10.07.2025, 09:34 5681
"Путешествие в сердце Евразии": участники экспедиции завершили свое пребывание в Кыргызстане
Фото: скришот из видео
Рассказать друзьям
Участники международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" завершили свое пребывание в Бишкеке рядом символичных акций. Перед отъездом экспедиционеры приняли участие в высадке деревьев, внеся свой вклад в озеленение города, а также почтили память павших героев, возложив цветы к Вечному огню.
По прибытии в город Джалал-Абад делегация также отдала дань уважения, возложив цветы в местном мемориальном комплексе. Такие действия стали доброй традицией на всем маршруте экспедиции, подчеркивая стремление к сохранению исторической памяти и межкультурному уважению.
Продолжая путь в сторону Душанбе, участники экспедиции неизменно следуют своей миссии: укреплять связи между странами, изучать культуру, быт и этнографические особенности дружественных народов. Каждая остановка становится новым этапом познания и единения на большом маршруте через Евразию.
новости по теме
07.07.2025, 09:49 21826
"Путешествие в сердце Евразии": экспедиция посетила курортный город Каракол
Рассказать друзьям
Международная экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" провела несколько насыщенных дней в курортном городе Каракол, расположенном у подножия гор и на берегу жемчужины Кыргызстана - озера Иссык-Куль. Пребывание в этом живописном регионе стало полноценным этапом знакомства с природным и культурным наследием страны, предоставив участникам возможность по-настоящему прочувствовать ритм курортной жизни.
Программа пребывания в Караколе носила свободный формат: каждый из участников самостоятельно выбирал маршрут своего знакомства с городом и его окрестностями. Благодаря такому подходу у экспедиционеров была редкая возможность не только отдохнуть, но и с личной инициативой открыть для себя все многообразие местных красот.
Одни предпочли провести время у озера Иссык-Куль - одного из крупнейших и самых красивых высокогорных водоемов мира, побывав на городском пляже и совершив прогулку на теплоходе, откуда открывались впечатляющие панорамы на водную гладь и горные вершины. Другие выбрали активный отдых: поднялись в горы, отправились в однодневные походы, исследовали ущелья и высокогорные тропы, организовывали конные прогулки по живописным маршрутам. Особой популярностью пользовались термальные источники, где можно было расслабиться и восстановить силы в природных минеральных водах. Такой формат позволил каждому участнику наполнить этот этап путешествия личными открытиями и впечатлениями.
6 июля экспедиция покинула Каракол и направилась в столицу Кыргызстана Бишкек. По пути участники сделали остановку в знаменитом каньоне Сказка. Несмотря на ограниченное время, за полчаса удалось пройтись по удивительным природным образованиям, выточенным ветром и временем, - причудливым скальным структурам, напоминающим крепости, животных и фантастические ландшафты.
05.07.2025, 02:07 36146
Бизнес-диалог в Караколе: участники экспедиции обсудили развитие женского предпринимательства в Евразии
Рассказать друзьям
4 июля в рамках международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" в городе Караколе состоялся бизнес-диалог на тему "Женское предпринимательство", собравший представительниц бизнеса, общественных организаций и органов государственной власти из стран Евразии.
Мероприятие прошло под модерацией Валерии Рытвиной, руководителя совета блогеров Российской Федерации. В обсуждении приняли участие более 20 приглашенных спикеров из Кыргызстана, Казахстана, России и Таджикистана - как в очном, так и в онлайн-формате. Среди них - успешные предпринимательницы, руководители организаций, представители торгово-промышленных палат, туристических и образовательных структур.
Основной темой диалога стало признание женского предпринимательства как ключевого элемента устойчивого экономического роста, социальной стабильности и формирования благоприятного делового климата в Евразийском регионе. Отмечалась необходимость системной поддержки женщин в бизнесе, в том числе через доступ к образованию, государственным и частным инициативам, институтам менторства и платформам обмена опытом.
В рамках дискуссии участницы обсудили ряд актуальных вопросов:
- какие барьеры существуют сегодня на пути развития женского бизнеса в Евразии и как их преодолевать;
- какова роль электронной торговли в расширении возможностей для женщин;
- насколько важно женское бизнес-образование и каковы перспективы его развития;
- каким образом женщина может совмещать традиционные семейные ценности с активным предпринимательством;
- какую роль играет поддержка семьи и окружения в пути женщины к профессиональной реализации;
- какие меры, программы и инициативы - как со стороны государства, так и от международных и частных структур - могут способствовать вовлечению женщин в бизнес.
Особое внимание было уделено теме женской солидарности и поддержки, обмену успешными практиками и историям личных достижений. Прозвучало множество примеров, доказывающих, что при целеустремленности, знаниях и поддержке можно добиться успеха даже в самых конкурентных сферах.
Диалог стал важной площадкой для обмена мнениями и укрепления профессиональных связей между женщинами-лидерами из разных стран. Участницы отметили значимость подобных встреч для формирования общего видения и выработки решений, способствующих развитию женского предпринимательства на евразийском пространстве.
04.07.2025, 07:13 40846
Экспедиция передала икону Табынской Божией Матери в храм Святой Троицы в Караколе
Рассказать друзьям
3 июля участники международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" посетили один из главных православных храмов Иссык-Кульской области - Свято-Троицкий собор в городе Караколе. Здесь была торжественно передана икона Табынской Божией Матери, привезенная из Оренбурга.
Прежде чем принять святыню, настоятель храма отец Сергий рассказал участникам об истории собора. Свято-Троицкий храм был построен в 1895 году после разрушительного землетрясения, уничтожившего прежнее каменное здание. Новый храм возвели из тянь-шаньской сосны без использования гвоздей, с пятью куполами и высокой колокольней. Он стал не только духовным, но и архитектурным символом города.
В советские годы здание использовалось как клуб, театр, спортшкола и склад, но в 1991 году храм был возвращен верующим. Сегодня он полностью восстановлен и действует как центр православной жизни в регионе.
После рассказа отец Сергий принял икону Табынской Божией Матери - одну из особо почитаемых святынь Урала, известную как заступница и покровительница в трудные времена. Этот жест стал частью символической миссии экспедиции по укреплению культурных и духовных связей между регионами.
03.07.2025, 07:11 45466
В Караколе открылся обновленный зоопарк: приют для спасенных животных
Рассказать друзьям
2 июля международная экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" сделала остановку в городе Караколе, где участники посетили вновь открывшийся после реконструкции зоопарк. Это не просто туристический объект, а важное учреждение по защите и реабилитации диких животных.
О работе зоопарка рассказала президент общественного фонда "Бугине" Салтанат Сеитова. Именно этот фонд, созданный ею в 2013 году, является единственным фондом в Кыргызстане, системно занимающимся помощью диким животным. "Бугине" взял под опеку Караколский зоопарк и преобразовал его в пространство, где приоритетом стала забота о спасенных животных и их возвращение в естественную среду.
По словам Салтанат Сеитовой, зоопарк площадью 8,7 гектара в основном населен животными, спасенными из трудных условий или ввезенными в страну незаконно. Особое внимание уделяется реабилитации хищных птиц - сейчас в центре около 40 особей, преимущественно беркутов.
Сама Салтанат по образованию ветеринарный врач, что и стало основой ее решения создать полноценный реабилитационный центр. Некоторые птицы после лечения проходят программу обучения со специальной командой. Тех, кто способен вернуться в дикую природу, выпускают на волю. Остальные остаются под присмотром профессиональных сокольничих и продолжают жить рядом с человеком, участвуя в том числе в образовательных и культурных программах.
02.07.2025, 07:29 49731
Экспедиция достигла "экватора" маршрута: от Алматы до Каракола
Рассказать друзьям
1 июля международная экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" достигла середины маршрута - как по календарным дням, так и по пройденному расстоянию. Этот этап стал переходным не только географически, но и символически: участники пересекли границу Казахстана и Кыргызстана, завершив казахстанский участок маршрута и начав исследование кыргызской земли.
Финальной точкой в Казахстане стал Чарынский каньон - уникальный природный памятник, известный своими скалами причудливой формы и глубокими ущельями. Участники экспедиции совершили прогулку по каньону, вдохновившись его величественными пейзажами и силой природы.
После прохождения границы гостей уже ждали в Кыргызстане. Первым теплым знаком гостеприимства стал обед, где специально для участников экспедиции было приготовлено 13 килограммов настоящего кыргызского плова.
По пути в Каракол участники сделали остановку у археологического памятника Сан-Таш - древнего курганного могильника, связанного с кочевыми культурами Центральной Азии. Это место, окруженное легендами и историей, напомнило участникам о многовековой связи народов и перекрестке культур, по которому они продолжают свое движение.
Каракол стал новой точкой притяжения на маршруте экспедиции, а середина пути - поводом подвести первые итоги и с новыми силами двигаться дальше.
29.06.2025, 10:22 56681
Участников международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" встретили в Туркестане
Рассказать друзьям
25 июня участников международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" встретили в Туркестане - одном из главных культурных центров Казахстана. В честь визита делегации на территории комплекса Karavan Saray было организовано вечернее водное представление, ставшее настоящим культурным событием.
На фоне вечерних огней гости увидели театрализованное шоу на воде, основанное на мотиве казахского эпоса о Кыз Жибек и Төлегене. Актеры в исторических костюмах появились на лодках, синхронизированное световое и музыкальное оформление дополнялось игрой фонтанов, превращая происходящее в красочный и технологичный спектакль.
Особым моментом стало завершение представления, когда на струях фонтана появился логотип экспедиции, эффектно венчая вечер и символизируя культурный обмен и взаимное уважение.
После шоу участники посетили 8D-кинотеатр, где на широком экране была показана иммерсивная видеопроекция с полетом над городами и природными ландшафтами Казахстана. Движущиеся кресла и эффект присутствия усиливали впечатление от путешествия сквозь образы страны. Для многих иностранных гостей это стало первым визуальным знакомством с масштабами и красотой Казахстана.
26.06.2025, 06:52 64746
Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" достигла Байконура
Рассказать друзьям
24 июня 2025 года участники международной экспедиции выехали из Уральска и отправились в сторону одного из самых легендарных объектов на карте Евразии - космодрома Байконур. Путь лежал через бескрайние степи, и по мере приближения к космическому городу перед глазами открывались знаковые места, напрямую связанные с историей мировой космонавтики.
Из окон автобуса участники экспедиции увидели:
Гагаринский старт (площадка № 1) - именно отсюда 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в мире орбитальный полет на корабле "Восток‑1". Площадка используется и по сей день для запусков пилотируемых миссий на МКС.
Полуразрушенные ангары и монтажно-испытательные корпуса, остатки инфраструктуры советского периода: массивные здания, где когда‑то собирали ракеты "Союз", "Протон" и "Энергия". Эти постройки придают пейзажу атмосферу технической истории, сплетающей прошлое и настоящее.
Обвалившаяся крыша ангара на площадке № 112 - 12 мая 2002 года во время ремонта произошло разрушение трех пролетов кровли. Обрушились конструкции и бетонные панели общей площадью около 28 800 м², погибли восемь рабочих, был полностью уничтожен единственный в мире летавший "Буран" (изделие 1.01) и макет ракеты‑носителя "Энергия".
Резервуары и технические объекты заправки, крупные емкости для хранения топлива и окислителей.
Посещение командного пункта пуска ракеты-носителя "Энергия"
Одной из центральных точек маршрута стал командный пункт ракеты-носителя "Энергия", сегодня превращенный в интерактивный музей. Здесь участники услышали истории о создании сверхтяжелой ракеты и ее роли в программе "Энергия ‑ Буран".
Музей позволяет:
- увидеть реставрированные пульты управления запуском;
- познакомиться с системами связи и контроля;
- собственноручно ощутить технологические детали: кабели, клапаны, блоки управления.
Макет корабля "Буран"
Особый интерес вызвал полноразмерный макет орбитального челнока "Буран". Несмотря на разрушение оригинала, этот масштабный репродукт предоставил возможность не только увидеть, но и войти внутрь конструкции, осмотреть центральный отсек и кабину.
Объекты музейного комплекса Байконура
Комплекс музея Байконура включает в себя Историко-технический музей с оригинальными агрегатами: двигателями, спускаемыми аппаратами, макетами, скафандрами и фотоматериалами;
дом Юрия Гагарина и Сергея Королева - воссозданные бытовые интерьеры той эпохи;
мемориальный парк-аллею памяти видных инженеров и космонавтов.
После насыщенной экскурсии экспедиционная группа отправилась к южным рубежам Казахстана - в Кызылорду.
22.06.2025, 09:47 76961
Участники экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" познакомились с древней игрой кочевников
Рассказать друзьям
Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" продолжает свой маршрут, и одной из ярких остановок стал город Актобе. Здесь участники мероприятия познакомились с древней и захватывающей игрой кочевников - кокпаром.
Кокпар (в других странах также известный как бузкаши или улак) - это традиционная казахская конная игра, в которой всадники соревнуются за тушу козла, стремясь донести ее до обозначенного круга или ворот соперника. Игра требует невероятной силы, ловкости, слаженности команды и высокого мастерства верховой езды. Она издавна считалась символом мужества, единства и духа соревнования.
Участникам экспедиции рассказали об истории кокпара, его правилах и значении в культуре кочевников, а также продемонстрировали элементы игры вживую. Это стало не только зрелищным, но и познавательным событием, позволившим глубже прочувствовать культурное наследие региона.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
11.07.2025, 08:41Правительство выделило 3,6 млрд тенге на реконструкцию теплосетей Актау 11.07.2025, 08:1516486Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу 11.07.2025, 09:3515526В Казахстане в оборот выпущено 257,5 млрд цифровых тенге 11.07.2025, 08:5813911ЕАЭС и Индонезия завершили переговоры о свободной торговле 11.07.2025, 09:527866Из ОАЭ в Казахстан экстрадировали предполагаемого подельника ОПГ Дикого Армана 04.07.2025, 17:12672486Как зарегистрировать номер телефона в базе мобильных граждан через eGov 05.07.2025, 09:06617921Депутат выступил против возведения 40-этажного здания в Алматы 05.07.2025, 14:14569901Детское захоронение средневековой эпохи нашли в Карагандинской области 04.07.2025, 08:15Заводы по утилизации отходов стоимостью $600 млн планирует построить китайский инвестор в Казахстане526546Заводы по утилизации отходов стоимостью $600 млн планирует построить китайский инвестор в Казахстане 04.07.2025, 15:53509071В Казахстане почти 40 месторождений выставят на аукцион 03.07.2025, 15:50727966Список вузов для обучения по стипендии "Болашак" расширили в Казахстане 03.07.2025, 14:31703081Регулярные рейсы запустят из Астаны в Бодрум 03.07.2025, 08:11701891Осадки и сильная жара ожидаются в Казахстане в четверг 02.07.2025, 17:15683806Информацию о зараженном мясе в Астане опровергли в Минсельхозе 04.07.2025, 17:12672486Как зарегистрировать номер телефона в базе мобильных граждан через eGov
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?