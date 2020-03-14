"Последует череда банкротств": что ждет авиакомпании и туроператоров после прекращения полетов в Европу

Всемирная организация здравоохранения признала очевидное: вспышка коронавируса стала пандемией. Так в ВОЗ называют случаи мирового распространения нового заболевания. Сразу после этого Россия ограничила перелеты в Италию, Францию, Германию и Испанию несколькими рейсами. Решение грозит многомиллионными потерями игрокам туррынка. "Это просто ужас", — признается в беседе с Forbes один из авиаперевозчиков. А туроператоры ждут череду банкротств.

Мы пришли к выводу, что ситуацию с COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию", — заявил в среду вечером на пресс-конференции в Женеве гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус. По его словам, в организации "крайне обеспокоены как пугающими темпами распространения вируса, так и пугающим бездействием". ВОЗ ожидает, что число погибших и пострадавших стран продолжит расти. "Все страны должны найти правильный баланс между защитой здоровья людей и минимизацией проблем в экономике и социальной сфере, не забывая о соблюдении прав человека", — заявил Гебрейесус.

Закрытая Европа

Буквально через несколько минут оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса, возглавляемый вице-премьером Татьяной Голиковой, объявил, что Россия с 13 января запрещает практически все прямые рейсы в Италию, Испанию, Германию и Францию. Исключения сделаны только для регулярных рейсов из Москвы в Берлин, Рим, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Барселону, Мадрид и Париж. Все они совершаются из терминала F аэропорта Шереметьево. Кроме "Аэрофлота" из Шереметьева прямые рейсы в эти города совершают Air France и Alitalia, однако они летают не из терминала F, а из терминала E. В справочной аэропорта в среду вечером не смогли дать однозначный ответ, продолжат ли Air France и Alitalia летать после 13 марта, посоветовав обратиться в сами авиакомпании. Телефоны авиакомпаний уже не отвечали. В Росавиации не смогли оперативно предоставить ответ на запрос Forbes, руководитель агентства Александр Нерадько отказался отвечать на вопросы по телефону.

Смогут летать в Италию, Испанию, Германию и Францию чартерные рейсы, но только для вывоза иностранцев из России и возвращать россиян на родину.

На момент публикации текста об отмене рейсов в Италию, Испанию, Францию и Германию сообщила S7 Airines. Авиакомпания уточнила, что для возврата путешественников будут организованы чартеры. Купить билеты на рейсы из России в Италию, Испанию, Германию и Францию смогут только иностранные граждане, на обратные рейсы — только граждане России. Пассажирам отмененных рейсов компания предложила оформить возврат полной стоимости билетов и без штрафов обменять авиабилеты по другим маршрутам.

Это просто ужас", — не скрывает эмоций гендиректор одного из авиаперевозчиков. Закрытие популярных направлений совпало с падением курса рубля, что оказывает дополнительное давление на авиаперевозчиков. Проблема может стать еще серьезнее, если из-за вируса закроются и другие популярные туристические направления, например Турция, беспокоится собеседник Forbes. По его словам, для авиаотрасли это станет "тяжелейшим ударом". Снизить потери могли бы компенсации за авиакеросин, временное обнуление НДС на авиаперевозки и открытие Египта, рассуждает собеседник Forbes.

Борис Рыбак из Infomost говорит, что пострадают S7, "Уральские авиалинии" и Utair. Однако пока потери оценить невозможно, уточняет эксперт.

Впрочем, в самой UTair не считают временный отказ от полетов в четыре европейские страны сильным ударом по бизнесу. Еще до запрета компания полностью отказалась от полетов в Италию, рассказал гендиректор UTair Андрей Мартиросов. Из остальных маршрутов авиакомпания летает только рейсом Москва - Берлин. И перевозки по этому направлению и так сокращаются, отмечает Мартиросов: желающих все меньше.

Но отмена полетов — большая проблема для рынка в целом, признает Мартиросов. У авиакомпаний высвобождаются гигантские провозные мощности, они будут перераспределяться внутри страны. Это увеличит конкуренцию и снизит рентабельность перевозок, прогнозирует гендиректор UTair: "Это серьезный вызов для рынка и регулятора".

В ожидании банкротств

Еще одна жертва коронавируса — турбизнес. Ростуризм уже рекомендовал ограничить посещение туристами Китая, Италии, Южной Кореи и Ирана. А в понедельник, 9 марта, Израиль ввел обязательный 14-дневный домашний карантин для всех прибывающих в страну. На сайтах "TUI Россия", "Anex Tour Россия" и "Библио-Глобус" уже исчезли предложения по Италии и Израилю.

Насколько это ощутимый удар по российскому турбизнесу? До прихода коронавируса Италия входила в десятку самых популярных у россиян стран. По данным Пограничной службы ФСБ России, в 2019 году в страну было совершено 1,4 млн поездок из России. И это на 16,7% больше, чем годом ранее. По приросту турпотока с Италией могла соперничать только Турция (+18,5% год к году). Израиль входит во вторую десятку самых популярных стран у россиян — 392 600 поездок в 2019 году.

Лидерами по количеству туров из России в Италию являются два оператора — PAC Group и TUI, их доли рынка составляют 40% и 25%, соответственно, в высокий сезон", — говорит Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР). В 2019 году "TUI Россия" отправил 36 000 туристов в Италию и 9000 туристов в Израиль (на оба направления приходилось 3% от общего турпотока оператора) и рассчитывал на удвоение объемов в 2020 году.

За две недели число бронирований по всем направлениям TUI Россия сократилось в 2,5-3 раза от запланированного объема, говорит гендиректор туроператора Тарас Демура. Подсчитать убытки в денежном выражении пока сложно, говорит он, но у компании "есть финансовая подушка безопасности".

Уже сейчас компания вынуждена рассматривать варианты корректировки полетной программы на весну и начало летнего сезона. Только по Италии это около 40 рейсов. До конца мая 2020 года туроператор планировал отправлять в страну по три самолета с туристами в неделю (Верона и Римини). С конца мая по сентябрь — восемь самолетов в неделю: три в Римини, четыре в Калабрию и один рейс в Апулию.

Сейчас весь туррынок стоит, продаж нет. Если так продлится еще хотя бы месяц, последует череда банкротств операторов и турагентств", — считает гендиректор "TUI Россия".

Еще одним ударом по отрасли стала непоследовательность властей. Парадокс заключается в том, что Ростуризм ограничил продажу путевок в Италию на неопределенный срок, в то время как от Росавиации никаких предписаний до среды не было. В итоге авиакомпании и отели продолжали работать в привычном режиме и отказывались возвращать деньги за выкупленные туроператорами места в самолетах и гостиницах, и туроператорам приходилось возмещать отказавшимся от альтернативных туров из собственного кармана, говорит Демура.

В "Anex Tour Россия" подтвердил корреспонденту Forbes, что компания закрыла продажу туров в Италию. Но потери оператора несущественные: на сегодняшний день у оператора в Италии находится четыре туриста, двое из которых возвращаются в Россию 11 марта. В турпакетах в другие страны с вылетом с 10 по 31 марта медицинская страховка будет заменена на полис без франшизы, сообщили в компании: "Мы также рекомендуем туристам и турагентам добавлять страхование от невыезда".

В "Библио-Глобусе" также называют несущественными потери из-за ограничений полетов в Италию (один самолет в неделю до конца мая и два самолета в неделю в летний сезон). Однако из-за коронавируса снижается спрос и на поездки в другие европейские страны. "Цены на путевки в те страны, которые пока не попали в число нерекомендованных, уже снизились на 20-30%", — жалуется представитель туроператора.

Россияне меняют направления

Россияне отказываются и от самостоятельного посещения европейских стран. По данным сервиса Aviasales, спрос на авиабилеты в Италию на прошлой неделе сократился в 2,5 раза. На четверть упал спрос на перелеты в Грецию, на 20% — в Германию и Швейцарию, на 17,5% — в Испанию, на 15% — в Чехию, на 14% — во Францию и Черногорию и на 11% — в Португалию. С момента появления информации в СМИ о карантине в Израиле стоимость авиабилетов уменьшилась почти на четверть — до 12 285 рублей, сообщили Forbes в Aviasales.

Однако полностью отказываться от отдыха за рубежом российские туристы не спешат. Аналитики Aviasales зафиксировали на прошлой неделе увеличение числа бронирований перелетов в Индию (+24%) и Турцию (+14%).

Туризм по России — еще одно направление, на котором хотят сделать акцент туроператоры. В частности, на это рассчитывает "Библио-Глобус". Глава "TUI Россия" Тарас Демура также ожидает рост интереса к внутреннему туризму, который уже превышает прошлый год.

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