27.08.2024, 10:42 3416
Китай продолжает всесторонне углублять реформы и продвигать модернизацию в китайском стиле
Фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо
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С 15 по 18 июля 2024 года успешно прошло третье пленарное заседание ЦК КПК 20-го созыва. На пленуме были выработаны систематические планы и договоренности для Китая по дальнейшему всестороннему углублению реформ, что имеет чрезвычайно важное эпохальное значение. Важнейшим итогом заседания стало рассмотрение и принятие "Решение ЦК КПК о дальнейшем всестороннем углублении реформ для продвижения китайской модернизации". В решении, принятом на пленарном заседании, выдвинуто более 300 важных инициатив в области реформ, затрагивающих все уровни системы и механизма, и все поставленные в настоящем "Решении" задачи реформирования планируется выполнить к 2029 году, к 80-й годовщине со дня образования Китайской Народной Республики, посылая мощный сигнал о том, что реформы и открытость не остановятся. У нас есть все основания полагать, что дальнейшее всестороннее углубление Китаем реформ и продвижение модернизации в китайском стиле откроет новые возможности для развития стран всего мира, придаст мощный импульс дальнейшему развитию китайско-казахстанских отношений и имеет важное руководящее значение для развития двух стран. Я хотел бы поделиться некоторыми мыслями.
Во-первых, мы должны и дальше совместно способствовать высококачественному совместному строительству "Одного пояса и одного пути". В "Решении" предлагается совершенствовать механизм продвижения качественной совместной реализации инициативы "Одного пояса и одного пути", создавать многомерную взаимосвязанную сеть в рамках инициативы "Одного пояса и одного пути". Казахстан является местом, где впервые была провозглашена инициатива "Один пояс и один путь" и занимает уникальную и незаменимо важную позицию в качественном ее строительстве. Сотрудничество между Китаем и Казахстаном в совместном строительстве "Одного пояса и одного пути" началось рано, имеет прочную основу и достигло плодотворных результатов, задав модель и ориентир для сотрудничества в глобальном масштабе. В ходе государственного визита председателя Си Цзиньпина в Казахстан в июле этого года главы двух государств обменялись углубленными мнениями по вопросам развития стратегического сотрудничества между Китаем и Казахстаном и дальнейшего содействия высококачественному строительству "Одного пояса и одного пути". Достигнув нового важного консенсуса о сотрудничестве, обе стороны определили новые планы и договоренности на следующий этап сотрудничества между двумя сторонами и указали на новое направление развития. Китай и Казахстан должны добросовестно реализовать договоренности, достигнутые главами двух государств, продолжить высококачественное совместное строительство "Одного пояса и одного пути", а также продолжить содействовать двустороннему сотрудничеству в таких практических областях, как экономика, торговля, производственный потенциал, связь и сельское хозяйство, чтобы постоянно достигать новых прорывов и приносить больше пользы народам двух стран.
Во-вторых, мы должны дальше укреплять гуманитарные обмены и близости между народами. В "Решении" указывается, что необходимо создать механизм реализации Инициативы глобальной цивилизации, способствовать упрощению процедур управления в практике "выхода вовне" и "приглашения извне", расширять сотрудничество в области международных гуманитарных обменов. Гуманитарное сотрудничество является важной частью китайско-казахстанских отношений и играет незаменимую и важную роль в обогащении коннотации китайско-казахстанских отношений и укреплении основы общественного мнения дружбы между двумя странами. В ходе визита председателя Си Цзиньпина в июле две страны добились плодотворных результатов сотрудничества в гуманитарной сфере. Был подписан ряд документов о сотрудничестве в сфере образования, науки и технологий, культуры, средств массовой информации, местного сотрудничества и других областях, а также были успешно открыты культурные центры двух стран и казахстанский филиал Пекинского университета языка и литературы. Китай принял решение открыть вторую "Мастерскую Лу Бань" в Казахстане и провести Год туризма Китая в Казахстане в следующем году. Обе стороны будут расширять сотрудничество в средствах массовой информации, аналитических центрах, кино, телевидении и других областях, поощрять большее количество провинций и городов к установлению крепких связей, чтобы создать благоприятное общественное мнение. Однако сегодня некоторые страны стремятся к гегемонии и власти, создают небольшие кружки и занимаются подавлением и вмешательством во внутренние дела государств. В настоящее время в международном сообществе звучат бесконечные слухи, такие как "теория превосходства цивилизаций" и "теория столкновения цивилизаций". В связи с этим Китай и Казахстан должны укреплять сотрудничество и работать вместе, активно продвигать общие ценности всего человечества, активно реализовывать Инициативу глобальной цивилизации, занять четкую позицию против идеологической конфронтации, а также выступать за обмены, диалог, сотрудничество и взаимное обучение между различными цивилизациями.
В-третьих, мы должны придерживаться пути мирного развития и совместно способствовать построению Сообщества единой судьбы человечества. В "Решении" подчеркивается, что китайская модернизация осуществляется при следовании по пути мирного развития. Китай будет внедрять в практику общие для всего человечества ценности мира, развития, справедливости, правильности, демократии и свободы, добросовестно реализовывать инициативу глобального развития, инициативу глобальной безопасности и инициативу глобальной цивилизации, продвигать равноправную и упорядоченную многополярность и общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию, способствовать построению сообщества единой судьбой человечества. Китай и Казахстан являются активными сторонниками, участниками и вкладчиками построения сообщества единой судьбы человечества, которые подали хороший пример сотрудничества в продвижении мировой многополярности и реформировании системы глобального управления. Визит председателя Си Цзиньпина в Казахстан в июле имеет большое значение для наследования традиционной дружбы между Китаем и Казахстаном, укрепления добрососедской дружбы между двумя странами и создания китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, характеризующегося вечной дружбой, высокой степенью взаимного доверия и взаимосвязанностью.
Я хочу подчеркнуть, что мирное развитие является неизбежным выбором для модернизации в китайском стиле. В отличие от некоторых современных западных стран, которые встали на путь модернизации посредством войны, колонизации, грабежа и т.д., Китай записал свою приверженность пути мирного развития в Устав Коммунистической партии Китая и Конституцию, и предложил способствовать созданию международных отношений нового типа, характеризующийся взаимным уважением, беспристрастностью и справедливостью, и взаимовыгодным сотрудничеством. Он вступил на новый путь, который полностью отличается от подъема традиционных держав. Китай и Казахстан выступают за реализацию концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, стремятся к достижению мира на планете, глобального развития и справедливого миропорядка. Обе стороны должны продолжать плотно взаимодействовать в рамках ООН, ШОС, СВМДА и других многосторонних площадок, активно поддерживаем конструктивные инициативы друг друга по международному сотрудничеству, решительно отстаиваем общие стратегические интересы, интересы безопасности и развития", - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо.
Дальнейшее всестороннее углубление Китаем реформ и усилия по продвижению модернизации в китайском стиле придадут новый импульс китайско-казахстанским отношениям. Мы надеемся, что обе страны продолжат быть попутчиками на пути реформ, хорошими партнерами на пути развития и будут усердно работать для совместного создания еще одного "золотого тридцатилетия" китайско-казахстанских отношений.
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28.08.2024, 10:52 1166
В новую эпоху Китай будет твердо придерживаться политики реформ и открытости
Фото: посольство КНР в РК
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С начала запуска реформ и политики "открытых дверей" в 1978 году Китай достиг значительных успехов в социально-экономической сфере, обративших на себя внимание мировой общественности. Среднегодовые темпы экономического роста Китая достигли 8,9%, и масштабы экономики увеличились в 47 раз. С вступлением в новую эпоху Китай ускорил развитие новых производительных сил и нарастил новые движущие силы экономического развития, что повлияло на устойчивое и здоровое развитие экономики Китая и создало больше возможностей сотрудничества для других стран. За последние 10 лет среднегодовой вклад Китая в мировой экономический рост превысил 30%, и с 2017 года Китай на протяжении шести лет подряд сохраняет статус крупнейшей в мире страны по торговле товарами. В 2022 году доля экспорта Китая на мировом рынке составила 14,7%, что позволило ему занимать первое место в мире 14 лет подряд. В первом полугодии 2024 года ВВП Китая вырос на 5,0% в годовом исчислении, став одним из лучших среди крупнейших экономик мира. Международные организации и институты, такие как Всемирный банк, повысили свои ставки относительно экономического роста Китая. Однако некие силы, исходя из собственных интересов, продолжают выдвигать странные теории, такие как "избыток производственных мощностей Китая", чтобы очернить экономику Китая. Бурное развитие экономики Китая резко контрастирует с "критическим положением", которое пытаются навязать некие люди. Как понять это явление? Я считаю, что нам следует вернуться к объективным экономическим законам и провести комплексное понимание экономики Китая в новую эпоху.
Прежде всего, нет сомнений в том, что экономические показатели Китая в первом полугодии были в целом стабильными. Так, ВВП Китая составил около 61,7 трлн юаней, увеличившись на 5,0% в годовом исчислении; средний уровень безработицы в городах составил 5,1%, снизившись на 0,2 процентных пункта в годовом исчислении; уровень цен умеренно восстановился: потребительские цены (ИПЦ) выросли на 0,1% в годовом исчислении, базовый ИПЦ остался в основном стабильным, увеличившись на 0,7% в годовом исчислении, общий объем импорта и экспорта товаров достиг 21,2 трлн юаней, что является рекордным показателем. В условиях слабой динамики глобального экономического роста, частых геополитических конфликтов, международных торговых разногласий и других проблем, Китай все еще может достичь средних и высоких темпов роста в размере около 5% и заслуженно является важным локомотивом и стабилизирующей силой мирового экономического роста.
Во-вторых, экономика Китая быстрыми темпами повышает качество и совершенствуется. В настоящее время Китай занимает первое место в мире по числу патентных заявок, число высокотехнологичных предприятий увеличилось примерно до 40 тыс., инвестиции в высокотехнологичные отрасли на протяжении многих лет держат рост на уровне двузначных цифр, а такие технологии, как искусственный интеллект и квантовые коммуникации являются одними из первых в мире. Повышение уровня создания цепочки стоимости и технологического содержания помогло Китаю эффективно противостоять воздействию изменений во внешнеторговой среде. Продолжается модернизация высокотехнологичных, интеллектуальных и "зеленых" обрабатывающих отраслей, этот движущий импульс ускоряет рост, тем самым поддержка высококачественного развития экономики Китая продолжает возрастать.
В-третьих, глядя на экономику Китая, мы должны видеть не только "форму" краткосрочных колебаний, но и "тенденцию" долгосрочного развития. Все трудности и проблемы, с которыми сталкивается Китай, представляют собой проблемы роста, и в конечном итоге они будут решены посредством развития. Международная промышленная конкурентоспособность Китая повысилась гораздо быстрее, чем в других странах, его достижения в повышении научно-технического уровня и эффективности производства поразительны, а долгосрочная положительная тенденция экономики Китая имеет прочную основу и остается неизменной.
В-четвертых, Китай полон решимости дальше всесторонне углублять реформы и имеет четкое направление. Третий пленум ЦК КПК 20-го созыва принял "Решение ЦК КПК о дальнейшем всестороннем углублении реформ для продвижения китайской модернизации". Китай всегда придерживается основных национальных принципов политики открытости внешнему миру и построение новой открытой экономической системы более высокого уровня. Китай будет неуклонно расширять институциональную открытость, углублять реформу систем управления иностранными инвестициями и исходящими инвестициями, оптимизировать структуру региональной открытости, а также совершенствовать и продвигать высококачественное совместное строительство "Одного пояса и одного пути".
Вклад Китая в мировой экономический рост остается на уровне выше 30% в течение 11 лет подряд, а его статус крупнейшего двигателя мирового экономического роста непоколебим. Китай стал крупным торговым партнером более чем 140 стран и регионов. Китай готов придерживаться взаимовыгодного сотрудничества, открытости и инклюзивности, а также стремиться улучшить свое развитие на благо стран всего мира.
Китай и Казахстан - дружественные соседи, связанные горами и реками и имеющие общую судьбу. В июле этого года председатель КНР Си Цзиньпин успешно совершил государственный визит в Казахстан и принял участие в Астанинском саммите Шанхайской организации сотрудничества, наметив новый план развития вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном, а также сотрудничества в различных областях. С начала этого года китайско-казахстанская торговля сохранила стремительные темпы роста. Согласно статистике Таможенной службы Китая, общий объем импорта и экспорта товаров между Китаем и Казахстаном с января по июль 2024 года составил 25,5 млрд долларов США, увеличившись на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совместное строительство "Одного пояса и одного пути" между Китаем и Казахстаном продолжает продвигаться с высоким качеством, а практическое сотрудничество в различных областях продолжает добиваться новых существенных успехов.
Китайско-казахстанские отношения вступили в новое "золотое тридцатилетие" и сталкиваются с новыми историческими возможностями развития. Находясь на новой исторической отправной точке, Китай готов совместно с Казахстаном использовать июльский визит как возможность, чтобы углублять политическое взаимодоверие, совместно продвигать высококачественное строительство "Одного пояса и одного пути" и взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, и совместными усилиями строить китайско-казахстанское сообщество единой судьбы, характеризующегося вечной дружбой, высокой степенью взаимного доверия и взаимосвязанностью.
Автор: Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо
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02.08.2024, 16:57 31621
Всесторонне углублять реформы и открытость, непрерывно продвигать развитие китайской модернизации
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
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С 15 по 18 июля в Пекине состоялся третий пленум ЦК КПК 20-го созыва. Этот пленум имеет чрезвычайно важное значение для всестороннего содействия великому делу построения могущественной державы и национального возрождения за счет китайской модернизации в ключевой период, заявляя миру о твердой решимости ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, довести дело реформ до конца, и огромное чувство ответственности за выполнение собственной миссии. На пленуме было рассмотрено и принято "Решение ЦК КПК о дальнейшем всестороннем углублении реформ для продвижения китайской модернизации", в котором предложено более 300 важных мер по реформам, что вселяет уверенность и мотивацию в мобилизацию всех партийных и национальных сил для стимулирования совместного мирового развития.
Пленум продемонстрировал, что всестороннее углубление реформ является неиссякаемым источником высококачественного развития экономики. КПК всегда рассматривает реформы как необходимый выбор для реализации китайской модернизации. Генеральный секретарь Си Цзиньпин отметил: "Перед лицом новой обстановки и новых задач, мы должны в дальнейшем продвигать всестороннее углубление реформ, продолжать совершенствовать системы и механизмы во всех областях и непрерывно и более активно использовать институциональные преимущества нашей страны для повышения эффективности государственного управления." Более сорока лет практики реформ и открытости Китая доказали, что реформы являются ключом к освобождению и развитию производительных сил общества и основным двигателем национального развития. Независимо от международных перемен, основная государственная политика реформ и открытости Китая остается неизменной.
Пленум подчеркнул, что высококачественное развитие экономики является трендом эпохи для продвижения китайской модернизации. ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, всесторонне реализовывает новую концепцию развития в новую эпоху, углубляя понимание стадийных характеристик и закономерностей экономического развития, и четко заявил, что китайская экономика перешла от стадии быстрого роста к стадии высококачественного развития, где главной темой является неуклонное продвижение высококачественного развития. Объем потребления в Китае продолжает расти. Торговля товарами остается на первом месте в мире на протяжении семи лет, а торговля услугами занимает передовые позиции, и статус страны как крупного двустороннего инвестора становится все более прочным. В первом полугодии этого года валовой внутренний продукт Китая достиг шестьдесят одного триллиона семисот миллиардов юаней, увеличившись на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сохраняя лидирующую позицию среди крупнейших экономик мира, что подтверждает способность Китая к высококачественному развитию и уверенность в устойчивом и долгосрочном экономическом росте.
Пленум отметил, что китайская модернизация является неизбежным путем для достижения великого возрождения китайской нации. Путь великого возрождения китайской нации - это путь развития и процветания, и китайская модернизация - это модернизация на пути мирного развития. В решении пленума указано, что необходимо твердо придерживаться независимой и самостоятельной мирной внешней политики, содействовать построению сообщества единой судьбы человечества,чтобы создать благоприятную внешнюю среду для продвижения китайской модернизации посредством дальнейшего всестороннего углубления реформ. Китай будет использовать этот пленум как возможность для планирования и реализации крупных мер по дальнейшему углублению реформ, активно реализовывать инициативу по глобальному развитию, инициативу по глобальной безопасности и инициативу глобальной цивилизации, выступать за равноправный и упорядоченный многополярный мир, а также за общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию. При этом следует способствовать высококачественной совместной реализации инициативы "Один пояс и один путь", чтобы предоставлять новые возможности для мирового развития и вносить вклад китайской мудрости и силы в поддержание мира, безопасности, стабильности и процветания в регионах и во всем мире.
Китай и Казахстан являются дружественными соседями и вечными всесторонними стратегическими партнерами. На пленуме были отмечены новые меры и инициативы по развитию производительных сил нового качества, реформе образовательной, научно-технологической и кадровой систем, а также строительству экологической цивилизации, которые во многом совпадают с целями и идеями построения "Нового Казахстана". По статистике китайской стороны, товарооборот между двумя странами в период с января по июнь 2024 года составил двадцать один миллиард семьсот миллионов долларов, увеличившись на девятнадцать и четыре десятых процента, и за год может установить новый рекорд. В ходе недавнего государственного визита председателя Си Цзиньпина в Казахстан лидеры двух государств достигли ряда консенсусов по сотрудничеству в области торговли и экономики, взаимосвязанности, энергетики, сельского хозяйства, науки и культуры, и стали свидетелями подписания ряда важных документов о сотрудничестве, что придало новый импульс всестороннему сотрудничеству между Китаем и Казахстаном. Мы готовы совместно с казахстанской стороной воспользоваться возможностью дальнейшего всестороннего углубления реформ в Китае для активного использования взаимодополняющих экономических преимуществ Китая и Казахстана, культивирования новых точек роста сотрудничества и продвижения высококачественной совместной реализации инициативы "Один пояс и один путь", чтобы создавать более тесное сообщество единой судьбы Китая и Казахстана.
Прошлое уже принесло обильные плоды, а будущее еще ознаменуется новыми достижениями. Реформы не остановятся, открытость не прекратится, и Китай будет идти по пути мирного развития к китайской модернизации, превращая стратегические меры по дальнейшему углублению реформ в мощную силу для продвижения китайской модернизации на новом походе и вместе со всеми странами создавать более светлое будущее для всего человечества.
Автор: Цзян Вэй, генеральный консул КНР в Алматы
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
08.07.2024, 23:25 53481
Массовые беспорядки с убийствами. Мятежники готовили захват власти на День независимости в Кыргызстане
Фото: english.news.cn
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Кыргызстан планировали погрузить в хаос на главный государственный праздник. В День независимости большое спортивное мероприятие на окраине столицы должно было стать ареной для разогрева политических страстей и катализатором массовых беспорядков с погромами и убийствами. Государственный комитет национальной безопасности нейтрализовал мятеж на стадии подготовки, при этом обнародованные данные о планируемых провокациях и заготовленном арсенале оружия указывают на то, что 31 августа на Бишкек должна была обрушиться волна террора, сопровождаемая политическими провокациям, сообщает ИАЦ "Кабар".
Данные чекистов указывают на то, что Кыргызстан мог столкнуться с относительно новой для себя угрозой, но весьма схожей с той, которую с большим трудом удалось нейтрализовать в Казахстане в новогодние праздники в только что наступившем 2022 году. Тогда там вспыхнули сразу несколько городов, когда за спинами мирных протестующих появились вооруженные и подготовленные боевики. Больше всего досталось Алматы, где разворачивались уличные бои с террористами. Пылающие первые этажи жилых домов, захват административных зданий и военных объектов, разгоняемая рядом СМИ и блогерами паника, все это должно было привести к падению власти в соседнем государстве.
Вариант захвата в Бишкеке также должен был сопровождаться высоким уровнем насилия. Новым элементом в этом кровавом сценарии должно было стать то, что часть террористов должны были быть переодеты в форму сотрудников правоохранительных органов. Один из заговорщиков как раз был зафиксирован в тот момент, когда грузил в свой грузовичок милицейский и военный камуфляж. Как считают в ГКНБ, таким образом боевики и их кураторы планировали дезорганизовать действия силовых структур.
В результате обысков, проведенных в домах подозреваемых, и осмотра автомобилей обнаружено: 50 единиц автоматического оружия и винтовок, 20 пистолетов, более 255 тысяч боеприпасов, 200 комплектов формы сотрудников правоохранительных органов, 150 милицейских и 100 военных головных уборов, 38 бронежилетов, дроны, рации, самодельные взрывчатые вещества, экстремистская литература и другие предметы.
Итак, в Кыргызстане все должно было начаться с большого спортивного мероприятия неподалеку от Бишкека, где планировалось собрать огромное количество зрителей, молодежь со всех регионов страны и устроить провокации. Спецслужбам удалось раскрыть план дестабилизации и вооруженного переворота, который был обнародован в официальном сообщении:
…на указанное спортивное мероприятие планировалось пригласить отдельных лидеров оппозиции в качестве провокаторов для призыва толпы к пешему выдвижению в город Бишкек. Затем, заранее подготовленные лица из числа деструктивно настроенных спортсменов и преступных элементов, воспользовавшись ситуацией, повели бы собравшихся людей в город Бишкек, организовав по пути следования массовые беспорядки, сопровождающиеся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и оказанием сопротивления представителям власти, с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в стране и насильственного захвата власти. При этом, заранее подготовленная группа лиц обеспечила бы захват спортивно-стрелкового полигона, с целью завладения огнестрельным оружием, для применения против сотрудников правоохранительных органов и граждан, с целью провокации и эскалации ситуации", - говорится в сообщении ГКНБ.
Представители экспертных кругов отмечают, что, к сожалению, в Кыргызстане есть деструктивные группы, заточенные на диверсионную и подрывную работу. Они могут находиться как под внешним управлением, так и поддерживаться и направляться внутренними силами из числа опальных политиков, потерявших деньги и власть. При этом в данном конкретном случае речь, скорее всего, идет о том, что интересы зарубежных игроков и внутренних деструктивных сил совпадали.
У любой дестабилизации есть выгодоприобретатели. Сейчас, на мой взгляд, это нужно внешним крупным игрокам, и такие операции проводятся не против одной только республики, а для того, чтобы хаотизировать весь регион Центральной Азии. Я вижу желание остановить развитие нас и наших соседей, остановить набирающую обороты интеграцию в рамках ШОС и ЕАЭС. Мы ведь должны четко осознавать и открыто об этом говорить, что развитая и процветающая Центральная Азия нравится не всем. В деградирующей системе миропорядка появились желающие не только ослабить наши связи с соседями, а вернуть регион в полосу нестабильности и управлять хаосом в дистанционном режиме, через террористов и предателей подобных тем, что были нейтрализованы спецслужбами Кыргызстана. Я бы хотел ошибаться, но такие же группировки могут существовать в соседних государствах. Для подрывной деятельности они могут использовать самые разные варианты и самые изощренные средства", - отмечает эксперт по вопросам безопасности Эдил Марлис уулу.
Центральная Азия - это ядро ШОС, дезинтеграция этого полюса, набирающего силу, возможн, прежде всего, через наш регион. Прокладываются новые транспортные коридоры, большая часть новой логистики и коммуникаций Евразии способна обеспечить полную независимость региона от чьего-либо вмешательства. Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан, которая свяжет между собой по кратчайшему пути все части континента, один из важных элементов выстраиваемого транспортного каркаса. Ряду глобальных игроков это не нравится, так как они теряют монополию на торговлю морскими путями. То же самое касается "Камбар-Ата-1". Эта ГЭС даст стабильность региону как в плане выработки достаточной мощности электроэнергии, так и в плане сохранения и рационального использования воды. Такие инфраструктурные проекты становятся мощными столпами развития и установления мира. Но, увы, международная обстановка такова, что мы находимся в регионе, за который идет сейчас борьба. И, к сожалению, не все хотят видеть Центральную Азию сильной и самодостаточной. Поэтому может использоваться любая возможность, чтобы остановить сотрудничество между нашими странами в формате ШОС и ЕАЭС, сорвать реализацию каких-то глобальных проектов. Попытку дестабилизировать Кыргызстан, совершить вооруженный переворот я связываю в том числе с заинтересованностью внешних сил, но хочу отметить, что используются для этого доморощенные деструктивные маргинальные элементы. Это наша серьезная проблема", - отмечает политолог Марс Сариев.
А ведь маргинальные элементы, судя по данным ГКНБ, есть не только на уровне исполнителей преступного заговора, в сообщениях спецслужб говорится и о прямом участии неких деструктивных политических сил. Но следствие еще идет, и, наверное, со временем мы получим ответ на вопрос, кто именно стоял за мятежниками, что за деятели готовились объявить себя новой властью на фоне террористических атак на столицу Кыргызстана.
Автор: Кирилл Степанюк, ИАЦ "Кабар"
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
04.06.2024, 07:15 81601
Ядерные технологии - от крайнего севера до знойной и засушливой Азии. АЭС и "зеленая повестка"
Фото: kabar.kg
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Технологии мирного атома достигли такого уровня развития, что полностью соответствуют "зеленой повестке". Тепловые станции, где происходит сжигание угля, мазута и газа, загрязняют атмосферу десятками тонн продуктов сгорания, при этом на АЭС нет никаких выбросов. Ядерные источники энергии стабильны независимо от природных факторов, защищены от катаклизмов, а уровень радиационного фона в непосредственной близости от станций не предвещает естественных значений. В нескольких десятках метров от охранной зоны можно спокойно возделывать сельскохозяйственные культуры, и они будут абсолютно чистыми. Кстати, в Европе так и поступают, там прямо у АЭС разбивают виноградники. Еще более близкий нам пример - это Армения, там в 1977 году близ города Мецамора была запущена атомная станция, она выдержала сильное землетрясение в декабре 1988 года, по-прежнему находится в работе и обеспечивает около 30% потребности Армении, сообщает "Кабар".
Где-то цветут виноградники, а где-то даже летом море только начинает освобождаться ото льда. Атомная энергетика приходит даже туда, где построить АЭС, казалось бы, невозможно. Там, где из-за вечной мерзлоты нет железных и автомобильных дорог. Это Чукотка, самый северный город России - Певек. Мы побывали в этом уголке заполярья, где в последние дни мая Восточно-Сибирское море все еще затянуто льдами. Небольшой населенный пункт, где зима длится 9 месяцев и даже летом может пойти снег и слегка приморозить, живет и развивается благодаря двум энергоблокам единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов".
ПАТЭС была построена в Санкт-Петербурге, загружена ядерным топливом в Мурманске и уже оттуда по Северному морскому пути отбуксирована в Певек. В декабре 2019 года плавучий энергоблок выдал первую электроэнергию в сеть изолированного (по причине удаленности) Чаун-Билибинского узла. В мае 2020 года станция была введена в промышленную эксплуатацию, а еще через месяц начала подавать отопление в городскую сеть.
Станция имеет два небольших атомных реактора, способных работать независимо друг от друга. Сейчас мощность ПАТЭС используется менее чем наполовину, в любое время ее можно нарастить. Она способна обеспечить электроэнергией город с населением в 100 000 человек, при этом в Певеке постоянно проживает около 5 тысяч человек. Подача тепла в населенный пункт из-за климатических реалий заполярья ведется круглогодично.
Инженерное решение на самом деле уникальное. Дело в том, что как для охлаждения реакторов, так и для выработки пара, вращающего турбину и генератор, используется забортная вода Восточно-Сибирского моря. Для этого на судне есть специальные опреснительные установки. Из воды удаляется соль, которая может повредить агрегаты, и в целом она очищается до такой степени, что позволяет подавать ее в систему теплоснабжения Певека.
Теперь о безопасности. Тема, которая стала не только притчей во языцех, но и частенько используется для спекуляций и запуска фейков. Поэтому о радиационной обстановке на АЭС нужно остановиться отдельно. На плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов" часть вахтовой смены даже не сходит на берег и постоянно находится на судне, где есть не только комфортабельные каюты, но и бассейн, баня, баскетбольная площадка и тренажерный зал. Это и есть лучшее доказательство того, что никаких вредных излучений на борту нет.
Действительно, на борту плавучего энергоблока "Академик Ломоносов" проживает часть персонала станции. Мониторинг радиационной ситуации на станции, а также вблизи нее осуществляется при помощи системы АСКРО (автоматическая система контроля радиационной обстановки). Показания АСКРО подтверждают, что радиационный фон в регионе расположения ПАТЭС не отличается от естественного природного радиационного фона, характерного для Чукотского автономного округа" - рассказал главный инженер ПАТЭС Андрей Заславский.
Более того, на ПАТЭС радиационный фон даже ниже, чем на берегу, где преобладают скальные породы. Если у моря были зафиксированы значения 11 микрорентген в час, то на борту станции, на открытой воде, около 8 микрорентген. Показатели эти достигнуты за счет постоянного совершенствования ядерных технологий, где приоритетное значение уделяется вопросам безопасности.
Плавучая атомная тепловая электростанция абсолютно эффективна и безопасна. В ней заложен принцип "зеленой лужайки": как в процессе, так и после окончания работы АЭС на месте ее эксплуатации не остается никаких экологически опасных веществ и материалов. То есть реактор не оставляет даже малозаметных следов радиации без вреда природе и воде, полностью сохраняя биоразнообразие в первозданном виде", - отметил в интервью ИА "Кабар" директор филиала АО "Концерн Росэнергоатом "Плавучая атомная теплоэлектростанция" Виктор Елагин.
ПАТЭС "Академик Ломоносов" посетила большая группа журналистов из Кыргызстана, Узбекистана, Индии, Индонезии, ЮАР и Конго. Это была не просто прогулка по судну или осмотр кают, мы побывали в машинном отделении станции, где работают паротурбина и генератор, то есть в десятке метров от реактора, в котором происходит контролируемая ядерная реакция. Никаких доз излучения никто не получил.
То же самое касается перезагрузки ядерного топлива, на станции "Академик Ломоносов" его уже делали в прошлом году. Технологии этой сложной процедуры отработаны так, что не представляют никакой угрозы ни для персонала, ни для окружающей среды. Ну и самое главное, современные станции имеют несколько степеней защиты от природных катаклизмов, таких как землетрясения, цунами и даже целенаправленного физического воздействия.
Перезагрузка топлива производится не часто. Топливный цикл для наземной станции составляет 6 лет, а для плавучего энергоблока (ПЭБ) - до 10 лет. При этом используемые нами технологии и алгоритмы исключают любые ошибки. Угроз никаких, хотя такие манипуляции производились и производятся в разных концах планеты, где есть АЭС.
Что касается угрозы стихийных бедствий, то современные реакторы имеют несколько дублирующих друг друга степеней защиты. Плавучая атомная тепловая электростанция "Академик Ломоносов" абсолютно защищена от цунами. Какая бы ни пришла волна, ядерная установка не пострадает. Выброс радиации и загрязнение исключены.
Такие же механизмы защиты есть от землетрясений. Все энергоблоки атомных станций России сегодня оснащены системами и резервной техникой, которая защитит окружающую среду и жителей от неконтролируемого выхода радиации даже в случае запроектной аварии или разрушения активной зоны", - подчеркнул директор ПАТЭС Виктор Елагин.
Это несколько удивительно, но журналисты из других государств, посетившие ПАТЭС, в личных беседах рассказали, что и в их странах разворачиваются истеричные кампании по противодействию развитию ядерной энергетики. Занимаются этим те же самые по роду своей деятельности структуры - так называемый неправительственный сектор, зависимые от зарубежных грантов СМИ и, естественно, разного рода малообразованные и дурно воспитанные интернет-активисты.
Обуздать энергию атома оказалось даже проще, чем избавиться от иностранного лобби и перебить повестку выслуживающихся перед своими спонсорами "служанок" по оказанию информационных услуг. Эта тема оказалась близкой и знакомой нашим коллегам как из юго-восточной части Евразии, так и из стран Африки.
Обратите внимание, как отличается мышление действительно независимого журналиста из ЮАР, пишущего материалы для издания Independent Online, от блогерщины в духе "Гретты Тунберг" в исполнении мастеров фейков местного розлива. Хьюго Крюгер рассказал о том, что власти его страны потратили два десятка лет и огромные финансовые ресурсы на развитие возобновляемых источников энергии. Но преодолеть дефицит электроэнергии Южно-Африканская Республика так и не смогла, там до сих пор случаются отключения света, а солнечные и ветровые станции оказались весьма нестабильными источниками энергии.
Так получается, что энергетику нельзя рассматривать отдельно от политики. У нас менялись правительства, менялись подходы и, соответственно, повестка. Но ученые, которые занимаются этой проблемой, сказали, что есть только один способ получить надежный источник энергии - либо тепловые станции на угле, либо атомная энергетика. Но дискуссии по этому поводу продолжаются и ни к какому логичному итогу они не привели. Но я хочу сказать, что сейчас общество достаточно скептически настроено по отношению к возобновляемым источникам энергии", - отмечает Хьюго Крюгер.
Сам журналист из ЮАР защитил магистерскую диссертацию по атомной энергетике, дипломная работа была посвящена строительству АЭС. Так что для него эта тема достаточно близка. Он подчеркивает, что "зеленая энергетика" при всех своих достоинствах имеет и недостатки, объемы ее выработки зависят от погоды. Насколько надежной будет энергосистема, если она полностью или в значительной степени зависит от природных факторов?
Возьмем такую страну, как Конго, где более половины населения не имеет вообще никакого электричества. Для них самым простым решением, чтобы дети хотя бы на занятия могли ходить, может стать установка солнечных панелей на здание школы. Но если речь идет о том, что нужно развивать промышленность, то для этих стран нужны постоянные надежные источники энергии, а это могут дать тепловые станции на угле. Я считаю очень преждевременными популистские заявления о том, что ископаемые виды топлива себя изжили. Те государства, которые побогаче, чем Конго, могут воспользоваться опцией развития атомной энергетики. В любом случае решение должно быть инженерным, а не политическим", - обращает внимание эксперт из ЮАР.
Что касается Кыргызстана, то наша страна с резко-континентальным климатом, также не может полностью полагаться на источники энергии, зависимые от природных факторов. Так считает системный аналитик Бактыбек Саипбаев. Он отмечает, что большое количество малых ГЭС, строящихся в стране, это неплохо. Летом в период таяния снега у нас может быть даже переизбыток электроэнергии. Но зимой, когда ударят морозы, сток небольших рек, как правило, сокращается в разы, неглубокие водоемы промерзают и выработка гидростанций значительно падает. А ведь именно в этот период энергосистема переживает пиковые нагрузки и не всегда выдерживает.
То же самое с солнечной энергией. Летом ее будет много. А зимой, когда сократится световой день, а небо будет часто затянуто тучами? И этот вопрос остается открытым - удастся ли нам преодолеть дефицит только за счет возобновляемых источников энергии? Кроме того, по прогнозам климатологов, нашему региону грозит еще одна напасть - это затяжные периоды засух и маловодья, которые могут проявить себя уже через несколько лет. Это ударит не только по малой энергетике, тогда остро встанет вопрос о наполняемости больших водохранилищ крупных ГЭС.
Бактыбек Саипбаев считает, что именно такими рисками было обусловлено решение властей Узбекистана в сотрудничестве с Росатомом начать строительство АЭС малой мощности с шестью блоками. Соглашение об этом Владимир Путин и Шавкат Мирзиеёв подписали в Ташкенте на прошлой неделе. Работы начнутся уже этим летом.
В Узбекистане четко поняли, что других вариантов нарастить генерацию у них нет. Страна с населением в 40 миллионов человек не может надеется на кого-то, тем более у Ташкента есть большие планы по развитию промышленности и освоению природных ресурсов. Они очень правильно решили вырабатывать энергию у себя. Собственная АЭС, даже малой мощности, это гарантия стабильного электроснабжения на десятки лет. Да, это элемент в большой энергосистеме, но эта атомная станция даст Узбекистану высокую степень энергетической безопасности, и она будет работать в комплексе с тепловыми и ветровыми, солнечными станциями. Это оптимальный энергобаланс и страховка от блэкаутов. Пока соседи думают, Ташкент первым в регионе начал осваивать технологии мирного атома", - резюмирует Бактыбек Саипбаев.
Конструктивно атомные блоки в Узбекистане будут очень схожи с теми, что установлены на ПАТЭС в заполярном Певеке. В них заложен тот же принцип, только теперь на малых АЭС устанавливаются реакторы нового поколения "Ритм-200", еще более мощные и надежные. Сразу шесть установок дадут вполне приличную мощность, а вредные выбросы в атмосферу будут сведены к минимуму.
Уже несколько лет вопрос о развитии собственной ядерной энергетики обсуждается в Кыргызстане. Подписан меморандум с Росатомом. А недавно было представлено технико-экономическое обоснование к проекту АЭС. Предварительно наша станция будет состоять всего из двух блоков, это в три раза меньше, чем в Узбекистане. Кыргызстан близок к подписанию полноформатного соглашения о начале реализации, но возникла пауза. В этой связи возникает вопрос, каким может быть окончательное решение - политическим или все-таки инженерным.
Автор: Кирилл Степанюк, ИАЦ "Кабар"
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
17.05.2024, 14:24 119441
ЕАЭС - набирающий силу полюс многополярного мира
Фото: kabar.kg
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Евразийский экономический союз становится самостоятельным и самодостаточным полюсом многополярного мира. 10-летие организации, которое отмечается в эти майские дни, стало временем подведения промежуточных итогов и обсуждения планов по дальнейшему развитию ЕАЭС. Главный вывод политиков и экспертов заключается в том, что межгосударственное объединение продемонстрирует жизнеспособность и эффективность, сообщает ИАЦ "Кабар".
Вопреки воздействию нездоровых внешних факторов союз не просто сохраняет устойчивость, все ключевые показатели экономик стран-участниц находятся в плюсе - увеличиваются объемы торговли, растет уровень жизни населения, продовольственная безопасность обеспечена в полной мере, темпы инфляции снижаются, и национальные валюты не сдают своих позиций. Такой результат достигнут благодаря четкому взаимодействию между партнерами. Совместными усилиями создаются производственные мощности, появились новые логистические цепочки, разрабатываются и прокладываются удобные транспортные коридоры. Это надежная основа для того, чтобы интеграция приносила еще больше пользы дружественным странам и народам. Формируется не только фундамент, но и вектор устойчивого развития на десятилетия вперед.
На юбилейном саммите ЕАЭС, прошедшем в Москве в канун Дня Победы, лидеры стран организации оценили результаты проделанной работы, проанализировали недоработки и обсудили перспективные направления взаимодействия. Президент России Владимир Путин отметил, что за 10 лет совокупный ВВП стран союза вырос с 1,6 трлн $ до 2,5 трлн, а товарооборот с третьими странами увеличился на 60% - с $579 млрд до $923 млрд. При этом уже сейчас доля расчетов в национальных валютах между странами-партнерами составляет 90%.
Российский лидер подчеркнул, что проделана большая совместная работа по ликвидации множества торговых и административных барьеров в ЕАЭС, что позволило обеспечить высокую степень свободы перемещения товаров.
С удовлетворением отмечаем, что за прошедшее десятилетие наше объединение утвердилось в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира", - сказал Владимир Путин.
Важнейшей задачей на ближайшую перспективу становится развитие транспортного каркаса Евразии. Создается инфраструктура, которая обеспечит прохождение больших объемов грузов по кратчайшему расстоянию между разными частями континента.
В активную фазу вошла работа по проекту крупнейшего международного коридора Север - Юг, который обеспечит прямой выход продукции наших стран к портам на побережье Персидского залива и Индийского океана", - подчеркнул президент России.
ЕАЭС не замыкается внутри себя и развивает качественно новые и справедливые экономические и торговые отношения со всеми заинтересованными странами. Узбекистан имеет в Евразийском союзе статус наблюдателя и активно участвует в реализации проектов, соглашения о торговле действуют с Ираном, Сербией, Монголией. Большой интерес к объединению проявляют Куба, Венесуэла, Индия и ряд других стран. Но весь остальной мир затаив дыхание следит за тем, как ЕАЭС будет выстраивать взаимодействие с Китаем, каким образом и на каких принципах произойдет сопряжение экономик. Когда концепция развития евразийского пространства будет детально гармонизирована с инициативой "Один пояс, один путь", на самом большом континенте планеты появится самое большое пространство развития с неограниченными возможностями, огромным человеческим капиталом и богатейшими, практически неограниченными природными ресурсами.
Работа по налаживанию и укреплению многосторонних связей с КНР ведется уже много лет, но сейчас особенно важно подготовиться к переходу на качественно новый уровень взаимодействия. Эту тему на саммите Высшего Евразийского экономического совета в Москве поднял президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
Хотел бы подчеркнуть особую важность сопряжения ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс, один путь". Кыргызская Республика также прилагает большие усилия для повышения транспортной связанности государств-членов, с учетом в том числе развития транспортного коридора Север - Юг. В активной фазе находятся проектные работы по строительству железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Достигнуты договоренности по открытию новых и расширению пропускной способности действующих пунктов пропуска с Китайской Народной Республикой. Кроме этого, полностью обеспечено обустройство и материально-техническое оснащение всех 14 пунктов пропуска Кыргызской Республики на таможенной границе Союза", - отметил Садыр Жапаров.
Президент Кыргызстана также обратил внимание коллег на то, что некоторые препятствия при передвижении товаров между странами периодически возникают, а финансовая инфраструктура в ЕАЭС пока не очень надежна.
Нам необходимо создать пространство доверия не на бумаге, а на деле. Усилия по созданию благоприятных условий и сокращению административных издержек на пути передвижения товаров должны носить постоянный и неустанный характер. Наряду с этим еще одним из ограничивающих факторов в развитии взаимной и внешней торговли ЕАЭС стали все чаще проявляющиеся сложности в осуществлении расчетов, возникающие вследствие оказания давления извне на финансовые системы наших стран. Нам нужно работать над укреплением финансовой инфраструктуры, которая могла бы обеспечивать и поддерживать потребности участников рынка ЕАЭС при осуществлении торгово-экономического взаимодействия", - подчеркнул президент Кыргызстана.
Связанность региональных транспортных систем и диверсификация грузопотоков значительно упрощает логистику в континентальной Евразии и открывает выход к морям. Но, для того чтобы вся эта инфраструктура задышала и задвигалась, необходимы совместные политико-дипломатические решения. Сосредоточиться на поиске формулы устойчивого развития в условиях геополитической неопределенности предложил президент Казахстана.
Нам предстоит задействовать все резервы и решить задачи, поставленные при создании Союза. Прежде всего речь идет о полноценной реализации фундаментального принципа экономического Союза - свободы движения товаров. Нам необходимо создать действительно единый и системно функционирующий безбарьерный внутренний рынок. Важно полностью устранить практику применения скрытых ограничений, "точечных решений" и какого-либо ручного управления. Считаю, что это должно стать безусловным приоритетом работы Евразийской экономической комиссии", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Лидер Казахстана предлагает расширить горизонты сотрудничества, но раскрытие потенциала регионального сотрудничества все еще сдерживают остающиеся на границах барьеры.
Важно создать "бесшовную" логистику путем гармонизации тарифной политики и таможенных процедур, а также создания единого евразийского цифрового коридора. В качестве практической меры предлагаем приступить к внедрению механизма удаленной проверки всех товаросопроводительных документов с использованием QR-кодов и взаимного признания цифровых документов", - заявил глава Казахстана.
Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил партнерам по ЕАЭС не ограничиваться интеграционными проектами на территории Евразии. По его мнению, пришло время начать активный диалог с заокеанскими партнерами из стран Латинской Америки и Африки.
Мы в ответе за то, чтобы он (ЕАЭС) и дальше развивался на благо наших народов, стал бы настоящим полюсом экономического притяжения в современном мире", - сказал Александр Лукашенко.
Системный аналитик Бактыбек Саипбаев отмечает, что притирка в ЕАЭС действительно идет не просто, тем более что со стороны все время "вставляют шпильки". Есть понимание, что нужно объединять рынок труда, капитала и технологий, процесс идет, но не так активно, как хотелось бы.
Альтернативы в плане исторической перспективы у нашего региона нет. Или мы становимся процветающим регионом на перекрестке всех дорог между крупнейшими экономическими державами континента Китаем и Россией. Если же нас собьют с этого пути, нас, скорее всего, ожидает мрачная перспектива. Тогда мы окунемся в ту атмосферу, в которую на протяжении многих веков погружен Афганистан. Других вариантов в Центральной Азии не просматривается. Евразийский экономический союз эта та точка роста, точка кристаллизации, откуда начнется формирование макрорегиона. ЕАЭС постепенно, в хорошем смысле, на волне позитивных перемен втянет в свою орбиту и тех, кто пока неуверенно и осторожно держится в стороне. Мир сильно и быстро меняется, поэтому процессы интеграции тоже заметно ускоряются. На мой взгляд, это единственный для нас путь, чтобы не позволить внешним разделить наши страны и стравить нас между собой", - отмечает Бактыбек Саипбаев.
Представители экспертных кругов сходятся в том, что потенциал евразийской интеграции неисчерпаем, его раскроют новые транспортные коридоры, которые соединят отдаленные части континента. Это даст толчок развитию всех видов промышленности, энергетики, освоению природных ресурсов.
Уже сейчас ЕАЭС самодостаточен в плане обеспечения нефтепродуктами и продовольствием. Возможности сельского хозяйства настолько велики, что страны-партнеры, полностью закрыв собственные потребности, могут прокормить еще свыше полумиллиарда человек. То есть в перспективе регион может стать крупнейшим экспортером овощей, фруктов, зерновых и мяса.
По мнению политологов, 10 лет для Евразийского союза - это этап становления, пока заложены только основы развития. Но с учетом открывающихся перспектив курс на дальнейшую интеграцию в условиях геополитической турбулентности безальтернативен.
Источник: ИАЦ "Кабар", Кирилл Степанюк
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
12.04.2024, 21:50 218891
Не только добрые соседи. Кыргызстан и Казахстан укрепляют союзнические отношения
Фото: kabar.kg
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Бишкек и Астана намереваются расширить союзнические отношения. Кыргызстан и Казахстан связывает не только общая граница. Народы близки духовно, культурно и ментально. Географические соседи, а значит и вопросы безопасности проще и лучше решать вместе, тем более в свете новых угроз, проявившихся при деградации старого миропорядка. Ну, а первостепенное значение, конечно же, имеет экономика, совместное взаимовыгодное развитие для повышения уровня благосостояния народов, сообщает ИА "Кабар".
В ходе недавнего визита в Кыргызстан премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова на переговорах глав правительств вновь была озвучена задача в ближайшее время довести товарооборот до 2-х миллиардов долларов. И цель эта вполне достижима с учетом совместных проектов, реализация которых должна начаться в обозримой перспективе. Сейчас стороны ведут активную подготовку к встрече Садыра Жапарова и Касым-Жомарта Токаева, которая состоится через неделю в Астане. Политологи, предвосхищая это событие, говорят об ожидании качественного перехода от слов и намерений к реальному сближению по всему спектру сотрудничества и конкретным результатам, которые увидят и почувствуют народы наших стран.
Экспертные круги обсуждают планируемый к подписанию двусторонний договор о расширении союзнических отношений между Кыргызстаном и Казахстаном. По информации, которая попала в СМИ, страны приложат скоординированные усилия для углубления сотрудничества, используя и совершенствуя механизмы регулярных встреч. Прежде всего на высшем и высоком уровнях, проводя регулярное обсуждение вопросов двусторонних отношений и актуальных международных проблем, представляющих взаимный интерес.
Астана и Бишкек примут на себя обязательство не участвовать в каких-либо блоках или союзах, в которых рискуют навредить друг другу, а также будут воздерживаться от любых действий и сотрудничества с третьими сторонами, которые могут угрожать их безопасности. Кроме того, ни одна из республик не допускает, чтобы ее территория и ресурсы были использованы в целях подготовки или осуществления агрессии или иных враждебных действий против другой стороны, а также в ущерб государственному суверенитету, безопасности и территориальной целостности последней. Оговаривается проведение согласованной пограничной политики в целях эффективного противодействия трансграничным вызовам, угрозам и рискам, а также укрепление сотрудничества в области охраны казахско-кыргызской границы. Стороны поддерживают дальнейшее развитие и укрепление межпарламентских связей, в том числе в рамках регулярных заседаний Межпарламентского совета РК и КР", - говорится в проекте документа.
Политологи говорят о том, что исторически в Центральной Азии никогда не было барьеров между народами, с древних времен ничто не препятствовало торговле, взаимному проникновению культур и простому человеческому общению. И это было естественным фактором развития региона. В период СССР границы тоже были лишь номинальными, поэтому в современных реалиях, когда страны стали конкурентами в борьбе за инвестиционные проекты, рынки сбыта и обладание транспортными коридорами, долгие годы мы строили свои экономики на принципах соперничества.
Системный аналитик Бактыбек Саипбаев в комментариях ИА "Кабар" отметил, что страны Центральной Азии в условиях глобальной нестабильности идут по пути возрождения традиций добрососедства и крепкой дружбы, которая, как известно, границ не имеет. И в этом контексте Кыргызстан и Казахстан закладывают важные основы принципиально новых отношений.
Каждая страна, и Казахстан, и Кыргызстан, добилась определенных положительных результатов в развитии экономик. При этом мы шли разными путями, ставили разные цели, когда кому-то было что-то невыгодно, запросто отгораживались друг от друга, закрывая границы. Бизнес извлекал из этого определенные преимущества, другая сторона несла потери. Проблема с прохождением грузов через границу, всем набила оскомину. Я говорю безотносительно потому, что все прекрасно понимают, чем вызваны эти трудности. А больше всего в этом отношении страдали простые люди, по обе стороны границы. Сейчас я вижу стремление лидеров наших стран к тому, чтобы Кыргызстан и Казахстан нашли гармоничный путь совместного развития. Мы являемся партнерами в рамках ОДКБ, ШОС, ЕАЭС, но если будет найдена формула эффективного взаимодействия и понимания на двусторонней основе, это значительно облегчит жизнь всем. Я полагаю, что мы на пути к этому. Очень надеюсь, что к элитам пришло понимание того, что вместе мы можем сделать гораздо больше. А дел впереди очень много. Это и освоение энергетического потенциала нашего региона, строительство крупных транспортных узлов и торгово-логистических центров. Если мы идем по этому пути развития, то безусловно должны быть вместе. Я бы назвал это историческим шансом, не только для Кыргызстана и Казахстана, но и для всех стран Центральной Азии", - отмечает Бактыбек Саипбав.
Политолог Марс Сариев в интервью ИА "Кабар" оценил важность предстоящего визита главы Кыргызстана в Казахстан. По словам эксперта, в Центральной Азии закладываются важные основы глубокой и полноформатной интеграции.
Ожидаются решения, которые кардинально поменяют ситуацию в регионе. Как мы знаем, президент Казахстана Токаев ранее совершил визит в Узбекистан, где были подписаны аналогичные соглашения об упрочении союзничества. До этого был визит в Азербайджан, а сейчас ожидается важная встреча с Садыром Жапаровым в Астане. Я считаю, что мы наблюдаем ту ситуацию, когда страны региона выходят в своих взаимоотношениях на совершенно новый уровень взаимодействия, в том числе военно-политического. В условиях турбулентности геополитической обстановки, когда очень высока вероятность конфликтов, диверсий и терактов, как это было в концертном зале в Подмосковье, учитывая еще и напряженность на Ближнем Востоке, страны Центральной Азии укрепляют двусторонние отношения. Причем качественно, это совершенно иная степень взаимодействия, когда вместе с наращиванием экономических связей согласовано решаются вопросы безопасности, как на внешнем контуре, так и внутри государств", - подчеркивает Марс Сариев.
Эксперты отмечают, что готовящиеся к подписанию в Астане документы всеобъемлющие, и они формируют фундамент для полноформатной интеграции, и не только между Кыргызстаном и Казахстаном. В расширении союзнических отношений, основанных на принципах доверия и дружбы, заинтересованы все страны региона. Это естественная и адекватная реакция государств Центральной Азии на нарастающие в мире вызовы и угрозы, и такое объединение, по мнению политологов, сейчас необходимо.
Источник: ИАЦ "Кабар", Кирилл Степанюк
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
01.04.2024, 14:54 245366
Внести "вклад Синьцзяна" в развитие китайско-казахстанских отношений и сотрудничества в различных областях
Фото: посольство КНР в РК
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Синьцзян является центральным регионом древнего Шелкового пути. Он был важным узлом, соединяющим Восток и Запад с древних времен. Обмены между Синьцзяном и Казахстаном в различных областях имеют долгую историю. В новую эпоху СУАР были достигнуты большие исторические достижения в экономическом и социальном развитии. Практическое сотрудничество между Синьцзяном и Казахстаном процветает, а качественное совместное строительство "Одного пояса и одного пути" продолжает совершать прорывы. Синьцзян вносит "Синьцзянский вклад" в китайско-казахстанское вечное всестороннее стратегическое партнерство и развитие сотрудничества между двумя странами в различных сферах.
Синьцзян добился замечательных успехов в развитии
СУАР расположен на северо-западе Китая, в глубине Евразии. Площадь территории Синьцзяна - 1 млн 664 тысячи 900 квадратных километров. Это крупнейший провинциальный административный район Китая по площади, что примерно составляет шестую часть сухопутной территории Китая. Он граничит с восемью государствами, в том числе с Россией, Монголией и Казахстаном. На этой красивой и плодородной земле в единстве и гармонии живут 56 народов.
Спустя 75 лет со дня образования КНР, особенно в новую эпоху, экономическое и социальное развитие Синьцзяна продолжает содействовать историческим достижениям. В 2023 году ВВП Синьцзяна вырос на 6,8% в годовом исчислении, а темпы роста большинства экономических показателей были одними из самых высоких по всей стране. Новый объем производства зерна составил 3,057 млн тонн, что составляет 34,4% общенационального прироста. Общий объем производства хлопка составил 91% от общего объема по стране. Нефтяной и газовый эквивалент занимает первое место в стране третий год подряд. Добыча сырого угля составило 457 миллионов тонн, заняв первое место в стране по темпам роста. Экспорт угля Синьцзяна превысил 100 миллионов тонн, а экспорт электроэнергии Синьцзяна достиг 126,3 миллиарда киловатт-часов. В 2023 году объем импорта и экспорта Синьцзяна составил 357,33 млрд юаней, увеличившись на 45,9%. Среди них объем импорта и экспорта между Синьцзяном и странами-участницами инициативы "Одного пояса и одного пути" увеличился на 47,8% что составляет 94% объема торговли Синьцзяна, а объем импорта и экспорта между Синьцзяном и странами Центральной Азии увеличился на 53%, что составляет более 80% объема торговли Синьцзяна. Проходит через территорию Синьцзяна более 14397 поездов Китай-Европа (Центральная Азия), которые занимали более половины доли по всей стране, достигнув прироста на 8,5% в годовом исчислении. А количество поездов Китай-Европа отправленные из Синьцзяна превысило 1518, и их количество достигло 5,4% в годовом исчислении.
В первые два месяца 2024 года экономическое и социальное развитие Синьцзяна продолжает стремительно расти. Добавленная стоимость промышленности выше установленной нормы увеличилась на 9,4% в годовом исчислении, а объем инвестиций в основные средства увеличился на 13,2% в годовом исчислении. Синьцзян имеет торговые отношения со 186 странами и регионами по всему миру, общий объем внешней торговли составляет 63,69 млрд юаней, что на 51,4% больше чем в прошлом году, что на 42,7% выше темпа роста по всей стране. Объем импорта и экспорта между Синьцзяном и 5 странами Центральной Азии составил 43,74 млрд юаней, что на 33% больше, чем в прошлом году.
Большие достижения в экономическом и социальном развитии Синьцзяна обусловлено стратегией Коммунистической партии Китая по управлению Синьцзяном и неразрывно связано с бескорыстной помощью народа всей страны, является непростым результатом совместной борьбы всех народов Синьцзяна.
Нравственные речи Запада - обман
Развитие Синьцзяна становится все лучше и лучше, но настроение некоторых людей в некоторых странах становится все хуже и хуже, и они сделали ряд сенсационных заявлений, которые путают добро и зло. Так называемый "принудительный труд" в Синьцзяне - это полностью ложь века, сфабрикованная антикитайскими силами с целью создания "вынужденной безработицы" и "принудительного возврата к бедности" в Синьцзяне. Это типичный пример нарушения прав человека под лозунгом "защита прав человека". По сути, это американские политики подрывают стабильность Синьцзяна, это инструмент американских политиков для дестабилизации обстановки в Синьцзяне, сдерживания развития Китая. Это не только серьезно нарушает права человека жителей Синьцзяна, но и серьезно подрывает стабильность глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок, а также серьезно дестабилизируют международные экономические и торговые правила. Полагаться на свои собственные руки, чтобы есть, и жить хорошей жизнью благодаря собственному труду - на такой род сражения никто не имеет права тыкать пальцем. Международное сообщество должно решительно противостоять неправильным действиям США, которые под предлогом используют "права человека" для клеветы и очернения других стран, вмешательства во внутренние дела других стран, подавления предприятий других стран и сдерживания развития других стран. Независимо от того, как некоторые люди фабрикуют ложь о "принудительном труде" и "геноциде" в Синьцзяне, они не могут изменить реальность, что все больше и больше людей видят сквозь их ложь.
Оглядываясь назад на Соединенные Штаты, главную родину этих слухов, можно сказать, что проблемы прав человека по-прежнему серьезны. Ежегодно около 100 000 человек вывозятся из-за границы в Соединенные Штаты на принудительные работы, и по меньшей мере 500 000 человек попадают в рабство в Соединенных Штатах. Большое количество детей в США занято в сельском хозяйстве, и многие дети начинают работать с 8 лет; от 240 000 до 325 000 женщин и детей в США находятся в сексуальном рабстве.
Несмотря на серьезные проблемы принудительного и детского труда, США на данный момент ратифицировали только две из восьми основных конвенций Международной организации труда, так и не ратифицировав Конвенцию о принудительном труде 1930 года. Соединенные Штаты, будучи в столь неприглядном положении, фабрикуют ложь, выдвигая необоснованные обвинения в адрес Китая, вводят санкции против китайских компаний и искусственно создают "вынужденную безработицу" и "вынужденную бедность". Судя по вышеизложенному, явно обнаруживаются типичные для них двойные стандарты и лицемерие.
Синьцзян вносит важный вклад в китайско-казахстанское сотрудничество
За прошедшие 30 лет с момента установления дипотношений под руководством дипломатических стратегий глав государств, китайско-казахстанские отношения развиваются на опережение, и достигнув самого высокого уровня в истории как вечное всестороннее стратегическое партнерство. Казахстан твердо поддерживает китайскую политику управления Синьцзяна и всегда честно высказывается в пользу Китая по вопросам, связанным с Синьцзяном. Синьцзян придает большое значение всестороннему сотрудничеству с Казахстаном и является активным участником и вкладчиком в развитие китайско-казахстанских отношений и сотрудничества в различных областях. В последние годы СУАР и Казахстан усилили согласованность политики, активно использовали свои личные преимущества для всестороннего развития сотрудничества в сферах экономики и торговли, транспорта, инвестиции, сельского хозяйства, образования, науки, технологии и культуры. СУАР и Казахстан добились плодотворных успехов в качественном совместном строительстве "Одного пояса и одного пути". Секретарь парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района Ма Синжуй, председатель Народного правительства СУАР Эркин Тунияз возглавили делегации, которые успешно посетили Казахстан в марте 2023 и марте 2024 года, что придают большой импульс для дальнейшего развития сотрудничества между регионами Китая и Казахстана, которые способствуют улучшению общего сотрудничества обеим странам. В октябре 2023 года, после участия в третьем Форуме международного сотрудничества "Одного пояса и одного пути", Президент Касым-Жомарт Токаев специально совершил визит в Синьцзян КНР и обсудил вопросы об углублении дружественных обменов и практического сотрудничества между Казахстаном и Синьцзяном. В настоящее время Синьцзян и Казахстан имеют 7 пар постоянных портов, 5 трансграничных нефте-газопроводов и 2 трансграничные железные магистрали, тем самым осуществив глубокую интеграцию взаимосвязи. Поезд Китай-Европа (Средняя Азия) - это золото буквенная вывеска совместного строительства "Одного пояса и одного пути" между Синьцзяном и Казахстаном. На сегодняшний день в общей сложности курсирует уже более 100 линий поездов Китай-Европа (Центральная Азия). За первые два месяца этого года объем импортной и экспортной торговли между Синьцзяном и Казахстаном увеличился на 79,5% в годовом исчислении, заняв первое место среди пяти стран Центральной Азии по масштабам. С вступлением в силу соглашения о взаимном безвизовом режиме между Китаем и Казахстаном, ускорением строительства третьей китайско-казахстанской железной дороги между Синьцзяном и Казахстаном, упрощением таможенных процедур и другим мерам по обмену персонала, также экономические и торговые обмены между сторонами станут более удобными, а сотрудничество в различных областях откроет новые исторические возможности.
Развитие Синьцзяна является воплощением и представителем стремления к модернизации в китайском стиле. Безопасность, стабильность, развитие и процветание Синьцзяна являются важной частью всестороннего содействия великому возрождению китайской нации с помощью модернизации в китайском стиле, а также способствует долгосрочной стабильности, развитию и возрождению Центральной Азии, включая Казахстан. Китай готов работать с Казахстаном, чтобы воспользоваться исторической возможностью для развития двусторонних отношений, активно продвигать обмены и сотрудничества в различных областях между Синьцзяном и Казахстаном, внести "Вклад Синьцзяна" в развитие китайско-казахстанского вечного всеобъемлющего стратегического партнерства, высококачественного совместного строительства "Одного пояса и одного пути" и построения китайско-казахстанского сообщества единой судьбы человечества, характеризующимися вечной дружбой, высокой степенью взаимного доверия и разделением благ и горестей.
Автор: Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
27.03.2024, 11:20 255896
Чжан Сяо: Продвижение экономической глобализации и построение сообщества единой судьбы человечества
Фото: Посольство КНР в РК
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Экономическая глобализация является объективным требованием развития общественной производительности и неизбежным результатом научно-технического прогресса, отражает силу и законы рынка, обеспечивает оптимальное распределение глобальных ресурсов и эффективное международное разделение труда, этот неминуемый, верный путь стал единственным путем развития человеческого общества. Экономическая глобализация является необратимой тенденцией времени, и океан мировой экономики никак не может превратиться в изолированные озера. В то же время нельзя отрицать, что экономическая глобализация - это палка о двух концах, которая может привести к таким проблемам, как увеличение разрыва между богатыми и бедными и неравномерное региональное развитие.
Столкнувшись с возможностями и проблемами, вызванными экономической глобализацией, Председатель Китая Си Цзиньпин предложил концепцию построения сообщества единой судьбы человечества и выступил за общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию, которая нацелена направлять развитие экономической глобализации в правильное русло, устранять негативные последствия, приносить пользу странам всего мира и достигать взаимовыгодных результатов для общего развития и процветания. Общедоступная глобализация предполагает расширение общности интересов экономического развития и их равноправное распределение, чтобы разные страны, разные классы и разные группы людей могли участвовать в социально-экономическом развитии и пользоваться его плодами. Она поможет надлежащим образом устранять дисбалансы в развитии между странами и внутри них во имя общего процветания и всеобщей зажиточности. Инклюзивная глобализация подразумевает поддержку стран в выборе пути развития в соответствии со своими реалиями. Следует воздержаться от унификации модели развития, отказаться от корыстных односторонних действий и унилатерализма и протекционизма в ущерб другим, обеспечить бесперебойность производственно-сбытовых цепочек, и таким образом сохранять жизнеспособность и динамику глобального экономического роста. Общедоступная и инклюзивная экономическая глобализация не только соответствует историческим законам экономической глобализации, но и фокусируется на решении различных проблем, стоящих перед миром как всеобщее заветное желание и правильный путь человеческого общества.
Китай является не только стойким сторонником и защитником экономической глобализации, но и выгодополучителем и вкладчиком. Китай всегда придерживается общедоступного и инклюзивного принципа, активно участвует в процессе экономической глобализации. Страна добилась быстрого экономического развития в позитивном взаимодействии с миром, способствуя глобальному экономическому росту и развитию открытой мировой экономики, внеся важный вклад в построение сообщества единой судьбы человечества. В настоящее время Китай стал основным торговым партнером для более чем 140 стран и регионов, а общий уровень тарифов снижен до 7,3%, что относительно соответствует уровню развитых стран-членов ВТО. Китай остается важным локомотивом мирового экономического роста. За последнее десятилетие экономический вклад Китая в мировой экономический рост в целом составляет около 30%. В Китае имеется полный спектр традиционных промышленных отраслей, и добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности составляет около 30% от общемирового объема, что 14 лет подряд занимает первое место в мире. Китай вносит важный вклад в увеличение глобального производственного потенциала. Китай обладает богатыми человеческими ресурсами и информационными ресурсами, а его сверхбольшой рынок обеспечивает широкую площадку для мировой торговли и инвестиций. За последние пять лет доходность прямых иностранных инвестиций в Китае составила около 9%, что является относительно высоким показателем на международном уровне. Совместное строительство "Одного пояса и одного пути", за которое выступает Китай, показывает высокую эффективность, а результаты сотрудничества принесли пользу более чем 150 странам, став сегодня самым популярным международным общественным благом и крупнейшей платформой международного сотрудничества в мире.
Китай и Казахстан являются вечными всесторонними стратегическими партнерами, качественно развивают прагматическое сотрудничество в различных областях, подают пример продвижения общедоступной и инклюзивной экономической глобализации. За последние более 30 лет с момента установления дипломатических отношений под стратегическим руководством глав двух государств обе стороны приложат совместные усилия для создания китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, которое характеризуется вечной дружбой, высоким уровнем взаимного доверия и солидарностью, а также продолжат укреплять согласованность стратегий развития и координаций экономической политики. Кроме того, две страны все больше углубляют практическое сотрудничество в области торговли, инвестиций, производственных мощностей, транспорта, сельского хозяйства, образования, науки и техники, культуры и других сферах и продолжают добиваться существенного прогресса в совместном высококачественном строительстве "Одного пояса и одного пути". Это также придает мощный импульс продвижению общедоступной и инклюзивной экономической глобализации, способствуя поддержанию безопасности и стабильности производственной цепочки и цепочки поставок всего мира, а также придает мощный импульс развитию общедоступной и инклюзивной глобализации. В 2023 году успешно состоялось 11-е Заседание китайско-казахстанского Комитета по сотрудничеству, на котором были определены конкретные планы и договоренности в различных областях. Объем торговли между двумя странами достиг 41 миллиарда долларов США, увеличившись на 32% в годовом исчислении. Через Казахстан проходили более 13 000 грузовых поездов по маршруту "Китай-Европа", которые становятся "караваном стальных верблюдов", защищающим глобальную производственную цепочку и цепочку поставок. Завершен и введен в эксплуатацию казахстанский транспортно-логистического терминала в городе Сиань. Решена проблема экспорта казахстанской говядины, баранины, курицы и другой мясной продукции в Китай. На китайский рынок поступает все больше качественной казахстанской продукции. Вступило в силу "Соглашение между Правительством Китайской Народной Республики и Правительством Республики Казахстан о взаимном освобождении от визовых требований", успешно была запущена в эксплуатацию "Мастерская Лу Бань", а также ускорилось взаимное учреждение культурных центров в Китае и Казахстане. Высококачественное сотрудничество между Китаем и Казахстаном в практических областях является не только важной частью экономической глобализации, но и продолжает подавать пример и придавать импульс общедоступной и инклюзивной экономической глобализации.
В настоящее время восстановление мировой экономики идет вяло, усиливаются протекционистские тенденции, распространяются идеологии панполитизации и панбезопасности. Некоторые страны возводят "маленький двор и высокий забор" во имя "снятия рисков", не "набирать темпы", а стараются "поставить других в тупик". В январе этого года президент МВФ К. Георгиева заявила в интервью средствам массовой информации, что, если экономическая фрагментация будет продолжаться, мировой ВВП в конечном итоге потеряет 7%, что примерно эквивалентно совокупному ВВП Франции и Германии за один год. Задувание чужих свечей не сделает ваш путь светлее, а преграждение пути другим не поможет вам двигаться дальше. Проблемы, существующие в экономической глобализации, ускоренно решаются только путем в процессе развития экономической глобализации. Подход антиглобализации не только не сможет излечить свои собственные хронические болезни, но также нарушит глобальные производственные цепочки и цепочки поставок, помешает здоровому развитию мировой экономики и в конечном итоге нанесет вред другим и нам самим.
Когда на море ветер, самое время поднять паруса. Китай готов работать со всеми странами мира, включая Казахстан, чтобы следовать тенденциям исторического развития, решительно продвигать общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию, совместно расширить общности интересов экономического развития и их равноправное распределение, чтобы разные страны могли пользоваться плодами развития, достигать взаимной выгоды и выигрыши и совместно способствовать построению сообщества единой судьбой человечества.
Автор: Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
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