Состояние финансового рынка Казахстана на 1 января 2023 года

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Банковский сектор





По состоянию на 1 января 2023 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 21 банком второго уровня, из которых 12 банков с иностранным участием, в том числе 9 дочерних банков.





Совокупные активы банковского сектора за 2022 год увеличились на 18,4%, до 44,6 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 3,5%), в основном за счет роста ссудного портфеля на 20,1%.





По итогам 2022 года высоколиквидные активы банков второго уровня составили порядка 13,5 трлн тенге, или 30,3% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме.





Обязательства банковского сектора увеличились за 2022 год на 18,9%, до 39,3 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 4,0%), в основном за счет роста вкладов населения на 26,0%. В структуре обязательств банковского сектора основную долю - 80,3%, или 31,6 трлн тенге, занимают вклады клиентов.





По состоянию на 1 января 2023 года банковский сектор имеет достаточный запас капитала. Коэффициент достаточности основного капитала (к1) - 18,5%, коэффициент достаточности собственного капитала (к2) - 21,7%, что в среднем по системе существенно превышает установленные законодательством нормативы.





Кредиты экономике увеличились за 2022 год на 23,3%, до 22,8 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 2,7%).





Объем кредитов в национальной валюте за 2022 год увеличился на 26,4%, до 21,0 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 2,7%), объем кредитов в иностранной валюте уменьшился на 3,1%, до 1,9 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 2,8%). В результате удельный вес кредитов в тенге за 2022 год увеличился с 89,7% до 91,9%.





За 2022 год всего было выдано новых кредитов на 24,2 трлн тенге, что на 12,8% больше по сравнению с 2021 годом. При этом в декабре 2022 года выдано 2,6 трлн тенге, что на 7,3% больше, чем месяцем ранее.





Кредиты юридическим лицам за 2022 год увеличились на 11,5%, до 8,7 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 4,0%).





Совокупные кредиты субъектам бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, выросли за 2022 год на 13,9%, до 9,6 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 4,0%). При этом займы субъектам МСБ выросли на 15,2%, до 6,0 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 2,8%), займы крупному бизнесу увеличились на 11,8%, до 3,6 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 6,1%).





Всего в 2022 году субъектам бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, было выдано новых займов на сумму 12,7 трлн тенге, что на 7,0% больше по сравнению с 2021 годом. При этом в декабре 2022 года выдано 1,5 трлн тенге, что на 27,3% больше, чем месяцем ранее.





Кредиты физическим лицам увеличились за 2022 год на 31,8%, до 14,2 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 1,9%).





В результате продолжения льготных государственных жилищных программ и использования пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий ипотечное кредитование в 2022 году увеличилось на 42,5%, до 4,7 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 3,9%), превысив показатель 2021 года, равный 39,3%.





Потребительские кредиты выросли за 2022 год на 25,3%, до 7,7 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 1,0%), замедлившись по сравнению с ростом на 39,9% в 2021 году.





В декабре 2022 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 19,2% (в декабре 2021 года - 12,2%), физическим лицам - 17,4% (в декабре 2021 года - 17,5%). Рост процентных ставок по кредитам в 2022 году обусловлен ростом инфляции до 20,3% и, как следствие, повышением базовой ставки до 16,75%, а также нарастанием кредитных рисков заемщиков в условиях усиления геополитических рисков.





Качество кредитного портфеля по итогам 2022 года продолжает оставаться на достаточно высоком уровне. Так, на 1 января 2023 года доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля составила 3,4%, или 815 млрд тенге, незначительно увеличившись с 3,3%, или 669 млрд тенге, на начало 2022 года.





В портфеле юридических лиц с учетом МСБ уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 3,0%, или 321 млрд тенге (на 1 января 2022 года - 3,4%, или 316 млрд тенге). В портфеле физических лиц - 3,7%, или 493 млрд тенге (на 1 января 2022 года - 3,5%, или 353 млрд тенге).





Покрытие провизиями кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней сохраняется на высоком уровне и составляет 76,9%.





По итогам 2022 года на депозитном рынке продолжена положительная динамика, несмотря на оттоки, наблюдавшиеся в марте-мае 2022 года (-8,9%). Так, в 2022 году депозиты резидентов в депозитных организациях выросли на 14,1%, до 30,9 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 4,8%) При этом депозиты юридических лиц увеличились на 10,5%, до 15,3 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 2,3%), депозиты физических лиц - на 18,0%, до 15,6 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 7,3%).





Депозиты в национальной валюте в 2022 году увеличились на 22,0%, до 21,1 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 8,9%), в иностранной валюте выросли на 0,2%, до 9,8 трлн тенге (за декабрь 2022 года снижение на 3,0%). В результате уровень долларизации на 1 января 2023 года составил 31,6% по сравнению с 36,0% на начало 2022 года.





При этом на фоне роста инфляции и рыночных ставок в 2022 году повысилась стоимость привлечения депозитов. Так, средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в декабре 2022 года составила 14,4% (в декабре 2021 года - 7,4%), по депозитам физических лиц - 13,3% (в декабре 2021 года - 8,0%).





По итогам 2022 года чистая прибыль банков составила 1,5 трлн тенге, что на 13,7% больше, чем за 2021 год. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 января 2023 года составила 3,7% (на 1 января 2022 года - 3,8%), рентабельность капитала (ROE) - 30,4% (на 1 января 2022 года - 30,6%).





Страховой сектор





По состоянию на 1 января 2023 года страховой сектор Республики Казахстан представлен 26 страховыми организациями, из которых 9 - по страхованию жизни.





За 2022 год активы страховых (перестраховочных) организаций увеличились на 13,0%, до 2,1 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 0,2%). Увеличение активов в основном происходит за счет роста доходов по страховой деятельности. В структуре активов наибольшую долю (74,1% от активов) занимают ценные бумаги - 1,5 трлн тенге, которые за 2022 год увеличились на 16,2% (за декабрь 2022 года рост на 1,8%).





Обязательства страховых (перестраховочных) организаций за 2022 год увеличились на 18,8%, до 1,3 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 1,6%). Увеличение обязательств произошло в основном за счет роста страховых резервов на 23,1%, до 1,1 трлн тенге.





Собственный капитал страховых (перестраховочных) организаций в 2022 году вырос на 4,5%, до 775 млрд тенге (за декабрь 2022 года снижение на 2,0%).





В 2022 году заключено 12 314 599 договоров страхования по физическим и юридическим лицам, что на 3,9% больше по сравнению с 2021 годом (за декабрь 2022 года - 1 143 902 договора). Данный рост в основном обусловлен увеличением количества заключенных договоров страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств на 7,7%, или 441 916 штук, и страхования туриста на 58,7%, или 301 641 штуку.





Объем страховых премий, принятых по договорам страхования (перестрахования) за 2022 год, составил 772 млрд тенге, что на 10,5% больше, чем за 2021 год (за декабрь 2022 года - 74 млрд тенге).





По обязательному страхованию за 2022 год объем принятых страховых премий составил 170 млрд тенге, что на 28,6% больше по сравнению с 2021 годом (за декабрь 2022 года - 17 млрд тенге). Увеличение в основном произошло по страхованию работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей на 55,3%, или 22,6 млрд тенге.





По добровольному личному страхованию за 2022 год объем принятых страховых премий составил 278 млрд тенге, что на 7,4% меньше по сравнению с 2021 годом (за декабрь 2022 года - 23 млрд тенге). Снижение в основном связано с уменьшением сбора страховых премий по договорам пенсионного аннуитета на 63,4%, или 38 млрд тенге.





По добровольному имущественному страхованию страховые премии, принятые по договорам страхования (перестрахования) за 2022 год, составили 267 млрд тенге, что на 21,6% больше по сравнению с 2021 годом (за декабрь 2022 года - 34 млрд тенге). Увеличение в основном обусловлено ростом собранных премий по страхованию имущества от ущерба на 13,1%, или 19 млрд тенге, и страхованию автомобильного транспорта на 51,9%, или на 18 млрд тенге.





Объем страховых выплат за 2022 год составил 191 млрд тенге, что на 50,4% больше, чем за 2021 год (за декабрь 2022 года - 26 млрд тенге). Всего осуществлены 916 926 выплат.





Чистая прибыль страхового сектора, в основном полученная за счет доходов от страховой деятельности, за 2022 год составила 137,5 млрд тенге, что на 16,2% больше, чем в 2021 году (за 2021 год - 118,4 млрд тенге).





Рынок ценных бумаг





Капитализация фондового рынка по итогам 2022 года снизилась на 19,4%, до 35,6 трлн тенге (за декабрь 2022 года снижение на 4,7%) под влиянием глобальных тенденций, связанных с обострением геополитической ситуации, повышением инфляции и ростом ставок вознаграждения ввиду ужесточения денежно-кредитной политики.





Капитализация рынка акций уменьшилась за 2022 год на 26,4%, до 21,2 трлн тенге (за декабрь 2022 года снижение на 6,5%).





По состоянию на 1 января 2023 года в торговых списках АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее - KASE) находились 114 акций 100 эмитентов. В секторе KASE Global находились акции 46 наименований. По итогам 2022 года Индекс KASE снизился на 11,5%, до 3 251,64 пункта, в результате снижения цен акций, находящихся в представительском списке KASE.





Объем торгов акциями в 2022 году составил 307,3 млрд тенге, уменьшившись на 27,3% по сравнению с 2021 годом. Объем торгов в декабре 2022 года составил 198,3 млрд тенге, увеличившись в 17 раз по сравнению с предыдущим месяцем. Увеличение активности на фондовом рынке в декабре 2022 года связано с IPO АО "НК "КазМунайГаз", по итогам которого в торговой системе KASE привлечено 137,5 млрд тенге, или 89% от общего объема удовлетворенных заявок инвесторов.





Рынок корпоративных облигаций за 2022 год уменьшился на 6,3%, до 14,4 трлн тенге (за декабрь 2022 года снижение на 1,9%) в результате удорожания стоимости фондирования на фоне ужесточения денежно-кредитных условий, а также погашения действующих выпусков на данном рынке.





На 1 января 2023 года в торговых списках KASE находились 346 выпусков корпоративных облигаций 83 эмитентов.





Объем торгов корпоративными облигациями на KASE за 2022 год вырос на 25,6% по сравнению с 2021 годом и составил 2,5 трлн тенге.





Объем привлеченного финансирования за 2022 год вырос на 30,5%, до 1,5 трлн тенге. Наибольшая доля в совокупном объеме привлеченного финансирования приходится на компании квазигосударственного сектора - 95%, или 1,4 трлн тенге, тогда как доля субъектов частного сектора составила 5%, или 86 млрд тенге.





Государственный долг, торгуемый на KASE, за 2022 год вырос на 21,0%, до 21,5 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 5,2%).





Совокупный объем торгов государственными ценными бумагами на KASE за 2022 год составил 6,0 трлн тенге, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 67,9%.





Объем торгов на первичном рынке ГЦБ вырос в 2022 году на 53,5%, до 4 145,7 млрд тенге. Из них 176,4 млрд тенге привлекли акиматы 12 областей, г. Алматы, г. Астаны и г. Шымкента. Министерство финансов привлекло 3 969,2 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 10,21-16,58% годовых. Объем торгов в декабре 2022 года составил 575 млрд тенге.





В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке на долю банков пришлось 14,5%, брокеров-дилеров - 0,7%, других институциональных инвесторов - 74,4%, доля прочих юридических лиц составила 10,4 %, физических лиц - менее 0,1%.





В 2022 году продолжился рост количества инвесторов. Количество открытых счетов инвесторов выросло на 149,3%, до 550,2 тысячи, что обусловлено принятыми мерами по развитию систем удаленного доступа к брокерским услугам, а также выходом на рынок брокерских услуг крупных казахстанских банков.





На рынке коллективного инвестирования на 1 января 2023 года действовало 47 паевых инвестиционных фондов, из которых 24 интервальных, 22 закрытых и 1 открытый.





Активы под управлением на рынке коллективных инвестиций на 1 января 2023 года составили 125 млрд тенге, уменьшившись за 2022 год на 74,2%, в основном за счет изъятия активов клиентами 1 паевого инвестиционного фонда в декабре 2022 года (снижение за декабрь 2022 года на 69,8%).





Институциональная структура рынка ценных бумаг на 1 января 2023 года представлена 38 брокерами и дилерами (15 банков и 23 небанковские организации), 10 банками-кастодианами, 20 управляющими инвестиционным портфелем, 3 трансфер-агентами, а также 2 инфраструктурными организациями: АО "Казахстанская фондовая биржа" и АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", также выполняющим функции единого регистратора и торгового репозитория. Кроме того, на базе АО "Казахстанская фондовая биржа" функционирует центральный контрагент.





Активы брокеров и (или) дилеров, а также управляющих инвестиционным портфелем за 2022 год увеличились на 14,6%, до 579,1 млрд тенге (за декабрь 2022 года рост на 6,8%).





За 2022 год совокупная прибыль брокеров и (или) дилеров, а также управляющих инвестиционным портфелем составила 9,4 млрд тенге (за 2021 год - 87,5 млрд тенге).





Защита прав потребителей финансовых услуг





За 2022 год Агентством рассмотрено 35 337 заявлений физических и юридических лиц касательно деятельности финансовых, микрофинансовых организаций, коллекторских агентств и субъектов рынка ценных бумаг, что на 18% меньше, чем за 2021 год. За декабрь 2022 года было рассмотрено 6 506 заявлений, что в 2,1 раза больше в сравнении с ноябрем 2022 года.





Основными вопросами заявлений в декабре 2022 года являлись оказание содействия и принятие мер для снижения долговой нагрузки заемщиков.





Основная доля заявлений граждан и субъектов предпринимательства в 2022 году приходилась на банковский сектор (банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций), которая в отчетном периоде составила 65% от общего количества заявлений.





Доли по остальным секторам финансового рынка распределились следующим образом: по вопросам деятельности микрофинансовых организаций - 19,8%, субъектов страхового рынка -1,7%, коллекторских агентств - 1,2%, а также иных организаций - 12,3% от общего количества рассмотренных обращений.





За 2022 год по установленным нарушениям законодательства Республики Казахстан к субъектам финансового рынка в рамках защиты прав потребителей финансовых услуг применено 235 мер и 176 административных взысканий на общую сумму 120,7 млн тенге.





В рамках первой части Программы рефинансирования ипотечных займов, направленной на сохранение единственного жилья заемщиков, получивших ипотечные займы в период с 2004 по 2009 годы, банками на 01.01.2023 г. рефинансировано 31,4 тысячи займов на сумму 187,9 млрд тенге, из них в 2022 году рефинансировано 2,6 тысячи займов на сумму 6,4 млрд тенге.





Всего в рамках второй части Программы, направленной на конвертацию валютных ипотечных займов, выданных до 01.01.2016 г., банками проведена конвертация 13,8 тысячи валютных ипотечных займов на сумму 132,2 млрд тенге. В октябре 2022 года срок конвертации/рефинансирования валютных ипотечных займов продлен до 1 июля 2023 года.





В рамках третьей части Программы банками до 1 июля 2023 года проводится работа по оказанию дополнительных мер финансовой поддержки ипотечным заемщикам, относящимся к СУСН. Меры поддержки оказываются в виде уменьшения задолженности заемщика, установления льготных графиков погашения, а также возврата в собственность заемщика единственного жилья, числящегося на балансе банка. На 01.01.2023 г. дополнительные меры поддержки оказаны 9,6 тысячи заемщикам на сумму 63,0 млрд тенге.



