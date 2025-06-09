08.06.2025, 09:12 4926

Экспедиция в сердце Евразии. Город Владимир

Участники экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" прибыли во Владимир
Экспедиция в сердце Евразии. Город Владимир
Участники международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" совершили культурно-историческую остановку во Владимире - одном из древнейших городов России. Экскурсия превратилась в живой рассказ о прошлом, где каждый поворот улицы напоминал страницу летописи, сообщает корреспондент агентства.

Путешественников встречают Золотые ворота - символ Владимира и единственный сохранившийся памятник оборонительной архитектуры XII века в России. Построенные при князе Андрее Боголюбском по образцу царских врат Константинополя, ворота сейчас находятся на реставрации.


По словам экскурсовода, местные жители рады обновлению: сооружение не только знаковое, но и полное легенд. По преданию, во время татаро-монгольского нашествия захватчики пытались увезти золотые створы арки по реке Клязьме, но ворота затонули под собственной тяжестью. Считается, что до сих пор они покоятся на дне реки.


Экспедиция продолжила путь по новой пешеходной зоне, открытой в 2015 году, - улице, на которой памятники и скульптуры рассказывают историю города с живостью театральной постановки. Первая остановка - Спасский холм, где возвышается памятник знаменитой владимирской вишне - одного из гастрономических символов региона. Неподалеку - водонапорная башня XIX века на 8000 ведер, некогда снабжавшая город водой через колонки.


Главное достояние Владимира - белокаменное зодчество XII века, семь памятников которого внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них - Успенский собор, Дмитриевский собор и уже упомянутые Золотые ворота.


На одной из пешеходных улиц участники увидели легендарный дуб, которому более 115 лет. У его подножия сидит бронзовый "кот ученый" - фигура из народной сказки. Считается, что, если сесть рядом и почесать кота за ушком, можно обрести мудрость.

Неподалеку - монумент пожарному XIX века. Он установлен на месте первой пожарной части, а при желании можно активировать насос за его спиной, и из шланга польется вода.


Пройти невозможно и мимо Шалопаевского рынка, где, по преданию, собирались уличные мальчишки - шалопаи. Сегодня там установлен памятник озорнику, за которым наблюдает бронзовый сыщик.


У старинного аптекарского дома участников встречи ожидал аптекарь с натурными склянками на полке. По местному поверью, чтобы поправить здоровье, стоит потереть его нос. Здание ныне стало музеем.
 
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Теги:РФЕвразияпутешествия

новости по теме

09.06.2025, 07:41 581

Экспедиция в сердце Евразии. Город Большое Болдино

Экспедиция в сердце Евразии. Город Большое Болдино
8 июня участники "Экспедиции в сердце Евразии" прибыли в Большое Болдино - родовое имение Александра Сергеевича Пушкина. Это место, где он пережил знаменитую "Болдинскую осень" - один из самых плодотворных периодов в жизни поэта. За три осенних визита (1830, 1833, 1834 годы), в общей сложности около 5 месяцев, Пушкин создал свыше 60 произведений. Лишь за первые три месяца карантина осенью 1830 года он написал около 58 произведений: закончил "Евгения Онегина", написал "Повести Белкина", "Маленькие трагедии", "Домик в Коломне", более 30 стихотворений и некоторые критические статьи, сообщает корреспондент агентства.

Экспедицию встретил талантливый актер, перевоплотившийся в Пушкина. Он поразил зрителей, предлагая назвать любое слово - и сразу же читал строки Пушкина, с этим словом. Также он называл имена участников экспедиции, переводя их на русский. По словам актера-лингвиста, он говорит примерно на 16 языках.


Актер провел участников к господскому дому и по территории, где была организована экскурсия. Во внутреннем убранстве усадьбы - кабинете, гостиной, буфете - воссоздан быт XIX века: мебель по описям 1849 года, предметы пушкинской эпохи, подлинные вещи и портреты . Среди достопримечательных мест - роща "Лучинник" с родником, который Пушкин сам посвятил своему вдохновению, и по легенде, даже наделял живой водой творческую силу .

Гости услышали живые истории о жизни поэта в усадьбе, о начале отношений с Натальей Гончаровой на фоне карантина и представили, как в "печальном замке", отрешенном от мира, Пушкин обретал беспрецедентное вдохновение.
 
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23.05.2025, 12:18 32811

В Алматы состоялся традиционный хоровой фестиваль Almaty Flower 2025

В Алматы состоялся традиционный хоровой фестиваль Almaty Flower 2025
Фото: Скрин с видео
В Алматы состоялся традиционный хоровой фестиваль Almaty Flower 2025, в котором приняли участие детские хоровые коллективы города. В этом году фестиваль прошел под знаком празднования 80-летия Великой Победы советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне.

 
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05.05.2025, 06:22 63101

Хор "Коктем" выступил на фестивале Almaty Flower City - 2025

Хор "Коктем" выступил на фестивале Almaty Flower City - 2025
Фото: Скрин с видео
 
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16.04.2025, 23:31 77001

В Астане с аншлагом прошли спектакли Новосибирского государственного драматического театра "Старый дом"

Актерский состав поздравил директор театра имени Горького Айболат Жаудыр
В Астане с аншлагом прошли спектакли Новосибирского государственного драматического театра "Старый дом"
В Астане, в русском драматическом театре имени Горького, с аншлагом прошли спектакли Новосибирского государственного драматического театра "Старый дом".

Постановка "Петерс" главного режиссера театра Андрея Прикотенко, по одноименному рассказу Татьяны Толстой, неоднократно завоевывала призы на Всероссийских театральных фестивалях.


Блестящая игра актерского состава - Анатолий Григорьев, Тимофей Мамлин, Лариса Чернобаева, Софья Васильева, Софья Степанова, Наталья Пьянова,- на протяжении всего действия заставляет зрителя испытать всю гамму чувств и эмоций, переживая за главного героя. Спектакль "Петерс" - это история о человеке, за которого в детстве решали все и, в результате, он не смог вписаться в этот мир, встречаясь с фантомными переживаниями из своего детства. Спектакль о непрожитой жизни - "бегущей мимо, равнодушной, неблагодарной, обманной, насмешливой, бессмысленной, чужой - прекрасной, прекрасной, прекрасной".


Автор костюмов и пространства действия художник-постановщик Ольга Шаишмелашвили.


Актерский состав поздравил директор театра имени Горького Айболат Жаудыр. Он вручил приветственное письмо и памятный подарок директору Новосибирского театра Татьяне Ильиной и пригласил театральную труппу на новые гастроли в Казахстан.

 
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Теги:ТеатрСпектакльАстана
26.03.2025, 14:26 91476

Студенты Казахской национальной академии хореографии выступили в Санкт-Петербурге

Студенты Казахской национальной академии хореографии выступили в Санкт-Петербурге
Фото: Посольство России в Казахстане
Санкт-Петербург. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 22 марта состоялся гастрольный концерт Казахской национальной академии хореографии на сцене Театра балета Бориса Эйфмана, сообщили в пресс-службе посольства России в Казахстане.

В Санкт-Петербурге встретили овациями начинающих артистов и художественного руководителя Казахской национальной академии хореографии государственного театра "Астана Опера" народную артистку России Алтынай Асылмуратову.

Посольство России в Казахстане

Мы очень рады, что вы приехали к нам и показали, что Казахская национальная академия хореографии находится на высоком профессиональном уровне. Ваши преподаватели - настоящие мастера. Я очень рад за академию и казахстанский балет" - отметил посетивший генеральную репетицию президент академии народный артист России Борис Эйфман.


Более 40 казахстанских танцоров представили в северной столице богатую концертную программу: сюита из последнего балета великого Мариуса Петипа "Роман бутона розы и мотылька", "Оживленные фрески" из балета "Конек-Горбунок" Артура Сен-Леона, "Грезы любви" Булата Аюханова на музыку Ференца Листа, национальные танцы "Ақбаян" и "Жолбарыс жүрек" в современной аранжировке фольклорно-этнографического ансамбля "Хассак", современный танец Passing на музыку Георга Фридриха Генделя.

Посольство России в Казахстане

Также отмечается, что в рамках образовательной программы визита студенты, преподаватели и руководство академии посетили Государственный Эрмитаж. Для будущих артистов балета такие встречи с искусством - важный источник вдохновения и расширения творческого кругозора.
 
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Теги:выступлениеСанкт-Петербургтанцы
06.03.2025, 22:09 106411

В Астане показали спектакль, посвященный памяти Алии Молдагуловой

Фото: Посольство России в Казахстане
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Столичный театр русской драмы имени Максима Горького и Национальная гвардия Республики Казахстан представили совместный проект, посвященный памяти Героя Советского Союза Алии Молдагуловой, передает корреспондент агентства.

В год, когда отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и 100-летие со дня рождения легендарной Алии Молдагуловой, постановка напомнила о подвиге хрупкой, но бесстрашной девушки, ставшей символом мужества и стойкости.

Также вместе с актерами на сцене выступили мужской хор и образцово-показательный оркестр Нацгвардии РК.
 
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18.02.2025, 17:06 121421

Одноактный балет "Мефистофель. Наваждения Фауста"

Одноактный балет "Мефистофель. Наваждения Фауста"
Фото: kp.kz
Балет "Мефистофель. Наваждения Фауста" - одноактная постановка, созданная выдающимся казахстанским хореографом Булатом Аюхановым. Вдохновением для него послужила легендарная трагедия Иоганна Вольфганга Гёте "Фауст", а музыкальное сопровождение взято из оперы Шарля Гуно. Эта постановка - философская притча о человеческой слабости, вечном поиске смысла жизни и непреодолимой власти соблазна.

 
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13.02.2025, 11:40 127251

В Алматы прошел концерт в честь праздника фонарей в рамках Китайского Нового года

В Алматы прошел концерт в честь праздника фонарей в рамках Китайского Нового года
Фото: Скрин с видео
Праздник фонарей, встречаемого в рамках Китайского Нового года, отпраздновали в Алматы.

В Алматы праздничное мероприятие прошло в Казахском национальный театре оперы и балета имени Абая. Перед многочисленными гостями выступила генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй.


Цзян Вэй подчеркнула, что 2024 год стал поистине значимым для отношений между Китаем и Казахстаном. Он напомнила, что председатель КНР Си Цзиньпин успешно совершил государственный визит в Казахстан и принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил двусторонние отношения и выразил уверенность в дальнейшем развитии казахстанско-китайского сотрудничества.
 
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