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Русские в Казахстане: численность населения, иммиграция и эмиграция

26.10.2022, 12:03 2056
Русские в Казахстане: численность населения, иммиграция и эмиграция
Фото: pixabay.com
Куда уезжают из РК и откуда чаще всего прибывают граждане русской национальности?
 
В начале текущего года в стране проживало 3,4 млн русских - на 1,4% меньше, чем годом ранее, сообщает finprom.kz.
 
В региональном разрезе наибольшая численность русского населения была зафиксирована в Восточно-Казахстанской области: 469,7 тысячи человек, минус 2% за год. На второй и третьей строчках расположились Карагандинская область и Алматы: 469,2 тысячи и 458,9 тысячи человек соответственно.
 
Меньше всего русских проживало в Кызылординской области: 14,1 тысячи человек - на 1,8% меньше, чем год назад.

 
По итогам первого полугодия в Казахстан прибыло 1,3 тысячи русских - на 5% больше, чем годом ранее.
 
В региональном разрезе больше всего прибывших поселилось в Алматы: 339 человек, плюс 61,4% за год. В тройку лидирующих регионов также вошли Северо-Казахстанская (152 человека) и Костанайская (143 человека) области. Меньше всего людей русской национальности поселилось в Кызылординской области: всего 3 человека.
 
В то же время численность выбывших из страны русских сократилась на значительные 15% за год, до 8,1 тысячи человек. Большинство выбыло из Восточно-Казахстанской (1,2 тысячи человек), Карагандинской (1 тысяча человек) и Павлодарской (989 человек) областей.

 
По итогам первого полугодия больше всего граждан русской национальности ожидаемо прибыло в РК из России: 83,3%, или 1,1 тысячи человек. Далее идут Узбекистан, Кыргызстан, Германия, Беларусь и Украина.
 
Выбыло большинство граждан русской национальности также преимущественно в РФ: 91,7%, или 7,4 тысячи, однако годовое сокращение составило заметные 15,4%. К популярным для эмиграции русского населения странам также относятся Германия, Беларусь, США, Польша и Канада.

 
В целом из России по итогам первого полугодия прибыло 1,7 тысячи граждан разных национальностей - на 1,9% меньше, чем годом ранее. Популярными регионами для поселения прибывших из РФ стали Алматы, а также Северо-Казахстанская и Костанайская области.
 
В то же время выбыло из РК в Россию 9,9 тысячи граждан всех национальностей - на заметные 15,2% меньше, чем годом ранее. Чаще всего в РФ выбывают из Костанайской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей.
 
Заметим: численность выбывших из РК в РФ по сравнению с аналогичным периодом пять лет назад сократилась на 23,9%, десятью годами ранее - на 11,7%. Численность же прибывших из РФ в РК по сравнению с аналогичным периодом пять лет назад сократилась на 23,5%, десятью годами ранее - на 36,4%.

 

новости по теме

Взаимная торговля Казахстана с другими странами мира за 8 месяцев составила 86 млрд долларов

22.10.2022, 13:46 7046
Взаимная торговля Казахстана с другими странами мира за 8 месяцев составила 86 млрд долларов
Фото: Depositphotos
По предварительным данным Бюро национальной статистики, взаимная торговля Казахстана с другими странами мира за 8 месяцев текущего года составила ~86 млрд долларов США, что на 36% больше чем за аналогичный период прошлого года. При этом экспорт увеличился на 51%, а импорт на 16%.

 
Экспорт РК в страны СНГ увеличился на 13%, а в остальные страны мира вырос на 61%.

 
Импорт из стран СНГ увеличился на 5%, а из остальных стран мира на 26%.

 

Импорт овощей в РК по ключевым категориям значительно перевешивает экспорт

20.10.2022, 16:22 9296
Импорт овощей в РК по ключевым категориям значительно перевешивает экспорт
Цены на свежие овощи в республике выросли на 10% за год, сообщает EnergyProm.
 
По итогам января-июля текущего года заметно вырос импорт перца в РК - в 3 раза, до 26,9 тысячи тонн. Также среди овощей в плюсе импорт бахчевых культур (на 85,2%, до 50 тысяч тонн), огурцов и корнишонов (на 69,7%, до 7,6 тысячи тонн), чеснока (на 64,4%, до 3,5 тысячи тонн), капусты (на 61,5%, до 103 тысяч тонн), помидоров (на 40,9%, до 51 тысячи тонн). Кроме того, вырос импорт столовой свеклы (на 5,3%, до 9,1 тысячи тонн) и баклажанов (на 2,3%, до 2,2 тысячи тонн), хотя и менее значительно.
 
Сократились объемы импорта по таким овощам, как картофель (на 19,9%, до 42,9 тысячи тонн), репчатый лук (на 8,4%, до 194,5 тысячи тонн), столовая морковь (на 5,5%, до 32,5 тысячи тонн).

 
В свою очередь экспорт из РК вырос по таким видам овощей, как столовая свекла (в 3,4 раза, до 892,9 тонны), перец (в 3,2 раза, до 565,3 тонны), столовая морковь (на 29,6%, до 2,3 тысячи тонн), огурцы (на 24,6%, до 3 тысяч тонн), чеснок (на 24,4%, до 403,2 тонны).
 
Сократился экспорт картофеля, баклажанов, помидоров, бахчевых культур, репчатого лука, капусты.
 
Отметим, что в текущем году по основным видам овощей импорт в РК в разы превышает экспорт из республики. Так, по итогам января-июля импорт баклажанов превышает экспорт в 67,3 раза, перца - в 47,6 раза, капусты - в 18,3 раза, столовой моркови - в 13,9 раза, столовой свёклы - в 10,2 раза, чеснока - в 8,7 раза, репчатого лука - в 6,3 раза, бахчевых культур - в 5,1 раза, картофеля - в 5 раз, помидоров - в 4,9 раза, огурцов - в 2,6 раза.

 
По итогам сентября текущего года свежие овощи в Казахстане подорожали на 10% за год. Среди них огурцы подорожали на 29,6%, помидоры - на 21,8%, репчатый лук - на 13,9%, картофель - на 13,2%, свекла - на 0,1%. Подешевела морковь (на 2,2%) и белокочанная капуста (на 9,5%).
 
В региональном разрезе сильнее всего рост цен ощутили жители Алматинской области - на 27,8% за год. В антилидеры попали также Жетысуская и Атырауская области: здесь овощи подорожали на 24,4% и 17% за год соответственно.
 
Снижение цен замечено в Жамбылской (на 0,6%) и Улытауской (на 2,3%) областях.

 
Премьер-министр Алихан Смаилов поручил акимам регионов активнее заполнять стабилизационные фонды, в частности овощехранилища, так как текущий период - самое подходящее время, чтобы закупить овощи максимально дешево и делать впоследствии интервенции в межсезонье, не позволяя ценам в секторе ощутимо расти.
 
Также он подчеркнул, что в настоящее время сформировались низкие цены на широкую линейку овощной продукции нового урожая, сообщает официальный ресурс премьер-министра РК.
 

Рост кредитования ведет к перегреву экономики - аналитика Jusan

12.10.2022, 16:04 15791
Рост кредитования ведет к перегреву экономики - аналитика Jusan
Фото: Depositphotos
Jusan Analytics опубликовал результаты специально разработанного дэшборда по оценке текущей экономической активности за сентябрь 2022 года. Напомним, что дэшборд позволяет понять, в какой фазе краткосрочного цикла находится экономика, а также спрогнозировать вероятные действия экономических агентов (инфляция, курс, деловая активность, ставка).

 
По результатам дэшборда за сентябрь 18 из 29 факторов указывают на перегрев экономики. Анализ проводился по 4 блокам: инфляции, монетарным, экономическим и внешним условиям. Также был проведен семантический анализ пресс-релиза НБРК.

 
По сравнению с прошлым дэшбордом, вышедшем в сентябре 2022, 1 показатель в блоке инфляции и 2 в блоке экономических условий перешли в зону охлаждения. Ценовые факторы за сентябрь демонстрируют усиление перегрева, при этом показатели на стороне деловой активности демонстрируют охлаждение. Таким образом, возникает дисбаланс между спросом и предложением, когда последнее не успевает реагировать на соответствующие фискальное и кредитное стимулирования.
 
В этих условиях необходимо сконцентрироваться на точечных факторах избыточного спроса: потребительском кредитовании и не масштабируемом фискальном стимулировании. Дальнейшее ужесточение монетарных условий может привести к ассиметричному и нежелательному эффекту, когда предложение может сократиться сильнее, а спрос не среагирует должным образом.
 
Основные выводы по блоку инфляции:
 
Потребительская инфляция непрерывно растет уже 10 месяцев и становится, судя по текущей динамике, гораздо устойчивее. Основными факторами роста инфляции являются удорожание стоимости импортных товаров, транспортировки, ослабление тенге по отношению к доллару и рублю вместе с позитивной динамикой потребительского спроса. Наблюдаемое повышение спроса, помимо ставших уже привычными кредитным и фискальным импульсами, было вызвано притоком российских граждан в Казахстан и последующего шока спроса.
 
Основные выводы по блоку монетарных условий:
 
Выдача розничных кредитов превышает оптимальные значения. Активнее всего на спрос откликаются посреднические предприятия, что ведет к росту кредитования сферы услуг и торговли. Подобный непродуктивный рост кредитования продолжает оказывать влияние на формирование избыточного спроса в экономике при наличии ряда структурных проблем на стороне предложения.
 
Расширение кредитования не нашло отражения в приросте тенгового фондирования, при этом долларизация выросла на 1.2 п.п. Снижение тенгового фондирования, рост кредитования и долларизации в экономике в совокупности сигнализируют о сильном перегреве.
 
Основные выводы по блоку экономических условий:
 
Потребительские расходы, составляющие более 90% всех расходов населения, во 2 квартале 2022 года увеличились на 13.3% г/г (+16.0% в I квартале 2022) и составили 207.5 тысячи тенге в среднем на душу населения. При этом розничная торговля в августе выросла на 19% г/г (+22% г/г в июле), оптовая торговля - на 14% г/г (+21%).
 
Несмотря на то, что рост торговли в денежном выражении лишь незначительно замедляется, в физических объемах розничная и оптовая торговли практически сохраняются на уровне прошлых лет. Это свидетельствует о снижении покупательской способности населения в результате значительного роста цен с начала года.
 
Основные выводы по блоку внешних условий:
 
Индекс продовольственных цен ФАО опустился за сентябрь на 1.5 пункта до 136.3. Снижение произошло благодаря падению цен на растительные масла и умеренное снижение цен на сахар, мясо, молочную продукцию. При этом стоимость зерновых, как ключевой для продовольственного рынка составляющей, за этот период выросла.
 
Инфляция во всех странах-партнерах Казахстана превышает оптимальные для этих стран значения. В августе инфляция в РФ и ЕС составила 14.3% и 10.0% соответственно, в сентябре в Турции - 83.45%. В Китае потребительская инфляция показала рост на 3.2%. При этом текущий уровень инфляции в Китае является максимальным за последние 2 года, что свидетельствует об усилении инфляционных процессов, в том числе и во второй экономике мире.
 
Анализ пресс-релизов НБРК:
 
Семантический анализ пресс-релиза НБРК "О сохранении базовой ставки на уровне 14,5%" от 5 сентября 2022 показал, что ключевыми факторами, объясняющие решение НБРК, по-прежнему остаются показатели инфляции, роста цен, а также прогнозы по снижению внешней продовольственной инфляции и цены на нефть.
 

Оценка пяти лет тайных прозападных операций влияния

20.09.2022, 10:27 32751
Оценка пяти лет тайных прозападных операций влияния
В июле и августе 2022 года Twitter и Meta удалили две перекрывающиеся группы учетных записей за нарушение условий обслуживания своих платформ. Twitter заявил, что учетные записи нарушили его политику в отношении «манипулирования платформой и спама», в то время как Meta заявила, что активы на ее платформах участвовали в «скоординированном недостоверном поведении». После удаления активов обе платформы предоставили часть активности Graphika и Стэнфордской интернет-обсерватории для дальнейшего анализа, сообщает издание GRAPHIKA.

Наше совместное расследование обнаружило взаимосвязанную сеть учетных записей в Twitter, Facebook, Instagram и пяти других социальных сетях, которые использовали обманную тактику для продвижения прозападных нарративов на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Наборы данных платформ, похоже, охватывают серию тайных кампаний за период почти в пять лет, а не одну однородную операцию. 

Эти кампании последовательно продвигали нарративы, продвигающие интересы Соединенных Штатов и их союзников, в то же время выступая против таких стран, как Россия, Китай и Иран. В отчетах резко критиковалась Россия, в частности за гибель невинных гражданских лиц и другие зверства, совершенные ее солдатами в погоне за "имперскими амбициями" Кремля после его вторжения в Украину в феврале этого года. Чтобы продвигать это и другие повествования, аккаунты иногда делились новостными статьями из США. финансируемые правительством средства массовой информации, такие как "Голос Америки" и "Радио Свободная Европа", а также ссылки на веб-сайты, спонсируемые военными США. Часть этой деятельности также способствовала распространению сообщений о борьбе с экстремизмом.
 
Как и в случае с предыдущими раскрытиями, Twitter и Meta не поделились техническими деталями своих расследований. Кроме того, ни одна из компаний публично не приписывала активность какому-либо юридическому лицу или организации: Twitter перечислил "предполагаемые страны происхождения" активности как США и Великобританию, в то время как Meta заявила, что "страной происхождения" были США. Выводы в этом отчете основаны на нашем собственном расследовании с открытым исходным кодом и анализ двух наборов данных, совместно используемых платформами.
 
Набор данных Twitter, предоставленный Graphika и SIO, охватывал 299 566 твитов от 146 аккаунтов в период с марта 2012 года по февраль 2022 года. Эти аккаунты делятся на два различных по поведению набора действий. Первый был связан с  кампанией правительства США по обмену сообщениями под названием "Межрегиональная веб-инициатива", которая была подробно задокументирована в академических исследованиях, сообщениях СМИ и отчетах о федеральных контрактах. Второй включает в себя серию тайных кампаний неясного происхождения. Эти скрытые кампании также были представлены в Мета-наборе данных из 39 профилей Facebook, 16 страниц, двух групп и 26 аккаунтов Instagram, активных с 2017 по июль 2022 года.
 
Для этого отчета мы сосредоточили наш анализ на исключительно скрытой деятельности, чтобы лучше понять, как различные субъекты используют неаутентичные методы для проведения операций онлайн-влияния (IO). Однако мы отметили некоторые низкоуровневые связи с открытым исходным кодом между явной и скрытой активностью в объединенном Твиттере и Meta. Они включали в себя ограниченные случаи обмена контентом и один аккаунт в Твиттере, который выдавал себя за частное лицо в Ираке, но ранее утверждал, что действует от имени вооруженных сил США. Без вспомогательных технических индикаторов мы не в состоянии дополнительно оценить характер взаимосвязи между двумя наборами видов деятельности.
 
Мы считаем, что эта деятельность представляет собой самый обширный случай скрытого прозападного IO в социальных сетях, который на сегодняшний день был рассмотрен и проанализирован исследователями с открытым исходным кодом. За немногими исключениями изучение современных IO в подавляющем большинстве случаев сосредоточено на деятельности, связанной с авторитарными режимами в таких странах, как Россия, Китай и Иран, при этом в последнее время наблюдается рост исследований неотъемлемой роли, которую играют частные организации. Этот отчет иллюстрирует более широкий круг субъектов, вовлеченных в активные операции по влиянию на онлайн-аудиторию.
 
В то же время данные Twitter и Meta показывают ограниченный диапазон тактик, используемых субъектами IO; тайные кампании, подробно описанные в этом отчете, примечательны тем, насколько они похожи на предыдущие операции, которые мы изучали. Активы, идентифицированные Twitter и Meta, создавали поддельных персонажей с лицами, сгенерированными GAN, выдавали себя за независимые СМИ, использовали мемы и короткие видеоролики, пытались запустить кампании с хэштегами и запускали онлайн-петиции: все тактики, наблюдавшиеся в прошлых операциях другими участниками.
 
Важно отметить, что данные также показывают ограничения использования неаутентичных тактик для привлечения внимания и укрепления влияния в интернете. Подавляющее большинство сообщений и твитов, которые мы просмотрели, получили не более нескольких лайков или ретвитов, и только у 19% выявленных нами скрытых активов было более 1000 подписчиков. Средний твит получил 0,49 лайка и 0,02 ретвита. Характерно, что два наиболее популярных ресурса в данных, предоставленных Twitter, были открытыми аккаунтами, которые публично заявляли о своей связи с вооруженными силами США.
 
Этот отчет не является исчерпывающим и основан на предыдущих исследованиях академических кругов и исследовательских сообществ с открытым исходным кодом. Мы надеемся, что наши выводы могут способствовать более глубокому пониманию операций онлайн-влияния, типов действующих лиц, которые их проводят, и ограничений, связанных с использованием недостоверных тактик.


С полным текстом исследования можно ознакомиться по ссылке.

Коррупция в акиматах: в исполнительных органах каких регионов РК работает больше всего взяточников и коррупционеров

02.09.2022, 10:00 46046
Коррупция в акиматах: в исполнительных органах каких регионов РК работает больше всего взяточников и коррупционеров
Фото: Depositphotos
Вопрос коррупции в стране всегда стоял остро, особенно в государственных органах. Команда Ranking.kz провела анализ коррупционных правонарушений, совершенных служащими акиматов страны, сообщает ranking.kz.
 
За январь-июль 2022 года такие правонарушения совершил 91 служащий акиматов и их структурных подразделений. Это "рекордное" значение за последние годы. К примеру, в аналогичном периоде 2021 года за руку поймали 87 коррупционеров. Стоит отметить, что именно в 2021-2022 годах численность служащих акиматов, совершивших коррупционные правонарушения, значительно превысила показатели предыдущих лет (для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года было 11 правонарушителей, 2019-го - 23, 2018-го - 22).
 
В разрезе статей коррупционных правонарушений больше всего служащих акиматов было привлечено к ответственности за:
 
  • присвоение или растрату вверенного чужого имущества (пункт 2 части 3 статьм 189 УК РК) - 28 человек;
  • получение взятки (статья 366 УК РК) - 26 человек;
  • дачу взятки (статья 367 УК РК) - 19 человек;
  • мошенничество (пункт 2 части 3 статьи 190 УК РК) - 14 человек.
 
В региональном разрезе больше всего служащих акиматов попалось на коррупционных правонарушениях в Туркестанской области - 13 человек.
 
Проблемы коррупции в акиматах региона всегда стояли остро. Напомним: именно из-за коррупционных скандалов 26 августа текущего года бывший аким Туркестанской области подал в отставку. Ранее Умирзак Шукеев заявлял, что готов уйти в отставку, в случае если бывший аким Кентау Даурен Махажанов будет признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. В итоге экс-акима Кентау приговорили к 10 годам лишения свободы, передает Forbes.kz.
 
Среди антилидеров по численности коррупционных правонарушителей также оказались Кызылординская область (11 человек) и город Шымкент (9 человек).

 

Количество убийств и покушений на убийство в Алматы выросло более чем вчетверо за год

24.08.2022, 15:24 53041
Количество убийств и покушений на убийство в Алматы выросло более чем вчетверо за год
Фото: polisia.kz
По итогам января-июля текущего года в стране зарегистрировали 537 убийств и покушений на убийство - на 9,4% больше, чем годом ранее. В том числе количество убийств составило 356 случаев, приготовлений и покушений - 181 случай, сообщает ranking.kz.
 
Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года в стране зарегистрировали 491 подобное правонарушение, минус 5,8% за год.
 
Кроме того, в РК зарегистрировали 4 случая убийств матерями новорожденных детей, 5 случаев убийств, совершенных при превышении пределов необходимой обороны, 28 случаев причинения смерти по неосторожности, 858 случаев доведения до самоубийства.

 
В региональном разрезе больше всего правонарушений в секторе зарегистрировали в Алматы: 160 убийств и покушений - сразу в 4,2 раза больше, чем годом ранее. На второй и третьей строчках антилидерства оказались Алматинская и Восточно-Казахстанская области - 49 и 48 случаев соответственно.
 
Меньше всего подобных правонарушений среди 20 регионов страны зарегистрировали в новообразованных Жетысуской и Абайской областях, что связано с особенностями статистики для новых регионов: по 1 случаю в каждой. В еще одном новообразованном регионе, Улытауской области, пока вообще не зафиксировано подобных правонарушений.
 
Отметим, что раскрываемость убийств и покушений на убийство за семь месяцев текущего года составила 93,9%. Самый высокий уровень раскрываемости был зафиксирован в Жамбылской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях - 100%. Самый низкий уровень раскрываемости убийств наблюдался в Алматы - всего 76,9%.

 
Тем временем на сайте Генеральной прокуратуры опубликовали полный список погибших во время январских событий. Всего в списке 238 человек. Среди них мирные жители, правонарушители и силовики, прокуратура не раскрывает более никаких данных. Расследование массовых беспорядков продолжается.
 

Значительный рост мощностей нетрадиционной энергетики в Казахстане усилил зависимость от российской энергосистемы и увеличил риск системных аварий

02.08.2022, 11:44 68771
Значительный рост мощностей нетрадиционной энергетики в Казахстане усилил зависимость от российской энергосистемы и увеличил риск системных аварий
За прошедшие 5 лет мощности ветровых и солнечных станций выросли в 10 раз, однако нестабильность работы этих источников требует срочных решений, считают аналитики из EnergyProm.
 
Развитие возобновляемой энергетики в Казахстане является частью политики нашей страны по достижению целей Парижского климатического соглашения и снижению негативного воздействия традиционной энергетики на окружающую среду и население. В РК одна из самых "угольных" энергетик в мире, доля угля здесь составляет 68%-70%. Угольная энергетика - основной источник выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ, поэтому постепенное замещение угольной генерации более экологически чистой, безусловно, необходимо, но должно гармонично развиваться в логике общего следования стратегии развития отрасли.
 
Замещение угольной энергетики может происходить за счёт строительства АЭС или развития объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Наиболее быстрые в строительстве объекты ВИЭ - ветровые и солнечные электростанции (нетрадиционная генерация), стоимость капитальных вложений в строительство которых значительно снизилась за последние годы. В Казахстане за счёт действенного механизма отбора проектов объектов ВИЭ на специальных аукционах наблюдается снижение стоимости ветровой и солнечной электроэнергии.
 
Однако отсутствие долгосрочной стратегии развития электроэнергетики, учитывающей не только достижение целевых показателей по ВИЭ*, но и вопросы надёжности электроснабжения и энергетической безопасности, привели к существенным проблемам в секторе.
 
За пять лет рост мощностей ветровых и солнечных станций составил более 1500 МВт, или более 6% общей установленной мощности электростанций Казахстана, однако другие типы электростанций практически не развивались, что привело к дисбалансу в энергосистеме.
 
* Целевые показатели по развитию солнечной и ветровой энергетики, установленные в концепции перехода к "зеленой" экономике - 3% от общей выработки электроэнергии к 2020 году - были достигнуты.
 
Выработка электроэнергии солнечными и ветровыми электростанциями нестабильна и сильно зависит от погодных условий - например, от изменений облачности и скорости ветра, - поэтому для работы в энергосистеме этих нестабильных источников необходимы манёвренные электростанции (газовые или гидро-), компенсирующие постоянные колебания мощности на ветровых и солнечных электростанциях.
 
В Казахстане специалисты отмечали недостаток манёвренных мощностей ещё до 2014 года. С тех пор было введено 1693 МВт (большинство - в последние 5 лет) нестабильных ветровых и солнечных электростанций, что еще больше увеличило дефицит маневренных мощностей.
 
В июле 2022 года прошли аукционы на строительство к 2026 году двух манёвренных электростанций. Отсутствие стратегического подхода к развитию энергосистемы не позволило заранее запланировать и ввести эти маневренные мощности до 2022 года.
 
Показательно, что с 2017 года было введено 407 МВт газовых электростанций, относимых к манёвренным источникам, однако эти мощности были введены в Западной энергетической зоне, фактически не имеющей связи с объединением энергетических зон Севера и Юга, на которые и пришёлся основной рост мощностей нестабильных ветровых и солнечных электростанций (1467 МВт).
 
Дефицит маневренных мощностей в Казахстане компенсируется за счет энергосистемы России, при этом фиксируются существенные отклонения от установленных норм регулирования. В национальном энергетическом докладе KAZENERGY 2021 года отмечается: "Фактические отклонения единой энергосистемы Казахстана от согласованного диспетчерского графика достигают 1300 МВт, что создаёт угрозу разделения энергосистем с последующим развитием системной аварии с массовыми ограничениями потребителей. Российская сторона выдвигает претензии по факту систематических нарушений Казахстаном условий параллельной работы энергосистем".
 
В результате отсутствие стратегического планирования электроэнергетики Казахстана привело к существенным диспропорциям между наличием манёвренных источников и стремительным ростом нестабильных ветровых и солнечных электростанций. Для энергосистемы Казахстана увеличился риск системных аварий и возникла еще большая зависимость от энергосистемы России.
 
Заметим: о необходимости комплексного, стратегического подхода говорил и президент. Касым-Жомарт Токаев отмечал: "Нельзя забывать и об имеющемся дефиците энергомощностей. Согласно планам энергобаланса, в этом году мы должны были ввести более 1 ГВт мощностей. Однако реализация ряда проектов отложена. В текущем году будет введен только 31% от планировавшихся мощностей (347 МВт). В условиях энергодефицита такие темпы неприемлемы". Упомянул президент и тот факт, что усиление электрической сети Южной и Западной зон единой энергосистемы страны идет недостаточными темпами, а работы по Западной зоне завершены только на 10%.
 
Токаев подчеркнул необходимость принять все меры для своевременной реализации проектов, от которых зависит энергетическая безопасность Казахстана.
 

Собственный капитал — "подушка безопасности" БВУ РК: с какими показателями банки вступили в лето?

14.07.2022, 23:03 80736
Собственный капитал — "подушка безопасности" БВУ РК: с какими показателями банки вступили в лето?
К 1 июня текущего года собственный капитал БВУ РК достиг 5,46 трлн тг — на 11,8% больше, чем годом ранее. За месяц показатель в плюсе на 0,8%, сообщает ranking.kz.
 
Среди банков ведущей десятки уверенно лидирует по годовому росту этого нормативного показателя Jusan Bank: собственный капитал фининститута вырос сразу на 77,8%, до 698,7 млрд тг к лету текущего года. Банк занимает в секторе уже 12,8%, против 8% годом ранее (второе место в банковском секторе). Заметим: показатели Jusan Bank заметно превышают минимальные требования регулятора по пруденциальным нормативам. Так, к примеру, коэффициент достаточности собственного капитала (k1) составил 0,283 — это лучший результат среди крупных коммерческих казахстанских банков. Более высокие показатели среди банков первой десятки — только у государственного Отбасы банка и "американца" с ограниченным профилем работы, Ситибанка. В свою очередь, коэффициент текущей ликвидности (k4) у Jusan Bank составил 2,191 — также один из лучших по сектору. Результаты банка оценили и международные рейтинговые агентства: к примеру, Moody's присвоил Jusan Bank высокие долгосрочные рейтинги по депозитам в национальной и иностранной валюте на уровне B1 с прогнозом "Стабильный".
 
Второе место по росту собственного капитала занимает Банк ЦентрКредит: плюс 33,6% за год, до 276,5 млрд тг. Это 5,1% от совокупного собственного капитала БВУ РК, против 4,2% годом ранее, и седьмое место в секторе по этому показателю. Коэффициент достаточности собственного капитала (k1) этого фининститута составил 0,135, коэффициент текущей ликвидности (k4) — 1,133.
 
Замыкает тройку лидеров по годовому росту в топовой десятке Kaspi Bank: плюс 28,9% за год, до 488 млрд тг. Это уже 8,9% от РК, против 7,8% годом ранее. Фининститут, наряду с гигантом Halyk Bank и Jusan Bank, входит в тройку крупнейших БВУ РК по этому показателю. Коэффициент достаточности собственного капитала (k1) Kaspi Bank составил по итогам мая 0,125, коэффициент текущей ликвидности (k4) — 1,413.
 
Тем временем активы БВУ РК за год увеличились на 9%, до 37,1 трлн тг по итогам мая текущего года (впрочем, за месяц показатель незначительно сократился — на 0,2%).
 
Примечательно, что здесь в десятке крупнейших БВУ также лидирует Jusan Bank: сразу плюс 41,6% за год, до 2,4 трлн тг. Это 6,4% от совокупных активов БВУ РК, против 4,9% годом ранее. Заметим: согласно годовому отчёту Jusan Bank, в 2021 году в результате рекордного роста активов фининститута (на 55%) и успешного присоединения к нему ещё одного банка топовой десятки, АТФБанка, Национальный банк РК присвоил Jusan Bank статус потенциально системно значимого БВУ, что говорит о ведущей роли банка в обеспечении стабильной и бесперебойной работы финансовой системы РК.
 
Второе место по росту активов занимает Банк ЦентрКредит: плюс 39% за год, до 2,7 трлн тг. Это уже 7,3% от активов БВУ РК, против 5,7% к началу лета прошлого года.
 
Замыкает тройку лидеров государственный Отбасы банк — институт развития, специализирующийся на льготной ипотеке и системе жилстройсбережений. Портфель активов фининиститута вырос на 32,9% за год, до 3,1 трлн тг, это 8,4% от сектора (против 6,9% год назад).
 
Стоит отметить, что банковский сектор продолжает держать общий курс на укрупнение. Так, топовая десятка БВУ РК удерживает уже 89% собственного капитала (против 81,7% годом ранее) и обладает 89,6% активов (против 85,4% год назад).
 

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