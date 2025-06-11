"Путешествие в сердце Евразии": Чувашия направляет в страны Центральной Азии более 50% от всего регионального экспорта
Чувашия представила экспортный потенциал и туристические перспективы в рамках международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии", передает корреспондент агентства.
С 2020 года экспорт товаров из Чувашии увеличился на 45,5%, экспорт услуг - в 2,1 раза. Мы обладаем мощным потенциалом для дальнейшего роста и расширения географии поставок", - рассказал заместитель председателя кабинета министров Чувашской Республики Дмитрий Краснов в ходе панельной сессии "Экспортный потенциал регионов. Развитие межрегионального взаимодействия", прошедшей в рамках международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии".
Краснов отметил, что Чувашия направляет в страны Центральной Азии более 50% от всего регионального экспорта. Среди ключевых отраслей: машиностроение, химическая и электротехническая промышленность, деревообработка, легкая промышленность и производство продуктов питания. Причем 95% всех экспортеров региона - это представители малого и среднего бизнеса.
Не меньший интерес для международных партнеров представляет аграрный сектор региона. Республика остается лидером по производству лука-севка и мяса гусей - на ее долю приходится порядка 70% российского рынка этих товаров.
Краснов напомнил, что Чувашия является центром релейного производства России, а предприятия электротехнического кластера занимают до 40% отечественного рынка по отдельным позициям.
Одним из стратегических направлений сотрудничества является туризм.
Благодаря поддержке главы Чувашии Олега Николаева за последние пять лет турпоток в республику вырос в 2,5 раза. Сейчас в регионе развиваются 16 видов туризма: от культурно-познавательного и сельского до лечебно-оздоровительного и событийного", - отметил он.
Краснов пригласил участников экспедиции на XV юбилейный Чебоксарский экономический форум, который пройдет 26-27 июня. Форум традиционно становится деловой площадкой для обсуждения стратегий устойчивого развития регионов.
Особую атмосферу встречи дополнила выставка народного искусства Чувашии. Гостей познакомили с традиционной вышивкой, национальной посудой, куклами и другими элементами культуры. Завершилось мероприятие показом мод - на подиуме были представлены как традиционные национальные костюмы, так и современные образы в этническом стиле.
Мероприятие стало частью реализации целей национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" и "Туризм и гостеприимство", подчеркнув значимость регионального вклада Чувашии в развитие евразийского партнерства.
Уникальный маршрут экспедиции охватывает пять стран: Россию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, а Чувашия стала важной остановкой на пути "медийного каравана дружбы".