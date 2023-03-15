Смена опорных игроков в силовой компоненте западного блока? Геополитические контексты

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Информационный контекст позволяет высказать предположение, что в западном блоке (под этим выражением будем понимать всю совокупность двух- и многосторонних военных союзов под эгидой США) происходит ротация ключевых опорных стран - производителей и поставщиков вооружения, пишет телеграм-канал "Грани реальности".





Публичная информация за последние несколько лет по тематике международного военно-технического сотрудничества может быть интерпретирована как свидетельство потери Францией и Германией роли кузницы основных конвенциональных вооружений для союзников.





Франция - страна западного блока, действия которой до недавнего времени (как минимум еще при Саркози) не были прямо обусловлены интересами трансатлантического единства Британии и США. И Франция - серьезный конкурент в сфере военно-технического сотрудничества и экспорта вооружений, который обладает научно-технической базой для обеспечения собственного военно-технического потенциала и трансфера силовой компоненты партнерам.





Военно-промышленный комплекс Франции производит все - от стрелкового вооружения до ядерных стратегических подводных лодок, атомных авианосцев. Франция в рамках консорциума Airbus производит и военно-транспортный А-400М, который способен обеспечить дальнюю переброску сил. Франция не умеет производить только стратегические бомбардировщики.





По некоторым направлениям - тяжелые десантные корабли (они же экспедиционные базы типа "Мистраль") - Франция претендует на мировое лидерство.





Таким образом, при наличии политической воли и благоприятных исторических обстоятельств Франция гипотетически может сформировать вокруг себя альтернативную версию Запада, которая будет способна самостоятельно подкрепить свою политическую позицию военным потенциалом.





Именно Франция регулярно инициирует рассмотрение вопроса о независимых от Вашингтона европейских вооруженных силах.





Англо-американскому конгломерату не нужна альтернативная версия Запада. Автономность Франции, ее влияние в Европе, возникшие при Гельмуте Коле и Ангеле Меркель амбиции Германии, видимо, убедили Лондон и Вашингтон пересмотреть расстановку ролей в западном блоке. Для "оптимизации" политической позиции Парижа и Берлина, вероятно, было принято решение понизить их самостоятельность в сфере ВПК. Франция начала терять ключевые контракты на экспорт военной техники, а германский ВПК был подставлен под неизбежные репутационные проблемы в рамках украинского кризиса. Именно немецкая уничтоженная техника будет демонстрироваться через медиа всему миру, а не американская.





Лондон и Вашингтон создали новый альянс AUKUS и добились расторжения заказа Канберры у Франции 12 ударных подводных лодок на 66 млрд долларов . Ранее под давлением "союзников" Франция разорвала контракт на строительство 4 кораблей класса "Мистраль" для России. Этот контракт был крайне необходим Франции.





Очень показательна позиции Польши - прокси-страны Лондона и Вашингтона. Варшава приняла на 2023 год исторически рекордный военный бюджет и объявила о грандиозной программе перевооружения на основе техники американского и южнокорейского производства





Встает вопрос: а как же европейская солидарность и "современная" немецкая и французская техника? Ведь Варшава смогла развить экономику в первую очередь благодаря дотациям от ЕС, то есть той же Германии и Франции. Судя по всему, так же, как и французские вертолеты H225M Caracal концерна Airbus Helicopters. В 2016 году Польша отказалась от приобретения 50 машин данной модели





Такая политика Вашингтона обоснованна и рациональна, если посмотреть на нее через данные по доле стран в мировом рынке вооружений с 2006 по 2020 год. У Франции и Германии были большие успехи в этот период, которые с учетом амбициозных претензий на самостоятельность Европы в мировой политике, вероятно, стали восприниматься в западном блоке как геополитическая проблема.





Ниже приведены данные на основе методики Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) о крупнейших странах - экспортерах вооружений (в % от мирового рынка) за периоды 2006-2010 годы, 2011-2015 годы и 2016-2020 годы





2006-2010 годы 2011-2015 годы 2016-2020 годы США - 29 США - 33 США - 37 Россия - 22 Россия - 25 Россия - 20 Германия - 11,0 Китай - 5,9 Франция - 8,2 Франция - 7,1 Франция - 5,6 Германия - 5,5 Великобритания - 4,1 Германия - 4,7 Китай - 5,2 Китай - 3,6 Великобритания - 4,5 Великобритания - 3,3 Нидерланды - 3,0 Испания - 3,5 Испания - 3,2 Испания - 2,6 Италия - 2,7 Израиль - 3,0 Италия - 2,1 Украина - 2,6 Южная Корея - 2,7 Украина - 1,9 Израиль - 2,0 Италия - 2,2









Если Франция и Германия не найдут выхода из сложившейся ситуации, они имеют все шансы попасть в цикл сужающихся технологических возможностей в сфере ВПК, и про мечты о единой самостоятельной и влиятельной Европе можно будет забыть. Собственно, кроме Франции и, возможно, Германии такая Европа в настоящее время не сильно кому-то и нужна.





Потеря контрактов - это не просто потеря доходов и влияния на страны-реципиенты, есть более весомый стратегический аспект.





В медиа редко поднимается аспект производственного опыта.





Кроме научных школ - устойчивой системы производства нового знания и воспроизводства научных кадров, способных к созданию нового знания (не равного просто специалистам с научными степенями в вузах), существует понятие производственной школы. Производственная школа - это практика, культура и методика воспитания и восполнения производственных коллективов, которые могут воплощать в серийной продукции новые разработки.





В 90-х и 2000-х в российских медиа появлялись сюжеты о проблемах национального ВПК. Ставился вопрос, почему Россия демонстрирует потрясающие новинки на военных форумах, но их нет или почти нет войсках. И давался ответ: чтобы создавать современные вертолеты серийно, необходимы команды высококвалифицированных и опытных (то есть наработавших практику создания конкретной модели техники) работников. Такой коллектив может сложиться только в условиях долгосрочного заказа на данный вид техники. Любая новая техника - от легкового автомобиля до ракеты-носителя имеет при своем создании "болезни роста": недочеты проектирования, сложности с некоторыми необходимыми технологиями в условиях серии, ненаработанный опыт эксплуатации и прочее. Общепринято, что невозможно создать сразу идеальный образец, к нему можно прийти только по итогу некоторого периода времени путем поэтапного устранения выявляемых проблем. А для этого техника должна производиться, эксплуатироваться и доводиться до целевого состояния. Именно поэтому в начале создается опытная серия, которая поступает в учебные центры, где в ходе эксплуатации устраняются недочеты.





Этим объясняются те сложности, которые были в ходе первой военной операции в Чечне: военные предпочитали использовать Ми-24, который был ветераном вооруженных сил, а не Ка-50/Ка-50-2. Причина в том, что у Ми-24 на тот момент был во много раз выше показатель наработки на отказ (время между поломками), чем у новинки. А такая разница в данном ключевом показателе объяснялась тем, что за годы эксплуатации и практики его обслуживания в конструкции Ми-24 были устранены все недочеты и учтены нюансы.





СВО показывает доминирование уже Ка-52 и Ми-28Н, которые к данному времени благодаря серийному производству и активному использованию в войсках были доведены до целевых показателей.





Теперь вернемся к Франции. Что значит отмена контракта на 12 лодок? Это значит, что производственный блок французской Naval Group будет простаивать и терять квалификацию. Выход на пенсию опытного персонала может привести даже к разрушению производственной школы. И тогда вопрос финансирования становится вторичным - Франция физически может утратить возможность создавать технику данного класса.





Потеря школы может быть необратимой. Создание школы - как конструкторской, так и производственной - это всегда исторически уникальный процесс. Для его реализации необходимы не только экономические обстоятельства, но и наличие так называемых суперспециалистов, то есть лидеров отрасли мирового значения. Возникновение таких специалистов имеет в себе фактор исторической случайности - невозможно запланировать рождение Павла Сухого, или Михаила Янгеля, или Сергея Королева. Можно лишь создать условия, при которых при возникновении такого таланта он попадет в благоприятную среду и сможет реализоваться. Но такой специалист может и не возникнуть.





Красноречивый пример - нынешняя Германия. При всех общеэкономических успехах ФРГ не смогла вернуться на ведущие позиции в военном авиастроении или ракетной технике.