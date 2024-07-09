Расходы казахстанских семей на коммунальные услуги, содержание жилья и ремонт выросли на 11% за год

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В первом квартале текущего года домашние хозяйства РК расходовали на коммунальные услуги, содержание жилья и ремонт в среднем 59,6 тысячи тенге, на 10,8% больше, чем в первом квартале прошлого года. Это примерно 19,9 тысячи тенге за месяц, против 17,9 тысячи тенге годом ранее, сообщает energyprom.kz





В региональном разрезе наибольшие расходы понесли жители столицы: 103,7 тысячи тенге на домохозяйство, на 6,5% больше, чем в январе-марте 2023 года, и на 73,8% больше, чем в среднем по стране.





Немалые суммы отдают также домохозяйства Алматы (79,4 тысячи тенге в квартал, или 26,5 тысячи тенге в месяц) и Карагандинской области (67,4 тысячи тенге, или 22,5 тысячи тенге). А вот меньше всего за коммунальные услуги, содержание жилья и ремонт отдают жители Абайской (38,7 тысячи тенге в среднем на домашнее хозяйство в квартал), Восточно-Казахстанской (39,6 тысячи тенге) и Атырауской (42,4 тысячи тенге) областей.





Наибольший годовой рост затрат в секторе отмечен в Жетысуской области (на 29,4%, до 44,6 тысячи тенге на семью в квартал), наименьший рост - в Шымкенте (всего на 0,7%, до 59,5 тысячи тенге).









Тем временем цены для населения на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива по итогам мая текущего года выросли на 0,9% за месяц и на 17,6% за год.





В том числе в месячной динамике цены на услуги по вывозу мусора выросли на 6,1%, стоимость электроэнергии поднялась на 1,8%, услуг по обслуживанию и ремонту жилых помещений - на 1,7%, водоотведения - на 0,2%. Стоимость содержания жилья, горячей воды и газа, транспортируемого по распределительным сетям, осталась неизменной. Стоимость холодной воды даже немного снизилась (на 0,3%), как и отопления (на 0,4%).





В годовой динамике цены на услуги по водоотведению выросли сразу на 43,9%, холодная вода подорожала на 35,9%, горячая вода - на 35%, отопление - на 33%, электроэнергия - на 31,4%, вывоз мусора - на 31,2%, услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений - на 10,8%, содержание жилья - на 10,1%, газ, транспортируемый по распределительным сетям - на 9,1%.









В региональном разрезе в месячной динамике цены на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли сильнее всего в Костанайской области (на 2,9%), Астане (на 2,7%) и Алматы (1,3%). Наименьший месячный рост отмечен в Акмолинской и Улытауской областях (на 0,1% в каждой), а в двух регионах страны - Алматинской и Кызылординской областях цены остались на прежнем уровне. В трех областях цены снизились: в Актюбинской - на 0,7%, в Павлодарской - на 0,2%, в Туркестанской - на 0,1%.





В годовой динамике сильнее всего рост цен ощутили жители Атырауской (на 33,4%), Актюбинской (на 27,3%) и Павлодарской (на 26,2%) областей. Наименьший годовой рост цен в секторе отмечен в Улытауской (на 5,7%), Кызылординской (на 9,8%) и Туркестанской (на 12,1%) областях.









В 2023 году среди опрошенных насчет благоустройства жилья 11,7 тысячи домашних хозяйств РК у 100% семей имелся доступ к электроэнергии. В сфере газоснабжения у 53,2% семей имелся сетевой газ, у 28,2% - сжиженный газ. Тем временем в сфере отопления у 56% семей в домах было центральное отопление, у 18,3% семей - автономное отопление на твердом топливе, у 26,1% семей - на газе, у 0,2% - на жидком топливе и у 0,2% - на электричестве.





По водоснабжению у 85,5% населения имелся водопровод в доме, у 13,2% - водопровод вне дома, у 9,2% - колодец, колонка или идентичный источник водоснабжения, у 1,1% - привозная вода. Центральная канализация была проведена в дома лишь 60,4% семей, против 58,6% годом ранее.





Ванна была установлена у 64,2% домохозяйств страны, душ - у 16%, баня, сауна - у 27,2%. Центральное горячее водоснабжение наблюдалось только у 45,9% семей, горячее водоснабжение от индивидуальных водонагревателей - у 52,2%. Мусоропровод был лишь у 1,7% населения, а в целом услугами по сбору мусора и его вывозом были обеспечены 86,5% семей.









Напомним, на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сколько процентов вашего бюджета вы тратите на продукты питания и оплату коммунальных услуг?" Подавляющее большинство респондентов ответили, что тратят на продукты питания и оплату коммунальных услуг от 50% до 70% семейного бюджета.





24% участников опроса ответили: "Более 80%"; 55% выбрали ответ: "От 50% до 70%"; 13% - "От 30% до 50%"; 4% - "Менее 30%"; 1% участников опроса выбрали ответ: "Мы не тратимся на еду и коммуналку"; 3% - "Мне все равно".