Аким Алматы рассказал о помощи бизнесменам по предоставлению льгот по арендной плате

Алматы. 16 сентября. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в прямом эфире программы "Акимат Live" на телеканале Алматы рассказал о помощи предпринимателям по предоставлению льгот по арендной плате, передает Kazakhstan Today.

Как сообщалось ранее, в период действия режима ЧП наибольшие потери понесла сфера услуг - общепит, фитнес и спорт, торговля и так далее. На сегодня порядка 9 тыс. (24,7%) предпринимателей испытывают сложности с арендой помещений. С арендодателями прорабатывается вопрос по предоставлению льготных условий по арендной плате.

Как отметил Сагинтаев, большинство арендодателей пошли навстречу и приостановили проведение начислений за аренду помещений.

Во время режима ЧП и карантина собственниками крупных торговых объектов, в том числе 153 ТРЦ, ТЦ, ТД и рынки, приостановлено взимание платы за аренду почти с 40 тысяч арендаторов. Кроме того, в настоящее время большинство рынков и ТРЦ также снизили стоимость аренды на 20-30%", - сообщил аким Алматы.

При содействии РПП "Атамекен" Алматы решены проблемы порядка 13 тыс. арендаторов торговых объектов на сумму 2,7 млрд тенге. Работа в этом направлении продолжается.

Говоря об отсрочках по кредитным платежам предпринимателей, аким города сообщил, что руководители банков входят в Деловой совет города, где также обсуждаются вопросы предоставления отсрочек по платежам. На сегодня предоставлена отсрочка по 360 тыс. займам на 127,3 млрд тенге.

Также в рамках государственных и региональных программ поддержки и развития бизнеса снижены ставки вознаграждения. Например, по программе ДКБ ставка для предпринимателей снижена до 6% (ранее 8,4%), в рамках программы Almaty Business-2025 с 7% до 6%.

Дополнительно, совместно с "Даму" ведется работа по снижению ставки вознаграждения с 7% до 5% годовых для зарегистрированных в малоактивных с точки зрения МСБ районах города: Алатауском, Наурызбайском, Жетысуском и Турксибском, Ауэзовском.

Ранее Сагинтаев рассказал , будут ли работать ТРЦ в выходные.

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