05.09.2024, 12:51 3366

Цены на макароны в Казахстане растут, а их производство сокращается

Заметнее всего за год подорожала лапша: сразу на 12%, вермишель и рожки выросли в цене на 3,6% и на 3,2% соответственно, а спагетти - на 2,6%
Цены на макароны в Казахстане растут, а их производство сокращается
Фото: Depositphotos
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Производство макаронных изделий в Казахстане сократилось на 5%, а цены при этом растут, сообщает Energyprom.

За январь-июль текущего года объем производства макарон, лапши, кускуса и аналогичных мучных изделий в РК составил 82,5 тыс. тонн - на 5,2% меньше, чем за аналогичный период 2023-го", - пишет агентство.


Половина объема выпуска макаронных изделий совокупно пришлась лишь на три региона - Шымкент (15,4 тыс. тонн), Северо-Казахстанскую (14,6 тыс. тонн) и Западно-Казахстанскую (11,6 тыс. тонн) области. Значительные объемы также были зафиксированы в Костанайской области и Астане: 9,8 тыс. и 9,2 тыс. тонн соответственно.

Energyprom

Казахстанские компании за январь-июнь 2024 года обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на макаронные изделия на 78%, против 82,1% годом ранее.

Energyprom

Объем производства сократился на 8,3%, до 70,2 тыс. тонн, в то время как импорт вырос сразу на 18,9%, до 19,8 тыс. тонн. Объем экспорта и реэкспорта макаронных изделий за год уменьшился на 16,3%, составив за шесть месяцев текущего года 21,2 тыс. тонн. Реализация на внутреннем рынке увеличилась лишь на 1,3%, до 68,8 тыс. тонн", - говорится в информации.


Между тем цены на макаронные изделия по итогам августа текущего года поднялись на 0,1% за месяц и на 4,6% за год.

Energyprom

Для сравнения: годом ранее наблюдался рост цен на 17,3%, а в августе 2022 года - сразу на 35,7%. Удорожание макаронных изделий за год наблюдалось в 16 из 20 регионов Казахстана. Самый заметный рост цен был отмечен в Улытауской области: сразу на 17,4%. Следом идут Восточно-Казахстанская (на 9,5%) и Абайская (на 9%) области, а также Астана (на 8,9%). Подешевели макаронные изделия с учетом уровня инфляции в четырех регионах - в Западно-Казахстанской (на 4,2%), Карагандинской (на 2,3%) и Акмолинской (на 1,6%) областях, а также в Шымкенте (на 1,1%).

Заметнее всего за год подорожала лапша: сразу на 12%. Вермишель и рожки выросли в цене на 3,6% и на 3,2% соответственно, а спагетти - на 2,6%. В июле текущего года в среднем по РК рожки продавались по 587 тенге за кг, вермишель - по 617 тенге, лапша - по 1,4 тыс. тенге. Для сравнения: пять лет назад стоимость килограмма рожек составляла 273,5 тенге, вермишели - 277,6 тенге, а лапши - 614,9 тенге.
 
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Теги:РКПроизводствоценымакароны

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21.08.2024, 13:43 21571

Прогнозы аналитиков по инфляции и ВВП в 2025 и 2026 годах опубликовал Нацбанк

Прогнозы аналитиков по инфляции и ВВП в 2025 и 2026 годах опубликовал Нацбанк
Фото: Depositphotos

Национальный банк Казахстана опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества.

Ключевыми параметрами опроса являются цена на нефть марки Brent, рост экономики Казахстана, инфляция, базовая ставка, экспорт и импорт товаров и услуг, а также курс национальной валюты.

"В августе текущего года сценарные условия по цене на нефть не претерпели существенных изменений. По медианным ожиданиям респондентов, цена на нефть марки Brent в 2024 году сложится на уровне 83,5 доллара США за баррель (ранее - 83,7 доллара). Ожидания на 2025 и 2026 годы сохранены на уровне 80 долларов за баррель", - сообщается в исследовании.

Пересмотрены прогнозы по росту экономики Казахстана для 2024 и 2026 годов. Он ожидается на уровне 4% (ранее - 4,1%) и 4,4% (4,5%). На 2025 год по-прежнему ожидается рост на уровне 5%.

Инфляция в 2024 и 2026 годах ожидается на уровне 8% и 6%. Прогноз на 2025 год незначительно ухудшен с 6,8% до 6,9%.

Ожидания аналитиков по уровню базовой ставки на 2025 год были пересмотрены с 11% до 11,9%. Медианные значения прогнозов базовой ставки на 2024 незначительно повышены до 14,5%. Оценки на 2026 год не претерпели изменений.

"В опросе приняли участие 14 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. В число респондентов входят профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства", - уточнили в Нацбанке.

Важно отметить, что макроэкономический опрос не содержит прогнозы Национального Банка. Он представляет собой обзор независимого мнения, оценок и ожиданий профессиональных участников рынка по развитию ситуации на внутреннем и мировом рынках.

Ранее сообщалось, что при инфляции 8,6% прожиточный минимум в Казахстане вырос на 4,6% за год. В то же время расходы казахстанских семей на коммунальные услуги, содержание жилья и ремонт выросли на 11% за год.


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Теги:КазахстанИнфляцияпрогнозНацбанк
07.08.2024, 12:22 40996

При инфляции 8,6% прожиточный минимум в Казахстане вырос всего на 4,6% за год

Женщинам и девочкам традиционно "полагается" намного меньше, чем представителям мужского пола
При инфляции 8,6% прожиточный минимум в Казахстане вырос всего на 4,6% за год
Фото: Depositphotos
В июле текущего года прожиточный минимум в Казахстане составил 51,7 тысячи тенге - на 4,6% больше, чем годом ранее. Это невысокий рост в сравнении с предыдущими годами, сообщает finprom.kz.

Для сравнения: в июле прошлого года показатель составлял 49,5 тысячи тенге, а годовой рост - сразу 10,5%. Детальнее показатели прошлых лет можно посмотреть в графике.


В региональном разрезе наибольшая величина прожиточного минимума традиционно была зафиксирована в Мангистауской области: 63,5 тысячи тенге - на 2,1% больше, чем в июле прошлого года.

В пятерке регионов-лидеров также оказались Астана (56,9 тысячи тенге, плюс 0,8% за год), Восточно-Казахстанская область (55,1 тысячи тенге, плюс 5%), Алматы (54,9 тысячи тенге, плюс 7,3%) и Улытауская область (52,6 тысячи тенге, плюс 6,6%).

Наименьшая величина прожиточного минимума была отмечена в Туркестанской (45,2 тысячи тенге), Кызылординской (46,2 тысячи тенге) и Актюбинской (47 тысяч тенге) областях.

Наибольший годовой рост прожиточного минимума наблюдался в Алматы (на 7,3%, до 54,9 тысячи тенге), а наименьший - в Астане (на 0,8%, до 56,9 тысячи тенге).

Министерство труда и социальной защиты населения РК планирует пересмотреть механизм уровня прожиточного минимума, который сейчас рассчитывается исходя из стоимости корзины потребителя, сообщает inbusiness.kz. В 2025 году методику расчета прожиточного минимума хотят привязать к уровню медианного дохода.


В разрезе возрастов наименьшая величина прожиточного минимума среди граждан мужского пола была зафиксирована для детей в возрасте от 0,5 до 1 года: 34,5 тысячи тенге - на 6,2% больше, чем годом ранее. Наибольший показатель был зарегистрирован для подростков в возрасте 14-17 лет: 65,4 тысячи тенге, плюс 4,5% за год.

Схожая ситуация наблюдалась среди девочек и женщин, однако наименьшая величина прожиточного минимума, установленная для малышек в возрасте от 0,5 до 1 года, составила лишь 32,4 тысячи тенге (плюс 6,2% за год), а наибольшая - для девочек в возрасте 14-17 лет - всего 50,1 тысячи тенге (плюс 4,5%).

Прожиточный минимум для мальчиков и мужчин во всех возрастных категориях традиционно заметно превосходит показатели для девочек и женщин. Наибольшая разница заметна среди подростков в возрасте 14-17 лет (сразу на 30,5%), наименьшая - среди малышей от 1 до 3 лет (1,5%). Более подробные данные приведены в таблице.

 
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26.07.2024, 11:40 76061

Сервис не по карману: платные услуги в Казахстане дорожают быстрее продуктов питания

Объем оказанных услуг за первый квартал 2024 года составил 2,8 трлн тенге
Сервис не по карману: платные услуги в Казахстане дорожают быстрее продуктов питания
Фото: Depositphotos
Платные услуги в Казахстане дорожают быстрее, чем продукты питания и непродовольственные товары. По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в июне текущего года повышение цен на услуги в годовом выражении достигло 13,8%. Это выше, чем общая потребительская инфляция, которая в середине года составляла 8,4%. Цены на продовольственные товары за этот период выросли всего на 5,4%, на непродовольственные товары - на 7,4%, сообщает finprom.kz.

Еще год назад ситуация была совершенно иной: товары дорожали быстрее услуг. В целом динамика индекса потребительских цен за последний год шла на спад. То есть товары продолжали дорожать, но уже не так сильно. С июня 2023-го до июня текущего года общая инфляция снизилась с 14,6% до 8,4%. Ситуация изменилась в ноябре 2023-го, когда индекс цен на платные услуги пошел в рост.

В денежном выражении ситуация выглядит так: объем оказанных услуг за первый квартал 2024 года составил 2,8 трлн тенге, с ростом к соответствующему периоду 2023-го на 26,4%. В целом за прошлый год предприниматели и организации оказали услуг населению на 12,3 трлн тенге - сразу на 30% больше, чем за 2022-й.

Фото: finprom.kz

В разных сферах удорожание услуг было различным. Условно можно разделить все виды услуг на две категории - те, что подорожали в пределах средних показателей, и те, что выросли в цене значительно сильнее. К последней группе можно отнести все коммунальные услуги: тарифы на них увеличились на 30-43% за год. Именно эта категория сильнее всего повлияла на общий индекс цен на платные услуги.

Ценники остальных групп услуг за последний год росли с более умеренным аппетитом. Аренда жилья в июне стала дороже на 11,1%, амбулаторные услуги - на 12,7%, связь - на 8%, образование - на 8,3%, отдых и развлечения - на 12,4%.

Фото: finprom.kz

Согласно результатам выборочных обследований БНС, услуги занимают почти пятую часть всех расходов казахстанских семей. В первом квартале текущего года доля платных услуг составляла 18,9%. Это самый высокий квартальный показатель с 2020-го. Более половины денежных расходов домохозяйств в январе-марте текущего года уходило на продукты (50,5%) и еще более 21% - на одежду, обувь, бытовую химию и другие непродовольственные товары.

Особенности потребительского поведения казахстанцев таковы, что именно в первом квартале семьи обычно незначительно уменьшают долю затрат на продукты и увеличивают расходы на товары и услуги. Поэтому сравним этот показатель во времени именно по первым трем месяцам. Наиболее высокой доля затрат на услуги была до пандемии (25,1%). Коронавирус изменил расклад, и люди уменьшили свои траты на развлечения, образование, сервис. Это произошло не только из-за снижения уровня доходов и экономии, но и из-за локдаунов и запретов. После падения показателя в 2020-м до 17,7% ситуация выравнивалась постепенно. Лишь в январе-марте текущего года доля расходов на услуги дошла до 18,9%. Такая тенденция вкупе с уменьшением доли трат на продукты говорит о том, что со временем казахстанцы стали иметь больше финансовых возможностей и покупать те или иные услуги, в которых раньше себе отказывали.

Фото: finprom.kz

Примечательно, что в разных регионах доля расходов семей на платные услуги может существенно отличаться. Например, в первом квартале текущего года самый высокий удельный вес затрат на услуги наблюдался у жителей Астаны и Алматы: 25,3% и 24,3% соответственно. Меньше всего денег на эту статью расходов в своем семейном бюджете предусматривали жители Улытауской (14,2%), Атырауской (14,6%) и Жетысуской (15,1%) областей. Причин такой ситуации может быть несколько. В их числе более высокий уровень доходов в мегаполисах, который позволяет выделять из семейного бюджета средства на дополнительные услуги. Также играет роль более активное развитие в мегаполисах таких социально направленных отраслей, как образование и здравоохранение и в целом возможность получить именно здесь те услуги, которые в других регионах в принципе недоступны.

Фото: finprom.kz

Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
 
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Теги:УслугиРКРостцены
09.07.2024, 01:26 78211

Расходы казахстанских семей на коммунальные услуги, содержание жилья и ремонт выросли на 11% за год

Расходы казахстанских семей на коммунальные услуги, содержание жилья и ремонт выросли на 11% за год
Фото: Depositphotos
В первом квартале текущего года домашние хозяйства РК расходовали на коммунальные услуги, содержание жилья и ремонт в среднем 59,6 тысячи тенге, на 10,8% больше, чем в первом квартале прошлого года. Это примерно 19,9 тысячи тенге за месяц, против 17,9 тысячи тенге годом ранее, сообщает energyprom.kz.

В региональном разрезе наибольшие расходы понесли жители столицы: 103,7 тысячи тенге на домохозяйство, на 6,5% больше, чем в январе-марте 2023 года, и на 73,8% больше, чем в среднем по стране.

Немалые суммы отдают также домохозяйства Алматы (79,4 тысячи тенге в квартал, или 26,5 тысячи тенге в месяц) и Карагандинской области (67,4 тысячи тенге, или 22,5 тысячи тенге). А вот меньше всего за коммунальные услуги, содержание жилья и ремонт отдают жители Абайской (38,7 тысячи тенге в среднем на домашнее хозяйство в квартал), Восточно-Казахстанской (39,6 тысячи тенге) и Атырауской (42,4 тысячи тенге) областей.

Наибольший годовой рост затрат в секторе отмечен в Жетысуской области (на 29,4%, до 44,6 тысячи тенге на семью в квартал), наименьший рост - в Шымкенте (всего на 0,7%, до 59,5 тысячи тенге).


Тем временем цены для населения на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива по итогам мая текущего года выросли на 0,9% за месяц и на 17,6% за год.

В том числе в месячной динамике цены на услуги по вывозу мусора выросли на 6,1%, стоимость электроэнергии поднялась на 1,8%, услуг по обслуживанию и ремонту жилых помещений - на 1,7%, водоотведения - на 0,2%. Стоимость содержания жилья, горячей воды и газа, транспортируемого по распределительным сетям, осталась неизменной. Стоимость холодной воды даже немного снизилась (на 0,3%), как и отопления (на 0,4%).

В годовой динамике цены на услуги по водоотведению выросли сразу на 43,9%, холодная вода подорожала на 35,9%, горячая вода - на 35%, отопление - на 33%, электроэнергия - на 31,4%, вывоз мусора - на 31,2%, услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений - на 10,8%, содержание жилья - на 10,1%, газ, транспортируемый по распределительным сетям - на 9,1%.


В региональном разрезе в месячной динамике цены на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли сильнее всего в Костанайской области (на 2,9%), Астане (на 2,7%) и Алматы (1,3%). Наименьший месячный рост отмечен в Акмолинской и Улытауской областях (на 0,1% в каждой), а в двух регионах страны - Алматинской и Кызылординской областях цены остались на прежнем уровне. В трех областях цены снизились: в Актюбинской - на 0,7%, в Павлодарской - на 0,2%, в Туркестанской - на 0,1%.

В годовой динамике сильнее всего рост цен ощутили жители Атырауской (на 33,4%), Актюбинской (на 27,3%) и Павлодарской (на 26,2%) областей. Наименьший годовой рост цен в секторе отмечен в Улытауской (на 5,7%), Кызылординской (на 9,8%) и Туркестанской (на 12,1%) областях.


В 2023 году среди опрошенных насчет благоустройства жилья 11,7 тысячи домашних хозяйств РК у 100% семей имелся доступ к электроэнергии. В сфере газоснабжения у 53,2% семей имелся сетевой газ, у 28,2% - сжиженный газ. Тем временем в сфере отопления у 56% семей в домах было центральное отопление, у 18,3% семей - автономное отопление на твердом топливе, у 26,1% семей - на газе, у 0,2% - на жидком топливе и у 0,2% - на электричестве.

По водоснабжению у 85,5% населения имелся водопровод в доме, у 13,2% - водопровод вне дома, у 9,2% - колодец, колонка или идентичный источник водоснабжения, у 1,1% - привозная вода. Центральная канализация была проведена в дома лишь 60,4% семей, против 58,6% годом ранее.

Ванна была установлена у 64,2% домохозяйств страны, душ - у 16%, баня, сауна - у 27,2%. Центральное горячее водоснабжение наблюдалось только у 45,9% семей, горячее водоснабжение от индивидуальных водонагревателей - у 52,2%. Мусоропровод был лишь у 1,7% населения, а в целом услугами по сбору мусора и его вывозом были обеспечены 86,5% семей.


Напомним, на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сколько процентов вашего бюджета вы тратите на продукты питания и оплату коммунальных услуг?" Подавляющее большинство респондентов ответили, что тратят на продукты питания и оплату коммунальных услуг от 50% до 70% семейного бюджета.

24% участников опроса ответили: "Более 80%"; 55% выбрали ответ: "От 50% до 70%"; 13% - "От 30% до 50%"; 4% - "Менее 30%"; 1% участников опроса выбрали ответ: "Мы не тратимся на еду и коммуналку"; 3% - "Мне все равно".
 
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20.06.2024, 13:25 94996

ЕАБР улучшил макроэкономический прогноз для 6 стран-участниц

ЕАБР улучшил макроэкономический прогноз для 6 стран-участниц
Фото: Depositphotos

Евразийский банк развития (ЕАБР) представил анализ экономического развития стран-участниц в 2024 году и прогноз основных макроэкономических показателей до конца этого года, а также на 2025-2026 годы.

Макроэкономический прогноз опубликован для шести государств-участников.

"В 2024 году ожидается следующий прирост ВВП: в Армении - 7,5%, в Беларуси - 3,4%, в Казахстане - 5%, в Кыргызстане - 5,5%, в России - 3,0% и в Таджикистане - 8,0%", - сообщает ЕАБР.

По оценкам аналитиков ЕАБР, мировая экономика продолжит расти темпами около 3% в 2024 году, во многом благодаря динамике развивающихся экономик.

"Инфляция в развитых странах снижается, но темп снижения замедлился. Это связано с нехваткой рабочей силы, а также с ростом издержек, вызванных фрагментацией мировой экономики. Следствием станет более долгий, чем ранее ожидалось, период высоких процентных ставок в США и еврозоне, что негативно скажется на росте этих экономик. В 2024 году ВВП США увеличится на 1,9% по сравнению с ростом на 2,5% в 2023 году из-за снижения потребительской активности. В еврозоне сохранятся слабые темпы экономического роста на уровне предыдущего года - около 0,5%. В то же время Китайской экономике вновь удастся преодолеть ориентир по росту в 5% за счет мер государственного стимулирования. По мнению аналитиков ЕАБР, прогноз мировой экономики не создает условий для широкого роста цен на сырьевые товары", - отмечается в макропрогнозе.

Для большинства стран-участниц ЕАБР прогноз был повышен благодаря сильным показателям начала года и продолжающемуся активному использованию внутренних источников роста.

"Стимулирующая бюджетная политика и структурные преобразования создают условия для поддержки инвестиционной и потребительской активности. Аналитики ЕАБР ожидают прирост ВВП региона операций банка на 3,4% по итогам 2024 года", - сообщают аналитики.

В Армении, Кыргызстане и Таджикистане сильный внутренний спрос и увеличение экспорта основных металлов обеспечили высокие темпы роста в начале 2024 года. Это позволило повысить прогноз экономического роста на 2024 год в этих странах: в Армении ВВП увеличится на 7,5%, в Кыргызстане - на 5,5%, в Таджикистане - на 8,0%.

"Экономика Казахстана сохранит высокие темпы роста ВВП на уровне около 5% в 2024 году. Меры правительства по диверсификации экономики Казахстана будут выполнять роль катализатора в экономике, позволяя поддерживать устойчивые темпы роста ВВП на среднесрочном горизонте", - подчеркнули эксперты.

Прогноз роста ВВП в России в этом году повышен до 3%. Аналитики ЕАБР отмечают дальнейшее расширение внутреннего спроса, поддерживаемого высоким уровнем доходов населения и бюджетным стимулированием. На прогнозном горизонте потребительская активность будет постепенно снижаться под влиянием жесткой денежно-кредитной политики.

Также до 3,4% улучшен прогноз для Беларуси.

"Аналитики ЕАБР прогнозируют дальнейшее замедление инфляционных процессов в регионе операций банка: агрегированный показатель инфляции снизится до 5,8% по итогам 2024 года с 7,2% в 2023-м. Инфляционная картина в регионе остается разнородной: в Армении сохраняется низкая инфляция, а в Кыргызстане и Таджикистане инфляция может опуститься за пределы нижней границы целевого ориентира. В то же время Россия и Казахстан продолжают испытывать повышенное инфляционное давление. Аналитики банка ожидают постепенного движения темпов роста цен к целевым ориентирам: в Армении инфляция прогнозируются на уровне 1,5% в 2024 г., в Беларуси - 6%, в Казахстане - 8,3%, в Кыргызской Республике - 4,3%, в России - 5,8%, в Таджикистане - 4,1%", - уточнили в ЕАБР.

Несмотря на снижение инфляции, сохранение инфляционных рисков в крупных экономиках региона ЕАБР будет формировать осторожное отношение регуляторов к смягчению денежно-кредитной политики. Аналитики ЕАБР ожидают, что базовая ставка в Казахстане все еще будет находиться выше 13% в конце 2024 года. Банк России перейдет к циклу снижения ставки в этом году и на конец года она опустится до 15% годовых.

Подробнее с содержанием макроэкономического прогноза можно ознакомиться на сайте ЕАБР.

Для справки

Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц.

Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.

В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.


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Теги:ЕАБРЭкономикапрогнозВВП
17.06.2024, 18:37 100446

Число ДТП в Казахстане увеличилось на 81%

Число ДТП в Казахстане увеличилось на 81%
Фото: Depositphotos
За январь-апрель текущего года в РК зарегистрировали 6,1 тыс. дорожно-транспортных происшествий - сразу на 81,3% больше, чем годом ранее, пишет Ranking.kz.

Чаще всего - в 2,1 тыс. случаев - виновниками ДТП оказывались водители легковых транспортных средств. По вине пешеходов произошло 194 ДТП. Помимо этого, за четыре месяца в стране зарегистрировали 111 ДТП, где виновниками оказались водители мопедов, 70 ДТП случилось по вине водителей автобусов, 56 ДТП - по вине водителей грузового транспорта, 7 ДТП - по вине водителей малых электрических транспортных средств (кроме электрических самокатов и мопедов), 5 ДТП - по вине велосипедистов, 4 ДТП - по вине водителей электросамокатов.

Что касается факторов, способствовавших ДТП, 1,2 тыс. случаев произошли из-за несоблюдения правил маневрирования, 1,1 тыс. ДТП - по причине непредоставления преимущества пешеходам или иным участникам движения, 1 тыс. ДТП - из-за превышения скорости, 441 ДТП - из-за нарушения водителями правил безопасности дорожного движения, 317 ДТП - из-за нарушения правил проезда перекрёстков или пересечения проезжей части дороги.


В разрезе видов происшествий чаще всего фиксировались случаи столкновения транспортных средств (2,6 тыс. ДТП), а также наезды на пешеходов (2,4 тыс. ДТП).

Кроме того, были зарегистрированы случаи опрокидывания транспортных средств (325), падения пассажира (181), а также наезда на препятствие (179), на стоящее транспортное средство (79), на велосипедиста (45) и на животное (40 случаев).

В региональном разрезе чаще всего ДТП регистрировали в Алматы: 1,7 тыс. случаев - сразу на 78,3% больше, чем годом ранее. Далее идут Алматинская область и Шымкент: 493 и 478 случаев соответственно. Меньше всего ДТП было зафиксировано в Улытауской, Карагандинской и Костанайской областях.


В результате ДТП за январь-апрель текущего года пострадали 8,1 тыс. человек - на 69,4% больше, чем годом ранее.

Среди них численность раненых увеличилась на 77,4%, до 7,6 тыс. человек, численность погибших - на 3,8%, до 542 человек.

В региональном разрезе больше всего пострадавших насчитывалось в Алматы: 1,9 тыс. человек, плюс 79,1% за год. Далее идут Жамбылская область (745 человек, плюс 48,7%), Алматинская область (693 человека, плюс 37,2%), Шымкент (615 человек) и Мангистауская область (553 человека).

Тем временем СЦК рапортует, что строительство современных магистралей положительно влияет на дорожную безопасность в стране. Если 15 лет назад на дорогах погибали более 4 тыс. граждан, то сейчас, по данным службы, в 2 раза меньше. На отдельных участках магистральных дорог смертность сократилась более чем в 6 раз.

 
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03.06.2024, 11:44 118836

В Казахстане количество новых машин сократилось на 15%   

Обеспеченность населения легковыми автомобилями в личной собственности составила 22,6 авто на 100 человек
В Казахстане количество новых машин сократилось на 15%
Фото: Depositphotos
Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан количество новых машин сократилось на 15%.

На 1 апреля текущего года в стране насчитывалось 5,4 млн автотранспортных средств - на 15,9% больше, чем годом ранее. Непосредственно легковых автомобилей было зарегистрировано 4,8 млн", - сообщает energyprom.kz.



По данным аналитиков, в региональном разрезе больше всего автотранспортных средств традиционно было зарегистрировано в Алматы: 626,9 тысячи - на 14,6% больше, чем годом ранее.

На второй и третьей строчках расположились Алматинская область и Астана. Наименьшие показатели наблюдались в относительно новых регионах - Улытауской, Абайской и Жетысуской областях", - проинформировали они.


Фото: energyprom.kz

Также отмечается, что количество машин с дипломатическими номерами выросло на 12,1% за год, до 48,1 тысячи, а число автомобилей, у которых не указан регион, - на 15%.

К апрелю текущего года обеспеченность населения легковыми автомобилями в личной собственности составила 22,6 авто на 100 человек, против 18,4 годом ранее. Самый высокий показатель наблюдался в Восточно-Казахстанской области: 39,1 на 100 человек. Далее расположились Алматинская, Карагандинская и Северо-Казахстанская области, а также Алматы", - сообщили аналитики.



Подчеркивается, что наименьшие показатели были зафиксированы в новообразованных регионах - Жетысуской, Абайской и Улытауской областях.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.

Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
 
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Теги:РКмашинаДанные
23.05.2024, 11:36 230036

В Казахстане цены на продукты питания выросли на 6% за год   

Мясо и мясные продукты подорожали на 5,6% за год
В Казахстане цены на продукты питания выросли на 6% за год
Фото: Depositphotos
Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан цены на продукты питания выросли на 6,3% за год.

Среди продуктов растительного происхождения фрукты и овощи в годовой динамике подорожали на 3,9%, в том числе свежие фрукты - сразу на 16,8%, переработанные и консервированные фрукты - на 3,9%, переработанные и консервированные овощи - на 7,9%. Свежие овощи, напротив, подешевели на 4,9%", - сообщает energyprom.kz.


По данным аналитиков, молочные продукты по итогам апреля подорожали на 8% за год. В том числе питьевое молоко выросло в цене на 11,4%, консервированное молоко - на 7,9%, кисломолочные продукты - на 7,2%.

Фото: energyprom.kz

Мясо и мясные продукты подорожали на 5,6% за год. Непосредственно мясо и птица в годовой динамике показали рост цен на 5,1%, колбасы - на 6,1%, изделия из мяса - на 7%", - проинформировали они.


Также среди хлебобулочных изделий и круп мука подорожала на 8% за год, хлеб - на 7,2%, макаронные изделия - на 6,3%. Крупы подешевели на 14,9% по сравнению с апрелем прошлого года.

Фото: energyprom.kz

В годовой динамике наибольшее удорожание продуктов питания было зафиксировано в Улытауской области: на 9,9%. В тройке регионов-антилидеров также оказались Алматы и Жетысуская область. Наименьший годовой рост цен наблюдался в Актюбинской области: на 4,4%", - добавили аналитики.


Напомним, годовая инфляция замедлилась в большинстве регионов Казахстана.
 
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