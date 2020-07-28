Выборы в США: политические и экономические последствия и прогнозы

1. Оценка ситуации.*

Сценарии развития событий в США на предвыборный период, их влияние на результаты выборов и последующий ход событий (ноябрь 2020 – март 2021 года) обусловлены расколом американского электората практически пополам. Эти равные доли образовались ещё со времён противостояния А. Гор - Д. Буш-младший, но надпартийные механизмы согласования не позволяли развиться публичному конфликту между двумя правящими американскими партиями и уничтожить двухпартийный консенсус по вопросу границ допустимого в межпартийной борьбе.

Феномен Д. Трампа показал, что сейчас прежний консенсус относительно правил и пределов допустимого соперничества уничтожен. У обеих сторон – демократов и республиканцев – возник позиционный тупик, где решающими станут самые неконвенционные способы борьбы.

На первое место выходит борьба за легитимацию способов голосования и подсчёта голосов, прежде считавшихся недопустимыми из-за возможности фальсификаций. Если прежде итоги выборов с разницей голосов в несколько процентных пунктов приводили к сговору по поводу условий и сроков поочерёдного правления, то теперь это повод для организации уличных столкновений.

Противостояние демократов и республиканцев в США включает в себя публичный и непубличный аспекты. Публичный аспект – это конкуренция предвыборных программ. Непубличный – это набор методов провоцирования политического кризиса с последующим государственным переворотом, каковым является силовой захват власти демократами в случае проигрыша Трампу с незначительным перевесом последнего.

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Доля публичного компонента сокращается, доля непубличного увеличивается и составляет на июль - август 2020 года более половины предвыборного арсенала демократов с тенденцией дальнейшего увеличения за счёт сужения публичного компонента.

Проблема в том, что в конкуренции программ имеется сфера сближения позиций конкурентов вплоть до полного исчезновения разницы в их подходах. Основными программными блоками в обеих партиях являются иммиграционная политика, проблема Китая, отношения с союзниками и правила международной торговли.

Внешнеэкономический блок у демократов остался неконсолидированным, и потому согласованной платформы в этой области у них не существует. Есть лишь план Байдена в его программе "Пример "Сила Америки": план Байдена по лидерству в демократическом мире для решения задач XXI века", который требует сохранения норм ВТО и отказа от выхода из международных организаций, так как они означают лидерство США. Есть констатация того, что Трамп своими действиями отталкивает союзников США и разрушает притягательность их имиджа.

По вопросу противостояния Китаю в США существует консенсус элит и общества, но демократы считают, что тарифная война и санкции в отношении ЕС лишь усиливают Китай и отталкивают ближайших американских союзников. Торговые санкции Трампа к Китаю в США поддерживают больше половины населения. Но демократы в этом вопросе отделяют свою позицию, отвергая протекционизм. Они апеллируют к левому сегменту, утверждая, что политика республиканцев усиливает корпорации, но ослабляет американских рабочих.

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Протекционизм, по мнению демократов, сокращает в США рабочие места и ведёт к понижению зарплаты, так как издержки в США выше, чем в Китае. Демократы считают, что силовые действия Трампа в отношении ЕС и Китая ведут к риску укрепления двусторонних соглашений вассалов и главного конкурента с понижением роли США в Евразии.

Однако позиции Байдена и Трампа сближаются в области неготовности к компромиссам с вассалами. Если Трамп требует раскрытия европейских рынков для США с применением элементов тарифной войны, то Байден и вовсе требует от европейцев односторонних уступок и возвращения к Трансатлантическому партнерству (ТАП). Трамп давит на ЕС методом силового и тарифного принуждения, а Байден через вовлечение в трансатлантические торговые союзы по правилам США и экологические претензии.

В отношении миграционной политики Байден критикует Трампа за высылку иммигрантов с разделением детей и родителей перед окончанием учебного года в школе. Иммиграционная тема – пункт принципиальных расхождений между Трампом и Байденом. Трамп требует ужесточения иммиграционной политики, а Байден – её либерализации.

В отношении иранской ядерной сделки между Байденом и Трампом существуют резкие разногласия. Демократы требуют сохранения условий сделки и осуждают Трампа за выход из неё. Трамп обвиняется в некомпетентности и импульсивности, а его прогноз о том, что выход из сделки сдержит Иран, оказался ошибочным.

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В отношении Северной Кореи и Афганистана у Трампа и Байдена позиции совпадают. Ким Чен Ын называется бандитом. Вывод войск из Афганистана признаётся правильным, Байден предлагал это ещё в 2009 году. Планы пресечения повстанческого движения в Афганистане признаны ошибочными, так как соединить расколотую страну невозможно. Затраты на пребывание войск в Афганистане не оправданы.

В отношении Израиля Байден считает ошибкой захват палестинских земель и легализацию этого захвата. И для США, и для Израиля это движение в неправильном направлении.

В отношении Саудовской Аравии Байден предлагает жёстко заставить саудовское правительство принять власть Вашингтона, для чего прекратить продажу оружия и превратить саудитов в изгоев. Их политика признана "не имеющей социальной искупительной ценности", и Байден требует заставить саудитов заплатить за неподчинение высокую цену.

2. Постановка проблемы.

Проблема сути политического конфликта между демократами и республиканцами состоит в разных подходах по удержанию мирового господства в условиях выравнивания эконмических и военно-политических потенциалов государств-вассалов и конкурентов США.

Прежняя модель глобализации, выстроенная в целях односторонних преимуществ США, привела к адаптации к этим условиям американской имперской периферии, ставшей способной бросить вызов американскому глобальному господству.

Конфликт в правящем классе США по поводу методов исправления ситуации объективен в силу укоренения разных элитных групп в разных моделях извлечения прибыли, одни из которых вошли в противоречие с другими. Американский элитный консенсус по вопросу наиболее эффективных способов удержания мирового господства более невозможен.

Для Европы любой исход американских выборов сулит обострение конфликта с США. В центр американской внешнеполитической повестки поставлен вопрос справедливости – так, как это видят демократы и республиканцы. В случае избрания Трампа или Байдена президентами США агрессивный курс в отношении ЕС будет продолжен. Разница лишь в том, что Трамп раскалывает старые американские коалиции и стремится к двусторонним контактам с европейскими странами, а Байден стремится загнать их в единую коалицию под эгидой США.

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Трамп хочет переформатировать ВТО с превращением её в антикитайский форпост. Байден будет стремиться к возвращению к обамовской идее Трансатлантического партнёрства в отношении ЕС, а идею Транстихоокеанского партнёрства в прежнем виде реализовывать не хочет.

Вместо этого он настаивает на расширении этого формата до объединения стран тихоокеанского региона, Северной и Южной Америки против Китая. Любой исход американских выборов сулит ЕС и Китаю усиление давления в сторону поглощения и подчинения.

Обоснованием такой политики служит тезис о несправедливости сложившихся правил торговли. Трамп сосредоточен на том, чтобы вторая фаза согласований с Китаем строилась вокруг темы интеллектуальной собственности, обмена технологиями и торговли услугами. В Европу и Бразилию США стремятся проникнуть на рынки углеводородов и сельхозпродукции.

Байден заявляет открыто, что отныне в США приоритет свободной торговли снят и заменён приоритетом честной торговли. Это означает, что США требуют монопольного права на трактовку того, что является честным в мировой торговле. По факту это навязывание американской юрисдикции, ограничение эконмического и политического суверенитета всех прочих стран и открытое стремление определять единолично правила торговли.

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Для обеспечения единства вассалов и консолидации их вокруг США против конкурентов Байден стремится использовать НАТО. Его предвыборный лозунг заключается в том, что, если Трамп будет переизбран, НАТО не будет.

Мы не должны относиться к НАТО как к защитной ракете, как мы это делаем сейчас", - говорит Байден, по сути, объявляя НАТО не только военной, но прежде всего политической удавкой для навязывания своих торговых интересов. Если раньше это не признавалось, то теперь об этом говорится открыто. НАТО – это инструмент навязывания вассалам и союзникам торговых правил в пользу США. Военный мотив существования НАТО стал второстепенным.

Для оправдания НАТО Байден называет его единственным самым значительным союзом в мировой истории и основой мира и стабильности в последние 70 лет, сердцем коллективной безопасности. Заявлено, что это основа, на которой Соединенные Штаты могут выполнять свои обязанности и в других частях света. По сути, это обещание ЕС и дальше выполнять функции защиты, а также обозначение стремления к глобальной экспансии минуя институты ООН.

Однако ЕС понимает эти тезисы как удушающие объятия, за которыми последует асфиксия экономики и превращение в фактическую колонию США. Курс ЕС на формирование собственного оборонного союза будет набирать обороты. Впервые обозначена чёткая и растущая трещина между глобальными стратегическими целями ЕС и США. Для усиления силового плеча в отношении ядра старой Европы США стремительно накачивают Польшу политическим и углеводородным ресурсом.

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В случае победы Байдена экологическая повестка встанет в ряд основных рычагов давления на конкурентов. Угрозу экологии Байден объявил экзистенциальной. Он заявил, что в случае победы на выборах пойдёт значительно дальше Парижского протокола, заставив каждую крупную страну сделать центром экономической политики зелёные технологии.

Это означает принуждение к ведению более дорогих способов генерации, что сделает американский СПГ конкурентоспособным по сравнению с российским трубопроводным газом. Сопротивление Франции, принципиально защищающей атомную генерацию, в этом направлении гарантировано, что повлечёт толчок к сближению франко-русских позиций в Европе в отношении к США. Однако появится почва для усиления разногласий между Германией и Францией, на чём непременно сыграют США.

В области экологии Байден считает, что США - это 15% всей проблемы выбросов, а 80-85% приходится на весть остальной мир. Так легитимизировано стремление США вмешиваться в энергетический суверенитет крупных стран, являющихся для США или конкурентами, или неиспользованным ресурсом.

Игра на повышение цены на энергию влечёт падение спроса в странах-покупателях российских углеводородов, а также снижение их общей покупательской способности. Их развитие замедлится, что скажется на инвестициях и технологическом трансфере с Россией.

В отношении к России Байден декларирует продолжение усиления давления. Основные направления – военное, финансовое, энергетическое и медийное принуждение, а также активизация войны в кибер-пространстве.

3. Выводы

1. Кризис перепроизводства, переросший в системный кризис либеральной глобалистской модели англосаксонского цивилизационного доминирования, расколол прежде единую систему "метрополия – колонии" с центром в США и периферией в виде всего прочего мира. Теперь США вынуждены стремиться к инкорпорированию даже тех стран, которые прежде считались незначительными и их не включали в систему союзных отношений.

2. Осевой принцип нынешнего конфликта "мировой центр - мировая периферия" строится по линии "господство – подчинение". Это признак начавшегося перетекания силового ресурса от центра к периферии, называемого крахом однополярного мира.

3. США погружается в расширяющуюся воронку конфликтов, где наращивание их количества угрожает перейти в качественные изменения расклада сил. Так к конфликту США с Россией и Китаем добавился растущий конфликт с ЕС и серьёзная угроза конфликта с еврейским лобби, вызванного отрицательной позицией демократов США к израильским планам аннексии Палестины, для чего, по мнению израильтян, открывается уникальная историческая возможность. В случае победы Байдена отношения Израиля с США будут подвергнуты риску ухудшения. В сумме с другими конфликтами для США это может иметь роковое значение.

4. В Европе под влиянием давления США форсируется раскол в ЕС по линии Западной и Восточной Европы. Угроза раскола ЕС приводит к интенсификации усилий ФРГ за обретение статуса лидера ЕС в союзе с Францией и Австрией против Польши и Прибалтики. ЕС превращается в зону, поделённую на сектора американо-британского и германо-французского господства. Тем самым усиливается внутриблоковая конкуренция западных держав, включившихся в передел рынков сбыта и зон добычи сырья.

5. Политический конфликт США и ЕС является конфликтом с нулевой суммой. Их интересы расходятся и становятся диаметрально противоположны. Победа одной стороны означает поражение другой. Это означает, что в любом случае в период с ноября 2020 по март 2021 года в США будет складываться стратегия усиления давления на ЕС и консолидации антироссийских и антикитайских союзов, где различия в подходах к России и Китаю будут устранены.

6. Возникает почва для ситуативных союзов между Россий, ЕС и Китаем с направленностью на противостояние американской стратегии удержания и усиления доминирования.

7. НАТО при любом исходе выборов в США оказывается перед лицом угрозы беспрецедентного кризиса. Любой американский президент будет использовать НАТО не для защиты ЕС от России и Китая, а для шантажа и давления в сторону утраты экономического суверенитета.

8. Если победит Трамп, то для предотвращения распада так называемой "трансатлантической солидарности" ему придётся включить в свою повестку многие требования демократов для урегулирования конфликта в рамках элитарной модели англосаксонской демократии, предусматривающей интегрирование членов сообщества, а не их разъединение.

Однако, скорее всего, Трамп продолжит свою линию на агрессивное подчинение европейских стран своим требованиям, что, с большой вероятностью, приведет к распаду НАТО и оформлению на его базе двух военно-политических блоков.

9. Возможность использования силовых ресурсов как средства разрешения конфликтов в США и за их пределами существенно возрастает. Этот тренд усилится в начала 2021 года.

10. На Ближнем Востоке у США возникает зона сплошного конфликта.

11. Политический процесс в США развивается по линии восхождения от конфликта предпочтений через конфликт интересов к конфликту ценностей. Подобные конфликты уже не имеют косинусных решений, но имеют большой потенциал для эскалации. Именно эта эскалация происходит в США сейчас и продолжится в ближайшее полугодие.





* - публикуются фрагменты Доклада Института русских стратегий

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