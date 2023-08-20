10.08.2023, 19:28 21236
В первом полугодии казахстанцы осуществили безналичные операции через QR на 2,2 триллиона тенге
Фото: Depositphotos
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Общий объем безналичных транзакций за период вырос до рекордной отметки в 63,1 триллиона тенге, сообщает Аналитический центр АФК.
- Темпы роста безналичных транзакций в стране сохраняются двухзначными в первом полугодии текущего года (+44% г/г) и практически не изменились в сравнении с аналогичным показателем за прошлый год (+48%).
- В абсолютном значении объем безналичных транзакций в первом полугодии вырос до рекордной отметки в 63,1 трлн тенге, в сравнении с 43,9 трлн тенге годом ранее.
- Одновременно с увеличением безналичных оплат отмечается рост объема наличных денег в обращении - M0 (+7,2% г/г) и операций по их выдаче (+3,4% г/г).
- Отметим, суммарные операции по выдаче наличных в стране в первом полугодии текущего года составили 10,7 трлн тенге (10,3 трлн тенге - годом ранее). В то же время объем наличности в обращении (M0), т. е. денег вне банковской системы, вырос за год на 235 млрд тенге - до 3,5 трлн тенге. Предпочтение наличного расчет безналичному, вероятно, обусловлено налоговыми последствиями, высоким теневым сектором экономики (20% от ВВП), меньшим развитием телекоммуникаций в отдаленных населенных пунктах страны.
- Тем не менее виду более ускоренного проникновения безналичных расчетов в общем объеме операций (нал+безнал) доля безналичных операций в стране выросла с 81% до 86% (г/г).
- Лучше странового показателя проникновения безналичных транзакций (86%) в разрезе регионов отмечается лишь у г. Астаны (+0,4 п.п.) и г. Алматы (+5,8 п.п.); "цифровой разрыв" свыше 10 п.п. сохраняется в Костанайской (-11 п.п.), Павлодарской (-11 п.п.), Акмолинской областях (-14 п.п.), в ВКО (-15 п.п.) и СКО (-17 п.п.). Эти регионы представляют основной потенциал роста оборота безнала в ближайшей перспективе.
- Между тем львиная доля всех безналичных платежей в стране совершается через интернет и мобильный банкинг (82,2% или 52,2 трлн тенге), далее следуют оплата через POS-терминал (13,6% или 8,6 трлн тенге) и оплата через QR (3,6% или 2,2 трлн тенге).
- По сравнению с серединой 2022 г. количество дебитных карт в обращении в стране выросло на 19,3%, с 47,0 до 56,0 млн единиц, а кредитных - на 7,0%, с 11,3 до 12,1 млн единиц.
На фоне благоприятных макроэкономических условий в стране (рост ВВП ускорился до 5% в первом полугодии) и сокращения теневой экономики (доля опустилась c 27% до 20% от ВВП за последние три года) ускоренный рост безналичных операций продолжился в первом полугодии 2023 года.
К началу июля текущего года объемы безналичных транзакций по карточкам превышают соответствующие показатели операций по выдаче наличности почти в 6 раз (63,1 vs 10,7 трлн тенге). Для сравнения, годом ранее эти показатели отличались лишь в 4 раза (₸43,9 трлн против ₸10,3 трлн), а 4 года назад операции по выдаче наличных и вовсе преобладали над безналичными расчетами.
При этом "средний чек" одной операции по безналичным транзакциям вырос в первом полугодии с 11,9 до 12,3 тыс. (+3,5%); по снятию из банкоматов - с 84,3 до 95,6 тыс. тенге (+13,4%), отражая в большей степени повышенное инфляционное давление в экономике.
Вместе с тем в первом полугодии увеличение количества платёжных карточек международных систем (+6,7 млн или 17% г/г) превышало соответствующий показатель локальных (+3,1 млн или 15%). На этом фоне произошла умеренная ребалансировка их долей на рынке (международных выросла до 66,4%, локальных опустилась до 33,6%). Таким образом, на 1 июля 2023 года общее количество платежных карточек стране составило 70,0 млн единиц в сравнении с показателем в 60,2 млн годом ранее.
На душу населения в моменте приходится 2,8 дебитных карт (2,4 годом ранее) и 0,6 кредитных (не изм. за год). Среди важных трендов на рынке отметим и рост безналичных платежных операций через QR (2,2 трлн за первое полугодие 2023 г.), которые с высокой вероятностью продолжат расти в ближайшей перспективе.
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01.08.2023, 11:41 41086
По-настоящему востребованное: техническое и профессиональное среднее образование демонстрирует рост на 15%
Фото: depositphotos
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В первом квартале текущего года объем услуг в сфере технического и профессионального среднего образования в стране значительно увеличился, достигнув 80,8 млрд тенге - на 14,8% больше, чем годом ранее, сообщает finprom.kz.
Услуги в секторе оказывались за счет различных источников: 69,6 млрд тенге - за счет государственного бюджета, 10,6 млрд тенге - за счет населения и скромные 80,8 млн тенге - за счет предприятий.
Параллельно с техническим образованием услуги в области основного и общего среднего образования также демонстрируют положительную динамику. Объем предоставленных услуг составил 572,8 млрд тенге, плюс 15,9% за год. В том числе за счет бюджета было оказано услуг на 540,4 млрд тенге, за счет населения - на 29,9 млрд тенге, за счет предприятий - на 2,4 млрд тенге.
74,7% предприятий, оказывающих услуги в области технического и профессионального среднего образования, являются государственными. С начала года госучреждения предоставили услуг на сумму 60,3 млрд тенге - на 15,9% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Еще 20,5 млрд тенге пришлось на частный бизнес, рост за год - на 11,9%.
В разрезе размерности предприятий основной объем услуг пришелся на средние предприятия: 44,6 млрд тенге - на 18,1% больше, чем за первый квартал прошлого года. Услуги в секторе, оказанные малым бизнесом, также показали положительную динамику, увеличившись на 13,1%, до 29,7 млрд тенге, тогда как объем услуг, оказанных крупными предприятиями, вырос лишь на 2,3%, до 6,5 млрд тенге.
В то же время 91,5% всех услуг в области основного и общего среднего образования было оказано госучреждениями. С начала года государственные компании предоставили услуг на сумму 524,4 млрд тенге - на 13,2% больше по сравнению с предыдущим годом. Услуги в секторе, оказанные частными компаниями, выросли на 55,3%, достигнув 46,7 млрд тенге, а объем услуг, оказанных иностранными компаниями, увеличился на 60%, до 1,7 млрд тенге. В разрезе размерности предприятий средние компании оказали услуг на 315 млрд тенге, малые - на 204,7 млрд тенге, крупные - на 53,1 млрд тенге.
В региональном разрезе больше всего услуг в области технического и профессионального среднего образования пришлось на Алматы: 11,4 млрд тенге - на 11,7% больше, чем годом ранее. В тройку лидирующих регионов также вошли Шымкент (5,7 млрд тенге, плюс 32,1% за год) и Туркестанская область (5,5 млрд тенге, плюс 14,8%). Наименьший объем оказанных услуг был отмечен в Улытауской области: всего 1,2 млрд тенге.
В области основного и общего среднего образования больше всего услуг оказали в Туркестанской области: 67,8 млрд тенге - на 13,5% больше, чем годом ранее. В тройке лидеров также оказались Алматинская область (51,7 млрд тенге, минус 24,7%) и Астана (48,8 млрд тенге, плюс 33,6%). Меньше всего услуг было оказано в той же Улытауской области: 4,1 млрд тенге.
Согласно сообщению Министерства просвещения РК, с нового учебного года во всех регионах страны будет запущен пилотный проект по предоставлению рабочей квалификации старшеклассникам на базе колледжей. Новая образовательная программа позволит учащимся 10-х и 11-х классов, обучаясь в своих школах, параллельно осваивать рабочие специальности в колледжах.
На данный момент определены 16 рабочих квалификаций, а обучение предполагает 2 часа в день. В каждом регионе страны уже определено по два колледжа, где школьники будут проходить профессиональную подготовку.
31.07.2023, 11:49 40681
"Зеленый" прогресс: объем отсортированных отходов в Казахстане увеличился на 3%
Фото: Depositphotos
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В 2022 году в Казахстане работало 729 компаний, занимающихся сбором и вывозом коммунальных отходов - на 7,8% больше, чем годом ранее. Из них 297 представляли индивидуальные предприниматели, 432 - предприятия и организации, сообщает ranking.kz.
По форме собственности большая часть компаний - 678 компаний - относилась к частному бизнесу. Также в стране функционировало 47 государственных и 4 иностранные компании.
Общий объем собранных предприятиями коммунальных отходов составил 3,1 млн тонн - на 3,7% меньше, чем в 2021 году.
В региональном разрезе больше всего коммунальных отходов собрали в Алматы: 480,2 тыс. тонн - практически столько же, сколько и годом ранее.
На второй и третьей строчках расположились Карагандинская (336,8 тыс. тонн, минус 12,3%) и Павлодарская (217,8 тыс. тонн, минус 42,8%) области.
Меньше всего отходов было собрано в Жетысуской, Абайской и Жамбылской областях: 25,5 тыс. тонн, 59,5 тыс. тонн и 65,3 тыс. тонн соответственно.
Из 3,1 млн тонн собранных отходов 1,8 млн тонн было отправлено на полигоны для твёрдых бытовых отходов, а 1,2 млн тонн было передано сторонним организациям и мусороперерабатывающим заводам.
Большую часть коммунальных отходов в стране составили отходы от уборки улиц: 263,3 тыс. тонн. Следом идут макулатура, картон и отходы бумаги (149 тыс. тонн), отходы рынков (98,2 тыс. тонн), пищевые отходы (84,2 тыс. тонн), пластмасса, пластик, полиэтилен и полиэтилентерефталатовая упаковка (68,4 тыс. тонн), стеклобой (23,8 тыс. тонн), металлы (10,4 тыс. тонн), одежда и текстиль (593 тонны), электронное и электрическое оборудование (231 тонна), шины (124 тонны).
В 2022 году в Казахстане было отсортировано 1,2 млн тонн отходов - на 2,7% больше, чем годом ранее.
В региональном разрезе больше всего отходов отсортировали в Астане: 316,8 тыс. тонн, годовой рост - на 3,6%. В тройку лидеров также вошли Карагандинская и Алматинская области.
В разрезе видов отходов чаще всего в стране отсортировывали отходы, состоящие из пластмассы, пластика, полиэтилена и полиэтилентерефталатовой упаковки: 148,5 тыс. тонн - на 6,1% меньше, чем годом ранее. Значимые показатели наблюдались также в сортировке макулатуры, картона и отходов бумаги, пищевых отходов, стеклобоя и древесных материалов.
Напомним: в Казахстане предложили реализовать в городах программы по созданию стимулов для бизнеса и населения к раздельному сбору мусора.
Внедрение раздельного сбора твердых бытовых отходов - в частности, пищевых и "мокрых" отходов - могло бы вполовину снизить нагрузку как на полигоны, так и на бюджет.
28.07.2023, 18:41 49916
Алматы возглавил рейтинг городов - любителей мороженого
Фото: Depositphotos
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Ежедневно казахстанцы съедают около двух миллионов порций мороженого. Алматы стал лидером среди городов - любителей мороженого в Казахстане.
Аномальная жара держится почти во всех регионах Казахстана. Проблему перегрева на палящем солнце решает мороженое - спрос на холодное лакомство вырос в разы.
По оценке специалистов, в среднем алматинцы в июле этого года потребляют до 750 тысяч порций мороженого ежедневно, что превышает 5 млн порций за неделю. На втором месте столица страны Астана - ее жители потребляют около 185 тысяч порций. Замыкают тройку лидеров городов - любителей мороженого Тараза и Усть-Каменогорска: в каждом из этих городов жители покупают ежедневно около 130 тысяч порций лакомства.
Среди широкого ассортимента, производимого нашей фабрикой мороженого, максимальный показатель в пик сезона закрепился за всеми любимыми брендами "Бомба", "Мишка на полюсе", а также за мороженым-конфетной серии "Золотая коллекция"", - отмечает председатель совета директоров компании "Шин-Лайн".
Объемы потребления мороженого, по оценке экспертов, в целом зависят от сезона и погодных условий.
По данным компании Euromonitor, каждый казахстанец ежегодно потребляет примерно по 2,5 килограмма мороженого, более 40% из которого приходится на долю бренда "Шин-Лайн". Для сравнения, в Беларуси и России на одного жителя ежегодно приходится по 3,1-3,2 килограмма мороженого, в Кыргызстане - около 2,2 килограмма, Узбекистане - 1,5 килограмма, а в Европе - в среднем до 8 килограммов. Впрочем, это не предел: в некоторых странах мира потребление мороженого достигает 15-20 килограммов на одного жителя.
С каждым годом объемы потребления мороженого в Казахстане растут - так, в 2021 в течение июля по стране было куплено около 900 тысяч порций мороженого, а сегодня этот показатель выше более чем в два раза.
16.07.2023, 09:52 76931
Об опасности сахарозаменителей рассказали ученые
Фото: Shutterstock
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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Искусственный подсластитель аспартам могут объявить потенциальным канцерогеном, который увеличивает риск возникновения рака.
Популярный заменитель сахара, который встречается в десятках привычных продуктов, таких как диетическая кола, ароматизированные йогурты, леденцы и жевательные резинки, долгие годы считался безопасным веществом. Однако сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может поменять точку зрения. Сразу два комитета организации намерены объявить аспартам потенциальным канцерогеном, пишет Lenta.ru.
Что такое аспартам?
Подсластитель аспартам случайно открыл американский химик Джеймс Шлаттер в 1965 году. Он работал над созданием лекарства от язвы желудка и заметил, что на промежуточном этапе синтеза получил неизвестное сладкое вещество. Порошок имел такую же калорийность, как обычный сахар, но был в 200 раз слаще. Это свойство позже стало залогом его популярности: чтобы получить насыщенный сладкий вкус, нужно добавить крошечное количество вещества, которое почти не содержит калорий.
Производители быстро поняли, что аспартам является идеальным продуктом для диетических сладостей. К 1983 году власти США разрешили добавлять подсластитель в газировку, потом в другие напитки и продукты, а вскоре аспартам захватил весь мир.
Сегодня маркировку Е951, которой обозначают аспартам на упаковке, можно встретить в любом магазине. Вещество является одним из самых популярных в мире искусственных подсластителей. Его добавляют в напитки, сладкие диетические продукты, леденцы от кашля, в выпечку и выпускают в виде таблеток. При этом аспартам считался почти безвредным для организма более 40 лет, с 1981 года. С того времени Объединенный комитет экспертов ВОЗ и Продовольственной и сельскохозяйственной организации по пищевым добавкам настаивал, что взрослому человеку весом 60 килограммов нужно выпивать более 12 банок напитков с аспартамом, чтобы находиться в зоне риска", - пишет сайт.
Почему ВОЗ передумала
Для специалистов новость о намерении Международного агентства по изучению рака включить аспартам в список потенциальных канцерогенов не стала неожиданностью. Врач-диетолог, нутрициолог, физиотерапевт медицинского центра "Медскан" Антонина Леонтьева объяснила, что медицинское сообщество давно беспокоилось, что в организме после употребления искусственного подсластителя остаются ядовитые для организма вещества - метанол и формальдегид.
Поскольку аспартам представляет собой пептид, то, попадая в наш организм, доходя до уровня тонкого кишечника, он расщепляется на составные части. Этот процесс называется гидролиз, и основными метаболитами, точнее компонентами, являются аспарагиновая кислота, фенилаланин, метанол, формальдегид и муравьиная кислота", - говорит российский врач-диетолог, нутрициолог и физиотерапевт Антонина Леонтьева.
Второе исследование появилось в 2022 году. В нем приняли участие 100 тысяч человек из Франции. Обнаружилось, что у людей, которые потребляли много аспартама, риск развития рака молочной железы и видов рака, связанных с ожирением, выше, чем у тех, кто аспартам не употреблял.
Воспринимать эти выводы не следует как неоспоримый факт. Например, французские ученые уточнили, что их выводы не доказывают причинно-следственную связь между употреблением аспартама и раком, а лишь отмечают корреляцию. Исследования на мышах еще более сомнительные, поскольку организмы грызунов и людей функционируют по-разному и то, что влияет на одних, бесполезно для других.
Врач-онколог, химиотерапевт, заведующий отделением клинической онкологии и противоопухолевого лекарственного лечения филиала израильской клиники "Хадасса" в Международном медицинском кластере Сколково Евгений Чичиков считает, что к информации о небезопасности аспартама пока следует относиться с осторожностью. По его словам, изучение безопасности вещества длится уже несколько десятилетий.
Отдельные научные данные ранее неоднократно становились поводами для исключения пищевой добавки из состава многочисленных продуктов крупных производителей. Впрочем, это не мешало тому, чтобы вещество снова возвращалось в состав продуктов в качестве ингредиента", - отметил специалист.
Что общего у аспартама, маринованных огурцов и свинца?
Внесение аспартама в список потенциальных канцерогенов совсем не означает, что подсластитель сразу исчезнет с прилавков. В списке Международного агентства по изучению рака уже включены десятки продуктов, с которыми люди сталкиваются ежедневно, а часть из них даже считаются полезными. Например, аспартам, который, предположительно, попадет в группу 2В "возможный канцероген", будет соседствовать с красным мясом, алоэ вера, маринованными овощами, а также свинцом, бензином и выхлопами двигателя.
Хотя очевидно, что вред от маринованных огурцов и свинца разный и его сложно сравнивать, ВОЗ такое соседство не смущает. По словам Евгения Чичикова, это связано с тем, что список отражает лишь сам факт возможного канцерогенного действия вещества, но не дает информации, какой конкретно уровень потребления является опасным.
Любой человек регулярно сталкивается с массой канцерогенных факторов, например с ультрафиолетовым излучением, однако это не означает, что воздействие обязательно приведет к развитию онкологического заболевания. Значимость большинства таких факторов зависит от экспозиции, и мы можем самостоятельно влиять на нее", - говорит Чичиков.
Классификация канцерогенных веществ:
- Группа 1: вызывает рак у человека.
- Группа 2А: вероятные канцерогены для человека.
- Группа 2B: возможные канцерогены для человека.
- Группа 3: канцерогенность не поддается классификации.
Быть или не быть аспартаму в рационе?
Диетолог Антонина Леонтьева признает, что у газировки с содержанием аспартама есть плюсы. Во-первых, в ней, действительно, почти нет калорий, что привлекает людей, стремящихся похудеть. Во-вторых, она не увеличивает уровень глюкозы в крови. Однако, по мнению специалиста, негативные воздействия синтетических подсластителей перечеркивают любые преимущества. Так, регулярное их употребление приводит к дисбактериозу в кишечнике и к нарушениям его работы.
У сахарозаменителей есть еще одна сторона медали. Она связана с нервной системой. Дело в том, что когда мы в рот помещаем аспартам или какие-то другие сахарозаменители, то сигналы об этом поступают в головной мозг. Дальше запускается целый каскад реакций", - рассказывает Антонина Леонтьева.
По ее словам, в организме происходит углеродный обмен, но в желудок попадает не глюкоза, а вещество, которое в него не встраивается. В результате процесс идет вхолостую. В долгосрочной перспективе это может привести к нарушениям, предупредила Леонтьева.
Всемирная организация здравоохранения тоже рекомендовала отказаться от напитков с искусственными подсластителями. Согласно рекомендации, выпущенной в мае, сахарозаменители не помогают похудеть ни взрослым, ни детям. Более того, специалисты обнаружили, что употребление аспартама и других подсластителей ведет к диабету второго типа, сердечно-сосудистым заболеваниям, в целом увеличивает риск летальных исходов.
Чем заменить аспартам?
Антонина Леонтьева и эксперты ВОЗ солидарны во мнении, что заменять аспартам ничем не нужно. Диетолог посоветовала не пытаться найти альтернативу сахару, а постараться избавиться от этой привычки совсем или ограничить потребление сладкого до разумных пределов. Она указала, что зачастую тяга к десертам объясняется не потребностью организма в инсулине, а психологическими факторами, гормональными нарушениями или дефицитом необходимых веществ - например, железа.
12.07.2023, 15:30 85116
Токаев провел совещание по вопросам развития столицы
Фото: Акорда
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу чиновников по развитию и благоустройству столицы и определил новые поручения и сроки их исполнения.
- Необходимо обеспечить надежное теплоснабжение столицы. Избежать коллапса этой зимой удалось благодаря теплой зиме.
- Анализ руководящего состава городских коммунальных предприятий до сих пор не проведен, хотя поручение было дано в начале года. В столице ТЭЦ возглавляет юрист, РЭК - оценщик, теплотранзит - агроном, горводоканал - зоотехник.
- Вследствие недальновидности и бездействия местных властей новые теплоисточники, водоводы и очистные сооружения сейчас строятся в "пожарном" режиме.
- Следует принять все необходимые меры, чтобы до наступления холодов привести в надлежащее состояние теплоисточники и коммунальные сети по всей стране.
- Важно в приоритетном порядке решить вопрос водообеспечения Астаны. Просчеты в такой важной для жизнеобеспечения сфере - реальное вредительство.
- Необходимо завершить строительство ливневой канализации, сформировать эффективную системы водоотведения столицы.
- Из-за отсутствия системного подхода к развитию строительства жилых домов, целостности, участились случаи точечной застройки. Ситуацию надо "выравнивать".
- Нужно принять действенные меры для формирования единого архитектурного облика столицы. Строящиеся объекты не гармонируют друг с другом, присутствует эклектика. Это касается и Алматы, и всех областных центров.
- Огромное значение имеет озеленение столицы, нужно активнее высаживать именно многолетние растения.
- Следует обеспечить неуклонное повышение качества жизни в Астане. Необходимо четко усвоить, что основная задача - это повышение качества жизни всех граждан.
03.07.2023, 19:16 105211
За пять месяцев - 83 изнасилования и 11 убийств. Какие еще преступления против детей совершались в РК
Фото: Depositphotos
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За январь-май текущего года было зарегистрировано 1080 правонарушений в отношении несовершеннолетних, на 7,6% больше, чем годом ранее. В том числе 1008 правонарушений составили преступления, 72 - проступки. Среди преступлений большая часть пришлась на правонарушения средней тяжести - 364 случая. На тяжкие правонарушения пришлось 252 случая, на особо тяжкие - 198 случаев, на правонарушения небольшой тяжести - 194 случая, сообщает ranking.kz.
Для справки: за первые пять месяцев прошлого года в отношении несовершеннолетних было совершено 1004 правонарушения, на 4,6% меньше, чем годом ранее.
В региональном разрезе больше всего правонарушений в отношении детей зарегистрировали в Туркестанской области: 100 правонарушений против 101 случая годом ранее.
Заметное количество правонарушений также зарегистрировано в Алматы (89 случаев, плюс 15,6% за год) и Алматинской области (86 случаев, минус 23,2%).
Меньше всего правонарушений в секторе отмечено в Улытауской (15 случаев), Северо-Казахстанской (26 случаев) и Павлодарской (33 случая) областях.
Наибольший рост количества правонарушений в отношении детей зафиксирован в Мангистауской области (сразу на 67,6% за год, до 57 случаев), а наибольшее сокращение - в Павлодарской области (на 29,8%).
Наибольшее количество правонарушений против несовершеннолетних пришлось на уголовные правонарушения против личности: 556 случаев за январь-май текущего года против 559 годом ранее.
Также "популярны" у преступников правонарушения против собственности (205 правонарушений, плюс 9,6% за год) и транспортные уголовные правонарушения (165 правонарушений, плюс 17,9%).
В разрезе статей чаще всего фиксировались такие правонарушения, от которых пострадали дети, как половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (158 случаев), и нарушение правил дорожного движения (также 158 случаев). В отношении детей и подростков, не достигших совершеннолетия, также совершались изнасилования, кражи, насильственные действия сексуального характера, также фиксировались случаи хулиганства и развращения малолетних.
19.06.2023, 10:54 153096
Экология и статистика: какие данные можно считать показательными и почему
Фото: energyprom.kz
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Усредненные данные по выбросам на душу населения ничего не говорят о реальном экологическом состоянии казахстанских городов.
При рассмотрении влияния экологии на человека нередко упоминаются данные подушевых объемов выбросов в атмосферу. Так, скажем, по данным за 2021 год, на каждого жителя нашей страны приходится 126,7 кг загрязняющих веществ. Значит ли это, что, грубо говоря, каждый казахстанец вдыхал в день 347 г различных растворенных в воздухе вредных химических соединений? Разумеется, нет. В этом вопросе необходимо понимать, что означает тот или иной показатель и зачем он нужен.
Аналитики energyprom.kz проанализировали методологию экологических индикаторов и выделила основные факторы, которые сильнее всего влияют на чистоту воздуха в крупных городах.
Если рассматривать ключевые индикаторы загрязнения атмосферного воздуха, которые отслеживает Бюро национальной статистики АСПиР РК, можно выделить четыре наиболее значимых. Это суммарное значение эмиссий, а также выбросы на душу населения, на единицу площади и на единицу ВВП. И если показатели в первой категории - это абсолютные данные, то в остальных трех - расчетные. Это значит, что они вычислены математически, по сути для "сферической единицы населения/площади/денег в вакууме" и не учитывают экологической нагрузки на крупные города, демографической концентрации и т. д.
В верхней таблице представлена информация по двум из этих расчетных индикаторов. Например, выбросы основных загрязняющих веществ на один кв. км в Казахстане в 2021 году составляли 879 кг (данные за 2022-й пока не обнародованы). Если сравнить цифру с показателями за предыдущие годы, то это на 0,1% меньше, чем в 2020 году, и на 3,6% меньше, чем в 2019-м. А вот в 2017-2018 годах показатели были ниже.
Что касается выбросов загрязняющих веществ на одного жителя страны, то уже упомянутый показатель в 126,7 кг и вовсе можно считать самым низким за все последние годы. Наибольшая антропогенная нагрузка приходилась на 2019-й, когда подушевые эмиссии составляли 134,1 кг.
В региональном разрезе мы видим, что экологическая нагрузка в разных регионах отличается настолько, что о многих областях усредненная цифра в 126,7 кг не говорит вообще ничего. Например, в Туркестанской области на каждого жителя приходится всего 14,1 кг загрязняющих веществ, в Алматинской - 22,9 кг, а в Карагандинской - сразу 414,7 кг. Регионом-антилидером, судя по этим данным, является Павлодарская область, где расчетный показатель приближен к тонне: 982,8 кг на человека в год. При этом регион не значится в числе самых экологически загрязненных территорий нашей страны. Но на этом моменте мы еще остановимся подробнее позже.
В методических документах БНС АСПиР РК указано, что рассмотренные показатели используются лишь для межгосударственных сопоставлений, чтобы, сравнивая страны между собой, эксперты могли использовать какие-то общие знаменатели. Это делается в соответствии с рекомендациями Европейской экономической комиссии ООН, которых придерживается Казахстан.
Один из примеров использования такой обобщенной информации - рейтинг стран по выбросам углекислого газа, влияющего на глобальное потепление. Объемы эмиссий СО2 также рассчитываются на душу населения. По информации из базы данных Еврокомиссии (EDGAR), по количеству выбросов парниковых газов в 2021 году Казахстан занимал 182-ю строчку в списке из 208 стран с показателем 11,1 тонны на человека в год. Это много, если сравнивать РК с соседними государствами Центральной Азии или развитыми европейскими странами. Допустим, по этому сопоставлению сразу понятно, что Кыргызстан с показателем в 1,7 тонны оказывает меньшее влияние на экологию планеты, нежели Казахстан. Но это ни в коей мере не значит, что каждый гражданин РК, от жителя столицы до обитателя степного аула, вдыхает такое количество углекислого газа в год.
За сбор подробной и оперативной экологической информации в Казахстане отвечает РГП "Казгидромет". Ведомство выпускает ежеквартальные, ежемесячные и даже ежедневные бюллетени о состоянии воздушного бассейна. В них публикуются данные о фактической концентрации загрязняющих веществ на метеопостах и их кратности значению предельно допустимой концентрации (ПДК). Именно такая точечная информация намного больше говорит о том, какое экологическое состояние наблюдается в каждом из 69 городов и сел по всей стране, где есть посты. Для сравнения используются стандартный индекс загрязнения (СИ), привязанный к ПДК, и показатель наибольшей повторяемости загрязнений (НП).
В отчете за первый квартал текущего года Казгидромет отметил, что очень высокий уровень загрязнения наблюдается в четырех населенных пунктах, три из которых - областные центры и мегаполисы: Караганда, Алматы и Астана (четвертый город - Абай). В Караганде и Астане отмечаются самые высокие уровни СИ, и во всех тех городах - самые высокие цифры по повторяемости загрязнений.
В категории высокого уровня загрязнения оказались пять населенных пунктов: Усть-Каменогорск, Семей, Петропавловск, Жезказган и Туркестан. Уже на этом этапе стоит отметить, что наиболее высокие значения СИ еще не равны напрямую совокупному показателю уровня загрязнения, который включает и другие факторы. Так, в Петропавловске и Жезказгане стандартный индекс загрязнения выше, чем в столице, однако в Астане уровень загрязнения серьезнее.
Чистым среди областных центров и мегаполисов, к сожалению, можно назвать только один город - Кызылорду.
Важно отметить, что и эти данные тоже надо воспринимать корректно и не делать поспешных неграмотных выводов. Даже одинаково высокие концентрации и объемы выбросов в городах могут совершенно по-разному отражаться на общей экологической обстановке в них. Об этом говорят ученые.
Так, скажем, интересное сопоставление ситуации в Усть-Каменогорске и Павлодаре сделали авторы научной статьи, кандидат биологических наук Алевтина Данилова и эколог Жанар Асанова. Они выяснили, что в отдельные годы объемы выбросов в атмосферу в Павлодаре были выше, чем в Усть-Каменогорске. При этом стандартный индекс Павлодара значительно ниже, чем Усть-Каменогорска: 3 против 5. А теперь вернемся к среднестатистическим показателям по выбросам на человека и напомним, что в Павлодарской области подушевой объем эмиссий составляет 982,8 кг, тогда как в ВКО - всего 94,2 кг (разница более чем в 10 раз). Вот теперь разница между среднестатистическими обобщенными и более точечными данными более наглядна.
В условиях крупных промышленных городов уровень загрязнения приземного слоя воздуха зависит не только от количества промышленных и транспортных выбросов, но и от их вертикального и горизонтального рассеивания, которое определяется, в основном, метеорологическими и природными факторами", - говорится в научной статье.
Тот же Усть-Каменогорск расположен в долине между гор, и это плохо для рассеивания смога. Усугубляется ситуация еще и тем, что в городе довольно редко бывают ветра. Эту ситуацию называют НМУ - неблагоприятными метеоусловиями. Помимо этого, застраивался город так, что крупные промышленные предприятия оказались в его черте, они находятся рядом с жилыми микрорайонами. Все эти факторы вкупе, даже при меньших объемах выбросов, чем в других городах, делают столицу ВКО одним из самых неблагоприятных в плане экологической ситуации городов.
Еще один принципиально важный момент: существующий объем выбросов в атмосферу в Казахстане - это лишь 7% от общего количества загрязняющих веществ из стационарных источников. 93% улавливается промышленными фильтрами. Например, в 2021 году из 34,3 млн тонн в воздух поступила лишь их небольшая часть - 2,4 млн тонн. Большая часть этих эмиссий - твердые частицы. 98,4% из них не вышли за пределы очистных сооружений промышленных предприятий. Газообразные и жидкие вещества пока имеют гораздо более низкую долю уловленного объема: 50,6%.
К сожалению, газообразные вещества тоже небезопасны. Так, к примеру, недавние исследования показали, что сжигание попутного газа, являющегося побочным продуктом добычи нефти, оказывает негативное воздействие на окружающую среду заметнее, чем предполагалось ранее.
В связи с этим аналитики заявляют, что необходимо увеличение объемов утилизации попутного газа. Норвегия, например, использует его примерно на 99%, так что это вполне возможно. В РК также есть отличный пример подобного подхода: нефтедобывающая компания ТОО "Тенгизшевройл" прекратила постоянное плановое сжигание попутного газа еще в 2009 году. В настоящее время более 99% газа реализуется или используется для внутренних нужд компании.
Экопрограмма ТОО "Тенгизшевройл" отличается и другими эффективными мерами. Так, выбросы на тонну добытой нефти за последние 20 лет сократились на 75%. Для этого в компании не раз проводилась технологическая модификация оборудования. В различные экологические мероприятия нефтяной гигант за 20 лет инвестировал более 3 млрд долл. США. Сюда входят не только экопрограммы по атмосферному воздуху, но и затраты на проекты повторного использования воды (доведено до 49%), расходы на переработку отходов (63%) и прочее. Данные приведены по итогам 2022 года.
К слову, в 2019 году почти половина всех объемов сжигаемого газа в мире приходилась всего на четыре страны: Россию (антилидер с 15%), Иран, Ирак и США. Казахстан в число стран с наибольшими выбросами не входил.
16.06.2023, 18:00 157101
Открыто движение по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге
Фото: ЕАБР
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В Алматы состоялась церемония открытия Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги, профинансированной Евразийским банком развития.
Проект поспособствует расширению региональной и международной торговли, поскольку дорога является частью трансконтинентальной магистрали Западная Европа - Западный Китай. В прошлом году торговля между Казахстаном и Китаем достигла рекордных показателей, превысив 24 млрд долларов США.
БАКАД играет важную роль в расширении транспортных маршрутов на территории Республики Казахстан и всего Евразийского региона. Новый объект соединит международные автомобильные маршруты в направлении "Восток-Запад" и будет способствовать улучшению транспортной связности, расширению возможностей для грузоперевозок", - сказал глава ЕАБР Николай Подгузов.
Он отметил, что прогнозируемый объем грузов, перевозимых в зоне БАКАД, в ближайшие 15 лет вырастет на 87% и достигнет 35,9 млн тенге.
Кроме того, БАКАД принесет социальные и экологические эффекты. На этапе строительства объект уже обеспечил рабочими местами более 1,5 тысячи человек, преимущественно местного населения.
В мае этого года ЕАБР в рамках конференции инвесторов - участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона журналистам показали новую алматинскую автодорогу и рассказали, чему будет способствовать реализация проекта.
● БАКАД позволит вывести транзитные потоки за пределы Алматы, вследствие чего снизится уровень загрязнения воздуха.
● Сокращение транспортных заторов и времени в пути. По расчетам специалистов, строительство Большой Алматинской кольцевой дороги разгрузит улицы мегаполиса на 60%.
● Улучшение пропускной способности и конкурентоспособности транзитных маршрутов, проходящих через Казахстан.
● Расширение региональной и международной торговли, поскольку проект является частью трансконтинентальной магистрали Западная Европа - Западный Китай.
● Стимулирование применения ГЧП-механизма. БАКАД - первый инфраструктурный ГЧП-проект в рамках государственного гарантирования.
БАКАД представляет собой дорогу протяженностью 66 километров, включающую 4-полосные (протяженность 9 километров) и 6-полосные (57 километров) участки движения, а также мосты, транспортные развязки и необходимую инфраструктуру.
В апреле МИИР опубликовало документ, где были представлены ставки платы за проезд по автомобильной дороге.
Стоимость поездки вне зависимости от пройденного пути в течение одного часа:
легковые автомобили - 0,07 МРП;
автобусы до 16 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны - 0,12 МРП;
автобусы до 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны - 0,22 МРП;
автобусы от 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 10 тонн - 0,36 МРП;
грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн - 0,43 МРП;
грузовые автомобили грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи - 0,72 МРП.
Проект направлен на повышение транзитного потенциала и конкурентоспособности транзитных маршрутов, проходящих через государства - участников Банка. Кроме того, проект направлен на интенсификацию торгово-экономического сотрудничества между государствами-участниками, стимулирование роста трансграничных грузоперевозок и снижение транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть города Алматы и его пригородную зону.
БАКАД является первым международным государственно-частным проектом в Центральной Азии, а также крупнейшим инвестиционным проектом в Казахстане за пределами нефтегазового сектора.
Объект финансируется синдикатом трех банков: Европейский банк реконструкции и развития, Евразийский банк развития (135 млн долларов США) и Исламский банк развития. Общая стоимость проекта составила 743 млн 116 тысяч долларов США.
Государственным партнером проекта является Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
Дорогу строили пять лет, официально о завершении строительства МИИР объявили в декабре 2022 года.
Консорциум БАКАД состоит из четырех компаний: две турецкие (Alarko Holding и Makyol) и две корейские компании (SK ecoplant и Korea Expressway Corporation). Последняя является лидирующей в силу объемов накопившегося опыта содержания платных дорог не только в Корее, но и за ее пределами. Финансирование осуществляется в соотношении 78% заемных средств и 22% - средства данных компаний.
В торжественной церемонии открытия БАКАД приняли участие председатель Правления ЕАБР Николай Подугзов, министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров, аким Алматы Ерболат Досаев, аким Алматинской области Марат Султангазиев.
ЕАБР продолжает свою работу по поддержке развития инфраструктуры и транспортной связи в странах-участниках, способствуя росту экономики, содействуя торговле и развитию регионального сотрудничества.
Ранее сообщалось, что проезд по БАКАД откроют 16 июня. При этом в первый месяц поездки для всех будут бесплатными.
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