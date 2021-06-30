Ревакцинация от COVID-19. Что нужно знать

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Прививки от коронавируса придется делать повторно, чтобы обновить иммунитет. Об этом говорят и создатели вакцин, и исследователи вируса. Пока Минздрав разрабатывает рекомендации и порядок повторной вакцинации, мы отвечаем на главные вопросы тех, кто уже успел привиться, пишет ТАСС .

Кому и как часто нужно ревакцинироваться?

Оптимальным стоит считать срок полгода и более, — отвечает руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов. — Если антитела после прививки не обнаруживаются, а полгода еще не прошло, то через два-три месяца можно вакцинироваться, вреда в этом не будет".

Тот же срок назвал и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. При этом, по его словам, когда ситуация с заболеваниями станет менее острой, повторные прививки можно будет делать раз в год. Он также подчеркнул, что регулярно проверять уровень антител для этого необязательно: "Именно задача по ревакцинации в установленные сроки является более оптимальной".

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США также не советует ориентироваться на тесты для оценки состояния иммунитета. Во-первых, нет достаточных данных о точности существующих тестов. Во-вторых, нет понимания того, какое именно количество антител считать достаточным для защиты. Наконец, наличие антител — важный, но не единственный показатель иммунитета.

А кто-нибудь уже прививался повторно? Какие результаты?

О повторных прививках от коронавируса вакциной "Спутник V" сообщал в апреле один из разработчиков вакцины Денис Логунов. "Если мы ревакцинируем людей через четыре — шесть месяцев, а такие случаи на сотрудниках уже были, и в гражданском обороте, то мы имеем очень хорошие отклики", — отметил он.

Ранее некоторые специалисты и чиновники предполагали, что вакцину от центра Гамалеи нельзя будет применять повторно из-за особенностей технологии. При инъекции "Спутником V" в организм попадает модифицированный аденовирус, который проникает в клетки и заставляет их производить белок нового коронавируса, чтобы вызвать выработку нужных антител. Но организм может создать антитела и против аденовируса. Теоретически их может быть достаточно, чтобы сделать повторную прививку бесполезной.

Но, по словам Дениса Логунова, при повторной вакцинации через четыре — шесть месяцев титры антител против коронавируса у людей были даже выше, чем в первый раз. "Нет никаких проблем с аденовирусными векторами", — добавил он. А директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что данные российских и зарубежных исследований показали, что уже существующий у людей иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после иммунизации вакцинами, созданными на основе аденовирусных векторов (в том числе и "Спутника V"). "Было показано, что ревакцинация через шесть месяцев после первичной однократной вакцинации позволяет бустировать антительный ответ у 100% добровольцев, несмотря на наличие или отсутствие предыммунитета к аденовирусному вектору", — пояснил он.

Защитит ли ревакцинация от новых мутаций коронавируса?

Это главный вопрос, на который пока нет ответа. Новый всплеск заболеваний в России предположительно связан с вариантом Дельта, зародившимся в Индии. Хотя вакцины все еще эффективны против него, их защита действует хуже. Впрочем, Александр Гинцбург утверждает, что "Спутник V" все равно защищает "от всех на сегодняшний день известных штаммов, начиная от британского и кончая, соответственно, штаммом Дельта — индийским штаммом".

Даже если ревакцинация пройдет не очень успешно и защита окажется менее эффективной, она все равно защитит большинство привитых, — делится мнением Александр Семенов. — Для тех редких индивидуумов, которых она не защитит, вакцинация в любом случае облегчит течение инфекции, и такие люди точно не умрут".

Семенов также добавил, что рано или поздно вакцины будут дорабатываться. "Мы внимательно следим за изменениями его антигенных свойств. Все вакцины в мире дорабатываются постоянно, по мере того как эволюционирует возбудитель". В то же время, создатели "Спутника V" сообщали, что пока не планируют дорабатывать вакцину.

Важно помнить, что неуязвимые штаммы никогда не появятся, если мы быстро приобретем защиту от коронавируса, а ее проще всего сформировать с помощью массовой вакцинации", — напомнил Александр Семенов.

Имеет ли значение, какой вакциной был привит человек в первый раз, для последующей ревакцинации?

По мнению Александра Семенова, это неважно, поскольку все вакцины в любом случае создают защиту к одному и тому же вирусу. Научных данных о взаимодействии разных вакцин немного, хотя этот вопрос изучается. Например, ученые из Университета Саара установили, что у людей, получивших первую прививку вакциной AstraZeneca, а вторую — BioNTech/Pfizer, иммунный ответ был гораздо выше, чем у пациентов, дважды привившихся одной и той же вакциной. Исследования о взаимодействии российских вакцин не публиковались.

Пока известно, что повторная вакцинация от коронавируса для привитых "Спутником V" будет проводиться первым компонентом вакцины. Об этом упомянул в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. "Будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии", — написал мэр.

О возможности повторно привиться "Эпиваккороной" сообщал генеральный директор центра "Вектор" Ренат Максютов. Директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов также утверждал, что нет никаких препятствий для повторной прививки вакциной "Ковивак": "Все вакцины, основанные на платформе инактивированной вакцины, возможно сделать повторно".

Если человек заболел COVID-19 уже после прививки, как ему быть в этом случае?

В этом случае срок тот же: полгода, но уже начиная с момента выздоровления. "Даже если человек заболел до того, как вакцина успела подействовать, ревакцинация просто подстегнет иммунный ответ к конкретным консервативным участкам молекул вируса, который имеет жизненно важное значение, — подчеркнул Александр Семенов. — Прививка потренирует его иммунитет".

В любом случае эксперт советует проконсультироваться с врачом перед принятием решения.

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