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США репетируют новую "цветную революцию" на себе

28.09.2020 13177
США репетируют новую "цветную революцию" на себе
В США возобновились массовые протесты с поджогами, погромами и уличными боями. Происходящее имеет признаки спланированных действий и будто бы организовывалось по методичке "цветных революций" – той самой, которую привыкли разоблачать на пространстве от Венесуэлы до Белоруссии, сообщает деловая газета "Взгляд". Единственный вопрос, возникающий в связи с этим: кто "дергает за ниточки" на сей раз, ведь дело происходит в самой Америке?
 
Так называемые цветные революции, прокатившиеся по зоне влияния бывшего СССР в нулевых, нанесли серьезную травму российскому политическому классу и оставили после себя многочисленный сетевой фольклор. Впоследствии это понятие разрасталось и утратило первоначальный смысл – смену власти за счет давления улицы, произошедшую без человеческих жертв.
 

Цветными революциями" или попытками оных стали называть любые разногласия между правительством и многотысячными площадями, в любом регионе и при любом количестве жертв, хотя это естественные проявления политики, передающиеся человечеством на протяжении тысячелетий.

 
Единственное, что объединяло очень разные события от Венесуэлы до Киргизии и от Сербии до Гонконга, более того, являлось обязательным признаком именно "цветной", а не какой-то еще революции, была поддержка восставших площадей со стороны Вашингтона. Это породило не то чтобы смешной, но популярный в среде российских политологов анекдот:
 

Почему "цветная революция" никогда не произойдет в США? – Потому что в США нет американского посольства.

 
Этой весной этот анекдот окончательно потерял актуальность, поскольку в США началась во всех смыслах цветная революция, поддержанная значительной частью политической элиты.
 
Протестные выступления чернокожих имеют под собой серьезные моральные, исторические и экономические основания (об этом газета "Взгляд" подробно писала ранее). Но быстро переросли в откровенный экстремизм с погромами и мародерством благодаря тому, что к ним с удовольствием присоединились и обычные уличные банды, и радикальные левые активисты, так называемая антифа.
 
К лету от общенационального пожара остались только отдельные очаги, но теперь массовый бунт может повториться вновь, более того, он уже повторился, просто в несоизмеримо меньшем масштабе. Центром новых протестов стал 700-тысячный Луисвилл (штат Кентукки). Поводом к оным – решение суда, постановившего, что полицейских не будут судить за убийство чернокожей Бреоны Тейлор, стражи закона отделаются обвинениями в халатности.
 
Тейлор застрелили в собственном доме – случайно. Во время проведения там обыска ее парень вытащил пистолет, между ним и полицией завязалась перестрелка, несчастная погибла от шальной пули. 
 
В общем, повод столь же неоднозначный, как и герой весеннего бунта Джордж Флойд. Но интереснее другое: беспорядки, сопровождавшиеся поджогами полицейских участков и разграблением магазинов, начались будто по щелчку – заранее заготовленные транспаранты, маски и щиты организованно подвозились на грузовиках.
 
Тут нужно понимать, что в особо либеральных городах, включая мегаполисы, уличный бунт еще весной был взят под опеку местными властями – представителями Демократической партии. Полицию ограничивали в применении силы, коммунальным службам запрещали разбирать баррикады, всех недовольных погромами клеймили как расистов или просто замалчивали их недовольство, а заодно и сами погромы.
 
В какой-то момент в этом начали подозревать политический заговор демократов и ориентированных на них СМИ. Впрочем, как говорят в России, грешно подозревать, когда вполне уверен.
 
Другое дело, что заговор подразумевает цель, а цели и мотивы бонз Демократической партии неочевидны. Происходящее вредит им самим как на политическом, так и на личном уровне.
 
Например, в Портленде (штат Орегон), где праздник непослушания вяло продолжается уже четыре месяца (дату в сто дней антифа отметила серией праздничных поджогов), протестующие вынудили мэра Теда Уиллера покинуть собственный дом и укрыться от них где-то в пригороде. Того самого мэра, который их оберегал и продолжает оберегать от национальной гвардии – Трамп готов прислать ее в город по первой же просьбе.
 
Это пример, скорее, комичный, а страшная правда в том, что богатство и преуспевание американского города напрямую зависит от богатства и преуспевания его жителей – налогоплательщиков. Непосредственный ущерб, нанесенный погромщиками зданиям и магазинам, - это еще не кризис. Кризис в том, что отданные на откуп протестующим населенные пункты перестают быть пригодны для комфортной жизни, вследствие чего из них начинается исход богачей и среднего класса, сиречь основных налогоплательщиков.
 
В результате их миграции в бюджете тех управляемых демократами городов, где протесты затянулись, образовались огромные дыры, а самая большая из них – в бюджете Нью-Йорка. Мстительный Трамп воспользовался этим кризисом и поставил условие: федеральные средства не будут ссужаться тем городским правительствам, которые отказались от силового разгона насильственных акций и поощряли антифа.
 
Пока в черном списке четыре города: все те же Нью-Йорк и Портленд, Сиэтл, где около месяца существовала сепаратистская коммуна антифа, а также столичный Вашингтон, населенный преимущественно чернокожими и ненавидящими Трампа чиновниками.
 
В совокупности это играет не только против местных властей, чьи рейтинги теперь обрушаются, но и против Демократической партии в целом, отказавшейся осуждать (в ее терминологии) "мирные антирасистские демонстрации". На первом этапе эти демонстрации тянули Трампа вниз (потому что "главный расист" и потому что "развел бардак"), но теперь тенденция обратная – действующий президент почти догнал по популярности кандидата от демократов Джо Байдена, выставив его как союзника антифа, при котором Америка окончательно погрузится в хаос.
 
То есть заговор демократов не только разрушает американские города, но и работает на их главного врага – Трампа. При этом их странную тактику невозможно объяснить идеологической солидарностью с антифа. И Байден, и Хиллари Клинтон, и даже мэр Уиллер относятся к умеренному крылу партии, а в колеса ультралевых – любимцев бунтующей улицы (например, Берни Сандерса и Александрии Окасио-Кортес) – руководство демократов вставляло и вставляет палки, понимая, что социалистические закидоны отпугнут спонсоров с Уолл-стрит.
 
Если бы речь шла об Украине, можно было бы уверенно заявить, что ее политики в очередной раз перехитрили сами себя, совершили массовое самоубийство и подтолкнули свою страну к пропасти – там подобное происходит регулярно. Но речь идет об Америке с ее лучшим в мире штатом специалистов по политтехнологиям, обкатанным как внутри страны, так и далеко за ее пределами – на "цветных революциях" в том числе.
 
Предположив, что настоящая цель Демократической партии – насильственный захват власти, легко найти объяснение всем странностям в ее поведении, описанным выше. Антифа и прочие уличные активисты – это та "пехота", которая должна выйти на улицы после выборов 3 ноября, свергнуть "расиста" Трампа и привести к власти стоящих за Байденом людей вне зависимости от результатов этих самых выборов.
 
Как известно, при "цветных революциях" протестуют не против результатов выборов, а против фальсификаций на выборах – реальных или мнимых. В Америке повод к этому будет – и его обеспечили все те же демократы. Во многих штатах, где они сейчас у власти, волеизъявление будет происходить в "карантинном" режиме – с применением массовой почтовой отправки бюллетеней. Американцы и раньше голосовали по почте, но только те, кто сам изъявлял к тому желание, теперь же бланки для голосования будут рассылать домохозяйствам по умолчанию – просил ты этого или не просил.
 
Как следствие - грядущие выборы неизбежно станут одними из самых скандальных и грязных в истории США. На них прогнозируются невиданные прежде махинации: неиспользованные бланки для голосования можно будет найти в каждой второй урне и использовать по своему усмотрению.
 

Необходимо быть уверенными в честности выборов, но я в этом не уверен", – заявил накануне сам Трамп. Он категорически против подобной практики, но решение в данном случае не за ним, а за властями на местах.

 
Все это даст либералам возможность не только подыграть Байдену, которого демократический электорат воспринимает без всякого энтузиазма, но и затянуть процесс подсчета голосов в колеблющихся штатах, где победитель заранее неизвестен и разрыв между кандидатами будет исчисляться несколькими тысячами голосов (например, в Пенсильвании и Мичигане). За это время в спорные регионы можно подтянуть массовку из антифа и прочих активистов, а потом должно случиться примерно то же, что ранее уже случалось в Грузии, на Украине etc.
 
Это отнюдь не теория заговора и не приступ конспирологии. Например, Хиллари Клинтон в одном из недавних интервью прямо заявила, что Байден не должен признавать своего поражения от Трампа ни при каких обстоятельствах. А либеральные СМИ уже сейчас внушают избирателям строгую установку: действующий президент настолько ненавидим народом (особенно "цветной" его частью), что переизбрание неизбежно приведет к уличным боям и партизанской войне.
 

Другими словами, американцев шантажируют бунтом антифа, предотвратить который сможет только победа Байдена с внушительным отрывом.

 
Вряд ли этот бунт приведет к штурму Белого дома, но может привести к политическому кризису неописуемого размаха, единственным выходом из которого станет или бойня с участием армии, или отставка Трампа – иначе натравленную на него толпу утихомирить не получится.
 
Эта подлая игра стоит свеч и ведется уже во многом открыто. Помешать ей могут только два обстоятельства. Первое – победа в колеблющихся штатах с существенным отрывом не Байдена, а Трампа (что возможно, учитывая, что кандидат от демократов, мягко выражаясь, немного "не в себе") Второе – ситуация примет такой оборот, когда последнее слово останется за всесильным Верховным судом США (в силу удачного для Трампа стечения печальных обстоятельств в нем будут преобладать консерваторы).
 
Во что все это выльется – в "цветную революцию" или только в попытку оной, нам еще предстоит узнать, но либо то, либо другое. И в любом случае произошедшее ослабит Соединенные Штаты, поставит их перед тяжелыми испытаниями и ввергнет в суровый кризис.
 
А мы вольны воспринимать произошедшее как акт высшей справедливости в отношении страны, чья игра в "цветные революции" за пределами своих границ прежде приносила кризисы совсем другим государствам.
 

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