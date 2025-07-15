14.07.2025, 13:44 6626
Затраты на спорт высоких достижений не приносят результата - Ranking
Фото: Depositphotos
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Несмотря на двукратное увеличение бюджетных расходов на спорт высоких достижений в РК, эффективность затрат снижается, пишет агентство Ranking.kz.
За три года финансовые вливания из бюджета в спорт были увеличены вдвое со 153 млрд тенге в 2021 году до 315 млрд тенге в 2024 году.
Однако, по данным Высшей аудиторской палаты РК, которая провела проверку сектора, вливания в отрасль буквально "размазываются тонким слоем" по всем статьям расходов, но не дают ожидаемого результата.
За трехлетний период аудиторы нашли нарушения на общую сумму в 17 млрд тенге, из которых 13,7 млрд пришлись на неэффективно использованные деньги, 2,8 млрд - на средства, потерянные из-за неправильного планирования", - пишет источник.
Причин, по которым деньги не помогают растить спортсменов международного уровня, много и большинство из них - системные.
Например, по мнению специалистов аудиторской палаты, несмотря на множество разработанных государственных программ и концепций по развитию, в отрасли так и не был сформирован системный подход к развитию спорта высших достижений. При этом многие из прописанных задач просто переходили из одного комплексного плана в другой. При финансовом планировании не учитывались потенциал и ресурсная база казахстанского спорта: на не олимпийские виды спорта выделялось больше средств, чем на дисциплины, входящие в программы Олимпийских игр. Специалисты считают, что отдельные решения зависели от интересов спортивных федераций. В 19 из 46 летних олимпийских видов спорта не было вообще никаких программ подготовки спортсменов. Результат: по пяти таким видам спорта наши спортсмены даже не участвовали в отборочных турнирах, не говоря уже о самих Олимпийских играх. А ведь на подготовку было потрачено около 2 млрд тенге", - пишут авторы материала.
В то же время руководство отдельных спортивных организаций периодически выписывало себе очень хорошие премии.
Например, по данным Высшей аудиторской палаты РК, административный персонал "Дирекции развития спорта" за три года выплатил своим сотрудникам (даже тем, кто не был причастен к подготовке спортсменов) премии на сумму более 3,5 млрд тенге. В отдельных случаях эти поощрения даже превышали зарплаты. Средний размер премии на человека составил 7,7 млн тенге в год, или 640 тыс. в месяц", - говорится в исследовании.
По отчетам Минтуризма и спорта (МТС) РК, в прошлом году в Казахстане было увеличено финансирование всех организаций спорта высших достижений, кроме детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) и республиканских школ высшего спортивного мастерства (РШВСМ).
Именно ДЮСШ и прочие спортшколы лишились около 25% своего денежного обеспечения. Если в 2023 году они получили 121 млрд тенге, то год спустя - всего 91 млрд. Сильнее всего (на 22,4%) была урезана одна из ключевых статей затрат - фонд заработной платы. Финансирование РШВСМ сократили на 65,9%", - сообщают авторы.
У всех остальных видов спортивных организаций наблюдался рост финансирования.
Школы-интернаты для одаренных в спорте детей в прошлом году получили из разных источников 29,7 млрд тенге - на 69,3% больше, чем в 2023-м. У школ высшего спортивного мастерства и республиканских центров олимпийской подготовки объемы финансирования за год были одинаковыми: по 16,7 млрд тенге. В обоих категориях наблюдался ощутимый прирост ассигнований", - говорится в информации.
Авторы не исключают, что ситуация с финансовым обеспечением спортивных школ изменится уже в ближайшие полгода.
С 1 января 2026 года, по данным МТС РК, планируется ввести систему подушевого финансирования детских спортивных школ. Она позволит сделать бюджетные ассигнования в эти организации более прозрачными и определит приоритеты по тем видам спорта, которые имеют наибольшую популярность среди детей", - сообщается в статье.
Если говорить о массовом спорте в целом, в этом плане ситуация за последний год изменилась не в лучшую сторону.
По данным МТС РК, в 2024-м в Казахстане спортом занимались около 8,4 млн человек, из которых 6,9 млн человек ходили в различные секции. За последний год численность таких спортсменов-любителей сократилась на 9,8%, или на 750,4 тыс. человек.
Самым массовым видом спорта в РК является футбол. Этой захватывающей игрой в прошлом году увлекались или профессионально занимались более 1,1 млн казахстанцев. На втором месте по количеству спортсменов-любителей располагался волейбол, которым занимаются более 767,6 тыс. человек. Третье место занимал баскетбол. Эта американская игра собирала на площадках более 656,4 тыс. казахстанцев. Общее количество спортивных сооружений в РК в прошлом году превысило 37,5 тыс. Из них больше половины - 21,8 тыс. - составили плоскостные сооружения (спортивные площадки на открытом воздухе). Вполовину меньше (10 тыс. сооружений) пришлось на спортивные залы, причем две трети из них - в организациях образования", - отметили авторы.
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15.07.2025, 09:43 1801
Первые шесть месяцев новой администрации США: влияние на рынки
Фото: Depositphotos
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Возвращение Дональда Трампа в Белый дом в начале 2025 года ознаменовалось повышенной волатильностью на финансовых рынках. В преддверии инаугурации 20 января 2025 года инвесторы заложили в котировки ожидания продолжения стимулирующей политики: с ноября до конца января индекс S&P 500 вырос примерно на 3,6%. Однако уже через две недели последовал первый "тарифный шок": администрация объявила о планах ввести новые пошлины на торговых партнеров (включая Канаду, Мексику и Китай), что встревожило рынки. Уже к февралю фондовые индексы развернулись в снижение на опасениях торговых войн и рецессии, а доходность 10-летних казначейских облигаций поднялась - инвесторы начали сомневаться, что Федеральный резерв продолжит смягчение денежно-кредитной политики на фоне возможного всплеска инфляции из-за тарифов.
Хроника: торговая эскалация и реакция рынков
Март 2025 года - начало эскалации. В начале месяца президент Трамп подтвердил введение 25% импортных тарифов на сталь и алюминий из Канады и Мексики (вступили в силу с 4 марта). Это усугубило коррекцию: 3 марта S&P 500 снизился на 1,8%, Nasdaq - на 2,6% - самое резкое дневное падение с начала года. К середине месяца суммарное снижение S&P 500 от февральского пика превысило 10%, что формально означало вход индекса в стадию коррекции на фоне растущей неопределенности в торговой политике Белого дома. Инвесторы начали активно перераспределять капитал в защитные сектора: выросли бумаги коммунальных компаний, производителей товаров первой необходимости и отдельных облигационных ETF. Параллельно усилилось давление на промышленные и технологические компании, особенно с высокой долей международных доходов, поскольку тарифы затрагивали именно их цепочки поставок.
Обвалом рынков и "Днем освобождения" стало 2 апреля 2025 года. Еще более сильный удар по уверенности инвесторов нанес резкий шаг Трампа. Он провозгласил 2 апреля Liberation Day, объявив о всеобъемлющих пошлинах: базовая ставка 10% на весь импорт, с повышенными тарифами для отдельных стран (например, для Китая - 54%, для ЕС - 20%). Эти беспрецедентные меры (введенные в одностороннем порядке под предлогом чрезвычайной экономической угрозы) спровоцировали паническую распродажу активов. В первые двое торговых суток после анонса S&P 500 рухнул примерно на 10%, Nasdaq - более чем на 11%, что стало крупнейшим двухдневным падением в истории индексов. Индекс волатильности VIX взлетел до ~45 пунктов - максимума со времен пандемии коронавируса 2020 года. Сильнее всего пострадали акции, ориентированные на мировой рынок: значительные потери понесли американские промышленные и технологические компании, а европейские и азиатские индексы продемонстрировали снижение.
Передышка и рекордный рост наступили 9 апреля 2025 года. Спустя неделю напряженность несколько спала: Трамп остановил ввод новых тарифов на 90 дней (при этом действующая пошлина на импорт из Китая была увеличена до 125%). Рынки восприняли эту паузу как сигнал к отскоку. Благодаря такой передышке индекс S&P 500 9 апреля взлетел на 9,5% - это стало крупнейшим дневным ростом американского рынка со времен финансового кризиса 2008 года. Высокотехнологичный Nasdaq подскочил на 12,2%, зафиксировав рекордный однодневный прирост за всю историю индекса. Однако, как отмечали аналитики, эйфория соседствовала с тревогой: инвесторы понимали, что по истечении 90 дней торговая напряженность может вернуться.
Май 2025 года - восстановление позиций. В течение следующего месяца рынки постепенно отыгрывали потери. С 8 по 13 мая США заключили принципиальные торговые соглашения с Китаем и Великобританией, что заметно снизило градус тарифного противостояния. В середине мая индекс S&P 500 сумел выйти в символический плюс относительно начала года - фактически Уолл-стрит восстановилась к уровням, предшествовавшим "тарифному обвалу". По итогам второго квартала американский рынок акций вырос примерно на 10%, заметно обогнав европейские площадки. Этому способствовали сильные макроэкономические показатели США и активность частных инвесторов, скупавших подешевевшие акции на просадках. Тем не менее к концу июня ситуация оставалась нестабильной: перемирие с рядом стран было временным, и участники рынка сохраняли осторожность, учитывая, что переговоры по тарифам с ключевыми партнерами США еще не завершились.
Июль 2025 года - шаткое равновесие и ожидание новых решений. Третий квартал начался с оптимизма: 8 июля индекс S&P 500 обновил исторический максимум, превысив отметку 6 300 пунктов. Однако политическая неопределенность сохраняется - администрация Трампа в ближайшие недели решит судьбу 90-дневной тарифной паузы. По утечкам из Белого дома обсуждаются варианты ее продления или новых пошлин против ЕС, Южной Кореи и Японии. Эти сигналы вызывают обеспокоенность инвесторов, особенно на фоне жесткой риторики Трампа, обещающего "навсегда выровнять торговый баланс". Bank of America считает, что потенциал роста почти исчерпан: целевая отметка по S&P - те же 6 300 пунктов на конец года. Главный стратег Савита Субраманиан отмечает, что стремительный рост уже позади и рынок входит в фазу консолидации. Он балансирует между техническим импульсом и политическими рисками, а будущие решения могут вновь спровоцировать волатильность. Goldman Sachs занимает более позитивную позицию. Аналитики под руководством Дэвида Костина повысили целевые уровни по S&P до 6 400 (+3% за 3 мес.) и 6 600 (+6% за 6 мес.) пунктов, ссылаясь на снижение ставок Федеральной резервной системы (ФРС), рост корпоративной прибыли и привлекательные мультипликаторы. По их мнению, тарифные риски уже частично отражены в котировках: компании сформировали запасы и начали перекладывать издержки на потребителей. В Goldman также ждут усиления рыночной широты: все больше акций начнут поддерживать ралли. При отсутствии новых шоков и продолжении мягкой политики ФРС они прогнозируют дальнейший рост рынка.
Инвестиционные идеи на второе полугодие 2025 года
На фоне сохраняющейся неопределенности в торговой политике и сдержанного прогноза по индексу S&P 500 (от +1 до +6 %, по оценкам крупнейших банков) аналитики рекомендуют делать ставку на качественные защитные истории с устойчивыми денежными потоками, умеренной оценкой и стабильной дивидендной доходностью.
UnitedHealth Group Inc (UNH)
Лидер в сфере медицинского страхования и управляемых медуслуг в США. Согласно консенсусной оценке, целевая цена составляет ~$415, что предполагает потенциал роста около +30% к текущим $320. Инвестиционный банк UBS сохраняет рекомендацию Buy (покупать), снизив целевую цену до $385 (+25%) из-за осторожных комментариев менеджмента по программе Medicare Advantage. Однако фундаментально компания остается сильной: выручка за 12 месяцев выросла на 8%, денежные потоки устойчивы, P/E (коэффициент цена/прибыль) после коррекции снизился до ~12. Дивиденды приносят около 1,5% годовых и стабильно растут двузначными темпами. Акция остается одним из фаворитов сектора среди институциональных инвесторов.
Lockheed Martin Corp (LMT)
Флагман американской оборонной промышленности и основной подрядчик Минобороны США. Средняя целевая цена аналитиков - ~$525, что предполагает потенциал роста около +9% от текущих уровней ($480). Morgan Stanley считает LMT лучшей идеей в секторе, присвоив рейтинг Overweight (превышение доли в портфеле) и целевую цену $575 (+24%). Компания эффективно перекладывает издержки на заказчиков, имеет локализованную логистику и долгосрочные государственные контракты, защищенные от инфляции. P/E ~16, дивидендную доходность ~2,7%, устойчивый обратный выкуп акций (buyback). Поддержка также со стороны Citi и Wells Fargo. Lockheed остается ключевым бенефициаром роста оборонного бюджета на фоне глобальной нестабильности.
Allstate Corp (ALL)
Один из крупнейших страховщиков США в сегменте авто и недвижимости. Консенсус-прогноз ~$226, предполагает потенциал роста около +17% от текущих $193. BofA оценивает акцию как топ-идею в сегменте value и повысил целевую цену до $286 (+50%). Компания продемонстрировала восстановление после убытков, связанных с погодными катастрофами, и в начале 2025 года увеличила дивиденды на 8,7% (доходность около 3%). Мультипликатор P/E ниже 10, выручка превышает $40 млрд. При нормализации убытков и стабильных премиях Allstate может показать опережающий рост EPS (прибыль на акцию) и переоценку со стороны рынка.
Первое полугодие 2025 года стало для рынков временем резких поворотов: от предвыборной эйфории и тарифных шоков до стремительного восстановления на фоне политических пауз и дипломатических уступок. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом вновь сделало торговую политику ключевым рычагом влияния на рынок - с быстрыми колебаниями на фоне каждой новой инициативы или заявления. Несмотря на рост индекса S&P 500 к историческим максимумам, рынок сохраняет хрупкий баланс. В такой среде особенно актуальны стратегии, ориентированные на защитные и фундаментально устойчивые компании. Бумаги из секторов здравоохранения, обороны и страхования - такие как UnitedHealth, Lockheed Martin и Allstate - предлагают разумный риск-профиль, умеренные оценки и потенциал опережающего роста даже в условиях повышенной волатильности и политических колебаний.
Автор: Турал Алиев, аналитик Freedom Finance Global
03.07.2025, 10:25 37681
Число семей с доходами ниже стоимости продовольственной корзины возросло на 14,5% в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Экстремально бедных семей с доходами ниже стоимости продовольственной корзины в Казахстане стало больше сразу на 14,5%. Проживает в таких семьях более 16 тысяч казахстанцев, сообщает finprom.kz.
В первом квартале текущего года в стране числилось 160,4 тыс. домашних хозяйств, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума — на 0,1% меньше, чем годом ранее. В них проживало 924,4 тыс. человек против 928,1 тыс. годом ранее. Их численность за год сократилась на 0,4%, сообщают аналитики.
В региональном разрезе больше всего семей с доходами ниже прожиточного минимума проживают в Туркестанской области - 21,9 тыс., что на 6,8% больше, чем в первом квартале прошлого года. На втором и третьем местах расположились Алматы (17,1 тыс. семей) и Жамбылская область (10,6 тыс. семей). Меньше всего таких семей проживает в Улытауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях - 2,2 тыс., 3 тыс. и 5,1 тыс. соответственно.
Помимо населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, в Казахстане 3 тыс. семей имеют доход ниже стоимости продовольственной корзины — и таких сразу на 14,5% больше, чем годом ранее. Численность проживающих в таких бедных семьях граждан выросла на 7,7% и достигла 16,4 тыс. человек", - отметили обозреватели.
Наибольшая численность таких семей насчитывается в Карагандинской области - 898 семей с населением 6,3 тыс. человек. Далее следуют Шымкент - 752 семьи и 3 тыс. человек, и Жетысуская область - 469 семей с 2,3 тыс. человек. Помимо этих регионов, семьи с доходами ниже стоимости продовольственной корзины также проживают в Акмолинской, Абайской и Улытауской областях. 11,6 тыс. человек проживают в домохозяйствах из пяти и более человек, еще 4,9 тыс. - в домохозяйствах из четырех человек.
По данным Our World in Data, Казахстан, по крайней мере исходя из официальной статистики, относится к странам с минимальной долей населения, проживающего в крайней нищете - всего 0,02%. Свою позицию Казахстан разделил с Албанией, Финляндией и Тонга.
01.07.2025, 12:10 112416
В 2025 году дефицит электроэнергии в Казахстане может составить 5,7 млрд кВтч
Фото: Pixabay
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году дефицит электроэнергии в Республике Казахстана может составить 5,7 млрд кВтч, передает корреспондент агентства.
По итогам 2024 года в Казахстане было произведено 117,9 млрд кВтч электроэнергии, а потребление составило 119,9 млрд кВтч, вследствие чего дефицит электроэнергии составил 2 млрд кВтч. В 2025 году прогнозируется дефицит уже в 5,7 млрд кВтч, а в 2026 году - 2,5 млрд кВтч. Но уже в 2027 году, согласно прогнозам Министерства энергетики, ожидается профицит электроэнергии в 1,2 млрд кВтч, в 2028 - 3,2 млрд кВтч, а в 2029 - сразу 5 млрд кВтч", - сообщает energyprom.kz.
По мнению аналитиков, достигнуть профицита должен позволить план мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли до 2035 года Министерства энергетики. В рамках плана предусмотрен ввод более 26 ГВт новых генерирующих мощностей.При этом в 2030 году вновь прогнозируется дефицит - в 0,6 млрд кВтч, а в 2031 году - сразу 6,9 млрд кВтч.
Одним из ключевых долгосрочных решений дефицита может стать запуск атомных электростанций. Уже выбран лидер международного консорциума для строительства первой АЭС в Казахстане - это российский "Росатом". Строительство первой АЭС в Казахстане планируют завершить к 2035-2036 годам. Вторую АЭС по планам будет строить китайская компания CNNC, которая станет лидером консорциума по строительству еще одной АЭС. Также инициативы в области "зеленой" энергетики приносят свои плоды", - заявили они.
В частности, сообщается, что в 2024 году доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии составила 6,43%.
Ранее Казахстан договорился с Таджикистаном о поставках электроэнергии.
11.06.2025, 11:26 78081
В Казахстане продукты подорожали на 10%
Фото: Depositphotos
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По итогам мая 2025 года цены на продовольственные товары выросли на 0,9% за месяц и на 9,6% за год, сообщает energyprom.kz.
По данным аналитиков, в региональном разрезе в месячной динамике наибольший рост цен зафиксирован в Западно-Казахстанской области - на 2,6%. На второй и третьей строчках расположились Жетысуская и Абайская области. Наименьший рост цен отмечен в Астане - всего на 0,1%. При этом в Карагандинской области цены остались на уровне предыдущего месяца.
В годовой динамике наибольший рост цен отмечался в Акмолинской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Абайской областях и в Шымкенте. Наименьший годовой рост цен на продовольственные товары отмечен в Алматы - на 8%.
В частности, фрукты и овощи в стране подорожали за месяц на 0,8% и за год на 17%. В том числе в месячной динамике свежие фрукты подорожали на 2,9%, переработанные и консервированные фрукты - на 0,3%, переработанные и консервированные овощи - на 0,9%, свежие овощи, напротив, подешевели на 3,9%. В годовой динамике свежие овощи показали рост цен сразу на 25,1%, переработанные и консервированные овощи подорожали на 8,4%, свежие фрукты - на 7,6%, переработанные и консервированные фрукты - на 2,7%.
Цены на фрукты на рынках и в магазинах РК выглядели следующим образом: яблоки - 751 тысяча тенге за килограмм, бананы - 1,1 тысячи тенге за килограмм, апельсины - 1,2 тысячи тенге за килограмм, лимоны - 1,5 тысячи тенге за килограмм, курага - 4 тысячи тенге за килограмм.
В сегменте овощей картофель можно было приобрести в среднем за 276 тенге за килограмм, капусту - за 212 тенге за килограмм, репчатый лук - за 204 тенге за килограмм, свеклу - за 409 тенге за килограмм, морковку - за 219 тенге за килограмм, огурцы - за 647 тенге за килограмм, помидоры - за 988 тенге за килограмм.
Тем временем молочная продукция подорожала на 0,9% за месяц и на 7% за год. В том числе питьевое молоко подорожало на 0,8% за месяц и на 6,5% за год, консервированное - на 0,6% за месяц и на 4,4% за год, кисломолочные продукты - на 1% за месяц и на 6,6% за год.
Цена пастеризованного молока 2,5% жирности составила 417 тенге за литр, цена молока 3,2%-4% жирности - 519 тенге, сметана стоила 2,1 тысячи тенге за килограмм, кефир - 451 тенге за литр, творог 5%-9% жирности - 2,2 тысячи тенге за килограмм, твердый сыр - 5,5 тысячи тенге за килограмм.
Жизнь казахстанцев невозможно представить без мяса. Цены на мясо, включая мясопродукты, выросли на 1,3% за месяц и на 10,4% за год.
Наиболее популярная у казахстанцев говядина с костями стоила в мае 2025 года 3,1 тысячи тенге за килограмм в среднем по стране - на 1,9% больше, чем месяцем ранее, и на 15,3% больше, чем год назад. Баранина подорожала на 2,9% за месяц и на 14,3% за год, до 3,2 тысячи тенге за килограмм, свинина - на 0,9% за месяц и на 3,5% за год, до 2,3 тысячи тенге, конина - на 0,5% за месяц и на 5,4% за год, до 3,2 тысячи тенге.
Колбасы подорожали на 0,9% за месяц и на 7,4% за год. В том числе за год вареная колбаса подорожала на 7,9%, до 3,2 тысячи тенге за килограмм, полукопченая - на 6,7%, до 3,8 тысячи тенге за килограмм.
Яйца за месяц подешевели на 2,4%, но по сравнению с маем прошлого года рост цен составил 2,2%.
Хлебобулочные изделия и крупы подорожали на 0,6% за месяц и на 3,3% за год. В том числе мука подорожала на 0,1% за месяц и на 2,1% за год, хлеб - на 1,4% за месяц и на 7,2% за год, макаронные изделия - на 0,7% за месяц и на 4,1% за год. Крупы подорожали на 0,7% за месяц, но в годовой динамке цены здесь снизились на 5,6%.
Розничные цены на муку высшего сорта составили в среднем 412 тенге за килограмм, первого сорта - 222 тенге за килограмм. Ржано-пшеничный хлеб продавали за 550 тенге за килограмм, пшеничный из муки первого сорта - за 426 тенге за килограмм, из муки первого сорта - 219 тенге за килограмм. Цены на макаронные изделия выглядели так: вермишель - 638 тенге за килограмм, лапша - 1,4 тысячи тенге за килограмм, рожки - 613 тенге за килограмм.
Ряд круп, как уже упоминалось, в годовой динамике показал снижение цен: так, рис подешевел на 8,3% за год, до 632 тенге за килограмм, гречневая крупа - на 12%, до 435 тенге, овсяная крупа - на 3,3%, до 644 тенге. В то же время манная крупа подорожала на 8% за год, до 526 тенге за килограмм, перловая крупа - на 2,5%, да 410 тенге, пшено - на 0,6%, до 515 тенге.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
06.06.2025, 10:29 90051
Лето-2025: на какие компании стоит обратить внимание инвесторам
Фото: Depositphotos
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Летний период 2025 года формирует новые ориентиры для инвесторов: компании публикуют отчетность за разные периоды - квартал, полугодие и год, а также подводят итоги ключевых этапов своей деятельности. Одновременно на рынки все сильнее влияют глобальные макроэкономические тренды и решения центральных банков. Аналитики Freedom Broker представляют актуальные инвестиционные идеи, отражающие текущую рыночную ситуацию и способствующие формированию сбалансированного портфеля в летний период.
Казахстанский рынок
Данияр Оразбаев, аналитик Freedom Finance Global
Лидеры лета
- АО "НАК "Казатомпром" (KZAP): после 14-месячного снижения цен на уран наблюдается долгожданный отскок. Поддержка ядерной энергетики со стороны администрации Трампа и восстановление отрасли делают компанию привлекательной для инвесторов.
- АО KEGOC (KEGC): с апреля 2025 года компания повысила тарифы на основные виды услуг. Ожидается, что это отразится в ближайшей финансовой отчетности в виде роста выручки и прибыли.
- АО "Kaspi.kz" (KSPI): текущая цена акций предоставляет интересную точку входа для инвесторов. Однако важно следить за поддержкой на уровне $79.
Компании с наибольшим потенциалом
- АО KEGOC (KEGC) - 46% (резкий рост тарифов, который пока не получил отражения в цене).
- АО Halyk Bank (HSBK) - 30% (отличный отчет по итогам I квартала 2025 года).
- АО "Эйр Астана" (AIRA) - 32% (хороший отчет по итогам I квартала, выплата дивидендов и предстоящая сильная сезонность для авиакомпании).
Дивидендные истории
Дивидендный сезон на KASE близится к концу, и почти все компании уже предложили и утвердили определенный объем дивидендов по итогам 2024 года. Тем не менее еще можно успеть на получение дивидендов по таким компаниям, как "Казатомпром" и Air Astana. Ну а ближайшие (осень-2025) дивиденды ожидаются от KEGOC по итогам первого полугодия. И, как уже упоминалось раньше, вероятность увеличения чистой прибыли и, соответственно, дивидендов после резкого роста тарифов компании довольно высокая.
Глобальные инвестиционные возможности
Елдар Шакенов, аналитик Freedom Finance Global
В условиях глобальных макроэкономических изменений и технологических трансформаций выделяются следующие компании:
- Amazon.com, Inc. (AMZN)
Сильные результаты за I квартал 2025 года, превышающие ожидания по выручке и прибыли за счет роста облачного направления AWS (с годовым темпом выручки свыше $117 млрд) и рекламы (+19%). Основные драйверы будущего роста - развитие AWS в сегментах облачных и AI-услуг, и запуск спутникового интернета Project Kuiper. При консервативной оценке EV/EBITDA акции предполагают 10% апсайда в этом году и до 34% - в следующем.
- Alphabet Inc. (GOOGL)
Стабильное лидерство в digital-рекламе и глобальном поиске (~90% рынка), развитие AI-продуктов (таких как AI Overviews и Gemini), рост YouTube (+10,3% г/г) и облачного направления (+28% г/г). По оценкам ведущих инвестбанков, справедливая стоимость акций превышает $200.
- Microsoft Corporation (MSFT)
Коммерческий сегмент компании, составляющий 77% выручки, демонстрирует рост на 18% благодаря высокому спросу на облачные и AI-решения. Прогнозируется рост EBIT-маржи выше 47% в 2026 году, а маржа свободного денежного потока может достичь около 35% выручки. При мультипликаторе P/E forward (прогнозируемом коэффициенте цена/прибыль) на уровне 31x рынок еще не полностью учел ожидаемые улучшения по выручке и рентабельности.
- NVIDIA Corporation (NVDA)
Компания сохраняет лидерство в AI-инфраструктуре, поддерживаемое капитальными расходами (CAPEX) крупнейших IT-компаний свыше $320 млрд в 2025 году. Прогнозируется EPS (рост прибыли на акцию) на 47% в 2026 финансовом году при мультипликаторе P/E 38,4x. Финансово компания надежна: на балансе $38,5 млрд в денежных средствах и инвестициях при $8,5 млрд долга. Акции остаются привлекательными для долгосрочных инвесторов с ценой около $130.
- Bank of America Corporation (BAC)
Компания показала сильные результаты в I квартале 2025 года благодаря росту чистого процентного дохода и успешной торговле. Высокие ставки ФРС поддерживают стабильное увеличение доходов. Прогноз на IV квартал - рост чистого процентного дохода примерно на 7,6% г/г за счет расширения кредитного портфеля и переоценки активов. Резервы стабильны, подтверждают качество кредитов. Акции торгуются с коэффициентом цена/балансовая стоимость (P/B) около 1,06, ниже секторальных аналогов, с потенциалом роста до 1,20 при отсутствии рецессии.
- Chevron Corporation (CVX)
Несмотря на краткосрочные риски и волатильность нефти, Chevron остается привлекательной благодаря взвешенной стратегии и доступу к высокодоходным активам в Гайане. Сделка с Hess открывает долгосрочный потенциал за счет доли в перспективном месторождении Stabroek. Разводнение уже заложено в котировки, что создает апсайд к 2026 году. Ожидаемый рост свободного денежного потока (CAGR 14,1% до 2027 года) позволит сохранять высокие выплаты акционерам. Текущая цена - благоприятная точка входа для долгосрочных инвесторов.
- Starbucks Corporation (SBUX)
После слабых результатов за II квартал 2025 года и снижения маржи Starbucks запустила трансформацию. Временные трудности создают возможность для долгосрочного входа. Компания инвестирует в клиентский опыт, автоматизацию и развитие международного присутствия. Уже заметны первые результаты: быстрое обслуживание, рост вовлеченности персонала, новые продукты и развитие сети. При ожидаемом росте EPS на 50% за два года и мультипликаторе 22,9х на 2027 год бумаги выглядят недооцененными. Дивидендная доходность - около 2,9%, выплаты растут 14 лет подряд. Реализация стратегии восстановления может стать драйвером роста.
- Caterpillar Inc. (CAT)
Устойчивый промышленный лидер с рекордным бэклогом $35 млрд и выгодной позицией в мегатрендах: строительство дата-центров, спрос на генераторы и добыча редкоземельных металлов. Несмотря на давление тарифов и снижение продаж, компания улучшает прогноз и укрепляется в сегменте Energy & Transportation. Сервис приносит 33% выручки, обеспечивая стабильность. Финансовые позиции сильные: низкий долг, высокая рентабельность, байбэк (-18,6% за 10 лет) и payout ratio 27%. При EPS $22-25 в 2026-2027 годах и ожидаемом P/E около 13х акции недооценены и имеют потенциал до $425.
- Johnson & Johnson (JNJ)
Дивидендный аристократ с доходностью 3,4% и 62-летней историей роста выплат. Несмотря на юридические риски и снижение цены, компания сохраняет сильные финансовые показатели, высокую рентабельность и дисциплину в управлении капиталом. Акции торгуются с P/E менее 15х от ожидаемой прибыли 2025 года, при этом прогнозируется двузначный рост EPS. Инвестиции в инновации (включая CAPLYTA) и расширение мощностей создают основу для устойчивого роста.
- The Coca-Cola Company (KO)
Компания отличается стабильной маржинальностью, высокой прибыльностью и низкой зависимостью от импорта - 58% выручки приходится на концентраты, произведенные в США. Франчайзинговая модель помогает адаптироваться к рискам. Несмотря на спад спроса на газировку в США, компания успешно развивает бессахарные напитки и многоразовую упаковку. Рост прибыли, восстановление продаж в Латинской Америке и Азии, а также эффективный маркетинг укрепляют позиции на фоне слабости PepsiCo.
- NextEra Energy, Inc. (NEE)
Лидер коммунального сектора с устойчивой выручкой от Florida Power & Light, что снижает риски возобновляемой энергетики. Несмотря на угрозы отмены налоговых стимулов, компания имеет диверсифицированный портфель мощностью 3,2 ГВт до 2027 года и сохраняет уверенность в достижении верхнего диапазона прогноза по EPS. Дивидендная доходность 3,3% привлекает инвесторов, а текущая оценка ниже пиков 2021 года создает выгодную точку входа.
- Newmont Corporation (NEM)
Мировой лидер в добыче золота и меди, усиливший позиции после интеграции с Newcrest. Компания демонстрирует рекордные маржи (EBITDA 52%), стабильный свободный денежный поток ($1,2 млрд в Q1 2025), консервативную долговую нагрузку (net debt/EBITDA 0,3x) и высокую доходность на капитал (ROE 16,6%). Фокус на экологичных Tier-1 проектах, продажа нерентабельных активов и возврат капитала акционерам через дивиденды и байбэки поддерживают устойчивость. При мультипликаторах ниже отраслевых (EV/EBITDA 6,2x; P/E 12,5x) и росте цен на золото акции выглядят привлекательными для долгосрочных инвесторов, готовых к сырьевой волатильности.
- Prologis, Inc. (PLD)
Лидер в индустриальной недвижимости с 95% занятости, высокой рентабельностью аренды (+53,7% на новых договорах) и сильной клиентской базой. Дивидендная доходность 3,8% при стабильном росте выплат (3-летний CAGR 13,2%) делает акции привлекательными после коррекции (~15% ниже внутренней стоимости). Несмотря на макроэкономические риски, компания сохраняет ликвидность $6,5 млрд и фокусируется на заказных объектах, снижая спекулятивные риски. Акции интересны как идея buy-on-weakness с потенциалом роста и стабильным денежным потоком.
Летний сезон 2025 года предоставляет инвесторам как локальные, так и глобальные возможности. На казахстанском рынке драйверами становятся повышение тарифов в электроэнергетике, восстановление интереса к урановому сектору и сильная отчетность отдельных эмитентов. Дивидендные истории еще сохраняют актуальность, особенно в контексте ожидаемых выплат по итогам первого полугодия.
На американском рынке продолжается переоценка технологических гигантов, укрепляющих позиции за счет облачных и AI-направлений. При этом компании из секторов недвижимости, промышленности и энергетики выглядят недооцененными на фоне коррекции или временных рисков, создавая интересные точки входа.
03.06.2025, 11:10 101126
Виновниками почти 50 ДТП стали водители электросамокатов в Казахстане
Фото: Depositphotos
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По итогам января-апреля текущего года в Казахстане зарегистрировали 9,2 тысячи дорожно-транспортных происшествий - на заметные 51,5% больше, чем годом ранее, сообщает ranking.kz.
В региональном разрезе 24,1% всех ДТП в стране пришлось на один только Алматы, где происходит примерно каждый четвертый инцидент. Всего с начала года в южной столице зарегистрировали 2,2 тысячи ДТП - на 29,9% больше, чем за январь-апрель 2024-го. На второй и третьей строчках расположились Алматинская область - 767 ДТП и Жамбылская область - 538 ДТП. Меньше всего ДТП было зарегистрировано в Улытауской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях.
В большинстве случаев вина в ДТП лежала на водителях транспортных средств: по итогам января-апреля было зарегистрировано 7,2 тысячи таких происшествий, против всего 2,1 тысячи годом ранее. Кроме того, виновниками часто были водители автобусов - 313 ДТП, грузового транспорта - 265 ДТП, мопедов, включая велосипеды с подвесным двигателем, мокики, скутеры - 232 ДТП, малых электрических транспортных средств, кроме электрических самокатов и мопедов - 205 ДТП и непосредственно электрических самокатов - 48 ДТП, а также пешеходы - 22 ДТП.
Чаще всего ДТП происходили в населенных пунктах: 83,7% от общего количества по стране, или 7,7 тысячи происшествий - на 51,8% больше, чем годом ранее. На дорогах республиканского значения за четыре месяца произошло 824 ДТП, на дорогах областного значения - 348 ДТП, на дорогах районного значения - 189 ДТП, на дорогах международного значения - 140 ДТП.
В разрезе видов столкновений чаще всего фиксировались случаи наезда на пешехода: 3,6 тысячи из 9,2 тысячи. ДТП в целом по стране. Следом идут лобовое столкновение и опрокидывание. Пятерку самых частых видов ДТП замыкают случаи бокового и попутного столкновения.
По данным аналитиков, ДТП могут произойти как из-за нарушения правил дорожного движения, так и под влиянием косвенных факторов.
С учетом этого разделения наиболее часто причиной ДТП, произошедших из-за нарушения правил дорожного движения, являлись непредоставление преимущества пешеходам или иным участникам движения, а также несоблюдение правил маневрирования: по 1,9 тысячи случаев на каждый вид нарушений ПДД. Часто фиксировались и такие нарушения, как превышение установленной ПДД или дорожными знаками скорости - 915 ДТП, нарушение правил проезда перекрестков или пересечения проезжей части - 573 ДТП, несоблюдение требований дорожных знаков или дорожной разметки - 553 ДТП, нарушение водителями транспортных средств правил безопасности дорожного движения - 442 ДТП.
Среди косвенных факторов, способствующих дорожным инцидентам, чаще всего в качестве причины произошедшего выступали скользкое покрытие - 384 ДТП, недостаточное освещение проезжей части - 77 ДТП, неровное покрытие, колейность и выбоины - 48 ДТП. Заметим: при этом сразу в в 6,8 тысячи случаев из всех 9,2 тысячи. ДТП косвенных факторов, связанных с недостатками дороги, не наблюдалось.
Многие ДТП сопровождаются наличием пострадавших. По итогам января-апреля текущего года при дорожных инцидентах пострадали 13,1 тысячи человек - на 62,1% больше, чем годом ранее. В том числе численность погибших выросла на 3%, до 558 человек, раненых - на 66,3%, до 12,6 тысячи человек.
В региональном разрезе больше всего пострадавших было зарегистрировано в Алматы: 2,6 тысячи человек - на 37% больше, чем в прошлом году. Далее следуют Алматинская и Жамбылская области. Меньше всего пострадавших было зарегистрировано в Улытауской (103 человека), Северо-Казахстанской (207 человек) и Карагандинской (216 человек) областях.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
26.05.2025, 12:13 118676
В каких регионах Казахстана сильнее всего подорожал бензин
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В апреле текущего года цены на бензин в РК выросли на 0,4% за месяц и на 2,2% в годовом выражении. В месячной динамике бензин марок АИ-95/96 и АИ-98 подорожал на 0,1%, АИ-92 - на 0,4%. В годовой динамике цена бензина марки АИ-92 выросла на 1,8%, АИ-98 - на 3,2%, АИ-95/96 - на 4,3%, сообщает energyprom.kz.
В региональном разрезе наибольший рост цен за месяц был зафиксирован в Жамбылской области, а также в Абайской и Туркестанской областях и в Шымкенте. Наименьшее удорожание бензина было отмечено в Северо-Казахстанской области: на 0,1%. Без изменений остались цены в Актюбинской и Улытауской областях, а также в Алматы. В Западно-Казахстанской области наблюдалось незначительное удешевление: на 0,1%.
В годовом выражении наиболее заметный рост цен был зафиксирован в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях, а также в Шымкенте. Наименьшее удорожание наблюдалось в Алматинской, Акмолинской и Жетысуской областях.
Средняя розничная цена литра бензина марки АИ-92 в апреле составила 205 тенге, АИ-95/96 - 264 тенге, АИ-98 - 299 тенге. Самым дорогим АИ-92 был в Петропавловске, самым дешевым - в Атырау. Бензин марок АИ-95/96 дороже всего стоил в Талдыкоргане, дешевле всего - в Атырау. Цена АИ-98 самой высокой была в Алматы, самой низкой - в Актобе.
В рейтинге стран по объему бензина, который можно приобрести на среднюю заработную плату, по состоянию на 20 мая текущего года Казахстан занял 36-е место из 124. В РК на одну среднемесячную зарплату можно было купить 1,1 тысячи литров бензина.
Среди стран СНГ Казахстан оказался вторым после России, где на одну зарплату можно было приобрести немного больше: около 1,14 тысячи литров. В рейтинг также вошли Беларусь, Азербайджан, Кыргызстан, Молдова, Узбекистан, Армения, Украина и Таджикистан.
Лидерами рейтинга стали Ливия, Кувейт и Катар. Меньше всего бензина на среднемесячную зарплату можно было купить в Сирии, на Кубе и в Кот-д’Ивуаре.
Что касается цен, самым дорогим бензин был в Гонконге, Исландии, а также в Сингапуре, Нидерландах и Швейцарии. Самые низкие цены на бензин наблюдались в Ливии, Кувейте и Малайзии . В Казахстане стоимость бензина составила 0,5 долларов за литр.
Отмечается, что за январь-февраль текущего года казахстанские компании обеспечили внутренний спрос на бензин почти полностью: на 99,99%. За два месяца в стране было произведено 1,1 млн тонн бензина - на 20,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.
Объем импорта составил всего 101,8 тонны, сократившись на 8,1% в годовом выражении. В то же время Казахстан экспортировал 6,7 тысячи тонн бензина, и весь этот объем был направлен в Узбекистан. Поставки бензина на внутренний рынок выросли на 20%, достигнув 1,1 млн тонн.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
30.04.2025, 13:28 171241
Современное рабство: численность потерпевших выросла на треть
Фото: Depositphotos
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В Казахстане остается высоким уровень преступности, связанной с торговлей людьми. По данным комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, за первый квартал текущего года уже зарегистрировано 116 уголовных преступлений, связанных с человеческим трафиком, - практически столько же, сколько было в январе-марте 2024 года, сообщает ranking.kz.
Обратим внимание, что именно прошлый год был отмечен рекордным количеством преступлений в этой сфере. Нельзя сказать, что сам факт наличия большого количества уголовных дел по таким преступлениям - отрицательный. Скорее, наоборот, учитывая латентный характер такого вида преступности", - заявили аналитики.
Подчеркивается, что преступления, связанные с торговлей людьми, относятся к нескольким статьям Уголовного кодекса РК.
Эти статьи напрямую связаны с целями, которые преследуют преступники - сексуальным или трудовым рабством, продажей детей, - а также всеми сопутствующими правонарушениями", - сообщили они.
В частности, согласно статистике за первый квартал 2025 года, 54 из 116 зарегистрированных уголовных преступлений относились к статье "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество". В тройке наиболее часто встречающихся также оказались преступления, квалифицируемые по статьям "Незаконное лишение свободы" и "Похищение человека". Преступлений, непосредственно относящихся к статье "Торговля людьми", было зарегистрировано по 6 в отношении взрослых и в отношении несовершеннолетних.
По информации портала Polisia.kz, только за три дня акции "STOP-трафик", проведенной сотрудниками МВД РК в первом квартале текущего года, было зарегистрировано 40 различных преступлений этой категории. Среди самых диких - продажа матерью своих дочерей пожилому мужчине для совершения развратных действий в Карагандинской области, торговля людьми для использования в рабском труде в крестьянских хозяйствах Абайской области.
Численность пострадавших от торговли людьми в первом квартале 2025 года увеличилась на 34,1%. Потерпевшими признаны 59 человек, из них 84,7% пришлось на женщин и девочек. Непосредственно от преступлений, относящихся к статьям "Торговля людьми" и "Торговля несовершеннолетними", пострадали 19 жертв, в том числе 5 девочек в возрасте до 11 лет. Здесь речь идет не только о девочках, которых используют в сексуальном рабстве, но и о торговле младенцами. В СМИ упоминаются, как правило, единичные уголовные дела, но на самом деле их больше. Детей продают бездетным парам, цена варьируется от 100 тысяч до 2 млн тенге", - проинформировали аналитики со ссылкой на информационный центр ООН.
Отмечается, что больше всего потерпевших в первом квартале 2025 года пришлось на наиболее распространенные преступления, относящиеся к статьям "Похищение человека" и "Незаконное лишение свободы". За три месяца их численность превысила 30 человек.
Согласно аналитическим выводам авторов доклада ООН о торговле людьми за 2024 год, чаще всего целью такой купли-продажи является непосредственно рабство. Мир борется с этим преступным отношением к человеческой свободе уже более 200 лет, но скрытый уровень таких преступлений все еще остается высоким для современного общества. Счет идет на десятки тысяч жертв во всем мире. В отчете международной организации, опубликованном 31 декабря прошлого года, приводятся цифры за 2022 год. Общая тенденция в мире такова: численность жертв торговли людьми продолжает расти. За два года потерпевших стало больше на 43%", - заявили аналитики.
В докладе говорится, что основной целью торговли людьми становится в первую очередь принудительный труд, а не сексуальная эксплуатация, как это было раньше. При этом во многих странах правоохранительная система не всегда показывает результативность в выявлении жертв, которых превращают в рабов. И такие дела дольше расследуются и рассматриваются в суде: средний срок - 3 года.
По этой причине по итогам судебного рассмотрения дел, связанных с торговлей людьми, на первое место выходят уголовные дела, касающиеся сексуальной эксплуатации. В 2022 году в мире более 70% приговоров в этой сфере относились именно к торговле людьми для дальнейшего вовлечения в проституцию. В целом доля именно таких преступлений составляет 36%. Данные основаны на опросах более чем 65,3 тысячи жертв в 156 странах мира", - добавили аналитики.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
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