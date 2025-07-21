20.07.2025, 10:39 5371

"Путешествие в сердце Евразии": участники экспедиции посетили Самарканд и Бухару  

"Путешествие в сердце Евразии": участники экспедиции посетили Самарканд и Бухару
Фото: Кадр из видео
Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" отправилась из Ташкента в Самарканд, древнюю столицу Тимуридов. Вечером на площади Регистан участников ожидало впечатляющее 3D-шоу: фасады трех великолепных медресе - Улугбека, Шер‑Дор и Тилья-Кори - ожили в ярких лучах света, демонстрируя историю этого центра культуры и науки в красочном визуальном повествовании, сообщает корреспондент агентства.

На следующий день прошла экскурсия по мавзолею "Гур‑Эмир" - усыпальнице эмира Тимура. Этот мавзолей, построенный в 1404  году для его покойного внука, стал семейным некрополем: здесь покоятся Тимур, его сыновья и внуки.


После Самарканда часть экспедиции направилась в Бухару - один из древнейших и наиболее самобытных городов Центральной Азии. Бухара встретила путешественников по-восточному щедро - сокровищами своей архитектуры, духовности и городской атмосферы, хранящей следы тысячелетий.

Прогулка началась с кварталов исторического центра, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь все напоминает о былом могуществе Бухары как центра науки, ремесла и религии исламского Востока.

Экспедиционеры прошли по ансамблю Пои‑Калян, где минарет XII века возвышается над городом, как страж памяти. Кальянская мечеть с ее внушительным двором и 288 куполами колонн, а напротив - медресе Мири‑Араб, действующее и поныне, создают живую архитектурную симфонию.

Далее путь лежал к Цитадели Арк - древнейшей резиденции бухарских эмиров, история которой уходит в I тысячелетие. Отсюда когда-то управляли не только городом, но и всей окрестной степью.

Участники также увидели мавзолей Исмаила Самани - редчайший памятник домонгольской архитектуры, выстроенный из обожженного кирпича с ювелирной геометрией кладки, не имеющей аналогов в исламском мире.

Переходя из купола в купол старинных торговых комплексов, экспедиция ощутила живую ткань Бухары: от серебряных украшений и шелковых изделий до запахов специй и звона ремесленных молоточков.
 

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17.07.2025, 10:12 19391

Флаг культурного единства: экспедиция передает эстафету "Интервидения‑2025"

Флаг культурного единства: экспедиция передает эстафету "Интервидения‑2025"
В преддверии международного музыкального конкурса "Интервидение‑2025", который пройдет 20 сентября в Москве, стартовала международная эстафета флага - символа дружбы и сотрудничества. Особую роль в этом процессе играет экспедиция "Путешествие в сердце Евразии", ставшая живым проводником идеи культурного единства на всем евразийском пространстве.

Флаг конкурса впервые был подписан 7 июля в Бишкеке представителями Кыргызстана - трио "Номад". Здесь же он был передан участникам экспедиции, начавшим символическое путешествие с флагом через города и страны, призванное объединить народы региона не только географически, но и духовно. Через встречи, культурные мероприятия и знаковые остановки маршрут превращается в реальный путь сближения, где флаг - не просто ткань, а свидетель и участник происходящего.


Следующей остановкой стал Узбекистан. 15 июля в Ташкенте флаг подписал представитель страны на предстоящем конкурсе - певец Шохрух Ганиев. Подписи артистов, организаторов и участников маршрута становятся своеобразным культурным дневником, запечатленным на ткани. Он продолжит свой путь в Таджикистан, а завершится эстафета 12 сентября в Москве, в национальном центре "Россия", где флаг будет передан организаторам "Интервидения‑2025".


Возрождение "Интервидения" как международной музыкальной платформы стало важным шагом в культурной политике. В конкурсе примут участие более 20 стран - от СНГ и БРИКС до Ближнего Востока и Латинской Америки. Его символический путь уже начался - и именно экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" делает этот путь живым и осязаемым.
 
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15.07.2025, 07:24 27711

Форум легкой промышленности в Намангане: диалог доверия и сотрудничества

Форум легкой промышленности в Намангане: диалог доверия и сотрудничества
11 июля в Намангане, одном из ведущих текстильных регионов Узбекистана, прошел форум, посвященный вопросам развития легкой промышленности. Участников международной экспедиции "Путешествие к сердцу Евразии" тепло поприветствовали организаторы мероприятия.

С приветственным словом на форуме выступил Ислам Назарлиев, представляющий экспедицию. В своем обращении он подчеркнул, что Наманган по праву считается одним из ключевых текстильных центров региона.


Обсуждение, проходящее в рамках экспедиции, создает пространство международного доверия, где строятся новые горизонты сотрудничества. Здесь мы говорим о будущем легкой промышленности и вместе находим новые пути развития. Более 140 текстильно-хлопковых предприятий обеспечивают полный цикл производства - от сырья до готовой продукции. Наша задача - не останавливаться на достигнутом, создавать новые кластеры и укреплять взаимное доверие", - отметил Ислам Назарлиев.


В рамках форума представители из Таджикистана поделились опытом развития хлопковой отрасли своей страны - одного из важнейших секторов экономики, развивающегося уже на протяжении многих лет.

После официальной части участники экспедиции посетили текстильные фабрики Намангана, где им продемонстрировали полный цикл производства - от обработки хлопка до выпуска готовой продукции. Ознакомительная программа позволила лучше понять масштабы и технологический уровень местной легкой промышленности.
 
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10.07.2025, 09:34 43416

"Путешествие в сердце Евразии": участники экспедиции завершили свое пребывание в Кыргызстане

"Путешествие в сердце Евразии": участники экспедиции завершили свое пребывание в Кыргызстане
Фото: скришот из видео
Участники международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" завершили свое пребывание в Бишкеке рядом символичных акций. Перед отъездом экспедиционеры приняли участие в высадке деревьев, внеся свой вклад в озеленение города, а также почтили память павших героев, возложив цветы к Вечному огню.

По прибытии в город Джалал-Абад делегация также отдала дань уважения, возложив цветы в местном мемориальном комплексе. Такие действия стали доброй традицией на всем маршруте экспедиции, подчеркивая стремление к сохранению исторической памяти и межкультурному уважению.

Продолжая путь в сторону Душанбе, участники экспедиции неизменно следуют своей миссии: укреплять связи между странами, изучать культуру, быт и этнографические особенности дружественных народов. Каждая остановка становится новым этапом познания и единения на большом маршруте через Евразию.

 
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Теги:БишкекДушанбеЭкспедицияЕвразия
07.07.2025, 09:49 59671

"Путешествие в сердце Евразии": экспедиция посетила курортный город Каракол

"Путешествие в сердце Евразии": экспедиция посетила курортный город Каракол
Международная экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" провела несколько насыщенных дней в курортном городе Каракол, расположенном у подножия гор и на берегу жемчужины Кыргызстана - озера Иссык-Куль. Пребывание в этом живописном регионе стало полноценным этапом знакомства с природным и культурным наследием страны, предоставив участникам возможность по-настоящему прочувствовать ритм курортной жизни.


Программа пребывания в Караколе носила свободный формат: каждый из участников самостоятельно выбирал маршрут своего знакомства с городом и его окрестностями. Благодаря такому подходу у экспедиционеров была редкая возможность не только отдохнуть, но и с личной инициативой открыть для себя все многообразие местных красот.


Одни предпочли провести время у озера Иссык-Куль - одного из крупнейших и самых красивых высокогорных водоемов мира, побывав на городском пляже и совершив прогулку на теплоходе, откуда открывались впечатляющие панорамы на водную гладь и горные вершины. Другие выбрали активный отдых: поднялись в горы, отправились в однодневные походы, исследовали ущелья и высокогорные тропы, организовывали конные прогулки по живописным маршрутам. Особой популярностью пользовались термальные источники, где можно было расслабиться и восстановить силы в природных минеральных водах. Такой формат позволил каждому участнику наполнить этот этап путешествия личными открытиями и впечатлениями.



6 июля экспедиция покинула Каракол и направилась в столицу Кыргызстана Бишкек. По пути участники сделали остановку в знаменитом каньоне Сказка. Несмотря на ограниченное время, за полчаса удалось пройтись по удивительным природным образованиям, выточенным ветром и временем, - причудливым скальным структурам, напоминающим крепости, животных и фантастические ландшафты.

 
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05.07.2025, 02:07 73991

Бизнес-диалог в Караколе: участники экспедиции обсудили развитие женского предпринимательства в Евразии

Бизнес-диалог в Караколе: участники экспедиции обсудили развитие женского предпринимательства в Евразии
4 июля в рамках международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" в городе Караколе состоялся бизнес-диалог на тему "Женское предпринимательство", собравший представительниц бизнеса, общественных организаций и органов государственной власти из стран Евразии.

Мероприятие прошло под модерацией Валерии Рытвиной, руководителя совета блогеров Российской Федерации. В обсуждении приняли участие более 20 приглашенных спикеров из Кыргызстана, Казахстана, России и Таджикистана - как в очном, так и в онлайн-формате. Среди них - успешные предпринимательницы, руководители организаций, представители торгово-промышленных палат, туристических и образовательных структур.


Основной темой диалога стало признание женского предпринимательства как ключевого элемента устойчивого экономического роста, социальной стабильности и формирования благоприятного делового климата в Евразийском регионе. Отмечалась необходимость системной поддержки женщин в бизнесе, в том числе через доступ к образованию, государственным и частным инициативам, институтам менторства и платформам обмена опытом.


В рамках дискуссии участницы обсудили ряд актуальных вопросов:

  • какие барьеры существуют сегодня на пути развития женского бизнеса в Евразии и как их преодолевать;
  • какова роль электронной торговли в расширении возможностей для женщин;
  • насколько важно женское бизнес-образование и каковы перспективы его развития;
  • каким образом женщина может совмещать традиционные семейные ценности с активным предпринимательством;
  • какую роль играет поддержка семьи и окружения в пути женщины к профессиональной реализации;
  • какие меры, программы и инициативы - как со стороны государства, так и от международных и частных структур - могут способствовать вовлечению женщин в бизнес.


Особое внимание было уделено теме женской солидарности и поддержки, обмену успешными практиками и историям личных достижений. Прозвучало множество примеров, доказывающих, что при целеустремленности, знаниях и поддержке можно добиться успеха даже в самых конкурентных сферах.


Диалог стал важной площадкой для обмена мнениями и укрепления профессиональных связей между женщинами-лидерами из разных стран. Участницы отметили значимость подобных встреч для формирования общего видения и выработки решений, способствующих развитию женского предпринимательства на евразийском пространстве.
 
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04.07.2025, 07:13 78691

Экспедиция передала икону Табынской Божией Матери в храм Святой Троицы в Караколе

Экспедиция передала икону Табынской Божией Матери в храм Святой Троицы в Караколе
3 июля участники международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" посетили один из главных православных храмов Иссык-Кульской области - Свято-Троицкий собор в городе Караколе. Здесь была торжественно передана икона Табынской Божией Матери, привезенная из Оренбурга.


Прежде чем принять святыню, настоятель храма отец Сергий рассказал участникам об истории собора. Свято-Троицкий храм был построен в 1895 году после разрушительного землетрясения, уничтожившего прежнее каменное здание. Новый храм возвели из тянь-шаньской сосны без использования гвоздей, с пятью куполами и высокой колокольней. Он стал не только духовным, но и архитектурным символом города.


В советские годы здание использовалось как клуб, театр, спортшкола и склад, но в 1991 году храм был возвращен верующим. Сегодня он полностью восстановлен и действует как центр православной жизни в регионе.


После рассказа отец Сергий принял икону Табынской Божией Матери - одну из особо почитаемых святынь Урала, известную как заступница и покровительница в трудные времена. Этот жест стал частью символической миссии экспедиции по укреплению культурных и духовных связей между регионами.
 
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03.07.2025, 07:11 83311

В Караколе открылся обновленный зоопарк: приют для спасенных животных

2 июля международная экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" сделала остановку в городе Караколе, где участники посетили вновь открывшийся после реконструкции зоопарк. Это не просто туристический объект, а важное учреждение по защите и реабилитации диких животных.

О работе зоопарка рассказала президент общественного фонда "Бугине" Салтанат Сеитова. Именно этот фонд, созданный ею в 2013 году, является единственным фондом в Кыргызстане, системно занимающимся помощью диким животным. "Бугине" взял под опеку Караколский зоопарк и преобразовал его в пространство, где приоритетом стала забота о спасенных животных и их возвращение в естественную среду.

По словам Салтанат Сеитовой, зоопарк площадью 8,7 гектара в основном населен животными, спасенными из трудных условий или ввезенными в страну незаконно. Особое внимание уделяется реабилитации хищных птиц - сейчас в центре около 40 особей, преимущественно беркутов.

Сама Салтанат по образованию ветеринарный врач, что и стало основой ее решения создать полноценный реабилитационный центр. Некоторые птицы после лечения проходят программу обучения со специальной командой. Тех, кто способен вернуться в дикую природу, выпускают на волю. Остальные остаются под присмотром профессиональных сокольничих и продолжают жить рядом с человеком, участвуя в том числе в образовательных и культурных программах.
 
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02.07.2025, 07:29 86821

Экспедиция достигла "экватора" маршрута: от Алматы до Каракола  

1 июля международная экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" достигла середины маршрута - как по календарным дням, так и по пройденному расстоянию. Этот этап стал переходным не только географически, но и символически: участники пересекли границу Казахстана и Кыргызстана, завершив казахстанский участок маршрута и начав исследование кыргызской земли.

Финальной точкой в Казахстане стал Чарынский каньон - уникальный природный памятник, известный своими скалами причудливой формы и глубокими ущельями. Участники экспедиции совершили прогулку по каньону, вдохновившись его величественными пейзажами и силой природы.

После прохождения границы гостей уже ждали в Кыргызстане. Первым теплым знаком гостеприимства стал обед, где специально для участников экспедиции было приготовлено 13 килограммов настоящего кыргызского плова.


По пути в Каракол участники сделали остановку у археологического памятника Сан-Таш - древнего курганного могильника, связанного с кочевыми культурами Центральной Азии. Это место, окруженное легендами и историей, напомнило участникам о многовековой связи народов и перекрестке культур, по которому они продолжают свое движение.

Каракол стал новой точкой притяжения на маршруте экспедиции, а середина пути - поводом подвести первые итоги и с новыми силами двигаться дальше.
 
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