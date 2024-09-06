Цены на макароны в Казахстане растут, а их производство сокращается

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Платные услуги в Казахстане дорожают быстрее, чем продукты питания и непродовольственные товары. По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в июне текущего года повышение цен на услуги в годовом выражении достигло 13,8%. Это выше, чем общая потребительская инфляция, которая в середине года составляла 8,4%. Цены на продовольственные товары за этот период выросли всего на 5,4%, на непродовольственные товары - на 7,4%, сообщает finprom.kz.





Еще год назад ситуация была совершенно иной: товары дорожали быстрее услуг. В целом динамика индекса потребительских цен за последний год шла на спад. То есть товары продолжали дорожать, но уже не так сильно. С июня 2023-го до июня текущего года общая инфляция снизилась с 14,6% до 8,4%. Ситуация изменилась в ноябре 2023-го, когда индекс цен на платные услуги пошел в рост.





В денежном выражении ситуация выглядит так: объем оказанных услуг за первый квартал 2024 года составил 2,8 трлн тенге, с ростом к соответствующему периоду 2023-го на 26,4%. В целом за прошлый год предприниматели и организации оказали услуг населению на 12,3 трлн тенге - сразу на 30% больше, чем за 2022-й.





Фото: finprom.kz





В разных сферах удорожание услуг было различным. Условно можно разделить все виды услуг на две категории - те, что подорожали в пределах средних показателей, и те, что выросли в цене значительно сильнее. К последней группе можно отнести все коммунальные услуги: тарифы на них увеличились на 30-43% за год. Именно эта категория сильнее всего повлияла на общий индекс цен на платные услуги.





Ценники остальных групп услуг за последний год росли с более умеренным аппетитом. Аренда жилья в июне стала дороже на 11,1%, амбулаторные услуги - на 12,7%, связь - на 8%, образование - на 8,3%, отдых и развлечения - на 12,4%.





Фото: finprom.kz





Согласно результатам выборочных обследований БНС, услуги занимают почти пятую часть всех расходов казахстанских семей. В первом квартале текущего года доля платных услуг составляла 18,9%. Это самый высокий квартальный показатель с 2020-го. Более половины денежных расходов домохозяйств в январе-марте текущего года уходило на продукты (50,5%) и еще более 21% - на одежду, обувь, бытовую химию и другие непродовольственные товары.





Особенности потребительского поведения казахстанцев таковы, что именно в первом квартале семьи обычно незначительно уменьшают долю затрат на продукты и увеличивают расходы на товары и услуги. Поэтому сравним этот показатель во времени именно по первым трем месяцам. Наиболее высокой доля затрат на услуги была до пандемии (25,1%). Коронавирус изменил расклад, и люди уменьшили свои траты на развлечения, образование, сервис. Это произошло не только из-за снижения уровня доходов и экономии, но и из-за локдаунов и запретов. После падения показателя в 2020-м до 17,7% ситуация выравнивалась постепенно. Лишь в январе-марте текущего года доля расходов на услуги дошла до 18,9%. Такая тенденция вкупе с уменьшением доли трат на продукты говорит о том, что со временем казахстанцы стали иметь больше финансовых возможностей и покупать те или иные услуги, в которых раньше себе отказывали.





Фото: finprom.kz





Примечательно, что в разных регионах доля расходов семей на платные услуги может существенно отличаться. Например, в первом квартале текущего года самый высокий удельный вес затрат на услуги наблюдался у жителей Астаны и Алматы: 25,3% и 24,3% соответственно. Меньше всего денег на эту статью расходов в своем семейном бюджете предусматривали жители Улытауской (14,2%), Атырауской (14,6%) и Жетысуской (15,1%) областей. Причин такой ситуации может быть несколько. В их числе более высокий уровень доходов в мегаполисах, который позволяет выделять из семейного бюджета средства на дополнительные услуги. Также играет роль более активное развитие в мегаполисах таких социально направленных отраслей, как образование и здравоохранение и в целом возможность получить именно здесь те услуги, которые в других регионах в принципе недоступны.





Фото: finprom.kz





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