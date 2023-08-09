ШОС в поиске эффективных моделей информационного взаимодействия

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Апрель принес важные новации в геополитический контекст Евразии. Активность объединенной Европы стала давать зримый, при этом обратный от ожидаемого эффект. Чем более энергично ЕС предпринимает геополитических шаги, тем сильнее ослабевает ее международная субъектность, пишет телеграм-канал "Грани реальности".





Изменение статуса ЕС происходит нарастающим темпом с 2015 года, когда объединенная Европа не смогла или не захотела добиться от Киева реализации "Минских соглашений" по Донбассу. Процесс развивался длительное время, при этом его до самого последнего времени удавалось маскировать медийными средствами и инструментами публичной дипломатии, поддерживая образ международной субъектности ЕС.





Не должно было произойти сенсации и в текущем месяце. Однако еврочиновники сами сконструировали свой провал. Речь идет об обстоятельствах визита главы Франции и главы Еврокомиссии в Пекин.





Заблаговременно созданный медийный ажиотаж от предстоящего визита, громко озвученные реляции о том, что ЕС намерен повлиять на позицию Китая, в сочетании с фактическим отсутствием стратегической глубины в планировании, которая уже привела Европу к хроническому отсутствию созидательной международной повестки, дали обескураживающий эффект от визита.





Урсула фон дер Ляйен была полностью проигнорирована и досрочно завершила поездку, Макрон на ходу трансформировал свой дискурс по ключевым геополитическим вопросам. Ни первое, ни второе, справедливости ради, не означает, что ЕС или Франция сущностно пересмотрят в ближайшее время свою линию поведения, но столь грандиозное фиаско европейской дипломатии очень четко показывает новый статус Европейского союза: ЕС на мировой арене больше не важен и едва ли существует в качестве субъекта.





Сама по себе конфигурация визита вызывает много вопросов, хотя, возможно, это и соответствует внутренней логике ЕС. Если в страну с двусторонним визитом отправляется глава государства, то не понятно, зачем одновременно в рамках этого же визита отправлять главу наднационального объединения, в которое передана значительная часть суверенных прав стран-участниц. Равно и наоборот, если происходит визит руководителя наднационального образования, то зачем его совмещать с визитом главы одного из государств-участников?





Глава Еврокомиссии в текущем периоде отрабатывает в первую очередь геополитическую повестку объединенной Европы. Именно в плоскости геополитики лежат текущие и перспективные ключевые сложности для развития ЕС.





На текущем этапе Европейский союз заявил и пытается достичь две противоположные, если не сказать взаимоисключающие цели. С оной стороны, ЕС необходимо сохранить роль одного из ключевых торгово-экономических партнеров для других макрорегионов и ведущих экономик мира. С другой стороны, ЕС потерял свою геополитическую инициативность и следует за американо-британским союзом, реализуя практику грубого давления на иные страны. Первая задача обуславливает необходимость умения идти на компромисс, готовность слушать и слышать Пекин. Вторая - ведет к безапелляционному занятию жесткой и ультимативной позиции в свете сформировавшегося стратегического союза Росси и Китая, роста ШОС.





ЕС, бесспорно, важен для Китая как рынок сбыта, но КНР больше не просто "фабрика", как это было в 1990-х и 2000-х. Китай сегодня - это государство, создавшее множество передовых отраслей экономики и активно инвестирующее во все регионы мира, особенно в те, где все меньше успехов у ЕС и американо-британского тандема. Китай благодаря инструментам планового управления реализует долгосрочные стратегии, инвестирует в будущее при работе с партнерами по ШОС, в Африке, Латинской Америке, Юг-Восточной Азии. Такой подход практически обнуляет возможность санкционного давления на Пекин: ситуационные потери от возможных санкций - это лишь сопутствующие издержки на пути развития. В геополитическом арсенале Еврокомиссии в отношении крупных экономик в настоящее время кроме тактических по своим прямым результатам инструментов санкций ничего нет. У Брюсселя нет ни одного стратегического инструмента, который мог бы на среднесрочную перспективу принципиально изменить условия функционирования другого значимого субъекта международных отношений и вынудить в ущерб своим интересам принять требования ЕС.





Почему ЕС так "ошибается"? Во-первых, сказываются последствия модульно-кейсового подхода к обучению в рамках болонского процесса, нет целостности в понимании истории, экономики, отсутствует системное мышление. Евробюрократы не переосмысливают роль и возможности ЕС в объективных обстоятельствах, действуют инерционно. Во-вторых, ЕС потерял технологическое лидерство, которое у него было. КНР в сочетании со своим партнерами по ШОС не только не уступает, но и превосходит ЕС по критическим для современного технологического уклада отраслям экономики и науки: телекоммуникациям, микроэлектронике, конструктивным материалам, биотехнологиям, аэрокосмической отрасли, финансовому сектору, средствам производства и технологическому оборудованию, военной промышленности, автомобильной промышленности, сельскому хозяйству, энергетике. У ЕС нет позиций, которые были бы критическими и их невозможно было бы получить от других, не европейских поставщиков.





ЕС в 1990-х и 2000-х - это глобальная пирамида, которая была сильна ожиданиями грядущего успеха. Евроструктуры активно транслировали вовне и убеждали мир в том, что успехи лидирующих экономик Европы масштабируются как в будущее, так и пространственно по мере расширения союза - вновь включаемые страны быстро будут доводиться до уровня лидеров и вносить свой вклад в успех ЕС.





Реальность оказалась строже. Первое, территориальный рост исчерпал себя. Тех, кто хочет вступить в ЕС, очень сильно не ждут в союзе. Турция отказалась от намерений сама. Второе, быстрый рост числа стран размыл эффективность и перегрузил систему внутренними дотациями. Вошедшие страны остаются хронически и глубоко дотационными, о чем свидетельствует отчетность Еврокомиссии . По итогам 2020 года наибольший дисбаланс по показателю вклада в общий бюджет к получаемым дотациям из него у Польши - 1 к 3. В 2020 году Польша получила из общего бюджета больше, чем какая-либо иная страна ЕС - 18 млрд евро, а внесла 5,7 млрд. Румыния внесла 2,2 млрд, получила 7 млрд. Третье, поэтапная утрата лидерства в промышленных и научно-технических направлениях. Четвертое, рост общей закредитованности экономик. ЕС нарушает свое же бюджетное правило для зоны евро - страны - участники валютного союза не должны иметь долг выше 60% от ВВП. Франция, которая является одним из ключевых доноров, перешагнула отметку в 113%, Германия находится на уровне 66%. Валовой госдолг стран евро находится на отметки 97% их совокупного ВВП. Пятое, санкции ударили по ЕС. По итогам 2022 года ЕС получил рекордный отрицательный баланс в торговле - на уровне минус 400 млрд евро.





Динамика 2023 года не позволяет ожидать смены указанных процесса в лучшую для ЕС сторону.





Не менее противоречива диспозиция целей у Франции. Макрон, с одной стороны, стремился в рамках визита в Пекин поддержать национальную экономику, потому в делегацию включил большую группу представителей бизнеса. С другой, продолжал надеяться на то, что сможет добыть себе роль модератора украинского кризиса и глобального политического игрока между Большим Востоком и Западом. Для решения первой задачи, повторимся, нужна гибкость и компромисс, которого Франция в текущих условиях лишена или лишила себя сама в ходе серии ошибок, вызванных показательно оппортунистическим поведением элит. Для второй - ресурс "за спиной", которого также нет. Подушевой ВВП стагнирует . Париж был фактически простилем, и это было известно в Пекине.





В этой связи не понятно, зачем перед началом визита было сообщено, что президент Франции передаст главе Китая послания от администрации Зеленского и администрации Байдена, когда Пекин демонстративно отказал в контактах обоим ранее?





Противоречивые и непоследовательные действия Парижа по итогам визита, в частности заявления о том, что проблемы Тайваня - это не вопрос Европы, а также вето Франции на план коллективного приобретения ЕС боеприпасов для Украины, подтверждают отсутствие ресурса и стратегической глубины планирования у объединенной Европы.





Не стоит ожидать, что Франция повернет к самостоятельной лини, для этого во главе страны должна быть национально ориентированная и относительно автономная в своих действия и ресурсах группа.





При этом де-факто произошло обнуление геополитической субъектности Европейского союза. Из игрока он быстро превращается в межгосударственный клуб, каковых много в современном мире - от СНГ до Андского сообщества.





После данного визита все больше, а возможно, и исключительно любые контакты со странами ЕС будут только на уровне столиц. Это приведет к дальнейшей фактической, а потом и юридической дисфункции механизмов общей политики ЕС.





ЕС без единых функций, то есть обязательных к исполнению наднациональных решений, потеряет единственный свой смысл - перераспределения благ. Это значит, что все новые страны, которое так и не смогли перестать быть балластом для нескольких экономик-доноров, будут оставлены один на один с реалиями новой этатистской глобализации, о которой мы писали ранее.





Дальше можно ожидать новой волны миграции из Южной и Центральной Европы в корневые страны - доноры ЕС, прекращения шенгенского режима (такой механизм прописан в соглашении) и каскадной фрагментации зоны между "старой" Европой и ШОС.





Чем больше хронически дотационные Польша и Румыния тратятся на вооружения в рамках геополитической игры американо-британского тандема на фоне роста социально-экономических проблем во Франции и Германии, тем вероятнее реализации нашего фаталистичного прогноза.





Европейские страны из числа бывших участников Совета экономической взаимопомощи слишком активно и недальновидно вовлеклись в большую геополитику. Этим они сожгли репутационные мосты. В демографическом, экономическом и пространственно-территориальном отношении в условиях 5-го, и тем более 6-го, технологического уклада они не интересны центрам глобального роста.





Для получения передовых кадров из центрально- и восточноевропейских стран ЕС, которые там, возможно, есть, любому игроку, например союзному государству/ОДКБ, достаточно объявить программу переселения для защиты от гендерной вульгаризации: ввести специальный режим беженцев с выдачей вида на ПМЖ для семей, подвергшихся насильственной пропаганде и трансгендерному давлению в отношении несовершеннолетних. Это вымоет динамичное и конструктивное население и поставит вопрос о каких-либо перспективах развития региона на среднесрочную перспективу.