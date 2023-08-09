03.08.2023, 11:57 9711
ШОС в поиске эффективных моделей информационного взаимодействия
Фото: kabar.kg
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Город Циндао - крупный промышленный и логистический центр в китайской провинции Шандунь стал местом проведения большого международного фестиваля "Лето ШОС - 2023". Мероприятия, направленные на развитие культурного, гуманитарного и экономического взаимодействия, проходили на площадке пилотной зоны "Китай - ШОС", где в короткие сроки был создан уникальный экспо-центр с выставочными павильонами каждой страны Шанхайской организации сотрудничества, сообщает КНИА "Кабар".
Важное место в рамках недели сотрудничества занял форум СМИ и аналитических центров стран ШОС, он был посвящен поиску эффективных моделей информационного взаимодействия. Его инициаторами выступили Центр вещания на Европу и Азию (издательство "Женьминь хуабао") и пилотная зона "Китай - ШОС". Этому направлению сейчас уделяется особенное внимание, так как проекты, направленные на возрождение Великого шелкового пути, открывают новые горизонты сотрудничества на Евразийском континенте. По сути, речь идет о тектонических сдвигах, способствующих формированию большого пространства доверия и совместного развития, ведь Шанхайская организация сотрудничества уже объединяет страны и регионы, население которых составляет половину человечества, а объем экономики превышает четверть мировой. При этом у евразийского пространства, формирующегося как новый полюс мира в формате ШОС, есть перспективы роста, огромные человеческие и неисчерпаемые природные ресурсы. Это открывает дорогу для реализации крупных инфраструктурных проектов и экономическому продвижению в интересах всех стран и народов на пространстве Шанхайской организации сотрудничества.
В рамках форума состоялась символическая церемония открытия Базы стран ШОС по обмену и сотрудничеству в сфере СМИ. Эта платформа информационного взаимодействия создается для большей открытости проектов Шанхайской организации и объективного информирования общественности стран-партнеров о сути и значимости реализуемых проектов и инициатив. Старт деятельности международного центра дали директор издательства "Женьминь хуабао" Цзянь Юнган и заместитель начальника пилотной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай - ШОС" Хао Госинь.
Кроме того, в рамках медиафорума было подписано рамочное соглашение об укреплении сотрудничества между средствами массовой информации стран-партнеров. Почетный гость мероприятия, заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов отметил, что дружественные государства должны углублять сотрудничество в области СМИ, строить безопасное, справедливое, открытое информационное пространство для дальнейшего развития обменов между издательствами и информационными платформами.
В докладах участников форума из Центральной Азии значительное внимание было уделено тем проектам, которые реализуются для развития региона и перспективам которые открываются перед нашими странами.
Горизонты сотрудничества и перспективы, которые открываются перед ШОС, пока даже сложно масштабировать, настолько они широки и многогранны. Инициатива "Один пояс - один путь" подразумевает серьезную и кропотливую работу по созданию нового транспортного каркаса Евразии, аналогов которого еще не было в истории. Это глобальное решение, предполагающее реализацию множества крупных инфраструктурных проектов по сопряжению и синхронизации крупных транспортных систем для дальнейшего экономического развития и роста всего региона ШОС.
По сути, это второе рождение Великого шелкового пути, который много веков связывал Евразию транспортными артериями с востока на запад. Только теперь по этим сухопутным транспортным коридорам вместо караванов пойдут поезда и грузовые машины. Это даже не геополитика, это процессы эволюционного характера, имеющие историческую подоплеку. Конечно, ренессанс Шелкового пути открывает как для Кыргызстана, так и для наших соседей по Центральной Азии уникальные возможности.
Задача средств массовой информации и аналитических центров как раз раскрыть созидательную суть и важность тех процессов, которые были запущены лидерами Шанхайской организации сотрудничества. Нам необходимо широко и доступно донести до наших граждан о целях и задачах всеобъемлющего стратегического партнерства. Нужно подробно и детально рассказать общественности о той пользе, которую принесет реализация крупных инфраструктурных проектов, ведь их воплощение должно начаться уже в скором времени.
Для Кыргызстана это железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан, эта магистраль свяжет между собой крупные транспортные системы Азии с Европейской частью континента по кратчайшему пути. Со стороны Пекина нашей стране оказывается серьезная инвестиционная поддержка в строительстве электростанций, которые будут вырабатывать большие объемы электричества. Строятся как традиционные ГЭС на горных реках, так и станции, способные питать города от солнца и ветра. Проекты в этой сфере позволят не только многократно нарастить объемы выработки недорогой электроэнергии, которая необходима для развития производств, но и экономно использовать запасы воды. Она в условиях меняющегося климата требует бережливого отношения, ею орошаются не только сельскохозяйственные угодья Кыргызстана, но и наших ближайших соседей Казахстана и Узбекистана. А это уже фактор продовольственной безопасности", - отмечается в аналитическом докладе ИА "Кабар".
Руководитель информационного агентства Kazakhstan Today Тимур Куватов отметил значительно возросшую роль просветительской деятельности, которую могут и должны взять на себя средства массовых коммуникаций в стремительно меняющемся мире. И в этом контексте четко налаженное взаимодействие по информационному обмену будет играть важную роль в укреплении и сближении пространства ШОС.
Очень важно, что СМИ могут помочь узнать об инициативе "Пояса и пути", ее целях, возможностях, перспективах и участниках подрастающему поколению, студентам и школьникам, бизнесу, трудящимся, госслужащим, всем гражданам стран Великого Шелкового пути. Для них при поддержке журналистов могут быть организованы репортажи, пресс-мероприятия, виртуальные туры и ознакомительные поездки по маршрутам и городам Шелкового пути, различные культурные события. Одним из способов усиления роли СМИ в углублении совместного строительства "Пояса и пути" может быть создание медийных платформ для аудитории и экспертов: политиков, общественных деятелей и пр., которые получат возможность обсуждать проблемы политики, экономики, туризма, окружающей среды, культуры и послужить способом распространения и обмена информацией и идеями", - отметил Тимур Куватов.
Заместитель директора информационного агентства "Дунё" (Узбекистан) Адилбек Каипбергенов отметил, что принципы, провозглашенные ШОС, и инициатива "Один пояс - один путь" просты и понятны для стран-партнеров, поэтому пространство взаимного доверия и уважения расширяется и укрепляется.
Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым был выдвинут ряд конкретных предложений и инициатив по укреплению региональной взаимосвязанности, организованы международные форумы.
Сегодня можно констатировать, что проект "Один пояс - один путь" гармонизируется с политикой главы нашего государства по развитию межрегиональной взаимосвязанности в международном масштабе", - сказал Адилбек Каипбергенов.
По итогам медиафорума его участники выразили намерение укреплять и расширять информационное взаимодействие для создания более тесного и гармоничного сообщества между народами ШОС.
В современном мире значительно возросла роль Шанхайской организации сотрудничества, как гаранта стабильности и экономического развития на большей части Евразийского континента. ШОС ставит своей главной задачей создание пространства созидания, взаимовыгодного сотрудничества и процветания наших стран и народов. Мы являемся свидетелями формирования нового полюса мира, основанного на более справедливом и разумном порядке. Можно говорить о том, что это новый тип международных отношений, к которому применим принцип, обозначенный уважаемым председателем Китайской Народной республики Си Цзиньпином - "Человечество единой судьбы".
Автор: Кирилл Степанюк
ИАЦ "Кабар"
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27.07.2023, 11:11 55821
Аномальная жара наблюдается в Алматы Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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Алматы. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы этим летом наблюдается аномальная жара. Температура воздуха в некоторые дни превышала 40 градусов. При этом отмечается чрезвычайная пожарная опасность.
Как сообщили в департаменте по ЧС Алматы, на основании штормового предупреждения Казгидромета в четверг, 27 июля, в городе сохранится сильная жара 37-39 градусов.
28 июля (в пятницу) в городе Алматы и прилегающей горной местности ожидается временами сильный дождь, гроза, град. Ветер западный сильный, при грозе порывы ветра составят 18-23 метров в секунду", - сообщили синоптики.
В связи с жаркой погодой в ДЧС призывают при отдыхе в горах не разводить костры, не бросать горящие спички, окурки.
Кроме того, рекомендуется не включать в одну сеть несколько элеткроприборов, так как перегрузка электросети может привести к короткому замыканию и возгоранию. Нельзя оставлять детей в салоне стоящего автомобиля.
Также граждан призывают воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.
На днях градусники на приборах алматинских автомобилей зафиксировали аномальную жару - 50 градусов. Отметим, что такую температуру автолюбители зачастую вынуждены выстаивать в километровых пробках. Как отмечалось ранее, причиной заторов на дорогах явился дорожный ремонт сразу в нескольких районах города. Власти города решили провести дорожные работы одновременно на двух основных проспектах города - Абая и Аль-Фараби.
Жители мегаполиса в социальных сетях пытались привлечь внимание местных властей к реальным проблемам на дорогах. Автомобилисты, не стесняясь в выражениях, стали жаловаться на большие пробки, ругать дорожников и городские власти. Жители выразили возмущение подходом к ремонту улиц, что масштабные дорожно-ремонтные работы начали повсеместно без учета трафика миллионника.
В таких условиях обоснованным становится обеспокоенность горожан за родных и близких страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, ведь в случае приступа, бригада скорой помощи рискует не успеть на вызов, попав в автомобильную пробку.
У многих жителей из-за повышенной температуры воздуха поднимается артериальное давление и ухудшается общее состояние, также жара особенно опасна для людей с болезнями сердца. Высокая температура может увеличить нагрузку на сердце и вызвать проблемы с кровообращением", - предупреждают алматинские медики.
Аким Алматы Ерболат Досаев извинялся перед жителями города, назвав ситуацию "неизбежной". По оценке специалистов, если бы в этом году дороги не сделали, последствия зимнего периода были бы плачевными: проезжая часть превратилась бы в сплошные ямы.
Как сообщили в управлении городской мобильности Алматы, ремонт проводится в рамках запланированных работ на 2023 год. По завершении дорожно-ремонтных работ доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличится с текущих 86% до 89%.
Также на фоне высокой пожарной опасности, о которой предупреждают в ДЧС, обеспокоенность вызывает, что автозаторы могут стать серьезным препятствием для пожарных автомобилей.
Преградой для проезда медицинской и пожарной бригад являются и многочленные строительные площадки в городе. Жители Алматы неоднократно выражали недовольство, что хаотичная застройка, заборы, которыми огорожены стройплощадки являются помехой для проезда спецмашин.
Вместе с тем уплотняющая застройка вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
Нынешним летом жители ряда районов Алматы вынуждены терпеть неудобства от отключения воды. Напомним, жители Наурызбайского района пожаловались на длительное отключение воды, тогда как в ГКП "Алматы су" их предупреждали об отключении воды только на два дня.
Также регулярную подачу воды не могут восстановить в Медеуском районе города. Как объясняют власти города "ситуация с ограниченным водоснабжением не является техногенной проблемой, а вызвана исключительно природными явлениями". Повышение температуры в Алматинском регионе спровоцировало таяние горного снежного покрова в Малоалматинском ущелье, что в свою очередь привело к резкому поднятию уровня воды, подмытию берегов, локальным селевым выбросам и мутности воды в горной реке Кіші Алматы.
В настоящее время проблемы с подачей воды испытывают жители жители 50 многоквартирных домов и 4 047 частных домостроений. Воду им будут подавать по графику.
На периодической отключение воды жалуются и жители Турксибского района.
Ежегодно, в самый жаркий период отключают горячую воду на три недели. У жителей не остается выбора как греть воду на газе, чтобы помыться. Для семьи из 4-5 человек воду греем минимум час, в такую жару это просто испытание для людей. Зачем в Турксибском районе отключают воду почти на месяц ежегодно? неужели нельзя проводить работы в менее жаркий период, например в мае или в сентябре", - рассказала жительница района Екатерина.
Алматинцы также обеспокоены тем, что системы электроснабжения в жару перегружены работой кондиционеров в квартирах, офисах, соцучережденях и прочих объектах города.
Представьте, если произойдет скачок напряжения и перегорят кондиционеры и холодильники", - переживает алматинка.
Стоит отметить, что транспорт и уплотняющая застройка являются основными причинами загрязненного воздуха в Алматы.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
По словам директора центра физико-химических методов исследования и анализа Казахского национального университета имени аль-Фараби Булата Кенесова, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира по уровню взвешенных частиц.
В прошлом году жители Алматы пожаловались экс-министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву на грязный воздух.
Депутат Закиржан Кузиев отметил, что власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе. По его словам, экоактивисты утверждают, что правдивые статистические данные не разглашаются. Он отметил, что основным загрязнителем воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт.
Ежедневно в город въезжает более 200 тысяч машин. В часы пик они ухудшают транспортные проблемы на дорогах и негативно влияют на экологию.
Аким Алматы Ерболат Досаев на внеочередной II сессии маслихата VIII созыва прокомментировал предложение запретить въезд в город автотранспорта из Алматинской области.
Досаев отметил, что из 250 тысяч въезжающих автомобилей почти 80% не соответствуют никаким экологическим стандартам.
Мы были на совещании правительства по итогам поездки премьер-министра нашей страны, договорились о совместной работе министерства экологии, акимата Алматы и маслихата над усилением мер для контроля за качеством горюче-смазочных материалов, проведения техосмотра машин. Вы, наверное, видели машины, которые называют "коптильни", с серией 05, грузовики. Мне предлагали разные идеи, чтобы я закрыл въезд в город. Но я сказал, что, наверное, сначала мы должны подготовиться и только потом ограничивать, как во всем мире", - сказал Ерболат Досаев.
Аким города подчеркнул, что неразвитость общественного транспорта, транспортная несвязанность с Алматинской агломерацией не позволяют властям эффективно ограничивать въезд транспорта в город.
На фоне аномалной жары в стране подскочил спрос на мороженное. До 1,9 млн порций мороженого покупают казахстанцы каждый день, сообщили в компании по производству сладкого лакомства "Шин-Лайн".
Алматы стал лидером среди городов Казахстана по поеданию мороженого. В среднем алматинцы в текущем июле потребляют до 750 тысяч порций мороженого ежедневно, что превышает 5 млн порций за неделю", - рассказали в компании.
Объемы потребления мороженого, по оценке экспертов, в целом зависят от сезона и погодных условий. С каждым годом объемы потребления мороженого в Казахстане растут - в 2021 году в течение июля по стране было куплено около 900 тысяч порций мороженого, а сегодня этот показатель выше более чем в два раза.
08.07.2023, 18:43 88271
Орган досудебного расследования бездействует - адвокат о ходе дела о нападении на защитников девушки в Алматы Эксклюзив КТ
Фото: Скрин с видео
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Алматы. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Адвокат Айбол Туменбаев рассказал журналисту Kazakhstan Today о ходе расследования дела о нападении на защитников девушки в конце апреля в Алматы, в результате которого один из молодых людей получил серьезную травму.
Ситуация в режиме ожидания. Следствие не информирует о тех действиях, которые производит. У нас пять человек установлено, но нам не сообщают, кто именно эти пять человек, то есть пофамильно, по имени отчеству мы их не знаем. Установить невозможно. Имеется только видеофиксация, которая была предъявлена в органы досудебного расследования. Они приобщили ее к материалам дела", - заявил Айбол Туменбаев.
Адвокат также подчеркнул, что у него имеется документ, подтверждающий все его ходатайства.
У меня ходатайства были связаны с признанием меня представителем потерпевшей стороны как защитника, ну и также ходатайство было истребовать доказательства с камер видеонаблюдения, которые находятся на контроле ДП города Алматы (...) По последним данным, они должны были истребовать историю болезни потерпевшего и направить на экспертизу", - сообщил Айбол Туменбаев.
По словам адвоката, все исходные документы были предоставлены.
В принципе, мероприятия и следственные действия по камерам видеонаблюдения у нас уже могли бы быть, но орган досудебного расследования, получается, в этой части бездействует (...) Мы не знаем причину. Это связано с установлением лиц (...) Следователь, конечно, вызывает озабоченность, потому что он крайне некорректно высказывается в адрес потерпевшей стороны. Ставит под сомнения их гражданскую позицию. Так что пока мы в режиме ожидания, ждем, когда нас вызовут на допрос, на очные ставки. Последний раз нам сообщили, что люди не признают, кто именно нанес тяжкие повреждения потерпевшему, кто ударил непосредственно его ногой в глаз, а это были многократные удары в лицо", - уточнил адвокат.
Как подчеркнул Айбол Туменбаев, после судебно-медицинской экспертизы будет определяться степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего.
По степени тяжести будет меняться квалификация. На сегодняшний день дело возбуждено по хулиганским действиям. По предварительному обследованию судмедэксперта уже ставится вопрос о тяжком, соответственно, квалификация должна быть по статье 106 УК РК (Нанесение телесных повреждений)", - проинформировал Айбол Туменбаев.
По словам адвоката, несмотря на то что сам факт хулиганских действий налицо, орган досудебного расследования еще не провел очные ставки.
У нас все потерпевшие могут прийти и давать эти показания, но по какой причине следователь у нас в молчаливом положении находится, нам неизвестно. Так как мы потерпевшая сторона, мы должны ожидать, потому что, в принципе, защита предоставляется лицам, которые совершили это уголовно наказуемое деяние. Запрос я дополнительно сделаю, в какие сроки будут возобновляться следственные действия, какие следственные мероприятия планируются", - сообщил Айбол Туменбаев.
Кроме того, нападавшие не прошли медицинское освидетельствование на предмет алкогольного и наркотического опьянения. Адвокат подчеркнул, что это является процессуальным нарушением.
Это утерянная информация и утерянная возможность (...) У одного из нападавших вообще было покушение. Он взял камень, и если бы проезжающий мимо водитель не остановился, если бы он не отреагировал, не откинул его камень… Потерпевший получил бы тяжелые травмы или его бы оплакивали, потому что нападавший взял очень увесистый камень в руки и пытался нанести ему удар в голову", - добавил он.
Ранее сообщалось, что в Алматы произошла массовая драка. Очевидцы сняли на видео, как несколько хулиганов избивают молодого человека. Пятеро нападавших сбили с ног молодых людей и добивали лежащих на земле парней. Трое молодых людей получили травмы.
По словам отца пострадавшего, его сын получил контузию глаза третьей степени и практически ничего не видит.
В полиции сообщили, что всех участников массовой драки установили.
Между тем инцидент с нападением толпы на заступившихся за девушку молодых людей вызвал большой общественный резонанс. Пользователи выразили крайнее возмущение возможностью нападения на прохожих в городе.
13.06.2023, 23:15 101136
Жертвами могут стать целые города - биолог об опасности халатного обращения с животными
Фото: Кадр с видео
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Алматы. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В документальном фильме о бродячих собаках "Собачий рай" эксперты рассказали об опасности, которую влечет ненадлежащее обращение с животными, передает корреспондент агентства.
Животные болеют, они нуждаются в прививках. Если этого не делать, то мы рано или поздно окажемся на пороховой бочке, где жертвами станут не несколько людей, которых покусали, а целые города или районы", - поделился кандидат биологических наук Адам Капанов.
Зооантропонозные заболевания представляют большую опасность. По мнению биолога, на сегодня противодействию возможной катастрофы не уделяется никакого внимания, поэтому это может стать большой проблемой для Казахстана.
В мае этого года на YouTube-канале "Культурный интернет-канал" опубликовали фильм о бродячих собаках в Казахстане. Общественности показали, как живут собаки в приютах и в чем нуждаются люди, принявшие этих животных.
Каждая собака, поучаствовавшая в съемке фильма, живет со своей душераздирающей историей, когда ее чудовищно изуродовали, сбили машиной или, выкинув на улицу, оставили на произвол судьбы.
Приюты для животных - это спасение. Там с животными работают добропорядочные люди, дают им клички, кормят, оказывают медицинскую помощь, знакомят с новоиспеченными хозяевами. Однако такие организации и фонды существуют только на средства пожертвования неравнодушных людей. Государственной ветеринарной организацией является служба отлова. В их обязанности входит отлов, содержание, вакцинация животных и умерщвление в исключительных случаях.
В фильм добавлен материал зоозащитницы Зинаиды Савенковой, которая провела съемку в амбаре отлова. В ходе записи видео она прокомментировала, в каких условиях содержатся собаки: тесные клетки, очевидная сырость и холод, уморение голодом. По лаянью и запуганному виду содержащихся животных следует вывод, что оператор права.
Да, вас ждет смерть, я знаю. Если бы я сейчас не приехала, вы бы и не поели", - отвечала женщина тоскливому собачьему скулению.
Защитница животных "заставляла" сотрудников службы отлова смастерить будки из картона для попытки утепления вольеров.
Я не хочу, чтобы так было. Я не хочу, чтобы их усыпляли. Но я знаю, что вариантов нет. Надо работать с людьми. Только через культуру общества можно прийти к ликвидации бездомных животных, а это долгий процесс", - высказалась судья международной Кинологической Ассоциации, член Союза кинологов Казахстана, заводчик пород Наталья Дровосекова.
С марта прошлого года в Казахстане действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним. В частности, законом установлены требования при содержании и обращении с животными отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.
В новом законе указан запрет на умерщвление бродячих животных. Исключением являются:
1) медицинские показания для прекращения физических страданий животных,
2) при рождении нежизнеспособного приплода,
3) при регулировании численности диких животных, производстве охоты и рыболовства в порядке, определенным законодательством,
4) в случае нападения на человека, когда представляют угрозу для жизни,
5) при ликвидации особо опасных и заразных болезней животных.
Самовыгул собак запрещается законом. Кроме того, выгул животных, требующих особой ответственности владельца животного, запрещается лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
Согласно закону, службы отлова вправе забрать собак, пока они находятся на улице самостоятельно, без лиц, несущих за них ответственность. В случае, если собака не была учтена и ей не был присвоен индивидуальный номер, с животным будут обращаться как с бездомным.
Эксперт отметила, что важной частью закона является пункт о просвещении и воспитании населения в области ответственного обращения с животными.
Запрещаются пропаганда жестокого обращения с животными и (или) призывы к нему, в том числе путем производства, демонстрации, распространения и иного использования печатных, аудиовизуальных и иных сообщений и материалов с целью извлечения прибыли или без такового", - гласит текст закона.
Ранее зоозащитники сообщали о жалобах на несоблюдение закона "Об ответственном обращении с животными".
08.06.2023, 05:42 106391
Новый виток геополитического соперничества в Центральной Азии
Фото: Акорда
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Саммит "Китай - Центральная Азия", который прошел 18-19 мая текущего года, открыл новый этап китайской политики в регионе. Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с программной речью, в которой обозначил роль Центральной Азии в долгосрочных планах Китая. Усилия китайской политики должны быть направлены на оказание взаимной поддержки Китая и стран региона, укреплять стратегическое взаимодействие, содействовать взаимному развитию. За подобными заявлениями скрываются амбициозные планы Пекина, который не номинально рассчитывает стать лидером в регионе, сообщается на сайте "Независимой газеты".
В последние годы Китай сформировал различные механизмы, направленные на продвижение своих интересов. В июле 2020 года Китай провел встречу с главами МИД стран Центральной Азии. Этот механизм взаимодействия рассматривался Китаем в качестве важного шага на пути продвижения своих интересов. Встречи глав МИД Китая и центральноазиатских государств, таможенных служб, деятельность делового совета и другие форматы - все это было направлено на создание устойчивых политических отношений со странами региона.
Экономическое значение Центральной Азии для Китая не так значительно, как торгово-экономические отношения с ЕС и США. Однако в условиях усиления давления на Китай со стороны Запада роль Центральной Азии возросла. Пекину важно не допустить создания вблизи своих границ пояса недружественных государств, ориентирующихся на интересы США и ЕС. Эта задача сближает Китай с Россией, которая также заинтересована не только в развитии торгово-экономического сотрудничества со странами региона, но и в том, чтобы не допустить усиления в регионе западных стран.
Китай заинтересован в расширении объемов торговли со странами Центральной Азии. Исходя из решения этой задачи, для китайской стороны значительный интерес представляет упрощение таможенных процедур в торгово-экономической сфере. На саммите отмечалось, что создание "зеленых коридоров" для оформления сельскохозяйственной и пищевой продукции направлено на создание новых условий для доставки китайской продукции на внешние рынки.
Китай намерен сделать рывок в экономическом взаимодействии со странами региона. Подтверждением этому служат соглашения, подписанные на саммите между Китаем и странами региона, на 50 млрд долл. Китай подписал с Казахстаном соглашений на 22 млрд долл., с Узбекистаном - на 15 млрд долл. Данные соглашения демонстрируют готовность Китая усилить свои позиции в регионе за счет реализации многочисленных проектов в различных секторах экономики. Так, Китай рассчитывает осуществить строительство электроэнергетических проектов в Таджикистане, в частности строительство ГЭС различной мощности, расширение линии электропередачи. В свою очередь, Таджикистан заинтересован в строительстве газопровода, который бы шел через его территорию в Китай. Пока природный газ поступает в Китай из Туркменистана, и три ветки газопровода идут через Узбекистан и Казахстан. Четвертая ветка должна пройти через Таджикистан. При ее строительстве поставки туркменского газа могут возрасти до 65 млрд куб. м в год.
Китай рассчитывает увеличить поставки нефти из Казахстана по казахстанско-китайскому нефтепроводу. Речь идет о действующих ветках нефтепровода Атырау - Кенкияк и Кенкияк - Кумколь. В свою очередь в Казахстане рассчитывают нарастить поставки нефти. Однако реализация подобных планов связана с возможностями нарастить добычу. Не менее амбициозными выглядят планы Казахстана, который стремится диверсифицировать поставки углеводородных ресурсов в сфере газодобычи и экспорта природного газа в Китай. Для этого необходимо расширить мощность магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент, а также построить новый газоперерабатывающий завод на месторождении Кашаган мощностью до 4 млрд куб. м в год. Казахстанская компания "КазМунайГаз" и китайская CNPC подписали соглашение о расширении стратегического сотрудничества в нефтегазовой сфере. Однако в последние годы Казахстан снизил поставки газа в Китай из-за роста спроса на внутреннем рынке.
Китай рассчитывает на увеличение поставок транзитных грузов по направлению Китай-Европа. Это должно способствовать развитию торгово-экономических отношений Китая с Центральной Азией, которой отводится роль моста в поставках транзитных грузов в Европу. Китай заинтересован в строительстве железной дороги Узбекистан - Кыргызстан - Китай, строительство которой должно начаться в следующем году.
Реализация проектов, которые обсуждались на саммите, может создать условия для увеличения товарооборота Китая с центральноазиатскими государствами. В 2022 году товарооборот между Китаем и странами Центральной Азии достиг 70,2 млрд долл. Лидером является Казахстан, на который приходится около 31 млрд долл. За ним следуют Киргизия - 15,5 млрд и Туркменистан - 11,2 млрд долл. Далее идут Узбекистан и Таджикистан - 9,8 и 2 млрд долл. соответственно.
Второе место по товарообороту со странами Центральной Азии занимает ЕС. В 2022 году он достиг 47 млрд долл. Товарооборот России со странами региона в прошлом году вырос до 42 млрд долл. Замыкает четверку лидеров США, чей товарооборот составил 4,4 млрд долл. Данные показатели свидетельствуют, что пока Китай не является безусловным лидером в торгово-экономических отношениях для стран региона. В экономическом плане в регионе конкурируют Китай, Россия и ЕС. В то же время Китай значительно отстает по ряду экономических показателей. Например, по объему прямых инвестиций в страны региона Пекин не является лидером.
Исходя из объема средств, которые предполагается выделить в рамках подписанных на саммите соглашений, Китай намерен изменить ситуацию. Ставка делается на мягкую интеграцию Центральной Азии в орбиту своих экономических, а в перспективе и геополитических интересов. Активная кредитная политика в странах региона, реализация инфраструктурных проектов - все это направлено на создание устойчивых, постоянно действующих инструментов влияния на страны Центральной Азии.
В отличие от Китая, который продвигает свои интересы через экономическое сотрудничество, США реализуют агрессивную политику. После резкого обострения отношения с Россией в 2022 году, в отношении которой проводится санкционная политика, Вашингтон оказывает политическое давление на страны региона. В качестве аргументов США используют угрозы введения санкций. Подобный подход направлен не только на сдерживание амбиций Китая, но и на оказание давления на Россию.
В последний год геополитическое соперничество в Центральной Азии возросло. Усилия ключевых игроков направлены на расширение своего влияния в Центральной Азии, корректировку внешнеполитического курса стран региона. В сентябре 2022 года США объявили о старте "Инициативы экономической устойчивости в Центральной Азии". В рамках программы США предоставили странам региона 25 млн долл., которые должны были быть использованы для диверсификации торговых путей и способствовать притоку инвестиций. В текущем году США планируют выделить примерно столько же средств. В октябре 2022 года прошел саммит "Россия - Центральная Азия", на котором обсуждались перспективы российских отношений со странами региона. В мае 2023 года, практически одновременно с саммитом в Китае, в Казахстане прошел саммит "ЕС - Центральная Азия".
Активная политика Китая в регионе приветствуется странами Центральной Азии. У них появляются дополнительные возможности для развития национальных экономик, поддержания социально-политической стабильности. Через реализацию инфраструктурных проектов страны региона получают возможность развивать торгово-экономические отношения с Китаем, переориентируя на него часть экспорта углеводородных ресурсов. Одновременно с этим страны Центральной Азии заинтересованы в участии в международных транспортных проектах, которые реализует Китай. В то же время вовлеченность стран региона в орбиту интересов Китая ведет к усилению их зависимости от политики Пекина. Пока влияние Китая уравновешивается экономическими позициями в регионах России и ЕС, а также геополитическим давлением США.
Следующий саммит "Китай - Центральная Азия" запланирован на 2025 год. Очевидно, что он будет проходить в совершенно иной геополитической обстановке и при другой расстановке сил в мире. Однако в Китае рассчитывают, что к следующему саммиту удастся добиться значительных успехов. Это позволит потеснить других партнеров центральноазиатских государств, что усилит позиции Пекина в Центральной Азии.
18.05.2023, 23:16 136686
Си Цзиньпин пожелал процветания и могущества Китаю и государствам Центральной Азии
Фото: Синьхуа
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! В эту прекрасную летнюю пору рад встретиться с вами в городе Сиань. Прежде всего, от имени правительства и народа Китая, от себя лично и от имени моей супруги искренне приветствую всех присутствующих гостей.
Провинция Шэньси как отправная точка Великого шелкового пути на Востоке стала свидетелем двухтысячелетней глубокой дружбы между Китаем и государствами Центральной Азии. За тысячелетия народы наших государств, поддерживая тесные связи и обмены, написали блестящую историю Великого шелкового пути и открыли великолепную главу в анналах межцивилизационного диалога.
Провинция Шэньси - моя малая родина, где я 7 лет жил и работал. Меня и мою супругу особо радует, что сегодня вечером есть возможность угощать вас в родной провинции.
Лотосовый сад, где мы сейчас находимся, был перестроен на руинах оригинала династии Тан. Перед нами Терем пурпурного облака - крупнейшее в Китае здание, построенное по древней архитектурной технике.
Только что вам показали церемонию вхождения в город, подражающую церемонии встречи почетных гостей во время династии Тан, в которой отражается широкая душа и толерантность китайской культуры. Уверен, что у вас останется хорошее впечатление.
За годы с момента установления дипломатических отношений Китай и государства Центральной Азии прошли непростой путь и добились впечатляющих успехов. Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы остаемся приверженными принципам взаимного уважения, добрососедства и дружбы, взаимной поддержки и взаимной выгоды.
Наши межгосударственные отношения совершили исторический рывок от добрососедства и дружбы к стратегическому партнерству и сообществу единой судьбы, внесли позитивную энергию в поддержание мира и развития в регионе, послужили новым вкладом в создание сообщества единой судьбы человечества.
Стратегический выбор в пользу углубления сотрудничества в формате "Китай - Центральная Азия" сделан нами как лидерами, устремленными в будущее, отвечает лейтмотиву мира и ожиданиям наших народов.
Убежден, что при общих усилиях завтрашний саммит непременно увенчается полным успехом и откроет новую эпоху в отношениях между Китаем и государствами Центральной Азии.
Как говорится, люди со схожими чертами легко находят друг друга. Китай и государства Центральной Азии объединяют близость народов, созвучие концепций развития и совпадающие цели. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы стремительное развитие Китая дало возможности развития государств Центральной Азии в интересах совместного открытия прекрасных горизонтов сотрудничества.
Предлагаю тост за процветание и могущество Китая и государств Центральной Азии, за счастье наших народов, за здоровье всех присутствующих друзей! Выпьем до дна!
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
15.05.2023, 16:44 160611
Какие вызовы стоят перед странами Центральной Азии
Фото: Алмаз Толеке
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Алматы. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов, выступая на форуме ADFIAP, обозначил 4 основных вызова для стран Центральной Азии. Это отсутствие выхода к морю, низкий уровень развития финансового сектора, рассогласованность действий в водно-энергетической сфере и негативные климатические изменения.
Отсутствие выхода к морю ограничивает торгово-экономический потенциал Центральной Азии. Из-за высоких транспортных расходов ВВП стран, не имеющих выхода к морю, в среднем растет на 20% медленнее, чем могло бы быть", - отметил Подгузов.
По его словам, для решение данной проблемы необходимо совершенствовать транспортную инфраструктуру в регионе.
Новые железнодорожные маршруты и контейнерные перевозки могут способствовать более эффективной интеграции в глобальные цепочки поставок и снижению транспортных расходов. По этой причине Центральная Азия по-прежнему нуждается в иностранных инвестициях в этот сектор", - сказал глава ЕАБР.
В презентации, которая была представлена участникам конференции, говорится, что евразийский транспортный каркас сейчас расширяется за счет новых железных и автомобильных дорог. Появились каспийские морские порты, аэропорты, транспортно-логистические центры, пункты пропуска через границу.
За последние 10 лет количество контейнерных поездов в сообщении Китай - Европа выросло более чем в 200 раз", - отметил Подгузов.
Однако, по его словам, для динамичного развития региональных и внешнеторговых связей по-прежнему необходимо упрощение таможенных и пограничных процедур.
Вторым вызовом я считаю водоснабжение и энергетику. Развитие сельского хозяйства, промышленности и прочих секторов требует больше водных ресурсов. Мы считаем, что Центральная Азия должна объединить свои усилия с тем, чтобы более эффективно управлять водными ресурсами", - сказал Подгузов.
Центрально-Азиатский регион имеет один из самых низких уровней эффективности водопользования в мире. Средняя эффективность использования воды здесь оценивается в 2,5 долл./м³, что значительно ниже среднемирового показателя 19,01 долл./м³.
Быстрый рост населения, урбанизация, развитие сельского хозяйства и промышленности - все эти процессы требуют больше воды. Позиция нашего банка заключается в том, что Центральная Азия должна использовать коллективный подход к управлению водными ресурсами в регионе. По оценкам ЕАБР (они совпадают с оценками Всемирного банка и других организаций), устранение существующих недостатков за счет кооперации может привести к дополнительному увеличению темпов роста регионального ВВП на 1,5% в год", - сказал он.
Также Подгузов отметил, что некоторые страны испытывают зависимость от ресурсов.
Несмотря на значительный прогресс в социально-экономическом развитии, некоторые факторы все еще сдерживают экономическое развитие и доходы в Центральной Азии. Ресурсы здесь как раз большой вопрос. Многие страны ЦА все еще зависят от экспорта сырьевых товаров и трудовых ресурсов. Уровень экспортируемых регионом полезных ископаемых составляет 51 процент от общего экспорта. В этой связи необходимо снизить зависимость региона от экспорта минеральных природных ресурсов", - сказал председатель правления ЕАБР.
Он также указал на угрозы, связанные с изменением климата. Страны Центральной Азии относятся к числу наиболее уязвимых в мире к таким рискам.
Другой вызов - это климатические изменения. Центральноазиатские страны являются одними из наиболее уязвимых в мире с точки зрения климатического изменения. Нагрузка на водные ресурсы большая, и она увеличится в 2,8 раза в регионе. Кроме того, в регионе будет наблюдаться большее повышение температуры по сравнению со среднемировым показателем. Это может привести к ускоренному таянию ледников, сокращению снежного покрова, усилению опустынивания, деградации и засолению земель, утрате биоразнообразия и усилению обезлесения", - отметил глава ЕАБР.
Он призвал глобальный бизнес активизировать согласованные действия по снижению этих рисков.
Мы хотим преодолеть эти вызовы, и 10,9 млрд долларов хотим проинвестировать в регион до 2026 года. Фокус будет в основном на Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Армении. У нас есть несколько проектов в этих странах, у нас есть специальный цифровой фонд, который был создан для того, чтобы цифровая инфраструктура была создана в этих странах", - сказал Подгузов.
Он отметил, что преодоление этих вызовов позволит странам Центральной Азии развиваться еще быстрее.
Напомним, в Алматы сегодня начала работу международная конференция крупнейших инвесторов в инфраструктурные и ЕSG-проекты, а также 46-я встреча участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (ADFIАP). В мероприятии принимают участие 240 руководителей банков, инвестфондов и институтов развития из 40 стран - участниц Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (Association of Development Financial Institutions of Asia and Pacific, ADFIAP).
01.05.2023, 14:44 163796
"Независимость Тайваня", как огонь и вода, непримирима с миром и стабильностью в Тайваньском проливе
Фото: Посольство КНР в РК
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За последнее время США, несмотря на решительную оппозицию и строгие протесты, беспричинно вышли за границы дозволенного Китаем, вступили в сговор с властями Демократической прогрессивной партии о.Тайваня. Они попустительствовали встрече спикера палаты представителей США Маккарти с бежавшей в Соединенные Штаты под видом "транзита" главой о.Тайваня Цай Инвэнь, продолжая поставлять оружие и боеприпасы о.Тайваню. Часто приходится слышать странные и абсурдные заявления США о том, что Китай бросает вызов так называемому международному порядку, основанному на правилах, пытается с помощью силы или угроз в одностороннем порядке изменить текущую обстановку в Тайваньском проливе, а также подрывает мир и стабильность в районе пролива. Некоторые страны сбивают общественность с толку, выдавая черное за белое, заявляют о том, будто они против применения силы для изменения статуса-кво Тайваньского пролива, но при этом всячески интернационализируют тайваньский вопрос. Соединенные Штаты и некоторые другие страны, а также тайваньские сепаратистские силы пытаются раздуть тайваньский вопрос, создавая "постоянный разрыв" между двумя берегами. В действиях США обнаружено вероломство и притязание.
Каково историческое происхождение тайваньского вопроса? Остров Тайвань - провинция Китая, с древних времен является неотъемлемой частью территории Китая. Около в 610 г. н.э. прибрежные жители материкового Китая начали переселяться на острова Пэнху на Тайване. В 12-м веке китайская династия Сун отправила чиновников на острова Пэнху на Тайване. В 1335 году династия Юань как центральное правительство Китая официально учредила административную власть на Тайване и начала активно управлять. В 1895 году Япония вынудила цинское правительство, потерпевшее поражение в китайско-японской войне, узурпировать Тайвань и острова Пэнху. В 1943 году правительства Китая, США и Великобритании приняли Каирскую декларацию, объявив о возвращении Тайваня и островов Пэнху Китаю. В июле 1945 года Китай, США и Великобритания подписали Потсдамскую прокломацию, подтверждая, что "условия Каирской декларации будут выполнены". В августе того же года Япония объявила о принятии Потсдамской прокламации и безоговорочной капитуляции. Тайвань был освобожден в октябре того же года и вновь вернулся в состав территории Китая. К настоящему времени Тайвань и острова Пэнху вернулись под суверенную юрисдикцию Китая, и их статус в составе Китая подтвержден юридически, политически и фактически. Вскоре после этого в связи с продолжением гражданской войны в Китае и вмешательством внешних сил обе стороны Тайваньского пролива впали в ненормальное состояние многолетней политической конфронтации, и возник тайваньский вопрос.
Каков реальный статус-кво в Тайваньском проливе? Обе стороны пролива принадлежат Китаю, то есть Тайвань является частью территории Китая. Суверенитет и территориальная целостность Китая никогда не были разделены. Таков реальный статус-кво в Тайваньском проливе. Возвращение Тайваня в состав Китая является важным компонентом международного порядка после Второй мировой войны, о чем черным по белому сказано в Каирской и Потсдамской декларациях. Принцип "одного Китая" является преобладающим консенсусом международного сообщества и общепризнанным базовым принципом международных отношений, подтвержденным в резолюции № 2758 26-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, а также политическая основа установления и развития дипломатических отношений между Китаем и соответствующими странами.
Кто пытается изменить статус-кво в Тайваньском проливе? Главными виновниками подрыва статуса-кво в Тайваньском проливе являются сепаратистские силы "независимости Тайваня" и внешнее вмешательство. Сепаратистские силы "независимости Тайваня" игнорируют интересы населения о.Тайваня, отказываются признать "Консенсус 1992 года", воплощающий принцип "одного Китая", непрерывно прилагают усилия, направленные на продвижение "постепенной независимости Тайваня". Они активно внедряют "декитаизацию" и стремятся создать "два Китая" или "один Китай, один Тайвань" в целях достижения независимости с опорой на США. Соединенные Штаты и другие силы внешнего вмешательства выдают черное за белое, полностью игнорируют принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских совместных коммюнике, грубо вмешиваются во внутренние дела Китая и вступают в сговор с сепаратистами за "независимость Тайваня", постоянно размывают и опустошают принцип "одного Китая", бессмысленно поставляют оружие острову Тайваню, дискредитируют Китай как сторону, "меняющую статус-кво", намеренно "используют вопрос Тайваня как инструмент сдерживания Китая", даже сравнивая этот вопрос с кризисом Украины, интернационализируя внутренние дела Китая в целях умышленной провокации конфликтов и подрыва мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Как сохранить мир и стабильность в Тайваньском проливе? Принцип "одного Китая" отстаивает статус-кво в Тайваньском проливе. Нарушение принципа "одного Китая" значит изменение статуса-кво. "Независимость Тайваня" непримирима, как огонь и вода, с миром и стабильностью в Тайваньском проливе. Чтобы сохранить мир и стабильность в Тайваньском проливе, необходимо безоговорочно придерживаться принципа "одного Китая" и противостоять "независимости Тайваня" и иностранному вмешательству. Те, кто говорит о мире в Тайваньском проливе, при этом отказываясь противостоять "независимости Тайваня", на самом деле попустительствуют и поддерживает сепаратистскую деятельность, что неизбежно окажет серьезное влияние на мир и стабильность в Тайваньском проливе.
Остров Тайвань с древних времен принадлежит Китаю, это имеет ясно историческое и четко правовое обоснование. Вопрос Тайваня исключительно принадлежит внутреннему делу Китая, является ядром коренных интересов Китая. В отчете 20-го Всекитайского съезда КПК четко написано: "Тайвань - это китайский Тайвань. Тайваньский вопрос является собственным делом китайцев, которое должно быть решено самими китайцами. Курс "мирное воссоединение, одна страна - две системы" является наилучшим способом для объединения двух берегов Тайваньского пролива, а также наиболее выгодным вариантом для соотечественников с обоих берегов и китайской нации в целом".
Китай и Казахстан являются дружественными соседями и вечными всесторонними стратегическими партнерами. Обе стороны уважают суверенитет, независимость и территориальную целостность друг друга и всегда развивают двусторонние отношения дружбы и сотрудничества на основе принципов взаимного уважения и равенства. Президент К.К. Токаев и МИД Казахстана неоднократно публично заявляли, что твердо поддерживают принцип одного Китая и четко выступают против "независимости Тайваня". В сентябре 2022 года в ходе государственного визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан главы государств подписали и опубликовали "Совместное заявление КНР и Казахстана по случаю 30-летия установления дипотношений между двумя странами". Лидеры наших стран подчеркивают, что cтороны продолжат оказывать взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим государственный суверенитет, безопасность и территориальную целостность, а также другим вопросам, представляющим коренные интересы cторон. Казахстанская сторона твердо поддерживает принцип "одного Китая" и подтверждает, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, как это гласит резолюция 2758 Генеральной Ассамблеи ООН. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Казахстанская сторона выступает против "независимости Тайваня" в какой-либо форме, поддерживает мирное развитие отношений между двумя берегами и все усилия правительства КНР по осуществлению мирного воссоединения Китая. Китайская сторона твердо поддерживает самостоятельно избранный путь развития Казахстана и меры, предпринимаемые правительством Казахстана для поддержания внутригосударственной стабильности, межэтнического согласия и стимулирования социально-экономического развития.
2023 год - это первый год очередного "золотого тридцатилетия" китайско-казахстанских отношений, а также 10-летие выдвижения в Казахстане инициативы "Один пояс и один путь". Пользуясь этой возможностью, Две страны под стратегическим руководством глав государств будут и впредь твердо поддерживать коренные интересы друг друга и углублять сотрудничество в различных областях, совместно защищать международную справедливость и правду, привносить стабильность и позитив в мирное развитие в нынешнее нестабильное время.
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо
24.04.2023, 18:35 171036
Геополитические контексты. Эволюция роли ЕС
Фото: Depositphotos
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Апрель принес важные новации в геополитический контекст Евразии. Активность объединенной Европы стала давать зримый, при этом обратный от ожидаемого эффект. Чем более энергично ЕС предпринимает геополитических шаги, тем сильнее ослабевает ее международная субъектность, пишет телеграм-канал "Грани реальности".
Изменение статуса ЕС происходит нарастающим темпом с 2015 года, когда объединенная Европа не смогла или не захотела добиться от Киева реализации "Минских соглашений" по Донбассу. Процесс развивался длительное время, при этом его до самого последнего времени удавалось маскировать медийными средствами и инструментами публичной дипломатии, поддерживая образ международной субъектности ЕС.
Не должно было произойти сенсации и в текущем месяце. Однако еврочиновники сами сконструировали свой провал. Речь идет об обстоятельствах визита главы Франции и главы Еврокомиссии в Пекин.
Заблаговременно созданный медийный ажиотаж от предстоящего визита, громко озвученные реляции о том, что ЕС намерен повлиять на позицию Китая, в сочетании с фактическим отсутствием стратегической глубины в планировании, которая уже привела Европу к хроническому отсутствию созидательной международной повестки, дали обескураживающий эффект от визита.
Урсула фон дер Ляйен была полностью проигнорирована и досрочно завершила поездку, Макрон на ходу трансформировал свой дискурс по ключевым геополитическим вопросам. Ни первое, ни второе, справедливости ради, не означает, что ЕС или Франция сущностно пересмотрят в ближайшее время свою линию поведения, но столь грандиозное фиаско европейской дипломатии очень четко показывает новый статус Европейского союза: ЕС на мировой арене больше не важен и едва ли существует в качестве субъекта.
Сама по себе конфигурация визита вызывает много вопросов, хотя, возможно, это и соответствует внутренней логике ЕС. Если в страну с двусторонним визитом отправляется глава государства, то не понятно, зачем одновременно в рамках этого же визита отправлять главу наднационального объединения, в которое передана значительная часть суверенных прав стран-участниц. Равно и наоборот, если происходит визит руководителя наднационального образования, то зачем его совмещать с визитом главы одного из государств-участников?
Глава Еврокомиссии в текущем периоде отрабатывает в первую очередь геополитическую повестку объединенной Европы. Именно в плоскости геополитики лежат текущие и перспективные ключевые сложности для развития ЕС.
На текущем этапе Европейский союз заявил и пытается достичь две противоположные, если не сказать взаимоисключающие цели. С оной стороны, ЕС необходимо сохранить роль одного из ключевых торгово-экономических партнеров для других макрорегионов и ведущих экономик мира. С другой стороны, ЕС потерял свою геополитическую инициативность и следует за американо-британским союзом, реализуя практику грубого давления на иные страны. Первая задача обуславливает необходимость умения идти на компромисс, готовность слушать и слышать Пекин. Вторая - ведет к безапелляционному занятию жесткой и ультимативной позиции в свете сформировавшегося стратегического союза Росси и Китая, роста ШОС.
ЕС, бесспорно, важен для Китая как рынок сбыта, но КНР больше не просто "фабрика", как это было в 1990-х и 2000-х. Китай сегодня - это государство, создавшее множество передовых отраслей экономики и активно инвестирующее во все регионы мира, особенно в те, где все меньше успехов у ЕС и американо-британского тандема. Китай благодаря инструментам планового управления реализует долгосрочные стратегии, инвестирует в будущее при работе с партнерами по ШОС, в Африке, Латинской Америке, Юг-Восточной Азии. Такой подход практически обнуляет возможность санкционного давления на Пекин: ситуационные потери от возможных санкций - это лишь сопутствующие издержки на пути развития. В геополитическом арсенале Еврокомиссии в отношении крупных экономик в настоящее время кроме тактических по своим прямым результатам инструментов санкций ничего нет. У Брюсселя нет ни одного стратегического инструмента, который мог бы на среднесрочную перспективу принципиально изменить условия функционирования другого значимого субъекта международных отношений и вынудить в ущерб своим интересам принять требования ЕС.
Почему ЕС так "ошибается"? Во-первых, сказываются последствия модульно-кейсового подхода к обучению в рамках болонского процесса, нет целостности в понимании истории, экономики, отсутствует системное мышление. Евробюрократы не переосмысливают роль и возможности ЕС в объективных обстоятельствах, действуют инерционно. Во-вторых, ЕС потерял технологическое лидерство, которое у него было. КНР в сочетании со своим партнерами по ШОС не только не уступает, но и превосходит ЕС по критическим для современного технологического уклада отраслям экономики и науки: телекоммуникациям, микроэлектронике, конструктивным материалам, биотехнологиям, аэрокосмической отрасли, финансовому сектору, средствам производства и технологическому оборудованию, военной промышленности, автомобильной промышленности, сельскому хозяйству, энергетике. У ЕС нет позиций, которые были бы критическими и их невозможно было бы получить от других, не европейских поставщиков.
ЕС в 1990-х и 2000-х - это глобальная пирамида, которая была сильна ожиданиями грядущего успеха. Евроструктуры активно транслировали вовне и убеждали мир в том, что успехи лидирующих экономик Европы масштабируются как в будущее, так и пространственно по мере расширения союза - вновь включаемые страны быстро будут доводиться до уровня лидеров и вносить свой вклад в успех ЕС.
Реальность оказалась строже. Первое, территориальный рост исчерпал себя. Тех, кто хочет вступить в ЕС, очень сильно не ждут в союзе. Турция отказалась от намерений сама. Второе, быстрый рост числа стран размыл эффективность и перегрузил систему внутренними дотациями. Вошедшие страны остаются хронически и глубоко дотационными, о чем свидетельствует отчетность Еврокомиссии. По итогам 2020 года наибольший дисбаланс по показателю вклада в общий бюджет к получаемым дотациям из него у Польши - 1 к 3. В 2020 году Польша получила из общего бюджета больше, чем какая-либо иная страна ЕС - 18 млрд евро, а внесла 5,7 млрд. Румыния внесла 2,2 млрд, получила 7 млрд. Третье, поэтапная утрата лидерства в промышленных и научно-технических направлениях. Четвертое, рост общей закредитованности экономик. ЕС нарушает свое же бюджетное правило для зоны евро - страны - участники валютного союза не должны иметь долг выше 60% от ВВП. Франция, которая является одним из ключевых доноров, перешагнула отметку в 113%, Германия находится на уровне 66%. Валовой госдолг стран евро находится на отметки 97% их совокупного ВВП. Пятое, санкции ударили по ЕС. По итогам 2022 года ЕС получил рекордный отрицательный баланс в торговле - на уровне минус 400 млрд евро.
Динамика 2023 года не позволяет ожидать смены указанных процесса в лучшую для ЕС сторону.
Не менее противоречива диспозиция целей у Франции. Макрон, с одной стороны, стремился в рамках визита в Пекин поддержать национальную экономику, потому в делегацию включил большую группу представителей бизнеса. С другой, продолжал надеяться на то, что сможет добыть себе роль модератора украинского кризиса и глобального политического игрока между Большим Востоком и Западом. Для решения первой задачи, повторимся, нужна гибкость и компромисс, которого Франция в текущих условиях лишена или лишила себя сама в ходе серии ошибок, вызванных показательно оппортунистическим поведением элит. Для второй - ресурс "за спиной", которого также нет. Подушевой ВВП стагнирует. Париж был фактически простилем, и это было известно в Пекине.
В этой связи не понятно, зачем перед началом визита было сообщено, что президент Франции передаст главе Китая послания от администрации Зеленского и администрации Байдена, когда Пекин демонстративно отказал в контактах обоим ранее?
Противоречивые и непоследовательные действия Парижа по итогам визита, в частности заявления о том, что проблемы Тайваня - это не вопрос Европы, а также вето Франции на план коллективного приобретения ЕС боеприпасов для Украины, подтверждают отсутствие ресурса и стратегической глубины планирования у объединенной Европы.
Не стоит ожидать, что Франция повернет к самостоятельной лини, для этого во главе страны должна быть национально ориентированная и относительно автономная в своих действия и ресурсах группа.
При этом де-факто произошло обнуление геополитической субъектности Европейского союза. Из игрока он быстро превращается в межгосударственный клуб, каковых много в современном мире - от СНГ до Андского сообщества.
После данного визита все больше, а возможно, и исключительно любые контакты со странами ЕС будут только на уровне столиц. Это приведет к дальнейшей фактической, а потом и юридической дисфункции механизмов общей политики ЕС.
ЕС без единых функций, то есть обязательных к исполнению наднациональных решений, потеряет единственный свой смысл - перераспределения благ. Это значит, что все новые страны, которое так и не смогли перестать быть балластом для нескольких экономик-доноров, будут оставлены один на один с реалиями новой этатистской глобализации, о которой мы писали ранее.
Дальше можно ожидать новой волны миграции из Южной и Центральной Европы в корневые страны - доноры ЕС, прекращения шенгенского режима (такой механизм прописан в соглашении) и каскадной фрагментации зоны между "старой" Европой и ШОС.
Чем больше хронически дотационные Польша и Румыния тратятся на вооружения в рамках геополитической игры американо-британского тандема на фоне роста социально-экономических проблем во Франции и Германии, тем вероятнее реализации нашего фаталистичного прогноза.
Европейские страны из числа бывших участников Совета экономической взаимопомощи слишком активно и недальновидно вовлеклись в большую геополитику. Этим они сожгли репутационные мосты. В демографическом, экономическом и пространственно-территориальном отношении в условиях 5-го, и тем более 6-го, технологического уклада они не интересны центрам глобального роста.
Для получения передовых кадров из центрально- и восточноевропейских стран ЕС, которые там, возможно, есть, любому игроку, например союзному государству/ОДКБ, достаточно объявить программу переселения для защиты от гендерной вульгаризации: ввести специальный режим беженцев с выдачей вида на ПМЖ для семей, подвергшихся насильственной пропаганде и трансгендерному давлению в отношении несовершеннолетних. Это вымоет динамичное и конструктивное население и поставит вопрос о каких-либо перспективах развития региона на среднесрочную перспективу.
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В Казахстане вводится повсеместный учет домашних и безнадзорных животных. Согласно закону «Об ответственном обращении с животными», с 1 сентября текущего года вживлять чип следует кошкам и собакам. За отказ от чипирования питомца владельцу грозит штраф. Считаете ли Вы, что закон исполняется с акцентом на частные интересы и противоречит монопольному законодательству?