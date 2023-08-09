По-настоящему востребованное: техническое и профессиональное среднее образование демонстрирует рост на 15%

В государствах ЕАЭС и Центральной Азии в последние годы активизировалась реализация инфраструктурных проектов, и для многих из них используется механизм ГЧП

Фото: ЕАБР

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В ходе презентации аналитического доклада Евразийского банка развития о трансграничных государственно-частных партнерствах на Евразийском конгрессе'23 были рассмотрены перспективы, риски и возможности реализации проектов трансграничных ГЧП в ЕАЭС и Центральной Азии.





В государствах ЕАЭС и Центральной Азии в последние годы активизировалась реализация инфраструктурных проектов, и для многих из них используется механизм ГЧП. Инфраструктурная связанность продолжает оставаться чрезвычайно важным фактором для региона ввиду его географического положения, структуры экономических и транспортных связей, значимости водных ресурсов, энергетического потенциала.





В свою очередь инфраструктурная связанность напрямую зависит от процессов экономической интеграции и регионального экономического сотрудничества. Для ЕАЭС и Центральной Азии развитие трансграничной инфраструктуры особенно актуально в сферах транспорта и водно-энергетического комплекса. Четыре из пяти государств - членов ЕАЭС и все без исключения государства Центральной Азии не имеют выхода к морю, и развитие международных транспортных коридоров и транзитных маршрутов имеет для региона большое значение.





По этой причине инициируемый ЕАБР ключевой инвестиционный мегапроект евразийского транспортного каркаса, в основе которого - развитие и сопряжение широтных и меридиональных транспортных коридоров и маршрутов, будет способствовать снижению негативного влияния "больших расстояний" и высоких транспортных издержек на экономику и социальное развитие стран региона, снятию "континентального проклятия" и превращению региона в перекресток торговых и транспортных путей, связывающих Азию с Европой и Ближним Востоком.





Транспортные коридоры и маршруты в регионе, как правило, пересекают территории нескольких государств. Страны, не имеющие выхода к морю, заинтересованы в сотрудничестве с соседними государствами транзита для совместной реализации проектов развития транспортной инфраструктуры.





Таким образом, в регионе существуют все предпосылки для осуществления инфраструктурных проектов в области транспорта в формате трансграничных ГЧП.





В докладе ЕАБР "Регулирование водно-энергетического комплекса Центральной Азии", опубликованном в 2022 году, подчеркивается, что на фоне укрепления регионального сотрудничества в Центральной Азии открывается возможность для переформатирования архитектуры взаимоотношений в водно-энергетическом комплексе и совместного решения проблем нарастающего дефицита водных и энергетических ресурсов.





Главные задачи в развитии регионального экономического сотрудничества в Центральной Азии: устойчивое обеспечение населения качественной питьевой водой, а отраслей экономики - водно-энергетическими ресурсами на основе эффективного функционирования ВЭК. В этой связи необходимо дальнейшее совершенствование механизма сотрудничества для совместного использования водно-энергетических ресурсов региона, отвечающего политическим, экономическим, финансовым и экологическим целям и интересам каждого государства.





Центральноазиатские страны, действуя согласованно, будут иметь больше возможностей для преодоления структурных проблем развития. Повышение нагрузки на энергетическую систему в условиях активного роста экономической деятельности и связанность стран региона общими бассейнами рек делают их сотрудничество в водно-энергетической сфере безальтернативным. Тем самым перспективность использования механизма трансграничных ГЧП для реализации водно-энергетических проектов в странах Центральной Азии, имеющих общие реки и общие интересы, предопределена совокупностью обстоятельств.





Реализация инфраструктурных проектов с использованием механизма трансграничных ГЧП в таких секторах, как транспорт и водно-энергетический комплекс, позволит повысить производительность в экономике, усилить торгово-экономическое партнерство со странами-соседями, улучшить товарную диверсификацию производства и экспорта. Расширение комплементарности товарной структуры производства укрепит взаимовыгодное сотрудничество центральноазиатских государств и снизит уязвимость к внешним шокам. Совершенствование институциональных условий позволит ускорить структурные преобразования в экономиках стран региона.





Важным условием для реализации проектов трансграничных ГЧП в ЕАЭС и в Центральной Азии являются согласование и синхронизация планов инфраструктурного развития.





Статья 86 договора о Евразийском экономическом союзе включает координацию развития транспортной инфраструктуры в число основных приоритетов скоординированной (согласованной) транспортной политики. Задачи по координации развития транспортной инфраструктуры предусмотрены в договоре о Союзе и основных направлениях и этапах реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств - членов ЕАЭС, утвержденных решением Высшего Евразийского экономического совета от 26.12.2016 № 19, в дорожных картах по реализации указанных основных направлений, а также в различных актах, принятых Высшим Евразийским экономическим советом (ВЕЭС), Евразийским межправительственным советом (ЕМПС) и Евразийской экономической комиссией (ЕЭК).





Например, вопросы координации развития транспортной инфраструктуры включены в стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, утвержденные решением ВЕЭС от 11.12.2020 № 12, а также в основные ориентиры макроэкономической политики на 2022-2023 годы, утвержденные решением ВЕЭС от 27.05.2022 № 7.





Важным с точки зрения координации развития транспортной инфраструктуры представляются основные направления и этапы реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств - членов Евразийского экономического союза, утвержденные решением ВЕЭС № 19 от 26.12.2016, в соответствии с которым страны ЕАЭС:





информируют друг друга о планируемых к реализации проектах по созданию или совершенствованию объектов транспортной инфраструктуры;

обеспечивают увязку планируемых к реализации кооперационных проектов по развитию объектов индустриально-инновационной инфраструктуры (промышленных кластеров, индустриальных парков и технопарков) с реализуемыми и планируемыми к реализации проектами создания объектов транспортной инфраструктуры в государствах-членах;

обеспечивают устранение "узких мест" сопредельной инфраструктуры, техническое оснащение стыковых пунктов и пунктов пропуска с учетом экономической целесообразности.





Стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года предусмотрены мероприятия в части создания трансконтинентальных и межгосударственных транспортных коридоров, создания и развития транспортной инфраструктуры на территориях государств-членов в направлениях Восток - Запад и Север - Юг, в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой ОПОП. В план мероприятий по реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года включены меры по:





определению перечня приоритетных инфраструктурных проектов;

всесторонней оценке целесообразности формирования общей стратегии развития промышленности, сельского хозяйства и инфраструктуры в союзе;

совместному осуществлению значимых инфраструктурных проектов на евразийском пространстве, созданию транспортных коридоров, в том числе трансконтинентальных и межгосударственных, увеличению пассажирских и грузовых перевозок с целью реализации транзитного и логистического потенциала союза;

созданию и развитию транспортной инфраструктуры на территориях государств-членов в направлениях "Восток - Запад" и "Север - Юг", в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой ОПОП.





В 2022 году ЕЭК подготовила доклад "О целесообразности формирования в Евразийском экономическом союзе общей стратегии развития транспортной инфраструктуры". Хотя в нем делается вывод о том, что существование общей инфраструктуры в ЕАЭС правовыми актами Союза не предусматривается и выработка общей стратегии развития транспортной инфраструктуры на текущем этапе является преждевременной, в этом же докладе говорится и об общих стратегических приоритетах и задачах экономической интеграции в сфере транспорта, и в том числе транспортной инфраструктуры, для достижения целей формирования единого транспортного пространства и общего рынка транспортных услуг.





В настоящее время в регионе реализуется только один проект развития трансграничной инфраструктуры в формате трансграничного ГЧП - создание и последующая эксплуатация мостового перехода через реку Амур между городами Благовещенск (Россия) и Хэйхэ (Китай).





Проект реализуется в соответствии с межправительственным соглашением, подписанным странами 26.06.1995, и протоколом к нему от 03.09.2015 г.





Несколько проектов создания и последующей эксплуатации трансграничной инфраструктуры, которые в настоящее время находятся в проработке государств - членов ЕАЭС, также могут быть реализованы на принципах ГЧП.





Это, в частности, строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан и строительство Камбаратинской ГЭС в Кыргызстане.





Потенциальное значение обоих проектов в развитии регионального экономического сотрудничества, стимулировании торговли и решении проблем водно-энергетического комплекса Центральной Азии оценивается как весьма существенное.





Фото: Презентация ЕАБР





Преимущество использования механизма трансграничного ГЧП по сравнению с традиционными источниками финансирования для государств ЕАЭС, Центральной Азии и Южного Кавказа - в возможности ускорения реализации проектов по созданию трансграничной инфраструктуры. Механизм ГЧП позволяет обеспечить более высокую степень определенности цен и сроков на этапах проектирования и строительства.





Возрастает и вероятность ускорения ввода в эксплуатацию: частный партнер заинтересован в этом, чтобы начать получать выручку от сборов за проезд или соответствующие государственные выплаты. Немаловажно также, что в плане ассигнования бюджетных средств государственный сектор отстает от частного, который может мобилизовывать капитал на финансовых рынках, в частности для осуществления крупных проектов.





Ускорение сдачи в эксплуатацию новой трансграничной инфраструктуры означает возможность ускорения процесса повышения эффективности или разгрузки существующих объектов - автодорог, железных дорог, энергетической инфраструктуры, сетей электропередачи и т.д. В части транспортных трансграничных проектов это означает также возможность более оперативно использовать экономические и торговые преимущества лучшей связанности двух или более стран. Востребованы и могут быть реализованы с использованием механизма трансграничного ГЧП проекты и в иных отраслях, в частности фармацевтической и агропромышленной, особенно с учетом их вклада в формирование общего евразийского рынка. Примером может служить Евразийская товаропроводящая сеть.





Фото: Презентация ЕАБР





В силу участия в проектах трансграничных ГЧП двух и более стран их реализация сопряжена с большими неопределенностями и рисками по сравнению с национальными проектами ГЧП.





Проекты создания трансграничной инфраструктуры требуют крупных инвестиций и сопряжены с высокими транзакционными издержками.





Страны, участвующие в таких проектах, могут различаться темпами экономического развития, финансовыми возможностями, нормативно-правовой базой или присвоенными им суверенными рейтингами. Например, при более низком ВВП на душу населения одна из стран может испытывать трудности с доступом к финансированию из-за уровня приемлемости долга. В результате страны - участницы трансграничного ГЧП могут столкнуться с трудностями при привлечении коммерческого финансирования. Все эти дополнительные финансовые риски проектов трансграничного ГЧП увеличивают расходы на их финансирование.





Фото: Презентация ЕАБР





Участие в проекте трансграничного ГЧП нескольких стран с разными валютами создает потенциальные риски курсовой волатильности, результатом которой может стать переоценка финансовых результатов стоимости проекта и сроков его окупаемости.





Бюджетная неопределенность возникает из-за понижения кредитного рейтинга хотя бы одной из стран-участниц. Если проект финансируется за счет государственного долга, а кредитный рейтинг правительства понижен, это потенциально увеличит долговое бремя не только соответствующего правительства, но и других участников проекта. Аналогичная ситуация возникает из-за просрочки погашения внешнего долга. Опасны также ошибки прогнозирования спроса на услуги трансграничной инфраструктуры, которые возникают на этапе подготовки технико-экономического обоснования.





В ряде случаев, как показывает международная практика, такие ошибки могут привести к неполной реализации проекта или его реализации только на территории одной страны, то есть превращению трансграничного ГЧП в национальное ГЧП. Серьезным риском на этапе подготовки проекта может выступать отсутствие взаимопонимания стран - потенциальных участниц проекта трансграничного ГЧП относительно перспектив развития трансграничной инфраструктуры и механизмов реализации проекта. Именно это произошло с инициативой "Модельное шоссе", предложенной Международным союзом автомобильного транспорта (МСАТ) для стран Центральной Азии. Проект не был реализован из-за неготовности правительств стран разработать и подписать соответствующее межправительственное соглашение, а также из-за потери интереса к проекту со стороны нового руководства МСАТ.





Фото: Презентация ЕАБР





Фото: Презентация ЕАБР





Риски трансграничных ГЧП в регионе могут быть снижены несколькими путями, среди которых: оптимизация финансовой структуры проекта, привлечение государственной поддержки в виде грантов и субсидий, а также долговых гарантий, гарантий минимального дохода или льготных кредитов, минимизация условных обязательств.





Для финансирования трансграничных проектов ГЧП страны-участницы могут использовать заимствования из национального бюджета путем выпуска на рынок казначейских или инфраструктурных облигаций. Также финансирование может осуществляться через госпредприятия, которые инвестируют государственные средства от имени правительства, или через национальные инфраструктурные банки. Национальные агентства по финансированию развития могут предлагать специальные продукты, такие как страхование экспортных кредитов или гарантии по кредитам, для покрытия политических, кредитных и валютных рисков на ранних этапах трансграничного проекта и для содействия участию частного сектора.





Значимая роль в реализации проектов трансграничных ГЧП должна отводиться международным банкам развития, а также их пулам - с учетом особой роли таких проектов в развитии экономической интеграции и регионального экономического сотрудничества.





Проекты трансграничных ГЧП могут реализовываться и в отношении инфраструктурных объектов, расположенных по разные стороны границы, но объединенных общей системой управления и/или информационной платформой.





В частности, механизмом реализации КИМП "Единая товаропроводящая сеть" (ЕТПС), инициируемого ЕАБР, могут выступать трансграничные ГЧП.





В рамках данного проекта одной из ключевых задач является не просто объединение объектов логистической инфраструктуры в общую сеть, но и создание единой информационной платформы, которая может функционировать на принципах ГЧП. Государства могут быть собственниками/правообладателями цифровых данных о логистических цепочках поставки продовольствия через инфраструктуру ЕТПС, при этом оператором платформы может выступать совместное предприятие - частная компания.





Перечень трансграничных ГЧП в ЕАЭС и Центральной Азии может быть расширен за счет трансграничных проектов, которые имеют высокие эффекты для развития регионального экономического сотрудничества. Это существенно облегчит государствам реализацию таких проектов.





Как показал опыт инициативы MHI, пункты пропуска через границу, расположенные на МТК, могут быть трансграничными и создавать интеграционные эффекты при наличии политической воли, в том числе при передаче их в управление совместному предприятию, создаваемому на основании межправительственного соглашения (речь о коммерческой инфраструктуре пунктов пересечения границ - магазинах Duty Free, парковочных зонах, заправочных станциях, пунктах общественного питания и предоставления иных услуг).





Важным аспектом реализации трансграничных ГЧП в ЕАЭС и Центральной Азии является развитие законодательной и нормативно-правовой базы по ТГЧП, включая ревизию законодательства, уже регулирующего функционирование национальных ГЧП. Необходимо изучать и использовать передовой международный опыт и наилучшие практики других стран (к примеру, законодательство Кыргызстана и Сербии о ГЧП).