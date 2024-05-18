17.05.2024, 14:24 2526
ЕАЭС - набирающий силу полюс многополярного мира
Фото: kabar.kg
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Евразийский экономический союз становится самостоятельным и самодостаточным полюсом многополярного мира. 10-летие организации, которое отмечается в эти майские дни, стало временем подведения промежуточных итогов и обсуждения планов по дальнейшему развитию ЕАЭС. Главный вывод политиков и экспертов заключается в том, что межгосударственное объединение продемонстрирует жизнеспособность и эффективность, сообщает ИАЦ "Кабар".
Вопреки воздействию нездоровых внешних факторов союз не просто сохраняет устойчивость, все ключевые показатели экономик стран-участниц находятся в плюсе - увеличиваются объемы торговли, растет уровень жизни населения, продовольственная безопасность обеспечена в полной мере, темпы инфляции снижаются, и национальные валюты не сдают своих позиций. Такой результат достигнут благодаря четкому взаимодействию между партнерами. Совместными усилиями создаются производственные мощности, появились новые логистические цепочки, разрабатываются и прокладываются удобные транспортные коридоры. Это надежная основа для того, чтобы интеграция приносила еще больше пользы дружественным странам и народам. Формируется не только фундамент, но и вектор устойчивого развития на десятилетия вперед.
На юбилейном саммите ЕАЭС, прошедшем в Москве в канун Дня Победы, лидеры стран организации оценили результаты проделанной работы, проанализировали недоработки и обсудили перспективные направления взаимодействия. Президент России Владимир Путин отметил, что за 10 лет совокупный ВВП стран союза вырос с 1,6 трлн $ до 2,5 трлн, а товарооборот с третьими странами увеличился на 60% - с $579 млрд до $923 млрд. При этом уже сейчас доля расчетов в национальных валютах между странами-партнерами составляет 90%.
Российский лидер подчеркнул, что проделана большая совместная работа по ликвидации множества торговых и административных барьеров в ЕАЭС, что позволило обеспечить высокую степень свободы перемещения товаров.
С удовлетворением отмечаем, что за прошедшее десятилетие наше объединение утвердилось в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира", - сказал Владимир Путин.
Важнейшей задачей на ближайшую перспективу становится развитие транспортного каркаса Евразии. Создается инфраструктура, которая обеспечит прохождение больших объемов грузов по кратчайшему расстоянию между разными частями континента.
В активную фазу вошла работа по проекту крупнейшего международного коридора Север - Юг, который обеспечит прямой выход продукции наших стран к портам на побережье Персидского залива и Индийского океана", - подчеркнул президент России.
ЕАЭС не замыкается внутри себя и развивает качественно новые и справедливые экономические и торговые отношения со всеми заинтересованными странами. Узбекистан имеет в Евразийском союзе статус наблюдателя и активно участвует в реализации проектов, соглашения о торговле действуют с Ираном, Сербией, Монголией. Большой интерес к объединению проявляют Куба, Венесуэла, Индия и ряд других стран. Но весь остальной мир затаив дыхание следит за тем, как ЕАЭС будет выстраивать взаимодействие с Китаем, каким образом и на каких принципах произойдет сопряжение экономик. Когда концепция развития евразийского пространства будет детально гармонизирована с инициативой "Один пояс, один путь", на самом большом континенте планеты появится самое большое пространство развития с неограниченными возможностями, огромным человеческим капиталом и богатейшими, практически неограниченными природными ресурсами.
Работа по налаживанию и укреплению многосторонних связей с КНР ведется уже много лет, но сейчас особенно важно подготовиться к переходу на качественно новый уровень взаимодействия. Эту тему на саммите Высшего Евразийского экономического совета в Москве поднял президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
Хотел бы подчеркнуть особую важность сопряжения ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс, один путь". Кыргызская Республика также прилагает большие усилия для повышения транспортной связанности государств-членов, с учетом в том числе развития транспортного коридора Север - Юг. В активной фазе находятся проектные работы по строительству железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Достигнуты договоренности по открытию новых и расширению пропускной способности действующих пунктов пропуска с Китайской Народной Республикой. Кроме этого, полностью обеспечено обустройство и материально-техническое оснащение всех 14 пунктов пропуска Кыргызской Республики на таможенной границе Союза", - отметил Садыр Жапаров.
Президент Кыргызстана также обратил внимание коллег на то, что некоторые препятствия при передвижении товаров между странами периодически возникают, а финансовая инфраструктура в ЕАЭС пока не очень надежна.
Нам необходимо создать пространство доверия не на бумаге, а на деле. Усилия по созданию благоприятных условий и сокращению административных издержек на пути передвижения товаров должны носить постоянный и неустанный характер. Наряду с этим еще одним из ограничивающих факторов в развитии взаимной и внешней торговли ЕАЭС стали все чаще проявляющиеся сложности в осуществлении расчетов, возникающие вследствие оказания давления извне на финансовые системы наших стран. Нам нужно работать над укреплением финансовой инфраструктуры, которая могла бы обеспечивать и поддерживать потребности участников рынка ЕАЭС при осуществлении торгово-экономического взаимодействия", - подчеркнул президент Кыргызстана.
Связанность региональных транспортных систем и диверсификация грузопотоков значительно упрощает логистику в континентальной Евразии и открывает выход к морям. Но, для того чтобы вся эта инфраструктура задышала и задвигалась, необходимы совместные политико-дипломатические решения. Сосредоточиться на поиске формулы устойчивого развития в условиях геополитической неопределенности предложил президент Казахстана.
Нам предстоит задействовать все резервы и решить задачи, поставленные при создании Союза. Прежде всего речь идет о полноценной реализации фундаментального принципа экономического Союза - свободы движения товаров. Нам необходимо создать действительно единый и системно функционирующий безбарьерный внутренний рынок. Важно полностью устранить практику применения скрытых ограничений, "точечных решений" и какого-либо ручного управления. Считаю, что это должно стать безусловным приоритетом работы Евразийской экономической комиссии", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Лидер Казахстана предлагает расширить горизонты сотрудничества, но раскрытие потенциала регионального сотрудничества все еще сдерживают остающиеся на границах барьеры.
Важно создать "бесшовную" логистику путем гармонизации тарифной политики и таможенных процедур, а также создания единого евразийского цифрового коридора. В качестве практической меры предлагаем приступить к внедрению механизма удаленной проверки всех товаросопроводительных документов с использованием QR-кодов и взаимного признания цифровых документов", - заявил глава Казахстана.
Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил партнерам по ЕАЭС не ограничиваться интеграционными проектами на территории Евразии. По его мнению, пришло время начать активный диалог с заокеанскими партнерами из стран Латинской Америки и Африки.
Мы в ответе за то, чтобы он (ЕАЭС) и дальше развивался на благо наших народов, стал бы настоящим полюсом экономического притяжения в современном мире", - сказал Александр Лукашенко.
Системный аналитик Бактыбек Саипбаев отмечает, что притирка в ЕАЭС действительно идет не просто, тем более что со стороны все время "вставляют шпильки". Есть понимание, что нужно объединять рынок труда, капитала и технологий, процесс идет, но не так активно, как хотелось бы.
Альтернативы в плане исторической перспективы у нашего региона нет. Или мы становимся процветающим регионом на перекрестке всех дорог между крупнейшими экономическими державами континента Китаем и Россией. Если же нас собьют с этого пути, нас, скорее всего, ожидает мрачная перспектива. Тогда мы окунемся в ту атмосферу, в которую на протяжении многих веков погружен Афганистан. Других вариантов в Центральной Азии не просматривается. Евразийский экономический союз эта та точка роста, точка кристаллизации, откуда начнется формирование макрорегиона. ЕАЭС постепенно, в хорошем смысле, на волне позитивных перемен втянет в свою орбиту и тех, кто пока неуверенно и осторожно держится в стороне. Мир сильно и быстро меняется, поэтому процессы интеграции тоже заметно ускоряются. На мой взгляд, это единственный для нас путь, чтобы не позволить внешним разделить наши страны и стравить нас между собой", - отмечает Бактыбек Саипбаев.
Представители экспертных кругов сходятся в том, что потенциал евразийской интеграции неисчерпаем, его раскроют новые транспортные коридоры, которые соединят отдаленные части континента. Это даст толчок развитию всех видов промышленности, энергетики, освоению природных ресурсов.
Уже сейчас ЕАЭС самодостаточен в плане обеспечения нефтепродуктами и продовольствием. Возможности сельского хозяйства настолько велики, что страны-партнеры, полностью закрыв собственные потребности, могут прокормить еще свыше полумиллиарда человек. То есть в перспективе регион может стать крупнейшим экспортером овощей, фруктов, зерновых и мяса.
По мнению политологов, 10 лет для Евразийского союза - это этап становления, пока заложены только основы развития. Но с учетом открывающихся перспектив курс на дальнейшую интеграцию в условиях геополитической турбулентности безальтернативен.
Источник: ИАЦ "Кабар", Кирилл Степанюк
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12.04.2024, 21:50 101846
Не только добрые соседи. Кыргызстан и Казахстан укрепляют союзнические отношения
Фото: kabar.kg
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Бишкек и Астана намереваются расширить союзнические отношения. Кыргызстан и Казахстан связывает не только общая граница. Народы близки духовно, культурно и ментально. Географические соседи, а значит и вопросы безопасности проще и лучше решать вместе, тем более в свете новых угроз, проявившихся при деградации старого миропорядка. Ну, а первостепенное значение, конечно же, имеет экономика, совместное взаимовыгодное развитие для повышения уровня благосостояния народов, сообщает ИА "Кабар".
В ходе недавнего визита в Кыргызстан премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова на переговорах глав правительств вновь была озвучена задача в ближайшее время довести товарооборот до 2-х миллиардов долларов. И цель эта вполне достижима с учетом совместных проектов, реализация которых должна начаться в обозримой перспективе. Сейчас стороны ведут активную подготовку к встрече Садыра Жапарова и Касым-Жомарта Токаева, которая состоится через неделю в Астане. Политологи, предвосхищая это событие, говорят об ожидании качественного перехода от слов и намерений к реальному сближению по всему спектру сотрудничества и конкретным результатам, которые увидят и почувствуют народы наших стран.
Экспертные круги обсуждают планируемый к подписанию двусторонний договор о расширении союзнических отношений между Кыргызстаном и Казахстаном. По информации, которая попала в СМИ, страны приложат скоординированные усилия для углубления сотрудничества, используя и совершенствуя механизмы регулярных встреч. Прежде всего на высшем и высоком уровнях, проводя регулярное обсуждение вопросов двусторонних отношений и актуальных международных проблем, представляющих взаимный интерес.
Астана и Бишкек примут на себя обязательство не участвовать в каких-либо блоках или союзах, в которых рискуют навредить друг другу, а также будут воздерживаться от любых действий и сотрудничества с третьими сторонами, которые могут угрожать их безопасности. Кроме того, ни одна из республик не допускает, чтобы ее территория и ресурсы были использованы в целях подготовки или осуществления агрессии или иных враждебных действий против другой стороны, а также в ущерб государственному суверенитету, безопасности и территориальной целостности последней. Оговаривается проведение согласованной пограничной политики в целях эффективного противодействия трансграничным вызовам, угрозам и рискам, а также укрепление сотрудничества в области охраны казахско-кыргызской границы. Стороны поддерживают дальнейшее развитие и укрепление межпарламентских связей, в том числе в рамках регулярных заседаний Межпарламентского совета РК и КР", - говорится в проекте документа.
Политологи говорят о том, что исторически в Центральной Азии никогда не было барьеров между народами, с древних времен ничто не препятствовало торговле, взаимному проникновению культур и простому человеческому общению. И это было естественным фактором развития региона. В период СССР границы тоже были лишь номинальными, поэтому в современных реалиях, когда страны стали конкурентами в борьбе за инвестиционные проекты, рынки сбыта и обладание транспортными коридорами, долгие годы мы строили свои экономики на принципах соперничества.
Системный аналитик Бактыбек Саипбаев в комментариях ИА "Кабар" отметил, что страны Центральной Азии в условиях глобальной нестабильности идут по пути возрождения традиций добрососедства и крепкой дружбы, которая, как известно, границ не имеет. И в этом контексте Кыргызстан и Казахстан закладывают важные основы принципиально новых отношений.
Каждая страна, и Казахстан, и Кыргызстан, добилась определенных положительных результатов в развитии экономик. При этом мы шли разными путями, ставили разные цели, когда кому-то было что-то невыгодно, запросто отгораживались друг от друга, закрывая границы. Бизнес извлекал из этого определенные преимущества, другая сторона несла потери. Проблема с прохождением грузов через границу, всем набила оскомину. Я говорю безотносительно потому, что все прекрасно понимают, чем вызваны эти трудности. А больше всего в этом отношении страдали простые люди, по обе стороны границы. Сейчас я вижу стремление лидеров наших стран к тому, чтобы Кыргызстан и Казахстан нашли гармоничный путь совместного развития. Мы являемся партнерами в рамках ОДКБ, ШОС, ЕАЭС, но если будет найдена формула эффективного взаимодействия и понимания на двусторонней основе, это значительно облегчит жизнь всем. Я полагаю, что мы на пути к этому. Очень надеюсь, что к элитам пришло понимание того, что вместе мы можем сделать гораздо больше. А дел впереди очень много. Это и освоение энергетического потенциала нашего региона, строительство крупных транспортных узлов и торгово-логистических центров. Если мы идем по этому пути развития, то безусловно должны быть вместе. Я бы назвал это историческим шансом, не только для Кыргызстана и Казахстана, но и для всех стран Центральной Азии", - отмечает Бактыбек Саипбав.
Политолог Марс Сариев в интервью ИА "Кабар" оценил важность предстоящего визита главы Кыргызстана в Казахстан. По словам эксперта, в Центральной Азии закладываются важные основы глубокой и полноформатной интеграции.
Ожидаются решения, которые кардинально поменяют ситуацию в регионе. Как мы знаем, президент Казахстана Токаев ранее совершил визит в Узбекистан, где были подписаны аналогичные соглашения об упрочении союзничества. До этого был визит в Азербайджан, а сейчас ожидается важная встреча с Садыром Жапаровым в Астане. Я считаю, что мы наблюдаем ту ситуацию, когда страны региона выходят в своих взаимоотношениях на совершенно новый уровень взаимодействия, в том числе военно-политического. В условиях турбулентности геополитической обстановки, когда очень высока вероятность конфликтов, диверсий и терактов, как это было в концертном зале в Подмосковье, учитывая еще и напряженность на Ближнем Востоке, страны Центральной Азии укрепляют двусторонние отношения. Причем качественно, это совершенно иная степень взаимодействия, когда вместе с наращиванием экономических связей согласовано решаются вопросы безопасности, как на внешнем контуре, так и внутри государств", - подчеркивает Марс Сариев.
Эксперты отмечают, что готовящиеся к подписанию в Астане документы всеобъемлющие, и они формируют фундамент для полноформатной интеграции, и не только между Кыргызстаном и Казахстаном. В расширении союзнических отношений, основанных на принципах доверия и дружбы, заинтересованы все страны региона. Это естественная и адекватная реакция государств Центральной Азии на нарастающие в мире вызовы и угрозы, и такое объединение, по мнению политологов, сейчас необходимо.
Источник: ИАЦ "Кабар", Кирилл Степанюк
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01.04.2024, 14:54 128321
Внести "вклад Синьцзяна" в развитие китайско-казахстанских отношений и сотрудничества в различных областях
Фото: посольство КНР в РК
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Синьцзян является центральным регионом древнего Шелкового пути. Он был важным узлом, соединяющим Восток и Запад с древних времен. Обмены между Синьцзяном и Казахстаном в различных областях имеют долгую историю. В новую эпоху СУАР были достигнуты большие исторические достижения в экономическом и социальном развитии. Практическое сотрудничество между Синьцзяном и Казахстаном процветает, а качественное совместное строительство "Одного пояса и одного пути" продолжает совершать прорывы. Синьцзян вносит "Синьцзянский вклад" в китайско-казахстанское вечное всестороннее стратегическое партнерство и развитие сотрудничества между двумя странами в различных сферах.
Синьцзян добился замечательных успехов в развитии
СУАР расположен на северо-западе Китая, в глубине Евразии. Площадь территории Синьцзяна - 1 млн 664 тысячи 900 квадратных километров. Это крупнейший провинциальный административный район Китая по площади, что примерно составляет шестую часть сухопутной территории Китая. Он граничит с восемью государствами, в том числе с Россией, Монголией и Казахстаном. На этой красивой и плодородной земле в единстве и гармонии живут 56 народов.
Спустя 75 лет со дня образования КНР, особенно в новую эпоху, экономическое и социальное развитие Синьцзяна продолжает содействовать историческим достижениям. В 2023 году ВВП Синьцзяна вырос на 6,8% в годовом исчислении, а темпы роста большинства экономических показателей были одними из самых высоких по всей стране. Новый объем производства зерна составил 3,057 млн тонн, что составляет 34,4% общенационального прироста. Общий объем производства хлопка составил 91% от общего объема по стране. Нефтяной и газовый эквивалент занимает первое место в стране третий год подряд. Добыча сырого угля составило 457 миллионов тонн, заняв первое место в стране по темпам роста. Экспорт угля Синьцзяна превысил 100 миллионов тонн, а экспорт электроэнергии Синьцзяна достиг 126,3 миллиарда киловатт-часов. В 2023 году объем импорта и экспорта Синьцзяна составил 357,33 млрд юаней, увеличившись на 45,9%. Среди них объем импорта и экспорта между Синьцзяном и странами-участницами инициативы "Одного пояса и одного пути" увеличился на 47,8% что составляет 94% объема торговли Синьцзяна, а объем импорта и экспорта между Синьцзяном и странами Центральной Азии увеличился на 53%, что составляет более 80% объема торговли Синьцзяна. Проходит через территорию Синьцзяна более 14397 поездов Китай-Европа (Центральная Азия), которые занимали более половины доли по всей стране, достигнув прироста на 8,5% в годовом исчислении. А количество поездов Китай-Европа отправленные из Синьцзяна превысило 1518, и их количество достигло 5,4% в годовом исчислении.
В первые два месяца 2024 года экономическое и социальное развитие Синьцзяна продолжает стремительно расти. Добавленная стоимость промышленности выше установленной нормы увеличилась на 9,4% в годовом исчислении, а объем инвестиций в основные средства увеличился на 13,2% в годовом исчислении. Синьцзян имеет торговые отношения со 186 странами и регионами по всему миру, общий объем внешней торговли составляет 63,69 млрд юаней, что на 51,4% больше чем в прошлом году, что на 42,7% выше темпа роста по всей стране. Объем импорта и экспорта между Синьцзяном и 5 странами Центральной Азии составил 43,74 млрд юаней, что на 33% больше, чем в прошлом году.
Большие достижения в экономическом и социальном развитии Синьцзяна обусловлено стратегией Коммунистической партии Китая по управлению Синьцзяном и неразрывно связано с бескорыстной помощью народа всей страны, является непростым результатом совместной борьбы всех народов Синьцзяна.
Нравственные речи Запада - обман
Развитие Синьцзяна становится все лучше и лучше, но настроение некоторых людей в некоторых странах становится все хуже и хуже, и они сделали ряд сенсационных заявлений, которые путают добро и зло. Так называемый "принудительный труд" в Синьцзяне - это полностью ложь века, сфабрикованная антикитайскими силами с целью создания "вынужденной безработицы" и "принудительного возврата к бедности" в Синьцзяне. Это типичный пример нарушения прав человека под лозунгом "защита прав человека". По сути, это американские политики подрывают стабильность Синьцзяна, это инструмент американских политиков для дестабилизации обстановки в Синьцзяне, сдерживания развития Китая. Это не только серьезно нарушает права человека жителей Синьцзяна, но и серьезно подрывает стабильность глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок, а также серьезно дестабилизируют международные экономические и торговые правила. Полагаться на свои собственные руки, чтобы есть, и жить хорошей жизнью благодаря собственному труду - на такой род сражения никто не имеет права тыкать пальцем. Международное сообщество должно решительно противостоять неправильным действиям США, которые под предлогом используют "права человека" для клеветы и очернения других стран, вмешательства во внутренние дела других стран, подавления предприятий других стран и сдерживания развития других стран. Независимо от того, как некоторые люди фабрикуют ложь о "принудительном труде" и "геноциде" в Синьцзяне, они не могут изменить реальность, что все больше и больше людей видят сквозь их ложь.
Оглядываясь назад на Соединенные Штаты, главную родину этих слухов, можно сказать, что проблемы прав человека по-прежнему серьезны. Ежегодно около 100 000 человек вывозятся из-за границы в Соединенные Штаты на принудительные работы, и по меньшей мере 500 000 человек попадают в рабство в Соединенных Штатах. Большое количество детей в США занято в сельском хозяйстве, и многие дети начинают работать с 8 лет; от 240 000 до 325 000 женщин и детей в США находятся в сексуальном рабстве.
Несмотря на серьезные проблемы принудительного и детского труда, США на данный момент ратифицировали только две из восьми основных конвенций Международной организации труда, так и не ратифицировав Конвенцию о принудительном труде 1930 года. Соединенные Штаты, будучи в столь неприглядном положении, фабрикуют ложь, выдвигая необоснованные обвинения в адрес Китая, вводят санкции против китайских компаний и искусственно создают "вынужденную безработицу" и "вынужденную бедность". Судя по вышеизложенному, явно обнаруживаются типичные для них двойные стандарты и лицемерие.
Синьцзян вносит важный вклад в китайско-казахстанское сотрудничество
За прошедшие 30 лет с момента установления дипотношений под руководством дипломатических стратегий глав государств, китайско-казахстанские отношения развиваются на опережение, и достигнув самого высокого уровня в истории как вечное всестороннее стратегическое партнерство. Казахстан твердо поддерживает китайскую политику управления Синьцзяна и всегда честно высказывается в пользу Китая по вопросам, связанным с Синьцзяном. Синьцзян придает большое значение всестороннему сотрудничеству с Казахстаном и является активным участником и вкладчиком в развитие китайско-казахстанских отношений и сотрудничества в различных областях. В последние годы СУАР и Казахстан усилили согласованность политики, активно использовали свои личные преимущества для всестороннего развития сотрудничества в сферах экономики и торговли, транспорта, инвестиции, сельского хозяйства, образования, науки, технологии и культуры. СУАР и Казахстан добились плодотворных успехов в качественном совместном строительстве "Одного пояса и одного пути". Секретарь парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района Ма Синжуй, председатель Народного правительства СУАР Эркин Тунияз возглавили делегации, которые успешно посетили Казахстан в марте 2023 и марте 2024 года, что придают большой импульс для дальнейшего развития сотрудничества между регионами Китая и Казахстана, которые способствуют улучшению общего сотрудничества обеим странам. В октябре 2023 года, после участия в третьем Форуме международного сотрудничества "Одного пояса и одного пути", Президент Касым-Жомарт Токаев специально совершил визит в Синьцзян КНР и обсудил вопросы об углублении дружественных обменов и практического сотрудничества между Казахстаном и Синьцзяном. В настоящее время Синьцзян и Казахстан имеют 7 пар постоянных портов, 5 трансграничных нефте-газопроводов и 2 трансграничные железные магистрали, тем самым осуществив глубокую интеграцию взаимосвязи. Поезд Китай-Европа (Средняя Азия) - это золото буквенная вывеска совместного строительства "Одного пояса и одного пути" между Синьцзяном и Казахстаном. На сегодняшний день в общей сложности курсирует уже более 100 линий поездов Китай-Европа (Центральная Азия). За первые два месяца этого года объем импортной и экспортной торговли между Синьцзяном и Казахстаном увеличился на 79,5% в годовом исчислении, заняв первое место среди пяти стран Центральной Азии по масштабам. С вступлением в силу соглашения о взаимном безвизовом режиме между Китаем и Казахстаном, ускорением строительства третьей китайско-казахстанской железной дороги между Синьцзяном и Казахстаном, упрощением таможенных процедур и другим мерам по обмену персонала, также экономические и торговые обмены между сторонами станут более удобными, а сотрудничество в различных областях откроет новые исторические возможности.
Развитие Синьцзяна является воплощением и представителем стремления к модернизации в китайском стиле. Безопасность, стабильность, развитие и процветание Синьцзяна являются важной частью всестороннего содействия великому возрождению китайской нации с помощью модернизации в китайском стиле, а также способствует долгосрочной стабильности, развитию и возрождению Центральной Азии, включая Казахстан. Китай готов работать с Казахстаном, чтобы воспользоваться исторической возможностью для развития двусторонних отношений, активно продвигать обмены и сотрудничества в различных областях между Синьцзяном и Казахстаном, внести "Вклад Синьцзяна" в развитие китайско-казахстанского вечного всеобъемлющего стратегического партнерства, высококачественного совместного строительства "Одного пояса и одного пути" и построения китайско-казахстанского сообщества единой судьбы человечества, характеризующимися вечной дружбой, высокой степенью взаимного доверия и разделением благ и горестей.
Автор: Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо
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27.03.2024, 11:20 138876
Чжан Сяо: Продвижение экономической глобализации и построение сообщества единой судьбы человечества
Фото: Посольство КНР в РК
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Экономическая глобализация является объективным требованием развития общественной производительности и неизбежным результатом научно-технического прогресса, отражает силу и законы рынка, обеспечивает оптимальное распределение глобальных ресурсов и эффективное международное разделение труда, этот неминуемый, верный путь стал единственным путем развития человеческого общества. Экономическая глобализация является необратимой тенденцией времени, и океан мировой экономики никак не может превратиться в изолированные озера. В то же время нельзя отрицать, что экономическая глобализация - это палка о двух концах, которая может привести к таким проблемам, как увеличение разрыва между богатыми и бедными и неравномерное региональное развитие.
Столкнувшись с возможностями и проблемами, вызванными экономической глобализацией, Председатель Китая Си Цзиньпин предложил концепцию построения сообщества единой судьбы человечества и выступил за общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию, которая нацелена направлять развитие экономической глобализации в правильное русло, устранять негативные последствия, приносить пользу странам всего мира и достигать взаимовыгодных результатов для общего развития и процветания. Общедоступная глобализация предполагает расширение общности интересов экономического развития и их равноправное распределение, чтобы разные страны, разные классы и разные группы людей могли участвовать в социально-экономическом развитии и пользоваться его плодами. Она поможет надлежащим образом устранять дисбалансы в развитии между странами и внутри них во имя общего процветания и всеобщей зажиточности. Инклюзивная глобализация подразумевает поддержку стран в выборе пути развития в соответствии со своими реалиями. Следует воздержаться от унификации модели развития, отказаться от корыстных односторонних действий и унилатерализма и протекционизма в ущерб другим, обеспечить бесперебойность производственно-сбытовых цепочек, и таким образом сохранять жизнеспособность и динамику глобального экономического роста. Общедоступная и инклюзивная экономическая глобализация не только соответствует историческим законам экономической глобализации, но и фокусируется на решении различных проблем, стоящих перед миром как всеобщее заветное желание и правильный путь человеческого общества.
Китай является не только стойким сторонником и защитником экономической глобализации, но и выгодополучителем и вкладчиком. Китай всегда придерживается общедоступного и инклюзивного принципа, активно участвует в процессе экономической глобализации. Страна добилась быстрого экономического развития в позитивном взаимодействии с миром, способствуя глобальному экономическому росту и развитию открытой мировой экономики, внеся важный вклад в построение сообщества единой судьбы человечества. В настоящее время Китай стал основным торговым партнером для более чем 140 стран и регионов, а общий уровень тарифов снижен до 7,3%, что относительно соответствует уровню развитых стран-членов ВТО. Китай остается важным локомотивом мирового экономического роста. За последнее десятилетие экономический вклад Китая в мировой экономический рост в целом составляет около 30%. В Китае имеется полный спектр традиционных промышленных отраслей, и добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности составляет около 30% от общемирового объема, что 14 лет подряд занимает первое место в мире. Китай вносит важный вклад в увеличение глобального производственного потенциала. Китай обладает богатыми человеческими ресурсами и информационными ресурсами, а его сверхбольшой рынок обеспечивает широкую площадку для мировой торговли и инвестиций. За последние пять лет доходность прямых иностранных инвестиций в Китае составила около 9%, что является относительно высоким показателем на международном уровне. Совместное строительство "Одного пояса и одного пути", за которое выступает Китай, показывает высокую эффективность, а результаты сотрудничества принесли пользу более чем 150 странам, став сегодня самым популярным международным общественным благом и крупнейшей платформой международного сотрудничества в мире.
Китай и Казахстан являются вечными всесторонними стратегическими партнерами, качественно развивают прагматическое сотрудничество в различных областях, подают пример продвижения общедоступной и инклюзивной экономической глобализации. За последние более 30 лет с момента установления дипломатических отношений под стратегическим руководством глав двух государств обе стороны приложат совместные усилия для создания китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, которое характеризуется вечной дружбой, высоким уровнем взаимного доверия и солидарностью, а также продолжат укреплять согласованность стратегий развития и координаций экономической политики. Кроме того, две страны все больше углубляют практическое сотрудничество в области торговли, инвестиций, производственных мощностей, транспорта, сельского хозяйства, образования, науки и техники, культуры и других сферах и продолжают добиваться существенного прогресса в совместном высококачественном строительстве "Одного пояса и одного пути". Это также придает мощный импульс продвижению общедоступной и инклюзивной экономической глобализации, способствуя поддержанию безопасности и стабильности производственной цепочки и цепочки поставок всего мира, а также придает мощный импульс развитию общедоступной и инклюзивной глобализации. В 2023 году успешно состоялось 11-е Заседание китайско-казахстанского Комитета по сотрудничеству, на котором были определены конкретные планы и договоренности в различных областях. Объем торговли между двумя странами достиг 41 миллиарда долларов США, увеличившись на 32% в годовом исчислении. Через Казахстан проходили более 13 000 грузовых поездов по маршруту "Китай-Европа", которые становятся "караваном стальных верблюдов", защищающим глобальную производственную цепочку и цепочку поставок. Завершен и введен в эксплуатацию казахстанский транспортно-логистического терминала в городе Сиань. Решена проблема экспорта казахстанской говядины, баранины, курицы и другой мясной продукции в Китай. На китайский рынок поступает все больше качественной казахстанской продукции. Вступило в силу "Соглашение между Правительством Китайской Народной Республики и Правительством Республики Казахстан о взаимном освобождении от визовых требований", успешно была запущена в эксплуатацию "Мастерская Лу Бань", а также ускорилось взаимное учреждение культурных центров в Китае и Казахстане. Высококачественное сотрудничество между Китаем и Казахстаном в практических областях является не только важной частью экономической глобализации, но и продолжает подавать пример и придавать импульс общедоступной и инклюзивной экономической глобализации.
В настоящее время восстановление мировой экономики идет вяло, усиливаются протекционистские тенденции, распространяются идеологии панполитизации и панбезопасности. Некоторые страны возводят "маленький двор и высокий забор" во имя "снятия рисков", не "набирать темпы", а стараются "поставить других в тупик". В январе этого года президент МВФ К. Георгиева заявила в интервью средствам массовой информации, что, если экономическая фрагментация будет продолжаться, мировой ВВП в конечном итоге потеряет 7%, что примерно эквивалентно совокупному ВВП Франции и Германии за один год. Задувание чужих свечей не сделает ваш путь светлее, а преграждение пути другим не поможет вам двигаться дальше. Проблемы, существующие в экономической глобализации, ускоренно решаются только путем в процессе развития экономической глобализации. Подход антиглобализации не только не сможет излечить свои собственные хронические болезни, но также нарушит глобальные производственные цепочки и цепочки поставок, помешает здоровому развитию мировой экономики и в конечном итоге нанесет вред другим и нам самим.
Когда на море ветер, самое время поднять паруса. Китай готов работать со всеми странами мира, включая Казахстан, чтобы следовать тенденциям исторического развития, решительно продвигать общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию, совместно расширить общности интересов экономического развития и их равноправное распределение, чтобы разные страны могли пользоваться плодами развития, достигать взаимной выгоды и выигрыши и совместно способствовать построению сообщества единой судьбой человечества.
Автор: Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо
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25.03.2024, 13:45 144251
Китайская экономика имеет многообещающие перспективы в плане повышения качества
Фото: Посольство КНР в РК
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В последнее время международное сообщество обратило пристальное внимание на экономическое развитие Китая. Я хотел бы поделиться с вами своим мнением по следующим аспектам:
Во-первых, экономика Китая восстанавливается и улучшается. В 2023 году экономика Китая сопротивлялась внешнему давлению, преодолевала внутренние трудности и увеличилась с ростом в годовом исчислении на 5,2%, что выше прогнозируемых глобальных темпов роста в 3 процента, и заняла ведущее место среди крупнейших экономик мира. Рост ВВП превысил 6 трлн юаней, что эквивалентно общему объему экономического производства средней страны за год, на его долю приходится более 30% мирового экономического роста. Китайская экономика остается "балластом" мировой экономики, "двигателем" глобального процветания и "стимулятором" взаимовыгодного сотрудничества. Во время прошедшего Праздника весны в этом году в Китае было совершено более 474 миллиона внутренних туристических поездок, что на 34,3% больше чем за тот же период 2022 года, при этом внутренние туристы потратили 632,687 миллиарда юаней, что на 47,3% больше, чем в прошлом году. Кассовые сборы фильмов достигли 8,016 млрд юаней, установив новый рекорд кассовых сборов Праздника весны, а фильмы посмотрели 163 миллиона кинозрителей. С января по февраль 2024 года добавленная стоимость промышленных предприятий Китая сверх установленного размера увеличилась на 7,0% в годовом исчислении, что на 0,2 процентных пункта быстрее, чем в декабре прошлого года; общий объем розничных продаж потребительских товаров увеличился на 5,5% в годовом исчислении. В годовом исчислении инвестиции в основной капитал увеличились на 4,2%, ускорившись на 1,2 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом в целом. Эти достижения полны "золотого содержания" и закладывают прочную основу для того, чтобы экономика Китая могла повысить доверие и ожидания и продолжать хорошо развиваться.
Во-вторых, потенциал экономического роста Китая безграничен. Китай не стал "следующей рухнувшей экономикой", как утверждают некоторые, и китайская экономика продолжает преодолевать препятствия и смело двигаться вперед: в 2020 году она преодолела "веху" в один триллион юаней; на фоне эпидемии она также последовательно преодолела отметки в 110 и 120 триллионов юаней; а в 2023 году ее валовой внутренний продукт (ВВП) превысил 126 триллионов юаней. Экономика Китая продолжает усиливать свое инновационное стремление, способствовать трансформации и модернизации, ускорять формирование новых производительных сил и обладает огромным потенциалом для устойчивого роста, привнося определенную "позитивную энергию" в глобальную экономику, полную неопределенности. В настоящее время экономика Китая находится в периоде устойчивого восстановления и ключевой структурной перестройки, обладает достаточной внутренней энергией, больше не принимает уровень ВВП в качестве единственного критерия, экономика переключает передачи и замедляется, но не выбивается из колеи. Ожидаемый целевой показатель экономического роста около 5% вполне достижим. Следующее "чудо экономического роста в китайском стиле" по-прежнему будет принадлежать Китаю.
В-третьих, экономика Китая имеет огромное пространство для внутреннего спроса. С населением в 1,4 миллиарда человек, ВВП на душу населения более 12 000 долларов и группой со средним уровнем дохода более 400 миллионов человек, Китай является самым перспективным крупным рынком в мире. Статистика показывает, что в 2023 году общий объем розничных продаж потребительских товаров в Китае взлетел на 7,2 процента в годовом исчислении, а вклад конечного потребления в экономический рост достиг 82,5%. В марте этого года Госсовет опубликовал "План действий по крупномасштабному обновлению оборудования и программам трейд-ин для потребительских товаров". По предварительным оценкам, обновление оборудования представляет собой огромный рынок с годовым объемом более 5 триллионов юаней, а модернизация автомобилей и бытовой техники создает триллионы долларов рыночного пространства, что еще больше стимулирует жизнеспособность китайского рынка внутреннего спроса и делает более заметной вспомогательную роль потребления для экономического развития Китая. В 2023 году импорт товаров торговли Китая составил 17,99 трлн юаней, импортировал более 5 трлн юаней крупнооптовых товаров, почти 3 трлн юаней электронных компонентов и 2 трлн юаней потребительских товаров, а также импортировал 160 млн тонн зерна и занял первое место в мире по импорту сельскохозяйственной продукции, снабжая компании по всему миру с широким рыночным пространством и возможностями для сотрудничества.
В-четвертых, внешняя торговля Китая растет против тенденции. В 2023 году, столкнувшись с совокупными проблемами множества факторов, таких как геополитические конфликты, вялый внешний спрос, растущий торговый протекционизм и односторонний подход, общая стоимость импорта и экспорта Китая составил 41,76 трлн юаней, что на 0,2% больше, чем в прошлом году, этот рост основан на темпах роста 21,4 процента в 2021 году, в 2022 году темпы роста составят 7,7 %, что нелегко достичь. По данным ВТО, доля экспорта Китая на международном рынке в 2023 году оставалась на высоком уровне - около 14%. За первые два месяца 2024 года общая стоимость импорта и экспорта товаров Китая увеличилась на 8,7% в годовом исчислении, из которых экспорт увеличился на 10,3%, а темпы роста продолжали ускоряться. Внешнеторговые предприятия Китая обладают достаточной энергией, конкурентные преимущества их продукции прочны, а динамика экспорта активна. В 2023 году количество внешнеторговых предприятий Китая, занимающихся импортом и экспортом, достигнет рекордного уровня 645 000, что является рекордным показателем. Среди них импорт и экспорт частных предприятий составил 22,36 трлн юаней, увеличившись на 6,3%, что составляет 53,5% от общей стоимости импорта и экспорта. Китай экспортировал механическую и электротехническую продукцию на 13,92 трлн юаней, увеличившись на 2,9%, что составляет 58,6% от общей стоимости экспорта. Общий объем экспорта "новой тройки", а именно электромобилей, литийионных батарей и фотоэлектрической продукции - в совокупности экспортировалась на сумму 1,06 триллиона юаней, впервые превысив отметку в триллион юаней, увеличившись на 29,9%. В настоящее время Китай, являясь крупнейшим в мире торговцем товарами и крупным торговым партнером более чем 140 стран и регионов, активно продвигает стабильную и оптимальную структуру внешней торговли, укрепляет связи экономического и торгового сотрудничества со странами всего мира с позиции открытости и сотрудничества.
В-пятых, Китай по-прежнему остается горячей точкой для глобальных инвестиций. Экономика Китая имеет рыночно-ориентированную, правовую и первоклассную международную бизнес-среду и пользуется высоким доверием мирового бизнес-сообщества. В 2023 году в Китае было создано 53 766 новых предприятий с иностранными инвестициями, что на 39,7% больше, чем в прошлом году. Фактическое использование иностранных инвестиций составляет 1,1 трлн юаней, по масштабу он уступает только 2021 и 2022 годам, является третьим по величине в истории и прочно входит в число лучших в мире. Инвестиционная структура Китая продолжает оптимизироваться: на долю высокотехнологичных отраслей приходится 37,4% от общего объема. В январе этого года в Китае было создано 4588 новых предприятий с иностранными инвестициями, что на 74,4% больше, чем в прошлом году. С точки зрения отрасли, фактическое количество иностранного капитала, используемого в высокотехнологичном производстве, увеличилось на 40,6%, и все больше и больше транснациональных компаний решили создать центры исследований и разработок в Китае. Около 200 из 500 крупнейших ведущих компаний мира подписали контракты на седьмом Китайском международном импортном ЭКСПО. Число магазинов KFC в Китае превысило 10 000, больше, чем в США. Первый проект Airbus по обслуживанию самолетов полного жизненного цикла был введен в эксплуатацию в Чэнду за пределами Европы, транснациональные компании достигают взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов в "двустороннем стремлении" с китайским рынком. Гигантский китайский рынок поддерживаемый населением в 1,4 млрд человек открывается внешнему миру. Одна за другой были реализованы такие меры, как создание системы круглых столов для иностранных предприятий, меры по облегчению приезда иностранцев в Китай, решение проблем мобильных платежей для иностранцев и расширение круга безвизовых стран. Инвестировать в Китай - значит выбирать лучшее будущее, и это стало консенсусом мирового бизнес-сообщества. Ложные повествования об "ухудшении инвестиционной среды в Китае" и "выводе иностранного капитала" обречены на провал.
Независимо от того, как изменится ситуация в мире, Китай продолжит придерживаться концепции открытости внешнему миру, активно делиться возможностями с миром и добиваться общего развития с другими странами. Контрэкономический подход к глобализации "разори соседа" не только не способен решить свои собственные хронические проблемы, но и разрушает глобальные промышленные и логистические цепочки, препятствует здоровому развитию мировой экономики и наносит ущерб интересам всех стран. Оскорбление Китая определенно будет иметь неприятные обратные последствия, а неправильное суждение о Китае приведет к упущению возможностей.
Китай и Казахстан являются не только дружественными соседями и постоянными всеобъемлющими стратегическими партнерами, но и переплетены сообществом единой судьбы человечества, общими благами и горестями. Китай готов работать с Казахстаном, чтобы воспользоваться исторической возможностью для развития двусторонних отношений, использовать следующее "золотое десятилетие" совместного высококачественного строительства "Один пояс и один путь" как возможность, активно использовать наши взаимодополняющие экономические преимущества, прагматично продвигать взаимовыгодное сотрудничество и развивать новые направления сотрудничества, способствовать постоянному существенному прогрессу в сотрудничестве между двумя странами в различных областях и вносить больший вклад в мировое экономическое развитие.
Автор: Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо
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12.03.2024, 22:27 160906
Цифровые валюты. ЕАЭС и ШОС создают суверенную платежную систему
Фото: Depositphotos
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Кризис в мировой финансовой системе, использование ее как рычага давления на государства, в том числе блокировка счетов и ограничения на транзакции, подтолкнули страны Евразии к разработке собственной платежной инфраструктуры. Эту идею впервые официально озвучил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите ШОС в прошлом году, сообщает "Кабар".
В новом докладе Евразийского банка развития "Экономическое сотрудничество в Евразии: практические решения" говорится о важности движения к технической совместимости национальных цифровых валют стран ЕАЭС. Это гарантированно избавит торгово-финансовые отношения между дружественными странами от внешнего вмешательства и чрезмерного контроля со стороны тех, кого эти экономические отношения, в принципе, не касаются.
Трансграничные платежи в цифровых валютах (CBDC) могут оказаться более быстрыми, дешевыми и безопасными, чем традиционные системы корреспондентского банковского обслуживания", - говорится в докладе Евразийского банка развития.
Эксперты отмечают, система CBDC позволяет снизить зависимость от международной платежной инфраструктуры, в частности стать альтернативой SWIFT. Это окажет содействие повышению устойчивости региональных торгово-финансовых связей.
В докладе отмечается, что странам Евразии, укрепляющим свое взаимодействие и сотрудничество, нужно действовать скоординированно для расширения возможностей взаимных расчетов в национальных цифровых валютах, согласованно участвуя в том числе в международных платформах CBDC. Одной из них является mBridge, которая развивается при содействии Китая, стран Азии и Ближнего Востока. В 2023 г. к этому проекту также присоединился Казахстан в качестве государства-наблюдателя.
В Кыргызстане речь о выпуске цифрового сома идет уже несколько лет. Но пока мы продвинулись не слишком далеко, пока речь идет об апробации этого платежного средства в тестовом режиме. Определенная осторожность в реализации таких проектов, конечно оправдана.
Но временные издержки нужно стараться сократить. Дело в том, что цифровые валюты в государствах ЕАЭС находятся на разных этапах развития. Поэтому эксперты считают важным ускорить процесс сближения подходов к выработке модели трансграничных платежей. На этих принципах и будет базироваться новая суверенная система платежей и переводов между государствами-партнерами, дополняющая традиционные расчеты в национальных валютах.
Самым важным с точки зрения стабильности и безопасности будет то, что этот сектор международной торговли будет закрыт, в него никто не сможет влезть, что-то заблокировать или остановить. То есть финансовые потоки станут по-настоящему свободными и независимыми. На пространстве Евразии это только расширит возможности для дальнейшего развития торговли, повысит скорость сделок и конкурентоспособность товаров на рынках, то есть все это станет дополнительным объективным фактором роста национальных экономик.
Создание такой платежной системы в Евразии в перспективе существенно облегчит не только торговые сделки, но и обычные транзакции между гражданами. Для Кыргызстана это имеет особое значение, так как почти 95 процентов переводов нашим гражданам направляются из государств ЕАЭС. По итогам 2023 через системы денежных переводов, банковские мобильные приложения и электронные кошельки в республику поступило более 2 миллиардов 700 миллионов долларов. Львиную долю в этой внушительной для нашей страны сумме занимают заработки трудовых мигрантов в России, отправляющих деньги на родину.
Новая система позволит существенно снизить риски, а главное потери на конвертации валют и различных посреднических услугах. Время прохождения транзакций будет сокращено до минимума. Цифровые валюты могут стать самым быстрым и надежным способом совершения международных трансграничных платежей на евразийском пространстве и переводов.
Автор: Кирилл Степанюк, ИАЦ "Кабар"
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
07.03.2024, 17:21 168506
Китайско-казахстанское торгово-экономическое сотрудничество создает новые возможности для Казахстана
Фото: русская служба CGTN
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Что происходит за сутки в китайской экономике? В среднем каждый день в стране появляется более 27 тысяч новых предприятий, продаются товары на 35 млрд юаней, отправляется более 300 млн посылок. Китай придерживается концепции развития, основанной на взаимовыгодном и беспроигрышном сотрудничестве, и постоянно повышает степень открытости внешнему миру, что придает новый импульс для развития региональной и глобальной экономик.
По традиции, в начале марта в Пекине открываются "две сессии" (сессии ВСНП и ВК НПКСК). В этом году они проходят на фоне усиления давления на глобальную экономику и роста международной геополитической нестабильности. Тем временем, по словам экспертов, в китайской экономике наступает важный период подъема и роста.
В 2023 году ВВП Китая превысил 126 трлн юаней. Ежегодный вклад Китая в мировой экономический рост превышает 30%. А каждый процентный пункт роста китайской экономики в среднем способствует повышению уровня производительности экономик других стран на 0,3 процентных пункта.
В настоящее время Китай стал крупнейшим торговым партнером Казахстана. Будь то географическое положение, энергетические ресурсы или роль регионального партнера по политике и безопасности, - важность Казахстана для Китая очевидна. В октябре 2023 года Китай и Казахстан совместно начали строительство логистического терминала в Алматы, который будет введен в эксплуатацию уже в этом году. 28 февраля 2024 года, когда последний контейнер был погружен на железнодорожный экспресс Китай-Европа в присутствии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по видеосвязи, казахстанский грузовой терминал в Сиане, построенный совместно Китаем и Казахстаном, был официально введен в эксплуатацию. Казахстан является одной из главных транзитных стран и ключевым участком на основном маршруте грузовых поездов Китай-Европа, следующих из Чунцина. Ежегодно через Казахстан проходит более 70% грузовых поездов, курсирующих по этому маршруту. По широким и ровным казахстанским дорогам ездят автомобили Changan и Zeekr, на улицах припаркованы Haval, Chery и другие китайские внедорожники, а автобусы Yutong обеспечивают удобство городского транспорта в Казахстане.
Кроме того, высококачественная сельскохозяйственная продукция Казахстана, такая как льняное семя, пшеница и семена подсолнечника, продолжает пользоваться спросом в Китае. По сообщению казахстанских СМИ, общий объем продовольствия, экспортированного Казахстаном в Китай в 2023 году, достиг 2,2 млн тонн. В сотрудничестве между Китаем и Казахстаном постоянно появляются новые форматы, модели и направления.
В 2023 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дважды посетил Китай. Он принял участие в первом саммите "Китай-Центральная Азия" и третьем форуме международного сотрудничества "Пояс и путь", оставив заметный след в истории дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном. В ходе переговоров Си Цзиньпин и Касым-Жомарт Токаев достигли ряда важных договоренностей, способствующих поддержанию высокого уровня отношений между двумя странами после пандемии COVID-19.
В феврале этого года посол Китая в Казахстане Чжан Сяо отметил, что в 2023 году объем торговли между Китаем и Казахстаном впервые достиг 41 млрд долл. США и увеличился на 32% по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, цель в 40 млрд долл. к 2030 году, определенная главами двух стран, была достигнута досрочно. Кроме того, вступило в силу соглашение о взаимном освобождении от визового режима между Китаем и Казахстаном, открылась первая зарубежная "мастерская Лу Баня" в Казахстане, а также было официально подписано соглашение о культурных центрах, что укрепило фундамент гуманитарных обменов между двумя странами.
Китай уже многие годы является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером стран Центральной Азии, в том числе Казахстана. Это идет на пользу народам Центральной Азии, способствует поддержанию мира, стабильности и устойчивого развития в регионе. У Китая и стран Центральной Азии также есть большой потенциал для сотрудничества в научно-технической отрасли и сфере информационных технологий, которая стремительно развивается в КНР.
На протяжении более трех десятилетний отношения между Китаем и Казахстаном прошли уникальный путь развития, достигая все новых высот, постепенно осуществляя переход от дружбы и добрососедства к постоянному всеобъемлющему стратегическому партнерству и формируя новый тип межгосударственных отношений, основанных на взаимном уважении и взаимной выгоде. У нас есть основания полагать, что в 2024 году Китай и Казахстан будут продолжать развитие взаимоотношений и сотрудничества в области экономики, торговли и гуманитарных обменов, способствовать высококачественному развитию постоянного всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами. Китайско-казахстанское торгово-экономическое сотрудничество придаст мощный импульс экономическому подъему Казахстана, стран Центральной Азии и всего мира.
Автор: Цзян Си, корреспондент Русской службы CGTN, Медиакорпорации Китая
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20.02.2024, 18:39 188731
Мирный атом. Вопреки легендам и мифам ядерные технологии экологичны и безопасны
Фото: depositphotos
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В Кыргызстане впервые открыто и свободно обсудили перспективы развития атомной энергетики. До сих пор в наше информационное пространство эта тема вбрасывалась определенными медиа, блогерами или активистами. Подавалась она в негативном ключе и сопровождалась так, чтобы в обществе сформировалось устойчивый страх к тому, что в республике может быть когда-нибудь запущена отечественная АЭС. Умельцев разгонять фейки под знаменем свободы слова у нас достаточно. Кстати, этот тренд время от времени подпитывают и отдельные политические фигуры, которые вряд ли обладают достаточным багажом знаний, тем не менее начинают публично рассуждать об угрозах, которые таят в себе ядерные технологии, и о вредном воздействии атомных станций на людей и окружающую среду, сообщает издание Kabar.
Росатом" организовал в Бишкеке панельную дискуссию, в которой приняли участие эксперты, депутаты, ответственные сотрудники государственных учреждений и вообще все, кто проявляет к этой теме интерес и хочет разобраться в том, что даст Кыргызстану развитие мирного атома и ядерных технологий, которые страна может получить в сотрудничестве с крупной российской корпорацией.
Модератором на сессии выступил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев. До этого он посетил Нововоронежскую атомную станцию, побывал в самом сердце АЭС и познакомился с работой реакторов и парогенераторов. В Кыргызстан парламентарий вернулся здоровый и уверенный в том, что мирный атом необходим нашей республике для дальнейшего развития. "До этого было много опасений и рисков. Но мы убедились в том, что это, на самом деле, интересно для нашей страны. Особенно сейчас", - отметил Дастан Бекешев. Парламентарий пояснил, что имеет ввиду недавнюю аварию на ТЭЦ Бишкека и возросшую нагрузку на энергосистему в связи с неожиданным и затянувшимся похолоданием.
АЭС действительно устойчивый источник постоянно генерируемой мощности. Например, в Кыргызстане атомные реакторы позволили бы не только в несколько раз сократить сжигание угля и газа на ТЭЦ, что важно для экологии, но и ,например, значительно сократить сброс воды с Токтогульской ГЭС в зимний период. Если будет работать мирный атом, даже в холодное время года, мощности даже малой АЭС будет хватать для удовлетворения потребности всей страны. Тогда чаша Токтогульского водохранилища, даже в периоды прогнозируемого маловодья, будет накапливать достаточно влаги для орошения сельхозугодий и Кыргызстана, и расположенных ниже по течению больших посевных площадей Казахстана и Узбекистана. А это уже фактор как региональной, так продовольственной безопасности в Центральной Азии.
На панельной дискуссии было зачитано послание министра энергетики Кыргызстана Таалайбека Ибраева, который не смог принять участие в мероприятии по причине участия в заседании штаба по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ Бишкека. Из письма главы Минэнерго участникам встречи стало известно, что Кыргызстан серьезно рассматривает вопрос строительства АЭС малой мощности в сотрудничестве с "Росатомом".
Как известно атомная генерация не зависит от погодных условий, позволяет обеспечить стабильные и предсказуемые тарифы на электроэнергию из-за низкой топливной составляющей, обеспечивает базовую нагрузку.
В рамках подписанного меморандума с госкорпорацией "Росатом" Министерством энергетики рассматриваются возможности строительства атомной станции малой мощности на территории Кыргызстана, которая будет состоять из двух энергоблоков, по 55 МВт каждый.
Атомная станция малой мощности - это меньшие капитальные затраты и более короткий период сооружения. Более того, модульность станции малой мощности позволит разместить ее в удаленных и изолированных регионах, в том числе для промышленного освоения.
Учитывая международный опыт российской госкорпорации "Росатом" по внедрению атомных технологий, считаю необходимым рассмотреть данную технологию с учетом подготовки современной инфраструктуры, отвечающей всем установленным стандартам и требованиям безопасности ее эксплуатации, а также подготовки и повышения квалификации ее персонала", - отметил в своем письме Таалайбек Ибраев.
Безопасность АЭС, естественно, была в центре внимания на панельной дискуссии; вопросы об этом задавались с разных сторон и под разными ракурсами. Все расклады на этот счет участники встречи получили от генерального директора "Росатом - Кыргызстан" Дмитрия Константинова.
В основу систем безопасности атомных станций малой мощности с реакторами серии РИТМ заложен многолетний опыт "Росатома" безаварийной эксплуатации реакторов большой мощности для наземных АЭС с реакторами типа ВВЭР и малых реакторов для ледокольного флота.
Стоит отметить, что высокая степень безопасности АЭС обеспечена множеством факторов. Основные из них - это принцип самозащищенности реакторной установки, наличие нескольких барьеров безопасности. Важно также применение на современных российских атомных энергоблоках активных (то есть требующих вмешательства человека и наличия источника энергоснабжения) и пассивных (не требующих вмешательства оператора и источника энергии) систем безопасности. Кроме того, на всех станциях действует культура безопасности на всех этапах жизненного цикла: от выбора площадки до вывода из эксплуатации.
АЭС устойчивы к разнообразным внешним воздействиям, например к экстремальным температурам, торнадо, ветровым нагрузкам, землетрясениям", - подчеркнул Дмитрий Константинов.
То есть АЭС после геодезических исследований устанавливается на площадке, где нет разломов, сотрясения почвы она спокойно выдерживает. Жизненный цикл установки составляет 60 лет, а перезагрузка топлива требуется раз в 5 -6 лет.
Представьте себе, сколько угля и газа за несколько лет сгорит в котлах той же ТЭЦ Бишкека. АЭС в это время будет стабильно выдавать энергию, не выбрасывая клубы черного дыма в атмосферу. При этом атомная станция будет не только углеродно нейтральна, но и радиационный фон возле нее не будет превышать фоновых значений.
Что же касается самой распространенной страшилки об аварии на АЭС Фукусима после землетрясения в Японии. Эксперты обращают внимание на то, что станция пострадала не в результате подземных толчков. Критические повреждения и утечка радиации произошли из-за затопления станции цунами, а волна перехлестнула через дамбу потому, что построили ее ниже, чем требовалось по технике безопасности. Так что в умелых и надежных руках ядерные технологии это просто мирный атом, который может обеспечивать нас светом и теплом.
Источник: ИАЦ "Кабар", Кирилл Степанюк
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
05.02.2024, 11:48 210246
Мир вне консенсус-прогноза. Асимптотный взгляд 2024
Фото: Depositphotos
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В преддверии 2024 года вышли прогнозы на ближайшую перспективу от аналитических центров, банков и финансовых структур.
Очень академически взвешенный доклад Института современных международных отношений Китая (CICIR) ставит четкие метки на факторы изменений и рисков. Выделяется тренд на преобладание процессов дезорганизации над процессами стабилизации, в том числе:
- удручающая динамика мировой экономики;
- утрата универсальной практики сотрудничества между странами на мировой арене;
- продолжение военных конфликтов на Украине и Ближнем Востоке с реальными рисками в каждом случае дальнейшего осложнения и расширения;
- внутриполитическая поляризация гегемона - США.
Отдельный акцент сделан на риске создания закрытой малой группы стран, обладающей технологией продвинутого искусственного интеллекта.
Доклад Национального института оборонных исследований (NIDS) Японии скрупулезно и со значительной исторической ретроспективой, как и положено структуре подобного рода, излагает совокупность сложившихся тенденций и рисков для западного геополитического полюса. В отчете при этом в меньшей мере речь про Японию как таковую, в основном про то, что США планируют делать в ответ на динамику среды. Японию очень тревожит судьба "режима Путина" и успешная работа Китая с глобальным пространством смыслов.
Прогнозы от МВФ, Reuters, Deutsche Bank сфокусированы на финансах: котировки, ставки, рецессия. Насущно.
The Economist в целом также идет по пути подачи наблюдаемых событий - политические кампании в странах мира, войны, экономика, развитие прикладного искусственного интеллекта.
The Economist в качестве тенденции года выделяет новую холодную войну. Данный, очевидно, запоздалый акцент можно трактовать как признание консенсусом со стороны коллективного Запада провала сценария с широкомасштабной войной (или войнами) в сопредельных с Россией государствах и, как итог, вынужденным уходом в стратегическую динамическую оборону - холодную войну на период подготовки нового стратегического сценарий и ресурсов под него.
Констатация журналом Ротшильдов (21% акций The Economist Group) принятия формата холодной войны со стороны Запада означает также, что кризисы вокруг экономико-технологического ядра СССР буду и дальше продолжаться и Запад для выигрывания времени в логике стратегии "предопределения через неопределенность" готов и дальше расходовать в контролируемых кризисах своих сателлитов - народы-должники: Прибалтика, Центральная и Южная Европа.
Saxo Bank делает попытку выхода за рамки нарративной экстраполяции и говорит про "конец капитализма" в США. При этом, это скорее фраза речи, чем реальный прогноз на перестройку общества и экономики. По тексту речь идет о легком крене в сторону корпоративизма в экономике, то есть богатые структуры станут еще и немного социально "великими", приобретут определенные патерналистские функции. Возможно, это начало долгого пути в сторону корпоративизма в трактовке героического капитализма Муссолини. Но это точно не "конец капитализма".
Все указанные выше прогнозы - это не столь любимые в публичном дискурсе "черные лебеди". Это просто экстраполяции очевидно наблюдаемого.
Стратегический риск анализ требует от нас попытки взгляда за горизонт событий с определенной свободой допущений, чтобы угадать тень возникшего, но еще не проявившего себя Левиафана.
Конструирование вероятных рамок повестки за рамками нарративной экстраполяции дает нам шанс упредить намного более сложные события, чем вопросы с процентными ставками и рецессией. Рецессия - вызов лишь до проявления экзистенциальных угроз.
Что может стать тем Левиафаном, который, не заметив, проглотит всех "лебедей" и иных обитателей зоосада.
1. Гражданская война в Северной Америке: в прямом или квазиварианте - как это было в России в 1993 году с последующим шлейфом жесткого переформатирования власти, общества, конституции и серией внутренних конфликтов, вооруженных противостояний. Вариант контролируемой смуты -рационально выгодный всем возможным новым силам в Северной Америке. Он позволяет провести смену конституционного режима с любыми допущениями по новшествам. Также такой и только такой сценарий позволяет провести изменение социальной системы, без чего Америке не быть великой вновь, с возвратом к жесткому культу добропорядочного гражданина, у которого есть права, но еще больший объем обязательств, и всех остальных, у которых в жизни только трудности и призрачный шанс пройти путь до добропорядочного гражданина за 1 поколение. Никакого быстрого обогащения за 10 лет карьеры - только скрупулезное накопления в рамках семейных бизнес-империй, и только единицами. И это только что касается легальных граждан. Иные категории, очевидно, будут подвергнуты жесткой сегрегации по полезности обществу (социально-профессиональные индексы), столкнутся с отменой большинства привычных прав для неграждан, созданием системы массовой депортации не проходящих по рейтингу полезности приезжих, а также системой лишения приобретенного гражданства.
Отказ от поддержки зарубежных союзников, кроме тех, кто может самостоятельно уплатить долг "кровью" в ходе гипотетического военного конфликта.
В ходе конституционного маневра вероятен перевыпуск валюты - через объявление о формировании новой государственности и отказа принятия к исполнению обязательств "прежнего Вашингтона". Для этого возможен символический перенос столицы или смена нескольких культовых правительственных комплексов в округе Колумбия.
2. "За все заплатит Ближний Восток" - так позднее скажут про кризис на Ближнем Востоке. Это будет серия войн и мятежей в борьбе "за арабское наследие" в логике нового времени. Западные акторы умело использовали внутренние противоречия стран для разрушения региона - создания зоны сплошного конфликта. Это обеспечило финансовый переток.
Запад в полной мере использовал свое тотальное превосходство в инструментах стратегической аналитики и науках об обществе, знании особенностей эмоциональной культуры местных обществ, в том числе часто наблюдаемой зависимости субгосударственных акторов от тех или иных догматов миропонимания. Ряд стран региона, в том числе недавно благополучных, фактически распадается на логистически разорванные провинции. Множатся случи применении голода, блокады воды и контролируемых эпидемий во внутрирегиональной борьбе.
Относительно незатронутым остается Иран благодаря военно-технологическому зонтику России и Китая, а также заранее принятым мерам по консолидации всех сил в обществе, в том числе через отказ от ряда прежних догматов ради обеспечения выживания страны. Данный подход позднее назовут реализмом "судного дня".
Реконсолидация региона начнется с зоны Магриба на платформе в логике техно-светского баасизма, который впишет в постцифровой постконфликтный регион совокупность прежних культурных традиций, выбив идеологическую почву у потенциальных оппонентов. Обращение к "вертикальной истории" - традиции традиций позволит альянсу, позднее - конфедерации стран Баас найти эффективную и устойчивую платформу взаимодействия с Ираном.
3. Европа, истощенная украинским кризисом, который она после самоотвода США пыталась обеспечивать самостоятельно больше года, в том числе массово направляя своих военнослужащих под видом ЧВК на Днепр (там стал фронт в 2024 году), втянулась в конфликтный цикл на Ближнем Востоке.
Надорванная экономически Европа не смогла удержать видимость правопорядка внутри своего региона и скатилась к хаосу воющих на улицах городов этнонациональных банд. ЕС в перманентном политическом параличе. Общество распалось.
Ответом на хаос в странах уже фактически бывшего ЕС идет пугающий рост формирования отрядов "самообороны" - парамилитарс с условно легальным статусом. Они ожидаемо очень быстро расширяют явочным путем свой мандат и от патрулирования переходят сначала к карательным погромам против инородцев, а затем формируют корпоративистские квазиполитические военизированные формирования: бригады и фракции. Идет вертикальное и горизонтальное расширение структур, формирование социальной среды, в том числе цифровой, ведется системная работа по индоктринации коренного населения в свою пользу.
При этом борьба с этническими бандами и анклавами долго идет с переменным успехом. Перелом происходит кода "псевдо-ЧВК" самовольно возвращаются из Украины в силу бессилия формальных правительств защитить их родных и тотального превосходства россиян в технологических средствах дистанционного, безоператорного боя. Ранее обладминистрации левобережной Украины, мотивированные практикой персонального террора в их адрес со стороны Киева, договорились с Москвой и в течение недели передали всю левобережную Украину под управление Москвы. Российская армия вышла к Днепру. Южный фронт армии Украины не смог удержать в таких обстоятельствах направление Николаев - Одесса - Приднестровье и под личные гарантии безопасности командования и амнистию для военнослужащих капитулирует. Процесс сопровождался расправами военнослужащих украинской армии над представителями западных ЧВК и украинскими ультрасами.
4. Африка на фоне ближневосточного кризиса принимает решение о приглашении специалистов из ОДКБ и ШОС для формирования аналогичной системы коллективного развития Центральной Африки и Сахель. В дальнейшем формируется "Союз трех" - Центральноафриканский ШОС - Конфедерация Сахель - Альянс арабского пути Баас.
5. КНДР при содействии Пекина и Москвы убеждает регион, что не только решится, но и доведет дело при необходимости до логического конца. Острый кризис с локальными столкновениями отрядов без опознавательных знаков удается отвести от грани войны на уничтожение. Юная Корея постепенно впадает в социальную депрессию, схожую с излетом перестройки. В Южной Корее происходит правый взрыв и резко обострение отношения (на уровне общества) к западным союзникам.
6. Тайвань ведет себя благоразумно и соглашается на принятие длительной карты реинтеграции с континентальным Китам. Интересы западных компаний в Тайване практически не пострадали.
7. Япония в силу ведомого статуса и событий в Северной Америке попадает в геополитический "штиль посреди бушующего океана". Страна выходит из ситуации в состоянии "отмены" - потери большей части прежних союзников и гарантий, а также нарастающего карающего игнорирования со стороны иных стран региона.
Автор: эксперт Сергей Ломов, кандидат политических наук
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
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