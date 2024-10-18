17.10.2024, 14:06 2906

Потребительская уверенность в странах ЦА: негативная динамика с ухудшением инфляционных настроений

Потребительская уверенность в странах ЦА: негативная динамика с ухудшением инфляционных настроений
Фото: Depositphotos
Пятнадцатый месяц Freedom Finance Global изучает потребительскую уверенность, инфляционные и девальвационные ожидания жителей четырех стран Центральной Азии: Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. В сентябре 2024 года фиксируется негативная динамика с уменьшением потребительской уверенности в трех странах, хоть снижение и оказалось небольшим. Кроме того, похожая ситуация наблюдается и в динамике инфляционных настроений, которые выросли во всех четырех странах. Тем не менее девальвационные ожидания в регионе в целом остались на прежних уровнях, кроме Узбекистана, где беспокойство по этому поводу сильно выросло, сообщает Freedom Finance Global.

В сентябре произошло падение индекса потребительской уверенности (CCI) сразу в трех странах региона. Кыргызстан после шести месяцев роста подряд и достижения рекордов показал небольшое снижение индекса. В Узбекистане падение оказалось чуть более значительным и практически полностью отменило весь августовский прогресс. В Таджикистане также произошло небольшое снижение, но эта страна продолжает сохранять лидерство в регионе. Казахстан же оказался единственной страной, где фиксируется позитивная месячная динамика индекса в сентябре.

В Казахстане и Узбекистане аналитики ежемесячно собирают по 3600 анкет, в Кыргызстане - 1600, в Таджикистане - 1200, соразмерно объему населения в исследуемых странах. Исследования базируются на методологии, используемой для получения индексов потребительской уверенности во многих странах мира и адаптированной под локальные задачи компанией United Research Technologies Group. Метод сбора данных - телефонный опрос. Анкета опроса адаптирована: исследование проводится на родном языке респондентов.

Казахстан

Индекс потребительской уверенности в Казахстане в сентябре показал частичное восстановление после августовского падения и вырос с 101,9 до 102,7 пункта. Улучшение настроений случилось по трем из пяти субиндексов. Наибольшее увеличение произошло по прогнозам изменений экономической ситуации в горизонте одного года. В сравнении с прошлогодним сентябрем CCI вырос на 2,7 пункта во многом благодаря значительному улучшению оценок изменений личного материального положения.

Значительный рост оптимизма по экономике
Субиндекс прогнозов изменений экономической ситуации в горизонте следующих 12 месяцев вырос на заметные 7,1 пункта, достигнув 131,3 пункта, что является вторым лучшим результатом этого года. Доля тех, кто считает, что экономическая ситуация улучшится, выросла с 49,3% в августе до 53,1% - в сентябре.

В возрастном разрезе рост происходит по всем группам, но наиболее сильное улучшение фиксируется среди людей 45-59 лет. Доля позитивно настроенных респондентов в этой группе выросла с 45,8 до 51,7%. Тем не менее это все равно является наименьшим показателем среди всех возрастных групп. Лучший результат продолжает показывать молодежь до 29 лет, среди представителей которой аналогичная доля достигла 55,8%.

В региональном плане наибольшее увеличение позитива по прогнозам изменений экономической ситуации наблюдается в Атырауской, Мангистауской и Жетысуской областях, где доля положительных ответов выросла на 17,5; 14 и 12,3 п. п. соответственно. В итоге лидером сентября становится Мангистауская область, где доля прогнозирующих улучшение экономики в ближайшие 12 месяцев составила 70,6%. Хуже всех ответили в Улытауской области, где этот показатель, наоборот, упал на 1,2 п. п. и составил 40,2%.

Условия для крупных покупок стали менее благоприятными
В сравнении с августом наибольшее падение показывает субиндекс благоприятности текущих условий для крупных покупок, который снизился на 5,2 пункта и достиг 71,3 пункта. Этот результат является самым низким за последние пять месяцев. Доля казахстанцев, считающих, что условия для покупок являются благоприятными, уменьшилась с 32,8 до 30,2%.

Среди возрастных групп наибольшее падение уровня оптимизма наблюдается у молодежи до 29 лет (доля положительных ответов упала с 41,8 до 36,8%) и респондентов 30-44 лет (доля положительных ответов снизилась с 33,4 до 28,6%). При этом в других возрастных группах динамика не была негативной. Доля респондентов 45-59 лет, отмечающих благоприятность условий для крупных покупок, не изменилась, а у старшего поколения от 60 лет показатель, наоборот, вырос до 26,1%. Но этот результат является худшим среди всех возрастов.

В региональном разрезе самый большой регресс показала Кызылординская область, где доля положительных ответов упала с 45,9 до 20,4%. Этот результат также оказался наихудшим среди всех регионов в сентябре. Также большое месячное падение наблюдается в Улытауской (-17,4 п. п.) и Атырауской (-10,1 п. п.) областях. С другой стороны, лучше всех ответили респонденты из Карагандинской области, где доля позитивных ответов немного упала - с 34,8 до 34,6%.


Инфляционные оценки и ожидания казахстанцев выросли
Инфляционные оценки жителей Казахстана немного выросли в сентябре после рекордно низких показателей августа. За прошедший месяц 39,7% жителей (в августе - 37,6%) заметили сильный рост цен. А в горизонте прошедшего года произошло небольшое падение доли заметивших более быстрое увеличение цен: с 51% в августе до рекордного минимума в 50,8% - на момент исследования.

Инфляционные ожидания казахстанцев в целом заметно выросли и достигли самых высоких значений в этом году. Доля людей, ожидающих сильного роста цен в горизонте одного месяца, увеличилась с 18 до 19,9%, в горизонте следующих 12 месяцев доля ждущих ускорения роста цен выросла с 21,7% в августе до 24,9% - на момент исследования.

Аналогичное исследование Национального банка РК по инфляционным оценкам и ожиданиям показало существенный рост пессимизма после многомесячных минимумов августа. Согласно его данным, доля ожидающих сильного роста цен в течение года выросла с 20,9 до 24,3%. Тогда как в горизонте одного месяца аналогичный показатель резко вырос с 14,7 до 19,5%. Инфляционные оценки в разных временных горизонтах показали разнонаправленное движение. Если по оценке роста цен за последний месяц произошло увеличение доли респондентов с 26 до 29%, то доля указывающих на быстрый рост цен за предыдущие 12 месяцев снизилась с 43,4 до 42,7%, что является вторым самым низким значением с апреля 2020 года.

Среди отдельных товаров и услуг большинство респондентов все еще волнует существенный рост цен на продукты питания. Топ-4 наиболее заметно подорожавших для населения товаров остается неизменным одиннадцатый месяц подряд. В него входят категории "Мясо и птица", "Молоко и молочные изделия", "Хлеб и хлебобулочные изделия" и "Овощи и фрукты". Тем не менее в среднем доля людей, заметивших сильный рост цен всех вышеперечисленных продуктов, упала на 4,4 п. п. По овощам и фруктам показатель снизился с 32,6 до 27,2%, что является минимумом за все время исследования. Также заметно (на 4,9 п. п.) упала доля людей, выбравших молочные продукты, а сам показатель достиг 31%, что лишь на 0,2 п. п. выше рекордного минимума. Согласно официальной статистике, цены на молочные продукты выросли в сентябре лишь на 0,4% м/м, а на мясо - на 0,2% м/м. Цены на фрукты и овощи также сезонно подешевели на 3,6% в сравнении с августом.


Девальвационные ожидания немного снизились
Девальвационные ожидания казахстанцев в сентябре остаются на высоком уровне, хоть и показали небольшое снижение после незначительного сентябрьского укрепления тенге. Согласно результатам опроса, доля казахстанцев, ждущих ослабления тенге в горизонте одного года, упала с рекордных 58,7 до 57,5%. А в горизонте одного месяца произошло снижение с 35,7 до 35,2%. Отметим, что в сравнении с прошлым сентябрем доля пессимистов выросла на 1,1 п. п. по первому вопросу и уменьшилась на 3,3 п. п. по второму.

Узбекистан

Индекс потребительской уверенности узбекистанцев в сентябре 2024 года снизился после двух месяцев восстановления подряд и упал со 130,9 до 128,7 пункта. По отдельности снижение произошло по всем пяти субиндексам, которые определяют индекс. Наибольшее падение показал субиндекс благоприятности условий для крупных покупок. В сравнении с сентябрем 2023 года индекс также снизился на 2,7 пункта во многом за счет падения оптимизма по вопросу экономической ситуации.

Снижение оптимизма по условиям для крупных покупок
Субиндекс благоприятности условий для крупных покупок и расходов после рекордного августа снизился на 5,4 пункта, достигнув 86,9 пункта. 40,1% жителей Узбекистана выбрали положительный вариант ответа, тогда как в августе таких было 41,8%. Заметно выросла доля негативных ответов - на 3,9 п. п.

Среди возрастных групп наибольшее ухудшение оценок показывают люди старше 60 лет. Если в предыдущем месяце доля положительных ответов этой группы достигала 42,6%, то в сентябре она упала до 35,5%, что является самым низким результатом среди всех возрастных групп. Лучший результат все еще показывает молодежь до 29 лет, где набралось 44,4% оптимистов, что при этом на 2,3 п. п. ниже, чем в августе. Результаты остальных двух средних возрастных групп оказались похожими - 38-40%.

В региональном разрезе наибольшее ухудшение показателя произошло в Навоийской области. Там доля респондентов, выбравших позитивные варианты ответов, упала с 50,7 до 36,4%. Самые низкие результаты в сентябре показала Ташкентская область, где доля положительных ответов упала с 39,9 до 31%. С другой стороны, в Наманганской, Ферганской, Хорезмской, Сурхандарьинской областях и Республике Каракалпакстан доля оптимистов увеличилась относительно августа.

Мнения об экономической ситуации ухудшились за последний год
За прошедший год наибольшее падение показал субиндекс произошедших изменений экономической ситуации. Он упал на 8,4 пункта в сравнении с сентябрем 2023 года и достиг 119,5 пункта, что на два пункта выше антирекорда, установленного в мае 2024 года. 49% опрошенных узбекистанцев считают, что экономическая ситуация улучшилась за предыдущий год, что на 8,1 п. п. меньше результата прошлого года.

Среди всех возрастных групп наблюдается заметная негативная динамика. Наибольшее изменение зафиксировано у людей 45-59 лет, 50,1% которых считают, что экономическая ситуация улучшилась. Однако в прошлом году таких респондентов насчитывалось 60,7%. Лучший результат показывает старшее поколение от 60 лет, где эта доля достигла 52,1%. На последних позициях - молодежь до 29 лет, среди которой показатель в сентябре составил 46,9%.

В региональном плане в сравнении с прошлогодним сентябрем наибольшее снижение фиксируется в Наманганской и Андижанской областях, где доля положительных ответов упала на 16,8 и 16 п. п. соответственно. И все же за последний год ситуация не изменилась, и Ташкент по-прежнему замыкает список - доля отметивших положительные изменения в экономике достигает 36,9%. Лучшую годовую динамику показала Республика Каракалпакстан, где этот же показатель упал лишь на 0,8 п. п. Тем не менее лидером является Хорезмская область с показателем доли в 59,5%.


Инфляционные ожидания и оценки остались прежними
Инфляционные оценки и ожидания жителей Узбекистана в сентябре в целом изменились незначительно и остались на довольно высоких уровнях. Так, за прошедший год очень сильный рост цен в сентябре ощутили 51,4% жителей против 48,2% - в августе. А вот в горизонте прошедшего месяца их доля, наоборот, незначительно упала с 31,9 до 31,8%.

Инфляционные ожидания показали небольшое улучшение в сравнении с августом в обоих временных горизонтах. Доля ожидающих сильного роста цен в следующем месяце упала с 20 до 19,6%. А в горизонте одного года 25,6% респондентов ожидают более быстрого роста цен, что на 1,5 п. п. ниже августовского показателя.

Согласно официальной статистике, в августе зафиксирован месячный рост цен на 1,23%. Тем не менее годовая инфляция незначительно снизилась с 10,47 до 10,46%. При этом продолжается резкий месячный рост цен на мясо, овощи и фрукты. Так, мясо подорожало за сентябрь на 2,8-3,1% (+4,9-5,3% - в августе), и это продолжает негативно отражаться на настроении респондентов. Также за все время исследования в вопросе наиболее сильно повысившихся в цене товаров и услуг вновь зафиксирован максимум по мясу и птице. 61,9% респондентов указывают на это наименование, тогда как в августе таких было 57,8%. Немного увеличилась доля указавших овощи и фрукты (+3,2 п. п.) на фоне сезонного роста цен на целый ряд овощей и фруктов на 10-16% м/м. Услуги ЖКХ выросли в цене лишь на 0,5% м/м в сентябре, и доля отметивших этот вариант снизилась с 31,9 до 28,5%. Однако отдельный резкий рост цен на пропан на 15,7% м/м не особо повлиял на настроения респондентов.


Резкий рост девальвационных ожиданий
В сентябре девальвационные ожидания жителей Узбекистана резко повысились после четырех месяцев снижения подряд. В сентябре узбекский сум показал небольшое ослабление в 0,6% второй месяц подряд. Доля тех, кто ждет ослабления национальной валюты по отношению к доллару в течение следующих 12 месяцев, выросла с 49,1% в августе до 59,4% - в сентябре. А вот в горизонте одного месяца доля пессимистов увеличилась с 32,2 до 41,2%. Однако в сравнении с сентябрем 2023 года она упала на 3,9 и 7,9 п. п. соответственно.

Кыргызстан

В Кыргызстане индекс потребительской уверенности в сентябре показал небольшое снижение после непрерывного шестимесячного роста. Индекс за месяц упал на 1,3 пункта, достигнув 140,7 пункта. В этот раз снижение показали четыре из пяти субиндексов, определяющих его композитный уровень. А наибольший спад фиксируется в вопросе благоприятности условий для крупных покупок. В сравнении с сентябрем 2023 года рост индекса составил внушительные 12,9 пункта.

Небольшой откат оценок благоприятности условий для крупных покупок
Субиндекс благоприятности текущих условий для крупных покупок упал на 3,5 пункта в сравнении с августом, достигнув уровня в 107,6 пункта, что по-прежнему является самым высоким значением в Центральной Азии. Доля людей, указывающих на благоприятность условий для крупных расходов, упала с 45,2% в августе до 43,5% - в сентябре.

Все возрастные группы продемонстрировали рост пессимизма, но сильнее всего он заметен среди респондентов 45-59 лет. Там доля выбравших положительные ответы упала с 43,8 до 40,1%. А самый низкий показатель фиксируется у старшего поколения от 60 лет, где аналогичный уровень указанных ответов упал с 40,5 до 37,2%. Лучший результат демонстрирует молодежь до 29 лет с показателем 48,2%.

Также отметим, что ухудшение фиксируется во всех регионах, кроме Таласской, Нарынской и Баткенской областей. Наиболее сильное падение наблюдается в Чуйской области, где снижение доли положительных ответов составило 10,9 п. п., что перенесло регион на последнее место. С другой стороны, резкое улучшение наблюдается в Таласской и Нарынской областях, где доля отмечающих благоприятность условий для крупных покупок выросла на 29 и 19 п. п. соответственно. В итоге Нарынская область стала лидером сентября с результатом в 57,1%.

Оценки экономической ситуации сильно улучшились за год
Субиндекс оценок изменений экономической ситуации за последние 12 месяцев показал заметный рост в сравнении с сентябрем 2023 года. За год субиндекс вырос на 26,1 пункта, достигнув околорекордных 154 пунктов. 71,7% жителей указывают на улучшение экономической ситуации, тогда как в прошлом году этот показатель достигал лишь 54,4%.

В возрастном разрезе значительный рост наблюдается по всему спектру, но наибольшее улучшение показало старшее поколение от 60 лет. Если в 2023 году доля положительных ответов среди его представителей достигала 50,9%, то в сентябре этого года она выросла до 72,8%. При этом лучше всех ответили респонденты 45-59 лет, среди которых аналогичный показатель увеличился до 74,3% (+19,4 п. п.). Также отметим сильный годовой рост доли оптимистов в двух других возрастных группах, на 14,9-16,3 п. п.

В региональном разрезе также наблюдается полное единение в улучшении оценок изменений экономической ситуации. Лидером сентября и показавшей наибольший рост за последние 12 месяцев стала Баткенская область, где доля позитивных ответов выросла с 65,5 до 88,2%. Также на 19-20 п. п. выросли доли в Бишкеке и Джалал-Абадской области. Хуже остальных ответили респонденты из Чуйской области, где позитивные изменения в экономике отмечают лишь 57,7%.


Инфляционные оценки и ожидания немного выросли
Инфляционные оценки кыргызстанцев в сентябре показали заметный рост впервые с марта этого года. Если в августе 26,2% опрошенных ощущали очень сильный рост цен за прошедший месяц, то в сентябре таких набралось 30,8%. Оценки роста цен за прошедшие 12 месяцев также выросли похожими темпами. В сентябре 50,7% кыргызстанцев фиксируют ускорение роста цен, тогда как в августе этот показатель составлял 46,6%. К тому же официальные данные по годовой инфляции указывают на ее резкий рост в сентябре с 3,8 до 4,9%, что является максимумом с апреля.

Инфляционные ожидания кыргызстанцев выросли не так значительно, как инфляционные оценки, но оказались на самых высоких в этом году уровнях. Доля респондентов, ожидающих более быстрого увеличения цен в следующие 12 месяцев, выросла с 12,4 до 12,9%. Доля тех, кто считает, что цены повысятся очень сильно в следующем месяце, также выросла с 7,7 до 8,7%.

Среди отдельных товаров и услуг, по которым жители заметили наибольший рост цен, так же, как и в других странах региона, отмечаем категорию "Мясо и птица". Она уверенно перехватила лидерство у муки, которая держалась на первой строчке 12 месяцев. Доля респондентов, выбравших это наименование, выросла с 35 до рекордных 51,6%. Также отметим, что в целом список топ-5 товаров, по которым заметен наибольший рост цен, не меняется 13 месяцев подряд. Кроме мяса и птицы, в сентябре 39,5% респондентов отметили муку, 37,4% - растительное масло, 29,9% - овощи и фрукты и 26,8% - сахар с солью. Среди упомянутых продуктов рост беспокойства наблюдается лишь по овощам и фруктам. Отметим резкий месячный скачок цен на мясо на 5,3% м/м в сентябре, согласно официальной статистике, чего не было с мая 2007 года. Также заметно подорожали овощи - на 2,9% м/м, хотя фрукты продолжили дешеветь относительно предыдущего месяца (-4,7%). Цены на масла и жиры выросли на 1,8% м/м. В последний раз их стоимость росла так стремительно в апреле 2022 года.


Девальвационные ожидания снижаются до новых рекордов
Кыргызский сом в сентябре вновь укрепился на 0,8% после небольшого ослабления в августе. В итоге девальвационные ожидания кыргызстанцев незначительно снизились в сравнении с восьмым месяцем года, достигнув новых абсолютных минимумов за время исследования. Если в августе 23,2% жителей ждали ослабления национальной валюты через год, то в сентябре доля таких упала до 23,1%. А вот в вопросе роста доллара в горизонте одного месяца доля пессимистов снизилась куда более значительно: с 17,5 до 14,4%.

Таджикистан

Индекс потребительской уверенности в Таджикистане в сентябре снизился со 151,4 до 149,6 пункта, что подразумевает второй месяц падения подряд. В этот раз снижение показали четыре из пяти субиндексов, а наибольшее падение произошло по прогнозам личного материального положения. В сравнении с прошлогодним сентябрем индекс потребительской уверенности вырос на 6,3 пункта, по большей части за счет улучшения оценок изменений экономической ситуации и благоприятности условий для крупных покупок.

Прогнозы личного материального положения ухудшились
Прогнозы жителей касательно ожидаемых изменений личного материального положения показали наиболее заметное падение в сравнении с августом. Данный субиндекс упал со 164,2 до 160,6 пункта, что стало вторым самым низким результатом в этом году. Доля оптимистично настроенных таджикистанцев в сентябре составила 72,7% против 75,3% - в августе.

В возрастном разрезе снижение оптимистов фиксируется у всех возрастных групп, кроме старшего поколения от 60 лет. В этой группе доля тех, кто ожидает улучшения личного материального положения, выросла с 68,7 до 75,2%. Тем не менее лучший результат все равно фиксируется у молодежи до 29 лет, где доля достигает 79%. С другой стороны, среди респондентов 45-59 лет доля положительных ответов упала на 4,7 п. п., что стало самым большим темпом падения в сентябре. А сам абсолютный результат в 67,5% оказался наименьшим.

Во всех регионах, кроме Горно-Бадахшанской автономной области, фиксируется снижение доли жителей, ожидающих улучшения личного материального положения в горизонте 12 месяцев. Вышеуказанный регион показал долю положительных ответов в 72,9% против 65,4% - в августе. Наибольший показатель в 78,4% наблюдается в Согдийской области. И в то же время именно там произошло наибольшее падение показателя за месяц. Хуже остальных продолжают отвечать жители Душанбе, где доля положительных ответов достигла 66,3%.

Условия для крупных покупок сильно улучшились за последний год
Субиндекс, касающийся вопроса благоприятности текущих условий для крупных покупок и расходов, в сентябре вырос на 14,6 пункта в сравнении с прошлогодним сентябрем, достигнув 95,1 пункта. Этот показатель является вторым наивысшим в этом году после июльского рекорда. 45,6% респондентов дали положительные ответы, тогда как в прошлом году таких было 39,7%.

В разрезе возрастных групп наибольший рост наблюдается среди старшего поколения от 60 лет. Если в 2023 году доля оптимистов среди его представителей достигала 39,2%, то в этом году она составила 49,9%, что является лучшим результатом среди всех возрастных групп. В целом же рост показали все возрастные группы, но у молодежи до 29 лет он оказался небольшим, в 1,5 п. п., тогда как у людей среднего возраста рост доли составил 7,7-7,8 п. п. Худший результат в 42,7% фиксируется у респондентов 45-59 лет.

В разрезе регионов улучшение за последний год наблюдаются везде, кроме Горно-Бадахшанской автономной области, где доля оптимистов упала с 53,1% в 2023 году до 45,3% - на момент последнего исследования. А вот наибольший рост произошел в районах республиканского подчинения, где 42,4% респондентов считают, что текущие условия благоприятны для крупных покупок (28,5% - в 2023 году). Тем не менее этот показатель все равно оказался наихудшим среди всех регионов, а лидером сентября стала Согдийская область.


Инфляционные ожидания заметно выросли
Инфляционные оценки таджикистанцев в сентябре показали небольшой рост после резкого увеличения в августе. Доля респондентов, отметивших сильный рост цен за последний месяц, незначительно упала с 27,4 до 27,3%. В горизонте последних 12 месяцев доля тех, кто ощутил более быстрый рост цен, выросла с 29,7 до 31,2%, что стало самым высоким показателем в этом году. Инфляционные ожидания жителей Таджикистана показали куда более значительный рост в сравнении с августом. 12% жителей ждут очень сильного роста цен в ближайший месяц, тогда как в августе таких было 9,7%. А в горизонте следующих 12 месяцев доля пессимистов выросла с 10,2 до 14,4%.

Официальные данные за сентябрь еще не были опубликованы, но годовая инфляция в августе ускорилась с 3,4 до 3,6%, что, вероятно, и стало причиной резкого роста инфляционных оценок в августе. Среди отдельных товаров жителей Таджикистана продолжают сильно беспокоить цены на мясо и птицу. За последний месяц доля людей, заметивших сильный рост цен на эту категорию, выросла с 45,1 до рекордных за все время исследования 50,8%. А вот по остальным продуктам питания уровень беспокойства продолжает снижаться. По муке этот показатель упал с 33,4 до 30,7%, а по растительному маслу - с 28,3 до 25,1%. Отметим, что топ-4 наименований наряду с овощами и фруктами остается неизменным. Согласно официальной статистике, в августе цены на мясо и мясную продукцию выросли на 1,2% м/м, а отдельно по говядине - на 2,7% м/м. Таким образом, стоимость мяса ежемесячно растет весь 2024 год. Фрукты в августе сезонно подешевели на 7,9% м/м, тогда как овощи за месяц подорожали на 1,3%.


Девальвационные ожидания незначительно снизились
Девальвационные ожидания в Таджикистане в сентябре немного снизились и продолжают находиться возле средних значений предыдущих 11 месяцев. Курс доллара по отношению к сомони в сентябре упал на 0,1% после небольшой паузы в августе. Доля тех, кто ждет ослабления нацвалюты в течение месяца, упала с 17,2 до 15,8%. А в горизонте одного года ослабления ждут 24,5% населения страны (24,4% - в августе).

Выводы

Сентябрь 2024 года оказался по большей части негативным для стран Центральной Азии. Только в Казахстане фиксируется небольшой рост индекса потребительской уверенности (CCI) после снижения в августе. Тем не менее он не полностью восстановился, но все еще находится выше нейтральной границы в 100 пунктов. При этом отметим сильное улучшение прогнозов жителей по изменениям в экономической ситуации. Хотя, с другой стороны, также произошло заметное падение оценок благоприятности условий для крупных покупок. В Кыргызстане в сентябре произошло падение индекса потребительской уверенности после шести месяцев роста подряд и достижения новых рекордов. И все же снижение не было катастрофичным, и по большей части оценки и прогнозы жителей остались примерно на тех же уровнях. Тем не менее наиболее заметное снижение также произошло по оценке благоприятности условий для крупных покупок, которая остаётся наибольшей во всей Центральной Азии. К тому же в сравнении с сентябрем 2023 года CCI все еще показывает существенный рост почти на 13 пунктов.

У регионального лидера по индексу потребительской уверенности - Таджикистана - второй месяц подряд происходит небольшое снижение. В этот раз темп падения оказался еще меньше, да и сам показатель индекса является третьим самым высоким в этом году. Основное снижение произошло по части прогнозов как личного материального положения, так и экономики. Тем не менее показатели упавших субиндексов все равно самые высокие в Центральной Азии, и подавляющее большинство жителей выражают оптимизм. Да и в сравнении с прошлым годом CCI в Таджикистане показывает рост на 6,3 пункта. Также негативная динамика индекса была зафиксирована и в Узбекистане после двух месяцев восстановления подряд. Индекс при этом оказался немного выше июльского значения, а падение произошло из-за обратного снижения оценок благоприятности условий для крупных покупок после рекордного показателя в августе. Также заметно снизились оценки изменений в экономической ситуации. Отметим, что Узбекистан оказался единственной страной, у которой индекс относительно сентября 2023 года снизился на 2,7 пункта.

Динамика инфляционных оценок и ожиданий в сентябре оказалась негативной по всему региону. После резкого августовского роста инфляционных оценок и ожиданий в Таджикистане и Узбекистане в сентябре заданная тенденция по большей части продолжилась. В Таджикистане особенно заметно повышение инфляционных ожиданий, которые достигли максимума этого года. В Узбекистане же выросли инфляционные оценки - в горизонте прошедших 12 месяцев они достигли рекорда за все время исследования. Однако инфляционные ожидания немного снизились, и Узбекистан стал единственной страной в регионе, где произошло подобное снижение. А в Казахстане инфляционные ожидания заметно выросли, достигнув самых высоких значений в 2024 году. В Кыргызстане ситуация с инфляционными ожиданиями схожая, хотя их рост оказался не таким большим, как в Казахстане. Также отметим, что в Кыргызстане существенно выросла доля тех, кто отмечает сильный рост цен за последние месяц и год. В целом по региону продолжает наблюдаться обеспокоенность населения касательно увеличения цен на мясо и птицу. В большей степени она выражена в Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане, где достигла многомесячных рекордов.

Девальвационные ожидания в странах Центральной Азии в целом остались на прежних уровнях. Однако отметим резкий рост девальвационных ожиданий в Узбекистане, который сильно выделяется среди других стран. После достижения рекордно низких девальвационных ожиданий в августе доля ждущих ослабления сума увеличилась на 9-10 п. п. Хотя показатели все равно оказались меньше, чем в сентябре 2023 года. В Казахстане минимальное укрепление тенге в сентябре, вероятно, и привело к небольшому снижению девальвационных ожиданий, которые до этого росли четыре месяца подряд на фоне такой же динамики обменного курса. В Таджикистане девальвационные ожидания тоже в целом немного упали и находятся в пределах средних значений за последние 11 месяцев. В Кыргызстане же ситуация с девальвационными ожиданиями также остается спокойной и стабильной. В обоих временных горизонтах был обновлен новый минимум за все время исследования. То есть никогда еще такое малое количество респондентов не ждало роста обменного курса в Кыргызстане через месяц или год.

Пятнадцатая волна исследования потребительской уверенности населения четырех стран Центральной Азии показала увеличение общего пессимизма практически по всему региону. Сразу в трех странах произошло снижение потребительской уверенности. Хотя необходимо отметить, что снижение было не таким большим. Снижение индекса в Кыргызстане было вполне ожидаемо после беспрерывного роста в течение полугода. А вот в Узбекистане потребительская уверенность так и не восстановилась после резкого падения весной. И даже небольшое восстановление в июле - августе было прервано в сентябре. В Таджикистане, несмотря на небольшое падение потребительской уверенности, все довольно стабильно и подавляющее большинство жителей излучает оптимизм. Казахстан же оказался единственной страной, показавшей рост в сентябре, хотя его темп был незначительным и лишь частично компенсировал августовское падение. Важным событием этой волны исследования стало почти повсеместное увеличение инфляционных оценок и ожиданий населения. Почти во всех странах так или иначе фиксируется рост этих параметров второй месяц подряд, в том числе продолжается сильная обеспокоенность большинства жителей в вопросе роста цен на мясо и птицу. В итоге сентябрь однозначно можно назвать негативным для Центральной Азии из-за ухудшения потребительской уверенности и инфляционных настроений. Отметим, что в сравнении с 2023 годом потребительская уверенность показала рост во всех странах, кроме Узбекистана.

Автор: Данияр Оразбаев, аналитик Freedom Finance Global
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

12.10.2024, 00:41 14186

Количество ДТП в Казахстане увеличилось вдвое. Усиливают беспредел на дорогах мопеды и самокаты

При этом поступления премий по добровольному имущественному автострахованию заметно сократились
Количество ДТП в Казахстане увеличилось вдвое. Усиливают беспредел на дорогах мопеды и самокаты
Фото: Depositphotos
Объем поступлений страховых премий по добровольному имущественному страхованию автотранспорта в Казахстане за январь-август текущего года составил 67,9 млрд тенге - на 10,1% меньше, чем за аналогичный период 2023-го. Примечательно, что годом ранее объем поступлений премий по КАСКО показывал рост сразу в 2,4 раза, сообщает finprom.kz.

Отношение выплат к премиям на рынке добровольного страхования автотранспорта за год значительно увеличилось: с 18,7% за январь-август 2023-го до 27,8% за январь-август 2024 года. Несмотря на значительный рост этого показателя, он все еще меньше, чем за аналогичные периоды 2021-го и 2022-го.

Фото: finprom.kz.

Удельный вес премий по КАСКО среди всех премий по добровольному имущественному страхованию за последние два года существенно вырос. Если в январе-августе 2022 года их доля составляла 13,1%, то в 2023-м она увеличилась до 22,8%, а в 2024 году сократилась до 19,3%.

Доля КАСКО в целом на рынке страхования за январь-август 2024 года составила 6,3%, в то время как годом ранее она достигала 9,7%.

Фото: finprom.kz.

В отличие от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, где виновник ДТП возмещает ущерб владельцу пострадавшего автомобиля, добровольное страхование защищает личное авто обладателя полиса вне зависимости от того, кто виновен в ДТП. Это особенно актуально на фоне роста количества электросамокатов и мопедов на казахстанских дорогах, которые вряд ли имеют страховку ГПО. Только в Алматы за 12 месяцев 2023-го было зарегистрировано 617 ДТП с участием мопедов и самокатов, а в 2024 году уже зафиксировали 743 ДТП с участием мопедов и 103 ДТП с участием самокатов.

Фото: finprom.kz.

В целом количество ДТП за год увеличилось почти вдвое, до 15,9 тысячи за январь-август 2024 года. Водители мопедов стали виновниками 689 ДТП, водители малых электрических транспортных средств - 91 ДТП, водители электросамокатов - 41 ДТП. Наиболее распространенными видами ДТП были наезд на пешехода, лобовое столкновение и опрокидывание транспортного средства.

Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ДТПРКРост
26.09.2024, 16:11 37586

В ВОЗ заявили о резком росте проблемного использования социальных сетей подростками

Это вызывает острую обеспокоенность по поводу влияния цифровых технологий на психическое здоровье и благополучие молодежи
В ВОЗ заявили о резком росте проблемного использования социальных сетей подростками
Фото: unsplash.com
По данным исследования "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья" (HBSC), в 2022 году было опрошено почти 280 000 молодых людей в возрасте 11, 13 и 15 лет в 44 странах и регионах Европы, Центральной Азии и Канады. Рост проблемного использования социальных сетей этих регионах увеличился с 7% в 2018 году до 11% в 2022 году. Это вызывает острую обеспокоенность по поводу влияния цифровых технологий на психическое здоровье и благополучие молодежи, сообщили в пресс-службе Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК.

Проблемное использование социальных сетей определяется экспертами, как модель поведения, характеризующаяся симптомами, сходными с зависимостью. К ним относятся неспособность контролировать использование социальных сетей, недовольство, когда социальными сетями нельзя пользоваться, пренебрежение другими видами деятельности в пользу социальных сетей и негативные последствия в повседневной жизни из-за чрезмерного использования.

В Казахстане, согласно результатам исследования, который провел Национальный центр общественного здравоохранения МЗ РК при поддержке Странового офиса ВОЗ:

● Более 1 из 10 подростков (12%) проявляли признаки проблемного поведения в социальных сетях, пытаясь контролировать их использование и испытывая негативные последствия. Девочки сообщили о более высоком уровне проблемного использования социальных сетей, чем мальчики (14% против 10%).

● Более трети (36%) молодых людей сообщили о постоянном контакте с друзьями в Интернете.

Рост числа проблемных пользователей социальных сетей среди подростков вызывает серьезную обеспокоенность по поводу потенциального воздействия на молодежь. Предыдущее исследование показало, что проблемные пользователи социальных сетей также сообщали о более низком психическом и социальном благополучии и более высоком уровне употребления психоактивных веществ по сравнению с пользователями, не испытывающими проблем, и теми, кто их не употребляет.

Эта тенденция, если она сохранится, может иметь далеко идущие последствия для развития подростков и их здоровья в долгосрочной перспективе. Более того, проблемное использование социальных сетей связано с недосыпанием и более поздним отходом ко сну, что потенциально влияет на общее состояние здоровья подростков и их успеваемость в школе.

Очевидно, что социальные сети могут оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на здоровье и благополучие подростков", - отметил д-р Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ. "Вот почему обучение цифровой грамотности так важно. Тем не менее, во многих странах она остается недостаточной, а там, где она доступна, зачастую не успевают за молодыми людьми и быстро развивающимися технологиями. Мы видим последствия этого разрыва, и, скорее всего, они будут еще хуже, если правительства, органы здравоохранения, учителя и родители не осознают первопричины сложившейся ситуации и не предпримут шаги для ее исправления".


Положительные аспекты использования социальных сетей

Хотя в отчете подчеркиваются риски, в нем также подчеркиваются преимущества ответственного использования социальных сетей. Подростки, которые активно, но без проблем пользуются ими, сообщили о более сильной поддержке сверстников и социальных связях.

Молодежь надо научить безопасно ориентироваться в Интернет пространстве, чтобы они получили максимальную пользу без рисков для своего психического и социального комфорта", - сообщает Салтанат Назарова, заместитель Председателя Правления Национального Центра общественного здравоохранения МЗ РК.


Целенаправленные вмешательства

Европейское региональное бюро ВОЗ, охватывающее Европу и Центральную Азию, призывает политиков, работников образования и здравоохранения уделять приоритетное внимание цифровому благополучию подростков, используя следующие конкретные призывы к действию:

● Внедрение в школах научно-обоснованных программ, охватывающие ответственное использование социальных сетей, безопасность в Интернете, навыки критического мышления.

● Расширение услуг в области охраны психического здоровья: обеспечение доступа к конфиденциальным, беспристрастным и доступным услугам в области охраны психического здоровья, которые могут решить проблемы, возникающие в результате проблемного использования цифровых технологий.

● Продвижение открытого диалога: поощрение разговоров в семьях о безопасном использовании Интернета в обществе, чтобы снизить стигматизацию и повысить осведомленность.

● Обеспечение подотчетности соц сетей: убедитесь, что платформы социальных сетей соблюдают возрастные ограничения, и необходима нормативная база, поощряющаяяя ответственное создание цифровых инструментов для молодых пользователей.

С полным отчетом можно ознакомиться по ссылке.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СоцсетиПодросткиВОЗ
19.09.2024, 17:57 50636

"Лаборатория Касперского" провела исследование по детской онлайн-безопасности

Защитить ребенка, не устанавливая за ним тотальный контроль, помогают специальные программы для родителей
"Лаборатория Касперского" провела исследование по детской онлайн-безопасности
Международная компания "Лаборатория Касперского" провела исследование по детской онлайн-безопасности, в котором проанализировала ряд рисков для детей в киберпространстве, сообщили в компании.

Каждый пятый родитель не знает, какая информация опубликована в соцсетях у ребенка
.
Примерно каждый пятый (19%) родитель в Казахстане не знает, какая информация есть в открытом доступе на личной странице его ребенка в соцсетях. Таковы результаты исследования "Лаборатории Касперского". Эксперты компании отмечают, что с детьми важно обсуждать правила безопасности в Сети, в том числе рассказывать о рисках овершеринга - то есть излишней публикации данных о себе в Сети.

Как рано дети начинают пользоваться соцсетями. Более половины опрошенных сообщили, что у их ребенка есть личная страница в соцсетях, которую он ведет самостоятельно (56%). При этом многие дети заводят аккаунты еще в дошкольном возрасте: своя страница есть у каждого седьмого ребенка 4-6 лет (14%). И чем старше дети, тем активнее они начинают пользоваться соцсетями. Среди детей в возрасте 7-11 лет личная страница есть почти у половины (44%), 12-15 лет - уже у 78%, 16-18 лет - у 84%.


Что публикуют дети. По словам родителей, которые знают о публикациях детей, у каждого второго ребенка на странице есть личные фотографии (49%), при этом у некоторых опубликованы фотографии, на которых видно обстановку квартиры (9%). У каждого четвертого ребенка указан номер мобильного телефона (24%).

Также многие дети публикуют информацию о хобби и увлечениях (51%), уточняют возраст (30%), номер школы (11%), имена родственников (8%), свою геолокацию (7%), домашний адрес (6%).

Какими соцсетями пользуются. Самая популярная соцсеть у детей в Казахстане - TikTok, сервис для создания и просмотра коротких видео. Ею пользуется большинство детей опрошенных родителей (74%). В числе самых востребованных соцсетей также YouTube (59%), Instagram (57%) и "ВКонтакте" (19%).

Многие дети используют соцсети не только для общения и досуга, но и для самовыражения. Им важно делиться яркими моментами из своей жизни, в том числе фото и видео. Однако ребенок не всегда задумывается о рисках, с которыми он может столкнуться в Сети. Если в открытом доступе есть много личной информации, ее могут использовать злоумышленники, например, в целях мошенничества или шантажа. Поэтому родителям необходимо рассказывать детям о правилах безопасности в Сети и объяснять, зачем нужны те или иные меры предосторожности. Дополнительно защитить ребенка, не устанавливая за ним тотальный контроль, помогают специальные программы для родителей, такие как Kaspersky Safe Kids. Например, приложение пришлет уведомление, если к ребенку в соцсети добавится пользователь с большой разницей в возрасте", - сообщил руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.



Чтобы защитить ребенка в Сети, эксперты "Лаборатории Касперского" рекомендуют:

  • рассказывать детям о ключевых понятиях в области информационной безопасности, учить их, как противостоять онлайн-угрозам и распознавать уловки мошенников. В этом может помочь Азбука кибербезопасности от экспертов "Лаборатории Касперского";
  • объяснять, почему важно использовать сложные и уникальные пароли, а также двухфакторную аутентификацию;
  • помочь ребенку с настройками конфиденциальности - например, ограничить круг лиц, которые могут писать ему в личные сообщения или приглашать его в группы;
  • установить надежное защитное решение, которое не позволит скачать вредоносное ПО или перейти по фишинговой ссылке, такое как Kaspersky Premium. В 2024 году оно получило наивысшую оценку по итогам антифишингового теста AV-Comparatives. В течение же 2023 года решения "Лаборатории Касперского" принимали участие в 100 независимых тестированиях защитных технологий по различным параметрам, в том числе 93 раза заняли первые места.

Каждый двадцатый родитель в Казахстане знает как минимум об одном случае, когда его ребенок участвовал в травле

В рамках исследования "Лаборатории Касперского" родителей в Казахстане спросили, известно ли им о случаях, когда их ребенок участвовал в травле других детей в интернете, или кибербуллинге. В частности, 5% признались, что такое было как минимум один раз, а 3% сообщили, что их ребенок или его друзья создавали для этого группы в соцсетях. При этом масштаб проблемы может быть гораздо серьезнее: каждый четвертый взрослый признался, что ему неизвестно, были ли такие случаи.


Чем дети занимаются в интернете. Чаще всего они заходят в Сеть для развлечения: смотрят смешные видео и мемы (62%), играют в онлайн-игры (59%), общаются с друзьями (53%), включают фильмы и сериалы либо слушают музыку (52%).

Многие используют интернет и в познавательных целях: готовятся с помощью него к учебе (39%), ищут разную информацию, например о фильмах, играх, погоде (26%), читают новости и статьи (11%).

Какие блоги интересны детям. Каждый третий ребенок смотрит или читает в интернете публикации блогеров (31%). Популярнее всего блоги, посвященные видеоиграм, фильмам и мультфильмам (по 55%), хобби и увлечениям (48%), музыке (46%), а также челленджам, когда блогер выполняет какие-то задания (45%).

Около четверти детей интересуются компьютерами и технологиями (26%), распаковкой товаров (25%), модой и красотой (24%), игрушками (21%).


Что публикуют сами дети. Многие дети проявляют в интернете собственные творческие способности. Каждый второй ребенок создает собственный контент - например, фото, видео, рисунки, музыку (48%). Чаще всего это имеет отношение к хобби и увлечениям ребенка (52%), видеоиграм (26%), музыке (23%) и челленджам (19%).

Интернет сам по себе - всего лишь инструмент, который дети могут использовать как во благо, так и во вред. Он помогает познавать мир и заниматься творчеством. Однако существуют и негативные явления, такие как кибербуллинг. Дети не всегда отдают себе отчет в том, какие переживания это может принести другому человеку. С угрозами и оскорблениями справится не каждый взрослый, а юные пользователи куда более чувствительные. Иногда это даже может нанести психологическую травму. Чтобы этого избежать, родителям нужно обсуждать с ребенком, чем опасен кибербуллинг, и приучать его самому не проявлять агрессию в интернете. И объяснить, что если он столкнется с интернет-травлей, то он не должен испытывать стыд или чувство вины, и взрослые всегда окажут ему поддержку", - заявил Андрей Сиденко.



Чтобы оградить ребенка от кибербуллинга, "Лаборатория Касперского" рекомендует родителям:

  • рассказывать ребенку о правилах цифровой грамотности и этикета, а также о базовых понятиях из сферы кибербезопасности. В этом может помочь Азбука кибербезопасности от экспертов "Лаборатории Касперского";
  • предупредить о рисках овершеринга, то есть излишней публикации личных данных, фото и видео в сети. Их могут использовать в том числе для кибербуллинга или шантажа;
  • объяснить ребенку, что, если он столкнется с кибербуллингом, не нужно отвечать агрессору, вступать с ним в диалог оправдываться. Самое эффективное оружие - это безразличие, поэтому лучше не реагировать и заблокировать обидчика;
  • рассказать на примерах, что с кибербуллингом сталкиваются многие люди, в том числе мировые звезды;
  • использовать решение для родительского контроля, которое поможет защитить ребенка от онлайн-угроз и отслеживать его онлайн-активность, такое как Kaspersky Safe Kids.

Каждый десятый родитель в Казахстане терял деньги из-за ошибок детей в интернете.

По данным опроса "Лаборатории Касперского", каждый десятый родитель в Казахстане терял деньги из-за ошибок детей в Сети. Обычно это происходит из-за недостаточной цифровой грамотности, поэтому с ребенком важно обсуждать правила безопасного поведения в интернете.

Ошибки детей в Сети не всегда связаны с внешними угрозами, например онлайн-мошенничеством. Ребенок может оформить пробную платную подписку с банковской карты родителей, за которую потом продолжат списывать деньги, если вовремя ее не отменить. Или, например, добавить в корзину онлайн-магазина какие-то товары с аккаунта взрослых.

Как показал опрос, у многих детей есть доступ к сервисам, которыми пользуются родители. Причем иногда они начинают осваивать их в совсем маленьком возрасте. Например, 15% родителей сообщили, что у их детей есть доступ к онлайн-кинотеатрам. При этом 17% уточнили, что их детям всего 4-6 лет, еще 13% - 7-11 лет. Доступ к онлайн-магазинам и маркетплейсам есть у детей 14% опрошенных, из них 6% - в возрасте 4-6 лет, 11% - 7-11 лет.

Среди других платных онлайн-инструментов, к которым предоставляют доступ родители в Казахстане, такси (14%), музыкальные приложения (13%), доставка продуктов и еды из ресторанов (10%), облачные сервисы (10%).


Какие расходы несут родители. Ошибки детей в интернете порой могут нанести значительный ущерб семейному бюджету. Каждый пятый опрошенный родитель в Казахстане потерял из-за этого свыше 16 тысяч тенге: 11% - от 16 до 40 тысяч тенге, 6% - от 40 до 80 тысяч тенге, 3% - от 80 до 400 тысяч тенге, 2% - более 400 тысяч тенге.

Помимо этого, есть и регулярные расходы. На подписки для ребенка и покупку гаджетов более половины родителей потратили более 16 тысяч тенге: 7% - от 16 до 40 тысяч тенге, 19% - от 40 до 80 тысяч тенге, 24% - от 80 до 400 тысяч тенге, 4% - более 400 тысяч тенге.

В цифровом мире, как и в реальной жизни, есть свои правила безопасности. Чтобы оградить детей от угроз, важно обучать их с раннего возраста основам цифровой грамотности. Здесь можно провести аналогию с правилами дорожного движения: без регулирования на дорогах было бы очень опасно. При этом нужно рассказывать не только о распространенных угрозах, например онлайн-мошенничестве, но и прививать ребенку навыки финансовой грамотности. Например, он должен понимать, что нужно тщательно подходить к выбору платных сервисов, следить за своими подписками, стараться не совершать спонтанных покупок и не привязывать без крайней необходимости банковскую карту к каким-то сервисам", - сообщил Андрей Сиденко.


Чтобы защитить детей в Сети, "Лаборатория Касперского" рекомендует:

  • рассказывать детям о ключевых понятиях в области информационной безопасности, учить их, как противостоять онлайн-угрозам. В этом может помочь Азбука кибербезопасности от экспертов "Лаборатории Касперского";
  • объяснять, что аккаунты необходимо защищать надежными уникальными паролями, и их нельзя никому сообщать. Комбинации должны содержать не менее 12 знаков: заглавные и строчные буквы, цифры и спецсимволы;
  • приучать детей не сообщать свои личные и банковские данные без крайней необходимости и не вводить их на сомнительных ресурсах;
  • помочь ребенку настроить двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, которые это позволяют - это снижает риск взломов и утечек;
  • установить надежное защитное решение на все устройства, которыми пользуется ребенок, например Kaspersky Premium;
  • использовать специальные программы для родительского контроля, которые позволяют отслеживать онлайн-активность детей, такие как Kaspersky Safe Kids.
 
13.09.2024, 11:06 68441

В Казахстане растет число просроченных кредитов

Доля кредитов с просрочкой платежей в МФО РК за год выросла с 10,2% до 15,4%
В Казахстане растет число просроченных кредитов
Фото: Depositphotos
Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Объем просроченных кредитов в микрофинансовых организациях Казахстана стремительно растет: более половины из них - "токсичные", сообщает Finprom.

Удельный вес кредитов с просрочкой платежей в МФО РК за год вырос с 10,2% до 15,4%.

Кредитный портфель (основной долг) микрофинансовых организаций (МФО) РК на конец второго квартала 2024 года превысил 1,3 трлн тенге - на 5,6% больше, чем в предыдущем квартале, и на 19,8% больше по сравнению со вторым кварталом 2023-го.


Наибольший объем кредитования приходится на открытие и развитие бизнеса, а также на розничные товары, далее следует автокредитование. Две МФО из десятка крупнейших специализируются на микрозаймах до зарплаты. Причем одна из них - "Робокэш.кз" печально известна утечкой более 2 млн персональных данных казахстанцев в текущем году и была оштрафована за это всего на 1,8 млн тенге, что в эру цифровых технологий составило менее 1 тенге за каждого гражданина РК.

finprom.kz

Объем просроченных платежей по кредитам в МФО за год вырос со 113,5 млрд до 206,9 млрд тенге, а доля просроченных кредитов увеличилась с 10,2% до 15,4%. Кредиты с просрочкой платежей от одного до двух месяцев составили 63,1 млрд тг, а наименьший объем - 33,6 млрд тенге - пришелся на кредиты с просрочкой платежей от 2 до 3 месяцев", - говорится в информации.


Более половины всех просроченных кредитов пришлось на кредиты с просрочкой платежей более 90 дней: 109,7 млрд тенге - почти на треть больше, чем в прошлом квартале, и на 74,5% больше, чем годом ранее. Доля "токсичных" кредитов в МФО РК за год выросла с 5,6% до 8,2%.

finprom.kz

На конец второго квартала 2024 года у восьми МФО РК доля кредитов с просрочкой платежей более трех месяцев превысила 90% их кредитного портфеля. Более того, у двух МФО - "Жаңа-Қаржы" и AUA Finance - доля просроченных кредитов достигла 100%", - сообщает агентство.


Четыре МФО с критическими долями "токсичных" кредитов - CashCapital (99,2%), My Money (97,3%), Hava Finance (95,2%) и POS Credit (94,4%) - работают в сфере онлайн-кредитования.

finprom.kz

Ранее сообщалось, что казахстанцы задолжали по кредитам 738 млрд тенге. Кредиты населению составили 18,7 трлн тенге, увеличившись за июль 2024 года на 2,2%. В связи с этим в Казахстане ввели законодательные ограничения на потребительские займы и микрокредиты, которые позволят ограничить выдачу беззалоговых потребительских займов на крупные суммы.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:РККредитованиекредитыпросрочка
05.09.2024, 12:51 72726

Цены на макароны в Казахстане растут, а их производство сокращается

Заметнее всего за год подорожала лапша: сразу на 12%, вермишель и рожки выросли в цене на 3,6% и на 3,2% соответственно, а спагетти - на 2,6%
Цены на макароны в Казахстане растут, а их производство сокращается
Фото: Depositphotos
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Производство макаронных изделий в Казахстане сократилось на 5%, а цены при этом растут, сообщает Energyprom.

За январь-июль текущего года объем производства макарон, лапши, кускуса и аналогичных мучных изделий в РК составил 82,5 тыс. тонн - на 5,2% меньше, чем за аналогичный период 2023-го", - пишет агентство.


Половина объема выпуска макаронных изделий совокупно пришлась лишь на три региона - Шымкент (15,4 тыс. тонн), Северо-Казахстанскую (14,6 тыс. тонн) и Западно-Казахстанскую (11,6 тыс. тонн) области. Значительные объемы также были зафиксированы в Костанайской области и Астане: 9,8 тыс. и 9,2 тыс. тонн соответственно.

Energyprom

Казахстанские компании за январь-июнь 2024 года обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на макаронные изделия на 78%, против 82,1% годом ранее.

Energyprom

Объем производства сократился на 8,3%, до 70,2 тыс. тонн, в то время как импорт вырос сразу на 18,9%, до 19,8 тыс. тонн. Объем экспорта и реэкспорта макаронных изделий за год уменьшился на 16,3%, составив за шесть месяцев текущего года 21,2 тыс. тонн. Реализация на внутреннем рынке увеличилась лишь на 1,3%, до 68,8 тыс. тонн", - говорится в информации.


Между тем цены на макаронные изделия по итогам августа текущего года поднялись на 0,1% за месяц и на 4,6% за год.

Energyprom

Для сравнения: годом ранее наблюдался рост цен на 17,3%, а в августе 2022 года - сразу на 35,7%. Удорожание макаронных изделий за год наблюдалось в 16 из 20 регионов Казахстана. Самый заметный рост цен был отмечен в Улытауской области: сразу на 17,4%. Следом идут Восточно-Казахстанская (на 9,5%) и Абайская (на 9%) области, а также Астана (на 8,9%). Подешевели макаронные изделия с учетом уровня инфляции в четырех регионах - в Западно-Казахстанской (на 4,2%), Карагандинской (на 2,3%) и Акмолинской (на 1,6%) областях, а также в Шымкенте (на 1,1%).

Заметнее всего за год подорожала лапша: сразу на 12%. Вермишель и рожки выросли в цене на 3,6% и на 3,2% соответственно, а спагетти - на 2,6%. В июле текущего года в среднем по РК рожки продавались по 587 тенге за кг, вермишель - по 617 тенге, лапша - по 1,4 тыс. тенге. Для сравнения: пять лет назад стоимость килограмма рожек составляла 273,5 тенге, вермишели - 277,6 тенге, а лапши - 614,9 тенге.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:РКПроизводствоценымакароны
21.08.2024, 13:43 90966

Прогнозы аналитиков по инфляции и ВВП в 2025 и 2026 годах опубликовал Нацбанк

Прогнозы аналитиков по инфляции и ВВП в 2025 и 2026 годах опубликовал Нацбанк
Фото: Depositphotos

Национальный банк Казахстана опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества.

Ключевыми параметрами опроса являются цена на нефть марки Brent, рост экономики Казахстана, инфляция, базовая ставка, экспорт и импорт товаров и услуг, а также курс национальной валюты.

"В августе текущего года сценарные условия по цене на нефть не претерпели существенных изменений. По медианным ожиданиям респондентов, цена на нефть марки Brent в 2024 году сложится на уровне 83,5 доллара США за баррель (ранее - 83,7 доллара). Ожидания на 2025 и 2026 годы сохранены на уровне 80 долларов за баррель", - сообщается в исследовании.

Пересмотрены прогнозы по росту экономики Казахстана для 2024 и 2026 годов. Он ожидается на уровне 4% (ранее - 4,1%) и 4,4% (4,5%). На 2025 год по-прежнему ожидается рост на уровне 5%.

Инфляция в 2024 и 2026 годах ожидается на уровне 8% и 6%. Прогноз на 2025 год незначительно ухудшен с 6,8% до 6,9%.

Ожидания аналитиков по уровню базовой ставки на 2025 год были пересмотрены с 11% до 11,9%. Медианные значения прогнозов базовой ставки на 2024 незначительно повышены до 14,5%. Оценки на 2026 год не претерпели изменений.

"В опросе приняли участие 14 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. В число респондентов входят профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства", - уточнили в Нацбанке.

Важно отметить, что макроэкономический опрос не содержит прогнозы Национального Банка. Он представляет собой обзор независимого мнения, оценок и ожиданий профессиональных участников рынка по развитию ситуации на внутреннем и мировом рынках.

Ранее сообщалось, что при инфляции 8,6% прожиточный минимум в Казахстане вырос на 4,6% за год. В то же время расходы казахстанских семей на коммунальные услуги, содержание жилья и ремонт выросли на 11% за год.


Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:КазахстанИнфляцияпрогнозНацбанк
07.08.2024, 12:22 110391

При инфляции 8,6% прожиточный минимум в Казахстане вырос всего на 4,6% за год

Женщинам и девочкам традиционно "полагается" намного меньше, чем представителям мужского пола
При инфляции 8,6% прожиточный минимум в Казахстане вырос всего на 4,6% за год
Фото: Depositphotos
В июле текущего года прожиточный минимум в Казахстане составил 51,7 тысячи тенге - на 4,6% больше, чем годом ранее. Это невысокий рост в сравнении с предыдущими годами, сообщает finprom.kz.

Для сравнения: в июле прошлого года показатель составлял 49,5 тысячи тенге, а годовой рост - сразу 10,5%. Детальнее показатели прошлых лет можно посмотреть в графике.


В региональном разрезе наибольшая величина прожиточного минимума традиционно была зафиксирована в Мангистауской области: 63,5 тысячи тенге - на 2,1% больше, чем в июле прошлого года.

В пятерке регионов-лидеров также оказались Астана (56,9 тысячи тенге, плюс 0,8% за год), Восточно-Казахстанская область (55,1 тысячи тенге, плюс 5%), Алматы (54,9 тысячи тенге, плюс 7,3%) и Улытауская область (52,6 тысячи тенге, плюс 6,6%).

Наименьшая величина прожиточного минимума была отмечена в Туркестанской (45,2 тысячи тенге), Кызылординской (46,2 тысячи тенге) и Актюбинской (47 тысяч тенге) областях.

Наибольший годовой рост прожиточного минимума наблюдался в Алматы (на 7,3%, до 54,9 тысячи тенге), а наименьший - в Астане (на 0,8%, до 56,9 тысячи тенге).

Министерство труда и социальной защиты населения РК планирует пересмотреть механизм уровня прожиточного минимума, который сейчас рассчитывается исходя из стоимости корзины потребителя, сообщает inbusiness.kz. В 2025 году методику расчета прожиточного минимума хотят привязать к уровню медианного дохода.


В разрезе возрастов наименьшая величина прожиточного минимума среди граждан мужского пола была зафиксирована для детей в возрасте от 0,5 до 1 года: 34,5 тысячи тенге - на 6,2% больше, чем годом ранее. Наибольший показатель был зарегистрирован для подростков в возрасте 14-17 лет: 65,4 тысячи тенге, плюс 4,5% за год.

Схожая ситуация наблюдалась среди девочек и женщин, однако наименьшая величина прожиточного минимума, установленная для малышек в возрасте от 0,5 до 1 года, составила лишь 32,4 тысячи тенге (плюс 6,2% за год), а наибольшая - для девочек в возрасте 14-17 лет - всего 50,1 тысячи тенге (плюс 4,5%).

Прожиточный минимум для мальчиков и мужчин во всех возрастных категориях традиционно заметно превосходит показатели для девочек и женщин. Наибольшая разница заметна среди подростков в возрасте 14-17 лет (сразу на 30,5%), наименьшая - среди малышей от 1 до 3 лет (1,5%). Более подробные данные приведены в таблице.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

26.07.2024, 11:40 144901

Сервис не по карману: платные услуги в Казахстане дорожают быстрее продуктов питания

Объем оказанных услуг за первый квартал 2024 года составил 2,8 трлн тенге
Сервис не по карману: платные услуги в Казахстане дорожают быстрее продуктов питания
Фото: Depositphotos
Платные услуги в Казахстане дорожают быстрее, чем продукты питания и непродовольственные товары. По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в июне текущего года повышение цен на услуги в годовом выражении достигло 13,8%. Это выше, чем общая потребительская инфляция, которая в середине года составляла 8,4%. Цены на продовольственные товары за этот период выросли всего на 5,4%, на непродовольственные товары - на 7,4%, сообщает finprom.kz.

Еще год назад ситуация была совершенно иной: товары дорожали быстрее услуг. В целом динамика индекса потребительских цен за последний год шла на спад. То есть товары продолжали дорожать, но уже не так сильно. С июня 2023-го до июня текущего года общая инфляция снизилась с 14,6% до 8,4%. Ситуация изменилась в ноябре 2023-го, когда индекс цен на платные услуги пошел в рост.

В денежном выражении ситуация выглядит так: объем оказанных услуг за первый квартал 2024 года составил 2,8 трлн тенге, с ростом к соответствующему периоду 2023-го на 26,4%. В целом за прошлый год предприниматели и организации оказали услуг населению на 12,3 трлн тенге - сразу на 30% больше, чем за 2022-й.

Фото: finprom.kz

В разных сферах удорожание услуг было различным. Условно можно разделить все виды услуг на две категории - те, что подорожали в пределах средних показателей, и те, что выросли в цене значительно сильнее. К последней группе можно отнести все коммунальные услуги: тарифы на них увеличились на 30-43% за год. Именно эта категория сильнее всего повлияла на общий индекс цен на платные услуги.

Ценники остальных групп услуг за последний год росли с более умеренным аппетитом. Аренда жилья в июне стала дороже на 11,1%, амбулаторные услуги - на 12,7%, связь - на 8%, образование - на 8,3%, отдых и развлечения - на 12,4%.

Фото: finprom.kz

Согласно результатам выборочных обследований БНС, услуги занимают почти пятую часть всех расходов казахстанских семей. В первом квартале текущего года доля платных услуг составляла 18,9%. Это самый высокий квартальный показатель с 2020-го. Более половины денежных расходов домохозяйств в январе-марте текущего года уходило на продукты (50,5%) и еще более 21% - на одежду, обувь, бытовую химию и другие непродовольственные товары.

Особенности потребительского поведения казахстанцев таковы, что именно в первом квартале семьи обычно незначительно уменьшают долю затрат на продукты и увеличивают расходы на товары и услуги. Поэтому сравним этот показатель во времени именно по первым трем месяцам. Наиболее высокой доля затрат на услуги была до пандемии (25,1%). Коронавирус изменил расклад, и люди уменьшили свои траты на развлечения, образование, сервис. Это произошло не только из-за снижения уровня доходов и экономии, но и из-за локдаунов и запретов. После падения показателя в 2020-м до 17,7% ситуация выравнивалась постепенно. Лишь в январе-марте текущего года доля расходов на услуги дошла до 18,9%. Такая тенденция вкупе с уменьшением доли трат на продукты говорит о том, что со временем казахстанцы стали иметь больше финансовых возможностей и покупать те или иные услуги, в которых раньше себе отказывали.

Фото: finprom.kz

Примечательно, что в разных регионах доля расходов семей на платные услуги может существенно отличаться. Например, в первом квартале текущего года самый высокий удельный вес затрат на услуги наблюдался у жителей Астаны и Алматы: 25,3% и 24,3% соответственно. Меньше всего денег на эту статью расходов в своем семейном бюджете предусматривали жители Улытауской (14,2%), Атырауской (14,6%) и Жетысуской (15,1%) областей. Причин такой ситуации может быть несколько. В их числе более высокий уровень доходов в мегаполисах, который позволяет выделять из семейного бюджета средства на дополнительные услуги. Также играет роль более активное развитие в мегаполисах таких социально направленных отраслей, как образование и здравоохранение и в целом возможность получить именно здесь те услуги, которые в других регионах в принципе недоступны.

Фото: finprom.kz

Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:УслугиРКРостцены

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?

      Архив опросов