"Путешествие в сердце Евразии": участники экспедиции посетили Самарканд и Бухару  

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Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" отправилась из Ташкента в Самарканд, древнюю столицу Тимуридов. Вечером на площади Регистан участников ожидало впечатляющее 3D-шоу: фасады трех великолепных медресе - Улугбека, Шер‑Дор и Тилья-Кори - ожили в ярких лучах света, демонстрируя историю этого центра культуры и науки в красочном визуальном повествовании, сообщает корреспондент агентства.





На следующий день прошла экскурсия по мавзолею "Гур‑Эмир" - усыпальнице эмира Тимура. Этот мавзолей, построенный в 1404 году для его покойного внука, стал семейным некрополем: здесь покоятся Тимур, его сыновья и внуки.









После Самарканда часть экспедиции направилась в Бухару - один из древнейших и наиболее самобытных городов Центральной Азии. Бухара встретила путешественников по-восточному щедро - сокровищами своей архитектуры, духовности и городской атмосферы, хранящей следы тысячелетий.





Прогулка началась с кварталов исторического центра, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь все напоминает о былом могуществе Бухары как центра науки, ремесла и религии исламского Востока.





Экспедиционеры прошли по ансамблю Пои‑Калян, где минарет XII века возвышается над городом, как страж памяти. Кальянская мечеть с ее внушительным двором и 288 куполами колонн, а напротив - медресе Мири‑Араб, действующее и поныне, создают живую архитектурную симфонию.





Далее путь лежал к Цитадели Арк - древнейшей резиденции бухарских эмиров, история которой уходит в I тысячелетие. Отсюда когда-то управляли не только городом, но и всей окрестной степью.





Участники также увидели мавзолей Исмаила Самани - редчайший памятник домонгольской архитектуры, выстроенный из обожженного кирпича с ювелирной геометрией кладки, не имеющей аналогов в исламском мире.





Переходя из купола в купол старинных торговых комплексов, экспедиция ощутила живую ткань Бухары: от серебряных украшений и шелковых изделий до запахов специй и звона ремесленных молоточков.