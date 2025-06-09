Экспедиция в сердце Евразии. Город Владимир

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Участники международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" совершили культурно-историческую остановку во Владимире - одном из древнейших городов России. Экскурсия превратилась в живой рассказ о прошлом, где каждый поворот улицы напоминал страницу летописи, сообщает корреспондент агентства.





Путешественников встречают Золотые ворота - символ Владимира и единственный сохранившийся памятник оборонительной архитектуры XII века в России. Построенные при князе Андрее Боголюбском по образцу царских врат Константинополя, ворота сейчас находятся на реставрации.









По словам экскурсовода, местные жители рады обновлению: сооружение не только знаковое, но и полное легенд. По преданию, во время татаро-монгольского нашествия захватчики пытались увезти золотые створы арки по реке Клязьме, но ворота затонули под собственной тяжестью. Считается, что до сих пор они покоятся на дне реки.









Экспедиция продолжила путь по новой пешеходной зоне, открытой в 2015 году, - улице, на которой памятники и скульптуры рассказывают историю города с живостью театральной постановки. Первая остановка - Спасский холм, где возвышается памятник знаменитой владимирской вишне - одного из гастрономических символов региона. Неподалеку - водонапорная башня XIX века на 8000 ведер, некогда снабжавшая город водой через колонки.









Главное достояние Владимира - белокаменное зодчество XII века, семь памятников которого внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них - Успенский собор, Дмитриевский собор и уже упомянутые Золотые ворота.









На одной из пешеходных улиц участники увидели легендарный дуб, которому более 115 лет. У его подножия сидит бронзовый "кот ученый" - фигура из народной сказки. Считается, что, если сесть рядом и почесать кота за ушком, можно обрести мудрость.





Неподалеку - монумент пожарному XIX века. Он установлен на месте первой пожарной части, а при желании можно активировать насос за его спиной, и из шланга польется вода.









Пройти невозможно и мимо Шалопаевского рынка, где, по преданию, собирались уличные мальчишки - шалопаи. Сегодня там установлен памятник озорнику, за которым наблюдает бронзовый сыщик.









У старинного аптекарского дома участников встречи ожидал аптекарь с натурными склянками на полке. По местному поверью, чтобы поправить здоровье, стоит потереть его нос. Здание ныне стало музеем.