В Казахстане планируют ввести единый платеж для работодателей

Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан разработали проект приказа "Об утверждении правил уплаты, перечисления и распределения, а также возврата единого платежа".
Основания для принятия проекта со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты, нормы международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, решения международных организаций, участницей которых является Республика Казахстан, протокольные и иные поручения руководства правительства и канцелярии и/или другие обоснования необходимости его принятия", - сообщается в тексте документа.
Отмечается, что проект разработан в рамках реализации Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения".
Проектом приказа предлагается с 1 января 2023 года введение единого платежа с заработной платы для работников субъектов микро- и малого предпринимательства.
В состав единого платежа планируется включение индивидуального подоходного налога, обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателей, социальных отчислений, отчислений и взносов на обязательное социальное медицинское страхование.
Также прописана необходимость финансовых затрат по проекту и его финансовая обеспеченность, в том числе источник финансирования, а также в случае необходимости - решение Республиканской бюджетной комиссии.
Принятие и реализация проекта приказа не потребует дополнительных финансовых затрат из средств государственного бюджета", - отмечается в документе.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".