Русские в Казахстане: численность населения, иммиграция и эмиграция

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Куда уезжают из РК и откуда чаще всего прибывают граждане русской национальности?

В начале текущего года в стране проживало 3,4 млн русских - на 1,4% меньше, чем годом ранее, сообщает finprom.kz

В региональном разрезе наибольшая численность русского населения была зафиксирована в Восточно-Казахстанской области: 469,7 тысячи человек, минус 2% за год. На второй и третьей строчках расположились Карагандинская область и Алматы: 469,2 тысячи и 458,9 тысячи человек соответственно.

Меньше всего русских проживало в Кызылординской области: 14,1 тысячи человек - на 1,8% меньше, чем год назад.





По итогам первого полугодия в Казахстан прибыло 1,3 тысячи русских - на 5% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе больше всего прибывших поселилось в Алматы: 339 человек, плюс 61,4% за год. В тройку лидирующих регионов также вошли Северо-Казахстанская (152 человека) и Костанайская (143 человека) области. Меньше всего людей русской национальности поселилось в Кызылординской области: всего 3 человека.

В то же время численность выбывших из страны русских сократилась на значительные 15% за год, до 8,1 тысячи человек. Большинство выбыло из Восточно-Казахстанской (1,2 тысячи человек), Карагандинской (1 тысяча человек) и Павлодарской (989 человек) областей.





По итогам первого полугодия больше всего граждан русской национальности ожидаемо прибыло в РК из России: 83,3%, или 1,1 тысячи человек. Далее идут Узбекистан, Кыргызстан, Германия, Беларусь и Украина.

Выбыло большинство граждан русской национальности также преимущественно в РФ: 91,7%, или 7,4 тысячи, однако годовое сокращение составило заметные 15,4%. К популярным для эмиграции русского населения странам также относятся Германия, Беларусь, США, Польша и Канада.





В целом из России по итогам первого полугодия прибыло 1,7 тысячи граждан разных национальностей - на 1,9% меньше, чем годом ранее. Популярными регионами для поселения прибывших из РФ стали Алматы, а также Северо-Казахстанская и Костанайская области.

В то же время выбыло из РК в Россию 9,9 тысячи граждан всех национальностей - на заметные 15,2% меньше, чем годом ранее. Чаще всего в РФ выбывают из Костанайской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей.

Заметим: численность выбывших из РК в РФ по сравнению с аналогичным периодом пять лет назад сократилась на 23,9%, десятью годами ранее - на 11,7%. Численность же прибывших из РФ в РК по сравнению с аналогичным периодом пять лет назад сократилась на 23,5%, десятью годами ранее - на 36,4%.



