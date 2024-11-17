Не надо смешивать такие понятия, как права человека и преднамеренная ложь

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Наблюдая за тем, как в парламенте Кыргызстана проходит обсуждение закона о введении штрафов за преднамеренное распространение клеветы и оскорбления, возникает ощущение того, что некоторые депутаты путают такие, казалось бы, простые понятия, как ложь и права человека, информационные диверсии и демократия. Конечно, отдельные парламентарии могут заблуждаться, они ведь обычные люди, но, в принципе, занимаемое ими положение обязывает их быть в курсе того, что в информационном пространстве Кыргызстана развернута сеть структур, которые уже не раз пытались дестабилизировать обстановку в стране, провоцируют нестабильность и раскол в обществе, очерняют руководство страны и пытаются создать напряженность в отношениях с соседними государствами, сообщает ИАЦ "Кабар".





Одной из последних информационных диверсий был вброс о том, что власти Кыргызстана дарят Узбекистану 4 пансионата на Иссык-Куле вместе с землей, на которой они находятся. Чистейшей воды фейк раскачивали сразу несколько СМИ, блогеров и так называемых активистов, причем очень похоже на то, что не без иностранной поддержки. Когда ложь была разоблачена, и последовали доходчивые официальные разъяснения "утки", без каких-либо извинений, пояснений и опровержений были по-тихому удалены из виртуального пространства.





Были и другие, куда более серьезные провокации. Во время приграничного конфликта на границе с Таджикистаном осенью 2022, отдельные медиадеятели якобы несознательно, забыв указать источник данных, начали тиражировать сведения о том, что армия Кыргызстана первой начала обстреливать и захватывать населенные пункты сопредельного государства. Это в то время, когда горели дома на нашей территории и проводилась масштабная эвакуация кыргызстанцев из зоны боевых действий.





К каким последствиям могла привести это информация в условиях вооруженного конфликта? Еще больше ожесточить стороны, расширить масштабы противостояния, столкнуть народы и еще больше увеличивать количество жертв? Как после этого оценивать, 100 или 200 тысяч за распространение лжи, это много или мало? Уж в таких-то элементарных вещах представители депутатского корпуса разбираться обязаны. Что общего это имеет со свободой слова, правами человека или демократией?





А сколько попыток было испортить отношения Кыргызстана с Узбекистаном, история с пансионатами ведь не первый прецедент, давайте вспомним как раскачивалась ситуация в стране, когда Бишкек и Ташкент готовились к подписанию соглашения о границе. Кемпир-Абадское водохранилище было только предлогом для дестабилизации, и вероятно не только в нашей стране.





Преднамеренная ложь может стать спусковым механизмов для создания конфликтных ситуаций на межрелигиозной и межэтнической почве, провоцировать социальную напряженность. Если называть вещи своими именами, то это часть проектного подхода по ослаблению государства. Через это проходит не только Кыргызстан, но многие другие государства, готовые отстаивать национальные интересы и суверенитет. Посмотрите с какими сложностями и давлением сейчас сталкивает Грузия, пытающаяся встать на путь независимости, заявившая о своем желании жить по собственной повестке и делать свободный выбор в международных отношениях. Это и есть демократические ценности?





Сферу СМИ можно стравнить с нервной системой государства, подаваемые ею сигналы являются ориентирами для общества, властей и государства в целом. Если медийное пространство заражено вирусом лжи, то и деятельность государства может столкнуться с серьезными трудностями, вплоть до полного паралича. Поэтому и виртуальный мир с огромным разнообразием всевозможных сайтов, в том числе с вредоносным и подрывным контентом, нужно относить к части жизненного пространства граждан нашей страны и поддерживать там чистоту и порядок.





Одним словом, ситуация такова, что парламентскому корпусу нужно изначально разобраться в терминологии.





Первое - преднамеренная и сознательная ложь, это не демократия и не права человека. Кыргызстан не подписывал никаких международных конвенций в защиту клеветы и информационных провокаций.





Второе - фейки могут иметь вполне определенную цель, создать угрозу национальной безопасности и раскол в обществе.





Третье - закон усиливает ответственность за целенаправленное распространение клеветы. Не врите, проверяйте информацию, получайте комментарии второй стороны и тогда работе СМИ и разного рода блогеров никто не будет препятствовать.





Где здесь отступление от принципов демократии или ущемление прав человека?





Государство обязано защищать информационное пространство как часть своей суверенной территории, и кто как не депутаты должны это понимать в первую очередь.





Автор: Кирилл Степанюк, ИАЦ "Кабар"









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