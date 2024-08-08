При инфляции 8,6% прожиточный минимум в Казахстане вырос всего на 4,6% за год

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ЕАБР улучшил макроэкономический прогноз для 6 стран-участниц
Евразийский банк развития (ЕАБР) представил анализ экономического развития стран-участниц в 2024 году и прогноз основных макроэкономических показателей до конца этого года, а также на 2025-2026 годы.
Макроэкономический прогноз опубликован для шести государств-участников.
"В 2024 году ожидается следующий прирост ВВП: в Армении - 7,5%, в Беларуси - 3,4%, в Казахстане - 5%, в Кыргызстане - 5,5%, в России - 3,0% и в Таджикистане - 8,0%", - сообщает ЕАБР.
По оценкам аналитиков ЕАБР, мировая экономика продолжит расти темпами около 3% в 2024 году, во многом благодаря динамике развивающихся экономик.
"Инфляция в развитых странах снижается, но темп снижения замедлился. Это связано с нехваткой рабочей силы, а также с ростом издержек, вызванных фрагментацией мировой экономики. Следствием станет более долгий, чем ранее ожидалось, период высоких процентных ставок в США и еврозоне, что негативно скажется на росте этих экономик. В 2024 году ВВП США увеличится на 1,9% по сравнению с ростом на 2,5% в 2023 году из-за снижения потребительской активности. В еврозоне сохранятся слабые темпы экономического роста на уровне предыдущего года - около 0,5%. В то же время Китайской экономике вновь удастся преодолеть ориентир по росту в 5% за счет мер государственного стимулирования. По мнению аналитиков ЕАБР, прогноз мировой экономики не создает условий для широкого роста цен на сырьевые товары", - отмечается в макропрогнозе.
Для большинства стран-участниц ЕАБР прогноз был повышен благодаря сильным показателям начала года и продолжающемуся активному использованию внутренних источников роста.
"Стимулирующая бюджетная политика и структурные преобразования создают условия для поддержки инвестиционной и потребительской активности. Аналитики ЕАБР ожидают прирост ВВП региона операций банка на 3,4% по итогам 2024 года", - сообщают аналитики.
В Армении, Кыргызстане и Таджикистане сильный внутренний спрос и увеличение экспорта основных металлов обеспечили высокие темпы роста в начале 2024 года. Это позволило повысить прогноз экономического роста на 2024 год в этих странах: в Армении ВВП увеличится на 7,5%, в Кыргызстане - на 5,5%, в Таджикистане - на 8,0%.
"Экономика Казахстана сохранит высокие темпы роста ВВП на уровне около 5% в 2024 году. Меры правительства по диверсификации экономики Казахстана будут выполнять роль катализатора в экономике, позволяя поддерживать устойчивые темпы роста ВВП на среднесрочном горизонте", - подчеркнули эксперты.
Прогноз роста ВВП в России в этом году повышен до 3%. Аналитики ЕАБР отмечают дальнейшее расширение внутреннего спроса, поддерживаемого высоким уровнем доходов населения и бюджетным стимулированием. На прогнозном горизонте потребительская активность будет постепенно снижаться под влиянием жесткой денежно-кредитной политики.
Также до 3,4% улучшен прогноз для Беларуси.
"Аналитики ЕАБР прогнозируют дальнейшее замедление инфляционных процессов в регионе операций банка: агрегированный показатель инфляции снизится до 5,8% по итогам 2024 года с 7,2% в 2023-м. Инфляционная картина в регионе остается разнородной: в Армении сохраняется низкая инфляция, а в Кыргызстане и Таджикистане инфляция может опуститься за пределы нижней границы целевого ориентира. В то же время Россия и Казахстан продолжают испытывать повышенное инфляционное давление. Аналитики банка ожидают постепенного движения темпов роста цен к целевым ориентирам: в Армении инфляция прогнозируются на уровне 1,5% в 2024 г., в Беларуси - 6%, в Казахстане - 8,3%, в Кыргызской Республике - 4,3%, в России - 5,8%, в Таджикистане - 4,1%", - уточнили в ЕАБР.
Несмотря на снижение инфляции, сохранение инфляционных рисков в крупных экономиках региона ЕАБР будет формировать осторожное отношение регуляторов к смягчению денежно-кредитной политики. Аналитики ЕАБР ожидают, что базовая ставка в Казахстане все еще будет находиться выше 13% в конце 2024 года. Банк России перейдет к циклу снижения ставки в этом году и на конец года она опустится до 15% годовых.
Подробнее с содержанием макроэкономического прогноза можно ознакомиться на сайте ЕАБР.
Для справки
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц.
Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.
В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
Число ДТП в Казахстане увеличилось на 81%
В Казахстане количество новых машин сократилось на 15%
На 1 апреля текущего года в стране насчитывалось 5,4 млн автотранспортных средств - на 15,9% больше, чем годом ранее. Непосредственно легковых автомобилей было зарегистрировано 4,8 млн", - сообщает energyprom.kz.
На второй и третьей строчках расположились Алматинская область и Астана. Наименьшие показатели наблюдались в относительно новых регионах - Улытауской, Абайской и Жетысуской областях", - проинформировали они.
К апрелю текущего года обеспеченность населения легковыми автомобилями в личной собственности составила 22,6 авто на 100 человек, против 18,4 годом ранее. Самый высокий показатель наблюдался в Восточно-Казахстанской области: 39,1 на 100 человек. Далее расположились Алматинская, Карагандинская и Северо-Казахстанская области, а также Алматы", - сообщили аналитики.
В Казахстане цены на продукты питания выросли на 6% за год
Среди продуктов растительного происхождения фрукты и овощи в годовой динамике подорожали на 3,9%, в том числе свежие фрукты - сразу на 16,8%, переработанные и консервированные фрукты - на 3,9%, переработанные и консервированные овощи - на 7,9%. Свежие овощи, напротив, подешевели на 4,9%", - сообщает energyprom.kz.
Мясо и мясные продукты подорожали на 5,6% за год. Непосредственно мясо и птица в годовой динамике показали рост цен на 5,1%, колбасы - на 6,1%, изделия из мяса - на 7%", - проинформировали они.
В годовой динамике наибольшее удорожание продуктов питания было зафиксировано в Улытауской области: на 9,9%. В тройке регионов-антилидеров также оказались Алматы и Жетысуская область. Наименьший годовой рост цен наблюдался в Актюбинской области: на 4,4%", - добавили аналитики.
В Казахстане мясо и мясопродукты подорожали на 6% за год
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