Законы, рубленные топором

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Отныне казахстанским охотникам разрешается иметь по две единицы гладкоствольного и нарезного ружей соответственно. Однако тем, кто на момент принятия поправок уже обзавёлся количеством охотничьего оружия, согласно прежнему регламенту, разрешили не избавляться от "лишних" стволов. Мы попытались разобраться: почему в стране действует норма, явно не соответствующая конституции РК и ущемляющая права охотников, желающих приобрести охотничье оружие.
СКОЛЬКО НАДО ДЛЯ СЧАСТЬЯ
Если вернуться к истории вопроса, то тема "сколько ружей нужно охотнику" служит предметом жарких охотничьих споров уже не одно десятилетие. Одна сторона уверена, что ружьё должно быть одно, универсальное, пристрелянное, чтобы мышечная память при любом повороте событий не подвела. Другая сторона ратует за свои ружья для каждого вида охоты, приводя контраргументы универсальному стволу: "количество подранков при наличии одного-двух стволов увеличится, а количество браконьеров не сократится". Многочисленные руководства и пособия разных лет весомо рекомендуют иметь нарезное ружьё для охоты на крупных хищников и копытных, увесистый дробовичок для охоты на перелётах, лёгкий ствол для болотно-луговой дичи и мелкокалиберную винтовку для промысловой охоты. Впрочем, по разумению многих казахстанских охотников, список этот весьма не полон. Ведь на лося, медведя, кабана, волка, лису, сурка, зайца нужно четыре-пять разных калибров. А ещё существует спортивная стрельба, имеющая свою специфику и требующая соответствующего ружья.
Словом, если для каждого вида подбирать ствол, как раз и выходит, что 5+5 для охотника самое оно. Кроме того, стоит вспомнить и о праве наследования. В случае смерти отца, деда или брата, раньше оружие по наследству переходило к родственникам. Теперь это невозможно, так как у самого владельца уже "предел", есть четыре ствола. И что должны делать наследники? Сдавать на уничтожение дедовскую или отцовскую двустволку?
В общем, внезапное ограничение, грянувшее как гром среди ясного неба, отсылает современного охотника назад в советское прошлое, когда исполнялся негласный приказ МВД – "один охотник – одно ружьё".
Резон из тех же времён – "как бы чего не вышло".
Это постановление спровоцировало два несоответствия Конституции РК. Во-первых, согласно статье 191 Гражданского кодекса, собственность гражданина не может быть ограничена ни по количеству, ни по стоимости, за исключением вещей, выведенных из гражданского оборота. Таким образом, не могут быть лимитированы охотничьи ружья, поскольку их никто из гражданского оборота не выводил, – считает вице-президент Казахстанской оружейной ассоциации "Корамсак" Сергей Катнов. – Тем не менее этим ограничениям дали ход. Во-вторых, появилась дискриминация граждан в правах на владение оружием, связанная со временем его приобретения. То есть люди, купившие гражданское оружие сверх нового лимита до того как закон вступил в силу, имеют право на большее количество ружей. Фактически граждане оказались не равны перед законом.
ПАЛЬЦЕМ В НЕБО
Структуры Министерства внутренних дел, предложившие "урезающие" поправки, объясняют их как меру, повышающую социальную безопасность, а заодно и сдерживающую браконьерство: дескать, не из чего будет злодеям по краснокнижному зверью палить.
Только вот по свидетельствам егерей, браконьеров среди обладателей нескольких ружей ничуть не больше, чем среди владельцев одного ружьишка. И с прапрадедовской фузеей можно немалый урон природе нанести. Словом, нет никакой статистики, свидетельствующей о привлечении к ответственности за браконьерство преимущественно владельцев более четырёх стволов. Оно и понятно, за браконьерство предусмотрена конфискация оружия, а кто же за здорово живёшь будет рисковать ружьём, тем более что каждый последующий ствол в охотничьем арсенале, как правило, дороже, чем предыдущий.
Что касается аргумента "владелец десяти стволов может вооружить десять человек": если обратиться к событиям в Жанаозене или Таразе, то совершенно очевидно, что не ходят на штурм бунтовщики с охотничьими двустволками.
Никакой логики и смысла в ограничении количества стволов "в одних руках" не вижу, – признаёт директор охотобщества "Адал" Мухтар Токтамысов. – Ведь если человек получает разрешение на первое ружьё, то он проходит определённую проверку и считается благонадёжным. И таковым останется вне зависимости от того, сколько в его арсенале стволов. Другое дело, что при выдаче разрешения на первое оружие, сотрудники правоохранительных органов должны очень тщательно всё проверить. И потом, в связи с этими поправками "под удар" попали только охотники-универсалы. В отличие от тех, кто предпочитает охотиться только по перу или только на мелких хищников, они занимаются всеми видами охоты от птицы до копытных, поэтому им необходимо иметь ружьё на каждый вид дичи.
А КАК У "НИХ"?
Ровно год назад Андрес Брейвик ошеломил весь мир. В его распоряжении, не считая бомбы и патронов разных модификаций, была самозарядная винтовка Ruger Mini 14. Одна. То есть при наличии "идеи" можно осуществить неслабый теракт и с помощью одной винтовки.
И нет никакой гарантии, что эту трагедию в управлении лицензионно-разрешительной работы Комитета административной полиции МВД РК не используют как повод вспомнить старый "совковый" регламент "один охотник – одно ружьё" и ещё разок "закрутить гайки". Между тем можно воспользоваться европейским опытом, предлагающим рациональное решение проблемы "перевооружённости" охотничьего народа.
Например, в Норвегии есть такое понятие, как "пломбирование оружия". Фактически можно иметь целую коллекцию ружей – до 25 единиц. На те стволы, которые владелец не планирует использовать в ближайший период времени, полиция ставит специальную пломбу. Препятствующую выстрелу, а парой-тройкой оставшихся – пожалуйста, пользуйся! В случае надобности можно снять пломбу с одного ружья и опломбировать другое, снова обратившись в полицию.
Кстати, в Казахстане с коллекционерами оружия обходятся гораздо жёстче – согласно законодательству, коллекционные стволы должны быть приведены в состояние непригодности для производства выстрела. Представьте себе, что раритетной трёхлинейной винтовке образца 1891 года пропилят ствол и спилят боёк. Много ли безумцев пойдут на такое лицензионное коллекционирование? Конечно, нет. А значит, оружие будет храниться нелегально. А почва для коррупции уже взрыхлена и удобрена. Старая латинская мудрость: жёстокость закона, препятствует его соблюдению.
Если обратиться к мировому опыту, то миф о том, что большое количество стволов связано с уровнем преступности, легко развеется. В частности, в столице Колумбии (стране, где гражданское оружие запрещено), только по официальным данным, за минувший год были совершены 1632 убийства. И в 1016 из этих случаев орудиями преступления были пистолеты, пулемёты, автоматы и ружья. В то время как в Швейцарии, где на сотню жителей приходится 45,7 единицы гражданского оружия, криминогенная обстановка держится на низком уровне.
Очевидно, что поправки, инициированные МВД и принятые нашими законодателями в целях "совершенствования деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения общественной безопасности", никакого отношения к общественной безопасности не имеют и, соответственно, никаким образом на последнюю не повлияли. И тогда возникает вопрос: а ради чего принималось данное решение, в своей основе и в итоге закрепившее ещё одно противоречие действующего законодательства требованиям Конституции суверенного государства?