилась и доля тех, кто ждет ослабление сума. В течение года 63,3% населения ждет ослабления, а в течение месяца - 49,1%.





Кыргызстан





В Кыргызстане индекс потребительской уверенности в сентябре составил 127,8 пункта, увеличившись на 2,5 пункта в сравнении с августом. Все пять субиндексов в Кыргызстане показали рост, но самое заметное увеличение продемонстрировала оценка благоприятности условий для совершения крупных покупок. Августовское снижение индекса CCI (индекс потребительской уверенности) было полностью отыграно, и сентябрьский показатель оказался немного выше июльского, составив 127,4 пункта.





Условия для совершения крупных покупок заметно улучшились





Скорее благоприятным время для крупных покупок посчитали 38% кыргызстанцев, тогда как в августе считавших аналогично было 33,8%. В сентябре снизилась доля тех, кто дал противоположный ответ - с 44,7 до 43,9%. Так же, как и в случае со всем регионом Центральной Азии, русскоязычные жители оказались более пессимистичными, тем не менее их доля в Кыргызстане тоже небольшая - 16,6%, так что этот фактор не играет заметной роли.





Стоит отметить больший пессимизм вместе с увеличением возраста опрашиваемых, что также является общей тенденцией для всего региона. Среди молодежи 43% людей посчитали, что условия для крупных приобретений - положительные, тогда как среди старшего поколения таких набралось лишь 30%. Обращает на себя внимание и то, что в случае с Кыргызстаном видна более заметная разница между результатами сельского и городского населения. В целом сельчане оказались куда более оптимистичными по целому ряду вопросов. Разница в композитном индексе CCI между горожанами и сельчанами составила 10,8 пункта, хотя в Узбекистане этот показатель равняется 4,5 пункта, в Казахстане - 3,7 пункта, в Таджикистане - 4,7 пункта.





Лидером опроса с большим отрывом оказалась Нарынская область: 48% людей дали позитивный ответ, тогда как в Бишкеке, занимающем последнее место, с ними согласились лишь 28% населения. Доходы людей также без особых сюрпризов показали ожидаемое распределение: 58% наиболее богатых жителей указали на благоприятность условий для совершения крупных покупок, среди наиболее бедных таких оказалось 19%.





Достаточно позитивное изменение показала оценка экономической ситуации, индекс которой вырос на 3,3 пункта относительно августа. 54,4% кыргызстанцев считают, что экономика страны так или иначе показала улучшение, хотя в августе таких было 53,9%. Более заметно снизилась доля пессимистов - с 19,4 до 18,2%.





Если в возрастном разрезе опрос не выявил вышеупомянутой корреляции, то вот сельское население заметно лучше оценивает изменения в экономике. 57% сельчан против 49% горожан дали позитивный ответ. Первой вновь стала Нарынская область, правда, с небольшим отрывом от Баткенской. В Нарынской области положительный ответ дали 70% жителей, тогда как в занявшей последнее место Чуйской доля позитивных ответов составила лишь 40%.





Фото: ffin.kz





Инфляционные оценки идут вниз, а ожидания - вверх





Инфляционные оценки кыргызстанцев заметно снизились относительно показателей июля и августа. Если в августе 39,1% жителей считали, что цены значительно выросли за последний месяц, то теперь таких насчитывается 36,9%. Похожая история и с сильным ростом цен за последний год: в сентябре 60,6% людей ощутили более быстрый рост цен, чем раньше (в августе их было 62,7%). Инфляционные ожидания, наоборот, немного выросли и продолжают делать это второй месяц подряд. В течение месяца очень сильного роста цен ждут 11,6% жителей (против 10,3% - в августе), а в горизонте одного года доля таких людей за сентябрь выросла с 12,9 до 14,7%. Официально же инфляция в сентябре выросла с 9,5 до 9,6% в годовом выражении.





Кыргызстанцев так же, как казахстанцев и узбекистанцев, сильно беспокоит выросшая цена на муку. 72,8% респондентов отметили, что стоимость муки сильно увеличилась. Также в лидерах продолжают оставаться растительное масло (49,7%), овощи и фрукты (40,9%), сахар с солью (39,2%). Хотя официальная статистика не особо подтверждает рост цен на муку, в СМИ можно увидеть несколько сообщений об этом. Отмечается резкое увеличение цены на импортную муку из Казахстана, но, согласно статистике, средняя цена остается примерно на уровне 63 сомов за килограмм продукта высшего сорта.





Фото: ffin.kz





Неожиданно растут девальвационные ожидания





Кыргызский сом в сентябре показал небольшое ослабление на 0,5%, но это не помешало заметно увеличиться девальвационным настроениям в стране. Если в августе 28,8% жителей ждали ослабления сома через год, то в сентябре таких набралось уже 31,2%. Также в вопросе роста доллара через месяц увеличение доли людей с таким мнением оказалось еще более заметным - с 17,6 до 21,3%. Именно в Нарынской области наблюдается наибольшая доля ожидающих ослабления сома через год, несмотря на самые положительные оценки по состоянию экономики и благоприятности условий для совершения крупных покупок.





Таджикистан





Индекс потребительской уверенности в Таджикистане в сентябре составил 143,2 пункта, что вновь является самым высоким значением среди рассматриваемых четырех стран Центральной Азии. За месяц индекс повысился на 2,4 пункта, а все 5 субиндексов показали рост. Сильнее всего увеличились два компонента, касающиеся изменения личного материального положения в течение года: "Прогноз" и "Оценка".





Личное материальное положение улучшается





Ожидания жителей Таджикистана в вопросе изменения личного материального положения через год заметно улучшились. Если в августе 71,2% жителей дали позитивный ответ, то в сентябре их доля выросла до 75,7%. В отличие от других стран региона старшее поколение в Таджикистане не оказалось более пессимистичным. Доля позитивных ответов в категории старейших составила 73,1%, что также идентично доле возрастной группы 30 лет - 44 года. Тем не менее самые молодые и здесь проявили наибольший оптимизм: 79,6% молодежи ждут улучшения личного материального положения в течение года.





Среди регионов пальму первенства с небольшой разницей делят между собой Горно-Бадахшанская автономная область и Согдийская область, набравшие 84,2 и 83,8% позитивных ответов. Остальные три региона отстали, но не так значительно, набрав 69,4-73,9%. Разница в доходах также показала ожидаемые результаты, как и во всех остальных странах Центральной Азии.





Оценки изменений личного материального положения в течение последнего года тоже заметно выросли, но в чуть меньшей степени, чем прогнозы. В сентябре доля тех, чье положение улучшилось, составила 58,1% против 55,7% - в августе. На этот раз старшее поколение заметно отстало от молодежи: 48,7% позитивных ответов против 67,2. Среди регионов первой вновь оказалась Горно-Бадахшанская автономная область с результатом в 65,6%, тогда как Душанбе снова стал последним, хотя доля позитивных ответов превысила 50% и составила 53,8%.





Также отметим выросшие оценки изменений экономической ситуации в Таджикистане. Данный субиндекс за сентябрь вырос на 2,6 пункта и находится на самом высоком значении за все три месяца наблюдений. Доля тех, кто считает, что так или иначе экономика улучшилась за последний год, выросла с 72% в августе до 74,8 - в сентябре. Лучший результат показала молодежь в 81,2%, но старшее поколение не слишком отстало, набрав средние по республике 74,8%. Самым позитивным регионом оказалась Хатлонская область, где 77,7% людей выбрали положительные варианты ответов, а Горно-Бадахшанская автономная область, наоборот, попала в аутсайдеры с результатом в 68,6%.





Фото: ffin.kz





Инфляция становится актуальной темой





Инфляционные оценки и ожидания у населения Таджикистана резко выросли в сентябре и растут как минимум второй месяц подряд. Если в августе 15,5% жителей ждали очень сильного роста цен в следующем месяце, то в сентябре доля таких людей увеличилась до 20,8%. Незначительно выросли ожидания сильного увеличения цен в течение года - с 19,3 до 21,2%. Оценка фактической инфляции выросла куда более значительно. В сентябре 52,3% населения ощутили сильный рост цен за последний месяц, хотя в августе доля таких людей составляла 34,9%. Похожая ситуация и с оценкой роста за прошедшие 12 месяцев. В августе 37,4% жителей страны отмечали более быстрый рост цен, чем раньше, но в сентябре их набралось уже 50,3%.





Данных по инфляции за сентябрь еще нет, но в прошлом материале также поднимался вопрос резкого роста инфляционных оценок населения. Так, в августе годовая инфляция выросла до 4,2% (с 2,3% - в июле). Вероятнее всего, в сентябре увеличение цен продолжилось. И вновь здесь выделяется мука, рост цен на которую также повлиял на настроения жителей Таджикистана. 73% населения отметили, что рост цен на данный продукт оказался наиболее заметным среди всех основных товаров и услуг. Также значительно выросла доля растительного масла. Это отметили 51,4% респондентов, хотя в августе таковых было 35%.





Фото: ffin.kz





Стабильный курс - низкие ожидания ослабления





Девальвационные ожидания в Таджикистане куда более стабильные и позитивные, чем в других странах Центральной Азии. Это неудивительно, учитывая, что курс доллара к сомони практически не менялся в течение последних семи месяцев. Доля тех, кто ждет ослабления нацвалюты в течение месяца, немного выросла с 20,6 до 20,8%, а в горизонте одного года ослабления ждут 26,4% населения страны (29,6% - в августе).





Итоги исследования за сентябрь





В сентябре все страны Центральной Азии, кроме Казахстана, показали улучшение потребительской уверенности. Кыргызстан полностью отыграл падение в августе, превысив первый июльский показатель на несколько долей пункта. Таджикистан продолжает показывать оптимизм, обновив новый рекорд индекса CCI среди всех стран. Узбекистан также старается не отставать от южного соседа и продолжает демонстрировать рост потребительской уверенности. Казахстан же несколько выбивается из этой группы, но снижение здесь оказалось незначительным - лишь на 0,3 пункта, что вполне в рамках статистической погрешности.





Рост индекса в Узбекистане и Таджикистане коррелирует в первую очередь с ростом позитива в вопросе личного материального положения. Жители этих стран отмечают улучшение своего положения и, ждут его улучшения в течение следующих 12 месяцев. Также население положительно оценивает текущее состояние и перспективы экономики своих стран. Но благоприятность условий для совершения крупных покупок продолжает оставаться в негативной зоне во всех четырех странах. Тем не менее Кыргызстан вышел в лидеры конкретно в этом вопросе. За месяц стало заметно больше жителей страны, которые считают, что могут сейчас позволить себе сделать крупные покупки. При этом у соседей лишь в Таджикистане наблюдается рост позитива в этом вопросе, и то степень роста - мизерная. В Казахстане и Узбекистане, наоборот, наблюдается снижение благоприятности условий для крупных приобретений.





Очень интересно отметить, что немного выросли инфляционные ожидания в Таджикистане, Казахстане и Кыргызстане. В Казахстане рост более значительный, нежели в Кыргызстане и Таджикистане, вероятнее всего, на фоне роста курса доллара и ожиданий ослабления тенге. Также выделим резкое увеличение инфляционных оценок в Таджикистане, где инфляция заметно ускорилась в августе. Ввиду отсутствия данных пока неясно, какой оказалась инфляция в сентябре, но можно предположить, что цены продолжили расти и в сентябре. Такая же ситуация с оценкой инфляции прослеживается в Узбекистане и частично в Казахстане. Самой актуальной и острой темой для всего региона стала мука, цены на которую резко подскочили в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане на фоне ограничений экспорта из Казахстана. Почти 7 из 10 респондентов заметили сильный рост цен на данный продукт, тогда как в Казахстане показатель несколько ниже: это отмечают лишь трое из 10.





Ожидания по ослаблению национальной валюты выросли в Казахстане, Кыргызстане и в чуть меньшей степени - в Узбекистане. В Таджикистане же все неизменно на фоне стабильного курса доллара к сомони. В Казахстане ожидания по росту доллара достигли многомесячных рекордов за время исследования. В Узбекистане и Кыргызстане рост девальвационных ожиданий происходит, несмотря на относительно более стабильный курс в сентябре. Отметим, что в Узбекистане показатель роста хоть и оказался меньше, подавляющее большинство населения ждет ослабления сума в течение года.





Третья волна исследования за сентябрь потребительской уверенности жителей четырех стран Центральной Азии в большей степени подтвердила результаты второй августовской волны. Можно сделать осторожный вывод о наличии определенных трендов в некоторых странах, которые объясняются фундаментальными особенностями, официальной статистикой, сообщениями в СМИ и движением котировок национальных валют. Также наблюдается некоторая экономическая связь одного и того же товара в целом регионе. Если в прошлый раз отмечался рис, то в этот раз таким товаром оказалась мука. Такая более ясная и полная картина может оказаться полезной всем основным экономическим агентам Центрально-Азиатского региона.









Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today