Рост кредитования ведет к перегреву экономики - аналитика Jusan

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Jusan Analytics опубликовал результаты специально разработанного дэшборда по оценке текущей экономической активности за сентябрь 2022 года. Напомним, что дэшборд позволяет понять, в какой фазе краткосрочного цикла находится экономика, а также спрогнозировать вероятные действия экономических агентов (инфляция, курс, деловая активность, ставка).





По результатам дэшборда за сентябрь 18 из 29 факторов указывают на перегрев экономики. Анализ проводился по 4 блокам: инфляции, монетарным, экономическим и внешним условиям. Также был проведен семантический анализ пресс-релиза НБРК.





По сравнению с прошлым дэшбордом, вышедшем в сентябре 2022, 1 показатель в блоке инфляции и 2 в блоке экономических условий перешли в зону охлаждения. Ценовые факторы за сентябрь демонстрируют усиление перегрева, при этом показатели на стороне деловой активности демонстрируют охлаждение. Таким образом, возникает дисбаланс между спросом и предложением, когда последнее не успевает реагировать на соответствующие фискальное и кредитное стимулирования.

В этих условиях необходимо сконцентрироваться на точечных факторах избыточного спроса: потребительском кредитовании и не масштабируемом фискальном стимулировании. Дальнейшее ужесточение монетарных условий может привести к ассиметричному и нежелательному эффекту, когда предложение может сократиться сильнее, а спрос не среагирует должным образом.

Основные выводы по блоку инфляции:

Потребительская инфляция непрерывно растет уже 10 месяцев и становится, судя по текущей динамике, гораздо устойчивее. Основными факторами роста инфляции являются удорожание стоимости импортных товаров, транспортировки, ослабление тенге по отношению к доллару и рублю вместе с позитивной динамикой потребительского спроса. Наблюдаемое повышение спроса, помимо ставших уже привычными кредитным и фискальным импульсами, было вызвано притоком российских граждан в Казахстан и последующего шока спроса.

Основные выводы по блоку монетарных условий:

Выдача розничных кредитов превышает оптимальные значения. Активнее всего на спрос откликаются посреднические предприятия, что ведет к росту кредитования сферы услуг и торговли. Подобный непродуктивный рост кредитования продолжает оказывать влияние на формирование избыточного спроса в экономике при наличии ряда структурных проблем на стороне предложения.

Расширение кредитования не нашло отражения в приросте тенгового фондирования, при этом долларизация выросла на 1.2 п.п. Снижение тенгового фондирования, рост кредитования и долларизации в экономике в совокупности сигнализируют о сильном перегреве.

Основные выводы по блоку экономических условий:

Потребительские расходы, составляющие более 90% всех расходов населения, во 2 квартале 2022 года увеличились на 13.3% г/г (+16.0% в I квартале 2022) и составили 207.5 тысячи тенге в среднем на душу населения. При этом розничная торговля в августе выросла на 19% г/г (+22% г/г в июле), оптовая торговля - на 14% г/г (+21%).

Несмотря на то, что рост торговли в денежном выражении лишь незначительно замедляется, в физических объемах розничная и оптовая торговли практически сохраняются на уровне прошлых лет. Это свидетельствует о снижении покупательской способности населения в результате значительного роста цен с начала года.

Основные выводы по блоку внешних условий:

Индекс продовольственных цен ФАО опустился за сентябрь на 1.5 пункта до 136.3. Снижение произошло благодаря падению цен на растительные масла и умеренное снижение цен на сахар, мясо, молочную продукцию. При этом стоимость зерновых, как ключевой для продовольственного рынка составляющей, за этот период выросла.

Инфляция во всех странах-партнерах Казахстана превышает оптимальные для этих стран значения. В августе инфляция в РФ и ЕС составила 14.3% и 10.0% соответственно, в сентябре в Турции - 83.45%. В Китае потребительская инфляция показала рост на 3.2%. При этом текущий уровень инфляции в Китае является максимальным за последние 2 года, что свидетельствует об усилении инфляционных процессов, в том числе и во второй экономике мире.

Анализ пресс-релизов НБРК:

Семантический анализ пресс-релиза НБРК "О сохранении базовой ставки на уровне 14,5%" от 5 сентября 2022 показал, что ключевыми факторами, объясняющие решение НБРК, по-прежнему остаются показатели инфляции, роста цен, а также прогнозы по снижению внешней продовольственной инфляции и цены на нефть.