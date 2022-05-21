Евразия: проблема разобщенности смыслов, или Мир ковчегов

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Джон Миршаймер - профессор политологии Университета Чикаго, в котором он преподает с 1982 года. Специалист по международным отношениям, автор теории наступательного реализма и исследования о влиянии израильского лобби в США на внешнюю политику страны. Джон Миршаймер написал шесть книг и множество статей, опубликованных как в научных изданиях, так и в Financial Times, New York Times. Его открытая лекция, посвященная украинской тематике, в Youtube набрала более 18 млн просмотров.





В начале марта 2022 года, уже после начала специальной операции на Украине, Джон Миршаймер принял участие в публичной дискуссии о ситуации на Украине. Предлагаем вниманию читателей перевод его выступления.

Моя речь будет состоять из двух частей. Сначала я расскажу о причинах кризиса, далее попробую спрогнозировать его последствия.

Что касается причин, в этом критически важно разобраться, поскольку нужно понять, кто спровоцировал возникновение этой ситуации, чтобы стало ясно, чья это вина. Есть две точки зрения по этому вопросу. Первая точка зрения: кризис вызван Западом, и особенно США. Вторая точка зрения: причина кризиса — Россия.

Вне зависимости от того, какую точку зрения вы разделяете, тот, кто развязал эту трагедию, должен нести ответственность за происходящее.

Украина уже потеряла Крым и, по моему мнению, Украина потеряет Донбасс. Так что основным вопросом для меня сейчас остается, а какие еще территории Украина потеряет, только ли это будет территория востока страны.

Помимо территориальных потерь, экономика Украины разрушена. Крупные города страны сейчас разрушаются. Все это крайне негативно повлияет на мировую экономику. Будут проблемы осенью у демократов – во время промежуточных выборов в Конгресс. США станет сложнее работать с Европой и с Китаем, особенно с Китаем, который представляет для США основную потенциальную угрозу. Этот конфликт на Украине подталкивает русских к сближению с Китаем. При этом Восточная Европа становится крайне нестабильным регионом. В целом ситуация катастрофическая, и надо понять, кто эту кашу заварил.

Общепринятая точка зрения в США и в целом на Западе – это то, что виноваты русские. И прежде всего Владимир Путин. Но вы знаете, что есть люди, которые не разделяют эту точку зрения. В частности, моя точка зрения состоит в том, что Запад несент главную ответственность за происходящее. Причина этого – ошибочное решение в апреле 2006 года сделать Украину и Грузию частью НАТО. Мы хотели интегрировать Украину в НАТО, чего бы это нам ни стоило. Уже тогда русские говорили, что это неприемлемо. До этого они уже "проглотили" две стадии расширения НАТО на восток – в 1999 и 2004 годах. Но настаивали на том, чтобы Грузия и Украина не стали частью нового плана расширения НАТО, и говорили о том, что это для них экзистенциальная угроза. И очевидно, что в августе 2008 года между Грузией и Россией уже был конфликт по поводу возможного членства Грузии.

Важно понимать, что политика Запада по отношению к Украине учитывала три важных фактора. Первый и важнейший - это интеграция Украины в НАТО. Далее – интеграция Украины в ЕС. И, наконец, превращение Украины в прозападную либеральную демократию – в том числе и с помощью "оранжевой революции". Все эти три зубца стратегии были нацелены на то, чтобы сделать Украину прозападной страной у границ России. И, еще раз повторюсь, уже в тот момент русские дали ясно понять, что этого никогда не произойдет.

Первый серьезный кризис случился в феврале 2014-го. Он был обусловлен государственным переворотом на Украине, который поддержали США и в результате которого пророссийского президента Януковича свергли и поменяли на проамериканского премьер-министра. Русские этого не приняли – они постоянно обсуждали с Западом перспективы интеграции Украины в ЕС и перспективы расширения НАТО. Чем это все закончилось? Было два последствия. Первое - русские отняли Крым у Украины, поскольку не хотели, чтобы Севастополь стал базой НАТО. Второе - русские поддержали начало гражданской войны на востоке страны, которая и продолжалась с 2014 года.

Но в 2021 году случился второй серьезный кризис. По-моему мнению, основной причиной этого кризиса декабря 2021 года стало то, что Украина де-факто оказалась членом НАТО. Все это время России говорила, что ей нечего опасаться расширения НАТО на восток, никаких рисков во вхождении Украины в НАТО нет. С точки зрения де-юре, так и происходило. Но де-факто было не так. Де-факто мы поставляли оружие на Украину, мы стали вооружать эту страну еще со времен Дональда Трампа в 2017 году. Подчеркиваю: мы вооружали украинцев, мы их тренировали, расширяли дипломатические связи.

Все это озадачило русских, особенно в 2021 году. Летом 2021 года Украина использовала дроны против пророссийских сил в Донбассе. Затем русских напугало, когда британский эсминец "Дефендер" вошел в территориальные воды Черного моря. Далее, в ноябре 2021 года наши бомбардировщики летали в 13 милях от российской территории. Эти события подтверждают тот де-факто статус Украины в НАТО, о котором я говорил ранее.

Всё это объясняет, почему русские в январе, по словам Сергея Лаврова, дошли до "точки кипения", и почему мы очутились в этом кризисе. Итак, две волны натовской экспансии, события в Грузии, события на Украине – все это определило логику текущего кризиса. И русские решили – терпеть дальше нельзя. И поэтому кризис стал полномасштабным. Результатом этого кризиса стало начало операции русских на Украине 24 февраля.

Все это заставляет нас задуматься о той общепринятой позиции, которая сейчас доминирует на Западе. В США власти и СМИ нам говорят, что все происходящее не имеет отношения к расширению НАТО на восток. Как можно заявлять такое? Русские прямо об этом говорят с апреля 2008 года. Они считают, что для них расширение НАТО на восток – это ключевая угроза. Но многие американцы, включая представителей власти, элитных кругов, отказываются в это верить. Вместо этого они придумали историю о том, что причина кризиса не в НАТО, не в американской политике, а во Владимире Путине, который старается либо восстановить СССР, либо имеет имперские амбиции. Он хочет якобы всех завоевать, и если бы не было расширения НАТО, то Путин был бы уже в Берлине или в Париже. И поэтому он якобы агрессор.

У подобной точки зрения есть две проблемы. Первая проблема состоит в том, что до 2014 года никто не называл Путина агрессором, более того, никто не настаивал на том, что необходимы действия НАТО для противодействия России. Поэтому и в феврале 2014 года никто не ожидал никаких действий от России, и, как писала пресса, Обаму застали со спущенными штанами. Но нам надо было как-то оправдаться, и поэтому мы создали миф о русской агрессии – мы говорили, что во всем виноват Путин.

Вторая проблема, связанная с этим, – это то, что Путин никогда не говорил, что хочет возродить СССР или воссоздать империю. Он никогда не говорил, что желает полностью завоевать Украину. В сердце, может быть, он и мог так предполагать, но головой он понимает, что это не реалистично. Потому что у него нет возможностей. Во-первых, армия в России не такая большая. ВВП России меньше, чем ВВП Техаса (Техас занимает второе место среди американских штатов по ВВП, уступая Калифорнии. - Прим. ред.). Россия – это не СССР в свои лучшие годы. Во-вторых, русские понимают, что завоевание Восточной Европы влечет за собой большие неприятности. Вспомните Восточную Германию 1953 года, Венгрию 1956 года, Чехословакию 1968 года, вечные проблемы с поляками. А еще у СССР постоянно болела голова от румын и албанцев. Русские разумны: они понимают, что завоевать Украину и страны Балтии – это все равно, что проглотить дикобраза. Это было бы безумие.

И если мы попытаемся проанализировать военную операцию, которую Россия проводит сейчас на Украине, – это не оккупация, у русских нет желания интегрировать ее в Великую Россию.

И теперь нам надо понять, куда идти дальше. Для начала давайте поймем, что такое внешняя политика США. Внешняя политика США – это политика удваивания ставок. Вместо того чтобы понять в 2014 году, что расширение НАТО не очень хорошая идея, мы, наоборот, решили удвоить напор. И именно по этим действиям к 2021 году Россия поняла, что мы делаем Украину де-факто членом НАТО.

И сейчас мы удваиваем давление. Что это означает? Мы подстрекаем украинцев к сопротивлению. Сами мы бороться не будем, но мы будем бороться "до последнего украинца". Своих солдат отправлять не будем, но будем поставлять оружие, тренировать, консультировать. Никто из нас не верит, что украинцы вдруг победят русских, но не исключено, что возникнет патовая ситуация.

И сейчас ключевой вопрос: а что же будут делать русские? Многие на Западе думают, что, если украинцы будут сопротивляться, Владимир Путин разведет руками и скажет, что это была плохая идея - атаковать Украину. И что якобы будет государственный переворот в Москве, Путина свергнут и на его место придут лидеры, которые потом подумают о том, как надо правильно работать с США. И после этого украинцы и Запад будут жить долго и счастливо, а русских прогонят.

Всю свою жизнь я занимаюсь политологией. И вот что я скажу: мир не так устроен, и русские совсем не так устроены. Я уже говорил: в апреле 2008 года русские считали расширение НАТО экзистенциальной угрозой и вступление Украины в НАТО большим риском. Сейчас, после начала операции, мы рассматриваем сценарий, что русские потерпят поражение на Украине или как-то ослабят свои позиции. Но для русских это еще более худший сценарий, и при таком сценарии они никогда не отступят. Русские, вероятно, не сдадутся, но они полностью сокрушат Украину. Вы знаете, что было во время Второй мировой между США и Японией? Мы не стали высаживаться в Японию – начиная с 10 марта мы бомбили ее с воздуха, погибло огромное количество людей, были крупные разрушения, а потом настал черед Хиросимы и Нагасаки. Мы стерли города с лица земли, бомбили Токио и другие города. Потому что мы не хотели вторгаться на главные японские острова. Именно так и поступают сверхдержавы. Когда для больших держав возникают высокие риски, они не останавливаются. Именно поэтому Россия останется на Украине до полной победы.

Кроме этого, есть и ядерное измерение этого вопроса. Россия привела силы ядерного сдерживания в полную боевую готовность. Это большая угроза. Тем самым русские подают нам четкий сигнал по поводу того, насколько серьезно они относятся к этому кризису. Еще раз хочу донести простую мысль: если Запад начнет выигрывать, а Россия проигрывать, то тем самым мы загоним армию с ядерным оружием в угол. И это будет для нас более серьезная ситуация, тем поражение Украины.





Давайте вспомним Карибский кризис. Для нас та ситуация была менее опасной, чем для русских сейчас Украина. У нас тогда не было экзистенциальной угрозы. Но многие советники Кеннеди убеждали его использовать ядерные арсеналы в борьбе с СССР. Вот так себя ведут супердержавы, когда чувствуют экзистенциальную угрозу. Ситуация сейчас крайне опасна. Я считаю, что вероятность ядерной войны невелика. Но то, что она есть, это уже очень сильно пугает. Нам нужно понимать все возможные последствия подобной угрозы. И именно поэтому нам нужно быть очень осторожными в этом кризисе. Нам нельзя загонять русских в угол.

Еще раз повторюсь, я не уверен, что подобный сценарий все же вероятен. В чем я уверен, это в том, что в конкуренции с Западом победят русские. Вы сейчас можете подумать, почему я так говорю. Тут надо ответить на следующий вопрос: кого эта ситуация волнует больше? Русских или американцев? Американцев не сильно волнует Украина. Американцы дали ясно понять, что сражаться насмерть за Украину они не будут. Для нас это не так важно. Для русских – это экзистенциальная угроза. Так что баланс в решимости у них выше. По мере эскалации конфликта победят русские, а не мы. Дело как раз в балансе решимости.

И еще вопрос: кто проигрывает в этом конфликте? Могу предположить, что США не будут считать себя проигравшими. Нас это не сильно интересует. Но главные проигравшие – это украинцы. И мы толкнули украинцев на эту опасную дорогу. Мы сильно их подталкивали к тому, чтобы они стали частью НАТО, и практически это произошло. Мы подтолкнули их к войне рядом с территорией России, несмотря на то что Россия дала нам ясно понять, что она этого не потерпит. Мы – Запад – взяли соломину и засунули ее в глаз медведю. И как вы думаете, будет реакция медведя? Будет ли медведь в этом случае улыбаться и разглядывать то, что мы делаем? Нет, медведь будет огрызаться. В данном случае медведь разорвет Украину.

Вспомните то, с чего мы начали: кто несет ответственность за все это? В этом виноваты русские? Я так не считаю. Без сомнения, сейчас Россия делает грязную работу – тут я врать не буду. Но вопрос в следующем: что подтолкнуло русских к этому? И мой ответ прост: в этом виноваты Соединенные Штаты Америки. Спасибо за внимание.



