12.06.2025, 10:21 7961
Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" почтила память строителей Безмолвных рубежей
Фото: chnmuseum.ru
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В рамках масштабного международного автопробега экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" сделала символическую остановку у мемориала строителям Безмолвных рубежей. Участники мероприятия возложили цветы, отдав дань уважения тысячам людей, возводившим укрепления вдоль границ Советского Союза в годы перед Второй мировой войной, передает корреспондент агентства.
Мемориал посвящен рабочим, инженерам и солдатам, принимавшим участие в сооружении оборонительных линий, известных как "безмолвные рубежи". Эти укрепления были частью системы государственной безопасности, создаваемой в условиях тревожной международной обстановки 1930-х годов. Многие из строителей трудились в тяжелых, зачастую суровых условиях на отдаленных участках, в условиях секретности и самоотверженности. Их вклад долгое время оставался в тени, но сегодня память об их труде становится частью исторического сознания.
После памятной церемонии колонна продолжила путь - следующим крупным пунктом маршрута стала Казань, культурная столица Татарстана, где участников ожидает насыщенная программа, включающая экскурсии по историческим местам и обсуждение межнационального диалога в рамках экспедиции.
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13.06.2025, 11:01 2186
Экспедиция прошла по главным достопримечательностям Казанского кремля
Фото: кадр из видео
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Во время пребывания в Казани участники международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" совершили прогулку по ключевым достопримечательностям исторического центра города - территории Казанского кремля и прилегающей площади.
Первой точкой маршрута стал памятник Мусе Джалилю - выдающемуся татарскому поэту и герою Великой Отечественной войны. Монумент, расположенный у стен кремля, стал местом притяжения и памяти. Участники почтили подвиг человека, чьи стихи и судьба олицетворяют силу духа и борьбу за свободу.
Следом путешественники направились к Спасской башне - парадному входу в Кремль, одному из самых узнаваемых символов Казани. Белокаменная башня с часами и звездой венчает архитектурный ансамбль и служит отправной точкой для знакомства с внутренним пространством крепости.
Особое впечатление произвела мечеть Кул Шариф - величественное сооружение с голубыми куполами и стройными минаретами, ставшее символом духовности и многонационального наследия Татарстана. Мечеть гармонично соседствует с православным собором, подчеркивая идею мирного сосуществования культур.
С одной из смотровых площадок кремля участникам открылась живописная панорама Казани. На другом берегу Казанки они увидели центр семьи "Казан" - необычное здание в форме гигантской чаши, являющееся современным дворцом бракосочетания. Этот объект стал ярким визуальным акцентом, символизирующим единство и обновление.
Экскурсия по Казанскому кремлю подарила участникам не только новые знания, но и яркие впечатления от города, где история, культура и современность живут в удивительной гармонии.
13.06.2025, 10:50 2461
Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" встретила День России в Казани
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12 июня участники международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" отметили День России в одном из самых значимых культурных центров страны - городе Казани.
Праздничная программа началась с торжественного шествия по территории Казанского кремля - уникального памятника архитектуры и символа единения народов. В сопровождении флагов, гимнов и праздничного настроения колонна прошла по историческим улицам, объединяя жителей города и гостей из стран - участниц экспедиции: России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.
На одной из главных площадей состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие как местные творческие коллективы, так и представители международной экспедиции. Прозвучали народные и современные композиции, посвященные России, ее истории и культуре.
Завершился день ярким салютом над акваторией Казанки, который стал кульминацией праздника и символом общей радости. Огни фейерверка осветили вечернее небо над Казанью.
10.06.2025, 10:43 18381
Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" побывала в Музее вышитой карты России
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Одним из ключевых пунктов маршрута экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" стал Музей вышитой карты России, открывшийся на Красной площади в Чебоксарах.
Что представляет собой вышитая карта
Проект "Вышитая карта России" зародился в Чувашии и был реализован мастерами со всей страны в 2022 году при поддержке местных властей. Он подразумевал создание гигантского панно - размером около 3,3 × 6,7 м, состоящего из 84 региональных фрагментов, вышитых вручную. Каждый регион представил собственную традицию вышивки с ее уникальными техниками и узорами.
На карте нашли отражение:
Коми - украшение из оленьего волоса;
Камчатка - мотивы, выполненные стеблями местной травы;
Ульяновская область - работу выполнил мужчина-мастер, а в Амурской области фрагмент вышила сама министр культуры.
Кроме того, каждый регион сопровождал фрагмент специальным панно - яркой приметой национальных вышивальных техник, созданных специально к экспозиции.
Разнообразие швов поражает: крестецкая строчка из Новгородской области, вятское кружево, тарусская, смоленская вышивки, бисероплетение селькупов и золото поморов - все это можно увидеть на выставке.
Возраст мастеров: от самых юных до мэтров. В числе авторов карты - люди разных поколений. Среди самых опытных - Мария Васильевна Симакова - народная мастерица, заслуженный художник РФ, посвятившая жизнь чувашской вышивке. А среди самых юных участников - представительница одного из регионов, которой на момент создания карты было всего около 20 лет, и хотя ее имя не разглашали, участие явно подчеркнуло межпоколенческий характер проекта.
Роль экспедиции и культурный диалог
Глава республики Чувашия Олег Николаев отметил, что карта не только отражает художественное разнообразие национальных традиций, но и служит мостом в объединении культур. Делегаты экспедиции, включая журналистов, блогеров из более чем 30 городов, смогли буквально прикоснуться к этим символам, узорам и историям и тем самым стать частью историко-культурного диалога.
10.06.2025, 10:32 18956
Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" посетила деревню Кшауши
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Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" сделала одну из остановок в деревне Кшауши Чебоксарского района. Гостей встретили с народными песнями и угостили традиционным чувашским напитком - щербетем, приготовленным на основе 18 трав и специй. Атмосфера праздника продолжилась традиционными песнопениями, хороводами и живым участием всех членов экспедиции - никто не остался равнодушным, на лицах сияли улыбки.
Участникам рассказали об истории деревни, ее обычаях и верованиях. Местная жительница и экскурсовод поведала о древних лесных божествах и кереметищах - священных дубравах, существовавших в каждой деревне. Сейчас осталась лишь одна такая роща, представляемая дубом Киреметь.
Особый интерес вызвал рассказ о традиционном чувашском свадебном костюме невесты. Наряд состоял из множества серебряных монет, нашитых с минимальным промежутком, образуя своеобразную кольчугу. Средний вес такого наряда составлял около 18 килограммов, а наиболее богатые уборы могли достигать 40 кг. Именно поэтому в чувашском фольклоре женщин нередко называют амазонками, что отражается и в сказаниях о женских подвигах.
Один из самых колоритных блоков экскурсии был посвящен чувашскому пиву, рецепты которого берут начало с древних времен. Этот напиток готовила старшая женщина рода дважды в год - по 300 литров за раз. Пиво было безалкогольным и считалось полезным для здоровья: оно содержало все витамины группы B. Процесс был трудоемким и начинался за два месяца - с заготовки солода. Каждому этапу приготовления соответствовали обрядовые песни, а первая подача сопровождалась песнопением и ритуальным танцем.
Закваска передавалась по наследству, и многие семьи хранят ее уже более 100 лет, обновляя и культивируя. Всего известно около 40 традиционных рецептов. Чувашским пивом заинтересовался даже норвежский ученый, приехавший в республику для изучения традиций и признавший чувашей настоящими мастерами пивоварения. По легендам, пиво и его обряды сопровождали народ чувашей на протяжении всей истории.
После рассказа о пивоварении группа направилась к сакральному дубу Киреметь. Это последнее уцелевшее дерево из священных рощ - кереметищ, считавшихся центрами духовной жизни. Согласно древним чувашским верованиям, Киреметь - это не только название рощи, но и имя божества, связанного с природой и предками. По легенде, кереметища возникли как места силы после гибели сына верховного бога Тура, из тела которого и проросла первая священная роща.
Когда дуб Киреметь был обнаружен, он находился в плачевном состоянии: огромное дупло размером с человека имело признаки болезни и умирания. Для его спасения пригласили известного австрийского агрария и экоспециалиста Зепа Хольцера, который сказал: "К нему нужно подойти как к человеку". По его рекомендации жители вычистили труху из дупла, собрали желуди и ветви с земли рядом с деревом, и вложили их внутрь. Со временем дупло начало затягиваться, и дуб удалось спасти.
Сегодня это дерево - памятник природы Чувашии и России возрастом около 400 лет, высотой 30 метров и окружностью ствола 594 см. Считается, что все желания, загаданные возле дуба Киреметь, обязательно сбываются.
Экспедиционная группа покидала Кшауши вдохновленной и наполненной. Спокойствие, величие и глубокая духовная сила этого места оставили незабываемые впечатления. Эти земли действительно напомнили, что культура - это не только история, но и живая энергия народа, которую можно прочувствовать здесь, в сердце Чувашии.
10.06.2025, 08:03 20101
"Путешествие в сердце Евразии": Чувашия направляет в страны Центральной Азии более 50% от всего регионального экспорта
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Чувашия представила экспортный потенциал и туристические перспективы в рамках международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии", передает корреспондент агентства.
С 2020 года экспорт товаров из Чувашии увеличился на 45,5%, экспорт услуг - в 2,1 раза. Мы обладаем мощным потенциалом для дальнейшего роста и расширения географии поставок", - рассказал заместитель председателя кабинета министров Чувашской Республики Дмитрий Краснов в ходе панельной сессии "Экспортный потенциал регионов. Развитие межрегионального взаимодействия", прошедшей в рамках международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии".
Краснов отметил, что Чувашия направляет в страны Центральной Азии более 50% от всего регионального экспорта. Среди ключевых отраслей: машиностроение, химическая и электротехническая промышленность, деревообработка, легкая промышленность и производство продуктов питания. Причем 95% всех экспортеров региона - это представители малого и среднего бизнеса.
Не меньший интерес для международных партнеров представляет аграрный сектор региона. Республика остается лидером по производству лука-севка и мяса гусей - на ее долю приходится порядка 70% российского рынка этих товаров.
Краснов напомнил, что Чувашия является центром релейного производства России, а предприятия электротехнического кластера занимают до 40% отечественного рынка по отдельным позициям.
Одним из стратегических направлений сотрудничества является туризм.
Благодаря поддержке главы Чувашии Олега Николаева за последние пять лет турпоток в республику вырос в 2,5 раза. Сейчас в регионе развиваются 16 видов туризма: от культурно-познавательного и сельского до лечебно-оздоровительного и событийного", - отметил он.
Краснов пригласил участников экспедиции на XV юбилейный Чебоксарский экономический форум, который пройдет 26-27 июня. Форум традиционно становится деловой площадкой для обсуждения стратегий устойчивого развития регионов.
Особую атмосферу встречи дополнила выставка народного искусства Чувашии. Гостей познакомили с традиционной вышивкой, национальной посудой, куклами и другими элементами культуры. Завершилось мероприятие показом мод - на подиуме были представлены как традиционные национальные костюмы, так и современные образы в этническом стиле.
Мероприятие стало частью реализации целей национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" и "Туризм и гостеприимство", подчеркнув значимость регионального вклада Чувашии в развитие евразийского партнерства.
Уникальный маршрут экспедиции охватывает пять стран: Россию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, а Чувашия стала важной остановкой на пути "медийного каравана дружбы".
09.06.2025, 07:41 25756
Экспедиция в сердце Евразии. Город Большое Болдино
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8 июня участники "Экспедиции в сердце Евразии" прибыли в Большое Болдино - родовое имение Александра Сергеевича Пушкина. Это место, где он пережил знаменитую "Болдинскую осень" - один из самых плодотворных периодов в жизни поэта. За три осенних визита (1830, 1833, 1834 годы), в общей сложности около 5 месяцев, Пушкин создал свыше 60 произведений. Лишь за первые три месяца карантина осенью 1830 года он написал около 58 произведений: закончил "Евгения Онегина", написал "Повести Белкина", "Маленькие трагедии", "Домик в Коломне", более 30 стихотворений и некоторые критические статьи, сообщает корреспондент агентства.
Экспедицию встретил талантливый актер, перевоплотившийся в Пушкина. Он поразил зрителей, предлагая назвать любое слово, и сразу же читал строки Пушкина с этим словом. Также он называл имена участников экспедиции, переводя их на русский. По словам актера-лингвиста, он говорит примерно на 16 языках.
Актер провел участников к господскому дому и по территории, где была организована экскурсия. Во внутреннем убранстве усадьбы - кабинете, гостиной, буфете - воссоздан быт XIX века: мебель по описям 1849 года, предметы пушкинской эпохи, подлинные вещи и портреты. Среди достопримечательных мест - роща "Лучинник" с родником, который Пушкин сам посвятил своему вдохновению и, по легенде, даже наделял живой водой творческую силу.
Гости услышали живые истории о жизни поэта в усадьбе, о начале отношений с Натальей Гончаровой на фоне карантина и представили, как в "печальном замке", отрешенном от мира, Пушкин обретал беспрецедентное вдохновение.
08.06.2025, 09:12 30701
Экспедиция в сердце Евразии. Город Владимир
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Участники международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" совершили культурно-историческую остановку во Владимире - одном из древнейших городов России. Экскурсия превратилась в живой рассказ о прошлом, где каждый поворот улицы напоминал страницу летописи, сообщает корреспондент агентства.
Путешественников встречают Золотые ворота - символ Владимира и единственный сохранившийся памятник оборонительной архитектуры XII века в России. Построенные при князе Андрее Боголюбском по образцу царских врат Константинополя, ворота сейчас находятся на реставрации.
По словам экскурсовода, местные жители рады обновлению: сооружение не только знаковое, но и полное легенд. По преданию, во время татаро-монгольского нашествия захватчики пытались увезти золотые створы арки по реке Клязьме, но ворота затонули под собственной тяжестью. Считается, что до сих пор они покоятся на дне реки.
Экспедиция продолжила путь по новой пешеходной зоне, открытой в 2015 году, - улице, на которой памятники и скульптуры рассказывают историю города с живостью театральной постановки. Первая остановка - Спасский холм, где возвышается памятник знаменитой владимирской вишне - одного из гастрономических символов региона. Неподалеку - водонапорная башня XIX века на 8000 ведер, некогда снабжавшая город водой через колонки.
Главное достояние Владимира - белокаменное зодчество XII века, семь памятников которого внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них - Успенский собор, Дмитриевский собор и уже упомянутые Золотые ворота.
На одной из пешеходных улиц участники увидели легендарный дуб, которому более 115 лет. У его подножия сидит бронзовый "кот ученый" - фигура из народной сказки. Считается, что, если сесть рядом и почесать кота за ушком, можно обрести мудрость.
Неподалеку - монумент пожарному XIX века. Он установлен на месте первой пожарной части, а при желании можно активировать насос за его спиной, и из шланга польется вода.
Пройти невозможно и мимо Шалопаевского рынка, где, по преданию, собирались уличные мальчишки - шалопаи. Сегодня там установлен памятник озорнику, за которым наблюдает бронзовый сыщик.
У старинного аптекарского дома участников встречи ожидал аптекарь с натурными склянками на полке. По местному поверью, чтобы поправить здоровье, стоит потереть его нос. Здание ныне стало музеем.
23.05.2025, 12:18 58276
В Алматы состоялся традиционный хоровой фестиваль Almaty Flower 2025
Фото: Скрин с видео
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В Алматы состоялся традиционный хоровой фестиваль Almaty Flower 2025, в котором приняли участие детские хоровые коллективы города. В этом году фестиваль прошел под знаком празднования 80-летия Великой Победы советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне.
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